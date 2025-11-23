Moveworks vs. Glean—어떤 AI 플랫폼이 팀에 적합할까요?

우리 시간의 거의 60%가 서로 다른 플랫폼과 tools에서 정보를 검색하고, 공유하고, 업데이트하는 데 소비됩니다. 이는 일 동안 다양한 회사 앱 사용 시 정보 검색에 얼마나 많은 시간이 낭비되는지 보여주는 명확한 지표입니다.

Glean과 Moveworks는 모두 /AI 기반 기업 검색 및 지식 관리 기능을 통해 이 과제를 해결하는 강력한 경쟁자입니다.

두 솔루션 모두 직원 서비스 및 프로세스 자동화를 위한 강력한 AI 기능을 제공하지만, 특정 한도 때문에 팀들은 최고의 대안을 모색하게 됩니다.

본 글에서는 Moveworks와 Glean을 비교하고, 서비스 제공 개선 및 직원 서비스 관리 플랫폼을 위한 AI 기반 tools를 평가할 때 고려해야 할 사항을 강조합니다.

Glean vs. Moveworks — 그리고 한눈에 보는 최고의 대안

기능 Glean Moveworks ⭐ 최고의 대안: <2>ClickUp 기업 검색 250개 이상의 데이터 소스를 아우르는 의미론적, 대규모 언어 모델 기반 검색; 분산된 지식 검색에 탁월함 추론 엔진을 통한 시맨틱 검색; 티켓 해결 및 구조화된 내부 요청 처리에 최적화 작업, 문서, 채팅 및 통합 앱을 아우르는 연결된 기업 검색 — 즉각적인 실행 가능한 답변 제공 작업 + 워크플로우 자동화 한도 작업 실행; 정보를 요약하고, 검색하며, 조직화하는 데 중점을 둠 IT/HR/재무 작업을 위한 심층 자동화; 재설정, 접근 권한, 승인, 티켓팅 처리 AI 에이전트가 작업 공간 내에서 직접 작업을 트리거하고, 작업을 업데이트하며, 요청을 라우팅하고, IT/HR 워크플로를 자동화합니다. AI 어시스턴트 기업 컨텍스트를 활용한 요약하다, 콘텐츠 생성 및 쿼리 응답을 위한 Glean Assistant 쿼리 해결, 메시지 초안 작성, 채팅 내 작업 수행을 지원하는 AI 지원 어시스턴트 ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: 검색, 답변, 요약하다, 작업 생성, 문서 업데이트, 워크플로우 실행 지식 관리 강점: 검증된 답변, 선별된 hub, FAQ, Go Links; 온보딩 및 내부 문서화에 이상적 구조화된 콘텐츠 관리보다 지원 해결에 더 중점을 둡니다. 문서, 작업, 채팅, 지식 기반을 중앙 집중화하여 AI 연결 및 즉각적인 컨텍스트 검색으로 모두 연결합니다. 개발자 유연성 API 지원은 제공되나 워크플로우 커스터마이징은 한도입니다. Agent Studio: 로우코드 tools로 작업별 에이전트 및 맞춤형 자동화 구축 인프라 관리 없이 맞춤형 AI 에이전트, 자동화, 통합 및 IT 워크플로우 구축 채팅 + 협업 사이드바 요약 및 답변; 채팅 기반 워크플로우를 위한 기능은 제공되지 않음 Slack/Teams 내에서 직접 IT/HR 워크플로우를 처리하고 채팅으로 작업을 해결합니다. ClickUp 채팅은 메시지를 작업, 요약, 결정 사항 및 동기화된 프로젝트 업데이트로 자동 변환합니다. 통합 기능 Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams 등 250개 이상의 소스 지원 신원 관리, HR, ITSM, 메시징 앱 등 100개 이상의 시스템 GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce 등과 통합 — 모든 것이 하나의 작업 공간으로 통합됩니다 보안 + 권한 엄격한 권한 인식 검색; 기업 접근 제어를 준수합니다 콘텐츠 점수화, 인용 및 검증 워크플로우를 통한 거버넌스 작업, 목록, 문서, 스페이스에 대한 세분화된 권한 설정; 설정 부담 없는 기업용 보안 사용 사례 강점 기업 검색 및 지식 발견에 최적 직원 서비스 자동화 및 티켓 전환에 최적 검색 + 자동화 + 업무 관리를 하나의 통합 AI 작업 공간에서 원하는 팀에게 최적입니다.

Glean이란 무엇인가요?

via Glean

직원들은 매일 같은 질문을 반복하며 많은 시간을 소비합니다. 인사 정책은 어디에 있나요? 비밀번호는 어떻게 재설정하나요? 최신 프레젠테이션 자료 버전인가요? 이러한 지연은 기업의 데이터가 너무 많은 기업 애플리케이션에 분산되어 있을 뿐만 아니라 비효율적인 고객 상호작용 때문에도 발생합니다.

바로 여기에 Glean이 한 단계입니다. Glean은 모든 tools에 연결하여 빠르고 정확한 답변을 제공하는 AI 기반 직원 서비스 관리 플랫폼입니다. 심층적인 기업 검색 기능을 통해 관련 정보를 즉시 찾아내며 다음과 같은 장점을 제공합니다:

✅ 다양한 기업 시스템 전반의 데이터와 사용자 이력을 통합하여 원활한 정보 검색을 지원합니다✅ 자연어 처리 및 머신러닝을 통해 사용자 행동을 이해합니다✅ 스마트 제안과 AI 채팅으로 일상적인 쿼리를 처리하여 지원팀의 부담을 줄입니다✅ 직원들이 콘텐츠 생성, 스레드 요약, 반복 작업 자동화를 손쉽게 수행할 수 있도록 합니다

Glean 주요 기능

Glean의 차별화된 장점은 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 회사 데이터에 연결하고, 정보 검색·관리·실행 방식을 자동화한다는 점입니다. 이러한 키 기능은 실시간 지원과 신속한 온보딩을 가능하게 합니다. 함께 살펴보시죠.

기능 #1: 컨텍스트 인식 AI 기반 시맨틱 검색

Glean은 대규모 언어 모델을 활용한 고급 의미론적 검색을 제공하는 제공자로서, 직원들이 흩어진 정보에 더 빠르게 접근할 수 있게 합니다. 하지만 정확한 결과를 반환하기 위해 여전히 구조화된 지식 소스에 크게 의존합니다.

이 tool의 기업용 검색 기능은 검색자, 역할, 최근 활동에 따라 적응하여 개인화된 통합 검색 경험을 제공합니다.

또한 Glean은 기존 권한 수준을 존중하므로 민감한 콘텐츠는 계속 보호됩니다.

2. 기능 #2: 글린 어시스턴트와 AI 에이전트

via Glean

Glean 어시스턴트는 기업 컨텍스트를 활용하여 직원의 질문에 답변하고, 콘텐츠를 요약하며, 문서 생성을 지원합니다.

추가 혜택: 기업 지식 그래프 내에서 일상 작업 자동화, 다단계 워크플로우 트리거, 작업 수행이 가능한 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 권한 인식 및 컨텍스트 기반 정확도로 운영되며, 이를 통해 IT 및 지원팀은 티켓 처리량을 줄이면서 서비스 품질을 향상시킬 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: AI는 일상적인 쿼리와 반복 작업을 줄일 때 가장 효과적이며, 바로 이 부분이 기업용 검색과 ClickUp 자동화가 가장 큰 영향을 미치는 지점입니다.

3. 기능 #3: 지식 관리 및 검증된 답변

via Glean

팀은 검증된 FAQ, Go Links, 선별된 리소스 hub를 통해 지식을 중앙 집중화할 수 있습니다. Glean의 기능은 신뢰할 수 있고 최신 답변을 쉽게 찾을 수 있도록 하여 직원 쿼리를 줄이고 온보딩 속도를 높여 다운타임을 줄이는 데 필수적입니다.

via Glean

Glean은 Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support, Microsoft Teams를 포함한 250개 이상의 데이터 소스를 지원합니다.

게다가, 글린은 기업 애플리케이션을 인덱스하고 연결하여 적절한 콘텐츠를 적절한 사람에게 전달하므로 민감한 데이터 노출 위험이 없습니다.

5. 기능 #5: 업무 효율성을 위한 네이티브 자동화

via Glean

Slack, Zoom, Microsoft 365 같은 tools와의 연동을 통해 Glean은 직원들이 이미 일하는 환경에서 요약, 실행 제안, AI 기반 응답을 제공합니다.

스레드를 요약하는 것부터 Outlook 이메일 생성까지, 부서 전반에 걸쳐 생산성을 높이고 반복 작업을 줄이는 것이 목표입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자는 정보와 맥락을 찾기 위해 하루 평균 25개의 메시지를 보내며, 흩어진 채팅과 이메일을 뒤지는 데 소중한 시간을 낭비합니다. 작업, 프로젝트, 메시지, 지식이 하나의 연결된 작업 공간에 존재하며, AI가 이를 모두 통합해 준다면 어떨까요? 상상할 필요 없습니다. ClickUp이 있습니다. 지금 바로 사용해 보세요!

Glean 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Moveworks란 무엇인가요?

Moveworks를 통해

직원들은 즉각적인 답변이 필요합니다—이 점은 이미 확인된 사실입니다.

비밀번호 재설정, 정책 찾기, 휴가 잔여일 확인 등 정보가 기업 시스템 곳곳에 묻혀 있을 때 지원팀은 과부하에 시달리고 일은 지연됩니다.

Moveworks는 자연어 쿼리를 이해하고 관련 정보를 검색하며, 기업이 이미 사용하는 tools 전반에 걸쳐 응답을 자동화하는 AI 기반 직원 서비스 관리 플랫폼으로 이 문제를 해결합니다.

이를 통해 Moveworks는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

✅ 회사 데이터로 훈련된 AI 어시스턴트를 통해 IT, HR, 재무 부서에 실시간 지원 제공 ✅ 지능형 에이전트로 일상적인 쿼리 해결 및 지원 티켓 자동화를 통해 작업이 인간escalation 없이 처리됨 ✅ 구조화/비구조화 소스 전반에 걸친 기업 검색 지원으로 맥락 기반의 신속한 맞춤형 응답 제공

Moveworks 기능

Moveworks United는 AI 기반 경험을 통해 사용자가 지원 업무를 자동화하고, 워크플로우를 가속화하며, 조직 전반에 걸쳐 서비스 제공을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 이 과정에서 활용되는 키 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: 대화 추론이 가능한 /AI 어시스턴트

Moveworks를 통해

Moveworks는 내부 지원 워크플로우를 위해 설계된 AI 어시스턴트를 제공하지만, 응답 정확도를 유지하려면 구조화된 데이터, 안정적인 지식 문서, 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

소프트웨어 프로비저닝, 이메일 초안 작성, 자격 증명 업데이트 등 어떤 작업이든 사용자는 인간 에이전트를 기다리지 않고 채팅 내에서 바로 실행할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 파일의 올바른 버전이나 승인을 받느라 고생하고 계신가요? '문서 관리 워크플로우 최적화' 블로그에서 명확하고 체계적인 프로세스로 이를 해결하는 방법을 확인하세요.

2. 기능 #2: 고급 기업용 검색 엔진

Moveworks를 통해

Moveworks의 기업용 검색 기능은 의미 이해와 추론 엔진을 활용하여 정확한 관련 정보를 가져오기함으로써 단순한 키워드 매칭을 뛰어넘습니다. 사용자는 단일 쿼리로 내부 지식베이스, PDF, 이메일, 시스템 기록을 가로질러 검색하고 출처 인용이 포함된 완료된 답변을 얻을 수 있습니다.

Moveworks는 콘텐츠 점수화, 검증 제어, 출처 기반 인용 기능을 갖춘 내장형 AI 거버넌스를 포함하여 지식 기반이 발전함에 따라 답변의 정확성과 규정 준수를 보장합니다.

3. 기능 #3: 에이전트 자동화 및 에이전트 스튜디오

Moveworks는 팀이 맞춤형 에이전트를 구축하여 작업을 자동화하고, 액션을 트리거하며, 기업 시스템 전반에 걸쳐 백엔드 워크플로를 실행할 수 있도록 지원합니다.

Agent Studio를 통해 개발자는 복잡한 통합 없이도 간단한 자연어 입력만으로 강력한 작업 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 지원 티켓 분류부터 IT, HR, 재무 부서 전반에 걸친 워크플로우 트리거에 이르기까지 자동화의 범위를 지원합니다.

4. 기능 #4: 실시간 서비스 관리

Moveworks를 통해

티켓 생성부터 승인 발송, 요청 상태 확인에 이르기까지 Moveworks는 전체 서비스 관리 주기를 자동화합니다.

지능형 분류 및 스마트 인계 시스템으로 지원팀의 부담을 줄이고, 에스컬레이션을 최소화하며, 신속한 응답 시간을 보장합니다.

Moveworks는 Salesforce Service Cloud, Microsoft Teams부터 신원 관리 및 HR 플랫폼에 이르기까지 100개 이상의 시스템과 연결되어 종단간 기능을 제공합니다. 직원들이 이미 사용하는 일에서 작동하므로, tool을 전환하지 않고도 검색, 작업 수행, 일상 작업 해결이 가능합니다.

Moveworks 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Glean vs. Moveworks 기능 비교

두 tool 모두 유사한 점이 있지만 특정 측면에서 특화되어 있어 시장에서 최고의 대안 중 하나입니다. 원하는 결과를 얻기 위해 어떤 tool을 사용해야 하는지 이해하려면 실제 사용 사례에서 기능이 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다:

Glean은 Google Workspace, Slack, Salesforce를 포함한 100개 이상의 데이터 소스에 연결되는 강력한 기업용 검색 엔진을 제공합니다. 자연어 처리 기능과 의미적 인덱스를 통해 분산된 시스템 전반에서 정확한 정보 검색을 보장합니다.

Moveworks는 검색 기능을 포함하지만, 탐색적 지식 일을 지원하는 것보다 티켓 해결 및 작업 시작에 더 특화되어 있습니다.

🏆 우승자: Glean — 모든 tools과 시스템에서 정보를 빠르게 찾는 데 최적

기능 #2: 작업 및 워크플로우 자동화

Moveworks는 비밀번호 재설정, 소프트웨어 접근 권한 부여, 양식 제출 등의 작업을 인력 개입 없이 자동화하도록 설계되었습니다. ITSM 플랫폼과 깊이 연동되며 에이전트형 AI 프레임워크를 활용해 백엔드 작업을 트리거합니다.

한편, Glean은 콘텐츠를 요약하고 표면화할 수 있지만 동등한 작업 기반 워크플로는 부족합니다.

🏆 승자: Moveworks — 내부 지원 업무 처리 및 일상적 쿼리 자동화에 더 우수

기능 #3: 커뮤니케이션 플랫폼 통합

두 플랫폼 모두 Microsoft Teams 및 Slack과 연동되지만, Moveworks는 지원 티켓 해결, 승인 제출, 기록 업데이트 등 엔드투엔드 워크플로우를 채팅 내에서 직접 처리합니다.

Glean의 사이드바는 문서 검색 및 요약에 유용하지만, 채팅에서 다단계 워크플로를 완료하지는 못합니다.

🏆 승자: Moveworks — 협업 플랫폼 내 강력한 액션 엔진

💡 전문가 팁: 반복적인 작업으로 시간을 낭비하고 계신가요? '생산성 극대화를 위한 AI 워크플로우 자동화 활용 가이드'에서 스마트 AI tools로 일을 간소화하고 ROI를 높이는 방법을 확인하세요.

기능 #4: 지식 관리 및 발견

Glean은 팀이 선별된 컬렉션, 검증된 답변, 공유 리소스 hub를 생성할 수 있도록 지원하여 온보딩, 연구, 내부 협업에 이상적입니다.

반면 Moveworks는 조직의 지식 체계 구축보다는 요청 사항 해결에 더 중점을 둡니다.

🏆 승자: Glean — 방대한 내부 콘텐츠 및 문서를 관리하는 팀에 더 적합

기능 #5: 개발자 유연성과 에이전트 맞춤형 설정

Moveworks는 개발자가 로우코드 tools를 활용해 작업별 에이전트를 구축 및 배포할 수 있는 AI 에이전트 스튜디오를 제공하여 기업 시스템 전반에 걸친 심층 자동화를 가능하게 합니다.

Glean은 API 및 AI 지원을 제공하지만, 프로세스 설계보다는 검색 쿼리와 정보 접근에 더 중점을 둡니다.

🏆 승자: Moveworks — 기업 맞춤형 자동화 구축을 위한 강력한 개발자 환경

👀 재미있는 사실: 잠들기 전에 할 일 목록을 작성하면 정신적 혼란을 줄여 더 빨리 잠들 수 있습니다.

레딧에서 Glean vs. Moveworks 비교

레딧 사용자들은 특히 수업 노트 정리 및 기기 간 자료 검색에 유용한 글린의 강력한 기업용 검색 및 슬라이드 동기화 기능을 높이 평가합니다. 한 사용자가 강조한 바와 같이:

수업용으로 두 가지 앱을 따로 쓰는 건 별로지만, Glean으로 슬라이드와 오디오를 동기화할 수 있다는 점은 정말 마음에 듭니다.

수업용으로 두 가지 앱을 따로 쓰는 건 별로지만, Glean으로 슬라이드와 오디오를 동기화할 수 있다는 점은 정말 마음에 듭니다.

그러나 여러 사용자들이 특히 노트북에서 음성 인식 정확도가 낮고 배경 소음이 과도하다고 보고했습니다. 다른 사용자들은 모바일 사용 시 배터리 소모가 심하고 사용자 인터페이스가 직관적이지 않다고 지적했습니다.

며칠 전 처음으로 Glean을 사용했는데 녹음 상태가 형편없었습니다(교수님 목소리보다 배경 소음이 더 많이 잡혔어요)

며칠 전 처음으로 Glean을 사용했는데 녹음 상태가 형편없었습니다(교수님 목소리보다 배경 소음이 더 많이 잡혔어요)

한편 IT 관리자들은 Moveworks가 상당량의 지원 티켓을 차단하고 헬프데스크 업무량을 줄이며 IT 및 HR 팀 전반에 걸쳐 서비스 제공을 개선하는 능력을 강조했습니다.

시작은 더뎠지만 일단 가동되면 매우 효과적이었습니다. SD 매니저의 최근 보고에 따르면, 처리하는 모든 업무의 약 45%를 해결하거나 전환하고 있습니다.

시작은 더뎠지만 일단 가동되면 매우 효과적이었습니다. SD 매니저의 최근 보고에 따르면, 처리하는 모든 일의 약 45%를 해결하거나 전환하고 있습니다.

그러나 tool을 설정하는 데 필요한 노력을 기울이지 않으려 한다면 문제가 발생할 수 있습니다. Moveworks가 제대로 일하려면 깔끔하고 체계적인 지식 문서와 지속적인 모니터링이 필요하다는 점을 사용자에게 경고합니다.

정보에 대한 점수를 보기 위해 매일 분석을 살펴보는 전담 팀が必要です.*

정보에 대한 점수를 보기 위해 매일 분석을 살펴보는 전담 팀 인력이 필요합니다.

ClickUp 회의 — 글린과 무브웍스의 최고의 대안

핵심은 이렇습니다: Glean과 Moveworks는 모두 사일로 방식으로 운영됩니다. Glean은 작업 실행 기능이 부족하고, Moveworks는 경직된 워크플로우와 구조화된 데이터에 의존합니다. ClickUp은 AI 기반 플랫폼으로 이 두 가지 단점을 모두 해소합니다.

ClickUp의 차별점은 단순한 번들링이 아닌 융합입니다. Glean 같은 검색 도구와 Moveworks 같은 자동화 도구 사이를 오가며 작업할 필요 없이, ClickUp은 하나의 융합형 AI 작업 공간에서 작업, 지식, 채팅, 워크플로우를 연결합니다. 이는 더 적은 tools 사용, 재작업 감소, 그리고 훨씬 더 명확한 업무 환경을 의미합니다.

ClickUp Brain으로 다양한 작업을 수행하세요

ClickUp Brain으로 한 번의 클릭으로 답변을 얻고 작업을 생성하세요

ClickUp Brain은 문서 요약하거나 지원 티켓 답변하는 것 이상의 기능을 제공합니다.

클릭업은 글린의 검색 정밀도와 무브웍스의 작업 자동화 기능을 결합하면서도, 프로젝트 관리, 문서, 실시간 채팅을 포함한 더 넓은 작업 공간 내에서 이를 제공합니다.

즉각적인 답변, AI 기반 작업 생성, 통합 업데이트를 통해 팀에게 컨텍스트 인식형 실행 준비 완료 인텔리전스를 단일 지휘 센터에서 제공합니다.

Brain MAX로 더 빠른 답변

ClickUp Brain MAX는 팀에게 작업, 문서, 채팅 및 연결된 tools에서 추출한 즉각적이고 맥락을 인식하는 답변을 제공합니다. Talk to Text 기능을 통해 질문이나 업데이트를 말로 입력하면 몇 초 만에 작업, 요약 또는 문서로 변환됩니다. 앱을 전환하지 않고도 모든 인사이트를 정확하게 유지하며 실제 일과 연결해 줍니다.

ClickUp Brain MAX로 원활하게 검색하세요

ClickUp 에이전트로 실제 워크플로우 자동화하기

ClickUp 에이전트는 규칙을 따르고, 작업을 수행하며, 데이터를 업데이트하고, 작업을 라우팅하며, IT 또는 HR 프로세스를 자동으로 지원합니다. 프로젝트, 문서, 채팅 내에서 일하여 수동 관리 없이도 모든 것을 일관되게 유지합니다.

반복적이고 흔한 질문에 답하는 번거로운 작업을 덜어주기 위해 ClickUp 자동 응답 에이전트를 설정하세요

💡 전문가 팁: 더 빠른 답변, 더 스마트한 프로젝트, 스스로 작성되는 콘텐츠를 원하시나요? 지식 공유, 프로젝트 자동화, 글쓰기를 위한 최고의 tools은 ClickUp Brain이 프롬프트 엔지니어링 없이도 내 일에서 AI를 적용하는 방법을 보여줍니다.

ClickUp Enterprise 검색에서 지식 검색과 실행 가능성의 회의

클릭업의 연결된 검색 기능으로 tools 전반에 걸쳐 문서, 작업, 팀원을 즉시 찾아보세요

Glean과 Moveworks가 기업용 검색 기능을 제공하지만, ClickUp 엔터프라이즈 검색은 한 단계 더 나아갑니다. 사용자 의도를 이해하고, 모든 tool에서 답변을 추출하며, 검색 결과를 작업, 문서, 프로젝트에 실시간으로 연결된 상태를 유지합니다.

이 통합 검색 경험은 단순히 데이터를 찾는 데 그치지 않고, 즉시 실행에 옮길 수 있도록 지원합니다.

IT를 위해 설계된 ClickUp 자동화

ClickUp 자동화로 규칙을 한 번 설정하면 매주 수 시간을 절약하세요

IT 팀을 위한 ClickUp은 대규모 환경에서도 유연성을 제공합니다.

100개 이상의 템플릿, 동적 담당자 지정, GitHub, Salesforce, ServiceNow 같은 tools와의 연동을 통해 팀은 ClickUp의 자동화 기능을 사용해 티켓 라우팅부터 인시던트 대응까지 모든 것을 단 한 줄의 코드도 없이 자동화할 수 있습니다.

데이터를 분석하고 조치를 제안하는 AI 기반 트리거도 제공되어 전반적인 업무 효율성을 향상시킵니다.

더 빠르게 구축하고 더 스마트하게 플랜하세요. ClickUp은 제품 팀이 AI 기반 인사이트를 실행 가능한 프로젝트 플랜으로 전환하도록 지원합니다.

ClickUp 채팅으로 실시간 협업

ClickUp 채팅으로 실시간 대화를 실제 일로 전환하세요

Glean이나 Moveworks와 달리 ClickUp 채팅은 단순한 대화 지원을 넘어 메시지를 작업으로 전환하고, 스레드를 요약하며, 프로젝트와 자동으로 동기화합니다.

AI CatchUp과 실시간 컨텍스트 연결로 채팅 기록이 단절되지 않습니다. ClickUp Chat은 협업, 의사 결정, 실행이 동일한 공간에서 이루어지는 유일한 채팅 tool로, 시장에서 최고의 AI 협업 tool입니다.

ClickUp의 IT 지원 템플릿은 우리가 논의한 모든 것의 실용적인 확장판입니다: Moveworks의 작업 자동화 강점과 Glean의 검색 가능한 지식 접근성을 하나의 통합된 작업 공간에서 결합합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 지원 템플릿을 활용하여 팀이 마찰을 줄이고 더 빠르게 해결책을 제공하도록 지원하세요.

이 IT 템플릿을 통해 IT 팀은 티켓을 중앙 집중화하고 진행을 추적하며 일상적인 응답을 자동화할 수 있습니다. tools을 전환하거나 복잡한 워크플로우를 구축할 필요 없이 가능합니다.

💡 프로 팁: 필요한 정보를 찾으려고 탭을 계속 토글하고 계신가요? '연결된 AI가 정보 단절을 해소하여 실질적인 일 시간을 확보하는 방법'에서는 ClickUp이 흩어진 정보를 즉시 활용 가능한 인사이트로 전환하여 여러분이 일 완료됨에 집중할 수 있도록 돕는 방식을 보여줍니다.

ClickUp으로 더 이상 빙빙 돌며 일하지 마세요

요약하자면: 신속한 의미 기반 기업 검색이 우선순위라면 Glean을 사용하세요. 자동화 및 직원 셀프 서비스에는 Moveworks가 탁월합니다.

그러나 ClickUp을 사용하면 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다.

IT 지원 자동화, 문서 요약, 채팅 내용을 구조화된 작업으로 전환하는 등 ClickUp은 수동적인 검색을 진정한 생산성으로 바꿉니다. 연결된 검색, 자동화, AI 채팅과 같은 기능을 통해 팀은 더 이상 여러 도구 사이를 오가며 Toggl할 필요가 없습니다.

결과는 명백합니다.

QubicaAMF에 따르면, ClickUp을 사용하는 팀은 정보 검색에만 낭비되던 시간을 주당 5시간 이상 절약합니다. 이를 부서별로 확대하면 시간 절감과 생산성 향상 효과가 엄청납니다. 지금 ClickUp에 가입하여 tools를 통합하고 마침내 일을 완료하세요!