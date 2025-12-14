더 나은 콘텐츠 생성을 위한 WritingMate AI 대체 도구 TOP 10

명확한 글쓰기는 명확한 사고입니다. 글쓰기가 주된 업무가 아니더라도, 현대 직장에서는 논리적이고 문법적으로 정확한 표현이 기본적인 기대치가 되었습니다.

WritingMate AI와 같은 AI 기반 글쓰기 도우미를 사용하면 생각을 명확하게 표현하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

하지만 사용자들은

WritingMate의 최종 결과물은 원하는 어조와 스타일을 충족시키기 위해 상당한 편집이 필요합니다.

이 때문에 콘텐츠 제작자, 마케터, 소규모 비즈니스 기업들은 종종 더 발전된 옵션을 탐색합니다. 본 글에서는 최고의 WritingMate AI 대안을 분석하고 기능을 비교하여 여러분의 글쓰기 요구에 가장 적합한 도구를 찾도록 도와드리겠습니다.

🧠 알고 계셨나요? "콘텐츠가 왕이다"라는 표현은 마케터가 만든 말이 아닙니다. 1996년 빌 게이츠가 인터넷의 진정한 가치는 콘텐츠에 있을 것이라고 예측한 에세이에서 비롯되었습니다. 거의 30년이 지난 지금도 그 예측은 디지털 시대 전체를 형성한 예언처럼 느껴집니다.

한눈에 보는 WritingMate 대체 도구 TOP 10

주요 기능, 추가 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 도구를 선택할 수 있도록 WritingMate 최고의 대안들을 간략히 비교해 드립니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* 평가 ClickUp AI 기반 콘텐츠 기획 및 팀 협업 ClickUp Brain으로 개요 작성 및 초안 작성, BrainGPT로 다양한 대규모 언어 모델 활용, 음성 인식 텍스트 변환 및 실시간 공동 문서 작업 기능 Free Plan; 기업 맞춤형 설정 G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 Grammarly 비즈니스 팀 전반에 걸친 전문적인 글쓰기 일관성 문법 및 어조 제안, 스타일 가이드와 브랜드 톤, 스니펫, 지식 공유, 분석 대시보드, 50만 개 이상의 앱에서 작동 사용자당 월 $15 G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Notion AI Notion 내 올인원 생산성 도구 요약, 번역, 어조 개선, 브레인스토밍, 초안 생성, 데이터베이스 자동 채우기 무료; 사용자당 월 $12부터 시작 G2: 4.6/5 (7,000+) • Capterra: 4.7/5 (2,600+) Jasper AI / AI 확장과 속도가 필요한 마케팅 팀 50개 이상의 콘텐츠 템플릿, 브랜드 보이스, 서퍼 SEO 모드, 이미지 스위트, 재스퍼 채팅 Free; 사용자당 월 $59부터 시작 G2: 4.7/5 Capterra: 4.8/5 Writesonic 내장형 SEO 지원 기능으로 콘텐츠 생성하기 장문 작성기, 키워드 및 주제 클러스터링, 갭 분석, ChatSonic, 100개 이상의 템플릿, Chrome 확장 프로그램 무료; 사용자당 월 $49부터 시작 G2: 4.7/5 Capterra: 4.8/5 TextCortex AI 빠른 도움이 필요한 소규모 팀 및 개인 제작자 재작성 및 번역, 짧은 형식 생성, 페르소나, 지식 기반, 500개 이상의 프롬프트 템플릿 무료; 사용자당 월 $6.99부터 시작 G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 MailMaestro 이메일 및 회의 생산성 이메일, 스레드, 첨부 파일 요약, 후속 조치 알림, 스마트 라벨, TeamsMaestro 작업 항목을 위한 작성, 회신, 개선 기능 활용 무료; 사용자당 월 $15부터 시작 Capterra: 4.3/5 코알라 AI 대규모로 제작되는 장문 SEO 콘텐츠 키워드 하나로 완성된 기사, 실시간 검색 결과 페이지(SERP) 분석, 내부 링크 및 스키마, Amazon 제품 비교글 생성기, 대량 작업 + WordPress 무료; 사용자당 월 $9부터 시작 G2: 5.0/5 Capterra: 4.6/5 에버카피 AI로 브랜드 정체성에 부합하는 광고 크리에이티브 확장하기 이미지와 비디오를 아우르는 30가지 이상의 광고 형식, AI 리믹스, 맞춤형 템플릿, 브랜드 개인화, 드래그 앤 드롭 스튜디오 무료; 사용자당 월 $185부터 시작 Capterra: 4.7/5 워드플레이 원클릭으로 작성하는 장문 SEO 콘텐츠 한 번의 클릭으로 5,000단어 이상의 글 생성, 대량 생성기, WordPress 게시, SEO 최적화 FAQ Free; 사용자당 월 $99부터 시작 G2: 4.7/5

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

WritingMate AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

화려한 기능이 최고의 투자 수익을 가져다줄 거라 생각할 수 있지만, 실제로는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 자신의 스타일과 목소리에 딱 맞는 AI 도구를 찾는 과정은 시행착오를 거치는 과정이지만, 이상적인 도구는 사소한 세부사항의 부담을 덜어주면서도 당신의 목소리가 빛을 발할 수 있도록 해줄 것입니다.

이러한 시스템을 식별하는 방법은 다음과 같습니다:

문법과 흐름에 대한 부드러운 수정 사항을 제안하여 메시지가 자연스럽게 느껴지도록 합니다

막힐 때 아이디어를 불어넣고, 쉽게 모양을 구성하도록 도와줍니다.

원하는 분위기에 맞춰 어조를 조정합니다. 공유하고자 하는 분위기에 맞춰 어조를 조정합니다

이메일, 수업 노트, 블로그 등 기존에 글을 작성하는 모든 공간에서 원활하게 작동합니다.

글쓰기 스타일을 대체하지 않고 본인의 목소리를 다듬어 주어, 여전히 당신만의 글처럼 들리게 합니다.

💡 전문가 팁: 긴 에세이나 기사 작성에만 AI 도구를 테스트하지 마세요. 간단한 일상 작업—예를 들어 빠른 답장 초안 작성, 텍스트 다듬기, 헤드라인 아이디어 구상—에 활용해 보세요. 그러면 AI 도구의 진정한 강점을 훨씬 빠르게 파악하고, 자신에게 정말 적합한지 확인할 수 있습니다.

WritingMate AI를 대체할 수 있는 최고의 10가지 대안

다음은 WritingMate AI를 대체할 수 있는 최고의 10가지 대안으로, 각각 글쓰기를 더 쉽고 명확하며 조금 더 즐겁게 만드는 고유한 방식을 제공합니다.

1. ClickUp (AI 기반 콘텐츠 기획 및 팀 협업에 최적)

WritingMate는 AI와 함께 글을 작성하도록 돕지만, 초안이 완료되면 워크플로우로 수동으로 이동해야 합니다—텍스트를 프로젝트 도구에 복사하고, 검토를 할당하고, 마감일을 별도로 추적해야 합니다.

대부분의 AI 글쓰기 도우미는 콘텐츠 생성에서 그칩니다. 작업 목록, 달력, 팀 협업 등 초안을 완성된 작업물로 만드는 실제 업무 현장과는 연결되지 않습니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. ClickUp의 내장형 AI는 콘텐츠가 할당, 검토, 편집, 배포되는 작업 공간 내에 상주합니다.

ClickUp Brain으로 재사용 가능한 템플릿을 구축하여 향후 논의를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

연구, 작성, 조정, 실행 사이의 업무 분산 현상 없애기. 생성과 관리를 위해 별도의 tools를 번갈아 사용해야 하는 번거로움에 지친 콘텐츠 제작자와 마케터를 위해, ClickUp Brain은 독립형 글쓰기 보조 tools를 능가합니다.

ClickUp이 전 세계 모든 유형의 팀에 꾸준히 적합한 이유를 살펴보겠습니다.

ClickUp Brain으로 여러분의 어조와 목소리에 맞는 콘텐츠를 작성하세요

ClickUp Brain을 무료로 이용하세요 대략적인 아이디어를 깔끔한 개요로 전환한 후, ClickUp Brain으로 한 번의 클릭으로 초안 작업을 생성하세요.

글쓰기는 단순히 단어를 나열하는 것이 아닙니다. 아이디어를 영향력으로 전환하는 과정입니다. 콘텐츠, 보고서, 캠페인을 제작할 때 ClickUp Brain은 작업 맥락을 이해하고 창의성을 실행과 연결함으로써 개념에서 완료까지 원활하게 진행하도록 돕습니다.

방법은 다음과 같습니다:

아이디어에서 초안까지 즉시 전환: 작성 내용을 설명하면 ClickUp Brain이 구조화된 브랜드에 맞는 첫 초안을 생성합니다 — 목표와 목소리에 맞춰 조정됩니다.

본인의 어조를 잃지 않으면서 명확하게 작성하세요: 글의 흐름을 개선하고 어색한 표현을 수정하며 메시지를 다듬는 동시에 본인의 독특한 스타일을 유지할 수 있는 제안 사항을 받아보세요.

한 곳에서 조사하고 작성하세요: 연결된 문서와 프로젝트에서 직접 사실, 노트, 참고 자료를 가져옵니다.

손쉬운 협업과 실행: 피드백 요약, 코멘트 기반 섹션 재작성, 완성된 초안을 작업이나 캠페인으로 전환하는 모든 과정을 ClickUp 내에서 수행하세요.

WritingMate AI와 마찬가지로 Brain은 단일 앱에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)의 힘을 제공합니다. 따라서 AI 도구들을 따로 설치할 필요 없이 Claude, Gemini, GPT-4o 등을 한 곳에서 모두 이용할 수 있습니다.

📌 예시: 문서에 아이디어 씨앗을 던져 넣으면 ClickUp AI가 이를 개요로 확장하고, 제목을 제안하며, 마감일과 담당자를 포함한 초안 작업 항목을 생성합니다.

심층적인 연구와 맥락 파악을 위해 ClickUp BrainGPT를 사용해 보세요

ClickUp BrainGPT는 한 단계 더 나아갑니다 . 작업 생태계를 이해하고 도구를 통합하며, 작성에서 실행까지 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 완전히 연결된 데스크탑 AI 앱입니다.

ClickUp BrainGPT로 회의를 요약하고, 결정 사항을 목록으로 정리하며, 소유자를 지정하여 후속 작업을 생성하세요

블로그 포스트나 마케팅 캠페인을 작성하다가 연구 자료, 기존 자산, 디자인 파일 등을 참조해야 하는데, 이들이 서로 다른 앱에 흩어져 있다고 상상해 보세요.

탭을 전환할 필요 없이 BrainGPT로 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, 심지어 웹까지 즉시 검색하여 필요한 모든 정보를 한곳에 모아보세요. 글쓰기가 더 풍부한 정보로, 더 정확하게, 훨씬 덜 산만해집니다.

Talk to Text는 창작 흐름에 진정한 유연성을 제공합니다 . 출퇴근길에 문단 아이디어를 음성으로 입력하거나 헤드라인을 소리 내어 브레인스토밍할 때, BrainGPT가 음성을 포착하여 구조화된 텍스트로 변환합니다.

ClickUp Talk to Text로 창의적인 아이디어를 실시간으로 포착하여 음성을 체계적인 콘텐츠로 전환하세요.

BrainGPT는 Gemini, Claude, ChatGPT 등 다양한 AI 모델을 단일 플랫폼에서 제공합니다. 이는 글쓰기, 연구, 기획 작업을 위해 여러 탭이나 구독 서비스를 번갈아 사용할 필요가 없음을 의미합니다. 작업 내용과 목적을 이해하는 단일 기업급 환경을 확보할 수 있습니다.

🎥 마케팅 분야에서 ClickUp의 내장형 AI를 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다. 간단한 가이드를 소개합니다:

클릭업 문서에서 실시간 편집, 부드러운 코멘트, 작업 항목으로 함께 작성하세요. 모든 내용을 문서 허브로 연결해 쉽게 검색하고, 어떤 줄이든 소유자와 날짜가 지정된 작업으로 전환하세요.

ClickUp Docs로 공동 작성한 문서에 에디터를 태그하고, 그들의 의견을 마감일이 지정된 실행 항목으로 전환하세요

페이지 이동 없이 상태를 업데이트할 수 있는 간편한 위젯을 추가하고, 문서를 작업에 연결하여 플랜을 깔끔하게 유지하세요. 이 접근 방식은 기획과 실행을 결합하여 사람들이 다음 단계를 한눈에 빠르게 파악할 수 있게 합니다. 이는 불필요한 왕복 소통을 줄이고 각 페이지가 완료 상태로 나아가도록 합니다.

📚 함께 읽기: 쉽고 명확한 글쓰기를 위한 최고의 AI 텍스트 간결화 도구

ClickUp 채팅으로 대화를 작업으로 전환하세요

메시지를 작업으로 전환하고, 유연한 마감일을 설정하며, ClickUp Chat을 통해 채팅을 연결하여 맥락을 유지하세요

ClickUp 채팅에서 동료들과 브레인스토밍하고, 빠른 노트를 공유하며 대화를 작업에 첨부하세요. 한 번의 클릭으로 모든 메시지를 작업으로 전환할 수 있으며, 긴 스레드를 요약해 달라고 AI에 요청하여 모든 구성원이 자신의 책임을 명확히 파악할 수 있도록 하세요.

작업과 문서의 맥락을 유지하여 앱 간에 정보가 누락되지 않도록 합니다. 채팅을 벗어나지 않고도 생성, 할당, 후속 조치를 수행할 수 있어 흐름이 가볍게 유지됩니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 문서에서 공동 작성하고 댓글을 작업으로 전환하여 페이지 이동 없이 편집 및 승인 과정을 진행하세요.

ClickUp Brain으로 초안을 작성하고 문구를 다듬은 후, 동일한 문서나 작업 내에서 다음 단계를 할당하세요.

Enterprise 검색 및 질의를 통해 과거 브리핑과 파일을 찾아 오늘의 일과 연결하여 즉각적인 맥락을 확보하세요.

ClickUp Brain Notetaker로 회의 내용을 기록하고, 음성 텍스트 변환하며, 작업 항목을 바로 작업으로 생성하세요.

ClickUp의 한도

설정하고 익혀야 할 것이 너무 많아 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다.

일부 사용자는 대용량 보기 및 대시보드에서 로딩 속도가 느리거나 지연 현상이 발생한다고 보고합니다.

모바일은 빠른 확인에는 적합하지만, 복잡한 일은 데스크탑에서 더 원활하게 진행됩니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

자동화, AI 글쓰기 어시스턴트, 개선된 달력 같은 기능들은 진정한 시간 절약사입니다. 가장 큰 장점은? 새로운 캠페인을 시작하든 장기 운영을 관리하든, 우리의 규모에 맞춰 확장된다는 점입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 50% 이상이 매일 세 개 이상의 도구에 입력하며 '앱 확산'과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다. 생산적이고 바쁘게 느껴질 수 있지만, 앱 간에 맥락이 단순히 분실될 뿐이며 타이핑으로 인한 에너지 소모는 말할 것도 없습니다. BrainGPT가 이를 모두 통합합니다: 한 번 말하면, 업데이트, 작업, 노트가 ClickUp 내에서 정확히 필요한 위치에 저장됩니다. 더 이상 토글할 필요도, 혼란스러울 필요도 없습니다. 단순하고 중앙 집중화된 생산성만을 누리세요.

2. Grammarly Business (팀 간 전문적인 글쓰기 일관성을 위한 최적의 선택)

via Grammarly 비즈니스

중요한 이메일을 작성하다가 문체가 지나치게 딱딱한지, 아니면 충분히 다듬어지지 않은 건 아닌지 고민하며 멈춰 서 본 적이 있나요? 그런 순간이 팀 전체에 걸쳐 발생한다면, 글쓰기 속 사소한 불확실성이 어떻게 시간 낭비와 오해의 소지로 이어지는지 알 수 있습니다.

Grammarly 비즈니스는 팀이 이를 피하도록 돕습니다. 조용히 개입하여 적절한 어조를 제안하고, 어색한 문장을 매끄럽게 다듬으며, 모든 메시지에서 회사의 목소리가 빛나도록 합니다.

Grammarly 비즈니스 주요 기능

이메일, 문서, 채팅을 통해 팀이 명확하게 소통할 수 있도록 실시간 문법, 어조, 스타일 교정을 제공합니다.

스타일 가이드와 브랜드 톤을 활용하여 모든 글이 회사의 목소리와 일관성을 유지하도록 하세요.

지식 공유 및 스니펫 기능을 통해 협업을 간소화하세요. 이를 통해 팀원들은 처음부터 다시 작성하지 않고도 적절한 문구를 재사용할 수 있습니다.

Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce, LinkedIn을 포함한 500,000개 이상의 앱 및 웹사이트와 통합하여 원활한 글쓰기 지원을 받으세요.

팀 분석 대시보드를 통해 진행 상황을 추적하고 성장 영역을 파악하세요. 글쓰기 품질과 효율성에 대한 명확한 보고서를 제공합니다.

Grammarly Business의 한도

대규모 팀의 경우 좌석당 요금이 증가함에 따라 비용이 높아질 수 있습니다.

가끔 발생하는 부정확한 제안으로 인해 사람의 검토가 필요할 수 있습니다.

매우 큰 문서의 경우 성능이 저하될 수 있습니다

일부 사용자는 WordPress와 같은 특정 CMS 플랫폼과의 호환성 문제를 보고합니다.

Grammarly Business 요금제

비즈니스 : 사용자당 월 $15

기업: 맞춤형 가격

Grammarly Business 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (7,200개 이상의 리뷰)

Grammarly Business에 대한 사용자 평가

팀 전체의 글쓰기 역량 향상, 오류를 잡아내고 메시지가 명확하고 전문적으로 전달되도록 하는 데 매우 유용합니다.

3. Notion AI (Notion 생태계 내 올인원 생산성 도구로 최적)

via Notion AI

한 레딧 사용자는 Notion AI가 방대한 여행지 데이터베이스 작업 방식을 어떻게 변화시켰는지 설명했습니다. 새로운 장소 이름을 추가할 때마다 AI가 조용히 세부 정보를 채워주었는데—즐겨찾기 메뉴, 트립어드바이저 순위, 심지어 현지인만 알 만한 작은 비밀까지도 말이죠.

Notion AI는 이미 Notion으로 여러분의 세계를 정리하고 있을 때 가장 편안함을 느낍니다. 이 도구는 복잡한 프로젝트에 구조를 부여하고, 그렇지 않으면 여러분을 압도할 수 있는 정보의 부담을 덜어줍니다.

그러나 많은 사람들이 지적하듯, 기능은 강력하지만 높은 비용 때문에 망설여질 수 있습니다. 특히 가벼운 작업에만 필요할 경우 더욱 그렇습니다.

Notion AI 최고의 기능

긴 보고서, 기사 또는 이메일 체인을 실행 가능한 짧고 명확한 노트로 요약하세요.

글로벌 팀과의 원활한 협업을 위해 문서를 여러 언어로 번역하세요.

콘텐츠 생성 워크플로우를 벗어나지 않고도 Notion 문서 내에서 직접 문법, 맞춤법, 어조를 개선하세요.

간단한 프롬프트로 초안을 생성하거나 아이디어를 브레인스토밍하여 빈 페이지를 시작점으로 전환하세요

요약 및 인사이트로 데이터베이스를 자동 채워 수동 데이터 입력 없이 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

Notion AI의 한계점

Notion 내에서만 작동하므로 생태계에 완전히 의존해야 합니다

경량 AI 사용만 필요한 팀에게는 유료 플랜이 비싸게 느껴질 수 있습니다

가끔은 수작업으로 다듬어야 하는 일반적인 결과물을 내놓을 수 있습니다.

Notion AI 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 $12

비즈니스 : 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Notion AI

AI 글쓰기 도우미는 아이디어를 빠르게 완성된 텍스트로 만들어 주고, 지식 관리 tools는 모든 정보를 한곳에 체계적으로 정리해 주며, Enterprise 검색 기능으로 필요한 정보를 단 몇 초 만에 정확히 찾을 수 있습니다.

4. Jasper AI (규모와 속도가 필요한 마케팅 팀에 최적)

via Jasper AI

Jasper는 마케터를 염두에 두고 구축된 초기 AI 글쓰기 플랫폼 중 하나로 명성을 쌓았습니다. 단순히 빈 캔버스를 제공하는 대신, 지속적으로 작동하는 콘텐츠 엔진처럼 느껴지도록 설계되었습니다.

많은 사용자가 특히 여러 캠페인이 동시에 진행될 때 템플릿과 브랜드 도구가 추측을 없애주는 점을 높이 평가합니다. 블로그 게시물, 이메일, 광고 문구 전반에 걸쳐 톤을 일관되게 유지하는 브랜드 음성 프로필을 설정할 수 있어 매번 동일한 포지셔닝을 다시 작성할 필요가 없습니다.

또한 Jasper의 SEO 모드와 콘텐츠 브리프 통합 기능을 통해 검색 의도를 사후에 덧붙이는 것이 아니라 글쓰기 과정에 자연스럽게 반영할 수 있습니다.

Jasper AI의 최고의 기능들

50개 이상의 사전 제작된 템플릿을 활용하여 광고 카피 , 블로그, 이메일 캠페인을 생성하세요 . 시간을 절약하고 창작의 벽을 낮춰줍니다.

Jasper Brand Voice로 어조와 스타일을 맞춤 설정하여 모든 콘텐츠가 브랜드 정체성과 일관성을 유지하도록 하세요.

Surfer SEO 통합 기능을 통해 작성 중에도 직접 기사를 최적화하세요

Jasper의 AI 이미지 제품군으로 프롬프트를 고품질 그래픽으로 변환하여 대규모로 시각 자료를 생성하세요.

Jasper Chat을 활용하여 자연스러운 대화를 통해 아이디어를 구상하고, 초안을 편집하거나 다듬어 보세요.

Jasper AI의 한계점

가격은 ChatGPT나 Copy.ai 같은 다른 WritingMate AI 대안들에 비해 비싼 편으로 평가됩니다.

일부 사용자들은 생성된 콘텐츠가 일반적이고 독창성을 위해 추가 편집이 필요하다고 말합니다.

AI 글쓰기 플랫폼에 익숙하지 않다면 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

Jasper AI 가격 정책

7일 무료 체험판

프로 : 사용자당 월 69달러

비즈니스: 맞춤형 가격 책정

Jasper AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,800개 이상의 리뷰)

사용자들이 Jasper AI에 대해 말하는 것

Jasper는 콘텐츠 생성 과정을 간소화하는 데 도움을 준 간단하면서도 혁신적인 tool입니다. 우리의 목소리 톤과 완벽하게 부합하는 초안을 꾸준히 제공하여 시간과 노력을 동시에 절약해 줍니다.

5. Writesonic (내장형 SEO 지원 기능이 있는 콘텐츠 생성에 최적)

Writesonic을 통해

콘텐츠 마케터들이 AI에 의존하는 비율이 이전보다 높아지고 있습니다. 설문조사에 따르면 현재 절반 이상이 아이디어 도출에 AI를 활용하지만, 전체 글을 작성하도록 허용하는 경우는 극소수에 불과합니다. 이는 중요한 시사점을 제공합니다: 대다수의 사람들은 AI를 대필 작가가 아닌 가이드로 원한다는 것입니다.

Writesonic은 이 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 브레인스토밍, 개요 작성, SEO 인사이트를 통한 작업 완성도 향상을 지원하면서도 사용자의 개성을 살릴 수 있는 여지를 남겨줍니다. 프리랜서와 소규모 기업에게 계획 수립과 초안 작성의 부담을 덜어주면서도 결코 주역 자리를 빼앗지 않습니다.

Writesonic 최고의 기능

시간을 절약해주는 AI 글쓰기 템플릿으로 장문 블로그 글, 광고 카피, 소셜 미디어 게시물을 생성하세요.

키워드 연구 , 주제 클러스터링, 콘텐츠 갭 분석을 포함한 통합 SEO tools로 콘텐츠를 최적화하세요.

AI 채팅 어시스턴트 ChatSonic을 활용하여 아이디어를 브레인스토밍하고, 경쟁사를 분석하거나, 초안을 실시간으로 다듬어 보세요.

광고, 이메일, 제품 설명 , 다양한 플랫폼용 스크립트 등 100개 이상의 콘텐츠 템플릿을 활용하세요.

Writesonic Chrome 확장 프로그램을 통해 LinkedIn이나 Gmail 같은 앱에서 바로 텍스트를 작성하여 신속한 답변과 게시물을 작성하세요.

Writesonic의 한도

SEO 최적화 및 ChatSonic과 같은 많은 고급 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다.

무료 크레딧의 한도가 있어 플랫폼을 완전히 테스트하기 어렵습니다.

일부 결과물은 일반적이라 느껴질 수 있으며, 미묘한 차이를 살리기 위해 사람의 편집이 필요할 수 있습니다.

Writesonic 가격 정책

라이트 : 월 49달러

스탠다드 : 월 99달러

프로페셔널 : 월 249달러

고급 : 월 499달러

기업: 맞춤형 가격

Writesonic 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (2,100개 이상의 리뷰)

사용자들이 Writesonic에 대해 말하는 것

Writesonic은 다양한 형식의 고품질 콘텐츠를 생성하는 데 있어 사용 편의성과 유연성으로 두각을 나타냅니다. 특히 다양한 템플릿과 어조 및 스타일을 미세 조정할 수 있는 기능이 마음에 듭니다.

6. TextCortex AI (빠른 콘텐츠 지원이 필요한 소규모 팀 및 개인 제작자에게 최적)

TextCortex AI를 통해

때로는 시작하는 것 자체가 가장 큰 도전입니다. 많은 사용자가 TextCortex를 유용하게 여기는 이유는 대략적인 프롬프트를 활용 가능한 콘텐츠로 전환하는 데 도움을 주기 때문입니다. 브라우저 확장 프로그램은 Gmail, Google Docs, 소셜 미디어 등 다양한 플랫폼에서 작동하므로, 탭을 전환하지 않고도 기존 작업 환경에서 바로 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.

TextCortex의 차별점은 '제노 채팅' 기능으로, 새로운 프롬프트로 다시 시작하는 대신 AI와 대화하며 출력을 다듬을 수 있습니다.

TextCortex AI의 최고의 기능

문서를 여러 언어로 재작성하고 번역하세요

블로그, 제품 설명, 이메일, 캡션용 짧은 콘텐츠 생성

사용자의 어조와 스타일에 맞춰 맞춤형 AI 페르소나를 구축하세요

지식 기반을 활용하여 AI에 귀사의 브랜드나 업종에 대해 가르치세요

500개 이상의 프롬프트 템플릿으로 신속한 콘텐츠 생성 가능

TextCortex AI의 한계점

Free Plan은 출력 길이 및 기능이 제한됩니다

헤드라인, 개요 작성 및 SEO 지원 tools가 부족합니다.

장문 기사 작성 양식에 어려움을 겪고 계신가요?

TextCortex AI 가격 정책

Free

프리미엄 : 월 $6.99

기업: 맞춤형 가격

TextCortex AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (830개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (230개 이상의 리뷰)

사용자들이 TextCortex AI에 대해 말하는 것

이 tool은 소설 집필에 큰 도움이 됩니다. 훌륭한 피드백을 제공하며 독자들의 반응이 기대되게 만듭니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 약 5명 중 1명은 하루에 50건 이상의 인스턴트 메시지를 보냅니다. 이는 업무를 빠르게 진행하게 하지만, 동시에 과부하와 세부 사항 누락으로 이어질 수 있습니다. ClickUp의 채팅 및 할당된 댓글과 같은 내장 tools를 통해 모든 대화가 올바른 작업과 연결되어 협업이 명확해지고 후속 조치가 줄어듭니다.

7. MailMaestro (이메일 및 회의 생산성 최적화)

via MailMaestro

복잡한 받은 편지함이나 끝없는 회의 노트에 짓눌린 적이 있다면, MailMaestro가 더 가벼운 해결책을 제시합니다. 매번 답장을 처음부터 작성하는 대신, 이 AI 글쓰기 도구는 정교한 이메일을 자동으로 초안 작성하고, 긴 스레드를 요약하며, 회의 내용을 깔끔한 실행 항목으로 전환해 줍니다.

MailMaestro의 차별점은 Outlook, Gmail, Teams 내부에서 바로 일할 수 있다는 점입니다. 새 이메일을 작성하거나, 문맥을 인식하는 초안으로 답장하거나, 한 번의 클릭으로 텍스트를 개선할 수 있습니다.

MailMaestro 최고의 기능

작성, 답장, 개선 tools를 통해 여러 언어로 즉시 완성도 높은 이메일을 초안 작성하세요.

긴 이메일 스레드와 첨부 파일을 명확한 핵심 내용으로 요약하세요

후속 조치, 마감일, 알림을 자동으로 감지하고 알림을 제공합니다.

스마트 라벨과 필터로 받은 편지함을 정리하여 우선순위 지정 속도를 높이세요

TeamsMaestro로 복잡한 회의 논의를 할당된 다음 단계로 전환하세요

MailMaestro의 한도

초안은 때로 더 개인적인 느낌을 주기 위해 수동 편집이 필요할 수 있습니다

이메일 접근 권한 부여에 신중한 분들을 위한 프라이버시 문제

고급 도구들에 비해 글쓰기 스타일 맞춤화가 한도입니다.

MailMaestro 가격 정책

Free

MailMaestro: $12부터 시작

팀마에스트로: 17달러부터 시작

MaestroDuo: 25달러부터 시작

MailMaestro 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 MailMaestro

메일메스트로가 이메일 관리를 훨씬 쉽게 만들어주는 점이 정말 마음에 듭니다. AI가 맞춤형 답장을 빠르게 초안 작성해 주어, 전문성을 유지하면서도 엄청난 시간을 절약해 줍니다.

8. Koala AI (대규모 장문 SEO 콘텐츠 제작에 최적)

via Koala AI

작가와 마케터들은 종종 장문 콘텐츠를 작성하는 데 얼마나 많은 시간을 할애하는지 논의합니다. 개요 작성, 키워드 조사 수행, 내부 링크 추가 등은 글을 쓰기 시작하기도 전에 압도적일 수 있습니다.

코알라 AI는 차별화된 접근 방식을 취합니다. 단순히 텍스트를 생성하는 데 그치지 않고, 구조화되고 SEO에 최적화된 기사를 구축하여 종종 게시 준비가 거의 완료된 것처럼 느껴집니다. 많은 제작자들은 이 도구가 초안보다는 자신 있게 공유할 수 있는 결과물을 제공하는 최초의 도구라고 말합니다.

코알라 AI의 최고의 기능

단일 키워드 프롬프트로 SEO 최적화된 전체 길이 기사를 생성하세요

내부 링크 및 스키마 마크업을 자동화하여 사이트 SEO를 강화하세요

실시간 검색 결과 페이지(SERP) 분석을 활용하여 현재 순위에 오른 콘텐츠와 일치시키세요.

실시간 Amazon 데이터로 제휴 상품 모음집 생성하기

대량 작성 및 WordPress 통합으로 콘텐츠 전략을 확장하세요

코알라 AI의 한계점

품질은 여전히 인간 편집과 맞춤화를 통해 향상됩니다

고급 모델은 크레딧을 빠르게 소모하여 사용량이 많은 사용자의 비용을 증가시킵니다

처음에는 너무 많은 설정으로 인해 인터페이스가 압도적으로 느껴질 수 있습니다.

코알라 AI 가격 정책

에센셜 : 월 $9

프로페셔널 : 월 49달러

부스트 : 월 99달러

성장 : 월 179달러

엘리트 : 월 350달러

고급 : 월 500달러

스케일 I : 월 750달러

Scale II : 월 1,250달러

스케일 III: 월 2,000달러

코알라 AI 평가 및 리뷰

G2 : 5.0/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

사용자들이 코알라 AI에 대해 말하는 것

마케팅 팀은 코알라의 콘텐츠 보고서를 활용하여 상당한 가치를 발견했습니다. 이를 통해 어떤 콘텐츠가 잠재 고객을 마케팅 퍼널 아래로 유도하는 데 도움이 되는지 파악할 수 있게 되었습니다.

9. Evercopy (AI로 광고 크리에이티브 확장하기에 최적)

via Evercopy

브랜드 중심 마케팅이 다시 주목받고 있습니다. 마케터의 37.52%가 고객의 브랜드 경험을 최우선으로 삼고 있으며, 거의 10명 중 3명은 브랜드 가치에 부합하는 콘텐츠에 집중하고 있습니다.

이는 대규모로 일관성과 창의성을 동시에 갖춘 광고를 제작해야 한다는 부담이 커졌음을 의미합니다. 바로 여기서 Evercopy의 진가가 발휘됩니다. 끝없는 디자인 수정과 산발적인 자산 관리에 허덕이지 않고, 팀은 AI 기반 콘텐츠 스튜디오를 활용해 매번 브랜드 정체성을 유지하는 배너, 제품 이미지, 비디오 광고를 생성할 수 있습니다.

에버카피 최고의 기능

배너, 제품 사진, 비디오 광고를 포함한 30가지 이상의 멀티미디어 광고 형식 생성

새로운 캠페인을 위해 맞춤 제작된 AI 리믹스로 최고 성과 크리에이티브를 재활용하세요

맞춤형 템플릿과 개인화 옵션을 통해 엄격한 브랜드 일관성을 유지하세요.

드래그 앤 드롭 도구와 AI 지원 조정 기능으로 편집하고 완성도를 높여보세요.

빠른 창의적 방향 설정을 위한 내장 테마 및 영감 라이브러리에 접근하세요

에버카피의 한도

소규모 팀이나 개인 제작자에게는 가격이 비쌀 수 있습니다

일부 고급 기능은 기업 사용자에게 가장 적합합니다.

경쟁사 대비 한도 있는 무료 체험판

에버카피 가격 정책

스타터 : 월 185달러

프로 : 월 710달러

맞춤형: 맞춤형 가격 정책

에버카피 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (140개 이상의 리뷰)

사용자들이 Evercopy에 대해 말하는 것

참고:

AI로 콘텐츠를 작성하는 것이 얼마나 생산적인지, 그리고 그 결과가 정말 강력하다는 점이 마음에 듭니다. 긴 답변부터 짧은 답변까지 너무 기계적이지 않으면서도 모두 커버합니다. 실시간 파일 탐색 및 데이터 분석 기능 같은 다른 기능들도 마음에 듭니다.

👀 재미있는 사실: 셰익스피어는 오늘날까지 사용되는 1,700개 이상의 단어를 창안했습니다. 그는 기존 단어를 변형하고, 명사를 동사로 바꾸며, 감정과 이야기를 담아내기 위해 새로운 표현을 만들어냈습니다.

10. Wordplay (원클릭으로 긴 SEO 콘텐츠 작성에 최적)

via Wordplay

아이디어를 다듬어진 장문 콘텐츠로 만드는 데 걸리는 시간에 대해 충분히 이야기하는 사람은 거의 없습니다. Wordplay는 바로 이 과제를 염두에 두고 설계되었습니다. 수시간의 편집 작업이 필요한 작은 조각들을 생산하는 대신, Wordplay는 단 한 번의 클릭으로 블로그 포스트 개요와 완결된 기사를 생성하며, SEO 최적화가 기본적으로 내재되어 있습니다.

많은 사용자들이 Wordplay가 다른 AI 글쓰기 도구와 차별화된다고 강조합니다. 이는 SEO 전문가들이 설계한 결과물이기 때문이며, 장문 작성 기능을 나중에 추가한 것이 아닙니다. 그 결과 콘텐츠는 더욱 자연스럽게 흐르고, 편집이 덜 필요하며, Google의 유용하고 정확한 글쓰기 기준에 부합하도록 준비되어 있습니다.

워드플레이 최고의 기능

한 번의 클릭으로 5,000단어 이상의 글을 생성하세요

몇 초 만에 95% 완료된 초안을 생성하세요

대량 기사 생성기로 시간을 절약하세요

워드프레스와 연동하여 일정 관리 및 게시 기능을 활용하세요

검색 스니펫과 "사람들이 또한 묻는 질문"에 최적화된 FAQ 포함

워드플레이의 한도

일회성 평생 이용권 구매 시 상당한 선결제 결제가 필요합니다.

생성된 결과물은 여전히 사실 확인과 다듬기가 필요할 수 있습니다.

워드플레이 가격 정책

스타터 : 평생 이용권 $99

실버 : 평생 이용권 $399

골드 : 평생 이용권 $999

플래티넘: 평생 이용권 $2,800

워드플레이 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Wordplay에 대해 말하는 것

워드플레이에 푹 빠졌어요 – 사용하기 쉬워요 – 콘텐츠가 진짜 같아!! 다양한 스타일과 버전을 만들 수 있어요 – 글 쓰는 시간을 말 그대로 90%나 단축시켜 줍니다!!!

👀 재미있는 사실: 웬디스의 유쾌한 Twitter 캐릭터는 우연히 탄생했습니다. 커뮤니티 매니저가 딱딱한 기업용 어조 대신 유머러스하게 답글을 달기 시작했는데, 그 '목소리'가 강렬한 공감을 불러일으켜 일관된 어조가 브랜드 성장을 촉진하는 사례로 화제가 되었습니다.

1. Copy.ai

Copy.ai는 마케터를 위해 설계되었습니다. 90개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿이 제공되므로 광고, 블로그 서문, 제품 설명 또는 소셜 미디어 게시물을 처음부터 시작하지 않고도 만들 수 있습니다.

팀원들은 특히 브랜드 음성 기능을 높이 평가하는데, 이는 모든 콘텐츠를 회사 스타일과 일관되게 유지해 주며, 여러 사용자가 원활하게 협업할 수 있는 도구도 제공합니다. 빈번한 캠페인을 운영하는 비즈니스에게 Copy.ai는 초안 작성 및 아이디어 구상에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

그러나 몇 가지 주의할 만한 한계점도 존재합니다. 콘텐츠 작성 템플릿에 지나치게 의존할 경우 출력물이 반복적으로 느껴질 수 있어, 본인의 어조에 맞게 텍스트를 수정해야 할 수 있습니다. 대규모 팀의 경우 프로젝트 관리 도구와의 심층적인 연동을 원하는 경우가 많습니다.

2. Rytr

Rytr는 합리적인 가격의 AI 글쓰기 도구를 원하는 프리랜서와 소규모 팀 사이에서 인기가 높습니다. 30개 이상의 언어와 20가지 어조를 지원하여 이메일, 캡션, 블로그 초안 작성 등 다양한 상황에서 유연하게 활용할 수 있습니다.

내장된 표절 검사기로 독창성을 보장하며, 직관적인 인터페이스로 AI 글쓰기가 처음이신 분들도 쉽게 익힐 수 있습니다.

반면 Rytr은 고급 AI 도구에 비해 장문 콘텐츠 생성에서는 두각을 나타내지 못합니다. 짧은 발췌문이나 소규모 프로젝트에는 유용하지만, 전체 기사 작성 시에는 출력물이 다소 빈약하게 느껴질 수 있습니다. 편집 도구 역시 경쟁사 대비 기본적인 수준에 머물러 있습니다.

3. INK

INK는 AI 글쓰기와 SEO 최적화를 결합하여 블로거와 콘텐츠 마케터 사이에서 즐겨찾기 도구입니다. 이 플랫폼은 텍스트 작성 중 키워드 밀도, 메타 태그, 가독성을 개선하도록 지원하므로 콘텐츠가 게시되기 전에 이미 최적화됩니다.

AI 생성 기능과 SEO 점수를 하나의 대시보드에 통합하여 여러 도구를 번갈아 사용할 필요성을 없애도록 설계되었습니다.

그러나 INK는 제공되는 SEO 메트릭의 양이 많아 처음에는 부담스러울 수 있습니다. 일부 사용자들은 AI 글쓰기 기능이 탄탄하지만, 가끔 브랜드 목소리에 맞추기 위해 다듬어야 하는 일반적인 콘텐츠를 생성하기도 한다고 지적합니다.

ClickUp Brain으로 초안부터 최종본까지

글쓰기는 단순히 페이지에 단어를 적는 것 이상의 의미를 지녀왔습니다. 여러분도 알고, 독자들도 알고 있지만, 많은 AI 글쓰기 도우미들은 이를 모르고 있습니다.

여러 번의 초안 작성은 종종 맥락과 세부사항을 잃게 만듭니다. 바로 이 점에서 ClickUp이 빛을 발합니다—산만한 도구와 끝없는 탭 없이 계획, 작성, 편집, 협업을 위한 단일 스페이스를 제공합니다.

다른 플랫폼들은 퍼즐의 한 조각만 처리할 수 있지만, ClickUp은 모든 것을 하나로 통합합니다. 문서, 작업, 달력, AI가 한 공간에 함께 존재하므로, 글쓰기 과정이 고된 작업이 아닌 자연스러운 리듬처럼 느껴집니다.

WritingMate AI 대안을 비교할 때는 기능뿐만 아니라 접근성과 값도 중요합니다. 많은 도구가 이제 모바일 앱을 제공하여 어디서나 글쓰기 흐름을 유지할 수 있게 하지만, 진정한 차이는 종종 합리적인 가격과 더 나은 가격 정책에서 비롯됩니다.

ClickUp을 사용하면 한 플랫폼에서 프리미엄 기능을 누리면서도 과도한 지출 없이 프로젝트를 작성하고 관리할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

글쓰기의 스트레스를 덜고 가장 중요한 일에 집중할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!