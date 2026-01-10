2026년 최고의 Saner AI 대체 도구 10선

Saner AI로 '두 번째 뇌'를 구축해 왔습니다. 아이디어를 포착하고 개인적 맥락을 떠올리는 데 탁월하죠.

하지만 지금 막다른 골목에 다다랐습니다. 노트가 실제 프로젝트와 단절된 느낌이 들고, 팀원들이 기록한 탁월한 통찰력을 활용하지 못해 정보가 고립되는 좌절감을 겪고 있습니다.

생각과 실행 사이에 간극이 생깁니다. 이제 본격적으로 탐색해 볼 때입니다! Saner AI를 대체할 든든한 도구들을 만나보세요!

이 가이드는 단순한 지식 기록에서 실행으로 나아가는 데 도움이 될 최고의 선택지를 소개합니다.

Saner AI 대체 도구 한눈에 보기

시작하기 위한 간단한 요약은 다음과 같습니다:

Tool name 가장 적합한 용도 주요 기능 가격* ClickUp 아이디어를 실행으로 전환하는 AI 기반 통합 작업 공간 ClickUp Brain (컨텍스트 AI), ClickUp Docs, ClickUp 자동화, AI 필드, AI Assign, Super Agents, 15+ 보기, 달력, 채팅 Free Plan 제공, 유료 플랜은 맞춤형 가격 책정 모션 바쁜 전문가를 위한 달력 중심 AI 스케줄링 자동 일정 관리, 지능형 시간 블록 설정, 동적 우선순위 재조정, 회의 예약 링크 Free Plan 없음, 유료 플랜은 월 $49부터 시작 Notion AI 맞춤형 데이터베이스와 wiki를 구축하는 지식 중심 팀 AI 글쓰기 및 요약, 관계형 데이터베이스, 작업 공간 Q&A, wiki 스타일 문서 Free Plan 이용 가능, AI 기능은 월 $24/사용자부터 시작하는 유료 플랜에 포함됩니다 선사마 마음챙김 기반, ADHD 친화적인 일일 플랜 관리 매일 플랜 수립을 위한 가이드, 현실적인 업무량 시각화, 달력 타임박싱 Free Plan 없음, 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Obsidian 프라이버시 중심의 개인 지식 관리 로컬 우선 Markdown 노트, 양방향 링크, 그래프 보기, 플러그인 생태계 기본 앱 무료, 월 $5부터 시작하는 선택적 유료 애드온 메모 자동 정리가 가능한 AI 기반 노트 캡처 의미 기반 검색, 자동 태그, 관련 노트 노출, AI 검색 Free Plan 이용 가능, 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다 한계 없는 디지털 활동과 회의 내용의 완벽한 기록 검색 가능한 화면 기록, 회의 내용 텍스트 변환, 개인 타임라인 재생 무료 Free Plan 없음, 가격은 맞춤형 (메타 생태계) 헵타베이스 시각 중심의 아이디어 지도 및 연구 워크플로우 공간형 화이트보드, 카드 기반 노트, 연구 종합 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 월 $11.99부터 시작합니다. 용량 객체 지향 개인 지식 관리 속성을 가진 구조화된 오브젝트, 자동 백링크, 일일 노트 Free Plan 이용 가능, 유료 플랜은 월 $9.99부터 시작 타나 AI 중심 구조화된 노트 변환 필드 지원 슈퍼태그, AI 파싱, 노드 기반 검색 Free Plan 이용 가능, 유료 플랜은 추후 공개 예정 / 지속적으로 업데이트 중

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

왜 Saner AI 대안을 선택해야 할까요?

대부분의 '두 번째 뇌' 앱은 아이디어를 저장하지만 실제 일로 전환하기 어렵게 만듭니다. 사무직 근로자가 평범한 업무일에 11개의 서로 다른 애플리케이션을 사용하는 지금, 이는 점점 더 커지는 과제입니다.

단순히 지식을 저장하는 것이 아니라 활용할 수 있는 대안이 필요합니다. 다음을 제공하는 tools를 찾아보세요:

공유 작업 공간: 팀원들이 동일한 정보에 접근할 수 있어야 협업이 원활해집니다

더 넓은 AI 적용 범위: 단순한 노트가 아닌 여러분의 프로젝트와 작업을 이해하는 AI가 필요합니다

실행으로의 다리: 아이디어가 실행 가능한 작업으로 자연스럽게 전환되어야 합니다

통합된 워크플로우: tool 과다 사용을 줄여야지, 또 다른 앱을 추가해서는 안 됩니다

📖 더 읽어보기: 일 생산성 향상을 위한 최고의 AI 개인 비서

사용하기 좋은 최고의 Saner AI 대체 도구들

1. ClickUp (프로젝트, 문서, 채팅을 통합하는 최고의 AI 기반 통합 작업 공간)

ClickUp의 컨텍스트 AI로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요

대부분의 AI 도구는 일 외부에 위치해 사후에 일을 분석하려 합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 업무 생성, 추적, 완료가 이루어지는 시스템에 AI를 직접 내장하는 체계적인 접근 방식을 취합니다. 그 결과 작업, 문서, 채팅, 목표, 달력 전반에 걸쳐 실시간 컨텍스트와 함께 지능이 작동하는 작업 공간이 탄생했습니다.

이렇게 하면 탭을 전환할 필요 없이 완전히 몰입할 수 있는 초집중 기간을 누릴 수 있습니다!

일반적인 워크플로우는 아이디어 포착으로 시작됩니다. ClickUp Brain의 음성인식 또는 인라인 프롬프트 기능을 사용하면, 대략적인 생각을 ClickUp 문서, 할당된 댓글 또는 ClickUp 작업 내부에 즉시 기록할 수 있습니다. Brain은 작업 공간 컨텍스트에 접근할 수 있으므로, 해당 아이디어를 구조화된 작업으로 변환하고 우선순위를 추론하며 태그를 제안하고, 수동 설정 없이도 올바른 목록, 폴더 또는 스페이스에 연결할 수 있습니다.

이를 통해 실행 계획 수립은 절차적 방식이 아닌 자동화된 방식으로 전환됩니다. AI 작업 생성 기능은 범위와 과거 패턴을 기반으로 일을 하위 작업으로 분할합니다. AI 필드는 설명문이나 회의 노트에서 노력량, 위험도, 분류 등 핵심 세부사항을 직접 추출할 수 있습니다. 자동화 및 AI 할당을 통해 조건 변화 시 소유권 및 상태 업데이트가 자동으로 트리거됩니다.

사전 정의된 기준에 따라 AI 자동 채우기 작업 속성 활용, 작업 자동 할당, 중요 작업 자동 우선순위 지정

일정은 시스템 수준에서 관리됩니다. 작업은 ClickUp 달력 으로 유입되며, 여기서 우선순위, 의존성 및 업무량 데이터가 현실적인 타임라인을 주도합니다. 날짜가 변경되면 하위 작업이 자동으로 업데이트되어 수동 재조정에 의존하는 취약한 프로젝트 플랜을 제거합니다.

지식과 협업은 실행과 밀접하게 연결됩니다. ClickUp Docs는 작업과 직접 연동되어 결정사항, 사양, 맥락이 흐트러지지 않습니다. ClickUp Chat은 대화를 작업 항목에 첨부하며, AI 요약은 스레드나 회의를 실행 가능한 후속 조치로 전환하면서도 출처나 의도를 잃지 않습니다.

작업과 문서 전반에 걸쳐 AI 지원을 통해 플랜을 더 빠르게 수립하고 실행하세요

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 단순한 지원에서 한 걸음 나아가 실행 단계까지 확장합니다. 이 에이전트들은 워크플로우를 모니터링하고, 장애 요소를 탐지하며, 위험 요소를 표면화하고, 상태 변경, 후속 조치, 업무 인계와 같은 일상적인 단계를 실행합니다. 업무에 반응하기보다는, 시스템이 정의된 가이드레일 내에서 업무를 능동적으로 관리합니다.

ClickUp Super Agents로 사전 설정된 지침과 개성을 가진 맞춤형 AI 에이전트를 생성하세요

ClickUp이 Saner AI의 대안이 될 수 있는 이유는 아키텍처에 있습니다. AI는 작업, 담당자, 우선순위가 통합된 모델에서 실시간으로 자체 작업 데이터를 기반으로 작동합니다. 이는 더 적은 도구 사용, 맥락 손실 감소, 그리고 지속적인 수동 개입 없이 아이디어에서 결과물까지 이어지는 원활한 워크플로우를 의미합니다.

ClickUp의 최고의 기능들

ClickUp Brain: 작업 공간 전체에서 작동하는 AI 레이어입니다. 프로젝트 관련 질문에 답변하고, 문서를 요약하며, 작업 내용, 문서, 팀 커뮤니케이션을 이해하므로 전체 맥락을 반영한 콘텐츠를 생성합니다. 팀원에게 질문하듯, 작업 코멘트나 ClickUp 채팅 메시지에 @brain을 입력하기만 하면 됩니다.

ClickUp Docs: ClickUp Docs로 지식 기반을 업무와 직접 연결하세요. 문서를 작업에 연결하고, 팀과 실시간 협업하며, 문서 내에서 직접 작업을 생성해 지식과 실행 간의 간극을 해소할 수 있습니다.

ClickUp 자동화: ClickUp 자동화로 작업 할당, 상태 업데이트, 알림 발송 같은 반복 작업을 자동화하여 가장 중요한 일에 집중하세요

ClickUp 뷰 : 목록, 보드, 달력, 간트 등 15가지 이상의 커스터마이징 가능한 ClickUp 뷰로 팀에 가장 적합한 방식으로 일을 시각화하세요. 동일한 기본 데이터 위에서 작업하면서 말이죠. 목록, 보드, 달력, 간트 등 15가지 이상의 커스터마이징 가능한 ClickUp 뷰로 팀에 가장 적합한 방식으로 일을 시각화하세요. 동일한 기본 데이터 위에서 작업하면서 말이죠.

ClickUp 장단점

장점:

업무 분산 해소: 프로젝트 관리, 문서화, AI를 하나의 플랫폼으로 통합하여 작업 전환을 줄입니다

작업 맥락을 완벽히 반영한 AI: ClickUp Brain으로 일반적인 데이터가 아닌 실제 작업과 문서에서 도출된 진정으로 유용한 지원을 받아보세요.

사용 규모에 맞춰 확장: 개인 생산성 관리부터 대규모 기업 팀까지 모두 효과적으로 활용 가능하므로, 사용 규모가 커져도 문제없이 사용할 수 있습니다.

단점:

다양한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 신규 사용자는 학습 곡선을 경험할 수 있습니다

모바일 앱이 데스크탑 환경의 모든 기능을 완벽히 구현할 수 있도록 지속적으로 개선 중입니다

일부 고급 기능은 모든 사용자에게 제공되지 않을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Trello 사용 후 ClickUp으로 옮겼는데 차이가 엄청납니다. Trello도 괜찮지만 팀 규모가 커지고 확장하기 시작하면 바로 한계가 드러납니다. 작업 내 AI 기능은 요약, 재할당, 작업 찾기 등에 꽤 유용하며 전반적으로 사소한 작업에 드는 시간을 절약해 줍니다. 자동화 기능도 강력해서 우선순위 지정 등 반복 작업을 크게 줄여줍니다. 여기에 AI 에이전트를 활용하면 자동화 기능이 더욱 강력해지죠(웃음). 목록 보기와 보드 보기를 모두 사용할 수 있는 점도 마음에 듭니다(Asana는 목록만, Trello는 보드만 지원하죠). 채팅 채널은 Slack과 유사한 느낌이라 좋습니다. 별도의 소프트웨어 비용을 들이지 않아도 되고, 작업 내 문서 생성 기능이 매우 유용하죠. 드라이브로 이동해 Google Doc를 생성한 후 작업에 링크할 필요가 없습니다. 정신 건강에 도움이 됩니다. 또한 Clip(Loom) 생성 기능은 정말 멋지며, 지금까지 제가 가장 많이 사용한 기능입니다.

Trello 사용 후 ClickUp으로 옮겼는데 차이가 엄청납니다. Trello도 괜찮지만 팀 크기가 커지고 확장하기 시작하면 바로 한계가 드러납니다. 작업 내 AI 기능은 요약, 재할당, 작업 찾기 등에 꽤 유용하며 전반적으로 사소한 작업에 드는 시간을 절약해 줍니다. 자동화 기능도 강력해서 우선순위 지정 등 반복 작업을 크게 줄여줍니다. 여기에 AI 에이전트를 활용하면 자동화 기능이 스테로이드를 맞은 수준이죠(웃음). 목록 보기와 보드 보기를 모두 사용할 수 있는 점도 마음에 듭니다(Asana는 목록만, Trello는 보드만 제공하죠). 채팅 채널은 Slack과 유사한 느낌인데, 이는 다른 소프트웨어 비용을 추가로 지불할 필요가 없다는 점에서 훌륭합니다. 또한 작업 내 문서 생성 기능은 매우 유용해서, 드라이브로 이동해 Google Doc를 생성한 후 작업 내 링크를 추가할 필요가 없습니다. 정신 건강 유지에 도움이 되죠. 게다가 Clip(Loom) 생성 기능은 정말 멋지며, 지금까지 제가 가장 많이 사용한 기능입니다.

💟 보너스: Saner AI는 아이디어를 포착하고 기억하는 데 도움을 주지만, ClickUp의 AI 슈퍼 앱인 BrainGPT는 이를 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다. BrainGPT는 고립된 노트에서 작업하는 대신, 작업, 문서, 채팅, 목표, 달력 전반에 걸쳐 완전한 실시간 컨텍스트와 함께 작동합니다. 아이디어를 작업으로 전환하고, 일을 하위 작업으로 분할하며, 우선순위를 제안하고, 도구 전환 없이 자동화를 실행합니다. 단순한 메모 기능이 아닌 하나의 시스템에서 사고, 계획, 실행을 통합함으로써 가능합니다.

💟 보너스: Saner AI는 아이디어를 포착하고 기억하는 데 도움을 주지만, ClickUp의 AI 슈퍼 앱인 BrainGPT 는 이를 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다. BrainGPT는 고립된 노트에서 작업하는 대신, 작업, 문서, 채팅, 목표, 달력 전반에 걸쳐 완전한 실시간 컨텍스트와 함께 작동합니다. 아이디어를 작업으로 전환하고, 일을 하위 작업으로 분할하며, 우선순위를 제안하고, 도구 전환 없이 자동화를 실행합니다. 단순한 메모 기능이 아닌 하나의 시스템에서 사고, 계획, 실행을 통합함으로써 가능합니다. 지시사항, 노트, 아이디어를 음성으로 입력하고 ClickUp BrainGPT 음성 인식 기능을 통해 텍스트로 변환하세요

2. Motion (달력 중심 AI 스케줄링 및 자동 시간 블록 관리에 최적)

via Motion

대부분의 전문가들은 '계획 마비'에 시달립니다. 복잡한 달력에서 수동으로 작업을 이리저리 옮기다 결국 오전 10시 단 한 번의 회의로 하루 전체 흐름이 무너지는 좌절스러운 주기죠.

Motion은 일정을 살아있는 유기체처럼 다루며 기존 방식을 뒤집습니다. 사용자가 틈새에 작업을 억지로 끼워 넣는 대신, 마감일과 우선순위만 입력하면 AI 엔진이 가장 효율적인 진행 경로를 자동으로 구축합니다. 오후 근무가 생기거나 긴급 전화가 걸려와도 플랫폼이 즉시 남은 작업을 재조정합니다.

이는 일정 관리에 의존하는 바쁜 전문가와 개인에게 강력한 도구이지만, 프로젝트 관리보다 스케줄링에 중점을 두는 특성상 복잡한 팀 기반 작업에는 한계가 있을 수 있습니다.

모션의 주요 기능

지능형 자동 스케줄링: AI가 달력, 작업 마감일, 우선순위를 분석하여 최적의 시간대에 작업을 자동 배치합니다

우선순위 기반 시간 보호: 가장 중요한 일이 우선적으로 스케줄링되도록 하여, 낮은 우선순위 항목에 집중 시간이 빼앗기지 않도록 보호합니다.

회의 예약 링크: 내장된 일정 관리 기능으로 기존 작업 약속을 고려하여 다른 사람이 귀하와 만날 시간을 예약할 수 있습니다

모션 장단점

장점:

무엇을 언제 일할지 결정하는 인지적 부담을 제거합니다

플랜이 변경될 때 하루 일정을 동적으로 재조정합니다

이미 달력 중심의 사용자에게 자연스럽게 느껴집니다

단점:

복잡한 팀 프로젝트를 위한 심층적인 프로젝트 관리 기능이 부족합니다

평가 옵션의 한도가 설정될 수 있습니다

목록 기반 워크플로우를 선호하는 사용자에게는 유연성이 다소 떨어집니다

모션 가격 정책

무료 체험판

Pro AI: 월 49달러

비즈니스 AI: 월 69달러

모션 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저는 달력 자동화에 Motion을 사용하는 것을 좋아합니다. 특히 AI 기반 작업 자동화와 시간 블록 기능이 뛰어난 자동화 도구입니다. 과중한 업무에 압도될 때 우선순위 설정, 집중력 유지, 수많은 업무와 우선순위에 휩쓸리지 않도록 도와주어 유용합니다. 우선순위, 일정, 마감일에 따라 자동으로 조정되는 방식도 만족스럽습니다. 게다가 Google 캘린더와 동기화되어 편리합니다.

저는 캘린더 자동화에 Motion을 사용하는 것을 선호합니다. 특히 AI 기반 작업 자동화와 시간 블록 기능이 뛰어난 자동화 도구입니다. 과중한 업무에 압도될 때 우선순위 설정, 집중력 유지, 수많은 작업과 우선순위에 휩쓸리지 않도록 도와주어 유용합니다. 우선순위, 일정, 마감일에 따라 자동으로 조정되는 방식도 만족스럽습니다. 게다가 Google 캘린더와 동기화되어 편리합니다.

📖 더 읽어보기: 생산성 향상을 위한 효과적인 업무 플랜 수립법

3. Notion AI (맞춤형 데이터베이스 워크플로우 구축이 필요한 지식 중심 팀에 최적)

via Notion

복잡한 정보 구조를 갖추고 있으며, 지식 관리를 지원하는 AI와 함께 정확한 요구사항에 맞춰 맞춤형 커스터마이징 가능한 유연한 시스템이 필요하다면, 이 도구가 관심을 끌 수 있습니다.

Notion은 "직접 구축하는 작업 공간" 도구입니다. 관계형 데이터베이스와 콘텐츠 블록 시스템을 활용해 팀 wiki부터 CRM까지 모든 유형의 정보에 맞춤형 구조를 생성할 수 있습니다. Notion AI는 원활하게 통합되어 글쓰기 지원, 요약 기능, 콘텐츠에 대한 질의 기능을 제공합니다.

이 궁극적인 유연성은 Notion의 가장 큰 강점이자 동시에 가장 큰 도전 과제입니다. 보다 정형화된 tools들에 비해 설정과 유지 관리에 상당한 투자가 필요합니다.

Notion AI의 최고의 기능들

AI 기반 Q&A: 작업 공간을 질의 가능한 지식 기반으로 전환하여 질문을 던지고, 페이지와 데이터베이스에서 추출한 답변을 얻을 수 있게 합니다

작성 및 편집 지원: 콘텐츠 초안 작성, 기존 텍스트 개선, 긴 문서 요약, 어조 조정 지원

데이터베이스 자동 채우기: AI가 페이지 콘텐츠를 기반으로 데이터베이스 속성을 자동으로 채워 수동 데이터 입력을 줄입니다

Notion AI 장단점

장점:

타의 추종을 불허하는 맞춤형 설정으로 거의 모든 워크플로우를 구축할 수 있습니다

연결된 wiki와 지식 기반 구축에 탁월합니다

AI가 직접 글쓰기 및 편집 경험에 통합됩니다

단점:

정교한 시스템을 구축하고 유지하는 데 가파른 학습 곡선

매우 큰 데이터베이스에서는 성능이 저하될 수 있습니다

프로젝트 관리에는 상당한 수동 설정이 필요합니다

Notion AI 가격 정책

무료 체험판

비즈니스 플랜 이상 포함: 월 $24부터 시작

Notion AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저는 Notion 활용법을 다양하게 탐구해왔습니다. 중요한 데이터를 시각화하기 위한 데이터베이스를 만들고, 명확성과 가독성을 높이기 위해 노트 형식을 조정했죠. 노트 작성 자체에 있어서는 Notion이 상당히 효과적입니다. 하지만 AI 기능은 아쉬운 점이 많습니다. Notion의 AI는 ChatGPT에 비해 현저히 성능이 떨어지며, 설득력 없는 기능들만 제공합니다. AI는 느리고, 방대한 데이터가 있는 페이지에서 사용하면 심각한 지연 현상이 발생하며 종종 몇 분 동안 멈추기도 합니다. 전반적으로 Notion은 기대에 훨씬 못 미치는 평범한 노트 작성 도구입니다. 만족스럽지 못한 경험으로 인해 최근 Obsidian으로 전환하기로 결정했는데, 복잡하고 유용한 노트 작성을 완전히 맞춤형으로 구현하는 데 훨씬 더 적합하다고 생각합니다.

저는 Notion 활용법을 다양하게 탐구해왔습니다. 중요한 데이터를 시각화하기 위한 데이터베이스를 만들고, 명확성과 가독성을 높이기 위해 노트 형식을 조정했죠. 노트 작성 자체에 있어서는 Notion이 상당히 효과적입니다. 하지만 AI 기능은 아쉬운 점이 많습니다. Notion의 AI는 ChatGPT에 비해 현저히 성능이 떨어지며, 설득력 없는 기능들만 제공합니다. AI는 느리고, 방대한 데이터가 있는 페이지에서 사용하면 심각한 지연 현상이 발생하며 종종 몇 분 동안 멈추기도 합니다. 전반적으로 Notion은 기대에 훨씬 못 미치는 평범한 노트 작성 도구입니다. 만족스럽지 못한 경험으로 인해 최근 Obsidian으로 전환하기로 결정했는데, 복잡하고 유용한 노트 작성을 완전히 맞춤형으로 구현하는 데 훨씬 더 적합하다고 생각합니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 구축하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 세부사항이 이메일에는 묻혀 있고, Slack 스레드에는 확장되어 있으며, 별도의 도구에는 문서화되어 있어 팀이 업무를 수행하기보다 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 만듭니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만! 생산적인 시간을 되찾으세요. 확인해 보세요. 👇🏼 💫 실제 결과: 팀원들은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

4. Sunsama (마음챙김 기반, ADHD 친화적인 일일 플랜 습관 형성에 최적)

via Sunsama

끝없는 작업 목록에 압도당하고 제대로 완료하지 못했다는 죄책감에 시달리는 그 두려운 감정이 있습니다. 생산성을 위한 '허슬 문화' 접근법이 효과가 없을 때, 하루를 계획하는 더 차분하고 의도적인 플랜이 필요합니다.

선사마는 '적게, 그러나 더 잘' 일하도록 설계되었습니다. 매일의 플랜 수립 과정을 안내하며, 현실적인 일일 작업량을 의도적으로 선택하고 소요 시간을 예측한 후 달력에 시간대를 할당합니다. 과도한 약속을 방지하고 불안을 줄이도록 구축되었습니다.

Asana나 Trello 같은 다른 도구에서 작업을 가져와 기존 시스템 위에 일일 계획 레이어로 기능하므로 개인에게는 훌륭하지만 완전한 팀 협업 솔루션은 아닙니다.

선사마의 주요 기능

가이드형 일일 플랜: 아침 루틴으로 어제 일 돌아보기, 오늘의 작업을 선택하고 일정 잡기를 단계별로 안내합니다

현실적인 업무량 평가: 계획된 총 소요 시간을 가용 시간과 비교하여 보여줌으로써, 일정이 너무 빡빡할 경우 작업을 재배치하도록 유도합니다

다중 도구 작업 통합: 다른 도구들의 작업을 단일 인터페이스로 끌어와 일일 플랜을 수립합니다

선사마 장단점

장점:

의도적인 제약으로 인한 부담감과 불안을 줄여줍니다

구조화된 습관은 ADHD나 결정 피로감을 겪는 사용자에게 유용합니다

기존 PM tools와의 연동을 통해 강제적인 전환 없이 활용 가능

단점:

주로 개인 계획 수립용이며, 팀 프로젝트 관리용이 아닙니다.

평가 옵션의 한도가 설정될 수 있습니다

복잡한 다단계 프로젝트 추적에 깊이가 부족합니다

선사마 가격 정책

14일 무료 체험판

월간 구독: 월 20달러부터

선사마 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sunsama에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저는 Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike, Quire 등 거의 모든 생산성/작업 관리 tools를 사용해 보았습니다. 이들 중 상당수는 훌륭한 tools이지만, 제가 말하는 '중독성'은 없었습니다. 선사마(Sunsama)는 아침 루틴과 연계된 워크플로우가 저에게 매우 효과적입니다. 하루를 플랜하고 당일 집중할 비전을 제시하면서도 주간 일정까지 조망할 수 있게 해줍니다. 과도한 부담 없이 효율을 극대화하도록 적극적으로 지원합니다. Google 캘린더와의 연동은 완벽하며, 이를 통해 스트레스 없이 하루를 관리할 수 있고 중요한 일들이 소홀해질까 걱정할 필요가 없습니다.

저는 Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike, Quire 등 (이에 국한되지 않음) 거의 모든 생산성/작업 관리 도구를 사용해 보았습니다. 이들 중 상당수는 훌륭한 도구였지만, 제가 "중독성"이라고 부르는 요소는 없었습니다. 선사마(Sunsama)는 아침 루틴과 연계된 워크플로우가 저에게 매우 효과적입니다. 하루를 플랜하고 당일 업무에 집중할 수 있는 비전을 제공하면서도 주간 업무까지 조망할 수 있게 해줍니다. 하루를 과도하게 채우지 않으면서 효율을 극대화하도록 적극적으로 지원합니다. Google 캘린더와의 연동은 완벽하며, 이를 통해 스트레스 없이 하루를 관리할 수 있고 업무가 소홀해질까 걱정할 필요가 없습니다.

⚡️ 템플릿 아카이브: 템플릿으로 생산성 플랜 수립하기

5. Obsidian (프라이버시 중심의 개인 지식 관리에 최적, 로컬 우선 저장소 방식)

via Obsidian

강력한 '두 번째 뇌'를 원하지만 데이터를 완전히 소유하고 싶다면, 이 tool이 적합할 수 있습니다.

Obsidian의 핵심 원칙은 데이터 소유권입니다. 여러분의 노트는 회사의 서버가 아닌 기기에 로컬로 저장되는 순수 Markdown 파일입니다. 양방향 링크 시스템을 활용해 연결된 아이디어의 시각적 네트워크인 '그래프 뷰'를 생성합니다.

커뮤니티에서 제작한 플러그인을 통해 기능이 크게 확장될 수 있으며, AI 기능을 추가하는 플러그인도 포함됩니다.

프라이버시와 맞춤형 설정에 중점을 둔 이 도구는 개인 지식 관리에 즐겨찾기이지만, 클라우드 네이티브 도구보다 기술적 설정이 더 필요하며 내장 협업 기능은 상대적으로 부족합니다.

Obsidian의 주요 기능

로컬 우선 Markdown 저장소: 노트는 기기에 일반 텍스트 파일로 저장되어, 항상 휴대 가능한 형식으로 데이터를 소유할 수 있습니다

양방향 연결 및 그래프 보기: 연결된 아이디어를 시각적 네트워크로 구성하여 인지하지 못했던 관계성을 발견하도록 돕습니다

확장 가능한 플러그인 생태계: 방대한 커뮤니티 플러그인 라이브러리를 통해 AI 지원, 달력, 칸반 보드 등의 기능을 추가할 수 있습니다

Obsidian 장단점

장점:

데이터에 대한 완전한 소유권과 프라이버시를 보장받으세요

표준 Markdown 파일 사용으로 벤더 종속성 없음

테마와 수백 개의 플러그인을 통해 높은 수준의 맞춤 설정이 가능합니다

단점:

대부분의 대체 도구보다 가파른 학습 곡선

협업 기능은 기본 제공되지 않으며 기술적 우회 방법이 필요합니다

AI 기능은 타사 플러그인의 설치 및 설정에 의존합니다

Obsidian 가격 정책

Free

동기화: 월 $5

Publish: 월 $10

Obsidian 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Obsidian에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Obsidian은 놀라울 정도로 빠르고 유연합니다. 모든 노트가 로컬에 일반 텍스트로 저장되기 때문에 데이터에 대한 완전한 통제권을 가질 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

Obsidian은 놀라울 정도로 빠르고 유연합니다. 모든 노트가 로컬에 일반 텍스트로 저장되기 때문에 데이터에 대한 완전한 통제권을 가질 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

6. Mem (자동 정리가 가능한 AI 기반 노트 캡처에 최적)

via Mem

AI가 자동으로 정리하고 검색해 주는 도구를 원하신 적 있나요? Mem은 "자동 정리되는 작업 공간"으로 설계되었습니다.

사용자가 노트를 작성하면 AI가 자동으로 태그를 지정하고, 다른 노트와 연관성을 파악하며, 관련성이 있을 때 자동으로 노출합니다. 의미 기반 검색 기능은 사용자의 쿼리 의도를 이해하므로, 자연어 질문으로 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

이 방식은 순간적인 생각을 쉽게 기록할 수 있게 합니다. 다만, 명확하고 체계적인 폴더 관리를 선호하는 사용자에게는 수동 제어 기능이 다소 부족할 수 있습니다.

Mem의 주요 기능

의미 기반 검색 및 검색: 정확한 키워드 없이도 자연어 질문을 이해하여 관련 노트를 찾아냅니다

자동 정리: 콘텐츠 기반 연결을 생성하여 수동 폴더 관리의 필요성을 없앱니다

관련 노트 자동 표시: 작성 중 지식베이스의 관련 콘텐츠를 자동으로 보여줍니다

메모의 장단점

장점:

아이디어 기록의 번거로움을 줄여줍니다

AI 기반 검색이 대화처럼 느껴집니다

수동 정리 부담을 줄여줍니다

단점:

명시적인 폴더 구조를 선호하는 사용자에게는 제어 기능이 다소 제한적입니다

제한된 팀 협업 기능

기능 세트가 아직 진화 중인 신제품

Mem 가격 정책

Free

Mem Pro: 월 12달러

Mem Teams: 맞춤형 가격 정책

메모 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Mem에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

노트 작성 기능이 많이 부족합니다. 가장 큰 결함은 키보드로 노트 내 줄 순서를 재정렬할 수 없다는 점입니다(글머리 기호 목록 및 번호 매겨진 목록 포함). 이 기능이 필요한 다양한 사용 사례 중 가장 중요한 것은 회의 직후 노트 수정입니다. 회의 중 급하게 작성한 노트를 정리할 때 줄과 단락을 이동하는 것은 수정 과정의 핵심 요소입니다.

노트 작성 기능이 많이 부족합니다. 가장 큰 결함은 키보드로 노트 내 줄 순서를 재정렬할 수 없다는 점입니다(글머리 기호 목록 및 번호 매겨진 목록 포함). 이 기능이 필요한 다양한 사용 사례 중 가장 중요한 것은 회의 직후 노트 수정입니다. 회의 중 급하게 작성한 노트를 정리할 때 줄과 단락을 재배열하는 것은 수정 과정의 핵심 단계입니다.

📖 더 읽어보기: AI로 작업을 자동화하는 방법

7. Limitless (Meta 인수) (디지털 활동 및 회의 내용 완벽한 기억에 최적)

via Limitless

정보를 어디서 봤는지 자꾸 잊어버리시나요? 웹사이트 어딘가에 묻혀 있었을까요, Slack 스레드에서 사라졌을까요, 아니면 회의에서 잠깐 멘션됐을까요? 이런 '디지털 기억상실증'은 시간을 낭비하게 하고 지속적인 정신적 피로를 유발합니다.

최근 Meta에 인수된 Limitless는 디지털 생활의 검색 가능한 기억 저장소 역할을 합니다. 화면과 오디오를 기록하여 본 것, 들은 것, 말한 모든 것을 시간순으로 정리한 개인 타임라인을 생성합니다.

3주 전에 읽은 특정 문서든, 어제 회의에서 동료가 한 말이든, 그 순간을 검색하면 tool이 찾아줍니다.

메타 생태계로의 전환 과정에서 핵심 약속은 여전히 프라이버시 보호 중심 접근법으로, 어떤 세부 사항도 누락되지 않도록 보장합니다.

무한한 최고의 기능들

검색 가능한 화면 기록: 모니터에 표시된 모든 내용을 검색할 수 있도록 화면 활동을 인덱스합니다

회의 녹취 및 회상: 회의 오디오를 자동으로 캡처하고 텍스트로 변환하여 모든 대화를 검색 가능하게 만듭니다

프라이버시 중심의 로컬 처리: 기록 및 인덱스 작업이 기기 내에서 이루어지도록 설계되어 개인 데이터에 대한 통제권을 제공합니다

무한한 장단점

장점:

잃어버린 링크, 메시지, 문서를 찾는 번거로움을 끝냅니다

수동으로 노트를 작성하는 것에 대한 걱정 없이 대화 속에 100% 집중할 수 있게 해줍니다

전체 업무 일정을 독특한 '타임라인' 보기로 제공합니다

단점:

메타 인수 이후, 주로 기존 사용자 지원과 메타의 향후 하드웨어 통합에 주력하고 있습니다.

하루의 시각적·청각적 기록을 저장하려면 상당한 로컬 디스크 스페이스가 필요합니다

뛰어난 메모 도구이지만, 기존 생산성 앱에서 볼 수 있는 능동적인 작업 또는 프로젝트 관리 기능은 부족합니다.

제한 없는 가격 정책

맞춤형 가격 정책 (Meta의 일부로)

무제한 평가와 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. Heptabase (시각 중심 아이디어 지도 및 연구 워크플로우에 최적)

via Heptabase

선형적이고 텍스트 기반의 노트가 항상 여러분의 사고 방식을 반영하지는 않습니다. 여러분의 아이디어는 연결망과 같으며, 이를 공간적으로 시각화하여 큰 그림을 파악할 수 있는 tool이 필요합니다.

헵타베이스는 복잡한 정보를 다루는 연구자와 사상가를 위한 시각적 노트 도구입니다. 노트는 무한한 화이트보드 위의 카드 형태로 존재하며, 이를 배열하고 연결하며 그룹화하여 아규먼트를 구축하고 관계를 이해할 수 있습니다.

자료 수집부터 통찰력 종합까지 연구 과정 전반을 지원하도록 설계되었습니다.

헵타베이스의 주요 기능

시각적 사고를 위한 공간 캔버스: 무한 화이트보드로 노트 카드를 공간적으로 배치하여 관계도를 구성하세요

연구 워크플로우 지원: 자료 수집, 핵심 내용 추출, 아규먼트 구성에 탁월합니다

연결된 카드가 있는 다중 화이트보드: 동일한 노트 카드를 여러 화이트보드에 걸쳐 사용해 정보를 중복 없이 다양한 맥락에서 정리하세요

헵타베이스 장단점

장점:

다이어그램과 마인드 맵으로 사고하는 사용자에게 직관적으로 느껴집니다

복잡한 연구를 종합하고 패턴을 찾는 데 탁월합니다

방해받지 않는 깔끔하고 집중력 있는 인터페이스

단점:

선형적이고 텍스트 기반의 워크플로우를 선호하는 사용자에게는 적합하지 않습니다

제한된 팀 협업 기능

사용자 커뮤니티가 더 작은 신제품

헵타베이스 가격 정책

프로: 월 $11.99

프리미엄: 월 $23.99

헵타베이스 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. 용량 (구조화된 데이터 기반 객체 지향 노트 정리에 최적)

via 용량

노트에는 사람, 책, 프로젝트 등 다양한 주제가 담길 수 있으며, 각각 다른 유형의 정보가 필요합니다. 그러나 대부분의 앱은 이를 모두 일반적인 페이지로 취급합니다. 이러한 구조 부재는 지식 기반을 복잡하게 만들고 쿼리를 어렵게 만듭니다.

Capacities는 "객체 지향" 방식을 채택합니다. 빈 페이지 대신 다양한 콘텐츠 유형에 맞는 구조화된 "오브젝트"를 생성합니다. "책" 오브젝트에는 저자와 평가 필드가 자동으로 생성되며, "인물" 오브젝트에는 연락처 정보 필드가 포함됩니다. 이를 통해 Notion 같은 복잡한 도구 없이도 체계적인 개인 데이터베이스를 구축할 수 있습니다.

이 구조화된 접근 방식은 개인용 CRM 구축이나 미디어 추적에 매우 유용합니다. 다만 오브젝트 유형 설정에 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

주요 기능 및 장점

속성을 가진 타입화된 오브젝트: 다양한 콘텐츠 유형에 맞게 구조화된 오브젝트를 생성하여 정보를 더 체계적이고 유용하게 관리하세요

자동 백링크 생성: 오브젝트가 언급된 모든 위치를 자동으로 표시하여 수동 노력 없이 연결망(웹)을 생성합니다

깔끔하고 집중력 있는 디자인: 최소한의 인터페이스로 산만함을 줄이고 콘텐츠에 집중할 수 있게 합니다

용량별 장단점

장점:

지나치게 경직되지 않으면서도 유용한 구조를 제공합니다

개인용 CRM 또는 미디어 라이브러리 구축에 탁월합니다

사려 깊고 독자적인 디자인에 스마트한 기본값 적용

단점:

오브젝트 유형을 정의하기 위한 초기 설정이 필요합니다

제한된 팀 협업 기능

기존 도구들에 비해 플러그인 생태계가 더 작습니다

용량별 가격

Free

프로: 월 $9.99

Believer: 월 $12.49

용량 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Capacities에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

처음엔 머리가 터질 것 같았어요. 저는 노트를 폴더나 끝없는 페이지에 쏟아붓는 데 익숙했거든요. 여기선? 모든 것이 오브젝트입니다. 프로젝트, 책, 무작위 아이디어—이것들을 작은 구성 요소로 바꿔 연결하죠. 저항하는 걸 멈추는 데 3일이 걸렸어요. 하지만 그 순간 깨달았을 때? 마법 같았죠. 갑자기 일일 노트가 개인 프로젝트와 연결되고, 그 프로젝트가 몇 달 전 저장해둔 책 인용문과 연결되었습니다. 마침내 내 생각들이 서로 대화하는 듯한 느낌이었습니다. 그래프 보기는 내가 전혀 계획하지 않았던 이런 놀라운 연결들을 보여줍니다. 데일리 노트가 나를 구했어요 — 혼란스러운 아침에 딱이죠. 생각을 쏟아내고, 나중에 조각들을 제대로 된 오브젝트로 만들면 됩니다. 단점: 그 학습 곡선은 진짜예요. 가볍게 노트하는 사람에게는 안 맞아요. 하지만 3주 만에 완전히 빠져들었어요. 완벽하지는 않지만, 생각이라는 게 실제로 얼마나 지저분하게 작동하는지 이해하죠. 방황하게 해준 다음 스레드를 엮어줍니다. 노트가 죽은 듯 느껴진다면 — 한번 해보세요. 그냥 3일째까지 버티기만 하면 됩니다.

처음엔 머리가 터질 것 같았어요. 저는 노트를 폴더나 끝없는 페이지에 쏟아붓는 데 익숙했거든요. 여기선? 모든 것이 오브젝트입니다. 프로젝트, 책, 무작위 아이디어—이것들을 작은 구성 요소로 바꿔 연결하죠. 저항하는 걸 멈추는 데 3일이 걸렸어요. 하지만 그 순간 깨달았을 때? 마법 같았죠. 갑자기 일상의 노트가 개인 프로젝트와 연결되고, 그 프로젝트가 몇 달 전 저장해둔 책의 한 구절과 이어졌습니다. 마침내 내 생각들이 서로 대화하는 듯한 느낌이었습니다. 그래프 뷰는 내가 전혀 계획하지 않았던 이런 놀라운 연결들을 보여줍니다. 데일리 노트가 나를 구했어요 — 혼란스러운 아침에 딱이죠. 생각을 쏟아내고, 나중에 조각들을 제대로 된 오브젝트로 만들면 됩니다. 단점: 그 학습 곡선은 진짜예요. 가볍게 노트하는 사람에게는 안 맞아요. 하지만 3주 만에 완전히 빠져들었어요. 완벽하지는 않지만, 생각이라는 게 실제로 얼마나 지저분하게 작동하는지 이해하죠. 방황하게 해준 다음 스레드를 엮어줍니다. 노트가 죽은 듯 느껴진다면 — 한번 해보세요. 그냥 3일째까지 버티기만 하면 됩니다.

via Tana

이 구조를 자동으로 인식하고 실행할 수 있는 시스템을 찾고 계신가요?

타나는 고도로 구조화된 워크플로우를 구축하려는 사용자를 위한 강력한 도구입니다. 핵심 기능은 필드와 동작을 담는 태그인 '슈퍼태그'입니다.

#회의 태그를 줄에 추가하면 참석자 및 실행 항목 필드가 자동으로 생성됩니다. AI는 비정형 텍스트를 분석하여 구조를 자동으로 적용해 줍니다.

타나는 강력하지만 학습 곡선이 가파릅니다. 단순한 노트 작성 솔루션을 원한다면 필요 이상일 수 있습니다.

타나의 주요 기능

필드가 있는 슈퍼태그: 구조를 지닌 태그로, 자유형 노트를 검색 가능한 데이터베이스로 전환합니다

AI 기반 파싱: AI가 구조화되지 않은 텍스트를 분석하여 작업, 날짜 등 구조화된 정보를 자동 추출합니다

강력한 실시간 검색: 저장된 검색을 생성하여 데이터의 동적이며 자동으로 업데이트되는 보기로 활용하세요

타나(Tana)의 장단점

장점:

맞춤형 정보 시스템 구축을 위한 전례 없는 유연성

단순히 요약하는 것이 아니라 노트에 체계적인 구조를 부여하는 AI

고급 워크플로우를 공유하는 활발하고 열정적인 커뮤니티

단점:

학습 곡선이 매우 가파르고 상당한 시간 투자가 필요합니다

간결함을 선호하는 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

아직 얼리 액세스 단계로, 인터페이스와 기능이 지속적으로 발전 중입니다

타나 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 타나에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

타나는 미래형 노트 도구입니다. 아웃라이너와 관계형 노트 시스템의 장점을 결합하고 AI와 통합했습니다. 지식 노동자나 크리에이티브라면 꼭 확인해볼 가치가 있습니다.

타나는 미래형 노트 도구입니다. 아웃라이너와 관계형 노트 시스템의 장점을 결합하고 AI와 통합했습니다. 지식 노동자나 크리에이티브라면 꼭 확인해볼 가치가 있습니다.

워크플로우에 맞는 Saner AI 대체 도구를 선택하세요

Saner. AI의 최적 대안은 실제로 해결하려는 문제에 따라 의존성이 달라집니다.

혼란스러운 달력, 조각난 지식 기반, 아이디어와 실행 사이의 단절? 더 많은 기능을 가진 tool이 필요하지 않다는 점을 기억하세요.

단순히 또 다른 계층을 추가하는 대신 파편화를 줄여주는 솔루션이 필요합니다. 궁극적으로 최고의 생산성 도구는 꾸준히 사용할 수 있는 도구입니다. 기능보다 중요한 것은 도구가 여러분의 독특한 사고 방식과 워크플로우에 얼마나 잘 맞는지입니다.

통합형 AI 작업 공간이 지식과 실행 사이의 간극을 어떻게 메우는지 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp으로 시작하세요.