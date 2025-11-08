대학 마케팅 전략: 2025년 입학률 향상 방안

대학 입학 평가가 지속적으로 하락하는 가운데, 대학의 입학 목표를 달성하는 것이 얼마나 어려운지 잘 알고 계실 것입니다.

지원자 풀이 줄어들고, 재정적 위험이 커지며, 학위의 값에 대한 회의론이 증가하는 가운데, 고등교육 마케팅은 그 어느 때보다도 더욱 어려워지고 있습니다.

고등교육 마케팅 분야에서 일하며 이 어려움을 경쟁 우위로 전환할 방법을 찾고 계시다면, 이 글이 바로 여러분을 위한 것입니다.

대학 및 대학교를 위한 실질적인 마케팅 전략을 공유하여 등록생 유치를 촉진하고 브랜드 노출을 확대합니다.

⭐ 기능 템플릿 대학 마케팅 활동을 모두 추적하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp University 마케팅 플랜 템플릿을 활용하여 대학 마케팅 전략을 한곳에 통합하세요. 이 템플릿을 사용하면 각 작업의 완료율을 백분율로 추적할 수 있을 뿐만 아니라, 우선순위에 따라 '높음', '보통', '낮음' 등으로 분류할 수도 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp University 마케팅 플랜 템플릿으로 마케팅 노력을 중앙 집중화하세요

대학에 마케팅이 중요한 이유

모든 교육 기관은 본질적으로 동일한 기회를 놓고 경쟁하고 있습니다.

따라서 잠재적 학생이 연구 과정에서 귀 대학을 떠올리거나 고려조차 하지 못한다면, 이미 입학 기회를 놓치고 있는 셈입니다.

고등교육 기관에 전통적 마케팅과 디지털 마케팅 전략이 모두 필요한 이유는 다음과 같습니다:

긴 결정 주기 : 대학 선택 과정(일반적으로 6~18개월 소요)에서 지원자는 프로그램을 비교하고, 캠퍼스를 방문하며, 재학생과 대화하고, 취업 결과를 조사합니다. 이들의 여정 전반에 걸쳐 지속적으로 접점을 유지하여 최우선 선택지로 자리매김해야 합니다.

경쟁사들의 일관된 브랜딩 : 모든 대학은 유료 광고, 유기적 콘텐츠, 소셜 미디어 활동, 목표 캠페인을 통해 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 브랜드 정체성을 구축하기 위해 노력하고 있습니다(여러분도 마찬가지여야 합니다).

변화하는 연구 행동 : 지원자들은 입학처에 문의하거나 브로셔를 다운로드하기 전에 레딧 스레드, 틱톡 비디오, 팟캐스트, 귀하의 소셜 미디어 참여도, 심지어 전통적인 마케팅 노출을 통해 의견을 양식화합니다.

등록 인원에 직접적인 영향 : 학생들은 신뢰하고 감정적으로 연결되는 대학을 선택합니다. 마케팅은 진정성 있는 스토리텔링과 모든 채널에 걸친 일관된 메시지를 통해 이러한 신뢰를 구축합니다.

인상 남길 수 있는 한도의 기회: 지원자들은 초기 조사 단계에서 5~8개 대학을 후보로 선정합니다. 만약 그 critical period 동안 가시성이 없다면, 지원 목록에조차 오르지 못할 것입니다.

👀 알고 계셨나요? 온라인 및 전문 교육 부서의 평균 마케팅 예산은 118만 달러이지만, 중간값은 고작 64만 4천 달러에 불과합니다. 이는 기관 간 격차가 확대되고 있음을 분명히 보여주는 신호입니다. 고등교육 마케팅 분야에서 자금력이 풍부한 기관들은 더욱 부유해지는 반면, 소규모 학교들은 주목을 받기 위해 고군분투하고 있습니다.

대학을 위한 최고의 마케팅 전략

커뮤니티 칼리지, 개인 대학, 온라인 학습 부서의 고등교육 마케팅 담당자이든, 목표는 동일합니다. 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경 속에서 잠재적 학생들을 유치하고, 참여시키고, 전환시키는 것입니다.

교육 기관을 위한 이러한 디지털 마케팅 전략은 브랜드 인지도를 강화하고, 그 결과 학생을 유치하여 등록률을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

1. 유익한 웹사이트 구축하기

잠재적 학생들은 동료 추천을 통해 귀하의 교육기관을 알게 될 수도 있습니다. 또는 Google 검색이나 소셜 미디어 마케팅 캠페인을 통해 귀하를 발견할 수도 있습니다.

어떤 경로로든 웹사이트에 방문했을 때, 강력한 첫인상을 주어야 합니다.

그 의미는 무엇일까요? 우선, 브랜드 메시지를 전달해야 합니다. 또 다른 핵심 요소는 다른 고등교육 기관과 차별화되는 방식입니다.

웹사이트를 예비 학생들의 의사 결정 디지털 채널로 만들기 위해, 고등교육 마케팅의 일환으로 반드시 갖춰야 할 사항은 다음과 같습니다:

웹사이트 디자인 및 아키텍처

여러분의 웹사이트는 동시에 다양한 대상층이 스크롤하고 있습니다.

예를 들어, 고등학생들은 학부 프로그램에 대한 세부 정보를 찾기 위해 스크롤하고, 일하는 사람들은 야간 대학원 과정을 검색하며, 국제 학생들은 입학 기준에 대한 명확한 정보를 원할 수 있습니다.

사이트 구조는 이러한 경로를 홈페이지 자체로부터 명확하게 구분해야 합니다.

대표적인 사례: 애리조나 주립대학교는 학위 프로그램을 직접 선택할 수 있도록 합니다.

애리조나 주립대학교 제공

깔끔한 네비게이션 외에도, 웹사이트에 반드시 포함되어야 할 필수 요소(있으면 좋은 요소)는 다음과 같습니다:

모바일 우선 디자인 : 통근 시간, 수업 사이, 또는 밤늦게 휴대폰을 스크롤하며 잠재 고객이 정보를 탐색할 수 있는 디자인을 구현하세요.

프로그램 추천 도구 : 지원 예정자에게 이자와 진로 목표, 학습 선호도에 관한 간단한 질문 3~4개를 던진 후, 관련 프로그램을 제안하세요.

AI 챗봇: 마감일, 지원 요건, 캠퍼스 시설, 지원 상태 등 일반적인 쿼리에 24시간 연중무휴로 답변할 수 있는 챗봇을 도입하세요.

프로그램별 전용 랜딩 페이지 구축

학생들은 '미국 최고의 금융학 석사 프로그램'과 같은 구체적인 쿼리를 입력하고, 검색 엔진이나 목표 광고를 통해 프로그램 페이지로 직접 유입됩니다. 이러한 프로그램 페이지들은 독립적인 전환 tool로서 기능하며, 다음과 같은 키 요소를 포함합니다:

지원 자격 기준 : 국내 및 국제 학생 대상 요건, 표준화 시험 점수, 필수 이수 과목, 최소 학점 평균(GPA)을 명시한 섹션을 포함하십시오.

명확한 행동 유도 문구(CTA) : 지원자의 결정 과정 각 단계에 맞춰 명확한 행동 유도 문구를 제공하세요. 예를 들어, 지원서 양식 작성, 입학 상담사와의 전화 상담 예약, 브로셔 다운로드 등이 있습니다.

다운로드 가능한 브로셔 : 커리큘럼 구성, 수강료, 제공되는 장학금, 크레딧 요건, 교수진 자격, 취업 성과 등에 대한 세부 정보를 포함한 다운로드 가능한 PDF를 제작하세요.

학생 추천사 : 재학생 및 최근 졸업생들의 간결한 인용문 또는 비디오 발췌분

차기 모집 일정: 가시적인 마감일과 지원 타임라인을 제시하여 긴급성을 조성합니다

기타 웹페이지

지원 예정자가 귀교 웹사이트를 방문할 때도 여전히 대학을 비교 중이거나 최종 선택을 확정하는 단계일 수 있습니다. 다음과 같은 세부 정보를 제공하여 목표 시장이 접근할 수 있는 매력적인 웹페이지를 제작하세요:

대학 소개 : 대학의 설립 배경, 역사, 인증 및 순위, 유명 동문, 문화적 다양성, 핵심 값, 그리고 학생 참여도를 높이고 기관에 대한 이해를 돕는 기타 모든 정보

언론 멘션 및 뉴스 : 최근 미디어 보도, 연구 성과, 주목할 만한 동문 성과, 기관의 주요 마일스톤

캠퍼스 시설 : 가상 투어, 기숙사 상세 정보, 도서관 자료, 실험실, 스포츠 시설, 학습 스페이스, 캠퍼스 내 학생 생활

학생 지원 서비스: 진로 상담, 정신 건강 지원, 학업 지도, 장애 학생 지원

ClickUp Docs로 웹사이트 콘텐츠와 프로그램 정보를 중앙 집중화하세요.

내장된 AI 어시스턴트를 활용하여 브로셔, 프로그램 가이드라인, 지원 자격 기준, 학교 소개 및 기타 웹페이지용 콘텐츠를 팀에서 직접 작성할 수 있습니다.

여러 기여자(마케팅 작가, 학장, 학생 지원팀)가 동시에 편집하고, 인라인 코멘트를 남기며, 페이지가 공개되기 전에 검토자를 태그할 수 있습니다.

ClickUp Docs로 콘텐츠 운영을 간소화하세요

모든 문서는 자동으로 버전을 저장하므로, 페이지 페이지나 인증 정보의 이전 버전을 잃어버릴 염려가 없습니다.

스타일 가이드와 시각적 아이덴티티 가이드라인을 공유 문서에 저장하여 부서 간 웹 콘텐츠의 일관성을 유지할 수도 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 학생의 약 79%는 대학 공식 웹사이트에서 학교 정보를 수집하는 것을 선호하는 반면, 26%는 정보 검색을 강화하기 위해 대학 챗봇이나 ChatGPT를 이용합니다.

2. 소셜 미디어에서 브랜드 구축하기

모든 대학이 틱톡에 있을 필요는 없습니다.

하지만 소셜 미디어를 무시한다면, 커뮤니티를 구축하고 기관의 값과 사명을 공유할 기회를 놓치고 있는 것입니다.

또한 소셜 미디어는 학생 생애 주기 전반에 걸쳐 관계를 구축하고 유지하며 강화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

간단히 말해, 이곳은 예비 학생들이 첫인상을 양식하고, 재학생들이 소속감을 느끼며, 졸업생들이 오랜 시간 동안 연결을 유지하는 공간입니다.

또한 목표 고객층을 위한 사용자 콘텐츠가 다른 어떤 마케팅 자료나 프로모션 전략보다 더 큰 신뢰를 구축한다는 점을 반드시 알아야 합니다.

각 플랫폼은 서로 다른 단계를 제공합니다:

Instagram, 페이스북, 틱톡을 통해 캠퍼스 생활, 학생 경험, 일상 문화를 보여줄 수 있습니다.

LinkedIn 은 학문적 우수성, 교수진의 연구 성과, 동문들의 업적을 부각시킵니다

YouTube는 캠퍼스 투어, 웨비나, 학생 성공 사례를 위한 스토리텔링 엔진 역할을 합니다.

영감을 얻으려면 미시간 대학교의 Instagram 페이지를 확인해 보세요. 그들은 심야 공부 세션부터 미식축구 경기 전통에 이르기까지 모든 것을 게시합니다.

73%의 예비 학생들이 소셜 미디어를 통해 대학을 조사한다는 점을 고려할 때, 귀 대학의 소셜 미디어 활동은 그들이 귀 대학에서의 미래를 쉽게 그려볼 수 있도록 합니다.

미시간 대학교 제공

다른 여러 대학들도 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 이를 성공적으로 수행하고 있습니다.

예시, 노스이스턴 대학교의 YouTube 채널에는 캠퍼스 소개, 트렌드 주제 등을 다룬 수많은 비디오가 있습니다. 이는 마케팅 커뮤니케이션 전략이 캠퍼스 투어나 화려한 프로모션 비디오에만 국한될 필요가 없음을 보여줍니다.

via Northeastern University

반면, 하버드 비즈니스 스쿨의 경영자 교육 링크드인 페이지는 다양한 대상(예비 참가자, 기업 클라이언트, 교수진, 동문)을 대상으로 합니다.

하버드 비즈니스 스쿨 제공

이러한 예시들의 핵심은 소셜 미디어 전략이 주제, 활동, 이자, 경험의 범위에 기반해야 한다는 점입니다.

탄탄한 소셜 미디어 전략과 함께, 목표 고객층에 맞는 적절한 채널을 활용하는 것을 잊지 마십시오. 이는 귀하의 목표 고객층이 다음과 같을 것임을 의미합니다:

학생 및 잠재적 학생

부모

기업 파트너

다른 기관들

교직원 및 잠재적 교수진

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

다양한 마케팅 채널에서 소셜 미디어 노력을 추적하려면 ClickUp 대학 입학 소셜 미디어 마케팅 플랜 템플릿을 활용하세요.

이 템플릿을 사용하면 소셜 미디어 작업을 한 곳에서 플랜하고, 할당하고, 일정을 잡을 수 있습니다.

이 템플릿을 활용하면 다양한 게시물의 마감일을 시각화(달력 보기)하고, 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드로 작업을 관리하며, 각 작업의 진행을 추적(맞춤형 상태)할 수 있습니다. 템플릿 설정은 간편하며 일에서 활용하기 더욱 쉽습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 대학 입학처 소셜 미디어 마케팅 플랜 템플릿으로 소셜 미디어 게시물 관리를 효율적으로 수행하세요

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 캠페인을 체계적인 보드에 통합하고 플랫폼별 맞춤형 보기로 관리하세요

입학 주기, 이벤트, 공휴일의 마감일을 색상 코드 상태와 알림으로 추적하세요

참여율, 도달률, 클릭률과 같은 메트릭을 추적하기 위한 사용자 지정 필드를 추가하여 예비 학생들에게 가장 효과적인 요소를 파악하세요.

🎺 ClickUp의 장점: 산발적인 스프레드시트, DM, 알림 노트 등으로 대학 소셜미디어를 관리할 수도 있습니다. 하지만 일관된 온라인 존재감을 구축하는 데 필요한 체계성, 가시성, 협업은 제공자가 아닐 것입니다. ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리로 소셜 미디어 마케팅의 모든 요소를 한곳에서 통합 관리하세요. 아이디어 구상부터 출시 후 분석까지, 캠페인의 모든 단계가 하나의 협업 스페이스에서 관리됩니다. ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리로 무작위 마케팅 활동을 플랫폼 전반에 걸쳐 공감을 불러일으키는 일관된 전략으로 전환하세요.

영업, 마케팅, 디자인 연구소, 물류, 엔지니어링, 지원팀은 고객 프로젝트가 성공하기 위해 특정 순서로 작업을 수행해야 합니다. ClickUp을 사용하기 전에는 정말 골칫거리였죠. 프로젝트 타임라인, 목표, 글로벌 팀의 작업을 한 곳에서 추적할 수 없었기 때문에 이벤트 준비를 제때 완료하는 데 어려움을 겪었습니다.

영업 팀, 마케팅, 디자인 연구소, 물류, 엔지니어링, 지원팀은 고객 프로젝트를 성공으로 이끌기 위해 특정 순서로 작업을 수행해야 합니다. ClickUp을 사용하기 전에는 정말 골치 아픈 일이었습니다. 프로젝트 타임라인, 목표, 글로벌 팀의 작업을 한 곳에서 추적할 수 없었기 때문에 이벤트 준비를 제때 완료하는 데 어려움을 겪었습니다.

3. 콘텐츠 마케팅에 투자하세요

단순한 입학 정보 제공을 넘어 고품질 콘텐츠 자산을 구축하는 데 투자하십시오. 지속적으로 가치 있는 자료를 공개하면 예비 학생들은 귀 기관을 신뢰할 수 있는 안내처로 보기 시작합니다.

가치 있는 자산을 구축하기 위해 다음과 같은 방법을 활용할 수 있습니다:

주요 결정 시점을 중심으로 콘텐츠 클러스터를 구성하세요

진로를 선택하는 예비 학생들은 복잡하고 다각적인 질문을 가지고 있습니다. 그들이 실제로 무엇을 찾고 있는지 분석하고, 이러한 쿼리에 포괄적으로 대응하는 상호 연결된 콘텐츠 클러스터를 구축하세요.

인스턴스, 학생이 "컴퓨터 과학 전공이 가치 있을까?"라고 검색할 때는 결정을 내리기 전에 다양한 관점이 필요합니다. 이러한 쿼리에 답하기 위해 다음과 같은 일련의 블로그 게시물을 작성할 수 있습니다:

컴퓨터 과학 학위가 기술 직종에 필수적일까요?

소프트웨어 엔지니어링을 넘어선 컴퓨터 과학 진로

컴퓨터 공학 졸업생의 평균 연봉은 얼마인가요?

컴퓨터 과학 학사 학위를 취득하기 위해 필요한 역량은 무엇인가요?

이는 마케팅 플랜에 추가할 수 있는 주제 클러스터 중 하나에 불과합니다. 귀 기관은 다음과 같은 다양한 결정적 요소를 중심으로 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 구축할 수 있습니다:

콘텐츠 카테고리 다루어야 할 주제 지원 절차 매력적인 자기소개서 작성법 추천서: 누구에게 언제 요청해야 할까 피해야 할 공통 지원서 실수 대학 입학 면접 준비법 진로 성과 5년 후 전공별 졸업생 평균 연봉 특정 전공 프로그램 졸업생을 채용하는 산업 분야 기업이 대학 졸업생에게 원하는 역량 인턴십에서 정규직 전환율 재정 지원 미국에서 금융학 석사 프로그램 비용은 얼마인가요? 미국에서 유학생의 생활비는 얼마인가요? 유학생에게 제공되는 학자금 대출 옵션은 무엇인가요? 금융학 졸업 지원자에게 제공되는 장학금 및 보조금은 무엇인가요? 문화적 포용성 XYZ 대학의 인종 구성은 어떻게 되나요? 보스턴은 아시아계 학생들에게 안전한가요?

교수진의 전문성을 활용하여 사상 리더십 구축

대학들은 가장 활용도가 낮은 마케팅 자원 중 하나인 자격을 갖춘 전문가들을 보유하고 있습니다.

모든 사고 리더십 콘텐츠가 동료 평가 논문이나 장문의 학술 에세이일 필요는 없습니다

'MBA 학생들의 지속가능성 프로젝트에서 얻은 세 가지 교훈'처럼 짧고 접근하기 쉬운 게시물조차도 막대한 신뢰도를 구축할 수 있습니다.

교수진이 트렌드 주제에 대한 간결한 설명 자료를 공유하도록 장려하고, 수업 프로젝트의 비하인드 스토리를 제공하며, 학생이나 동문과 협력하여 학습 성과를 도출하도록 하십시오.

실제로 MIT 연구소(MIT Labs)는 팟캐스트 시리즈를 운영하고 있습니다. 공식 웹사이트에 따르면, 이 팟캐스트의 목적은 MIT의 일 성과를 전 세계 청취자와 공유하는 것입니다. 주로 MIT 총장이 연구소 소속 연구진과 나누는 대화를 다루고 있습니다.

via MIT Open Podcasts

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 콘텐츠 마케팅 관리의 모든 단계에서 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

Brain은 학생과 교직원 모두를 위한 기관의 선구적인 AI 활용 방식을 보여줍니다.

Brain은 팀이 일하는 공간에서 바로 소개문 작성, 문단 재구성, 긴 콘텐츠 블록을 요약하는 작업을 지원합니다. 입학 안내서, 뉴스레터 이메일, 진로 FAQ 등 학생 대상 자료에 필수적인 일관된 어조와 명확성을 보장합니다.

ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 제작하세요

기존 콘텐츠를 새로운 형식으로 재활용하는 데 ClickUp Brain을 활용할 수도 있습니다. 1시간 분량의 입학 설명회 웨비나는 ClickUp 작업 공간 내에서 블로그 요약글, 캐러셀 게시물, 교수진 Q&A로 변환될 수 있습니다.

또는 교수진이 연구 논문을 발표했을 경우, Brain에게 이를 소셜 미디어 플랫폼용 인포그래픽과 캐러셀 콘텐츠로 재구성하도록 프롬프트할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 이미지를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

그리고 영감이 항상 일할 때 떠오르는 것은 아니기에, ClickUp Brain MAX의 Talk-to-Text 기능을 통해 이동 중에도 아이디어를 기록할 수 있습니다.

교수진은 강의 인사이트를 음성으로 입력하고, 학생들은 프로젝트 소감을 녹음하며, 마케터들은 빠른 콘텐츠 아이디어를 말로 남길 수 있습니다. ClickUp Brain은 이를 자동으로 텍스트로 변환하고 정리하여 ClickUp Docs 내에서 실행 가능한 노트나 편집 가능한 초안으로 전환합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp University 마케팅 계획 템플릿을 활용해 고등교육 마케팅 전략을 한 곳에서 플랜하고 추적하세요. 이 템플릿에는 시작 가이드와 5개 이상의 ClickUp 뷰가 포함되어 있어 각 작업의 진행 상황(우선순위, 상태, 마감일 포함)을 쉽게 시각화할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp University 마케팅 플랜 템플릿으로 마케팅 노력을 중앙 집중화하세요 이 템플릿을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 각 작업 완료율을 백분율로 추적하세요

작업의 우선순위에 따라 분류하세요. 예를 들어, 높음, 중간, 낮음 등으로 구분합니다.

의존성을 가진 ClickUp 작업을 생성하고 팀 회원에게 할당하세요

각 콘텐츠 마케팅 전략에 대한 포괄적인 세부 정보를 사용자 지정 필드를 통해 추가하세요

4. 이메일 마케팅 활용하기

이메일은 여전히 가장 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션 채널로, 예비 학생의 77%가 대학 소식과 정보를 받는 데 이메일을 선호합니다.

대학 마케팅을 종합적으로 접근한다면, 예비 학생들의 이메일을 수집할 수 있는 무수한 접점을 확보하게 됩니다. 예시, 학생들이 문의 양식을 제출하거나, 브로셔를 다운로드하거나, 캠퍼스 투어에 등록하거나, 웨비나에 참석하거나, 웹사이트와 상호작용할 때 등이 해당됩니다.

잠재 학생으로부터 수집한 정보를 활용하여 연령, 위치, 프로그램 이자, 지원 상태, 결정 단계별로 세분화하십시오. 각 단계마다 유용한 자료를 제공하면서 수신자를 등록으로 이끄는 맞춤형 이메일 시퀀스를 작성하십시오.

이메일을 활용해 다양한 단계의 학생들과 회의하는 방법은 다음과 같습니다:

전망 단계 콘텐츠 유형 인지도 프로그램 개요, 캠퍼스 생활 하이라이트, 학생 성공 사례, 장학금 공고 고려 사항 세부적인 커리큘럼 분석, 교수진 소개, 재정 지원 안내서, 지원 마감일 알림 결정 맞춤형 합격 통지서, 다음 단계 체크리스트, 기숙사 정보, 등록 마감일 등록생 모집 오리엔테이션 일정, 수강 신청 안내, 캠퍼스 자원, 환영 패키지 재학생 유지 이벤트 초대, 학업 지원 자료, 인턴십 기회, 동문 네트워크 접근

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

통합 기능을 통한 이메일 캠페인 운영 외에도, ClickUp은 이제 프로젝트 워크플로우의 일부로 이메일을 관리할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp을 이용한 이메일 프로젝트 관리로, ClickUp 내에서 직접 메시지를 주고받고, 작업과 연결하며, 자동화를 트리거하고, 이메일 스레드를 체계적인 작업 항목으로 전환할 수 있습니다.

예를 들어 보겠습니다.

장학금 마감일을 문의하는 예비 학생의 이메일은 입학팀의 작업으로 자동 전환, 일정 관리 및 배정할 수 있습니다. 이러한 이메일을 ClickUp 내에서 관리하므로 마케팅팀과 입학팀이 동기화되어 협업하며 스레드 단절을 방지합니다.

일반적인 문의 포인트를 활용하여, 잠재 고객이 양식을 제출하거나 다른 단계로 이동할 때 트리거되는 이메일 시퀀스를 개발할 수 있습니다. 특정 조건이 충족될 때 실행되는 규칙 기반 ClickUp 자동화를 설정하세요.

ClickUp 자동화로 규칙 기반 트리거 설정하기

예를 들어:

트리거 : 잠재 고객이 상담 전화 요청 양식을 제출할 때

조건 : 프로그램 관심 필드가 "대학원 비즈니스 프로그램"과 일치함

실행: 전화 일정 조정을 위한 달력 연결된 이메일을 발송하고, 입학 상담사에게 작업을 할당하세요.

ClickUp으로 워크플로우를 자동화하려면 설정 시간이 필요하지만, 매주 5시간 이상의 일을 절약해 줍니다.

⭐ 보너스: 반복적인 커뮤니케이션을 대규모로 처리하려면 ClickUp Autopilot Agents를 활용하세요. 이 AI 기반 어시스턴트는 학생 문의에 자동으로 응답하고, 이메일을 적절한 상담사에게 전달하며, 다음 단계 조치를 트리거합니다. 예시: 대학원 프로그램의 장학금 자격에 대해 문의하는 예비 학생의 이메일 도착 시, 자동 응답 에이전트가 즉시 관련 재정 지원 정보를 회신하고, 후속 조치를 위해 입학 상담원을 태그하며, 다음 지원 마감일 전에 맞춤형 알림을 보내도록 작업을 생성할 수 있습니다.

5. 대면 이벤트 개최

학생들은 앞으로 몇 년을 보낼 캠퍼스를 직접 보고 싶어 합니다. 기존 캠퍼스 이벤트를 개방하여 그들이 체험할 기회를 제공하세요.

홈커밍 주말, 연례 축제, 주요 스포츠 경기 또는 게스트 강연 시기에 맞춰 등록 기반 오픈하우스를 개최하세요. 캠퍼스 방문을 통해 대학의 활기찬 에너지와 문화를 직접 경험하게 합니다.

지역 및 인근 지역 지원자를 대상으로 주말에 단체 캠퍼스 투어를 진행하세요. 개별 투어 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라, 지원자들이 동일한 프로그램을 고려 중인 다른 지원자들과 회의할 기회도 제공됩니다.

캠퍼스 투어 중 학생 홍보대사는 자신의 경험을 공유하면서 동시에 발생하는 질문에 답변할 수 있습니다.

전국 또는 해외의 잠재 지원자를 위해 가상 캠퍼스 투어를 녹화하여 웹사이트에 삽입하세요. 사용자가 자신의 속도에 맞춰 캠퍼스 건물을 탐색할 수 있는 인터랙티브 360도 체험을 제작하세요.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp의 이벤트 마케팅 템플릿은 플랜 및 자원봉사자 스케줄링부터 참석 확인 추적 및 행사 후 후속 조치까지 모든 세부 사항을 체계적으로 관리합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 이벤트 마케팅 템플릿을 활용하여 이벤트를 플랜하고 실행하세요

ClickUp 보기에 따라 오픈하우스나 캠퍼스 투어의 각 단계를 계획하고, 사용자 지정 필드를 통해 등록 현황을 추적하며, 부서 간 준비 작업을 할당할 수 있습니다.

이벤트 워크플로우가 구축되면 ClickUp 달력이 추가적인 관리 계층을 제공합니다. 캠퍼스 이벤트의 모든 요소가 시간 기반 로드맵으로 전환됩니다.

또한 달력을 Google 캘린더나 Outlook 같은 외부 tools와 동기화하여 교수진, 자원봉사자, 직원 간의 일정을 일치시킬 수 있습니다.

ClickUp 달력으로 이벤트 준비 및 후속 조치 일정을 관리하세요

6. 지역 검색 및 온라인 평판 관리에 투자하세요

고등교육 기관의 경우, 학생이 웹사이트를 방문하기 훨씬 전부터 가시성이 시작됩니다. 예비 학생(과 그 부모)이 "내 근처 최고의 비즈니스대학"이나 "보스턴 최고의 간호학 프로그램"을 검색할 때, 대학의 온라인 존재감이 여러분이 그들의 관심 대상에 포함될지 여부를 결정합니다.

지역 검색 최적화와 온라인 평판 관리는 오늘날 대학 마케팅의 가장 중요한 두 축입니다. 이 두 가지를 함께 활용하면 적절한 지역에서 적합한 학생들에게 정확한 메시지를 전달할 수 있습니다.

먼저 Google 비즈니스 프로필(GBP)을 최적화하세요. 이는 대학이 주는 첫인상이라고 생각하십시오. 모든 캠퍼스 위치에 대해 주소, 연락처 번호, 운영 시간, 고화질 캠퍼스 사진 등 정확한 정보가 포함된 최신 프로필을 유지하세요.

오픈하우스, 다가오는 입학 마감일, 캠퍼스 이벤트에 관한 게시물을 추가하세요. 재학생과 동문들이 자신의 경험에 대해 솔직하고 상세한 후기를 남기도록 권장하세요. 이러한 후기들은 유료 광고보다 훨씬 더 큰 영향력을 지닌 잠재적 학생들에게 전달됩니다.

검색 목록을 넘어, 평판 관리는 대학이 디지털 채널 전반에서 어떻게 소통하는지로 확장됩니다.

긍정적·부정적 리뷰 모두에 공감과 투명성을 바탕으로 프롬프트 대응하십시오. 이를 학생들에게 기관이 피드백을 얼마나 가치 있다고 여기는지 보여주는 거울로 삼으십시오.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 작업은 광범위한 목표를 명확하고 실행 가능한 단계로 전환하여 추적 및 관리가 용이합니다. 개선하고자 하는 평판 또는 마케팅 KPI (예: Google 리뷰 증가, 별점 향상, 지역 디렉토리 노출 확대)별로 작업 생성하여 시작하세요.

ClickUp 작업은 팀워크를 실행 가능하게 만듭니다—우선순위 설정, 소유자 지정, 세부사항 추가, 그리고 댓글과 업데이트로 모든 구성원의 협업을 한 곳에서 관리하세요.

각 작업은 더 작은 하위 작업이나 체크리스트 항목으로 분할할 수 있어 평판이나 가시성과 같은 무형의 노력조차 측정 가능하고 관리하기 쉽게 만듭니다. 특정 팀원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 우선순위를 추가하고, 시작부터 완료까지 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

작업은 팀, 부서 또는 "지역 SEO", "평판 관리", "학생 피드백"과 같은 이니셔티브별로 그룹화할 수 있습니다. 이를 통해 모든 구성원이 집중해야 할 사항과 자신의 일이 전체 목표에 어떻게 기여하는지 명확히 이해할 수 있습니다.

ClickUp 작업을 사용하면 아이디어와 목표를 구체적인 실행 계획으로 전환하여 결과를 쉽게 측정하고 팀의 협업을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 인사이트: 관리자의 55%는 작업을 더 큰 과제나 목표와 연결하여 프로젝트의 '이유'를 설명합니다. * 이는 45%의 사람들이 목적보다 절차에 기본값으로 의존하는 경향이 팀 회원들의 동기 부여와 추진력 부족으로 이어질 수 있음을 의미합니다. 우수한 성과자조차도 자신의 일이 어떤 의미를 지니는지 확인하고 그 안에서 가치를 발견할 필요가 있습니다. 이제 격차를 해소할 때입니다. ClickUp에서 개별 작업을 포괄적인 목표와 연계하세요. 내장된 관계 및 의존성을 활용해 모든 노력이 어떻게 큰 그림에 기여하는지 보여줌으로써 팀원 모두에게 작업의 의미를 부여하세요. 💫 실제 결과: 카툰 네트워크는 ClickUp의 소셜 미디어 관리 기능을 활용해 콘텐츠 게시를 4개월 앞당겼으며, 동일한 팀 규모로 두 배 많은 소셜 채널을 관리했습니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 캠퍼스 관리 소프트웨어 tools

7. 데이터 기반 디지털 광고

데이터 기반 디지털 광고는 대상층 인사이트, 행동 분석, 전환 메트릭을 활용하여 대학이 온라인 캠페인을 어떻게, 어디서, 언제 운영할지 결정하는 데 정보를 제공합니다.

Google Ads, Meta(페이스북 + Instagram), LinkedIn, YouTube를 활용하여 오픈하우스, 프로그램 론칭, 장학금, 지원 마감일을 적합한 대상에게 프로모션할 수 있습니다.

그런데 왜 중요한 걸까요?

노출 수, 클릭 수, 전환율을 추적함으로써 어떤 캠페인이 가장 적합한 잠재 고객을 유치하는지, 어떤 캠페인이 기대에 미치지 못하는지 파악할 수 있습니다.

이상적으로는 얼마나 많은 잠재 고객이 실제 지원자로 전환되었는지 추적하는 것이 바람직합니다. 캠페인 수준 데이터(광고 클릭, 랜딩 페이지 방문, 양식 제출)를 실제 등록 결과와 연결된 상태로 유지할 수 있을 때, 광고는 성장 마케팅 전략으로 전환됩니다.

데이터 소스를 연결하는 것부터 시작하세요. 광고 플랫폼, CRM, 기업 마케팅 소프트웨어, 분석 tools을 동기화하여 리드 활동이 중앙 시스템으로 흐르도록 합니다.

다음으로, 입학 퍼널을 반영하는 학생 세그먼트를 구축하세요. 대학 진학 옵션을 탐색하는 고등학교 졸업반 학생일 수도 있고, 비자 및 주거 정보를 조사하는 유학생일 수도 있습니다. 그 외 어떤 것이든 가능합니다.

각 세그먼트의 동기를 반영하도록 광고 콘텐츠를 맞춤화하세요. 고등학생은 활기찬 캠퍼스 생활 이미지에 반응할 수 있습니다. 전문 학습자는 급여 전망이나 유연성에 대한 ROI 중심 메시지에 더 잘 반응할 수 있습니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 대시보드는 마케팅 캠페인 성과를 명확한 보기로 제공합니다. 관련 마케팅 생산성 메트릭을 모니터링하여 목표 달성에 회의인지 확인하세요.

ClickUp 대시보드를 활용하여 마케팅 캠페인 성과를 모니터링하세요

⭐ 보너스: ClickUp 통합 기능을 활용해 즐겨찾기 광고 및 분석 tools를 ClickUp에 직접 연결하세요. Google Ads, Meta, HubSpot, Google Analytics 같은 플랫폼을 연동하면 캠페인 데이터와 성과 메트릭을 자동으로 가져올 수 있습니다.

8. 학생들을 브랜드 홍보대사로 전환하세요

학생들이 가장 효과적인 마케팅 팀입니다.

문제는, 여러분이 그들에게 기회를 주고 있느냐는 것입니다.

학생이 기숙사 입주 과정을 담은 브이로그를 공유하거나, 연례 축제 사진을 올리거나, 교수님의 도움으로 인턴십을 얻게 된 이야기를 짧게 게시할 때—그것이 바로 돈으로 살 수 없는 마케팅입니다.

이 진솔하고 각본 없는 이야기들은 유료 광고로는 재현할 수 없는 감정적 연결을 형성합니다. 캠퍼스 생활의 진정한 모습을 보여주어 예비 학생들이 그곳에서 자신의 모습을 그려보게 합니다.

많은 대학들도 이를 마케팅 플랜의 일부로 삼고 있습니다.

남가주대학교(USC)는 고등교육 분야에서 가장 체계적이고 성공적인 학생 홍보대사 프로그램을 운영하고 있습니다.

각 앰배서더는 엄격한 선택 과정을 거쳐 선택되며, 디지털 에티켓, 브랜드 목소리, 사진 촬영, 숏폼 비디오, 스토리텔링을 포함한 콘텐츠 생성 기본에 대해 훈련받습니다.

여러분의 홍보대사들은 국제학생, 편입생, 운동선수, 예술가 등 다양한 배경을 가진 이들이 참여하여 다채로운 시각을 공유합니다. 지원 예정자들은 대학 생활의 다양한 버전을 접하게 됩니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

학생 홍보대사 프로그램을 운영하려면 마케팅, 입학처, 소셜 미디어, 학생처 간의 협조가 필요합니다. ClickUp for Education은 이 과정의 모든 부분을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp에 전담 앰배서더 작업 공간을 설정하여 마케팅 팀이 모집, 교육, 콘텐츠 기획 및 성과 추적을 관리할 수 있도록 하세요.

마케팅 팀은 각 홍보대사를 게스트로 추가하여 게시물을 제출해 승인을 받거나 캠페인 마감일을 추적할 수 있습니다.

브랜드 가이드라인 및 소셜 미디어 정책과 같은 온보딩 자료는 ClickUp 문서에서 저장됩니다.

ClickUp의 달력 보기를 활용하면 오리엔테이션, 스포츠 이벤트, 신입생 모집, 졸업 주간 등 학년 중 키 시점에 맞춰 홍보대사 콘텐츠 플랜을 세울 수 있습니다.

대학 마케팅의 일반적인 과제와 극복 방안

최고의 전략을 갖추었더라도 고등교육 마케팅은 고유한 난제들을 안고 있습니다. 그 중에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다:

❗포화 상태의 시장에서 두각을 나타내기

미국 교육부는 미국 내 학위 수여 기관으로 약 4,000곳을 목록에 올리고 있습니다. 이 번호에는 직업 교육 기관이나 비전통적 학교는 포함되지 않습니다.

시장은 그 어느 때보다 경쟁이 치열해졌으며, 학생들이 전통적인 교육을 인식하는 방식에도 상당한 변화가 일어나고 있습니다.

✅ 해결책: 다른 모두가 사용하는 일반적인 위치는 피하세요.

'글로벌 기회'라는 추상적 표현 대신, 목표 메시지를 정립하세요. 예를 들어 졸업 후 6개월 내 취업 평가를 강조하는 방식이 될 수 있습니다.

"세계적 수준의 연구"라는 표현 대신, 재학생들이 2학년 때부터 연구비 지원 프로젝트에 어떻게 기여하는지 강조하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: 마케팅 목표 달성을 위한 무료 마케팅 캠페인 템플릿

❗서로 다른 부서 간 협력 강화

어떤 고등교육 기관에 물어보더라도, 그들은 수많은 다양한 tools를 사용하고 있을 것입니다. 입학 관리를 위한 CRM, 마케팅을 위한 이메일 플랫폼, 학사 관리를 위한 레거시 ERP, 동문 관리에는 스프레드시트까지.

결과적으로 마케팅, 입학처, 동문회, 학과 부서들은 각자 따로 일합니다.

그 결과 각 부서 간 조율이 부족해집니다. 마케팅 플레이북이 없으면 이는 단절된 학생 경험으로 이어집니다.

✅ 해결책: 공유 캘린더, 정기적인 전략 동기화, 통합 캠페인 브리핑을 통해 부서 간 협업 플랜을 장려하세요. 명확한 브랜드 가이드라인과 워크플로우를 수립하여 모든 부서가 하나의 일관된 스토리에 기여하도록 합니다.

📚 더 읽어보기: 학생을 위한 ClickUp 활용법

❗한도 마케팅 예산

마케팅 예산과 자원의 한도가 있는 소규모 대학이라면 한 번에 열 가지 일을 동시에 수행할 수 없습니다.

여러분은 수백만 달러의 마케팅 예산을 가진 기관들과도 경쟁하고 있습니다. 이들은 모든 것을 처리할 수 있는 종합 대행사와 내부 직원들을 보유하고 있죠.

✅ 해결책: 무작정 모든 채널에 집중하지 마세요. 대상 고객이 주로 활동하는 2~3개 채널에 집중하세요. 콘텐츠를 꾸준히 공유하세요. 디지털 마케팅 활동을 확장하기 위해 AI를 활용하는 것도 좋습니다. 예시: 콘텐츠 제작, 재활용, 아이디어 구상 등에 활용할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 팀의 업무 처리 능력이 한계에 달했을 때는 실행에 옮기기 전에 ClickUp Brain의 연결 검색 기능을 활용해 모든 아이디어에 맥락을 부여하세요. 예시: 캠페인 컨셉을 브레인스토밍할 때, Brain은 작업 공간에 저장된 과거 입학 보고서, 소셜 게시물 또는 이벤트 요약에서 관련 인사이트를 자동으로 추출할 수 있습니다. 매번 새로 고안할 필요 없이 ClickUp Brain의 연결 검색을 활용해 즉시 답변을 얻으세요

ClickUp으로 대학 마케팅 노력 중앙 집중화하세요

디지털 마케팅 채널 전반에 걸친 통합 마케팅은 학생 모집 수를 증가시킬 것입니다. 하지만 팀이 혼란을 관리하느라 역량이 분산되는 것은 원치 않을 것입니다. 특히 그들의 시간이 이미 수천 가지 다른 작업에 분산되어 있을 때는 더욱 그렇습니다.

ClickUp은 여기서 시간을 절약해 줍니다.

일을 위한 이 모든 것 앱은 모든 작업을 한곳에 통합합니다. 콘텐츠가 저장되는 작업 공간과 함께 제공되는 기능은 다음과 같습니다: - 상황 인식을 갖춘 AI - 반복 작업을 처리하는 자동화 - 교육 마케팅을 위해 설계된 템플릿 - 팀 간 협업을 원활하게 하는 기능

간단히 말해, 하나의 플랫폼을 벗어나지 않고 마케팅 아이디어를 구상에서 실행까지 옮기는 데 도움이 되는 모든 것을 제공합니다.

대학 마케팅 전략을 플랜하기 위해 ClickUp에 무료로 가입하세요.