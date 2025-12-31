10가지 최고의 비즈니스 연속성 관리 tools

에이온(Aon)의 2025 글로벌 리스크 관리 설문조사에 따르면, 2025년 기업이 직면할 글로벌 리스크 중 사업 중단이 2위를 차지했습니다. 그럼에도 대부분의 팀은 연속성 계획을 단순한 규정 준수 체크박스로 취급합니다. 매년 한 번씩 업데이트한 뒤에는 잊어버리는 식이죠.

비즈니스 연속성 관리 tool이 해결책이 될 수 있습니다. 플랜이 먼지 쌓이게 내버려 두지 않고, 위험 평가를 자동화하며 실시간으로 업데이트 상태를 유지합니다.

이 가이드는 중단 사태에 대비하고 대응하며 복구하는 데 도움이 되는 10가지 비즈니스 연속성 관리 tools를 다룹니다. 전용 BCM 플랫폼이 필요하든, 일상 업무에 연속성 계획을 통합하는 유연한 작업 공간이 필요하든, 여기에서 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

비즈니스 연속성 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

비즈니스 연속성 관리(BCM) 소프트웨어는 자연 재해, 사이버 공격, 공급망 장애 등 어떠한 중단 상황에도 대비하고 대응하며 복구할 수 있도록 조직을 지원합니다.

이 tools들은 다음과 같은 방식으로 위기 대응 플랜을 중앙 집중화합니다:

통신 자동화

복구 작업 추적, 그리고

조직의 회복탄력성을 실시간으로 볼 수 있도록 지원합니다

비즈니스 연속성 관리 소프트웨어 유형

현대적인 BCM 솔루션은 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다. 일부는 ISO 22301과 같은 내장형 위험 평가 프레임워크를 갖춘 전문 기업용 플랫폼입니다.

하지만 특히 제품, 엔지니어링, 운영 팀을 비롯한 많은 팀들은 유연한 업무 관리 도구를 통해 더 큰 가치를 얻습니다. 연속성 계획을 일상 워크플로우에 직접 통합하면 추가 노력 없이도 이러한 팀들이 항상 대비할 수 있습니다.

이 글에서는 두 유형의 tools를 모두 다룰 예정입니다.

👀 알고 계셨나요? 2025년 극한 기상 현상이 사이버 공격을 제치고 비즈니스 중단의 주요 원인이 되었습니다.

자세히 살펴보기 전에 최고의 복원력 관리 tools들을 간단히 비교해 보겠습니다:

Tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 맞춤형 BCM 워크플로우로 통합 업무 관리를 원하는 팀 계획 문서화를 위한 ClickUp Docs , 인시던트 트리거를 위한 ClickUp Automations , 실시간 상태 추적을 위한 ClickUp 대시보드 , AI 기반 요약 기능을 위한 ClickUp Brain Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 퓨전 리스크 매니지먼트 Enterprise 조직이 필요한 전담 BCM과 위험 인텔리전스 통합 위험 관리, 비즈니스 영향 분석, 위기 관리, 제3자 위험 모니터링 맞춤형 가격 책정 LogicManager 리스크 기반 BCM 접근법을 추구하는 중견 기업 기업 리스크 관리 기반, 비즈니스 영향 분석 워크플로우, 복구 플레이북, 훈련 관리 맞춤형 가격 책정 Everbridge 대량 알림 및 위기 커뮤니케이션을 최우선으로 하는 조직 중대 이벤트 관리, 대량 알림, IT 경보 시스템, 시각적 지휘 센터 맞춤형 가격 책정 Archer GRC 통합 비즈니스 연속성이 필요한 기업 통합 위험 관리, 정책 관리, 규정 준수, 비즈니스 복원력 맞춤형 가격 책정 Riskonnect 소프트웨어를 통한 관리형 BCM 서비스를 원하는 조직 클라우드 기반 비즈니스 연속성 플랫폼, 관리형 서비스, 플랜 수립, 훈련 지원 맞춤형 가격 책정 ServiceNow 기존 ServiceNow 생태계를 보유한 IT 중심 조직 ITSM 통합, 자동화된 비즈니스 영향 분석(BIA), 복구 계획 수립, 감사 관리 맞춤형 가격 책정 Quantivate 금융 기관 및 규제 산업 규정 준수 중심의 BCM, 공급업체 관리, 감사 추적, 규제 보고 맞춤형 가격 책정 ParaSolution 캐나다 기업 및 이중 언어 지원이 필요한 조직 이중 언어 인터페이스, 플랜 관리, 훈련 일정 관리, 문서 관리 맞춤형 가격 책정 SAI360 통합된 환경·보건·안전(EHS) 및 위험 관리가 필요한 글로벌 기업 통합 EHS 및 위험 관리 플랫폼, 학습 관리, 규제 콘텐츠, 글로벌 규정 준수 맞춤형 가격 책정

새로운 도구를 도입했는데 오히려 업무에 걸림돌이 된 경험이 있으신가요? 많은 BCM 도구들이 바로 그런 문제를 일으킵니다. 플랜은 한 앱에, 업데이트는 다른 앱에, 복구 작업은 또 다른 곳에 흩어져 있는 경우가 많습니다.

직원의 73%가 앱 간 전환이 생산성을 저해한다고 답했습니다. 이러한 업무 분산 현상은 가장 중요한 순간에 대응 속도를 늦춥니다.

최고의 비즈니스 연속성 tools는 이러한 사일로를 제거하여 팀에게 플랜, 작업, 커뮤니케이션을 위한 단일 정보 소스를 제공합니다.

적합한 도구를 선택하는 방법은 다음과 같습니다:

플랜 문서화 및 버전 관리: 단일 위치에서 플랜을 생성, 저장, 업데이트할 수 있어야 합니다. 모든 구성원은 플랜의 책임자를 인지하고 항상 최신 버전으로 일해야 합니다.

비즈니스 영향 분석 기능: 해당 tool은 해당 tool은 비즈니스 영향 분석을 수행하여 가장 중요한 프로세스를 식별하고, 그 프로세스가 무엇에 의존하는지 파악하며, 우선적으로 복구해야 할 사항을 결정하는 데 도움을 줘야 합니다.

자동화된 알림 및 에스컬레이션: 자동화된 알림 및 경보 기능을 확인하세요. 인시던트가 발생하자마자 해당 도구가 자동으로 작업을 할당하여 적절한 담당자가 신속하게 대응할 수 있어야 합니다.

실시간 대시보드 및 보고: 실시간 대시보드는 수동 업데이트 요청 없이도 경영진이 복구 상태, 작업 완료 상태, 자원 배분 상태를 한눈에 파악할 수 있는 개요 보기를 제공합니다.

훈련 및 테스트 관리: 플랜이 실제로 작동하는지 확인하기 위해 테이블탑 훈련 및 시뮬레이션의 일정 수립, 추적, 플랜이 실제로 작동하는지 확인하기 위해 테이블탑 훈련 및 시뮬레이션의 일정 수립, 추적, 플랜 문서 작성을 지원하는 tool이 필요합니다.

기존 워크플로우와의 통합: BCM 도구가 팀이 이미 사용하는 프로젝트 관리, 커뮤니케이션 및 IT 시스템과 얼마나 원활하게 연결되는지 확인하세요.

확장성 및 접근 제어: 해당 tool은 원격 팀을 지원하고, 역할 기반 접근을 제공하며, 모바일 기기에서 작동하여 사람들이 언제 어디서나 정보를 얻을 수 있어야 합니다.

저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

올해 시도해볼 수 있는 최고의 비즈니스 연속성 관리 tools를 심층적으로 살펴봅니다.

1. ClickUp (맞춤형 BCM 워크플로우와 업무 관리를 한 곳에서 원하는 팀에게 최적)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp으로 비즈니스 연속성 플랜, 인시던트 대응 작업, AI 기반 복원력 권장 사항을 하나의 도구로 통합하세요

많은 조직에서 연속성 플랜은 문서 형태로 존재하며, 대응 작업은 프로젝트 관리 도구에 분리되어 있습니다. 업데이트는 또 다른 도구(주로 이메일이나 채팅)에서 이루어집니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 이 모든 것을 하나로 묶어줍니다. 계획, 작업, 대화, 보고서가 팀이 이미 사용하는 동일한 작업 공간에 존재합니다. 즉, 인시던트 발생 시 대응 체계를 '급조'할 필요가 없습니다. 모두가 어디로 가야 하고 무엇을 해야 하는지 알고 있습니다.

ClickUp의 연속성 계획은 팀이 협업할 수 있는 실시간 ClickUp 문서입니다. 추적 가능한 진행 상황, 지정된 소유자, 설정된 타임라인이 포함된 ClickUp 작업과 직접 연결됩니다.

ClickUp 문서 내에서 실행 가능한 ClickUp 작업을 생성하고 연결하세요

ClickUp 자동화 기능 덕분에 인시던트가 발생하면 워크플로우가 자동으로 실행됩니다. 복구 작업 할당, 관련 담당자 통보, 수동 후속 조치 없이 문제 에스컬레이션까지 자동으로 처리됩니다.

ClickUp의 내장형 컨텍스트 AI는 응답 속도를 더욱 높여줍니다. AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 작업 공간의 지식을 즉시 제공합니다. 팀은 "정전 대응 플랜은 무엇인가요?" 또는 "공급업체 복구 책임자는 누구인가요?"와 같은 간단한 질문을 던지면 승인된 플랜과 작업에서 추출된 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다.

비즈니스 연속성 플랜, 정책, 복원력 프레임워크 및 대응 방안에 대한 즉각적인 답변을 ClickUp Brain을 통해 얻으세요.

ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트는 위험 요소, 누락된 단계 또는 지연된 일을 감지하여 사소한 문제가 확대되기 전에 조치를 취하도록 안내합니다.

ClickUp을 통해 비즈니스 연속성은 일 년에 한 번 업데이트하고 필요하지 않기를 바라는 문서가 아닌, 매일 일이 이루어지는 방식의 핵심적인 부분이 됩니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 화이트보드를 활용해 위험 시나리오, 의존성, 복구 흐름을 시각적으로 매핑하여 신속한 협업 정렬을 실현하세요.

사용자 지정 필드를 통해 영향 수준, 복구 시간 목표(RTO), 시스템 중요도를 한눈에 추적하세요.

실시간 ClickUp 대시보드로 리더십 팀이 복구 진행 상황과 병목 현상의 가시성을 즉시 확보할 수 있도록 지원하세요.

위험 대응 템플릿을 활용하여 팀과 지역 전반에 걸쳐 인시던트 대응 플랜 및 연속성 워크플로우를 표준화하세요.

ClickUp의 한도

BCM 전용 사전 구축된 비즈니스 영향 분석 템플릿 없음

BCM 전용 워크플로우 설정을 위한 초기 설정이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 ClickUp을 통해 운영 연속성을 보장받았다고 증언합니다 :

우리는 많은 클라이언트와 시간당 기준으로 협력합니다. 이는 언제든지 프로젝트에 투입된 시간을 추적해야 할 필요성을 항상 발생시킵니다. 따라서 시간 기록과 진행 중이거나 완료된 모든 프로젝트를 검토할 수 있는 기능은 훌륭한 비즈니스 연속성을 만들어냅니다. ClickUp은 신규 회원이 과거 프로젝트 데이터베이스를 검토하고 클라이언트를 위해 제작된 모든 자료를 최신부터 과거 순으로 접근할 수 있게 함으로써 효율적인 교육을 가능하게 합니다. 간단히 말해, 우리는 ClickUp을 선택합니다. 왜냐하면 그것이 우리의 핵심 가치인 '교육, 확장성, 지속성'을 실현하기 때문입니다!

2. 퓨전 리스크 매니지먼트(Fusion Risk Management) (리스크 인텔리전스를 갖춘 전용 BCM이 필요한 기업 조직에 최적)

Fusion Risk Management 제공

퓨전 리스크 매니지먼트는 기업을 위한 전용 비즈니스 연속성 및 리스크 관리 플랫폼입니다. 퓨전 프레임워크 시스템은 비즈니스 연속성, IT 재해 복구, 위기 관리, 제3자 리스크를 연결합니다.

이 도구의 차별화된 장점은 BCM 전문가들을 위한 사전 구축된 프레임워크와 워크플로우에 있습니다. 비즈니스 영향 분석(BIA)에서도 탁월합니다. 이를 활용하여 핵심 프로세스를 식별하고, 의존성을 매핑하며, 복구 우선순위를 손쉽게 설정하세요.

퓨전 리스크 매니지먼트의 주요 기능

구조화된 BIA 워크플로우를 활용하여 핵심 프로세스 식별, 의존성 문서화, 복구 시간 목표(RTO) 설정을 단계별로 안내받으세요.

복구 우선순위를 명확히 설정하고 대응 조치를 체계적으로 조정하십시오

위기 관리 모듈을 활용하여 인시던트 발생 시 작업 할당, 상태 추적, 이해관계자 소통이 가능한 지휘 센터 보기를 구현하세요.

ServiceNow, Workday HR, SalesPoint iQ 등 기존 비즈니스 관리 플랫폼과 손쉽게 통합됩니다.

퓨전 리스크 관리의 한계점

기업 중심의 가격 정책은 소규모 조직에는 부담스러울 수 있습니다

구현에는 상당한 구성 및 변경 관리가 필요합니다.

퓨전 리스크 매니지먼트 가격 정책

맞춤형 가격 책정

퓨전 리스크 매니지먼트 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 퓨전 리스크 관리에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 만족한 사용자의 보고:

AI 기반 인퓨전 업로더는 수작업량을 30%까지 크게 줄여 비즈니스 연속성 및 재해 복구 플랜 수립 효율성을 높입니다.

3. LogicManager (리스크 기반 BCM 접근법을 추구하는 중견 기업에 최적)

via LogicManager

LogicManager는 위험 기반 접근 방식으로 비즈니스 연속성 관리를 제공합니다. 먼저 팀이 조직적 위험을 식별하고 평가하도록 지원한 후, 이러한 통찰력을 활용하여 비즈니스 영향 분석 및 연속성 계획을 수립하도록 안내합니다. 복구 계획을 실제 위험과 의존성에 직접 연결함으로써 LogicManager는 BCM이 단순한 규정 준수 요건 충족이 아닌, 실제 비즈니스 중단을 초래할 수 있는 요소에 집중하도록 합니다.

필요에 따라 위험 범주와 영향 규모를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 또한 전체 BCM 프로그램 라이프사이클에 대한 감사 추적 기능이 포함된 규정 준수 준비 보고서를 제공합니다.

LogicManager의 주요 기능

기업 위험 관리 원칙을 중심으로 비즈니스 연속성을 구축하여 플랜이 가장 중대한 위협을 해결하도록 보장하십시오

비즈니스 영향 분석(BIA) 수행, 핵심 프로세스 문서화, 복구 전략 수립을 위한 단계별 워크플로우를 확인하세요.

복구 훈련 플랜 수립, 실행 및 문서화를 위한 내장 tools를 활용하세요. 여기에는 테이블탑 시뮬레이션 일정 수립 및 시정 활동 추적이 포함됩니다.

LogicManager의 한도점

위험 중심 접근법은 플랜 중심 tools에 익숙한 팀에게는 낯설게 느껴질 수 있습니다

최대한의 값을 얻으려면 LogicManager의 방법론에 대한 헌신이 필요합니다.

사용자 인터페이스가 혼란스럽고 답답할 수 있습니다

LogicManager 가격 정책

맞춤형 가격 책정

LogicManager 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LogicManager에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 G2에 공유한 내용:

로직매니저가 모든 위험 요소를 단일 시스템에 통합하여 조직 전반의 위험 관리를 중앙화하는 점이 매우 유용합니다… 부서 간 소통과 협업을 촉진하고 최신 정보를 공유하는 편의성은 칭찬할 만합니다.

📚 함께 읽기: 기업 리스크 관리 소프트웨어

4. Everbridge 360 (위기 커뮤니케이션을 최우선으로 하는 조직에 최적)

via Everbridge 360

Everbridge는 중대 이벤트 관리 플랫폼입니다. 실시간 위기 커뮤니케이션과 협업에 중점을 둡니다. 많은 BCM tools가 플랜 수립에 초점을 맞추는 반면, Everbridge는 적극적인 인시던트 관리로 두각을 나타냅니다.

이 대량 알림 시스템은 SMS, 음성, 이메일을 통해 대규모 그룹에 신속히 도달하여, 속도가 가장 중요한 순간에 팀이 업데이트를 공유하고 지시를 내리며 협력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 위기 상황에서는 이러한 신속한 소통이 체계적인 대응과 완전한 혼란 사이의 차이를 만들 수 있습니다.

Everbridge 360 주요 기능

확인 추적 및 양방향 커뮤니케이션 기능을 통해 다양한 채널로 여러 사람에게 동시에 연락하세요.

실시간 대시보드로 위기 발생 시 인시던트 상태, 대응팀 위치, 작업 완료 상태를 확인하며 최신 정보를 유지하세요.

IT 모니터링 tools와 통합하여 중요 시스템 장애 발생 시 당직 엔지니어에게 자동으로 알림을 전송합니다.

Everbridge 360의 한도

계획 및 문서화보다는 대응 커뮤니케이션에 더 중점을 둡니다.

프리미엄 가격은 기업급 기능을 반영합니다

Everbridge 360 가격 정책

사용자 수 및 모듈에 따른 맞춤형 가격 책정

Everbridge 360 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Everbridge 360에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어는 이 tool을 칭찬합니다:

Everbridge에서 가장 높이 평가하는 점은 중대 이벤트 대응 및 대량 메시징 기능 외에도 세분화 및 라우팅 기능입니다. 이 기능들은 완벽하게 작동하여 경보 수신 시 관련 담당자에게만 알림을 보낼 수 있게 해줍니다.

5. Archer (GRC 통합 비즈니스 연속성이 필요한 기업에 최적)

via Archer

Archer는 강력한 비즈니스 연속성 기능을 갖춘 통합 거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스(GRC) 플랫폼을 제공합니다. 이는 연속성 플랜을 보다 광범위한 리스크 및 컴플라이언스 프로그램 내에서 운영하고자 하는 대규모 조직을 위해 설계되었습니다.

Archer는 비즈니스 연속성을 운영 위험, 제3자 위험, 규제 준수 등과 연결합니다. 이를 통해 팀은 연속성 관리를 독립적으로 수행하는 대신, 장애가 광범위한 위험 환경에 미치는 영향을 단일 뷰로 파악할 수 있습니다.

Archer의 주요 기능

위험 규정 준수 관련 일일, 주간, 월간 보고서 생성

표준 운용 절차 (SOP)와 프로세스 맵을 활용한 시각적 규정 준수 프레임워크 구축

승인 워크플로우 및 증빙 추적 기능을 통해 연속성 정책을 문서화하고 버전 관리하며 배포하세요.

Archer의 한도

사용자들은 일부 모듈의 설정 및 사용이 까다로울 수 있다고 보고합니다

전담 GRC 팀을 보유한 대기업에 가장 적합합니다.

Archer 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Archer 평가 및 리뷰

G2: 3.6/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Archer에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 Capterra에 공유한 내용:

보안 평가와 마찬가지로, 평가 모듈을 포함하도록 맞춤형 설정할 수 있으며 메일 발송 및 알림과 같은 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 전반적으로 매우 유용한 tool이며 기업 요구에 맞게 커스터마이징할 수 있는 기능이 경쟁 우위를 제공합니다.

6. Riskonnect (소프트웨어 기반 관리형 BCM 서비스를 원하는 조직에 최적)

via Riskonnect

Riskonnect는 BCM 소프트웨어와 관리형 서비스를 독보적으로 결합합니다. 그들의 '클라우드 기반 비즈니스 연속성(BC in the Cloud)' 플랫폼이 기술을 제공하며, 컨설팅 팀이 귀사의 연속성 프로그램 구축, 유지 관리 및 테스트를 지원합니다.

이 하이브리드 접근 방식은 성숙한 BCM 프로그램이 필요하지만 이를 구축할 내부 전문성이나 자원이 부족한 조직에 이상적입니다. Riskonnect는 본질적으로 귀사 팀의 확장 기능으로 작동합니다.

Riskonnect 주요 기능

조직의 모든 위험 노출 데이터를 한 곳에서 확인하세요

상세한 대시보드와 실행 가능한 인사이트를 확보하여 비즈니스 중단 위험에 더 신속히 대응하세요

맞춤형 양식을 구축하고 수동 데이터 입력을 자동화하세요

Riskonnect의 한도점

광범위한 맞춤형 설정은 도구의 장점이자 단점이 될 수 있습니다

관리형 서비스는 소프트웨어 라이선싱 비용 외에도 지속적인 비용을 발생시킵니다

Riskonnect 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Riskonnect 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Riskonnect에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 엇갈린 평가를 공유합니다:

IRM과 데이터 분석의 결합은 청구 데이터와 비즈니스 데이터를 통합하여 내외부 이해관계자에게 가치를 창출하는 탁월한 플랫폼이었습니다… 플랫폼의 맞춤형화는 솔루션 구축의 용이성에 있어 이점이 되기도 하고 장애물이 되기도 했습니다.

7. ServiceNow 비즈니스 연속성 관리 (기존 ServiceNow 생태계를 보유한 IT 중심 조직에 최적)

via ServiceNow 비즈니스 연속성 관리

ServiceNow 비즈니스 연속성 관리 (BCM)는 ServiceNow 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 이는 IT 서비스 관리(ITSM)를 위해 이미 ServiceNow를 사용 중인 조직에 자연스러운 선택이 됩니다. 긴밀한 통합을 통해 IT 재해 복구 플랜이 CMDB 및 인시던트 관리 워크플로우와 직접 연결됩니다.

기존 ServiceNow 구현 환경에서 데이터를 가져와 비즈니스 영향 분석을 손쉽게 자동화하세요. 핵심 비즈니스 프로세스를 지원하는 애플리케이션을 자동으로 식별하고, 해당 애플리케이션의 가용성 중단 시 발생할 영향을 계산합니다.

ServiceNow 비즈니스 연속성 관리의 주요 기능

단일 통합 플랫폼에서 자동화된 비즈니스 연속성 워크플로우, IT 복구 워크플로우 등을 구축하세요

인시던트가 감지되면 복구 작업과 런북을 자동으로 실행합니다

손끝에서 AI로 스마트한 답변을 얻으세요

ServiceNow 비즈니스 연속성 관리의 한계점

ServiceNow 플랫폼이 필요하며, 기존 고객이 아닌 경우 적합하지 않을 수 있습니다.

기업 전체의 비즈니스 연속성보다는 IT 재해 복구에 더 중점을 둡니다.

ServiceNow 비즈니스 연속성 관리 가격

맞춤형 가격 책정

ServiceNow 비즈니스 연속성 관리 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. Quantivate (금융 기관 및 규제 산업 분야에 최적)

via Quantivate

퀀티베이트(Quantivate)는 금융 기관 및 기타 고도로 규제된 산업을 위한 BCM(비즈니스 연속성 관리) 및 리스크 관리 플랫폼입니다. 규제 보고 및 감사 관리를 위한 사전 구성된 워크플로우를 통해 규정 준수 요건을 더 쉽게 충족할 수 있도록 지원합니다.

특히 공급업체 관리 및 제3자 위험 평가 분야에서 탁월합니다. 이는 공급망에 대한 규제 감독을 받는 은행 및 신용조합에게 핵심적인 관심사입니다.

Quantivate의 주요 기능

공급업체에 대한 포괄적인 제3자 위험 평가 및 비즈니스 연속성 검증을 수행하십시오

상세한 감사 추적을 유지하고 규제 보고 템플릿에 접근하세요

단일 플랫폼에서 연속성 및 위기 관리 플랜을 생성, 저장, 업데이트하세요

정량화 한도

규제 대상 분야 외 조직의 경우 산업별 특화 기능으로 인해 활용도가 한도될 수 있습니다

Quantivate 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Quantivate 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. ParaSolution (이중 언어 지원이 필요한 조직에 최적)

via premiercontinuum

파라솔루션 (ParaSolution)은 영어/프랑스어 이중 언어 플랫폼을 제공하는 캐나다 BCM 소프트웨어 제공자입니다. 캐나다 또는 기타 다국어 환경에서 운영되는 기업에 적합합니다.

이 도구는 대규모 기업 플랫폼의 복잡성 없이 플랜 관리, 훈련 일정 수립, 문서 통제에 중점을 둔 간결한 접근 방식으로 BCM을 구현합니다.

ParaSolution의 주요 기능

버전 관리 및 승인 워크플로우가 포함된 비즈니스 연속성 플랜 문서화를 위한 체계적인 템플릿을 확보하세요.

복구 훈련 및 테스트를 계획하고, 추적하며, 문서화하세요

ParaSolution의 한도

기업 플랫폼에 비해 기능 세트가 제한적입니다

통합 옵션이 제한적입니다

ParaSolution 가격 정책

맞춤형 가격 책정

파라솔루션 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. SAI360 (통합된 환경·보건·안전(EHS) 및 리스크 관리가 필요한 글로벌 기업에 최적)

via SAI360

SAI360은 비즈니스 연속성 기능을 포함하는 포괄적인 환경, 보건, 안전(EHS) 및 위험 관리 플랫폼입니다. 다른 운영 위험 영역과 함께 BCM을 관리해야 하는 글로벌 기업을 위해 설계되었습니다.

이 GRC 플랫폼의 강점은 포괄성에 있습니다. 단일 시스템에서 인시던트 보고부터 교육 관리, 비즈니스 연속성 계획에 이르기까지 모든 것을 관리할 수 있습니다.

SAI360 최고의 기능

비즈니스 연속성을 환경 규정 준수, 안전 관리 및 운영 위험과 결합하십시오

교육 모듈을 배포하여 팀원들이 연속성 플랜에서 자신의 역할을 숙지하도록 하십시오

여러 관할 구역에 대한 규제 콘텐츠 및 규정 준수 추적 기능 이용

SAI360의 한도

사용자들은 무거운 페이지와 보고서가 로딩되는 데 오랜 시간이 걸린다고 보고합니다

여러 사용자가 고객 지원과 관련해 만족스럽지 못한 경험을 공유합니다

SAI360 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SAI360 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 SAI360에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

직관적인 보고 및 분석 대시보드를 통해 위험 인식에 대한 통찰력을 제공합니다. 높은 확장성과 유연성을 갖추어 모든 크기의 기업에 이상적이며, 높은 투자 수익률을 보장합니다.

ClickUp으로 일상 워크플로우에 비즈니스 연속성을 구축하세요

가장 효과적인 비즈니스 연속성 플랜은 팀이 실제로 활용하는 것입니다. 잊혀진 문서가 아니며, 훈련 때만 열어보는 전문 시스템도 절대 아닙니다.

ClickUp은 비즈니스 연속성 관리를 팀이 이미 매일 사용하는 작업 공간으로 가져옵니다. ClickUp Docs에서 플랜을 문서화하고, ClickUp 작업으로 복구 작업을 할당하며, ClickUp 자동화로 인시던트 대응을 자동화하고, ClickUp 대시보드로 복구 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

장애가 발생했을 때 팀은 압박 속에서 새로운 도구를 익힐 필요가 없습니다. 모든 프로젝트에 사용하는 동일한 플랫폼을 통해 필요한 모든 정보를 손쉽게 활용하며 대응할 수 있습니다.

비즈니스 연속성을 단순한 규정 준수 체크박스로 취급하지 마십시오. 팀의 업무 방식 자체에 통합하십시오.

필요할 때 실제로 준비된 비즈니스 연속성 프로그램을 구축하세요. 지금 바로 ClickUp을 사용해 보세요.

자주 묻는 질문

비즈니스 연속성 소프트웨어는 장애 발생에 대비하고 대응하는 데 중점을 둡니다. 문제가 발생했을 때 팀이 취해야 할 조치를 계획하는 데 도움을 줍니다. 프로젝트 관리 도구는 작업, 마감일, 협업과 같은 일상 업무에 초점을 맞춥니다. BCM 도구는 비상 상황을 위해 설계된 반면, 프로젝트 도구는 정상 운영을 위해 설계되었습니다.

그렇습니다. 소규모 팀은 인원과 백업 인력이 부족해 종종 장애에 더 취약합니다. BCM 소프트웨어는 혼란 없이 미리 계획하고, 명확한 책임을 할당하며, 더 빠르게 복구할 수 있도록 지원합니다. 예상치 못한 상황이 발생했을 때 간단한 플랜조차도 큰 차이를 만들 수 있습니다.

비즈니스 연속성 플랜은 중단 상황에서도 전체 비즈니스가 어떻게 운영을 지속할지 다루는 것입니다. 재해 복구는 주로 IT 시스템과 데이터 복원에 초점을 맞춥니다. 재해 복구는 비즈니스 연속성의 한 부분이지만, 연속성 플랜은 인력, 프로세스, 공급업체, 커뮤니케이션까지 포괄적으로 고려합니다.

대부분의 조직은 최소한 1년에 한 번씩 플랜을 테스트해야 합니다. 핵심 시스템이나 고위험 팀은 더 자주 테스트할 수 있습니다. 정기적인 테스트는 팀이 취약점을 발견하고, 플랜을 최신 상태로 유지하며, 실제 인시던트 발생 전에 모든 구성원이 수행해야 할 조치를 숙지하도록 돕습니다.