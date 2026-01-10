전환을 유도하는 효과적인 제품 비디오 제작법

Wyzowl 설문조사 응답자의 84% 이상이 브랜드 비디오를 시청한 후 제품이나 서비스 구매를 결정했다고 답했습니다.

제품 데모 비디오가든, 설명 비디오가든, 제품 사용법 비디오가든, 핵심은 비디오가 구매자의 마음을 '아마도'에서 '예스'로 이끌어낸다는 점입니다. 이것이 바로 비디오 마케팅의 놀라운 힘입니다.

그러나 제품 데모 비디오는 종종 목표를 달성하지 못합니다. 지나치게 길거나, 기술적 세부사항으로 곧장 들어가거나, 시청자의 관심을 유지하지 못하기 때문입니다.

이 가이드는 고객을 사로잡는 제품 데모 비디오를 제작하기 위한 단계별 방법, 최고의 실행 방식, 도구 및 예시를 안내합니다.

제품 데모 비디오란 무엇인가요?

제품 데모 비디오는 제품이나 서비스의 작동 방식을 설명하는 짧은 비디오입니다. 실제 사용 환경에서 제품의 기능을 보여주고, 왜 필요한지 설명합니다.

이러한 비디오는 시청자가 영업 프레젠테이션을 살펴보거나 앱을 사용해 보거나 웹사이트를 둘러볼 때 그들의 관심을 끌게 합니다. 영업 팀과 제품 마케팅팀이 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 활용합니다.

가장 성공적인 데모 비디오는 제품의 장점을 흥미롭게 보여줍니다. 설명과 함께 이해하기 쉬운 시각 자료가 제공됩니다. 잘 제작된 데모 비디오는 브랜드 인지도와 판매를 촉진합니다.

지금쯤 여러분은 이렇게 생각하실 겁니다. 데모 비디오, 설명 비디오, 튜토리얼 비디오의 차이점이 뭘까? 비디오 마케팅에서 모두 같은 목적을 수행하지 않나?

아래 테이블은 그 차이점을 보여줍니다 👇

비디오 유형 주요 목표 어디에 사용되나요? 주요 초점 영역 데모 비디오 제품이 특정 문제를 어떻게 해결하는지 보여주세요 영업 팀 페이지, 제품 페이지, 초기 평가 실제 워크플로우, 결과와 연계된 핵심 기능 설명 비디오 제품이 무엇이며 왜 존재하는지 설명하세요 홈페이지, 광고, 상위 퍼널 문제점, 아이디어, 그리고 가치 제안 튜토리얼 비디오 사용자에게 작업 완료 방법을 가르치세요 온보딩, 도움말 문서, 지원 특정 작업을 위한 단계별 지침

⭐ 추천 템플릿 ClickUp의 비디오 제작 템플릿으로 비디오 생성 과정을 효율적으로 관리하세요. ClickUp의 비디오 제작 템플릿으로 제품 데모 비디오 생성 과정을 간소화하세요 이 템플릿을 사랑하게 될 이유: 프리프로덕션, 촬영, 포스트프로덕션을 하나의 체계적인 워크플로우로 플랜하세요

14가지 이상의 맞춤형 뷰로 비디오 제작 과정을 시각화하세요

비디오 제작 과정의 각 단계 진행 상황을 추적하기 위해 9가지 맞춤형 상태를 생성하세요

14가지 이상의 맞춤형 뷰로 비디오 제작 과정을 시각화하세요

비디오 제작 과정의 각 단계 진행 상황을 추적하기 위해 9가지 맞춤형 상태를 생성하세요

제품 데모 비디오가 전환에 필수적인 이유

제품 데모 비디오가 고객 참여도를 높이고 전환율을 촉진하는 데 효과적인 주요 이유는 다음과 같습니다.

구매자 주도형 경험

B2B 구매자의 75% 이상이 영업 팀 없이 진행되는 판매 경험을 선호합니다. 이는 귀사 팀이 잠재 고객과 일대일로 소통할 수 있는 시간이 제한적임을 의미합니다.

제품 데모 비디오는 고객 교육의 핵심 채널이 됩니다. 잠재 고객은 영업 담당자와의 통화를 기다릴 필요가 없습니다. 제품이 어떻게 작동하는지 직접 확인하고 자신의 속도에 맞춰 기능을 탐색할 수 있습니다.

고객에게 판매 과정에 대한 주도권을 더 많이 부여할수록, 그들은 단순히 판매를 당한 것이 아니라 스스로 제품을 선택했다고 느끼게 됩니다.

심리적 소유권

잘 제작된 제품 비디오는 고객이 제품을 사용하는 모습을 상상하게 합니다. 고객의 이상적인 제품, 즉 문제점을 해결하거나 목표 달성을 가능케 하는 제품을 그려내죠.

제품이 그들의 삶에 어떤 영향을 미치고 업무 수행 능력을 향상시키는지 보여줍니다. 잠재 고객이 이미 제품의 효과를 믿게 되면 영업 팀이 거래를 성사시키는 것이 훨씬 수월해집니다.

👀 알고 계셨나요? 연구에 따르면 사람들은 제품과 상호작용하는 모습을 상상할 수 있을 때 더 강한 애착을 형성합니다. 이를 '심리적 소유권'이라고 합니다. 데모 비디오는 잠재 고객에게 워크플로우를 최전선에서 체험할 기회를 제공함으로써 가입 전부터 실제 사용자처럼 느끼게 하는 효과를 유발합니다.

다양한 이해관계자를 참여시키세요

B2B 영업은 복잡한 과정입니다. 구매 결정에 관여하는 평균 관계자 수는 11.4명입니다. 이는 2016년 대비 68% 증가한 수치입니다 .

제품 비디오는 팀 간에 쉽게 공유할 수 있습니다. 의사 결정권자, 영향력 있는 인물, 최종 사용자들이 모두 동일한 라이브 데모를 반복하지 않고도 제품의 가치를 확인할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 교육 비디오 예시와 최고의 실행 방식

전환율을 높이고 구매 주기를 단축하세요

영업 통화 이전에도 구매자는 귀사의 제품이 자신의 워크플로우에 어떻게 적용되는지 이해하게 됩니다.

더 이상 기본적인 사용법 설명에 시간을 할애할 필요가 없습니다. 대신 구매자의 고유한 과제에 대한 논의에 집중할 수 있습니다.

잠재 고객이 영업 파이프라인에 진입할 때쯤이면, 그들은 이미 해당 제품을 자신들의 요구를 충족시키는 강력한 솔루션으로 인식하고 있습니다. 이는 더 빠른 결정과 높은 계약 성사율로 이어집니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 마케팅용 Free 크리에이티브 브리프 템플릿

제품 데모 비디오 제작 단계

전환을 유도하는 제품 데모 비디오는 어떻게 만들까? 👇

1단계. 목표와 대상 고객 정의하기

제품 데모 비디오 생성 과정은 다음 질문에 답하는 것으로 시작됩니다:

이 비디오의 대상은 누구이며, 시청자가 다음에 무엇을 할 수 있도록 도와야 할까요?

이는 세 가지 범주로 나뉩니다: 잠재 고객, 체험판 사용자, 온보딩 고객을 위한 데모입니다. 각 그룹은 의도 단계가 다르며 서로 다른 수준의 명확성이 필요합니다. 훌륭한 데모는 시청자가 이미 가지고 있는 질문에 답합니다. 예를 들면:

시청자 그들의 주요 질문 데모는 반드시 답변해야 합니다 잠재 고객 이것이 제 시간과 돈을 투자할 가치가 있을까요? 이 제품이 다른 대안들보다 내 문제를 더 잘 해결해 줄까? 체험판 사용자 이 글에서 빠르게 값을 얻을 수 있을까요? 마찰 없이 의미 있는 작업을 완료할 수 있을까요? 고객 온보딩(맞춤형) 이것을 제대로 사용하는 방법은 무엇인가요? 이 제품 내에서 일상적으로 일하는 올바른 방법은 무엇일까요?

📌 최고의 실행 방식: 사용자 여정의 특정 단계에 맞춰 각각 다른 짧은 데모를 여러 개 제작하세요.

2단계: 비디오 대본 작성하기

강력한 데모 스크립트는 제품의 가장 독특하고 유용한 측면을 부각시키며 흥미로운 이야기를 전달합니다.

데모 비디오를 처음 제작한다면 세 가지를 명심하세요: 간결하게, 대화체로, 혜택 중심으로 제작하세요.

다음은 비디오 생성 과정에서 활용할 수 있는 반복 가능한 프레임워크입니다:

관심 유도 → 문제점 제시 → 해결책 제시 → 제품 시연 → 행동 유도

💥 예시: 마케팅 자동화 도구를 위한 영업 지원 비디오 스크립트를 작성해 보겠습니다.

핵심 포인트: 캠페인 론칭이 다섯 가지 도구를 동시에 다루고, 끝없는 스프레드시트 작업과 수동 후속 조치를 의미해서는 안 됩니다.

고통 포인트: Teams는 채널 간 리드 추적, 대규모 캠페인 개인화, ROI 입증에 어려움을 겪습니다. 영업 팀으로의 인계가 중단되고, 기회는 놓쳐집니다.

솔루션: 당사의 마케팅 자동화 플랫폼은 캠페인, 리드 데이터, 성과 인사이트를 모든 것으로 모아 제공합니다.

제품 워크스루: 비디오는 하나의 핵심 워크플로우를 단계별로 보여줍니다. 예를 들면:

다중 채널 캠페인 제작하기

행동 기반 자동 리드 세분화

맞춤형 후속 조치 트리거하기

단일 대시보드에서 참여도와 전환 추적하기

행동 유도 문구: 몇 분 만에 다음 캠페인을 자동화하는 방법을 확인하세요. 무료 체험판을 시작하거나 데모를 예약하세요.

제품 데모 비디오 비디오 대본 작성에는 ClickUp Brain을 활용할 수 있습니다. 프롬프트: "마케팅 자동화 제품 데모를 위한 스크립트 훅과 문제점을 작성하세요." Brain은 문맥을 이해하고 명확하며 혜택 중심의 문구를 신속하게 생성할 수 있습니다. 초안을 작성한 후에는 Brain에게 브랜드 톤에 맞게 대본을 수정하도록 요청하세요. ClickUp Brain을 활용해 컨텍스트를 고려한 제품 데모 스크립트를 작성하세요 ClickUp 문서나 작업에 제품 사양이나 피드백이 저장되어 있다면 BrainGPT가 해당 소스에서 정보를 활용할 수 있습니다. 프롬프트: "최신 제품 로드맵과 고객 피드백 문서를 활용하여 이 데모 스크립트의 워크스루 섹션을 작성하세요." 📌 최고의 실행 방식: 최종 스크립트를 ClickUp 문서로 저장하세요. 검토자는 특정 스크립트 섹션에 댓글을 달거나 수정을 제안하거나 작업을 특정 스크립트 섹션과 연결할 수 있습니다.

여러분을 위해 최고의 AI 스크립트 작성 도구 리스트를 엄선했습니다. 👇

📚 더 읽어보기: 꼭 사용해봐야 할 최고의 AI 비디오 생성기

👀 알고 계셨나요? 소셜 플랫폼에서 시청자들은 단 1~2초 만에 콘텐츠를 계속 볼지 여부를 결정합니다. 디지털 주의력과 첫인상 처리 연구에 따르면 사람들은 거의 순간적으로 무의식적인 판단을 내립니다. 따라서 비디오의 시작 부분이 그 어느 때보다 중요합니다.

3단계: 적합한 형식 선택하기

데모 비디오의 적절한 형식은 제품을 가장 짧은 시간에 가장 쉽게 이해할 수 있게 합니다. 하지만 어떻게 해야 할까요? 👇

제품 유형 최고의 데모 형식 효과적인 이유 SaaS 또는 소프트웨어 제품 화면 녹화 실제 워크플로우를 보여주며 제품이 실제로 작동함을 증명해 신뢰를 구축합니다 물리적 제품 실사 비디오 시청자가 설정 방법, 사용법, 실제 사용 환경을 확인할 수 있도록 하세요 추상적이거나 복잡한 시스템 애니메이션 화면으로 보여주기가 어려운 논리, 흐름 또는 개념을 설명합니다. 제품에 필요한 배경 설명 + 증거 하이브리드(애니메이션 + 화면 또는 실사) 먼저 맥락을 설정한 후, 실제 작동 중인 제품을 시연합니다.

실제 데모 비디오에서 이 결정이 어떻게 구현되는지 살펴보겠습니다.

💥 예시: SaaS 화면 데모 vs. 물리적 제품 쇼케이스.

SaaS 화면 데모: 마케팅 자동화 플랫폼을 데모할 때는 화면 녹화 방식의 데모가 가장 효과적입니다.

시청자들은 실제 인터페이스 내에서 캠페인이 어떻게 생성되고, 트리거가 어떻게 작동하며, 결과가 어떻게 추적되는지 보고 싶어 합니다.

물리적 제품 쇼케이스: 기기나 하드웨어 같은 물리적 제품을 데모할 때는 실사 비디오가 더 효과적입니다.

시청자들은 실제 환경에서 제품이 어떻게 다루어지고, 설정되며, 사용되는지 직접 봐야 합니다. 이는 신뢰를 구축하고 화면 녹화만으로는 해결되지 않는 실용적인 질문들에 답해줍니다.

⭐ 보너스: YouTube 콘텐츠 달력 제작 가이드

4단계: 데모 영상 촬영하기

모든 배경 작업이 완료되었으니, 이제 데모를 녹화할 시간입니다.

독립형 제품 비디오 데모 제작 도구를 선택하거나 ClickUp Clips를 활용할 수 있습니다.

이 기능으로 화면과 음성을 동시에 녹화하여 단계별 설명이나 나레이션을 제작할 수 있습니다. 전체 화면, 특정 창, 또는 현재 브라우저 탭만 캡처하는 옵션 중에서 선택하세요. (자세한 내용은 후술합니다!)

Clip 사용법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요. 👇

⭐ 제품 데모 비디오 촬영 시 꼭 기억해야 할 보너스 팁: 명확하고 안정적인 속도로 말하세요

조용한 환경을 사용하고 배경 소음을 피하세요

커서를 천천히 그리고 의도적으로 움직이세요

시청자가 진행 상황을 이해할 수 있도록 단계 사이에 잠시 멈춤을 두세요

5단계: 참여도를 높이기 위한 편집

촬영은 콘텐츠를 담습니다. 편집은 사람들이 실제로 시청할지 여부를 결정합니다.

목표는 시청자의 인지 부하를 줄이는 것입니다. 핵심 요소에 집중하세요. 우선, 소리를 끄고 시청할 수 있는 시청자를 위해 자막을 추가하세요. 시청자의 시선을 유도하기 위해 주요 동작을 강조하세요. 중요한 순간에 주목을 끌기 위해 미묘한 Zoom 효과를 사용하세요.

편집은 영상의 속도 조절을 담당하는 부분이기도 합니다. 불필요한 멈춤을 줄이고, 불필요한 단계를 제거하며, 스토리를 진행시키지 않는 모든 요소를 삭제하세요.

비디오 편집 도구를 사용하면 이 과정을 더 빠르고 반복 가능하게 만들 수 있습니다. 자막, 설명 텍스트, 강조 효과를 추가하는 데 도움이 됩니다.

📚 더 읽어보기: 비디오 제작을 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

👀 알고 계셨나요? 비디오를 소리가 없는 상태에서 시청하면 인지 부하가 증가할 수 있습니다. 시청자가 콘텐츠를 따라가기 위해 자막과 시각적 주의력에 더 많이 의존해야 하기 때문입니다. 이는 적절한 타이밍의 자막과 시각적 강조(하이라이트나 Zoom 효과 등)가 실제로 데모를 더 쉽게 따라가게 할 수 있는 이유를 보여줍니다.

6단계: 브랜딩 요소와 CTA 추가하기

대부분의 현대적인 비디오 편집 tools는 브랜딩을 간편하게 만듭니다.

로고, 폰트, 색상 팔레트 등 브랜드 자산을 업로드하세요. 이러한 자산은 캡션, 하단 3분의 1 화면, 하이라이트, 엔드 스크린에 적용할 수 있어 처음부터 완전히 재설계할 필요가 없습니다.

일부 도구는 색상과 타이포그래피를 고정할 수 있는 템플릿도 제공합니다. 이를 통해 서로 다른 팀원이 비디오를 편집하거나 제작할 때도 모든 제품 데모 비디오가 브랜드 정체성을 유지할 수 있습니다.

콜 투 액션(CTA)을 위해 맞춤형 엔드 스크린 또는 슬라이드를 제공합니다. 브랜드 배경, 간단한 카피라인, 명확한 CTA 버튼 또는 텍스트를 추가한 후 여러 데모 비디오에 동일한 엔딩을 재사용할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 브랜드 키트 예시와 직접 만드는 방법

👀 알고 계셨나요? 연구에 따르면 첫인상의 55%는 시각적 요소에 의해 결정되며, 38%는 청각적 요소, 그리고 실제 사용된 단어 자체는 단 7%에 불과합니다. 따라서 비디오에 강력한 브랜드 아이덴티티가 담긴 시각적 요소를 활용하면 그 효과를 크게 증폭시킬 수 있습니다.

7단계: 데모 비디오 배포하기

데모는 의사 결정이 이루어지는 곳에 노출되어야 합니다.

제품 데모 비디오는 Instagram, YouTube, 페이스북, 틱톡과 같은 소셜 미디어 플랫폼에 게시할 수 있습니다.

또한 웹사이트 랜딩 페이지, 이메일 캠페인, 앱 온보딩에 활용하세요. 배포를 통해 효과를 극대화할 수 있습니다.

예시로, 다음과 같은 방법을 활용할 수 있습니다:

홈페이지 상단(폴드 위)에 짧은 데모를 추가하세요

소셜 미디어에 편집된 버전을 공유하여 시청자를 전체 데모 영상으로 유도하세요

데모를 체험판 후속 이메일에도 포함시켜 자주 묻는 질문에 미리 답변하세요

온보딩 흐름에 동영상을 삽입하여 사용자가 더 빠르게 가치를 경험할 수 있도록 지원하세요

효과적인 제품 데모 비디오 예시

배운 내용을 실천에 옮겨, 탁월한 성과를 내고 있는 제품 데모 비디오 예시를 살펴보겠습니다. 또한 그들이 두각을 나타내는 이유도 함께 공유하겠습니다.

1. ClickUp 4.0

🥇 효과적인 이유: 데모는 일의 자연스러운 흐름(계획, 협업, 실행, 검토)을 따릅니다. 이를 통해 시청자가 제품 사용법을 쉽게 상상할 수 있습니다.

ClickUp 4.0 제품 데모는 4.0을 업무의 모든 부분을 하나로 모으기 위해 구축된 통합 AI 작업 공간으로 포지셔닝합니다. 이는 모두가 공감하는 문제, 즉 너무 많은 도구에 흩어진 일에서 시작됩니다.

이후 비디오는 간단한 흐름을 따릅니다. 먼저 서로 연결되지 않은 앱들의 혼란을 보여줍니다. 그런 다음 통합된 작업 공간으로서 4.0을 소개합니다.

앰비언트 에이전트, 플래너, Teams hub와 같은 고급 기능이 워크플로우 전반의 마찰을 어떻게 줄이는지 확인하실 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: AI 기반 최고의 콘텐츠 협업 소프트웨어

2. 듀오링고

행동이 말보다 더 큰 힘을 발휘합니다. 데모 비디오에서도 마찬가지입니다.

듀오링고의 이 데모 비디오 예시는 내레이션이 없습니다. 그럼에도 시각적 요소가 시청자의 시선을 사로잡습니다—이해하기 쉽죠. 게다가 길이는 고작 30초에 불과합니다.

🥇 효과적인 이유: 데모 비디오는 앱의 기능을 보여줍니다. 또한 여러 언어를 보여줌으로써 폭넓은 관객에게 어필합니다.

3. Grammarly의 AI 평가

Grammarly의 제품 데모 비디오는 새로운 AI 기반 학술 글쓰기 기능을 선보입니다. 학생들을 대상으로 한 만큼, 스토리는 한 학생이 로드트립 전에 미술사 에세이를 마무리하려는 내용입니다.

AI 채점기, 인용 출처 찾기, 표절 검사기, 교정 지원 등 주요 기능이 학생의 워크플로우 내에서 시연됩니다.

🥇 효과적인 이유: 이 데모 비디오 스크립트는 맥락을 통한 스토리텔링의 훌륭한 예시입니다. 비디오는 모든 것을 실제 생활 시나리오에 기반하여 전개합니다. 이를 통해 이 tool은 단순한 소프트웨어가 아닌 학생들의 성공을 위한 동반자 같은 느낌을 줍니다.

제품 데모 비디오에서 피해야 할 흔한 실수들

보내기 버튼을 누르기 전에, 제품 데모 비디오 제작 시 피해야 할 흔한 실수들에 대해 반드시 알아두어야 합니다.

1. 소프트웨어의 모든 기능 상세히 설명하기

제품 데모를 교육 세션처럼 다루지 마세요. 잠재 고객이 유료 고객이 되었을 때, 그 후에 진행해도 됩니다.

그때까지 제품 데모가 시청자가 직면한 가장 중요한 문제점을 다루도록 하세요. 그 문제점을 다루고, 강하게 어필하세요.

하지만 아무리 유혹적일지라도, 설정 방법이나 통합 과정 등 모든 단계를 상세히 설명할 필요는 없습니다.

✅ 해결책: 제품이 무엇을 할 수 있는지, 해결하는 과제, 결과, 성과, 그리고 사용자가 제품으로부터 무엇을 달성하게 될지에 집중하세요.

2. 독백 형식으로 만드는 것

문서 내용을 그대로 읽어주는 듯한 데모 비디오를 본 적이 있나요? 아마도 졸리게 만들 겁니다.

데모가 일방적인 설명으로 변하면 시청자의 집중력이 떨어집니다. 왜 그럴까요? 맥락도, 적절한 속도 조절도, 진행의 흐름도 없기 때문입니다.

✅ 해결책: 데모를 대화처럼 구성하세요. 짧은 세그먼트, 시각적 단서, 시나리오 기반 내레이션을 활용하세요. 단순히 무엇이 일어나는지 설명하기보다 왜 중요한지 시청자에게 안내하세요.

3. 문제점 대신 인터페이스부터 시작하기

메뉴를 클릭하며 데모를 시작하는 것은 시청자가 이미 관심을 가지고 있다고 가정하는 것입니다. 대부분의 시청자는 아직 그렇지 않습니다.

실제 문제에 기반을 두지 않은 데모는 UI가 추상적이고 기억에 남지 않게 느껴집니다.

✅ 해결책: 고통 포인트(문제점)부터 시작하세요. 화면 녹화 시작 전에 상황을 설정하고, 그 해결책으로서 제품을 소개하세요. 시청자가 이후 모든 상호작용에 주의를 기울일 이유를 제공하세요.

4. 명확한 다음 단계 없이 끝내기

많은 데모는 마지막 기능 소개 후 그냥 페이드 아웃됩니다. 이는 놓친 기회입니다. 시청자에게 다음 행동을 안내하지 않으면, 그들은 종종 아무것도 하지 않습니다.

✅ 해결책: 명확한 단일 행동 유도(CTA)로 마무리하세요. 체험판 시작, 기능 탐색, 영업 상담 예약 등 다음 단계가 명확하고 마찰 없이 진행되도록 하세요.

전통적인 데모 비디오든 인터랙티브 비디오든, 시작하는 데 도움이 될 tools를 소개합니다.

1. ClickUp

ClickUp은 통합 플랫폼에서 도구와 워크플로우를 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

이것은 제품 데모를 위한 전통적인 비디오 생성 도구가 아니라는 점을 알아두셔야 합니다. ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 플랫폼은 비디오 마케팅 일을 체계화하고, 조정하며, 확장하기 위해 설계되었습니다. 방법은 다음과 같습니다:

제품 데모 비디오 녹화를 위한 ClickUp Clips

Clip에 타임스탬프가 포함된 댓글을 남겨 피드백이 비디오의 정확한 순간과 연결되도록 하세요

Clip를 사용하면 ClickUp 작업 공간 내에서 직접 화면과 웹캠 비디오를 녹화할 수 있습니다.

제품 사용법 설명 비디오 제작, 복잡한 프로세스 설명, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 목적이든 Clips를 활용해 팀과 소통하세요.

모든 클립(화면 녹화 또는 음성 스니펫)은 중앙 집중식 클립 허브에 저장됩니다.

Clip을 작업, 문서 또는 댓글에 직접 삽입할 수 있습니다. 이렇게 하면 데모 비디오를 스크립트, 피드백, 승인 등 비디오 콘텐츠의 다른 요소와 가깝게 유지할 수 있습니다.

AI를 활성화하면 모든 Clip이 자동으로 텍스트로 변환됩니다. 즉, 비디오 대본을 얻을 수 있다는 뜻입니다. 자료를 검토할 때 대본을 클릭해 특정 부분으로 바로 이동할 수 있어 시간을 크게 절약해 줍니다. 비디오를 다시 볼 필요가 없습니다.

여러분의 일을 이해하는 AI와 함께하세요

ClickUp BrainGPT 는 단순한 프롬프트가 아닌 사용자의 작업 공간을 이해하는 상황 인식 AI입니다. 작업, 문서, 댓글, 상태, 의존성 등에서 정보를 추출하여 실제 상황을 반영한 답변을 제공합니다.

업데이트를 수동으로 확인하는 대신 ClickUp BrainGPT에 직접 질문하여 차단 요소가 자동으로 표기된 명확한 요약 정보를 받아보세요.

예를 들어, 성장 관리자는 다음과 같이 질문할 수 있습니다: "3분기 캠페인 작업 공간에서 진행 속도를 늦추는 요인은 무엇인가요?"

ClickUp Brain은 작업 공간을 분석하여 명확한 분석 결과를 제공합니다:

할당되지 않은 작업

승인 누락

콘텐츠 검토 지연

보류 중인 자산 요청으로 인해 일이 차단됨

가장 중요한 부분이 여기 있습니다. 기업 검색을 사용하면 간단한 자연어로 작업 공간과 연결된 도구 전반에 걸쳐 정보를 찾을 수 있습니다. 문서, 작업, 댓글, 파일, 통합 도구 사이를 오가며 검색할 필요 없이, 한 번의 검색으로 업무가 이루어지는 모든 곳에서 답변을 가져올 수 있습니다.

📌 예시: 최신 승인된 스크립트, 최종 CTA 카피, 또는 이전 검토 피드백이 필요하신가요? Enterprise 검색이 바로 필요한 정보를 찾아드립니다. 검색하는 시간을 줄이고 출시하는 데 더 많은 시간을 할애하세요.

BrainGPT는 또한 다양한 AI 모델 간 토글을 가능하게 합니다.

더 깊은 연구를 위해 BrainGPT를 사용해 보세요

예시:

데모 스크립트 다듬기, 설명 간소화, CTA 카피 개선을 위한 ChatGPT 활용법

시장 상황 요약이나 긴 문서에서 인사이트 추출과 같은 연구 중심 작업에는 Gemini를 활용하세요.

Claude는 구조화된 서사 및 긴 양식의 논리 전개에 적합합니다. 예를 들어 온보딩 흐름이나 데모 스토리 아크를 구성하는 데 활용할 수 있습니다.

이미 너무 많은 AI 앱을 다루고 있다면—이를 'AI 확산'이라 부릅니다—이 비디오가 상황이 통제 불능 상태로 치닫기 전에 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

ClickUp 최고의 기능

산발적인 대화를 ClickUp 채팅 으로 실행으로 전환하세요: 작업과 함께 직접 스크립트, 피드백, 승인을 논의하여 결정 사항이 외부 도구에서 누락되지 않도록 하세요 작업과 함께 직접 스크립트, 피드백, 승인을 논의하여 결정 사항이 외부 도구에서 누락되지 않도록 하세요

Talk to Text 로 아이디어를 즉시 텍스트로 전환하세요: 데모 스크립트, 노트 또는 피드백을 음성으로 입력하고 창의적인 흐름을 끊지 않고 음성을 콘텐츠로 변환하세요

ClickUp 대시보 드로 실시간 가시성 확보: 데모 진행 상황, 마감일, 검토 상태, 병목 현상을 한 곳에서 추적하여 누락되는 사항이 없도록 관리하세요

AI 태 스크로 반복 작업을 자동화하세요: ClickUp AI가 작업 설명을 생성하고, 업무 우선순위를 정하며, 작업 공간 내 컨텍스트를 기반으로 다음 단계를 제시합니다.

ClickUp 화이트보드로 시각적으로 계획하세요: 제작 시작 전에 스토리보드, 데모 흐름, 캠페인 아이디어를 협업으로 구성하세요

ClickUp 자동화로 일 흐름 유지하기: 검토자 자동 할당, 상태 업데이트, 후속 트리거 실행으로 수동 이관 없이 비디오 파이프라인이 원활하게 운영됩니다.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

ClickUp 사용자가 G2에 공유한 경험담도 확인해 보세요:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 변화를 가져왔습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 적용된 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있는 기업급 보안 수준도 매우 만족스럽습니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다.

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 변화를 가져왔습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 적용된 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있는 기업급 보안 수준도 매우 만족스럽습니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다.

🚀 빠른 해킹: 자동화가 예측 가능한 규칙 기반 작업을 처리하는 반면, ClickUp 슈퍼 에이전트는 워크플로우에 적응형 지능을 더합니다. 모든 가능한 규칙을 미리 정의할 필요 없이, 맥락을 이해하고 패턴을 포착하며 동적으로 대응합니다. 예를 들어, 에디터가 제품 데모 비디오 마감일을 놓쳤을 경우 Ambient Answers Agent가 자동으로 의존성 작업을 재우선순위화하고, 프로젝트 관리자에게 알리며, 아직 처리되지 않은 사항을 요약해 알려줄 수 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화하기 AI 에이전트를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 작업 의존성, 기한 초과 일, 지연된 검토를 모니터링하여 잠재적 장애 요인을 조기에 발견하세요

현재 진행 중인 모든 데모 또는 교육 비디오의 간단한 요약 을 생성하세요. 여기에는 상태와 다음 단계가 포함됩니다.

업무량, 가용성 또는 기술 역량에 따라 작업을 동적으로 배정하여 일이 적시에 적합한 담당자에게 전달되도록 하세요.

2. Synthesia

via Synthesia

Synthesia는 카메라, 스튜디오, 복잡한 편집 없이도 전문적인 비디오를 제작할 수 있는 AI 영상 플랫폼입니다.

텍스트를 AI 아바타, 음성 더빙, 템플릿을 활용해 비디오로 변환하는 AI 동영상 어시스턴트입니다. 제품 데모, 교육 자료, 내부 커뮤니케이션 제작 시 유용합니다.

대본 기반 콘텐츠에는 AI 비디오 생성기를, 단계별 안내에는 AI 화면 녹화기를 활용하세요. 아바타가 진행하는 설명과 결합하는 것도 가능합니다.

Synthesia 주요 기능

공유 브랜드 키트, 버전 관리, 실시간 협업을 통해 브랜드 일관성을 관리하세요

AI 더빙, 번역, 다국어 재생 및 자막을 활용하여 대규모로 비디오를 현지화하세요

내장된 분석 기능을 통해 공개 또는 SSO 보호 비디오 페이지로 게시하고 성과를 추적하세요

신테시아의 한도점

약어, 이름 또는 전문 용어를 다룰 때 립싱크와 발음이 불안정해지며 수동 개입이 필요합니다.

Synthesia 가격 정책

Free

스타터 : 월 29달러

제작자 : 월 89달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

신테시아 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (2,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Synthesia에 대해 어떻게 말할까요?

G2 사용자에 따르면:

이 플랫폼이 사용자 친화적이라는 점이 마음에 듭니다. 많은 기능을 제공하면서도 큰 노력 없이도 고품질 결과를 얻을 수 있죠. 튜토리얼을 보지 않아도 쉽게 익힐 수 있습니다. Canva 같은 다른 사이트에서 몇 번의 클릭만으로 맞춤형 비디오를 가져올 수 있다는 점이 정말 좋습니다.

이 플랫폼이 사용자 친화적이라는 점이 마음에 듭니다. 많은 기능을 제공하면서도 큰 노력 없이도 고품질 결과를 얻을 수 있죠. 튜토리얼을 보지 않아도 쉽게 익힐 수 있습니다. Canva 같은 다른 사이트에서 만든 맞춤형 비디오를 몇 번의 클릭만으로 가져올 수 있다는 점이 정말 좋습니다.

👀 알고 계셨나요? 대부분의 사람들은 소리를 끈 상태로 비디오를 시청합니다. 자막은 접근성 향상에도 도움이 됩니다. 시청자는 음성 해설을 듣는 대신 읽을 수 있습니다.

3. Loom

via Loom

Loom을 사용하면 복잡한 제작 장비 없이도 빠르고 명확한 제품 데모 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 화면과 웹캠을 동시에 녹화하여 사용자에게 제품을 안내하는 동시에 인간적인 감성을 더할 수 있습니다.

원클릭 녹화 및 즉시 공유 기능을 갖춘 Loom은 영업 데모, 기능 설명, 맞춤형 비디오 제작에 적합합니다.

Loom의 AI 기능은 녹화 후 자동으로 비디오 제목, 요약, 챕터를 생성하여 작업 속도를 높여줍니다. 수동 편집이나 문서 작업에 시간을 들이지 않고도 제품 데모 비디오를 스캔하고, 공유하고, 재사용하세요.

Loom 주요 기능

최대 4K 해상도로 데모를 녹화하여 고품질 데모를 제작하세요

Chrome, 데스크탑 또는 모바일 앱을 통한 원클릭 녹화

비디오 페이지에서 피드백과 협업을 위한 타임스탬프 댓글을 추가하세요

Loom의 한도

무료 스타터 플랜은 사용자를 짧은 클립으로 제한합니다(일반적으로 비디오당 최대 ~5분, 저장 가능한 비디오 수 한도).

Loom 가격 정책

시작하기: 무료

비즈니스: 사용자당 월 15달러 (연간 청구)

비즈니스 + AI: $20/사용자/월 (연간 결제)

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Loom 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (2,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Loom에 대해 어떻게 말할까요?

G2 리뷰어에 따르면:

Loom은 모바일 화면 녹화를 도와주는 소프트웨어로, 녹화 후 자동화되어 생성된 링크를 이메일이나 WhatsApp을 통해 모든 직원과 공유할 수 있습니다. 이를 통해 직원들은 다운로드 없이도 비디오를 바로 확인할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 비디오 제작 과정을 훨씬 간편하게 만들어줍니다.

Loom은 모바일 화면 녹화를 도와주는 소프트웨어로, 녹화 후 자동화되어 생성된 링크를 이메일이나 WhatsApp을 통해 모든 직원과 공유할 수 있습니다. 이를 통해 직원들은 다운로드 없이도 비디오를 바로 확인할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 비디오 제작 과정을 훨씬 간편하게 만들어 줍니다.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer는 AI 기반 플랫폼으로, 거친 화면 녹화본을 완성도 높은 제품 비디오와 단계별 문서로 변환합니다.

간단한 화면 캡처로 시작하세요. 그런 다음 AI를 활용해 전문적인 스크립트, 음성 해설, 자막, 시각 효과를 생성하세요. 복잡한 도구나 편집 기술 없이도 튜토리얼, 데모, 온보딩 가이드, 지식 기반 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

Trupeer의 AI는 동일한 녹화본으로 구조화된 문서도 생성합니다. 비디오와 텍스트를 제품 표준 운용 절차 (SOP) 가이드로 변환하여 지식 공유 속도를 높입니다.

Trupeer 주요 기능

일관된 로고, 색상, 시각적 스타일을 위한 맞춤형 브랜드 키트

비디오 내 내레이션과 프레젠테이션을 개인화하기 위해 AI 아바타를 추가하세요

30개 이상의 언어로 다국어 번역 및 자막을 통해 콘텐츠를 현지화하세요

Trupeer의 한도

내장된 비디오 에디터는 사용자가 워크스루에 배경 음악을 추가하는 것을 허용하지 않습니다.

Trupeer 가격 정책

Free

프로: 월 49달러

가격: 월 249달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Trupeer 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (43개 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Trupeer에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Trupeer는 짧은 시간에 고품질 데모 비디오를 제작하는 데 정말 큰 도움이 되었습니다. 자연스러운 녹화 비디오를 깔끔하게 정리하고 매끄럽게 편집하며 비디오와 함께 문서까지 생성해 진정한 전문가 수준의 결과물로 만들어주는 점이 정말 마음에 듭니다.

Trupeer는 짧은 시간에 고품질 데모 비디오를 제작하는 데 정말 큰 도움이 되었습니다. 자연스러운 녹화 비디오를 깔끔하게 정리하고 매끄럽게 편집하며 비디오와 함께 문서까지 생성해 진정한 전문가 수준의 결과물로 만들어주는 점이 정말 마음에 듭니다.

제품 데모 비디오를 전환율 향상 도구로 활용하세요

가장 효과적인 제품 데모 비디오는 시청자가 적절한 순간에 제품의 차별화된 장점을 확인할 수 있도록 돕습니다.

명확한 목표, 탄탄한 대본, 적절한 형식, 배포 플랜을 바탕으로 제작된 비디오 데모는 여러분을 대신해 발품을 팔아줍니다.

잠재 고객에게 정보를 제공하고, 체험판 사용자를 활성화하며, 영업 주기를 단축합니다.

하지만 실행은 전략만큼이나 중요합니다.

ClickUp을 사용하면 Docs에서 데모 스크립트를 계획하고, Tasks에서 제작 단계를 관리하며, Clips로 워크스루를 녹화하고, 컨텍스트 내에서 협업하며, AI를 활용해 진행 상황을 요약하고 장애 요소를 파악하며 작업을 계속 진행할 수 있습니다.

ClickUp에 무료로 가입하여 제품 데모 비디오 제작을 시작하세요.

자주 묻는 질문

좋은 제품 데모 비디오에는 다음이 포함됩니다: – 목표 고객이 공감할 수 있는 명확한 문제점 또는 고통 포인트 – 제품이 해당 문제를 해결하는 방법에 대한 간결한 설명 – 제품 내에서 보여주는 실제 워크플로우 – 사용자가 기대할 수 있는 결과 또는 성과 – 하나의 명확한 행동 유도(CTA)

데모 비디오의 이상적인 길이는 목적에 따라 달라집니다. 예를 들어, 영업 팀 또는 인지도 제고용 데모는 1~3분 범위입니다. 기능 데모 비디오는 2~5분 범위입니다. 온보딩 또는 교육용 데모는 더 긴 5~10분 범위입니다. 짧은 비디오는 구매 과정 초기에 더 효과적입니다. 사용자가 이미 제품에 관심을 가진 후에는 긴 데모가 효과적입니다.

설명형 비디오는 제품의 정체성과 존재 이유에 초점을 맞춥니다. 애니메이션이나 스토리텔링을 활용해 문제점과 해결책의 배경 아이디어를 소개하죠. 반면 매력적인 제품 데모 비디오는 실제 상황에서 제품이 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 제품 내부의 실제 워크플로우, 기능, 결과물에 집중하는 것이 특징입니다.

목표에 따라 다릅니다. 단순히 화면을 녹화하고 싶다면 Look 같은 제품 데모 비디오 제작 도구가 적합합니다. 하지만 AI 기반 프로젝트 관리와 상황 인식 AI를 원한다면 ClickUp이 더 나은 선택입니다. ClickUp Brain으로 데모 대본을 작성하고 ClickUp Clips로 워크스루를 녹화할 수 있습니다. ClickUp은 또한 단일 작업 공간에서 검토, 코멘트, 협업을 가능하게 합니다.

추적해야 할 주요 메트릭은 다음과 같습니다: – 시청 시간 및 완료율 – 행동 유도 버튼(CTA) 클릭률 – 시청 후 시작된 체험판 또는 데모 요청 건수 – 비디오 내 이탈 지점 – 판매 또는 지원 문의 감소율