텍스트에서 이미지 및 비디오로 변환하는 최고의 Krea AI 프롬프트 20가지 이상

믿기 힘들 정도로 기발한 아이디어를 놀라운 시각적 결과물로 변환해 주는 AI 도구는 부족함이 없습니다. Krea가 2025년 6월 자체 개발 모델인 Krea 1을 출시했을 때, 이를 그저 또 하나의 AI 이미지 모델로 치부하기는 쉬웠습니다.

결국, 이보다 더 잘할 수 있는 게 뭘까요? 프롬프트 처리? 타이포그래피? 아니면 지능형 스타일 전송?

이 모든 것들뿐만 아니라, 반복적으로 발생하는 "AI 특유의 느낌" 문제도 해결합니다. 일반적인 AI 생성물의 인공적인 흔적과 기묘한 질감을 피한 시각적 콘텐츠를 생성함으로써 말이죠.

우리는 흥미를 느꼈습니다. 그래서 직접 Krea를 테스트해보기로 했고, 그 과정에서 여러분이 수정하고 조정하여 활용할 수 있는 Krea AI 프롬프트 라이브러리를 구축했습니다.

Krea vs. 인기 있는 대안들

tool 가장 적합한 용도 강점 한도 가격 정책 Krea AI 실시간 시각적 반복 작업; 이미지 + 비디오 다중 모드 입력, 캔버스 스케치, 50개 이상의 모델, 비디오 생성 압도적인 옵션, 한도 있는 무료 컴퓨팅, 아직 베타 단계 Free (50 토큰), 유료 업그레이드 ClickUp 엔드 투 엔드 크리에이티브 워크플로우 AI 이미지 생성 플러스 워크플로우 관리, 자동화, 프롬프트 라이브러리 스타일 중심보다는 워크플로우 중심 ClickUp 플랜에 포함됨 레오나르도 AI 게임 자산, 3D 텍스처, 브랜드 스타일 OBJ 텍스처 생성, 맞춤형 모델 훈련, 높은 프롬프트 준수율 무기물 오브젝트는 여러 번 시도해야 합니다 Free 이용권 + 월 $10–$48 Midjourney 프리미엄 예술적 스타일 최고의 예술적 미학, 거대한 커뮤니티, 참조 자료의 일관성 Free Plan 없음; Discord UI; 비디오 없음 월 $8–$96 이데오그램 그래픽 + 타이포그래피 최상의 텍스트 렌더링; 포스터 수준의 출력물 사진 같은 사실감 표현에는 적합하지 않음 무료 + 유료 요금제 런웨이 Gen-4 캐릭터 리얼리즘 & 시네마틱 샷 인물 및 실사 미학에 최적화 스타일화된 그래픽에 대한 제어력 감소 유료 등급 전용

Krea AI 이해하기

Krea AI는 독자적 및 타사 AI(인공지능) 모델을 활용하여 고품질 비디오와 이미지를 생성, 향상, 편집, 애니메이션화하는 반복적 생성 도구입니다.

텍스트 프롬프트(또는 기존 이미지/비디오)를 입력하면, Krea AI는 고급 모델을 활용하여 사진처럼 사실적인 이미지부터 스타일화된 아트, 비디오 클립, 기존 시각 자료의 업스케일링/향상된 버전까지 고품질의 시각적으로 풍부한 결과물을 생성합니다.

Krea AI는 명령어 기반 접근 방식에서 벗어나 협력적인 실시간 파트너십으로 전환합니다.

👀 알고 계셨나요? 2022년 6월, 코스모폴리탄은 DALL·E 2로 완전히 제작된 최초의 잡지 표지를 공개했습니다. 편집팀은 디지털 아티스트와 협력하여 최종 작품을 완성했습니다. 최종적으로 사용한 프롬프트는 "무한한 우주 속 화성 위를 걸어가는 운동선수 같은 체형의 여성 우주비행사를 아래에서 광각으로 촬영한 장면, 신디사이저 파동, 디지털 아트"였습니다. via 코스모폴리탄

Krea AI 프롬프트란 무엇인가요?

Krea AI 프롬프트는 플랫폼에 어떤 시각적 콘텐츠를 생성할지 지시하는 명령어입니다. 원하는 이미지를 텍스트로 설명하거나, Krea가 해석할 이미지 및 스타일 참고 자료를 업로드할 수 있으며, 화면과 웹캠을 공유하여 실시간으로 지도를 제공할 수도 있습니다.

Krea는 실시간 캔버스도 제공하여 모양을 스케치하거나 주석을 그려 AI 생성 과정을 실시간으로 유도할 수 있습니다. 전반적으로 이 도구는 텍스트 및 시각적 단서를 해석하여 여러분의 상상대로 이미지를 생성합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인 5명 중 1명은 작업 관련 파일, 메시지 또는 추가 정보를 찾는 데만 하루 3시간 이상을 소비합니다. 이는 단 몇 초면 해결될 일을 위해 전체 근무 시간의 거의 40%를 낭비하는 셈입니다! ClickUp의 연결된 검색 기능은 작업, 문서, 이메일, 채팅에 걸쳐 모든 일을 통합하여 도구를 전환하지 않고도 필요한 순간에 정확히 필요한 정보를 찾을 수 있게 합니다.

Krea AI로 좋은 결과를 얻는 프롬프트 작성법은 무엇인가요?

Krea의 결과물 품질은 프롬프트의 구조와 형식에 크게 의존합니다. 상상력을 더 구체적이고 명확하게 묘사할수록, 더 독특한 표현을 얻을 수 있습니다.

그러나 특정 스타일을 설명할 때 단어만으로는 한도가 있습니다. 바로 이 때문에 Krea의 다중 입력 모달 창이 원하는 결과를 얻는 데 유용할 수 있습니다.

Krea AI의 최대 성능을 끌어내기 위해 프롬프트를 텍스트적·시각적으로 설계하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 묘사적인 단어 사용하기

이미지의 중심 초점이 될 명확한 주제를 먼저 정하세요. 이제 AI가 여러분이 만들고자 하는 것을 직관적으로 이해할 수 있도록 묘사적인 단어들로 이를 설명하세요.

주제나 상상력을 어떻게 표현해야 할지 모르시나요?

네 가지 레이어로 분해하세요:

물리적 외관 : 질감, 색상, 소재, 크기 등 대상의 속성을 고려하세요.

동작 또는 상태 : 주체의 움직임, 정적 상태 또는 상호작용을 묘사하는 동사

분위기 : 대상의 감정적 또는 감각적 특성

배경 또는 설정: 환경, 기간, 날씨

📌 이 프롬프트 저장하기: 주제: 바이올리니스트 외모: 은빛 스레드가 엮인 망토, 도자기처럼 매끈한 피부, 호박빛으로 빛나는 눈, 정교한 나무 바이올린, 땋은 한밤중처럼 검은 머리, 반짝이는 금속 부츠 동작 또는 상태: 연주 중 강렬하게 연주하며, 모션 블러가 묻어나는 활이 공기를 가르는 모습 분위기: 극적이고 신비로우며 전기가 흐르는 듯한 분위기 배경 또는 설정: 부유하는 무대 위, 무중력 콘서트 홀에서 빛의 조각들이 공중에 떠 있는 공간전체 프롬프트: 은빛 스레드로 수놓은 망토를 두르고, 도자기처럼 매끈한 피부, 호박빛으로 빛나는 눈, 땋은 밤까만 머리, 반짝이는 금속 부츠를 신은 바이올리니스트가 공연 중 열정적으로 활을 공기를 가르는 듯 연주하고 있다. 무중력 콘서트 홀 내부에 떠다니는 빛의 파편들로 가득 찬, 극적이고 신비로우며 전기가 흐르는 듯한 분위기.

AI 이미지 생성 tools를 검토 중이라면, 시간을 절약해 드리기 위해 저희가 상세한 분석을 완료했습니다. 아래 영상을 확인해 보세요 👇

📚 더 읽어보기: 작가와 마케터를 위한 최고의 AI 글쓰기 프롬프트

2. 구도 세부 사항을 구체적으로 명시하세요

이미지의 전체적인 구성에 집중하세요. 조명, 분위기 설정, 이미지 유형, 그리고 요소들이 화면에 어떻게 배치되길 원하는지 고려하세요.

AI 이미지 프롬프트의 수식어는 이미지 생성기에 따라야 할 시각적 틀을 제공합니다.

다음 사항을 명시하세요:

이미지 유형 : 사진, 수채화, 디지털 일러스트레이션, 3D 렌더링, 연필 스케치, 유화, 벡터 그래픽

아트 스타일 : 하이퍼리얼리즘, 애니메이션, 스튜디오 지브리 미학, 아르 누보, 사이버펑크, 미니멀리스트 라인 아트, 바로크, 플랫 디자인

조명 : 창문을 통해 스며드는 부드러운 자연광, 깊은 그림자를 만드는 강렬한 스튜디오 조명, 간판에서 발산하는 네온 빛, 윤곽 조명, 황금빛 시간대의 역광, 흐린 날의 확산광

기술적 앵글 : 클로즈업 매크로 샷, 조감도, 아이소메트릭 그리드, 네덜란드 앵글 틸트, 얕은 심도, 어안 렌즈, 로우 앵글 시점

구도 : 삼분할법, 대칭 중심 배치, 이끄는 선, 전경-중경-후경 레이어, 네거티브 스페이스, 프레임 속 프레임

해상도: 4K 초고해상도, 8K 시네마틱 품질 또는 사전 설정된 해상도 필터 중에서 선택하세요

Krea는 자체 제작 및 커뮤니티 회원이 만든 1,000개 이상의 스타일 템플릿도 제공합니다. 개념 설명이 어려울 경우 해당 스타일을 직접 적용하거나, 여러 번 생성 시 일관된 시각적 효과를 위해 맞춤형 스타일 모델을 훈련시킬 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 프롬프트 체이닝 기법을 활용해 프롬프트를 단계적으로 구성하면 AI가 복잡한 이미지 구성을 렌더링하는 데 도움이 됩니다. 기본 요소부터 시작하여 조명, 분위기 효과, 선명도 같은 세부 사항을 차례로 추가하세요. 이렇게 하면 AI가 한 번에 너무 많은 지시에 혼란스러워하는 것을 방지하고 각 시각적 요소를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

3. AI 모델 선택하기

Krea는 여러 AI 모델을 단일 인터페이스에 통합하여 창의적 요구에 맞는 도구를 유연하게 선택할 수 있게 합니다. 하지만 최상의 결과를 얻으려면 각 모델의 강점과 한계를 이해해야 합니다. 특정 요구에 가장 적합한 모델을 선택하는 데 도움이 되는 간단한 테이블을 소개합니다:

모델 가장 적합한 용도 핵심 강점 출력 및 해상도 Krea 1 사진 같은 사실주의 "AI 느낌" 문제를 해결합니다 4개의 이미지, 4096 플럭스 일반적인 용도 스타일 참고 자료 4개의 이미지, 1024 나노 바나나 프롬프트 준수 추론, 세계 지식, 복잡한 프롬프트 2개의 이미지, 1024 ChatGPT 이미지 복잡한 장면 고급 추론 2개의 이미지, 1024 이데오그램 그래픽 플랫, 에스테틱 스타일, 타이포그래피 2개의 이미지, 1024 런웨이 Gen-4 문자 영화 같은 품질 2개의 이미지, 1024

4. 피드 참조

때로는 머릿속에 정확한 비전이 있지만, 말로는 표현하기 어려운 경우가 있습니다. 사이버펑크 골목의 특정한 네온 빛깔이나, 지난여름 찍은 사진 속 풍화된 나무의 정확한 질감을 원할 때가 있죠. 텍스트만으로는 항상 그 간극을 메울 수 없습니다.

Krea 내에서 시각적 참조 자료를 생성 과정에 직접 입력하세요. 플랫폼은 이미지를 분석하여 색상 구성, 조명 분위기, 구도 구조, 질감 특성 등 시각적 DNA를 추출하고 이를 결과물에 적용합니다.

어느 쪽이 더 쉬울까요? 작년에 찍은 석양을 설명하는 것, 아니면 그냥 사진을 업로드하는 것?

후자입니다. 다중 모달 입력으로 창작의 폭을 넓히는 방법은 다음과 같습니다:

이미지 업로드 : 스타일, 색상, 문자 또는 구도를 위한 참고 자료로 최대 세 장의 이미지를 입력하세요. Krea는 각 이미지의 특징을 혼합하거나 특정 요소를 추출하여 최종 결과물에 반영할 수 있습니다.

웹캠 입력 : 카메라를 오브젝트, 스케치, 심지어 본인에게 향하세요. 플랫폼이 실시간으로 모양, 색상, 움직임을 인식하여 보는 것을 즉각적으로 해석해냅니다.

캔버스 그림 : Canva의 캔버스에 직접 대략적인 모양을 스케치하여 최종 이미지의 구성과 요소 배치를 결정하세요.

화면 공유: Pinterest나 무드 보드를 직접 보여주고, 시각적 단서로부터 AI가 해석을 생성하도록 하세요.

📚 더 알아보기: AI 도구를 최대한 활용하기 위한 효과적인 질문 방법

5. 계속해서 반복하세요

Krea는 반복적인 과정을 위해 설계되었습니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 AI 출력을 생성하고, 수정하고, 재생성하고, 다듬을 수 있습니다.

카메라 각도를 변경하고 싶으신가요?

프레임에서 원하지 않는 요소를 제거할까요?

이미지의 조명을 변경할까요?

스케치를 사진 렌더링으로 변환하고 싶으신가요?

폴더에서 AI 생성 자산을 선택한 후 다음과 같은 간단한 텍스트 프롬프트를 입력하세요: "장면을 재조명하세요. 창문으로 낮빛의 흐름이 들어오도록 더 밝게 만드세요".

플랫폼은 사용자의 지시를 처리하여 이미지를 업데이트합니다. AI 강도를 조절하여 플랫폼이 이미지를 변경하는 정도를 제어할 수도 있습니다.

그럼에도 불구하고, 프롬프트를 구성하는 데 유용한 수식은 다음과 같습니다:

이미지 유형 + 명확한 주제 설명 + 구체적인 구성 세부사항 + 참조 이미지 또는 스타일 + AI 모델 선택

기억하세요, 아무리 많은 프롬프트 엔지니어링 가이드도 직접 실험하는 것을 대체할 수 없습니다. 어떤 모델이 효과적인지 이해하려면 직접 다양한 모델을 테스트하고 이미지를 생성해 보아야 합니다.

Krea 커뮤니티를 둘러보며 다른 사용자들이 창작한 작품을 확인하고, 그들의 프롬프트를 연구하며 실험 사례를 참고하세요.

플랫폼의 Discord 서버에 참여하여 질문하고, 각 모델의 특성을 이미 파악한 사용자들로부터 배워보세요.

👀 알고 계셨나요? : 최초의 주요 AI 아트 프로그램인 AARON은 1970년대 초 영국 출신의 예술가이자 컴퓨터 과학자인 해럴드 코헨(Harold Cohen)에 의해 개발되었습니다. 이 프로그램 하에서 로봇들은 그림을 그리는 법을 배웠으며, 코헨은 이후 직접 손으로 색상을 입혔습니다.

다양한 사용 사례별 최고의 Krea AI 프롬프트

Krea는 50개 이상의 AI 모델에 대한 접근을 제공함으로써 창의적인 워크플로우를 혁신합니다. 텍스트 프롬프트, 스타일 참조, 화면 비율, 심지어 스케치까지 조합하여 원하는 창작물을 설명해 보세요.

학습 곡선이 있지만 직관적입니다. 이 30개 이상의 Krea /AI 프롬프트 목록은 여러분만의 프롬프트를 구축하고 실험할 수 있는 충분한 영감을 줄 것입니다.

내면의 프롬프트 엔지니어를 깨울 시간입니다.

그래픽 디자이너와 일러스트레이터를 위한 Krea 이미지 프롬프트

1. 다곡물 번, 짭짤한 체다 치즈, 구운 버섯 패티, 로스팅한 레드 페퍼, 바삭한 시금치 잎이 풍성한 황금빛 오렌지 배경에 떠 있는 거대한 채식 버거의 사실적인 렌더링을 생성하세요. 신선한 허브, 브레드크럼즈, 붉은 체리 토마토가 재료 주위를 역동적으로 떠다니며, 마치 풍미 가득한 바람에 휘날리는 듯한 느낌을 줍니다. 조명은 따뜻하고 방향성을 띠며, 각 층의 수분 방울, 질감, 윤기를 강조합니다. 신선하고 고급스러운 식사의 느낌을 불러일으키는 생동감 넘치는 유기적인 색상 보정을 포함하세요.

via Krea AI / AI

2. 짙은 파란색 뱀이 소녀의 얼굴을 감싸고 있으며, 비늘은 디테일하고 질감이 살아 있습니다. 소녀의 입술은 선명한 빨간색에 윤기가 흐르고 생동감 넘칩니다. 그녀의 머리카락, 눈썹, 속눈썹은 순백색으로 깔끔한 흰색 배경과 자연스럽게 어우러집니다. 전체 이미지는 파란색, 빨간색, 흰색 톤의 강렬한 대비를 연출합니다.

via Krea AI / AI

3. 디올 부티크는 유려한 흰색 조각적 외관을 자랑합니다. 입구 위 곡선형 처마에서 금속 나비들이 폭포처럼 흘러내립니다. 따뜻한 황금빛 조명이 아치형 통로와 브랜드 로고를 비춥니다. 유리 진열창을 통해 내부가 드러납니다. 블루 아워 사진이 거리 수준의 풍경을 포착합니다. 사실적인 디테일이 가미된 현대적 유기적 건축물.

4. 회색 정장을 입은 여성이 빈티지 자동차 후드 위에 다리를 꼬고 앉아 있습니다. 분홍색과 보라색의 화려한 화장품 병을 제외하면 장면은 흑백입니다. 커다란 크리스탈 향수병이 그녀의 실루엣을 감싸고 있습니다. 녹색 식물 잎과 보라색 라벤더 줄기가 구도를 가로지릅니다. 빈티지 자동차는 Chrome 디테일과 클래식한 헤드라이트를 보여줍니다. 혼합 매체 콜라주 스타일의 초현실적인 제품 사진입니다.

💡 전문가 팁: 결과물이 거의 만족스럽지만 아직 완벽하지 않나요? Krea의 '재사용 매개변수' 기능을 활용해 보세요. 해당 생성 결과의 정확한 프롬프트, 모델 및 설정을 프롬프트 상자에 불러와 신속하게 재실행하고 편집할 수 있습니다. 그래도 원하는 결과가 나오지 않는다면 프롬프트 체이닝을 통해 목표 출력에 도달하세요.

5. 1960년대 스타일의 여행 포스터로 해질녘 해안 마을을 보여줍니다. 주황색과 청록색의 평면적인 색상 블록이 주를 이룹니다. 단순화된 건축물 실루엣이 수평선을 따라 늘어섭니다. 지는 해 아래 기하학적인 파도가 밀려옵니다. 스크린 프린트 질감이 사실감을 더합니다.

via Krea AI

6. 분홍빛 쉬머가 감도는 키코 립글로스가 싱그러운 푸른 잔디 위에 똑바로 서 있습니다. 아침 이슬 방울이 풀잎을 덮고 있습니다. 배경 전체에 보케 빛이 반짝입니다. 오른쪽 상단 모서리에서 따뜻한 햇살이 쏟아집니다. 화장품 제품이 자연광을 반사합니다. 얕은 심도(얕은 피사계 심도)의 매크로 사진입니다. 신선하고 자연스러운 제품 사진 미학입니다.

생산성 향상을 위해 AI를 활용 중이라면, 이 비디오에서 시간 절약 팁을 공유합니다 👇

💡 전문가 팁: 더 나은 이미지를 생성하기 위해 ChatGPT와 Meta AI 이미지 생성기 중 어떤 것을 사용해야 할지 고민되시나요? 간단한 요령을 알려드립니다: ChatGPT 활용 분야: 사실적인 제품 사진, 디테일한 캐릭터 초상화, 다중 요소가 포함된 복잡한 구성, 정확한 브랜드 특화 비주얼. Meta AI 활용 분야: 빠른 컨셉 스케치, 추상적인 예술적 스타일, 실험적인 색상 팔레트, 초기 브레인스토밍 단계에서의 신속한 반복 작업.

마케팅 및 광고 팀을 위한 Krea 이미지 프롬프트

7. 하얀 데이지와 초록색 버튼꽃 사이에서 한 여인의 얼굴이 평화롭게 쉬고 있습니다. 자연스러운 메이크업을 한 그녀의 눈은 감겨 있습니다. 코와 뺨에는 주근깨가 점점이 박혀 있습니다. 그녀의 손이 턱을 살며시 만지며 금반지를 드러냅니다. 꽃들이 그녀의 얼굴 전체를 감싸고 있습니다. 부드러운 자연광이 그녀의 피부를 강조합니다. 유기적인 꽃 구도로 연출된 클로즈업 뷰티 사진.

via Krea AI / AI

💡 전문가 팁: Krea가 참조 이미지/스타일을 매우 유사하게 재현한 결과물을 생성하도록 원하시나요? 유사도 척도를 높은 값으로 설정하면 원본 이미지에 가깝게 색조를 맞출 수 있습니다.

8. 꽃으로 가득 찬 우주비행사 헬멧, 라이트 필드 사진. 모든 초점 평면이 동시에 포착되어 촬영 후 초점 재설정이 가능하며, 미세한 시차 이동으로 오브젝트 주변을 볼 수 있는 특징적인 효과를 창출합니다. 독특한 컴퓨테이셔널 포토그래피 미학은 위치와 상관없이 모든 꽃잎이 선명하게 표현되는 불가능한 깊이 정보를 보여줍니다.

via Krea AI

👀 알고 계셨나요? Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 같은 AI 플랫폼에서 매일 3,400만 장 이상의 이미지가 생성됩니다. 예술가들이 AI 예술에 부정적인 인식을 가질 수 있지만, 이 엄청난 숫자는 AI가 이미지 생성 과정을 누구나 할 수 있게 민주화했음을 보여줍니다.

9. 잡지와 신문에서 오려낸 조각들로 구성된 혼란스러운 콜라주. 여기에는 인간의 얼굴, 감시 카메라, 광고, 제품 라벨, 기묘한 기기, 로고, 그리고 단 한 틈도 남기지 않고 겹쳐진 단편적인 텍스트들이 포함됩니다. 사실감을 더하기 위해 들쭉날쭉한 가장자리, 뒤틀린 종이 모서리, 겹쳐진 오려낸 부분들의 그림자, 그리고 작은 주름을 추가하세요.

via Krea AI /AI

10. 생생한 전기 블루에서 마젠타로 변하는 그라데이션 배경 위에 스마트폰이 떠 있습니다. 추상적인 기하학적 모양들이 기기를 중심으로 궤도를 그리며 움직입니다. 아래에서 비추는 극적인 조명이 돋보이는 깔끔한 제품 샷. 대담한 색상과 역동적인 구도로 현대적인 테크 광고 스타일을 구현합니다.

11. 대리석 조리대 위의 플랫 레이 아침 식사 장면. 김이 모락모락 나는 커피잔 옆에 놓인 신선한 크루아상. 창문으로 들어오는 자연스러운 아침 햇살이 부드러운 그림자를 만들어 냅니다. 흩어진 커피 원두가 질감을 더합니다. 따뜻하고 친근한 톤의 라이프스타일 사진으로, 텍스트 오버레이를 위한 넉넉한 스페이스를 확보했습니다.

via Krea AI / AI

12. 오버사이즈 블레이저를 입은 모델이 도시 거리를 걷고 있다. 모션 블러가 움직임과 에너지를 암시한다. 골든 아워 조명이 극적인 그림자를 만들어낸다. 콘크리트 건물들이 배경을 액자처럼 감싼다. 영화 같은 색상 보정을 적용한 고대비 스트리트 패션 사진.

via Krea AI

💡 전문가 팁: 화질이 낮은 디지털 렌더링이나 지나치게 압축된 원본 이미지가 있으신가요? Krea의 '강화기' 기능을 활용해 장면이 더 선명하고 고해상도 버전이었다면 어떤 모습이었을지 창의적으로 재해석해 보세요.

13. 희끗희끗한 긴 수염을 가진 두 명의 노련한 마법사가 어둑한 도서관의 나무 테이블에서 체스를 두고 있다. 그들은 키가 큰 패치워크 뾰족모자와 보석빛 색조의 풍부한 질감의 로브를 입고 있다. 그들 뒤의 선반에는 오래된 가죽 제본 책들이 가득하다. 따뜻한 주변 조명이 그들의 주름진 얼굴에 부드러운 그림자를 드리운다.

via Krea AI / AI

AI 및 콘셉트 아티스트를 위한 Krea 이미지 프롬프트

14. 생동감 넘치는 스페이스 풍경: 음악적 행성과 성운, 극적인 로우키 조명, 디지털 아트, 8K IMAX, 시네마틱, 사진처럼 사실적인 해상도

via Krea AI

👀 알고 계셨나요? Midjourney로 제작된 작품이 2022년 콜로라도 주립 박람회에서 상을 수상했습니다. 이는 전통적인 경연 대회에서 AI 예술이 인간 작품들을 제친 최초의 인스턴스 중 하나입니다.

15. 폭포가 가장자리에서 쏟아져 내려 바닥에 닿기 전에 안개로 녹아내린다. 각 섬에는 고대 유적이 자리 잡고 있으며, 반짝이는 빛의 다리로 연결되어 있다. 하늘 위에는 보라색과 금색 성운이 소용돌이치며 모든 것에 초현실적인 색상을 드리운다.

16. 복숭아색 깃털을 가진 하얀 비둘기가 별이 빛나는 밤하늘을 가로지릅니다. 새 뒤로 황금빛 반짝임이 별가루처럼 흘러내리며 어둠 속을 가로지르는 빛나는 길을 만듭니다. 우주 배경에는 흩어진 별들과 은은한 성운 클라우드가 보입니다. 비둘기는 비행 중 넓게 날개를 펼쳤으며, 각 깃털은 섬세하게 묘사되어 따뜻한 오렌지색 색상으로 빛납니다.

via Krea AI

💡 전문가 팁: 부정 프롬프트를 활용해 원하지 않는 요소를 명시하세요. 예를 들어 "흐릿한 깃털"과 "과다 노출된 광채"를 사용하면 선명한 디테일이 별가루 효과를 흐리지 않도록 할 수 있습니다. 또한 개별 깃털의 최상의 사실적인 렌더링을 위해 Krea 1 모델을 AI 강도 75%로 설정하세요.

16. 두 실루엣 인물이 거대한 아치형 통로에 서서 미래적인 외계 풍경을 내려다보고 있다. 안개 낀 하늘 아래 사막 지형에서 거대한 구형 구조물과 우뚝 솟은 원통형 건물들이 솟아 있다. 건축물은 유기적인 곡선과 산업적 요소를 결합했다. 따뜻한 햇살이 대기 중 먼지를 통과하며 여과되어, 모래 땅 위로 극적인 역광과 긴 그림자를 만들어낸다.

via Krea AI / AI

17. 날개를 펼친 하얀 페가수스가 떠오르는 해를 배경으로 떠 있는 섬의 절벽 위에 서 있습니다. 고대의 이끼로 뒤덮인 유적과 폭포가 아래로 흘러 안개 낀 클라우드 속으로 사라집니다. 황금빛 빛이 하늘을 뚫고 들어오는 가운데, 무성한 풀이 지형을 덮고 있습니다. 배경은 따뜻한 호박색에서 청록색 하늘로 변하는 대기의 깊이를 보여줍니다.

18. 에메랄드빛 잎사귀 사이로 나무껍질 질감의 피부와 이끼로 뒤덮인 어깨를 가진 숲의 신이 모습을 드러낸다. 브랜치와 흰 꽃이 얽힌 뿔이 그녀의 머리를 장식한다. 반짝이는 햇살이 유기적 질감에 테두리 조명을 만들어낸다. 층층이 쌓인 녹색 식물들 앞에서 그녀의 고요한 표정은 고대의 지혜를 전한다.

🧠 재미있는 사실: 기계가 만든 예술 작품에 값이 있을까? 2018년, '에드몽 드 벨라미의 초상'이라는 AI 생성 제목이 크리스티 경매에서 432,500달러에 낙찰되었습니다. 이 이벤트는 기계의 창의성에 대한 전 세계적 논쟁을 촉발시켰습니다.

편집 및 AI 향상용 Krea 프롬프트

19. 장면의 조명을 재구성하여 창문을 통해 쏟아지는 햇빛으로 더 밝게 만드세요.

via Krea AI / AI

💡 전문가 팁: 참조 이미지를 제공할 때는 일치하는 설명적 언어를 사용하세요. 예시: 단순히 "이 사진을 참조 이미지와 같은 그림으로 변환해 주세요"라고 말하는 대신 "이 사진을 평면 핑크 배경과 세밀한 선 작업이 적용된 디지털 일러스트레이션으로 변환하여 참조 이미지와 일치하도록 해주세요"라고 지시하세요.

20. 샷을 재구성하세요. 100% Zoom 아웃하여 남성의 상반신만 보이도록 하세요.

via Krea AI

21. 카메라 각도를 변경하세요. 카메라를 회전하거나 피사체 각도를 조정하여 여성을 측면 프로필로 볼 수 있도록 하세요.

via Krea AI / AI

22. 장면에서 원하지 않는 요소를 제거하세요. 예시: 거리의 모든 사람을 제거하여 텅 빈 것처럼 보이게 하세요.

via Krea AI / AI

23. 의상 변경을 위해 이 이미지를 편집하고 재킷 색상을 검정에서 노란색으로 변경하세요.

24. 스타일을 전환하여 단순한 스케치와 컨셉을 렌더링이나 사진처럼 더 디테일한 일로 변환하세요.

via Krea AI /AI

*노트: 본 섹션의 모든 이미지는 Krea에서 제공받았습니다.

💡 전문가 팁: 이미지 편집 시 AI에게 무엇을 변경할지 지시하지 말고 원하는 최종 결과를 설명하세요. "배경을 제거하고 흐림 효과를 추가하라" 대신 "주제는 선명하게 초점을 맞추고 배경은 부드러운 보케 효과를 가진 초상화를 생성하라"라고 시도해 보세요.

계속 실험해보고 다른 제작자들의 작업에서 영감을 얻어, 그들이 최고의 시각적 생성물을 위해 AI 도구를 어떻게 활용하는지 살펴보세요.

Krea AI에서 프롬프트를 사용할 때 흔히 저지르는 실수는 무엇인가요?

Krea는 방대한 기능을 제공합니다. 그리고 그 모드와 기능 세트에 익숙해지려면 시간이 걸립니다.

원하는 시각적 결과물을 생성하는 데 어려움을 겪고 있다면, 다음과 같은 실수를 저지르고 있을 수 있습니다.

오류 왜 그런 현상이 발생하는가 솔루션 단일 모델로 모든 것을 수행 이미지 생성을 위한 50개 이상의 AI 모델과 비디오 생성을 위한 10개 이상의 모델이 있습니다. AI 모델을 변경하지 않고 예술적, 추상적, 애니메이션 또는 그래픽 이미지를 생성할 경우 상당히 실망스러운 결과물을 얻을 수 있습니다. 실험해 보세요. 각 모델의 강점을 파악하세요. 예를 들어, 문자 레퍼런스에는 runway-4를, 페인트+텍스트 프롬프트에는 Nano Banana와 ChatGPT를 활용하세요. 원시 모드 미사용 Krea의 모델은 기본적으로 "멋진" 결과물을 생성하도록 훈련되었습니다. 이러한 미적 편향은 특정 예술적 스타일이나 기술적 렌더링과 상충될 수 있습니다. 모델이 덜 예술적인 이미지를 생성하도록 원할 때는 원시 모드를 활성화하세요 AI 강도 설정 무시 AI 강도 슬라이더는 플랫폼이 텍스트 프롬프트 대비 참조 자료를 얼마나 중점적으로 해석할지 조절합니다. 이 척도를 조정하지 않으면 출력물이 대체로 무관한 결과물을 생성합니다. 텍스트 프롬프트를 우선시하고 참조 자료에 충실하게 작업하도록 Krea에 지시할 때는 낮은 AI 강도를 선택하세요. 프롬프트 과부하 프롬프트에 50개 이상의 설명어를 무리하게 넣으면 생성 과정이 혼란스러워집니다 세심하고 미묘한 디테일이 여러 개 있다면 생성 과정을 단계별로 진행하세요. Canva tools를 수동적으로 사용하기 Krea의 캔버스(모양, 브러시, 페더 tools)는 단발성 시도가 아닌 지속적인 개선을 위해 설계되었습니다. 대략적인 모양을 스케치하고, 스마트 선택을 위해 마법 지팡이를 사용하며, 세련된 결과를 위해 3~5회 반복 작업하세요. 웹캠 및 화면 공유 입력 오용 사용자들은 카메라가 문자 그대로 그들을 장면 속에 배치하거나 화면 공유가 정확한 복제본을 생성한다고 기대합니다. AI는 모양, 색상, 움직임을 해석할 뿐 직접 복사하지 않습니다. 웹캠을 활용해 추상적인 모양/색상 효과를 구현하고, 화면 공유 기능을 통해 무드보드나 참고 자료 컬렉션을 참조하세요. 커뮤니티에서 훈련된 맞춤형 모델 간과하기 Krea는 커뮤니티에서 제공되는 1,000개 이상의 스타일 템플릿을 제공합니다. 사용자들은 기본값으로 기본 모델을 사용하다가 자신의 정확한 요구사항에 맞는 특수한 스타일을 놓치는 경우가 많습니다. 복잡한 프롬프트 작성 전에 커뮤니티 스타일을 살펴보세요. 다양한 틈새 미학(사이버펑크 네온, 스튜디오 지브리, 아르 누보)이 사전 훈련되어 바로 적용 가능합니다.

Krea AI 사용의 한계점

Krea는 인상적이지만 완벽한 tool은 아닙니다. Krea의 창의적 반복 과정이 한계에 부딪히는 부분은 다음과 같습니다:

제한된 컴퓨팅 토큰 : Free Plan은 월 50개의 컴퓨팅 유닛만 제공하므로 유료 플랜이 필요합니다. 단일 프로젝트에서 여러 AI 모델을 테스트하거나 개념을 반복적으로 수정할 때는 이 토큰이 빠르게 소진됩니다.

선택의 폭이 너무 넓어 부담스러움 : 50개 이상의 모델은 인상적이지만, 스타일 전송이나 특수 렌더링 엔진에 대한 고급 제어 없이 기본적인 이미지 생성만 필요한 초보자에게는 혼란을 줍니다. 그들이 필요한 것은 시작하기 위한 : 50개 이상의 모델은 인상적이지만, 스타일 전송이나 특수 렌더링 엔진에 대한 고급 제어 없이 기본적인 이미지 생성만 필요한 초보자에게는 혼란을 줍니다. 그들이 필요한 것은 시작하기 위한 이미지 생성 프롬프트뿐입니다.

미묘한 차이의 어려움 : AI는 추상적 개념, 지나치게 상세한 설명, 또는 여러 예술적 스타일을 결합한 요청을 오해할 수 있습니다. 특히 실시간 생성 시에는 캔버스 요소를 조정할 때마다 출력이 지속적으로 변화하는 : AI는 추상적 개념, 지나치게 상세한 설명, 또는 여러 예술적 스타일을 결합한 요청을 오해할 수 있습니다. 특히 실시간 생성 시에는 캔버스 요소를 조정할 때마다 출력이 지속적으로 변화하는 '생각의 연쇄' 프롬프트 방식을 시도해 보세요.

오프라인 기능 없음 : Krea는 완전히 웹 기반이므로 모든 기능 이용 시 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다.

아직 베타 서비스 중 : Krea는 기능을 점진적으로 출시하고 있지만, 일부 기능은 여전히 실험적이며 가끔 버그가 발생하거나 기능이 완벽하지 않을 수 있습니다.

장문 콘텐츠 지원 불가: 최대 10~12초 분량의 비디오만 생성 가능하므로, 더 긴 콘텐츠를 원할 경우 여러 Clip을 생성한 후 외부 비디오 편집 소프트웨어에서 합쳐야 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 업무에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만듭니다. 이 도구는 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 AI 도입 시 발생하는 세 가지 우려 사항을 모두 해결하며, 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

탐색해볼 만한 Krea AI 대안들

Krea의 한도를 보완하거나 워크플로우에 더 적합한 포괄적 기능을 제공하는 대체 솔루션을 확인해 보세요:

1. ClickUp

Krea는 이미지 생성 부분을 잘 처리합니다. 목록에 있는 다른 tools들도 마찬가지입니다. 하지만 이 tools들은 창의적인 작업을 관리하기 위해 만들어진 것은 아닙니다.

ClickUp은 Brain, 자동화 기능 및 협업 도구를 통해 AI를 더 넓은 워크플로우에 통합하여 이미지 출력을 완성된 크리에이티브 자산으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간 은 다양한 도구, 모델 및 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 결합합니다.

아래에서는 컨텍스트 기반 AI가 모든 워크플로우에 지능을 직접 내재화하는 방식을 확인할 수 있습니다:

당신과 당신의 일을 이해하는 AI

ClickUp Brain은 작업, 문서, 댓글, 첨부 파일 전반에 걸쳐 여러분의 업무 맥락을 이해합니다.

크리에이티브 디렉터가 "봄 캠페인 런칭 비주얼 작업이 왜 지연되고 있나요?"라고 묻는다면, ClickUp Brain은 브리프, 자산 요청, 피드백 스레드, 교정 코멘트를 스캔한 후 다음과 같이 답변합니다:

두 개의 히어로 그래픽에 대한 수정본이 누락되었습니다.

소품 승인을 기다리며 중단된 사진 촬영 작업

늦은 복사본 업데이트가 최종 레이아웃 내보내기에 영향을 미치고 있습니다

해결되지 않은 피드백 루프에 갇힌 디자인 파일들

ClickUp Brain은 작업 소유자와 각 병목 현상이 시간에 미치는 영향을 강조 표시합니다.

이러한 통찰력을 바탕으로 팀은 업무 분산 현상을 처리하는 것보다 병목 현상 해소하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.

프롬프트 라이브러리를 구축하세요

지속적인 창작 프로젝트를 위해 ClickUp 문서에서 성공적인 프롬프트를 모아 공유 라이브러리를 구축하세요.

프롬프트 내 특정 표현, 구성 세부사항 또는 스타일 참조가 결과물에 미친 영향을 문서화하세요.

팀원들은 이 프롬프트 템플릿을 참고하여 처음부터 시작하지 않고도 실험을 발전시킬 수 있습니다.

ClickUp 문서와 ClickUp Brain 조합을 활용해 프롬프트 라이브러리를 생성하세요

ClickUp Brain으로 이미지 생성하기

ClickUp 사용자라면, ClickUp 작업 공간 내에서 최대 10개의 완성도 높은 시각 자료를 즉시 생성하여 팀원들에게 바로 보낼 수 있는 방법을 소개합니다.

개념을 시각화하거나 광고/인포그래픽을 디자인하고, 스토리보드나 모형을 제작하세요—단순한 텍스트 프롬프트나 간단한 지시사항만으로 가능합니다.

ClickUp Brain에서 간단한 프롬프트로 강력한 이미지를 생성하세요

ClickUp의 다양한 진입점(작업, 댓글 스레드, 문서, 화이트보드)에서 AI 이미지 생성을 활용할 수 있습니다.

생성 후에는 작업에 바로 첨부하거나, 문서나 화이트보드에 삽입하거나, 채팅에서 공유할 수 있는 시각적 결과물을 얻을 수 있습니다.

모든 것이 ClickUp 내에서 이루어지므로 별도의 내보내기나 가져오기 작업이 필요 없습니다.

또한 필요한 모든 모델이 동일한 생태계 내에 존재합니다. 요구사항에 따라 자유롭게 전환할 수 있습니다.

당신은 당면한 작업에 맞는 AI 모델을 선택합니다. 예시로,

Claude : 장문 사고, 체계적 추론, 전략 구상

ChatGPT (OpenAI) : 클라이언트 대상 문서 다듬기 및 신속한 반복 작업에 활용

Gemini: 연구 중심 프롬프트, 기술적 분석, 사실적 종합에 적합

필요에 맞는 AI 모델을 선택하세요

아니면 창의적인 에너지를 발휘해 동료들과 사랑스러운 이미지를 공유해보는 건 어떨까요?

모든 일을 AI 슈퍼 앱으로 통합하세요—당신의 AI 데스크탑 동반자

ClickUp BrainGPT는 통합형 데스크톱 AI 작업 공간입니다. ClickUp을 AI 슈퍼 앱으로 변환하여 업무, 도구, 인텔리전스를 한곳에 통합합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다: 자연스럽게 말하면 Talk to Text가 생각을 구조화된 텍스트, 브리핑, 실행 계획 또는 프롬프트로 변환합니다. 미묘한 뉘앙스를 포착하고 아이디어를 정리하며, 복잡한 음성 메모를 즉시 활용 가능한 작업물로 전환합니다.

ClickUp Brain MAX를 활용하여 작업 공간과 연결된 앱의 모든 컨텍스트를 담은 AI 이미지를 생성하세요.

Enterprise 검색을 활용하여 작업, 문서, 댓글, 첨부 파일 및 Google Drive나 Figma 같은 연결된 도구 전반에 걸쳐 모든 것을 찾아보세요.

AI 에이전트가 워크플로우를 해석하고 작업 맥락을 파악하여 자동으로 실행합니다. 에이전트는 단계별 규칙 없이도 상태 업데이트, 작업 라우팅, 소유자 지정, 자산 생성, 작업 장애 제거를 수행합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 자연어로 프롬프트를 작성하고 지능형 에이전트 워크플로우를 구축하세요

이미 너무 많은 AI 앱을 사용하고 있다면, 상황이 악화되기 전에 해결하는 방법을 이 비디오에서 확인하세요.

ClickUp 주요 기능

실시간으로 창의적인 컨셉을 협업하세요: ClickUp 화이트보드를 활용해 팀과 시각적 아이디어를 브레인스토밍하고, 참고 자료를 핀하며, 컨셉을 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

캠페인별 이미지 성과 추적: ClickUp 맞춤형 ClickUp 맞춤형 대시보드를 설정하여 시각적 콘텐츠의 성과와 참여도를 모니터링하고, AI 카드를 활용해 작업 진행 상황을 자동 요약하거나 피드백 패턴을 도출하세요.

통화 내용을 명확한 다음 단계로 전환하세요: ClickUp AI 노트테이커를 활용해 클라이언트 통화나 팀 회의에서 나온 창의적인 결정을 기록하고, 후속 조치를 바로 작업으로 할당하여 중요한 내용이 누락되지 않도록 하세요.

즉각적인 오디오-비디오 협업: 작업 공간에서 바로 작업 공간에서 바로 ClickUp SyncUp을 실행하여 시각적 방향성을 논의하고, 생성된 이미지에 대한 피드백을 공유하거나, 실시간으로 수정 과정을 함께 검토하세요.

Clip을 통한 아이디어 공유: ClickUp Clip을 활용해 화면을 녹화하여 프롬프트 변형을 보여주거나, 디자인 피드백을 설명하거나, 시각적 개념을 설명하세요. 모든 내용은 관련 작업 내부에 저장됩니다.

창의적 승인 프로세스 자동화: 디자인 검토 준비 완료 시 이해관계자에게 알림을 보내고, 수동 후속 조치 없이 승인된 자산을 생산 단계로 자동 이동시키도록 ClickUp 자동화 기능을 설정하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션이 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

2. 레오나르도 AI

via Leonardo AI

Leonardo AI(Canva 인수)는 고급 머신러닝 알고리즘을 활용해 텍스트 프롬프트를 고품질 이미지로 변환하는 생성형 AI 플랫폼입니다. 독자적인 파운데이션 모델인 Leonardo Phoenix를 통해 사용자는 컨셉 아트와 게임 에셋부터 마케팅 그래픽과 제품 모형에 이르기까지 다양한 시각적 자산을 제작할 수 있습니다.

이를 통해 특정 예술 스타일에 최적화된 사전 훈련된 AI 모델의 방대한 라이브러리를 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 자신만의 맞춤형 모델을 훈련할 기회까지 얻을 수 있습니다. 레오나르도의 직관적인 브라우저 기반 인터페이스는 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

레오나르도 AI의 최고의 기능들

이미지에 텍스트 오버레이를 추가할 때도 세부 사항을 강력하게 유지하고 프롬프트를 일관되게 준수하는 사실적인 이미지를 생성하세요.

OBJ 파일을 업로드하고 3D 자산을 위한 맥락을 이해하는 지능형 텍스처를 생성하세요

실시간 Canvas로 스케치 컨셉을 그리면, 그 스케치가 상세한 캐릭터 및 환경 컨셉으로 변하는 모습을 지켜보세요.

여러 세대에 걸쳐 일관된 브랜드 미학과 캐릭터 디자인을 유지하기 위해 자체 데이터셋으로 맞춤형 AI 모델을 훈련하세요.

레오나르도 AI의 한계점

자동차나 기계류 같은 비유기적 오브젝트를 사실적으로 생성하는 것은 유기적 오브젝트에 비해 여러 번의 시도가 필요할 수 있습니다.

무료 사용자는 피크 시간대에 생성 대기열이 느려지며, 유료 구독자에게 우선순위가 부여됩니다.

레오나르도 AI 가격 정책

무료 : 매일 150 토큰 제공

Apprentice : 월 $10

Artisan : 월 $24

Maestro: 월 $48

레오나르도 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

레오나르도 AI에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

Leonardo. Ai는 생성된 콘텐츠에 대한 완전한 소유권을 제공하며, 모든 권리는 사용자에게 귀속됩니다. 만료되지 않는 API 크레딧은 장기적인 계획을 지원합니다. 또한 맞춤형 모델 훈련과 세분화된 프로젝트 권한 설정이 가능하여, 접근 권한 요구사항이 다른 팀 간 협업을 훨씬 원활하게 만듭니다.

Leonardo. Ai는 생성된 콘텐츠에 대한 완전한 소유권을 제공하며, 모든 권리는 사용자에게 귀속됩니다. 만료되지 않는 API 크레딧은 장기적인 계획을 지원합니다. 또한 맞춤형 모델 훈련과 세분화된 프로젝트 권한 설정이 가능하여, 접근 권한 요구사항이 다른 팀 간 협업을 훨씬 원활하게 만듭니다.

📚 더 읽어보기: 2025년 최고의 메타 AI 대안 13선

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney는 독특한 미학을 지닌 고도로 스타일화된 예술적 이미지를 생성하는 데 탁월하며, 많은 이들이 창의적 전문가들을 위한 최고의 기준으로 여깁니다.

이 플랫폼은 주로 Discord를 통해 작동하며, 텍스트 설명으로부터 상세한 예술 작품과 일러스트레이션을 생성합니다. 생성된 모든 작품은 검색 가능한 커뮤니티 갤러리의 일부가 되어, 정확한 프롬프트와 함께 수백만 장의 이미지를 탐색할 수 있습니다.

Krea의 실시간 반복 작업 방식과 달리, Midjourney는 최소한의 수정만으로도 완성도 높고 통일감 있는 예술적 결과를 제공하는 데 중점을 둡니다.

Midjourney 최고의 기능

개방형 커뮤니티 피드를 통해 끝없는 영감과 학습 기회를 제공합니다.

느린 속도로 무제한 이미지 생성을 위한 릴랙스 모드

참조 이미지를 업로드하여 생성 간 일관성을 유지하거나, 캐릭터 특징을 보존하면서 특정 예술적 스타일을 적용하세요.

여러 생성 작업을 동시에 실행하세요

스텔스 모드: 커뮤니티 갤러리에 노출되지 않도록 이미지와 비디오를 개인으로 유지하는 기능

Midjourney의 한도

현재 무료 체험판은 제공되지 않으며, 플랫폼 테스트를 위해서는 즉시 구독 약정이 필요합니다.

사용자들은 고객 지원 부족과 직접적인 소통 채널 부재를 자주 지적합니다.

GPU 시간은 대기열 대기 시간이 아닌 실제 서버 처리 시간을 기준으로 계산되므로, 복잡한 프롬프트의 경우 비용 추정이 예측 불가능합니다.

Midjourney 가격 정책

기본 : 월 $8

스탠다드 : 월 24달러

Pro : 월 48달러

Mega: 월 $96

Midjourney 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 리뷰)

Capterra:

실제 사용자들은 Midjourney에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

적절히 활용하면 Midjourney가 매우 사실적인 이미지를 생성하는 데 도움을 주고 시간을 크게 절약할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 올바른 프롬프트를 제공하는 방법을 익히면 사용법이 간단합니다.

적절히 활용하면 Midjourney가 매우 사실적인 이미지를 생성하는 데 도움을 주고 시간을 크게 절약할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 올바른 프롬프트를 제공하는 방법을 익히면 사용법이 간단합니다.

ClickUp으로 창의적 프로세스를 간소화하세요

또 다른 AI 도구에 가입하거나 다른 모델을 시도하기 전에 잠시 멈추고, 실제로 필요한 것이 무엇인지 생각해 보세요.

광범위한 모델 선택이나 초고도화된 스타일 제어가 필요하지 않은 시각적 작업이라면, Krea와 같은 전용 플랫폼이 반드시 필요하지 않을 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 작업 공간 내에서 직접 놀라운 이미지를 생성할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 여기서 그치지 않는다는 것입니다.

ClickUp은 창의적인 워크플로우를 처음부터 끝까지 관리하도록 도와줍니다. 내장된 AI 자동화, AI 에이전트, 컨텍스트 검색, AI 기반 문서 기능을 통해 아이디어에서 실행까지 빠르게 진행할 수 있습니다.

창의적인 워크플로우를 한곳에 통합할 준비가 되셨나요? 연결된 작업 공간, ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문

브랜드 시각 자산을 대표하는 기존 이미지 3장 이상을 업로드하여 맞춤형 AI 모델을 훈련하세요. Krea는 이후 생성물에 적용할 수 있는 고유한 스타일 코드를 할당합니다. 이 단계를 통해 매번 프롬프트를 재구성하지 않고도 모든 출력물에 일관된 미적 감각을 유지할 수 있습니다.

아니요. 이미지와 비디오는 별도의 워크플로우가 필요합니다. 먼저 이미지를 생성한 후, 이를 키프레임 타임라인에 업로드하여 비디오 생성의 시작 프레임으로 사용할 수 있습니다. 플랫폼은 하나의 프롬프트로 이미지-비디오를 동시에 생성하는 기능을 지원하지 않습니다.

스타일, 질감, 조명, 카메라 설정, 환경에 대한 세부 사항이 담긴 풍부하고 정교한 프롬프트를 목표로 하세요. 정확한 출력을 유도하기 위해 참조 이미지를 입력하거나 캔버스에 직접 그리기도 가능합니다.

업스케일링이나 패턴 생성 시 부정 프롬프트 상자를 활용해 최종 결과물에서 원치 않는 요소를 배제하세요. 흐릿한 이미지, 아티팩트, 왜곡, 해부학적 부정확성 등을 명시하여 출력 품질을 개선할 수 있습니다. 이는 AI가 원하는 요소에 집중하면서 흔한 생성 문제를 피하도록 돕습니다.

Krea는 실시간 이미지 및 비디오 생성을 위한 통합 워크플로우를 제공합니다. 또한 AI 기반 향상 및 편집 기능에 중점을 둡니다. 반면 Midjourney는 탁월한 미적 일관성을 지닌 스타일화된 이미지 생성에서 뛰어나지만, 오직 이미지 생성에만 집중합니다. 다용도성이나 순수한 예술적 결과물 중 어떤 것이 필요한지에 따라 선택하세요.

네. Free Plan은 매일 50개의 컴퓨팅 토큰을 제공합니다. 선택한 모델에 따라 매일 6~25개의 프롬프트를 테스트할 수 있습니다.