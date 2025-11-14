2025년 건설 재고 관리 소프트웨어 10선

모든 구조물 뒤에는—우뚝 솟은 초고층 빌딩부터 아늑한 홈까지—꼼꼼한 플랜과 자원 관리의 이야기가 숨어 있다.

자재가 제때 도착하도록 하는 것부터 예산 범위 내 유지에 이르기까지, 건설 업계에서는 사소한 지연조차 프로젝트를 좌초시킬 수 있습니다. 위험 부담이 크고, 재고 수준부터 조달 일정까지 모든 것을 관리하는 복잡성도 마찬가지로 높습니다.

오늘날 건설 전문가들은 변동하는 자재 비용, 공급망 차질, 그리고 여러 현장에 걸쳐 자원을 추적해야 하는 필요성 증가와 같은 과제에 직면해 있습니다.

해당 산업은 꼼꼼하고 효율적인 관리를 요구하며, 이는 적절한 재고 관리 시스템 소프트웨어를 통해서만 달성할 수 있습니다.

자, 이제 운영을 개선하고 낭비를 줄이며 꿈의 추적을 계속 유지하는 데 도움이 될 상위 10대 건설 재고 관리 소프트웨어를 소개합니다.

⏰ 60초 요약 건설 전문가를 위한 최고의 재고 관리 소프트웨어를 소개합니다. 이 소프트웨어는 재고 관리를 최적화하는 데 도움이 될 것입니다: ClickUp : 재고 운영을 효율화하고 관리하는 데 최적 빌더트렌드: 건설 프로젝트 관리 간소화에 최적 프로코어: 대규모 건설 관리에 최적 계약업체 현장 감독: 중소 규모(중간 크기 이하) 계약업체에 최적 Xero: 확장 가능한 계정 솔루션이 필요한 중소기업에 최적 Sortly: 간단한 재고 관리가 필요한 소규모 건설 비즈니스에 최적 Zoho 재고 관리: 다중 채널 주문을 처리하는 비즈니스에 최적 Sage 50 Accounting: 중소 및 중견 건설 비즈니스에 최적 QuickBooks Online: 중소 규모에서 중규모까지의 건설 비즈니스에 최적 AlignBooks: 중소기업 및 소상공인에 최적

건설 재고 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

기업들은 실시간 재고 추적을 갈망하고 있으며, 그럴 만한 이유가 있다.

딜로이트의 '건설 및 엔지니어링 산업 Outlook'에 따르면, 일부 기업들은 현장 점검, 진행 상황 모니터링, 재고 관리를 실시간으로 수행하기 위해 드론을 실험적으로 도입하기도 했다. 인상적인가? 그렇다. 모든 기업에 실용적인가? 그렇지 않다.

대부분의 건설 비즈니스에게 신뢰할 수 있는 건설 재고 관리 소프트웨어는 재고 현황을 추적하고 건설 자산을 평가함으로써 효과적으로 업무를 완료합니다. 고가 장비 추적이나 재고 관리가 필요하신가요? 이상적인 소프트웨어는 이러한 업무 관리에도 도움을 줄 것입니다.

🧠 알고 계셨나요? 안전모는 1919년에 처음 사용되었으며 현대식 안전 장비 중 가장 초기에 등장한 것 중 하나입니다. 초기에는 캔버스, 접착제, 검정 페인트로 만들어졌습니다. 그 당시 안전 장비 추적하려 했다고 상상해 보세요!

몇 가지 기능을 우선순위로 정하기만 하면 됩니다. 재고 최적화 소프트웨어에서 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다:

실시간 재고 업데이트 : 자재 및 장비 수준에 대한 실시간 업데이트를 제공하는 소프트웨어로 비용이 많이 드는 재고 부족이나 과잉 재고를 방지하세요.

자재 플랜 tool : 자재 수요를 건설 일정과 연계하여 공급망 플랜을 간소화함으로써 원활한 프로젝트 타임라인 관리를 실현합니다.

간결하고 사용자 친화적인 디자인 : 팀원 모두가 기술 교육을 수시간 동안 받지 않아도 재고를 효과적으로 관리할 수 있도록 합니다.

모바일 및 클라우드 접근 : 현장에서든 사무실에서든 스마트폰이나 태블릿을 사용하여 재고 데이터를 손쉽게 관리하세요.

다중 현장 추적 : 여러 작업 현장에서 자재와 장비를 손쉽게 관리하여 적절한 배분과 이관을 보장합니다.

사용자 정의 가능하고 확장 가능한 옵션 : 비즈니스의 성장에 맞춰 확장되며 변화하는 재고 관리 요구사항에 적응하는 소프트웨어를 선택하세요.

상세 보고 및 분석: 재고 동향, 사용량 및 비용에 대한 보고를 통해 실행 가능한 인사이트를 확보하여 더 현명한 구매 결정을 내리세요.

건설 재고 관리 소프트웨어 10선

ClickUp (재고 운영 간소화 및 관리에 최적)

건설업계 종사자라면 누구나 재고 관리의 어려움을 너무나 잘 알고 있습니다:

부실한 재고 추적으로 인한 프로젝트 지연 및 자원 낭비

재고 과잉 항목은 스페이스 및 자금을 잡아먹는 반면, 재고 부족은 기회를 놓치게 한다

모든 것을 늦추는 시간이 많이 소요되는 수동 프로세스

창고에 쌓여 있는 잊혀진 구식 재고

일반적으로 이러한 문제를 해결하려면 대시보드, 자동화, 알림 등 여러 tools가 필요합니다.

그런데 왜 복잡하게 만들까요? ClickUp은 재고 관리, 팀 협업, 생산성을 위한 올인원 솔루션으로 모든 것을 간편하게 해결합니다.

ClickUp 재고 관리 템플릿

ClickUp의 재고 관리 템플릿으로 시작하세요. 재고 수준, 재주문, 공급업체, 비용을 한곳에 모아 모든 재고 데이터를 체계적으로 정리하고 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다.

자세히 알아보기 ClickUp의 재고 관리 템플릿으로 재고 수준, 재주문, 주문 상태, 공급업체 및 비용을 한 곳에서 추적하세요.

추세와 동향을 추적하면 재고 과잉이나 중요한 물품의 품절을 방지하는 데도 도움이 됩니다.

ClickUp 보기

건설 프로젝트는 역동적이며, 현장 관리자, 조달 담당자, 계약업체 등 모든 역할마다 서로 다른 통찰력이 요구됩니다.

ClickUp의 다재다능함은 특히 다양한 프로젝트 요구에 맞춰 조정되는 'ClickUp 보기'를 통해 빛을 발합니다. ClickUp은 여러분의 워크플로우에 맞춰 완전히 커스터마이징 가능한 15가지 이상의 뷰를 제공합니다.

ClickUp 테이블 보기를 사용하면 SKU, 수량, 위치에 대한 열을 맞춤형으로 설정할 수 있어 부족한 부분을 쉽게 파악하고 필요한 곳에 자재를 이동할 수 있습니다. A 현장과 B 현장에 각각 콘크리트 백이 몇 개 있는지 몇 초 만에 정확히 알 수 있다고 상상해 보세요.

ClickUp 테이블 보기로 재고 구조를 구성하여 불일치를 즉시 발견하세요

ClickUp 목록 보기로 구매 발주서를 우선순위화하고, 테이블 보기로 수량 및 물류를 추적하며, 달력 보기로 자재 납품을 프로젝트 타임라인과 연계하세요. 현장 팀의 경우 보드 보기로 출동 또는 장비 이동에 대한 작업 추적이 간편해집니다.

ClickUp 건설 관리 템플릿은 건설 팀을 위해 한 단계 더 나아갑니다. 프로젝트 구성, 일정 관리, 팀 협업 조정을 위한 원스톱 솔루션입니다.

상상해 보세요: 현장 감독관이 새 작업에 필요한 값비싼 장비의 가용성을 문의합니다. 끝없는 로그를 뒤적일 필요 없이, 모든 핵심 재고 데이터를 한눈에 보기 쉬운 단일 인터페이스로 통합한 대시보드 보기를 불러옵니다. 자세한 내용은 이 비디오를 참고하세요:

ClickUp 대시보드

사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드로 제품 정보를 360도 전방위적인 보기로 파악하세요

ClickUp 대시보드를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

위젯에 재고 데이터를 표시하여 중요한 재고 수준 및 추세에 신속하게 접근할 수 있도록 합니다

재고 부족 알림이나 공급 보충 트리거와 같은 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요

재고 부족 알림이 필요하신가요? ClickUp 자동화 기능이 이를 원활하게 처리하여, 품절 사태 발생 전에 재주문 작업을 트리거합니다.

🗣️맞춤형 고객 목소리:

예전에는 프로젝트를 팀에 전달하고, 작업을 생성하고, 링크를 붙여넣는 등 일상적인 작업을 수동으로 처리하는 데 추가 시간을 소모했습니다. 이제는 그 시간을 활용해 미리 플랜을 세우고 팀 워크플로우를 ClickUp으로 더 많이 이전하고 있습니다.

예전에는 프로젝트를 팀에 전달하고, 작업을 생성하고, 링크를 붙여넣기하는 등 일상적인 작업을 수동으로 처리하는 데 추가 시간을 소모했습니다. 이제는 그 시간을 활용해 미리 플랜을 세우고 팀 워크플로우를 ClickUp으로 더 많이 이전하고 있습니다.

그는 또한 자동화 이전에는 완료된 작업에 대해 팀원들에게 알리는 데 최대 36시간이 소요될 수 있다고 노트했습니다. 이제 ClickUp을 통해 이러한 업데이트가 즉시 이루어지므로 팀은 우선순위에 집중하고 효율적으로 마감일을 맞출 수 있습니다.

ClickUp Brain

시간이 촉박할 때, 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 트렌드를 분석하고, 견적 요청서를 초안 작성하며, 신속한 업데이트를 생성하여 더 우선순위 작업에 집중할 수 있도록 해줍니다.

자세히 알아보기 ClickUp Brain으로 생태계 내 데이터를 활용해 RFQ를 신속하게 작성하세요

📌 예시: 내일 새벽 대규모 콘크리트 타설을 준비 중인데 갑자기 모든 자재가 주문되었는지 확신이 서지 않는다고 가정해 보세요. 이메일이나 기록을 뒤적거리며 허둥대지 말고, ClickUp Brain에게 최근 구매 주문을 분석하고 재고 수준을 확인해 달라고 요청하세요. 순식간에 재고 현황을 요약해 보여주고, 부족한 항목을 표시하며, 심지어 공급업체에 보낼 견적 요청서(RFQ) 초안까지 작성해 줍니다. 이로 인해 수 시간을 절약하고 작업 팀이 일정을 준수할 수 있도록 보장합니다.

ClickUp 최고의 기능

맞춤형 대시보드 : 재고 가용성을 분석하고, 품절 상황을 추적하며, 맞춤형 보기에서 트렌드를 모니터링하세요.

재고 관리 템플릿 : 재고 템플릿을 활용하여 재고 수준, 재주문 및 공급업체 세부 정보를 실시간으로 추적하기 위한 모든 재고 데이터를 중앙 집중화하십시오.

ClickUp 테이블 보기: 행과 열을 활용하여 예산, 재고, 클라이언트 데이터를 관리할 수 있는 체계적인 레이아웃 생성

달력 및 타임라인 : 협업 타임라인과 자원 달력을 통해 실시간으로 납품 일정과 작업을 계획하세요

보고 tools: 효율성 격차, 제약 사항 및 추세를 파악하여 더 스마트한 의사 결정을 위한 상세한 재고 보고서를 생성합니다.

ClickUp의 한도

일부 모바일 기기에서 성능이 느려질 수 있습니다.

복잡한 기능은 신규 사용자에게 학습 곡선을 제시할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

Free Forever

무제한 : 사용자당 월 $7

비즈니스 : 사용자당 월 12달러

기업 : 가격 문의

ClickUp Brain: 유료 플랜에 추가 시 회원당 월 $7

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

템플릿, 대시보드 제작자, 그리고 제공되는 모든 교육 콘텐츠가 마음에 듭니다. Asana, Monday.com, Trello 같은 다른 도구들도 사용해 봤지만, 저희 건설 회사에는 클릭업이 확실히 가장 잘 맞습니다.

템플릿, 대시보드 제작자, 그리고 제공되는 모든 교육 콘텐츠가 마음에 듭니다. Asana, Monday.com, Trello 같은 다른 도구들도 사용해 봤지만, 저희 건설 회사에는 클릭업이 확실히 가장 잘 일합니다.

2. Buildertrend (건설 프로젝트 관리 간소화에 최적)

빌더트렌드를 통해

건설 프로젝트 관리는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 촉박한 일정, 재정 추적, 클라이언트 업데이트 등 여러 업무 사이에서 쉽게 압도감을 느낄 수 있습니다.

빌더트렌드는 프로젝트 관리, 재무 추적, 클라이언트 협업을 하나의 강력한 tool로 통합하여 이러한 혼란을 단순화합니다.

상상해 보세요: 현장 팀은 자재 배송을 기다리고 있는 반면, 사무실 팀은 예산과 일정을 업데이트하는 데 분주합니다. Buildertrend의 올인원 플랫폼을 통해 일정을 관리하고, 비용을 추적하며, 클라이언트 포털을 통해 실시간으로 클라이언트와 소통할 수 있습니다.

빌더트렌드의 최고의 기능들

팀원들이 일정, 할 일 목록, 재고 목록 , 일일 기록을 통해 업무를 일관되게 수행하도록 하세요

예상 비용과 실제 비용을 비교하고, 현금 흐름을 추적하며, QuickBooks 및 Xero와 연동합니다.

중앙 집중식 대시보드를 통해 클라이언트에게 실시간 업데이트, 계약 체결 및 프로젝트 가시성을 제공합니다.

워크플로우를 방해하지 않고 변경 사항을 손쉽게 요청, 승인 및 추적하세요

팀 및 하청업체와 파일, 메시지 및 업데이트를 공유하세요

빌더트렌드 한도

고급 금융 tools은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

일부 기능의 경우 경쟁사 대비 학습 곡선이 가파르다

모바일 앱 성능이 개선될 수 있습니다.

빌더트렌드 가격 정책

필수 : 월 399달러

고급 : 월 699달러

완료함: 월 999달러

빌더트렌드 평가 및 리뷰

G2 : 4. 2/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Buildertrend에 대해 어떻게 말하고 있나요?

저는 연간 1000만 달러 규모의 주거용 건설 회사를 운영하며 Buildertrend를 활용합니다. 특히 문서 관리 측면에서 매우 유용하다고 생각합니다. 선택, 일일 작업 기록, 견적 산출, 기록 보존 등에 사용하고 있습니다. 정말 훌륭한 도구입니다.

저는 연간 1000만 달러 규모의 주거용 건설 회사를 운영하며 Buildertrend를 활용합니다. 특히 문서 관리 측면에서 매우 유용하다고 생각합니다. 선택, 일일 작업 기록, 견적 산출, 기록 보존 등에 사용하고 있습니다. 정말 훌륭한 도구입니다.

“저는 연간 1000만 달러 규모의 주거용 건설 회사를 운영하며 Buildertrend를 사용합니다. 특히 문서 관리 측면에서 매우 유용하다고 생각합니다. 선택, 일일 작업 기록, 견적 산출, 기록 보관 등에 활용하고 있습니다. 정말 훌륭한 도구입니다.” – 레딧 사용자

💡 전문가 팁: 재고 관리 시스템에 투자하는 것은 비용을 절감하고 관리하는 훌륭한 방법입니다. 증가하는 고객 수요에 회의하기 위한 재고 시스템을 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

3. Procore (대규모 건설 관리에 최적)

Procore를 통해

대규모 건설 프로젝트 관리는 일정, 예산, 규정 준수, 그리고 산더미 같은 문서 작업 등 너무 많은 변수가 존재합니다. 복잡한 프로젝트를 염두에 두고 설계된 Procore는 종합 건설사, 소유자, 전문 시공사들이 사전 공사 단계부터 완공 후 마무리 작업까지의 워크플로우를 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

프로코어의 중앙 집중식 플랫폼을 통해 프로젝트의 모든 측면에 대한 실시간 가시성을 확보하여 이해관계자 간의 의사 결정과 협업을 개선할 수 있습니다.

프로코어 최고의 기능

필드 팀과 사무실 팀을 연결하여 실시간 업데이트 및 작업 추적이 가능한 중앙 집중식 프로젝트 및 작업 관리 소프트웨어

문서 관리는 버전 관리 및 보안 저장소를 통해 파일 정리를 간소화합니다.

재무 관리는 QuickBooks 및 Sage와 연동되어 정확한 비용 추적 및 예산 편성을 보장합니다.

사전 시공 tools는 입찰, 견적 및 설계 관리를 효율화합니다

효율적인 재고 관리 tools은 창고 운영에서 검사, 체크리스트 및 인시던트 추적에 대한 규정 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.

프로코어 한도

신규 사용자와 소규모 팀에게 가파른 학습 곡선

오프라인 기능은 한도이며 캐시된 데이터에 크게 의존합니다

맞춤형 가격 책정은 중소기업과 중견기업에게 비용이 많이 들 수 있습니다.

프로코어 가격 정책

맞춤형 가격 책정

프로코어 평가 및 리뷰

G2 : 4. 6/5 (3,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Procore에 대해 어떻게 말하고 있나요?

제 리뷰 제목을 '건설 관리의 Instagram'이라고 지은 이유는 Procore 사용이 정말 그만큼 쉽기 때문입니다. 저는 뉴저지 건설 회사의 프로젝트 회계사로, 모든 청구 업무를 담당합니다. 특히 값 일정 기능과 하도급업체에 대한 프로젝트 청구 기능이 매우 마음에 듭니다.

제 리뷰 제목을 '건설 관리의 Instagram'이라고 지은 이유는 Procore 사용이 정말 그만큼 쉽기 때문입니다. 저는 뉴저지 건설 회사의 프로젝트 회계사로, 모든 청구 업무를 담당합니다. 특히 값 일정 기능과 하도급업체에 대한 프로젝트 청구 기능이 매우 마음에 듭니다.

함께 읽어보세요: 최고의 조달 관리 소프트웨어 및 tools

4. 계약업체 현장 감독 (중소 규모에서 중대 규모 계약업체에 최적)

계약업체 현장 감독

예산 제약이 효율성을 희생해야 한다는 의미는 아닙니다. Contractor Foreman은 합리적인 가격으로 강력한 건설 관리 기능을 제공하며, 특히 예산을 초과하지 않으면서도 포괄적인 tools가 필요한 소규모 건설업체에 특화되어 있습니다.

다양한 기능의 범위—재무 추적부터 프로젝트 일정 관리까지—이 직관적인 플랫폼에 통합되어 제공되며, 귀사의 비즈니스와 함께 성장합니다.

💡 전문가 팁: 재고 관리 시스템에 투자하는 것은 비용을 절감하고 관리하는 훌륭한 방법입니다. 증가하는 고객 수요에 회의하기 위한 재고 시스템을 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

계약업체 현장 감독관의 주요 기능

간트 차트, 일정 관리 및 일일 로그를 통해 프로젝트 관리를 간소화합니다

내장형 금융 tools를 제공하며, 여기에는 AIA 스타일의 청구서 발행 및 실시간 비용 추적 기능이 포함됩니다.

검사, 안전 회의 및 제출물을 위한 사용자 정의 가능한 양식 및 체크리스트를 포함합니다

지오펜싱 및 GPS 기반 시간 추적을 제공하여 정확한 인력 모니터링을 지원합니다

QuickBooks 통합 및 API 접근을 지원하여 원활한 워크플로우 구현

계약업체 현장 감독의 한도

스케줄링 기능은 산만하게 느껴질 수 있으며 개선이 필요합니다

다른 플랫폼에 비해 타사 통합에 한도가 있음

모바일 앱 성능 문제, 특히 사진 업로드 관련

원격 위치에서 데이터 접근을 위한 오프라인 모드 없음

계약업체 현장 감독자 가격 책정

기본 : 월 49달러

표준 : 월 79달러

추가 : 월 125달러

프로 : 월 166달러

무제한: 월 249달러

계약업체 현장 감독 평가 및 리뷰

G2 : 4. 5/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (690개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 기술 발전에 발맞추는 것이 효율적인 프로젝트 관리의 키입니다. 여러분의 필요에 맞춤형 건설 일정 관리 소프트웨어를 선택하는 가이드를 소개합니다.

5. Xero (확장 가능한 계정 솔루션이 필요한 중소기업에 최적)

Xero를 통해

건설 현장에서 재무 관리는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 공사 비용 균형 맞추기, 지출 추적, 청구서 정산 작업은 종종 하나의 프로젝트처럼 느껴집니다. Xero는 건설 비즈니스들이 이러한 어려움을 효율적으로 해결할 수 있도록 맞춤화된 클라우드 기반 회계 솔루션으로 이 문제를 해결합니다.

WorkflowMax와 같은 건설 전용 앱과의 연동으로 프로젝트 추적과 비용 관리가 원활하게 이루어지며, 사용자 친화적인 모바일 앱을 통해 현장에서도 작업을 처리할 수 있습니다.

Xero 최고의 기능

모든 요금제에 대한 무제한 사용자 접근 권한

21,000개 이상의 금융 기관과 연결되어 간편한 은행 트랜잭션 내역 가져오기 기능을 제공합니다

영수증 촬영 기능이 탑재된 이동 중 경비 관리 앱

1,000개 이상의 앱과의 통합, WorkflowMax 및 Gusto 포함

손익계산서 및 연체 채권과 같은 재무 보고 기능

Xero의 한도

입력 플랜은 청구서와 송장을 각각 20건과 5건으로 한도입니다.

구독당 하나의 조직만 지원합니다

프로젝트 추적 및 경비 청구와 같은 고급 기능은 가장 비싼 플랜이 필요합니다.

직접적인 전화 지원 없음, 오로지 온라인 지원에만 의존

Xero 가격 정책

스타터 : 월 29달러

표준 : 월 46달러

프리미엄: 월 69달러

Xero 평가 및 리뷰

G2 : 4. 3/5 (710개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3,100개 이상의 리뷰)

함께 읽어보세요: 무료 건설 관리 템플릿

📮 인사이트: 우리의 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 직장에서 하루 평균 6건의 연결을 유지합니다. 이는 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 tools 등을 통해 오가는 수많은 알림을 수반할 것입니다. 이 모든 대화를 한곳에 모을 수 있다면 어떨까요? ClickUp으로 가능합니다! 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 업무용 모든 것 앱으로, AI가 여러분과 팀의 일 속도를 높이고 더 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다.

6. Sortly (간단한 재고 관리가 필요한 소규모 건설 비즈니스에 최적)

via Sortly

건설 비즈니스에게 tools, 장비, 자재 추적은 흔한 과제입니다. 분실된 tools부터 프로젝트 도중 핵심 자재가 바닥나는 상황까지, 재고 관리가 제대로 이루어지지 않으면 타임라인과 예산이 순식간에 어긋날 수 있습니다.

Sortly는 기업의 시스템의 복잡성 없이 자산을 효율적으로 관리해야 하는 소규모 건설 비즈니스들을 위해 맞춤화된 간단하면서도 강력한 재고 관리 솔루션을 제공합니다.

Sortly는 QR 코드 생성, 재고 알림, 기기 간 실시간 추적 등의 기능으로 재고 관리를 간소화합니다.

Sortly 최고의 기능들

tools 및 자재의 손쉬운 추적을 위한 QR 코드 및 바코드 생성

비용이 많이 드는 지연이나 재고 부족을 방지하기 위해 최소 재고 경보를 설정하십시오.

고해상도 사진을 업로드하여 항목을 시각적으로 카탈로그화하십시오

필드 팀의 정확한 업데이트를 위한 기기 간 실시간 동기화

현장 또는 이동 중 재고 관리를 위한 모바일 친화적 인터페이스

Sortly의 한도

Free Plan은 입력을 100개의 항목으로 한도며 최소한의 맞춤형을 제공합니다.

외부 스캐너 통합과 같은 고급 기능은 상위 플랜이 필요합니다

복잡한 재고 관리가 필요한 대규모 운영에는 적합하지 않음

Sortly 가격 정책

Free

고급 : 월 24달러

울트라 : 월 74달러

프리미엄 : 월 149달러

기업: 맞춤형 가격 책정

Sortly 평가 및 리뷰

G2 : 4. 4/5 (25개 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (720개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sortly에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Sortly는 사용하기 매우 쉽습니다. 손끝에서 바로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 컴퓨터에서도 이용 가능하여, 제 보조 직원이 유니폼과 장비 재고를 관리할 수 있습니다.

Sortly는 사용하기 매우 쉽습니다. 손끝에서 바로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 컴퓨터에서도 이용 가능하여, 제 보조 직원이 유니폼과 장비 재고를 관리할 수 있습니다.

🧠 알고 계셨나요? 세계 최대 규모의 건설 프로젝트 중 하나인 만리장성은 수세기에 걸친 치밀한 자원 관리가 필요했습니다. 현대식 재고 관리 시스템 없이도 1억 톤 이상의 벽돌, 돌, 흙이 사용된 것으로 추정됩니다!

7. Zoho 재고 관리 (다중 채널 주문을 처리하는 비즈니스에 최적)

Zoho 재고 관리를 통해

여러 채널에 걸쳐 재고를 관리하면서 정확성을 유지하는 것은 특히 재고 추적과 창고 관리가 중요한 건설 업계에서 어려운 과제일 수 있습니다.

Zoho 재고 관리 솔루션은 주문 관리, 재고 추적, Shopify, Amazon, Zoho CRM과 같은 tools와의 원활한 연동을 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 이 과정을 간소화합니다.

예비 부품 추적, 여러 창고에 걸친 재고 모니터링, GST 준수 인보이스 자동화 등 Zoho Inventory는 비즈니스 운영 효율성을 유지하는 데 필요한 tools를 제공합니다.

Zoho 재고 관리 최고의 기능

여러 창고에 걸친 재고를 중앙 집중식 가시성으로 추적

GST 규정을 준수하는 송장과 납품 명세서를 손쉽게 생성하세요

Shopify 및 Etsy와 같은 전자상거래 플랫폼과 원활하게 통합됩니다

바코드 스캔을 활용하여 항목 추적을 간소화하고 오류를 줄이십시오

실시간 재고 보고에 접근하여 의사 결정을 개선하십시오

Zoho 재고 관리의 한도

오프라인 기능의 한도는 인터넷 연결이 취약한 지역에서의 운영을 방해할 수 있습니다

입력 요금제는 기본 기능을 제공하며, 성장하는 비즈니스의 확장성에 한도를 둡니다.

고급 기능(예: 복합 항목 및 다중 창고 관리)은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

Zoho 재고 관리 가격 정책

무료 버전

스탠다드 에디션 : 월 29달러

프로페셔널 에디션 : 월 79달러

프리미엄 에디션: 월 129달러

Zoho 재고 관리 평가 및 리뷰

G2 : 4. 3/5 (95개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 효과적인 건설 CRM 소프트웨어는 지연, 비용 초과, 품질 문제를 방지하는 데 필수적입니다. 이해관계자 간 협력을 유지하고 운영을 원활하게 진행할 수 있는 적절한 tools로 프로젝트 관리를 간소화하는 가이드를 소개합니다.

8. 세이지 50 계정 (중소 및 중규모 건설 비즈니스에 최적)

via 세이지

복잡한 재무, 급여, 재고 관리를 추적하는 것은 건설 비즈니스에 부담이 될 수 있습니다. Sage 50 Accounting은 자원을 효율적으로 관리하고 예산을 철저히 관리해야 하는 건설 전문가를 위해 고급 재고 추적 및 작업 원가 계산과 같은 업계 특화 기능을 제공합니다.

💡 전문가 팁: 자원 플랜 템플릿은 반복적인 패턴을 실행 가능한 전략으로 전환하여 업무를 간편하게 만들어 줍니다. 계획 과정을 손쉽게 간소화할 수 있는 통찰력과 예시를 확인하려면 이 가이드를 살펴보세요.

Sage 50 계정 최고의 기능

고급 추적 기능을 통한 재고 관리(선입선출/후입선출 원가 계산 및 일련번호 추적 포함)

고급 작업 원가 계산 및 단계별 보고와 같은 tools로 프로젝트 예산을 관리하십시오

은행 계정 조정 및 청구서 관리를 자동화하여 수동 노력을 줄입니다

급여 시스템과 원활하게 통합하여 직원 관리를 효율화합니다

부서별 추적 및 예측 기능을 갖춘 견고한 재무 보고 생성

Sage 50 계정 기능의 한도

데스크탑 기반 소프트웨어는 클라우드 네이티브 솔루션에 비해 접근성에 한도를 둘 수 있습니다.

다중 사용자 지원과 같은 고급 기능은 상위 플랜이 필요하며, 이는 비용을 증가시킵니다.

현대적인 클라우드 플랫폼에 익숙한 사용자에게는 인터페이스가 구식으로 느껴질 수 있습니다

Sage 50 계정 가격

프로 계정 : 월 61.92달러

프리미엄 계정 : 사용자당 월 $103.92

퀀텀 회계: 사용자당 월 $177.77

Sage 50 계정 평가 및 리뷰

G2 : 3. 9/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.9/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sage 50에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Sage 50 클라우드 회계는 회계 전문가인 저희에게 매우 유용합니다. 업무를 쉽게 수행할 수 있게 해주며, 도입이 간편하고, 다양한 기능과 사용 빈도를 갖춘 고객 지원과도 쉽게 통합됩니다.

Sage 50 클라우드 회계는 회계 전문가인 저희에게 매우 유용합니다. 일을 쉽게 수행할 수 있게 해주며, 도입이 간편하고, 다양한 기능과 사용 빈도를 갖춘 고객 지원과도 쉽게 통합됩니다.

💡 전문가 팁: 자원 계획 템플릿은 반복적인 패턴을 실행 가능한 전략으로 전환하여 업무를 간편하게 만들어 줍니다. 계획 과정을 손쉽게 간소화할 수 있는 통찰력과 예시를 확인하려면 이 가이드를 살펴보세요.

9. QuickBooks Online (중소에서 중규모 건설 비즈니스에 최적)

QuickBooks Online을 통해

건설 기업은 작업 원가 계산, 프로젝트 수익성 관리, 계약자 관리를 효과적으로 처리할 tools가 필요합니다. QuickBooks Online이 이를 완료해 줍니다.

건설 전문가를 위해 설계된 회계 솔루션을 제공하여 업무를 간소화하고, 청구서 발행을 자동화하며, 더 깊은 재무 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다. Buildertrend 및 Knowify와 같은 타사 앱과의 연동으로 프로젝트 및 비용 관리 기능을 더욱 강화합니다.

QuickBooks Online 최고의 기능

청구서 발행 및 결제 수금 자동화를 통해 현금 흐름을 개선합니다

실시간으로 프로젝트 수익성을 추적할 수 있는 작업 원가 계산 tools를 제공합니다.

비용, 이익 및 수익 흐름에 대한 통찰력을 제공하는 맞춤형 보고를 포함합니다

간소화된 세금 양식 작성 및 비용 추적을 통한 계약자 관리 제공

모바일 앱으로 어디서나 위치에서 금융 데이터에 접근할 수 있습니다

QuickBooks Online의 한도

여러 비즈니스를 관리하려면 별도의 구독이 필요합니다

고급 기능(재고 관리 및 일괄 청구 등)은 상위 플랜에서만 한도로 이용 가능합니다.

비-Intuit 급여 서비스와의 통합에는 수동 개입이 종종 필요합니다.

QuickBooks Online 가격

심플 스타트 : 월 17.50달러

필수품 : 월 32.50달러

추가 : 월 49.50달러

고급: 월 117.50달러

QuickBooks Online 평가 및 리뷰

G2 : 4.0/5 (3,390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (7,830개 이상의 리뷰)

함께 읽어보세요: 최고의 전자상거래 재고 관리 소프트웨어

10. AlignBooks (중소기업 및 소상공인을 위한 최적 솔루션)

AlignBooks를 통해

식료품점에서 재고를 관리하든 서비스 기반 비즈니스에서 급여를 처리하든, AlignBooks는 맞춤형이며 예산에 맞는 솔루션을 찾는 중소기업(SME)을 위해 설계된 확장 가능한 클라우드 기반 ERP 및 계정 소프트웨어를 제공합니다.

영업 팀, 청구, 재고, 급여 등을 아우르는 모듈을 통해 소매부터 제조업에 이르기까지 다양한 산업 분야의 복잡한 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 오프라인 및 온라인 버전을 제공하여 인프라 요구사항이 다른 기업들에게도 유연성을 보장합니다.

AlignBooks 최고의 기능

영업 팀, 청구, 재고, 재무, 인사 등을 위한 통합 모듈

재무 통찰력을 위한 맞춤형 대시보드 및 보고

자동화된 GST 청구서 발행 및 세금 준수 tools

오프라인 및 온라인 배포 옵션을 지원하는 다중 기업 지원

Razorpay, Shopify, Google 지도와 같은 타사 tools와의 원활한 통합

AlignBooks 한도

UI 디자인은 현대 사용자에게는 구식으로 느껴질 수 있습니다

복잡한 요구사항을 가진 대규모 기업에 대한 확장성의 한도

고객 지원의 응답성과 해결 시간은 일관성이 없을 수 있습니다

AlignBooks 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AlignBooks 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

도움이 될 만한 tools를 더 찾고 계신가요? 다음은 상위 10개 목록에는 포함되지 않았지만 여러분에게 유용할 수 있는 독특한 기능을 가진 tools입니다:

Fieldwire : 필드 팀과 사무실 직원을 실시간 작업 관리로 연결하여 현장에서 직접 원활한 업데이트, 플랜 수정 및 자재 추적이 가능하게 합니다.

Knowify : QuickBooks와 연동되며 인건비, 예산, 작업 진행 상황 추적을 위한 tools를 제공합니다.

빌드엑사크트: 건설업체의 견적 산정 과정을 간소화하며, 자재 플랜, 공급업체 카탈로그, 프로젝트 추적을 하나의 사용자 친화적인 플랫폼에 통합합니다.

💡 전문가 팁: 간소화된 재고 플랜은 과잉 재고를 줄이고 제품 가용성을 보장함으로써 현금 흐름을 개선하는 동시에 고객 만족도를 높입니다. 몇 가지 간단한 단계로 재고 플랜을 마스터하는 방법을 소개합니다.

ClickUp이 현장에 있다면 어떤 프로젝트도 너무 크지 않습니다

ClickUp은 유명 건축 자재 기업 CEMEX과 일하여 그들의 운영을 자동화하고 소중한 시간을 절약하는 특권을 누렸습니다.

ClickUp은 실시간 대시보드, 자동화, 맞춤형 보기를 통해 병목 현상을 해소하고 건설 프로젝트가 원활하게 진행되도록 지원합니다.

건설 작업이 아무리 복잡하더라도, ClickUp은 조직화, 자동화, 확장성을 위한 최고의 tool입니다.

지금 ClickUp에 가입하고 프로젝트가 저절로 완성되는 모습을 지켜보세요!