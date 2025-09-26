온라인과 오프라인에서 이벤트를 성공적으로 프로모션하는 방법

어떤 이벤트는 몇 분 만에 매진되는 반면, 다른 이벤트는 티켓을 나눠주기도 힘들어하는 이유가 궁금하신가요? 그 비결은 이벤트 시작 훨씬 전부터 기대감과 긴급함을 조성하는 프로모션 플랜에 있습니다. 놀라운 이벤트는 그에 걸맞은 관객을 필요로 하지만, 그들은 우연히 당신을 찾아오지 않습니다.

이것이 바로 이벤트 프로모션 방법을 아는 것이 매우 중요한 이유입니다. 이를 통해 참여하고 싶어 하는 잠재적 참석자들이 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.

이 글에서는 정확한 정보를 온라인에 공유하는 것부터 사람들이 초대받은 느낌을 받을 수 있도록 세심한 배려를 더하는 것까지, 이벤트를 알리고 생동감 있게 만드는 효과적인 방법을 단계별로 안내합니다.

이벤트 프로모션이 중요한 이유

2012년 10월, 레드불이 후원한 오스트리아 스카이다이버 펠릭스 바움가트너는 성층권에서 점프하여 자유낙하 중 음속 장벽을 돌파하기로 결심했습니다.

첫눈에 보기엔 그저 평범한 익스트림 스포츠 묘기처럼 보일 수도 있었습니다. 하지만 레드불이 이를 전 세계가 공유한 순간으로 만든 방식이 바로 전설이 된 이유입니다. 이 이벤트는 YouTube를 통해 생중계되었고, 수백만 명의 평범한 사람들이 실시간으로 펼쳐지는 역사를 지켜보기 위해 시청했습니다.

그리고 그 프로모션은? 레드불은 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 진행한 이벤트 광고의 일환으로, 수개월에 걸쳐 비하인드 장면, 보도 자료 업데이트, 강렬한 비주얼을 공유하며 기대감을 조성했습니다.

동시 접속자 800만 명 이상이 라이브 스트리밍을 시청하며 당시 기록을 설정했습니다. 그리고 레드불은 누구도 잊을 수 없는 브랜드로 자리매김했습니다.

긍정적인 이벤트 프로모션의 결과가 지닌 힘, *✨

이벤트 프로모션이 효과를 발휘하는 다른 확실한 방법들:

✅ 사람들이 공유하고 싶어하는 추억을 만들어, 이벤트가 벗어나도 오래도록 기억에 남는 이야기로 만듭니다

✅ 목표 고객이 있는 곳에서 그들을 찾아가, 관심 있을 가능성이 높은 사람들이 참여할 수 있는 시기에 제때 소식을 접할 수 있도록 지원합니다

✅ 브랜드, 사명 또는 아이디어에 대한 인지도를 높여 이벤트 종료 후에도 지속되는 대화의 중심에 자리매김합니다

✅ 사용자 생성 콘텐츠를 통해 잠재적 이벤트 참가자들이 적극적인 참여자로 전환되도록 유도하여, 입소문과 소셜 공유를 통해 확산되는 열기를 불러일으킵니다

✅ 다음 이벤트를 위한 추진력을 마련하세요. 잘 홍보된 모임은 사람들이 다음 이벤트를 기대하게 만듭니다

📖 추천 자료: 최고의 무료 이벤트 플랜 소프트웨어

사전 이벤트에 대한 관심을 유도하는 5가지 프로모션 전략

아시다시피, 이벤트 당일만큼이나 이벤트 전 몇 주간의 준비 기간이 매우 중요합니다.

등록은 늦게 들어오는 경향이 있으며, 바쁜 사람들을 설득해 커밋받는 것은 마치 이를 뽑는 것만큼 어렵습니다. 또한 대부분의 자금이 이벤트 자체에 투입되기 때문에 예산이 빠듯합니다.

하지만 이러한 어려움을 정면으로 맞설 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다. 행사 당일 몇 주 전부터 당일까지 이벤트를 프로모션하는 방법을 살펴보겠습니다.

1. 초대 대상에 대해 깊이 있게 분석하세요

가장 흔한 실수 중 하나는 자신의 이벤트가 '모두를 위한 것'이라고 가정하는 것입니다. 절대 그렇지 않습니다. 목표 고객층을 좁히면 비용을 절감하고 메시지를 선명하게 하며, 실제로 사람들이 참여를 결정하게 만듭니다.

누구에게 말하고 있는지 모른다면, 결국 무미건조한 전단지나 공허한 링크드인 게시물만 남게 됩니다. 이는 헛된 노력일 뿐입니다.

대신 목록을 세분화하세요: 지역 커뮤니티 회원, 과거 참석자, 또는 "의료계 중간 관리자" 같은 특정 그룹으로요. 이벤트 주제와 세부 사항을 직접 전달하면 이벤트 가시성이 높아지는 것을 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 이벤트 앱이나 이벤트 페이지의 과거 데이터를 다시 살펴보세요. 어떤 그룹이 가장 빨리 등록했나요? 어떤 그룹이 가장 자주 불참했나요? 데이터를 파악하면 다가오는 이벤트에 참석할 가능성이 가장 높은 사람들을 목표로 삼는 데 도움이 됩니다.

2. 초대장을 단순한 공지사항이 아닌 이야기로 만들어보세요

현실은 이렇습니다: 날짜와 시간만으로는 아무도 기억하지 않습니다. "금요일 오후 6시, B홀"이라는 정보만으로는 이벤트 참석을 이끌어내지 못합니다. 사람들은 이야기를 기억합니다—무엇을 배울지, 누구를 만날지, 또는 이벤트 후 가져갈 감동 같은 것들을요.

물론 키 이벤트 정보를 공지해야 합니다. 하지만 동시에 청중이 직면한 어려움도 고려하세요.

이 이벤트가 그들의 시간을 절약해 줍니까? 평소 접하기 어려운 목소리를 접할 기회를 제공자로 됩니까? 실수를 피하는 데 도움이 됩니까? 이벤트 프로모션 전략은 그들이 직면한 문제를 해결해 준다는 점을 부각해야 합니다.

*예시: 세무 컨설턴트가 웨비나 참가 신청을 유도하는 데 어려움을 겪었습니다. 원래 제목은 "2024 세금 세미나"였는데, "돈을 잃지 마세요: 세금 신고 시 중소기업이 저지르는 5가지 실수"로 변경했습니다. 갑자기 사람들이 이메일을 공유하기 시작했고, 등록자가 증가했습니다.

3. 의도적으로 채널을 계층화하세요

이벤트 웹사이트가 멋져 보일 수 있지만, 이는 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 단일 채널에만 의존하면 대부분의 잠재 고객을 놓칠 위험이 있습니다.

문제는 사람들이 흩어진다는 점입니다: 어떤 이들은 Instagram에 몰두하고, 다른 이들은 이메일을 꼼꼼히 확인하며, 링크드인은 기업 구매자에게 접근할 수 있는 유일한 통로일 수 있습니다.

키는 '모든 곳에 존재하라'가 아니라 각 채널이 가장 잘하는 것을 활용하는 것입니다

알림 및 카운트다운 이메일

Instagram 스토리를 통한 현장 뒷이야기

사상 리더십을 위한 LinkedIn 게시물

페이스북 이벤트를 통한 참석 확인 관리

📖 추천 자료: 모든 기획자가 알아야 할 키 이벤트 관리 소프트웨어 기능

4. 조기 커밋 유도

모든 이벤트 기획자는 행사 3주 전 빈 등록 대시보드를 보며 느끼는 좌절감을 잘 압니다. 사람들은 마지막 순간까지 기다리길 좋아하지만, 이는 케이터링, 호텔 블록, 스폰서 신뢰도에 큰 혼란을 초래합니다. 이를 해결하는 방법은 조기 등록자에게 혜택을 제공하는 것입니다.

가격을 깎고 싶지 않다면 독점 혜택을 제공하세요. 예시: 조기 등록자에게 인기 워크숍 우선 참여권, VIP 회의, 또는 다운로드 가능한 보너스 등을 제공할 수 있습니다.

목표는 기다리는 것이 위험하게 느껴지도록 만드는 것입니다.

📌 예시: 무료 이벤트를 진행한 웰니스 코치는 선착순 50명에게 디지털 명상 가이드를 제공하겠다고 약속했습니다. 배포 비용은 들지 않았지만 긴급성을 조성했습니다. 일주일 만에 그녀는 이벤트 스폰서에게 자신 있게 접근할 수 있을 만큼 충분한 번호(번호)를 확보했습니다.

5. 파트너와 이미 사람들이 팔로잉하는 목소리를 통해 신뢰를 빌리세요

프로모션에서 가장 어려운 부분 중 하나는 회의주의의 벽을 뚫는 것입니다. 사람들이 왜 당신을 믿고 시간을 내주어야 할까요?

이때 이벤트 스폰서, 파트너 또는 인플루언서의 도움이 필요합니다. 그들의 신뢰도가 이벤트에 전이되며, 그들의 관객이 바로 여러분의 관객이 됩니다.

최고의 협업은 가장 유명한 파트너가 아닌 가장 관련성 높은 파트너와 이루어집니다. 중요한 것은 중첩입니다: 그들의 관객이 당신의 잠재적 참석자와 매우 유사해야 합니다.

📖 함께 읽기: 이벤트를 돋보이게 하는 이벤트 마케팅 예시

이벤트 중 프로모션을 위한 5가지 이벤트 마케팅 전략

1800년대 후반, 기네스는 더블린에 양조장 문을 열고 현지인들을 초대했습니다. 사람들은 맥주가 어떻게 만들어지는지 직접 볼 수 있었고, 마지막에는 한 잔을 공유하기도 했습니다.

맞춤형 고객으로 전환된 방문객들에게 집으로 가져가 공유할 수 있는 이야기를 제공했습니다.

어떤 면에서는 이 이벤트가 기업이 주최한 최초의 이벤트 중 하나였습니다. 하지만 공장 투어는 이제 흔한 일이 되었습니다. 그래서 새로운 전략이 필요합니다. 몇 가지를 살펴보겠습니다:

1. 이야기가 펼쳐지는 대로 공유하세요

실시간 소셜 미디어 이벤트 프로모션은 다음 날 사라지는 이벤트와 기억 속에 오래 남는 이벤트를 가르는 핵심 요소입니다.

하이라이트를 실시간으로 공유하세요. 연사의 명언, 관객 반응, 키 발표 장면을 짧게 담아 올리세요. 이는 참석자들에게 소속감을 주고, 온라인 시청자들에게 놓치고 있는 의미 있는 순간이 있음을 보여줍니다.

💡 전문가 팁: 실시간 업데이트에 전념하는 소규모 콘텐츠 팀을 구성하세요. 주 운영팀에 의존하면 프로모션은 항상 운영 업무에 밀려 좌석에 밀릴 수밖에 없습니다.

2. 참가자를 중심에 두세요

사람들은 주최자의 정교한 게시물보다 동료들의 추천을 더 신뢰합니다. 참석자들이 게시할 수 있도록 프롬프트, 시각 자료, 게시 이유를 제공하여 공유를 쉽게 만들어주세요.

브랜드 포토부스, 소셜 공유 연계 경품 행사, 단계에서의 호소력 있는 호출은 놀라운 효과를 발휘할 수 있습니다.

📌 예시: 지역 예술 축제는 벽화 배경에 독특한 이벤트 해시태그를 그려 넣었습니다. 방문객들은 줄을 서서 사진을 찍고 Instagram에 게시했습니다. 주최측은 소셜 미디어에서 적극적으로 프로모션할 필요가 없었으며, 참석자들이 대부분의 일을 대신해 주었습니다.

📖 함께 읽기: 무료 이벤트 플랜 템플릿 및 체크리스트

3. 무대 뒤에서 벌어지는 일을 보여주세요

참석자들은 완성도 높은 결과물을 좋아하지만, 외부인들은 오히려 생생한 인간적인 모습에 더 연결됩니다. 비하인드 스토리를 공유하면 친밀감과 진정성을 쌓을 수 있습니다.

연사가 준비하는 모습, 자원봉사자와의 짧은 채팅, 또는 개장 전 팀의 준비 과정을 보여주세요.

하이브리드 이벤트의 경우, 가상 참가자들이 단순히 영상을 시청하는 외부인이 아닌 현장의 분위기를 함께 느끼도록 만드는 방법도 여기에서 확인할 수 있습니다.

📌 예시: 하이브리드 음악 쇼케이스에서 팀은 첫 공연 시작 10분 전 백스테이지에서 Instagram 라이브를 진행했습니다. 홈에서 시청하던 팬들이 채팅에 댓글을 쏟아냈고, 많은 이들이 마지막 순간에 라이브 스트리밍 티켓을 구매했습니다. 이 즉흥적인 피드 활동은 사전 진행한 유료 광고보다 더 많은 티켓 판매를 이끌어냈습니다.

4. 관객을 위한 작은 단계를 마련하세요

이벤트는 메인 단계에서 벌어지는 일만이 전부가 아닙니다. 참석자 그 자체가 가장 강력한 스토리텔러입니다.

간단한 Q&A 세션을 진행하거나, 짧은 추천 영상을 녹화하거나, 소셜미디어용 '레드카펫' 스타일 인터뷰를 통해 참가자들의 목소리를 담아보세요. 이는 참석자들을 지지자로 전환시키고 콘텐츠 공급을 즉시 확대하는 효과가 있습니다.

📖 함께 읽기: 더 스마트하고 효과적인 이벤트 플랜을 위한 무료 이벤트 타임라인 템플릿

5. 온라인 관객의 참여도를 높여보세요

하이브리드 이벤트는 더 이상 드문 일이 아닙니다. 온라인 참가자를 위한 참여 플랜이 없다면, 상당한 수의 관객을 잃을 위험이 있습니다.

키 세션을 실시간 스트리밍하고, 인터랙티브 설문을 생성하며, 소셜 미디어에서 콘테스트를 운영하고, 실시간으로 채팅에 자료를 공유하세요. 원격 참가자들이 참여감을 느낄 때, 그들은 더 오래 머물며 향후 이벤트에 등록할 가능성이 높아집니다.

📖 추천 자료: 이벤트 기획자를 위한 무료 워드 형식 이벤트 제안서 템플릿

이벤트 후 프로모션을 성공시키는 5가지 방법

이벤트 후 가장 중요한 것은 대화 중에 노트와 실행 항목을 신속하게 기록하고, 담당자들이 최대한 빨리 맞춤형 후속 조치를 취할 수 있도록 지원하는 것입니다.

행사 후 관리란 기본적으로 이벤트의 수명을 연장하는 것입니다. *

참가자들과의 연결을 깊게 하고, 쌓아온 모멘텀을 장기적인 영향력으로 전환할 기회입니다. 이벤트가 문을 닫는 순간이 끝나지 않도록 하는 방법을 알려드립니다.

1. 기억이 생생할 때 행동하세요

후속 조치를 미룰수록 참여도는 급격히 떨어집니다. 참석자들은 바빠지고, 수신함은 여전히 가득 차 있으며, 세부 사항은 금방 잊혀집니다.

행사 후 24시간 이내에 감사 메시지를 보내세요. 키 순간을 강조하고 유용한 자료를 공유하면 열기를 유지할 수 있습니다. 일주일이나 기다리면 그 열기는 사라집니다.

📖 함께 읽기: 최고의 이벤트 관리 CRM

2. 이벤트 후 hub 구축하기

이벤트 웹사이트는 요약 hub로 진화해야 합니다.

참석자들이 세션을 다시 확인하고, 불참자들이 놓친 내용을 따라잡으며, 다음 이벤트 잠재 참가자들이 값 증명을 확인할 수 있는 공간입니다.

녹화 영상, 프레젠테이션 슬라이드, 사진 갤러리, 통계 자료, 인상적인 인용문으로 채우세요. 공유할 가치가 있는 콘텐츠로 만들어 보세요.

📖 함께 읽기: 이벤트 플랜 체크리스트 작성법

3. 대상별 접근 전략 수립

모든 참석자가 똑같지는 않습니다. 폐회 기조연설까지 머문 사람과 한 번도 로그인하지 않은 등록자는 완전히 다릅니다.

대상 고객을 세분화하고 맞춤형으로 접근하세요. 불참자에게는 하이라이트를 담은 '참석하지 못해 아쉽습니다' 노트를 보내세요. 적극적으로 참여한 참석자에게는 데모나 향후 이벤트 조기 등록과 같은 다음 단계 기회를 제공하세요.

💡 전문가 팁: 소셜 공유 버튼을 삽입하여 참석자들이 하이라이트를 자신의 네트워크에 한 번의 클릭으로 게시할 수 있도록 하세요.

4. 콘텐츠를 재활용하세요

가장 어려운 부분은 이미 완료됨: 훌륭한 세션, 시각 자료, 대화를 준비한 것이죠. 이제 그 콘텐츠를 일할 차례입니다.

기조 비디오를 블로그 포스트로, 분과 세션을 팟캐스트로, 이벤트 하이라이트를 LinkedIn 캐러셀로 재활용하세요. 콘텐츠 재활용은 단일 이벤트 일정을 넘어 마케팅 효과를 극대화합니다.

📌 예시: 한 디자인 에이전시가 컨퍼런스 하이라이트 30초 영상을 편집해 매주 Instagram에 공개했습니다. 이 드립 캠페인은 거의 3개월 동안 화제를 이어가며 메일링 목록 신규 가입자를 유치했습니다.

5. 대화를 계속 이어가세요

이벤트는 커뮤니티를 구축할 기회입니다. 행사 후 프로모션은 사람들이 계속 연결할 수 있는 스페이스를 제공할 때 가장 잘 일합니다.

LinkedIn 또는 Slack 그룹을 생성하거나, 추가 자료를 공유하거나, 연사와의 간단한 후속 Q&A를 진행하세요. 참석자들이 지속적인 대화의 일부라고 느낄 때, 향후 이벤트에 참여할 가능성이 훨씬 높아집니다.

💡 전문가 팁: 참석자들에게 다음에 보고 싶은 내용을 물어보세요. 참여도 향상과 무료 관객 조사 효과를 동시에 얻을 수 있습니다.

일반적인 이벤트 프로모션 과제와 극복 방법

이벤트 프로모션은 종종 예상치 못한 방식으로 어려움을 겪게 합니다. 반복적으로 목격된 문제점과 이를 해결할 수 있는 신중한 방법들을 소개합니다:

🚩 과제: 제한된 예산으로 인해 프로모션 노력의 범위가 한도가 됩니다

✅ 해결책:

가장 높은 ROI를 제공하는 채널에 집중하세요

하나의 콘텐츠를 다양한 형식으로 재활용하세요

모든 예산을 효율적으로 활용하기 위해 공동 프로모션을 위한 파트너십이나 스폰서십을 활용하세요

🚩 과제: 이벤트일이 다가오기 전에 캠페인을 플랜할 시간이 부족합니다

✅ 해결책:

이벤트 날짜를 기준으로 역순으로 타임라인을 구축하세요

프로모션 자료 일괄 생성하기

알림, 후속 조치, 소셜 미디어 일정을 위한 자동화 tools 활용하기

🚩 도전 과제: 소규모 팀이나 한도 인력으로 여러 변수를 관리해야 하는 상황

✅ 해결책:

가장 중요한 역할을 파악하고, 비핵심 역할은 위임하세요

급한 공백을 메울 수 있도록 자원봉사자 풀이나 외부 프리랜서를 백업으로 준비하세요

🚩 도전 과제: 이벤트 프로모션 전략의 실제 효과를 추적하기 어려운 점

✅ 해결책:

이벤트 플랜을 시작하기 전에 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하세요

허울뿐인 메트릭(vanity metrics)를 넘어, 이벤트 등록 경로, 유입 트래픽, 소셜 미디어 참여도 , 사후 설문조사 응답 등 의미 있는 데이터를 측정하세요

🚩 과제: 프로모션은 지나치게 강압적이거나 과장된 느낌을 줄 위험이 있어, 목표 고객층의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다

✅ 해결책:

메시지를 투명하게 유지하고 참석자 중심의 접근을 유지하세요

진솔한 현장 뒷이야기를 공유하세요

마케팅에서 약속한 모든 내용이 실제 이벤트 경험과 일치하도록 보장하세요

📖 함께 읽기: 가상 컨퍼런스 이벤트 플랜 방법

