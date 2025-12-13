CRM과 WhatsApp을 통합하여 대화를 자동화하는 방법

매달 30억 명 이상이 WhatsApp을 사용하는 만큼, 비즈니스가 고객이 이미 채팅 중인 채널에서 소통하고자 하는 것은 당연한 일입니다.

그러나 영업 팀, 마케팅 팀, 지원팀에게 WhatsApp 채팅은 종종 CRM과 분리된 공간에 존재합니다. 이로 인해 후속 조치가 누락되고, 고객 대화의 전체 맥락을 파악할 수 없게 됩니다.

대부분의 CRM 시스템은 영업 파이프라인 관리와 고객 데이터 저장은 잘 처리하지만, 실시간 고객 대화와 WhatsApp 채팅 관리에는 종종 미흡합니다.

WhatsApp 비즈니스 API를 CRM과 통합하면 즉각적인 WhatsApp 커뮤니케이션을 처리하고, 자동화된 메시지를 발송하며, 복잡한 받은 편지함 속에서 후속 조치가 누락되는 것을 방지할 수 있습니다.

이 가이드는 WhatsApp과 CRM 통합을 단계별로 안내하여 대화를 자동화하고 모든 접점을 하나의 작업 공간에서 연결할 수 있도록 합니다.

🧠 알고 계셨나요: 메타의 내부 연구에 따르면, 소비자들은 제품을 발견하고 구매를 완료하기 위해 비즈니스 메시징에 점점 더 의존하고 있으며 , 이를 브랜드와 소통하는 더 편리하고 직접적인 방법으로 인식하고 있습니다.

왜 WhatsApp을 CRM과 통합해야 할까요?

고객이 질문이 있을 때, 이메일 스레드에 묻혀 있는 답변을 기다리기보다는 이미 채팅 중인 바로 그곳에서 신속한 답변을 원합니다.

바로 이 때문에 WhatsApp을 CRM에 통합하면 비즈니스 방식을 완전히 바꿀 수 있습니다 🚀.

Movistar는 이를 실제 적용한 강력한 예시입니다. 방문 영업과 콜드 콜이 표준이었던 지역에서 광섬유 네트워크의 프로모션을 진행해야 하는 과제에 직면한 Movistar는 고객에게 더 빠르고 맞춤형 방식으로 접근하기 위해 WhatsApp으로 전환했습니다.

Movistar는 WhatsApp을 통해 기존 고객에게 맞춤형 광섬유 요금제 제안을 직접 전송함으로써, 이용 가능 여부를 확인하고 설치 예약을 쉽게 할 수 있도록 했습니다.

이 매끄럽고 자동화된 흐름을 통해 고객 확보 비용을 70% 절감하고 WhatsApp 매출 비중을 3배로 늘렸습니다.

간단히 말해, WhatsApp을 CRM과 통합하면 팀이 체계적으로 운영되며 모든 접점에서 신뢰를 구축할 준비가 되어 있습니다:

WhatsApp 채팅, Facebook Messenger 등을 하나의 CRM으로 통합하여 영업 팀과 지원팀이 메시지를 놓치는 일이 없도록 하세요.

자동 응답, 템플릿, 스마트 워크플로우를 활용하여 일반적인 문의와 후속 조치를 처리하고, 복잡한 쿼리에 집중할 시간을 확보하세요.

모든 채팅, 주문, 세부 정보를 한곳에 모아 매번 맞춤형 응답과 더 강력한 고객 관계를 구축하세요.

추천 템플릿 처음부터 시작한다면, 무료 ClickUp Simple CRM 템플릿이 연락처, 거래, 활동에 대한 완성된 구조를 제공합니다. 노트, WhatsApp으로 트리거된 작업, 후속 조치 등 모든 고객 데이터를 중앙 집중화하므로 CRM 뷰를 처음부터 구축할 필요가 없습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 간편한 CRM 템플릿으로 CRM 전략을 강화하세요

📖 추천 자료: 비즈니스용 최고의 WhatsApp 대안

WhatsApp + CRM 통합의 이점

우수한 WhatsApp 통합 CRM은 더 빠른 응답, 원활한 워크플로우, 향상된 고객 관계를 의미합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:

✅ 즉각적인 실시간 WhatsApp 커뮤니케이션으로 대화형 마케팅을 빠르고 자연스럽게, 인간적으로 진행하여 지연을 줄이고 고객 참여도를 향상시킵니다✅ 모든 고객 데이터를 한 곳에 저장하여 영업 팀, 지원팀, 마케팅팀이 모든 WhatsApp 메시지 뒤에 숨겨진 전체 맥락을 파악하고 상황에 맞는 답변을 할 수 있도록 합니다✅ 리드 자격 평가 자동화, 자동 메시지 발송, 메시지 템플릿을 통한 후속 조치로 일상적인 고객 문의 처리 시간을 절약하세요✅ WhatsApp Business API 설정을 확장하여 수천 건의 고객 상호작용을 처리하면서도 개인화된 서비스와 고객 지원 속도를 유지하세요✅ WhatsApp CRM 내에서 바로 리치 미디어, 제품 카탈로그, 맞춤형 메시지를 활용하여 팀이 더 빠르게 거래를 성사시키도록 지원하세요

📖 추천 자료: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

마케팅, 영업 팀, 지원 분야별 활용 사례

WhatsApp과 CRM의 통합은 단순한 자동화된 채팅을 훨씬 뛰어넘습니다.

마케팅 담당자는 WhatsApp 채팅 내에서 바로 맞춤형 메시지와 캠페인을 그룹별로 발송할 수 있습니다. 영업 팀은 고객 문의를 즉시 처리하며 거래를 진행할 수 있고, 지원 관리자는 도구를 전환하지 않고도 고객 문의를 신속히 해결할 수 있습니다.

실제 사용 사례를 살펴보겠습니다.

1. WhatsApp을 통한 리드 자격 평가

모든 잠재 고객이 동시에 동일한 것을 원하는 것은 아닙니다. 일부는 단순히 알아보는 중이고, 일부는 세부 정보를 수집 중이며, 일부는 오늘 바로 구매할 준비가 되어 있습니다.

WhatsApp 통합 기능이 탑재된 유용한 CRM을 통해 모든 고객과 손쉽게 소통하고, 시간 낭비나 맥락 상실 없이 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

일반적으로 다음과 같이 비교됩니다:

리드 유형 의미 MQL 궁금해하며 귀사의 서비스를 알아보고 있습니다 SQL 진지하게 관심 있어하며 세부 사항을 문의 중 PQL 제품을 체험해 보셨으며 결정을 내릴 준비가 되셨습니다

WhatsApp 채팅을 통해 고객이 실제로 답장하는 곳에서 소통하세요. 이메일을 며칠씩 기다리거나 모르는 전화를 받을 사람은 없습니다. WhatsApp 메시지는 98%의 확률로 열립니다. 휴가철에는 쇼핑객의 40%가 빠르고 간편하기 때문에 비즈니스 메시징을 이용한다고 답했습니다.

바로 이 점에서 WhatsApp과 CRM의 통합이 강력한 리드 흐름을 유지합니다. 새로운 리드마다 반복적으로 응답할 필요가 없습니다. WhatsApp Business API를 통해 스마트 챗봇, 빠른 템플릿 또는 자주 묻는 질문에 대한 자동 응답을 설정할 수 있습니다.

WhatsApp을 통해

모든 채팅은 여전히 개인화된 느낌을 유지합니다. 고객 이름, 선호도, 구매 내역 등 모든 정보가 CRM 시스템에 저장되어 즉시 활용 가능합니다. 이러한 세부 정보를 활용하면 별도의 노력 없이도 각 채팅을 따뜻하고 관련성 있게 유지할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: WhatsApp 비즈니스 vs 개인용 (업무 메시지와 개인 채팅을 분리하는 방법)

마케팅 캠페인을 운영할 때 사람들이 시간을 보내는 곳에서 그들을 만나면 더 쉽습니다. 새로운 '업데이트' 탭을 통해 WhatsApp Business는 개인 채팅을 방해하지 않고도 브랜드가 뉴스, 특별 혜택, 실시간 제품 출시 소식을 공유할 수 있게 합니다.

WhatsApp과 CRM 통합을 통한 포괄적인 커뮤니케이션 관리로, WhatsApp 채팅, 상태 광고 또는 프로모션 채널을 통해 캠페인 업데이트를 전달할 수 있습니다.

📌 예시: 시즌 중반 세일을 진행 중이신가요? WhatsApp CRM 통합을 통해 팀은 충성도 높은 구독자에게 신속한 상태 광고나 메시지를 공유할 수 있습니다. 고객은 제안을 확인하고, WhatsApp으로 영업 팀과 채팅하여 질문하거나 재고를 확인할 수 있으며, 모든 상호작용은 CRM 프로세스에 기록되어 손쉬운 후속 조치와 맞춤형 제안이 가능합니다.

채널 구독 및 상태 광고와 같은 WhatsApp의 새로운 기능은 비즈니스에 더 많은 연결 방식을 제공합니다. 모든 것이 WhatsApp Business 계정을 통해 관리되므로 고객 커뮤니케이션은 체계적이면서도 개인화된 상태를 유지합니다.

via Meta

📖 추천 읽기: 최고의 올인원 메신저 앱

3. 지원 티켓 알림

고객이 도움이 필요할 때, 그들은 신속한 답변을 기대합니다.

CRM과 WhatsApp을 연결하면 이 모든 것이 가능합니다. 새로운 지원 티켓이 접수되는 즉시, 팀원들은 이메일 알림이나 수동 확인에 의존하지 않고도 즉시 WhatsApp 메시지를 받을 수 있습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다:

먼저 고객이 문제를 제기합니다. 누군가가 헬프데스크를 확인할 때까지 기다리지 않고, CRM 시스템이 지원팀에 즉시 WhatsApp 메시지를 전송합니다.

다음으로 팀원은 휴대폰에서 바로 티켓을 확인하고, 포괄적인 CRM 솔루션의 일환으로 WhatsApp 자동 응답 또는 빠른 답장을 통해 확인 메시지를 전송하며, 고객에게 상태 정보를 지속적으로 알립니다.

이제 모든 업데이트, 답변 또는 노트가 WhatsApp CRM에 연결되어 저장되므로 팀원들은 전체 대화 기록을 확인할 수 있으며, 동일한 질문을 반복할 필요가 없습니다.

이 간단한 프로세스는 고객 문의를 원활하게 처리하고 응답 시간을 단축하며, 10건의 티켓이든 1,000건이든 고객 지원 서비스가 신속하고 신뢰할 수 있게 느껴지도록 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자는 정확한 정보를 얻고, 다음 단계를 확인하며, 프로젝트를 진행하기 위해 하루 평균 6명과 소통해야 합니다. 이러한 지속적인 소통, 업데이트 확인, 다양한 버전 검토는 모든 사람의 생산성을 저하시킵니다. ClickUp과 같은 중앙 집중식 작업 공간은 이러한 작업을 더 쉽게 만듭니다. Enterprise 검색과 AI Knowledge Manager를 통해 팀은 즉시 맥락을 파악하고, 일관성을 유지하며, 답을 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 실제 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

📖 추천 자료: WhatsApp의 장점과 단점

WhatsApp과 CRM 통합 설정 방법

WhatsApp과 CRM 통합 설정은 생각보다 간단합니다. 설정 완료 후에는 WhatsApp 채팅을 관리하고 자동화를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 모든 게 해결됩니다.

그럼, 단계별로 알아보겠습니다.

1단계: WhatsApp Business API 계정이 필요합니다. 이는 일반 WhatsApp Business 앱과는 별개의 계정입니다. 대규모 실시간 고객 커뮤니케이션 관리를 위한 고급 기능을 잠금 해제합니다. 또한 API를 관리하고 브랜드 정보를 연결하려면 Facebook Business Manager 계정도 필요합니다.

WhatsApp을 통해

2단계: 사용 중인 CRM 플랫폼이 WhatsApp을 직접 통합 지원하는지 확인하세요. 많은 CRM에는 WhatsApp 채팅을 CRM 인터페이스 내에서 바로 처리할 수 있는 내장 옵션이 제공됩니다. 지원되지 않는 경우, 데이터 동기화와 워크플로우 자동화를 처리해주는 신뢰할 수 있는 확장 프로그램이나 통합 도구를 통해 WhatsApp Business API를 연결할 수 있습니다.

3단계: 연결 후 동기화할 데이터를 선택하세요—예시로 WhatsApp 메시지, 연락처 정보 또는 리드 정보 등이 있습니다.

4단계: 간단한 워크플로우 규칙을 설정하여 자동 메시지를 발송하거나, 메시지 CRM 템플릿을 활용하거나, 고객 행동에 기반한 후속 조치를 트리거하세요. 이를 통해 영업 팀과 지원팀의 동기화를 원활하게 하고 수동 작업 시간을 절약할 수 있습니다.

WhatsApp을 통해

5단계: 실행 전에 팀원들이 새로운 WhatsApp CRM 통합 기능을 활용하는 방법을 숙지하도록 하세요. 맞춤형 메시지 전송, 실시간 고객 문의 처리, 모든 고객 상호작용의 정확한 기록 관리 방법을 교육하십시오.

6단계: 마지막으로 프라이버시와 보안을 항상 염두에 두세요. 적절한 권한을 설정하고 해당 지역의 데이터 규정을 준수하십시오.

📖 함께 읽기: 워크플로우 예시 및 활용 사례

ClickUp이 CRM 워크플로우 관리에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요

WhatsApp 수신함, CRM 시스템, 스프레드시트, 독립형 AI 도구 사이를 오가는 것은 전형적인 업무 분산 현상입니다. 업데이트는 서로 다른 탭에 흩어져 있고, 후속 조치는 누락되기 쉬우며, 지원팀은 고객 지원보다 맥락을 찾는 데 더 많은 시간을 소비합니다.

ClickUp은 통합형 AI 작업 공간으로 설계되어 CRM 워크플로우와 팀 협업이 한곳에서 이루어집니다. WhatsApp에서 발생한 리드부터 지원 티켓, 내부 업무 인계까지 모든 작업이 분산된 도구가 아닌 동일한 작업 공간을 통해 처리됩니다.

이를 통해 팀은 맥락을 잃거나 마감일을 놓치는 일이 없습니다.

ClickUp CRM으로 리드, 티켓, 캠페인을 추적하세요

ClickUp CRM 기능을 통해 작업 공간을 벗어나지 않고 모든 리드, 티켓, 캠페인 단계를 추적하세요

ClickUp의 CRM 팀은 이 플랫폼을 모든 고객 상호작용의 중앙 hub로 활용할 수 있습니다. 연락처를 체계적으로 관리하고, WhatsApp 메시지를 기록하며, 각 리드가 파이프라인에서 정확히 어느 단계에 있는지 추적할 수 있습니다.

예를 들어, 마케팅 팀이 신제품을 위한 WhatsApp 비즈니스 브로드캐스트를 시작하고 마케팅 메시지를 보낼 때, 시스템은 해당 리드 프로필 아래 모든 답변, 질문 또는 관심 표시를 기록합니다.

고객이 WhatsApp 채팅을 통해 문제를 제기하면 지원팀은 해당 티켓에 태그를 지정하고 상태를 모니터링하며 모든 업데이트를 연결해 관리할 수 있습니다. 최신 정보를 확인하기 위해 도구를 전환할 필요가 없습니다.

👀 재미있는 사실: 세계 최초의 텍스트 메시지는 "메리 크리스마스"였습니다. 1992년에 전송된 이 메시지는 현대 메시징의 시작을 알리며 SMS부터 WhatsApp 그룹에 이르기까지 모든 것의 길을 열었습니다.

ClickUp Brain과 ClickUp AI 에이전트로 후속 조치를 강화하세요

강력한 워크플로우가 구축되어 있더라도, 팀은 여전히 수백 건의 WhatsApp 대화에서 어떤 내용을 전달할지와 어떻게 응답할지를 결정해야 합니다.

ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅 내에 직접 통합되어 있어 담당자가 CRM 작업 공간을 벗어나지 않고도 즉시 노트를 요약하고 핵심 내용을 추출하며 답장 초안을 작성할 수 있습니다.

예를 들어, CRM 통합을 통해 새로운 'WhatsApp 리드' 작업이 생성되면 영업 팀 담당자는 AI에게 "이 리드의 이력을 요약하고 친근한 후속 메시지를 제안해 주세요"라고 요청할 수 있습니다. Brain은 작업 공간에 이미 존재하는 정보를 활용하여 일반적이지 않고 관련성 있고 개인화된 느낌의 WhatsApp용 메시지를 생성합니다.

답변 초안 작성과 상황 요약에는 훌륭하지만, 때로는 단순한 글쓰기 지원 이상의 것이 필요합니다. 바로 여러분을 대신해 행동해 줄 무언가가 필요하죠.

바로 여기에 ClickUp AI 에이전트가 필요합니다. 에이전트는 작업 공간의 변화에 적응하며 사용자가 지정한 지침에 따라 자율적으로 행동합니다. 회의 노트를 작업으로 전환하거나 복잡한 문서를 요약하는 등 반복적이고 시간이 많이 소요되는 워크플로우를 처리하는 데 도움을 줍니다.

WhatsApp CRM 통합 환경에서는 ClickUp AI 에이전트가 WhatsApp 리드와 티켓이 등록되는 목록을 모니터링하고, 이후 반복 작업을 처리하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, "WhatsApp 리드" 목록에 사전 구축된 주간 보고서 에이전트를 사용하면 매주 신규 리드, 답변, 닫힌 거래에 대한 간략한 업데이트를 채널에 직접 게시할 수 있습니다.

ClickUp 채팅으로 모든 구성원의 업무를 동기화하세요

ClickUp Chat은 업데이트, 논의, 작업들을 하나의 작업 공간에서 연결해 줍니다.

분산된 Slack 스레드나 긴 이메일 체인 대신, 영업 팀, 지원 팀 및 관리자가 고객 문의나 티켓 업데이트를 실시간으로 논의할 수 있습니다.

예를 들어, 잠재 고객이 맞춤형 견적을 요청하는 WhatsApp 메시지에 답장하면 담당자는 즉시 재무팀과 채팅하며 세부 사항을 공유하고 해당 채팅을 다음과 같은 작업으로 전환할 수 있습니다: "맞춤형 견적서 작성 후 2시간 이내 발송."

ClickUp에서는 모든 것이 해당 리드나 티켓에 첨부되어 있으므로 노트나 알림을 찾아 헤매는 일이 더 이상 없습니다.

ClickUp 자동화로 후속 조치 자동화하기

ClickUp 자동화 기능을 통해 후속 조치와 알림을 자동화하여 단 한 건의 리드나 답변도 놓치지 마세요

ClickUp 자동화 기능은 잠재 고객 유실과 답변 누락을 방지합니다.

고객이 업데이트를 요청하거나 데모를 요청하는 등 새로운 WhatsApp 비즈니스 API 메시지가 도착하면 ClickUp이 자동으로 후속 작업 태스크를 생성하고, 담당자에게 배정하며, 명확한 마감일을 설정합니다.

예시로, 누군가 “다른 옵션도 볼 수 있을까요?”라고 답장하면

자동화 기능은 "내일까지 리드에게 제품 옵션 보내기"와 같은 작업을 즉시 생성하고 담당자에게 알릴 수 있습니다. 이를 통해 바쁜 기간에도 고객 지원 서비스의 신속한 대응이 유지됩니다.

최소한의 노력으로 프로세스가 작동하는 방식을 보여주는 간단한 시각적 가이드입니다:

ClickUp 대시보드로 더 스마트한 캠페인을 구축하고 모니터링하세요

ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 받아보세요

ClickUp 대시보드는 CRM과 WhatsApp 통합 데이터를 명확한 실시간 인사이트로 전환합니다. 팀은 WhatsApp 채팅을 통해 유입된 리드 수, 가장 높은 열람률과 응답률을 기록한 캠페인, 아직 처리되지 않은 티켓 수 등을 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 마케팅 팀이 독점 혜택을 제공하는 WhatsApp Business 캠페인을 운영할 경우, 대량 발송된 WhatsApp 메시지, 수신된 답변, 성사된 제안 및 전반적인 고객 참여도를 추적할 수 있습니다.

모든 정보가 실시간으로 한 화면에 표시되므로 영업 팀과 지원팀은 집중해야 할 부분, 주의를 요하는 리드, 최고의 결과를 내는 캠페인을 즉시 파악할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 80년대에는 비즈니스가 영업사원에게 빠른 메시지를 보내기 위해 호출기를 사용했습니다. 일부 영업사원은 심지어 비프음 코드와 회신 전화만으로 거래를 완전히 성사시키기도 했습니다.

ClickUp을 통해 우리는 한 단계 앞서 나가 클라이언트가 실시간으로 성과, 점유율, 프로젝트를 확인하고 모니터링할 수 있는 대시보드를 구축했습니다. 이를 통해 클라이언트는 팀과 연결되어 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

💡 프로 팁: 팀원이 이동 중일 때 ClickUp BrainGPT의 'Talk to Text' 기능을 활용하면 담당자가 WhatsApp 대화나 전화 통화 내용을 빠르게 음성으로 기록할 수 있습니다. AI 기반 도구가 이를 ClickUp 내에서 깔끔하고 체계적인 작업으로 변환해 주며, 타이핑보다 최대 4배 빠르게 처리됩니다. 즉, 요약 작성에 드는 시간을 줄이고 고객과 실제 대화하는 시간을 늘릴 수 있습니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text로 음성으로 업데이트 및 지시를 빠르게 기록하세요

ClickUp과 WhatsApp은 비즈니스에 최적의 조합을 제공합니다

고객들은 WhatsApp을 사용합니다. 그들은 혼잡한 받은 편지함에서 메시지를 잃어버리거나 몇 시간씩 기다리는 대신, 인간적인 느낌의 답변을 기대합니다. 바로 이 때문에 WhatsApp을 CRM과 통합하는 것이 고객 참여도와 고객 관계 관리를 향상시키는 가장 현명한 방법입니다.

우수한 WhatsApp 비즈니스 통합을 통해 팀은 모든 채팅을 확인하고, 각 리드의 전체 이력을 파악하며, 가장 중요한 순간에 신속하고 유용한 답변을 보낼 수 있습니다.

그리고 바로 여기서 ClickUp이 진가를 발휘합니다.

ClickUp CRM을 사용하면 메시지, 작업, 후속 조치가 항상 연결됩니다. ClickUp 채팅, 자동화, 대시보드로 모든 구성원이 동일한 정보를 공유합니다. 새로운 WhatsApp 메시지가 도착하면 ClickUp이 알림, 소유자, 명확한 다음 단계가 포함된 작업으로 전환합니다.

팀을 체계적으로 관리하고, 높은 고객 만족도를 유지하며, 건실한 영업 파이프라인을 구축하려면 이제 모든 것을 하나로 통합할 때입니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!