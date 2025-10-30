텍스트를 비디오로 마법처럼 변환하는 25가지 이상의 소라 AI 프롬프트

단 한 줄의 텍스트가 완성된 비디오로 변신한다면 어떨까요?

이는 더 이상 가상의 실험이 아닙니다. Sora AI의 초기 사용자에게는 일상적인 현실이죠. 이 생성형 비디오 tool은 단순히 제작 속도를 높이는 것을 넘어, 크리에이티브 팀이 시각적 스토리텔링을 바라보는 방식을 재구성하고 있습니다: 완성도보다는 반복 작업. 초안은 줄이고 통찰력은 빠르게.

창작계에서도 주목하고 있습니다.

물론 새로운 AI tool이 등장하면 인터넷은 조언과 팁, 그리고… 농담들로 금세 가득 차곤 합니다. 대표적인 예로, '최고의' 소라 AI 프롬프트를 찾는 과정을 풍자한 레딧 대화를 소개합니다:

하지만 밈 뒤에는 진정한 잠재력이 숨어 있습니다. 소라 AI 같은 tools은 마케터, 제작자, 제품 팀이 비디오 제작, 스토리텔링, 시각적 콘텐츠 자동화를 손쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.

이 블로그 글에서는 목표 고객을 위한 콘텐츠 제작에 도움이 되는 Sora AI 프롬프트 몇 가지를 살펴보겠습니다. 보너스로 Sora AI의 최고의 대안으로 ClickUp을 소개합니다! 🏁

소라 AI란 무엇일까요?

via Sora AI

소라 AI는 OpenAI가 개발한 텍스트-투-비디오 생성 모델로, 자연어 프롬프트로부터 짧고 고품질의 비디오 클립을 생성합니다. 다음과 같은 장면을 생성할 수 있습니다: 여러 문자가 자연스럽게 상호작용하는 모습

카메라 모션과 영화적 시점

세밀한 환경과 일관된 조명

프레임 간 논리적 물리적 일관성과 시간적 일관성

이 AI tool은 기존 비디오를 확장하여 새로운 프레임을 생성할 수 있으며, 확산(diffusion)과 트랜스포머(transformer) 아키텍처를 결합하여 시간적 일관성과 시각적 통일성을 갖춘 결과를 만들어냅니다.

소라 AI 프롬프트란 무엇인가요?

소라 AI 프롬프트는 OpenAI의 텍스트-투-비디오 AI에 제공하는 지시사항으로, 최대 1분 길이의 비디오로 아이디어를 구현합니다. 문자 움직임과 조명부터 카메라 각도와 감정적 톤까지 모든 요소를 정의할 수 있습니다. 간결하게(120단어 이내), 생생하게, 구조화하여 작성하세요—텍스트 형태의 미니 스토리보드처럼 구성하는 것이 좋습니다.

소라는 구체성을 좋아합니다. 무슨 일이 일어나는지, 어디에서, 어떤 느낌인지를 알려주세요.

✅ 예시 프롬프트:

"햇살이 비치는 스튜디오에서 디자이너가 와이어프레임을 스케치하고, 배경에는 부드러운 재즈 음악이 흐릅니다."

20단어 미만으로 구현하는 영화 같은 선명함.

비디오 생성 및/또는 AI 프롬프트를 활용하는 이점

Sora AI 프롬프트를 비디오 생성에도 활용할 때의 장점은 다음과 같습니다:

비디오 제작 가속화*, 간단한 텍스트 입력만으로 콘텐츠 신속 생성

창의적인 아이디어를 시각적 장면으로 구현하여 창의적 가능성을 확장합니다

제작 비용 을 최소화하여 배우, 카메라, 복잡한 편집 작업이 필요 없습니다.

다양한 프롬프트를 통해 대규모로 비디오 콘텐츠의 맞춤형 및 개인화 를 가능하게 합니다.

프롬프트 기반 제어 를 통해 다중 장면 또는 다중 샷 비디오의 일관성 향상

신속한 프로토타이핑 및 비디오 컨셉의 반복 작업을 지원하여 본격적인 제작 전에 효율적인 검증과 개선을 가능하게 합니다.

프로젝트 확장 및 클라우드 기반 접근성을 통한 원격 협업 지원

🔍 알고 계셨나요? 연구에 따르면 AI로 생성된 합성 비디오(촬영된 발표자 대신 아바타 사용)가 기존 비디오와 동등한 학습 효과를 냈습니다. 이는 고품질 비디오가 더 이상 대형 스튜디오를 의미하지 않을 수 있음을 시사합니다.

플러그 앤 플레이 방식의 AI 마케팅 플레이북이 필요하신가요? 이 빠른 시작 가이드를 시청하여 실제 팀들이 어떻게 AI를 활용해 리드를 분류하고, 더 빠르게 작성하며, 중요한 지표를 측정하는지 확인하세요—기술적 개편 없이도 가능합니다.

효과적인 Sora /AI 프롬프트 작성법

장면, 문자 또는 행동을 묘사하는 방식은 비디오 모양에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 명확하고 간결하며 창의적인 지시문을 작성하는 방법을 아는 것이 키입니다.

명확하고 효과적인 Sora AI 프롬프트 작성법은 다음과 같습니다:

단계 #1: 먼저 목표를 정의하세요

질문: 내가 전달하려는 이야기는 무엇인가?간단한 튜토리얼, 극적인 공개, 아니면 아늑한 제품 클립?목적이 영상의 속도, 어조, 시각적 분위기를 결정합니다.

📌 예를 들어, "미니멀한 UI 모션으로 앱 기능을 강조하는 세련된 제품 데모"라는 인스턴스의 프롬프트는 "밝은 색상과 만화 스타일 아이콘으로 동일한 앱을 보여주는 유쾌한 제품 데모"와는 완전히 다른 결과물을 만들어냅니다.

의도를 미리 밝히면 시각적 요소가 일관성을 유지하고 브랜드 정체성을 반영할 수 있습니다.

장면 세부사항을 추가하기 전에 톤, 스타일, 목표 플랫폼을 먼저 고려하세요. 이렇게 하면 반복 작업 시간을 절약할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 대규모 설문조사에 따르면 마케터의 91%가 이미 비디오 워크플로우에 어떤 양식으로든 AI를 도입하고 있으며, 그중 85%는 비용이 절감되었다고 답했습니다.

2단계: 키 요소를 중심으로 프롬프트 구성하기

모든 강력한 프롬프트는 여섯 가지 필수 요소를 포함합니다: 누가, 행동, 설정, 카메라, 조명, 소리

프롬프트 예시 분석:

주제와 동작: ‘제품 관리자가 자신 앞에 떠 있는 홀로그램 대시보드를 보여주며 설명하는 제스처를 취하고 있다’

설정과 분위기: '햇빛이 비치는 유리 벽과 광택 있는 표면에 은은한 반사가 있는 밝고 현대적인 사무실'

카메라 및 구도: '미디엄 샷, 낮고 친밀한 시점, 영화 같은 필름 샷, 50mm 렌즈, 얕은 심도 필드'

조명과 색상: '부드러운 따뜻한 조명, 약간의 영화 같은 빛감, 홀로그래픽 인터페이스를 강조'

사운드 및 배경음: '키보드 클릭 소리, 희미한 사무실 대화, 부드러운 배경 음악'

💡 전문가 팁: '활공하다', '회전하다', '스위핑하다'처럼 움직임을 표현하는 동사를 사용하면 애니메이션이 자연스럽게 느껴집니다.

3단계: 설명은 생생하면서도 간결하게 유지하세요

'멋진 제품을 보여줘' 같은 모호한 Sora AI 프롬프트는 피하세요. 대신 장면을 구체적으로 묘사하세요: '사용자가 인터랙티브 대시보드를 스와이프하면 애니메이션 차트가 실시간으로 업데이트됩니다. ' 구체적인 지시는 Sora의 작업을 안내하면서도 AI의 창의성을 발휘할 여지를 남깁니다.

단계 #4: 맞춤형 추가하기

비디오 속 움직임, 스타일, 반복 작업을 직접 제어하여 진정한 나만의 작품으로 만들어 보세요:

동작과 타이밍 제어: 복잡한 시퀀스를 명확한 구간으로 분할하세요. 예시: ‘ 매니저가 책상으로 걸어가 홀로그램을 탭하고 대시보드 메트릭으로 확대한다. ‘ 이렇게 하면 다중 샷 비디오에서 부드러운 전환이 보장되고 오류가 발생하지 않습니다.

참고 스타일 또는 미학: 장르나 디자인 요소를 시각적 표현의 기반으로 삼으세요: ‘테크 스타트업 광고 스타일, 미래지향적 UI, 생동감 넘치는 네온 액센트’ 또는 ‘소셜 미디어 광고용 미니멀리스트 2D 애니메이션’. 익숙한 영화적 참고 자료는 Sora가 일관된 시각적 표현을 유지하는 데 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 소라 AI 프롬프트를 초안처럼 활용하세요. 한 버전을 생성한 후 → 한 요소(카메라 각도, 조명, 색상)를 조정하고 → 다시 실행하세요. 결과가 마음에 들지 않으면 먼저 단순화하세요: 키 동작이나 설정을 하나 고정시킨 후 점차 복잡성을 더하세요.

단계 #5: 이미지 사용 및 API 매개변수 설정

여러 비디오에서 일관된 문자 외모나 제품 디자인을 원하시나요? 프롬프트와 함께 참조 이미지를 제공하세요. 브랜드 비주얼을 통일해야 하는 제품 출시 시기에 완벽한 방법입니다.

비디오 길이, 해상도, 모델 버전 정보는 프롬프트 텍스트가 아닌 API에서 지정해야 합니다. 짧은 클립(4~8초)은 관리가 용이하며, 부드러운 움직임과 일관성을 유지한 채 더 긴 시퀀스로 연결하기 쉽습니다.

다양한 사용 사례별 최고의 소라 AI 프롬프트

소라 AI는 팀의 브레인스토밍, 스토리보드 작성, 비디오 제작 방식을 혁신합니다. 이상적인 비디오나 이미지를 위해 프롬프트 엔지니어가 될 필요는 없습니다.

다양한 분야별 프롬프트 아이디어는 다음과 같습니다:

마케팅 및 광고

카페를 위한 영화 같은 광고

📌 사용 사례: 브랜드 스토리텔링, 캠페인, 소셜 광고, 제품 프로모션.

일출에 카페를 여는 소규모 비즈니스 소유자의 모습을 담은 20초 분량의 영화 같은 광고를 제작하세요. 따뜻함, 향기, 그리고 공동체 정신을 담아내세요. 피트니스 추적, 미니멀한 디자인, 활동적인 라이프스타일 장면을 강조하는 스마트워치용 세련된 제품 쇼케이스를 생성하세요. 전 세계적인 마케팅 캠페인이 광고판, 휴대폰, 소셜 플랫폼을 통해 빠르게 전개되는 모습을 몽타주로 시각화하세요. 자연광 아래 지속 가능한 스킨케어 브랜드의 실제 사용 장면을 담은 소셜 미디어용 짧은 세로형 비디오를 제작하세요. 이 비디오에는 브랜드의 기능이 포함되어 있습니다.

💡 전문가 팁: 동적 광고 스타일 영상을 위해 카메라 움직임(팬, 돌리 줌, 공중 스윕)을 지정하세요. '따뜻한 시네마틱 톤' 같은 색상 그레이딩 용어도 포함할 수 있습니다.

콘텐츠 생성 및 미디어

시네마틱 카메라 스윕 효과 YouTube 비디오

📌 사용 사례: 스토리텔링, 인트로/아웃트로, 숏폼 콘텐츠, 시각적 실험.

분위기 있는 조명과 미술 용품으로 가득한 아늑하고 창의적인 스튜디오를 영화 같은 카메라 앵글로 스윕하며 15초짜리 YouTube 인트로를 제작하세요. 화가가 벽화를 스케치하는 과정을 타임랩스로 생성하여 화면에서 디지털 버전으로 변환되는 모습을 보여줍니다. 밤비 내리는 도시 거리를 누비며 영감을 좇는 영화 제작자의 이야기를 담은 스토리텔링 단편을 제작하세요. 팟캐스트 배경용 반복 재생 B-롤 영상 제작하기—부드러운 조명, 움직이는 카메라, 미니멀한 책상 설정

💡 전문가 팁: 화면 비율(16:9 또는 9:16)과 카메라 움직임 같은 세부 사항을 포함하면 결과물이 플랫폼에 맞게 조정됩니다. 이 프롬프트 엔지니어링 예시에서 볼 수 있듯이, 이는 큰 차이를 만듭니다.

제품 및 기술

클라우드 스토리지 단계별 가이드

📌 사용 사례: 기능 설명 영상, 온보딩, 투자자 프레젠테이션, 제품 비전 스토리텔링.

모바일 앱과 상호작용하는 사용자의 매끄러운 애니메이션을 보여주고, 온보딩 단계와 부드러운 전환을 강조하세요. 부유하는 홀로그램 인터페이스, 다양한 팀 협업, 데이터 시각화를 통해 미래형 AI 작업 공간의 시각적 데모를 제작하세요. 클라우드 스토리지가 여러 기기에서 데이터를 동기화하는 방식을 보여주는 깔끔하고 간결한 설명 영상을 제작하세요. 스마트 홈 기기의 스케치부터 실제 사용까지의 진화 과정을 보여주는 제품 비전 영상을 생성하세요.

🔍 알고 계셨나요? 비디오를 활용하는 마케터의 99%가 비디오가 사용자의 제품 또는 서비스 이해도를 높였다고 믿습니다.

기업 커뮤니케이션

기업 온보딩용 비디오 또는 이미지

📌 사용 사례: 내부 스토리텔링, 채용, 온보딩, 문화 구축.

하이브리드 사무실 설정에서 다양한 직원들이 협업하는 모습을 담은 전문적이면서도 따뜻한 느낌의 비디오를 생성하세요. 다큐멘터리 스타일로 팀워크, 포용성, 회사 마일스톤을 강조하는 문화 비디오를 제작하세요. 신입 사원에게 회사 값과 사명을 소개하는 온보딩 애니메이션 제작하기 자연광 아래 대화체로 진행되는 타운홀 미팅에서 임원이 직원들에게 연설하는 리더십 메시지 장면을 시각화하세요.

전자상거래 및 소매

친환경 제품을 경험하다

📌 사용 사례: 제품 출시, 룩북, 소셜 쇼케이스.

모델들이 다양한 도시 풍경을 걸어 다니는 것을 기능으로 하는 패션 릴을 생성하세요. 각 의상은 계절을 반영합니다. 고급 향수를 위한 깔끔하고 미니멀한 제품 개봉 비디오를 제작하세요. 매크로 샷과 극적인 조명을 활용하세요. 맞춤형 고객이 온라인 스토어를 스크롤하며 친환경 제품을 장바구니에 담고, 지속 가능한 포장재로 주문을 받는 모습을 보여주세요. 홈 데코 제품을 활용한 방 리모델링 전후 변화를 보여주는 시각적 시퀀스를 제작하세요

여행 및 숙박

모래와 바위가 많은 지형을 여행하는 혼자 여행자

📌 사용 사례: 관광지 마케팅, 체험 콘텐츠, 시각적 스토리텔링.

드론 촬영과 황금빛 시간대의 조명으로 해안 마을을 탐험하는 커플의 영화 같은 여행 몽타주를 제작하세요 고급 리조트에서 현지 문화 체험과 음식으로 전환되는 항공 촬영 장면 생성 산악 트레일을 따라 혼자 여행하는 여행자가 일기를 쓰고 사진을 찍는 모습을 담은 스토리텔링 비디오를 제작하세요 부드러운 자연광 아래에서 체크인부터 바다 보기를 즐기며 아침 식사까지 이어지는 호텔 경험을 시각화하세요

🔍 알고 계셨나요? 41%의 브랜드가 비디오 생성에는 AI를 활용하고 있다고 보고했습니다.

🤩 보너스: 이미지 프롬프트

제품의 히어로 이미지

📌 사용 사례: 캠페인 비주얼, 제품 촬영, 소셜 미디어 콘텐츠.

미니멀한 책상 위에 부드러운 아침 햇살이 비치는 스마트워치의 사실적인 제품 쇼케이스를 생성하세요 소규모 비즈니스 소유자가 새벽녘에 카페를 오픈하는 장면을 담은 영화 같은 소셜 미디어 광고 영상을 제작하여 소규모 비즈니스 기능을 선보이세요 자연스러운 질감과 깔끔한 배경을 가진 새로운 스킨케어 제품의 고대비 히어로 이미지를 제작하세요 사람들로 가득한 도쿄 거리에서 글로벌 브랜드의 여러 캠페인을 보여주는 역동적인 디지털 빌보드를 상상해 보세요

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 11%가 주로 브레인스토밍과 아이디어 구상을 위해 AI를 활용합니다. 하지만 이 훌륭한 아이디어들은 이후 어떻게 될까요? 바로 이때 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다 . 이를 통해 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다. 개념을 설명하기 어려울 때는 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력해 시각적 자료를 만들어 달라고 요청하세요. 아이디어 구상부터 시각화, 실행까지 더 빠르게 진행할 수 있게 해주는 일용 모든 것 앱입니다!

소라 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수들

소라 AI는 마법이 아닙니다. 거울과 같습니다. 비디오가 모호하거나 평면적, 혹은 이상하게 보인다면, 아마도 지저분한 프롬프트에서 시작되었을 것입니다. 최고의 결과물은 더 창의적인 것이 아닙니다. 의도적인 결과물입니다. 소라에게 필요한 것은 아이디어뿐만이 아닙니다. 방향성이 필요합니다. 프롬프트를 낭비하지 않고 실제로 일하는 장면을 얻는 방법은 다음과 같습니다.

프롬프트에 상충되는 설명이나 한 장면에 너무 많은 시각적 요소를 과도하게 넣지 마세요

환경, 조명, 카메라 시점과 같은 맥락을 포함하여 시각적 요소를 현실감 있게 표현하세요

일관된 언어를 사용하세요 스타일을 혼합하면(예: '시네마틱 + 만화') 모델이 혼란스러워져 결과가 고르지 않게 나올 수 있습니다

속도 조절 *타이밍이나 장면 전환을 멘션하여 갑작스러운 편집을 피하세요

감정이나 미묘한 행동 ('빠른 눈빛에 드러나는 긴장된 기대감')을 포함시켜 출력물을 더욱 생생하게 만드세요

원하지 않는 요소 지정 (‘텍스트 오버레이 없음’, ‘렌즈 플레어 없음’)으로 최종 결과물 세밀하게 조정

효과적인 프롬프트와 결과를 카테고리별로 문서화하여 향후 실험 속도를 높여보세요

🧠 재미있는 사실: 로스앤젤레스의 한 작은 가족 운영 타말 가게가 /AI/를 활용해 대본과 음성을 제작한 46초짜리 비디오를 단 10분 만에 완성했습니다. 이 비디오는 약 3주 만에 2,200만 보기를 기록하며 화제가 되었는데, 이는 AI 비디오 제작이 중소기업에게도 동등한 기회를 제공한다는 점을 보여줍니다.

이런 사례들은 AI 비디오 tools가 얼마나 접근성이 높아지고 있는지 보여줍니다—소규모 비즈니스도 바이럴을 일으킬 수 있습니다.

하지만 소라 자체에는 여전히 한도가 존재합니다. 강력하긴 하지만, 아직 대부분의 사용자에게 완전히 개방되거나 실전 투입 가능한 tool은 아닙니다. 모델은 여전히 테스트 및 개선 중이므로, 전문적인 캠페인이나 장편 스토리텔링에 활용하려는 경우 그 한계를 인지해야 합니다. 개념 증명(PoC) 단계로 생각하세요—놀라운 능력을 지녔지만, 아직 본격적인 비디오 제작 파이프라인을 대체할 만큼 안정적이진 않습니다.

소라 사용의 한도점

Sora의 각 버전은 획기적인 발전을 이루지만, 여전히 비디오의 시각적 ·감각적 표현에 영향을 미치는 특이점을 보입니다. 사용자들이 가장 많이 지적하는 사항과 최신 Sora AI 대체 솔루션 과 비교 테스트 시 주의할 점을 소개합니다.

현실적인 물리 효과와 인과관계 표현에 어려움을 겪을 수 있어, 오브젝트가 비정상적으로 움직이거나 스스로 복구되는 현상이 발생할 수 있습니다

*비디오 기간은 일반적으로 20초에서 1분으로 한도가 설정되어 있으며, 더 긴 비디오 클립은 시각적 결함이나 연속성 손실 위험이 있습니다

오브젝트나 장면에 불일치*가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 갑작스러운 위치 변화, 깜빡임, 또는 현실감을 떨어뜨리는 요소들이 사라지는 현상 등이 있습니다

현재 접근이 한도*에 있음, 주로 선택 지역의 iOS 사용자에게만 초대 방식으로 제공되어 광범위한 실험과 피드백이 한도에 있음

동시 비디오 작업 한도를 한도로 지원합니다(일반적으로 최대 2개), 작업 가용성에 시간 제한이 적용되며 최대 24시간까지 가능합니다

🧠 재미있는 사실: 코카콜라는 인기 코미디언이 출연한 단일 마스터 비디오를 /AI로 자동 변환해 32개 시장에 맞게 적용했습니다. 각 문화권에 맞춰 농담, 속어, 시각적 참조까지 조정했죠. 결과는? 재촬영의 막대한 비용 없이도 엄청난 도달률을 달성했습니다.

단순한 비디오 제작을 넘어 AI가 마케팅을 어떻게 재편하고 있는지 궁금하신가요? 이 가이드에서는 팀들이 Sora와 ClickUp 같은 tools를 활용해 대규모로 콘텐츠를 개인화하고, 기존 콘텐츠를 재활용하며, 정확성을 잃지 않으면서 더 빠르게 작업하는 방법을 다룹니다.

탐색해볼 만한 소라 대안들

시네마틱 스토리텔링, 아바타 주도형 설명 영상, 스마트한 영상 재활용 기능을 제공하는 다양한 AI tools가 시장에 출시되었습니다. 목표에 맞춰 창의적인 유연성을 제공하는 우수한 Sora AI 대안들을 소개합니다. 🏁

ClickUp (창의적인 작업 관리 및 이미지 생성에 최적)

Sora AI가 텍스트를 비디오로 변환한다면, ClickUp은 그 아이디어를 본격적인 창의적 워크플로우로 전환합니다. Sora는 스토리를 시각화하는 데 도움을 주고, ClickUp은 그 스토리를 현실로 만드는 모든 것—대본, 일정, 검토, 전달—을 구축하는 데 도움을 줍니다.

창의적 제작을 위해 숨 쉬고 살아가는 팀을 위한 통합형 AI 작업 공간으로, ClickUp Brain 과 데스크탑 동반자 ClickUp Brain MAX 가 구동합니다.

아이디어에서 실행까지: ClickUp Brain이 창의적 일을 처음부터 끝까지 지원하는 방법

ClickUp Brain은 단순한 AI 애드온이 아닙니다. 작업 공간의 핵심에 자리한 창의적 엔진입니다. 아이디어의 첫 불꽃부터 최종 결과물까지, 팀이 맥락이나 추진력을 잃지 않고 사고하고, 작성하고, 시각화하고, 정리할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain 대시보드는 아이디어 구상, 글쓰기, 시각화 tools을 통합하여 대본부터 스토리보드까지 모든 창작 단계가 한 곳에서 이루어집니다.

✍️ 대본 작성 및 아이디어 구상 간단한 음성 메모로 시작해 검토 가능한 완성본 대본으로 마무리하세요. ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 사용하면 손을 사용하지 않고도 자유롭게 아이디어를 구상할 수 있으며, 몇 초 만에 아이디어가 체계적인 개요로 변하는 모습을 확인할 수 있습니다. 빠르게 변화하는 크리에이티브 작업에 완벽한 솔루션입니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하면 생각을 즉시 텍스트로 변환하고 구조화하며 다듬을 수 있습니다

프롬프트 체이닝으로 스토리를 논리적으로 전개하세요. 초기 소라 AI 프롬프트를 한 문서에 작성하고, 다른 문서에서 스토리보드로 확장한 다음, 다음 문서에서 Brain이 CTA나 자막을 생성하도록 연결하세요. 모든 작업이 작업 공간 내에서 연결된 상태로 진행됩니다.

어조 범위를 원하시나요? ClickUp Brain과 Brain MAX 모두 주요 LLM(ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini) 간 전환이 가능하여, 창의적 목표에 맞춰 어조, 스타일, 추론 깊이를 조정할 수 있습니다.

모델을 교체하여 실험해 보세요:

감정적 깊이를 위한 Claude

GPT 로 매력적인 훅 만들기

프로젝트 데이터와 연계된 문맥적 정확성을 위한 Brain

프롬프트 예시:“제품 티저용 15초 분량의 음성 해설 스크립트를 45~50단어로 작성하세요. 두 가지 톤 변형을 제공하세요.”→ Brain이 두 가지 버전을 모두 생성하여 문서에 저장하고, 각 버전을 해당 작업에 연결합니다. 따라서 작성과 제작 사이에 누락되는 부분이 없습니다.

협업 프로젝트에서는 전략가가 Claude에서 대상 고객 인사이트를 요약하고, 작가는 GPT에서 문구를 다듬을 수 있습니다. 모든 작업이 동일한 스레드 내에서 이루어져 팀원 간 동기화를 유지합니다.

🖼 이미지 생성 및 애니메이션 제작용 자산

ClickUp Brain은 단순한 텍스트 도구가 아닙니다. 시각적 작업의 핵심 도구이기도 하죠. 문서나 화이트보드 내에서 바로 참고용 시각 자료, 무드보드, 색상 팔레트, 제품 샷 또는 환경 컨셉을 생성하세요. 모든 이미지는 캠페인 작업과 연결되어 별도의 앱에서 분실될 염려가 없습니다.

예시: ClickUp Brain에 "웰니스 캠페인용 무드보드를 생성해 주세요"라고 프롬프트하면 결과가 즉시 문서에 표시됩니다. 이를 통해 Sora 비디오 프롬프트나 캠페인 컨셉을 바로 구상할 수 있습니다.

ClickUp Brain에서 직접 생성한 AI 기반 무드보드 및 참고 이미지

제품 컨셉 이미지를 생성하여 캠페인 내 ClickUp 작업에 첨부 파일로 첨부하면, 모든 크리에이티브 참고 자료를 검토 및 반복 작업에 활용할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 생성된 시각적 자산은 캠페인 작업에 첨부 파일로 제공되어 모든 크리에이티브 참고 자료를 검토 및 반복 작업에 활용할 수 있도록 합니다.

다음 Sora 비디오를 다듬을 때, 이 이미지들은 프롬프트 참조 자료로 활용되어 모든 자산에서 톤, 질감, 구도가 일관되게 유지되도록 합니다. 시각 자료가 승인되면 Canva, Kapwing 또는 Runway로 내보내 애니메이션 작업을 진행하세요. ClickUp은 모든 버전, 댓글, 피드백 루프를 자동으로 추적하므로 진행 상황을 놓치지 않습니다.

프롬프트 예시: "20초 웰니스 광고용 서로 다른 조명 분위기의 컨셉 프레임 3개를 생성해 주세요." → Brain이 스틸 이미지를 생성하고, 이를 작업에 첨부 파일로 연결하며, 마감일이 포함된 승인 워크플로를 설정합니다.

🎬 스토리보드, 피드백 및 반복 작업

ClickUp Brain으로 스토리보딩을 손쉽게 진행하세요. 카메라 각도, 조명 스타일, 감정적 톤 등 프레임별 명확한 지침을 생성하고 화이트보드에 시각적으로 지도를 그려 팀들이 항상 다음 단계를 파악할 수 있도록 합니다.

예시, 다음과 같은 프롬프트를 입력할 수 있습니다: "25초 티저 영상의 스토리보드 6프레임을 구성하세요. 각 프레임의 감정, 카메라 유형, 조명 참고 자료를 포함하세요." 그 결과 검토 가능한 상세한 스토리보드가 생성됩니다.

프롬프트 예시: "25초 티저 영상의 스토리보드 프레임 6개를 구성하세요. 각 프레임에 감정, 카메라 유형, 조명 참고 사항을 포함시키세요." → 결과를 화이트보드에 드롭하고, 팀 태그를 달아 각 프레임이 진화하는 진행을 추적하세요.

ClickUp Brain으로 생성된 스토리보드 프레임. 각 프레임에는 카메라, 조명, 감정 세부사항이 주석 처리되어 정밀한 비디오 제작 플랜 수립이 가능합니다

프롬프트 예시: "25초 티저 영상의 스토리보드 프레임 6개를 구성하세요. 각 프레임에 감정, 카메라 유형, 조명 참고 사항을 포함시키세요."

Sora에서 초안 비디오가 준비되면 ClickUp에 업로드하여 교정을 진행하세요. Brain은 검토자의 타임스탬프가 포함된 코멘트를 요약하고 자동으로 실행 가능한 편집으로 전환합니다. 모든 피드백 단계가 블랙홀이 아닌 할 일 목록으로 변환됩니다.

출시 후 AI 카드를 활용해 캠페인 인사이트(어떤 시각 자료나 대본이 가장 효과적이었는지)를 요약하고, 그 학습 내용을 팀의 크리에이티브 라이브러리에 저장해 향후 프로젝트에 활용하세요.

ClickUp 화이트보드는 소라 사용자에게 '프롬프트'와 '제작' 사이의 공간, 즉 그간 부족했던 시각적 캔버스를 제공합니다. 스토리보드, 캠페인 시퀀스, 무드 콘셉트를 플랜하고 지도하며 협업하세요. 실제 실행에 옮기기 전에 모든 것을 준비할 수 있습니다.

화이트보드 내에서 창의적인 아이디어를 실행 가능한 ClickUp 작업으로 전환하세요

ClickUp Brain을 사용하면 화이트보드 내에서 직접 AI 이미지를 생성할 수 있습니다—캔버스를 벗어나지 않고도 키 장면, 제품 각도 또는 분위기 컨셉을 시각화하세요. 노트, 스크립트 또는 Sora 비디오 스틸 컷 옆에 해당 시각 자료를 배치한 후, 프로젝트가 진행됨에 따라 각 요소를 작업 항목이나 피드백 스레드로 전환하세요.

협업 화이트보드 활용 사례—팀이 창의적인 일을 생성, 정리, 할당하여 모든 아이디어가 실행 가능하고 추적 가능하도록 보장

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

초보자에게는 그 광범위한 맞춤형 기능이 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

이 G2 리뷰가 정말 잘 설명해줍니다:

ClickUp은 최근 연이어 많은 기능을 출시하며 상승세를 타고 있습니다. 최근에는 이미지 생성 기능도 추가했는데, 이 또한 매우 훌륭합니다. 새로운 에이전트형 AI가 사용을 매우 쉽게 만들어주고, 작업, 하위 작업, 목록, 문서, 양식 등 모든 것을 쉽게 찾을 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다. 영업 팀 프로젝트 추적에도 꽤 유용합니다. 정말 훌륭한 도구이며 고객 지원도 최고입니다. 단연 최고의 프로젝트 관리 도구입니다.

2. 런웨이 ML (시네마틱 텍스트-투-비디오 생성)

via Runway ML

런웨이 ML은 클라우드 기반 크리에이티브 플랫폼으로, 마케터와 제품 팀이 고급 AI 도구를 활용해 비디오 및 시각 콘텐츠를 생성, 편집, 변환할 수 있도록 지원합니다. AI 동영상 생성기는 Gen-4 모델을 제공하여 사용자가 상상 가능한 모든 스타일의 동영상을 합성할 수 있게 합니다. 또한 콘텐츠 편집을 위한 포괄적인 tools 모음을 제공합니다.

런웨이 ML 최고의 기능

배경 제거, 오브젝트 교체, 장면 변환 등 AI 기반 tools로 비디오를 수정하세요

색상 그레이딩, 슬로우 모션, 얼굴 흐림 처리 등 전문가 수준의 효과를 적용하세요

고성능 처리를 지원하는 클라우드 인프라의 이점을 누리세요

런웨이 ML의 한도

사용자들은 짧은 장면에 너무 많은 크레딧을 소모한다고 불평합니다

런웨이 ML 가격 정책

Free

표준: 월 $15/사용자당

Pro: 사용자당 월 $35

무제한: 사용자당 월 $95

기업: 맞춤형 가격

런웨이 ML 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

3. Pika Labs (빠른 소셜 미디어 비디오 제작에 최적)

via Pika Labs

Pika Labs는 텍스트와 이미지를 소셜 미디어 게시물, 마케팅 자료, 제품 데모 등 다양한 용도의 매력적인 짧은 비디오로 변환합니다. 사용자는 설명 텍스트를 입력하거나 이미지를 업로드하면, 플랫폼이 시네마틱, 애니메이션, 만화풍 등 다양한 스타일의 비디오를 생성합니다.

Pika Labs 최고의 기능

Poke It 및 Tear It 같은 창의적인 효과로 비디오를 강화하여 콘텐츠에 독특한 감성을 더하세요

TikTok, Instagram, YouTube Shorts 등 플랫폼에 최적화된 형식으로 비디오를 내보내세요

인터넷 연결이 가능한 모든 기기에서 플랫폼에 접속하세요

Pika Labs의 한도

생성된 애니메이션은 일관된 세부 사항이 부족할 수 있습니다

Pika Labs 가격 정책

Free

표준: 월 $10

프로: 월 35달러

팬시: 월 95달러

Pika Labs 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

4. Dream Machine (현실적인 AI 비디오 제작에 최적)

via Dream Machine

Luma Labs의 Dream Machine은 Luma의 Ray2 모델을 활용하여 자연스러운 움직임과 정확한 물리 법칙을 구현한 영화 같은 비주얼을 제공합니다.

AI 아트 생성기는 1080p 해상도의 10초 비디오 클립을 생성하며, 4K로 업스케일링할 수 있는 옵션을 제공합니다. 웹 인터페이스와 iOS 앱을 통해 접근할 수 있어 사용자가 이동 중에도 편리하게 제작 및 편집할 수 있습니다.

Dream Machine 최고의 기능

보드 기능을 활용해 비디오 프로젝트를 체계적으로 구성하고 관리하며 원활한 협업을 실현하세요

빠른 반복 작업을 지원하는 포톤 이미지 모델 로 품질과 시각적 효과를 향상시키세요

단일 참조 이미지 제공자를 사용하여 문자 묘사의 일관성을 유지하세요

드림 머신 한도

더 높은 해상도에서 시각적 일관성을 유지하려면 추가 편집이 필요합니다

드림 머신 가격 정책

Free

라이트: 월 $9.99

추가 혜택: 월 $29.99

무제한: 월 $94.99

기업: 맞춤형 가격

드림 머신 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 인터랙티브 광고 협회(IAB)에 따르면, 디지털 비디오 광고의 30%는 이미 생성형 AI를 활용해 처음부터 제작되거나 개선되어 완료됨.

5. Makefilm (정교한 AI 생성 콘텐츠 제작에 최적)

via Makefilm

메이크필름은 일반 텍스트 프롬프트를 완성도 높은 비디오로 변환하는 강력한 AI 비디오 생성기를 제공합니다. AI 음성 생성자는 20개 이상의 언어로 200개 이상의 목소리를 제공하여 현실적이고 표현력 있는 내레이션을 가능하게 합니다.

캡션, 자막, 워터마크를 추가하거나 제거하여 비디오의 외관을 완벽하게 제어하세요.

메이크필름 최고의 기능

텍스트 요소를 추가하거나 제거하여 비디오의 맞춤형 메시징을 구성하세요

고급 AI 기술을 활용하여 원하지 않는 텍스트나 로고를 깔끔하게 지울 수 있습니다

긴 비디오의 키 내용을 추출하고 간결한 요약을 생성하세요

메이크필름 한도 사항

내장된 음성은 기계적이며 자연스러운 억양과 리듬이 부족합니다

메이크필름 가격 정책

Free

프로: 월 $29부터 시작

라이트: 월 $9.9

메이크필름 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 캐드버리 인도는 역대 가장 스마트한 AI 비디오 캠페인을 성공시켰습니다. 생성형 AI를 활용해 수천 명의 지역 상점 소유자들이 샤룩 칸이 기능하는 맞춤형 광고를 제작할 수 있게 했으며, 각 상점 이름이 표시되도록 했습니다. 하나의 기본 비디오가 수천 개의 고유한 비디오로 변환되어 각각 다른 지역 비즈니스들을 홍보했습니다.

ClickUp 사용을 프롬프트합니다!

소라 AI 프롬프트를 숙달하는 것이 상상력을 화면에 구현하는 방법입니다. 하지만 비디오가 완성된 후 진정한 창작 일이 시작됩니다—대본 작성, 피드백 수집, 승인 관리, 그리고 캠페인을 아우르는 아이디어 확장 등이 바로 그것입니다.

바로 여기서 ClickUp이 단계에 들어섭니다. 단순한 크리에이티브 tool이 아닌, 아이디어를 뒷받침하는 운영체제 역할을 합니다. 스토리보드, 시각 자료, 승인 과정을 작성, 추적, 전달하는 동일한 스페이스에서 시각 자료를 생성하고 애니메이션으로 내보낼 수 있으며, 모든 편집 및 검토 과정을 하나의 워크플로우에 연결해 관리할 수 있습니다.

다음 캠페인이 시작될 때, 단순히 비디오 하나를 갖는 것이 아니라 그 비디오를 제작한 완료된 크리에이티브 엔진까지 갖추게 될 것입니다.

👉 ClickUp을 무료로 체험해 보세요. 모든 아이디어가 프롬프트에서 제작까지 끊김 없이 흐름으로 이어지는 방식을 확인하실 수 있습니다.