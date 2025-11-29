안전한 커뮤니케이션을 위한 HIPAA 준수 채팅 도구 10선

환자의 메시지가 오후 11시 42분에 도착했습니다. "저기, 오늘 진료 중에 중요한 걸 빠뜨린 것 같아요. 지금 말씀드려도 될까요?"

누구나 공감할 만한 순간입니다. 망설임 없이 답변하고 싶은 마음이 들죠. 자연스러운 반응이지만, 그렇게 하면 잠재적인 HIPAA 위반의 문을 열어놓는 꼴입니다. 실제로 지난해만 해도 의료 기관들은 725건의 데이터 유출 사고를 보고했으며, 2억 7,500만 건 이상의 의료 기록이 노출되었습니다. 안타깝게도 이러한 전면적인 위기는 줄어들 기미를 보이지 않고 있습니다.

HIPAA 준수 채팅 tools가 중요한 이유는 바로 이것입니다. 규정이 요구하기 때문이 아니라, 모든 대화의 상대편에는 실제 사람이 존재하기 때문입니다.

좋은 소식은, 이러한 유형의 커뮤니케이션을 위해 특별히 설계된 플랫폼이 존재한다는 점입니다. 업무 방해 없이 민감한 데이터를 보호하는 tools입니다. 이제 고려해볼 만한 최고의 옵션 10가지를 살펴보겠습니다.

HIPAA 준수 채팅 도구에서 무엇을 찾아야 할까요?

많은 채팅 플랫폼이 보안을 제공한다고 주장하지만, 환자 데이터를 보호하고 HIPAA 규정을 준수하기 위해 필요한 엄격한 기준을 충족하는 플랫폼은 극소수에 불과합니다.

선택 전에 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다:

종단 간 암호화 및 감사 추적 : 강력한 암호화를 통해 전송 및 저장소 중 메시지와 첨부 파일의 보안을 유지합니다. 감사 추적은 데이터 접근 시점, 접근자, 접근 기기를 기록하여 동등하게 중요합니다.

안전한 파일 공유 및 EHR 통합: 암호화된 파일 전송을 지원하고 EHR(전자건강기록) 또는 진료 관리 시스템 플랫폼과 연결하여 워크플로우를 원활하고 안전하게 유지하세요.

사업 협력자 계약(BAA) 지원 : 공급업체와 사업 협력자 계약(BAA)을 체결하여 개인 건강 정보(PHI)를 법적으로 보호하고 HIPAA 기준을 충족하세요. 계약 전 반드시 BAA 제공 여부를 확인하십시오.

메시지 보존 및 삭제 설정: 플랫폼이 메시지 보존 기간을 제어할 수 있도록 허용하고, 더 이상 필요하지 않을 때 PHI(개인 건강 정보)의 보안을 고려한 안전한 삭제를 지원하는지 확인하세요.

👀 알고 계셨나요? 2015년 앤섬(Anthem) 해킹 사건으로 약 7,880만 명의 데이터가 유출되었으며, 이는 사상 최대 규모의 의료 데이터 유출 사건 중 하나입니다.

📚 추천 자료: 최고의 의료 협업 도구

위험한 임시방편을 넘어 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션 시스템을 구축할 준비가 되셨다면, 고려해볼 만한 최고의 HIPAA 준수 software tools를 소개합니다 👇

1. ClickUp (채팅, 작업 관리, 문서화를 포함한 최고의 올인원 HIPAA 준수 작업 공간)

의료 분야에서 커뮤니케이션은 환자 치료의 핵심입니다. 진료 조정부터 행정 업데이트에 이르기까지 모든 메시지는 HIPAA 기준에 따라 보호가 필요한 민감한 정보를 담고 있습니다.

ClickUp for Health + ClickUp Chat이 의료진의 연결과 협업 방식을 혁신합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 하나의 안전한 플랫폼에 통합합니다.

ClickUp은 SOC 2 인증을 획득했으며, 엔터프라이즈 플랜은 서명된 BAA(비즈니스 협약)를 통해 HIPAA를 준수합니다. 사용자 권한 및 접근에 대한 고급 제어를 제공하는 맞춤형 역할 기능을 특징으로 합니다.

ClickUp에서 모든 커뮤니케이션, 문서, 예약 및 작업을 HIPAA 규정에 맞게 관리하세요

의료 서비스 제공자와 관리자는 별도의 채팅 도구, 작업 추적기, 보고 시스템을 관리하는 대신 단일 작업 공간에서 커뮤니케이션과 운영을 간소화할 수 있습니다. 의료 환경에서는 제공자가 문서를 업데이트하거나 케어 코디네이터가 환자와 후속 조치를 취하는 동시에 다음 단계와 접근 요구 사항에 대해 지속적으로 조율하는 모습을 볼 수 있습니다. 따라서 ClickUp은 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 컨텍스트를 제공하고 인간과 AI 에이전트가 함께 작업할 수 있는 통합된 공간을 제공합니다. 자세히 살펴보겠습니다.

ClickUp 채팅으로 안전하고 신속한 커뮤니케이션을 보장하세요

환자 데이터를 보호하면서도 팀 간 연결성을 유지하기 위해, 최고의 올인원 메시징 플랫폼인 ClickUp Chat은 엄격한 규정 준수 규칙에 따라 실시간 대화를 가능하게 합니다. 정확히 말해, 강력한 암호화 표준을 사용하여 전송 중 및 저장된 데이터가 보호됩니다.

ClickUp Chat 내에서 채팅, 작업, 민감한 정보를 한곳에 모아 관리하세요

채팅에는 @멘션과 스레드 형식 답장이 포함됩니다. 예시: 심장 질환 환자를 관리하는 의료진은 전용 '심장학' 채팅 채널을 생성할 수 있습니다. 간호사는 여기서 실시간으로 생체 신호를 업데이트하고, 약사는 약물 조정 정보를 전달하며, 당직 심장 전문의는 @멘션을 통해 즉시 알림을 받아 신속한 상담이 가능합니다.

SyncUps로 한 번의 클릭으로 회의를 시작하세요

의료 전문가들이 어디에 있든 실시간 대면 협업을 가능하게 하여 의료 커뮤니케이션을 향상시키고 싶으신가요?

ClickUp SyncUps로 동료들과 몇 초 만에 대면 협업하세요

ClickUp SyncUps가 의료팀을 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

즉각적인 협업: 의료 팀은 모든 채널이나 다이렉트 메시지에서 바로 SyncUps를 시작하거나 참여할 수 있어, 의사, 간호사, 전문의가 앱 전환 없이 환자 사례, 치료 플랜 또는 긴급 업데이트를 논의할 수 있습니다.

화면 공유 및 작업 연결: SyncUp 진행 중 참가자들은 화면을 공유하여 검사 결과, 영상 자료 또는 의료 기록을 함께 검토할 수 있습니다. 또한 실시간 SyncUp에 특정 작업을 연결하여 모든 참여자가 다음 단계와 책임에 대해 일치된 이해를 갖도록 할 수 있습니다.

모바일 접근성: SyncUps는 모바일 기기에서 원활하게 작동하므로 의료진은 병원이나 클리닉 내 어디서든, 심지어 회진 중에도 중요한 논의에 참여할 수 있습니다.

스레드 방식 커뮤니케이션: SyncUps에는 스레드 채팅 기능이 포함되어 있어 통화 후 주요 결정 사항을 기록하고, 자료를 공유하며, 실행 항목을 쉽게 추적할 수 있습니다.

Clip으로 비동기식 커뮤니케이션하기

실시간 소통이 어려울 경우, ClickUp Clips를 통해 비디오 업데이트, 설명, 최신 정보를 녹화하여 비동기식으로 공유할 수 있습니다.

이는 의사, 간호사, 행정 담당자가 복잡한 워크플로우를 설명하거나 피드백을 제공하며, 환자 상태 업데이트를 자신의 일정에 맞춰 전달할 수 있음을 의미합니다. 교대 근무, 팀 간 협업, 즉각적인 회의가 불가능한 상황에서 이상적입니다.

ClickUp Clips를 작업, 문서, 채팅에 삽입하여 원활한 협업을 경험하세요

Clip과 SyncUp이 함께 의료 커뮤니케이션을 더욱 안전하게 만들고 강력하게 만드는 방법은 다음과 같습니다:

보호된 접근: 모든 Clip은 ClickUp의 보안 작업 공간 내에 저장되며, 세분화된 권한 설정과 감사 추적이 적용됩니다. 승인된 사용자만 녹화물을 볼 수 있으며, 환자 데이터와 내부 커뮤니케이션의 기밀성이 보장됩니다.

감사 추적성: Clip은 타임스탬프와 사용자 정보와 함께 자동으로 기록되어, HIPAA의 접근 추적 및 감사 통제 요구 사항을 지원합니다.

통합 커뮤니케이션: Clips는 ClickUp의 채팅, 문서, 작업 관리 기능과 완벽하게 연동됩니다. 이는 텍스트, 비디오, 음성 등 모든 커뮤니케이션이 중앙 집중화되고 검색 가능하며 동일한 HIPAA 준수 환경 아래 보호된다는 의미입니다.

Docs에서 의료 정보를 생성, 공유 및 편집하세요

문서화 분야에서도 동일한 통합성을 확장하기 위해 ClickUp Docs는 팀에게 SOP 및 치료 프로토콜부터 회의 노트와 접수 워크플로우에 이르기까지 모든 것을 생성, 공유, 업데이트할 수 있는 안전하고 다용도적인 스페이스를 제공합니다.

ClickUp Docs로 SOP 및 핸드북과 같은 다양한 문서를 생성하고 공유하세요

이 강화된 문서 협업 소프트웨어는 작업 공간 내에서 직접 작동하며 프로젝트, 작업 또는 폴더와 연결되어 정보가 고립되거나 이메일 체인에 묻히지 않도록 합니다.

문서 내에서 작업을 할당하고, 팀원을 멘션하며, 개별 뷰어나 에디터 수준까지 접근 권한을 제어할 수 있습니다. PubMed 또는 Scopus 참고문헌을 삽입하여 출판물이나 실험 데이터에 대한 협업을 진행할 수도 있습니다.

ClickUp 권한 관리로 문서 공유 및 공동 작업자 역할 관리하기

모든 문서는 내부 또는 외부 공유가 가능하며, 공동 작업자를 뷰어, 코멘터, 또는 전체 에디터로 초대할 수 있습니다. 버전 기록이 백그라운드에서 자동으로 관리되므로 편집 내역을 항상 추적할 수 있으며, 필요 시 이전 버전으로 롤백할 수 있습니다.

작업 코멘트는 협업을 한 단계 더 확장합니다. 피드백을 여러 채팅 앱에 분산시키지 않고 작업이 진행되는 바로 그곳에 기록됩니다. 제공자는 진료 조정 작업에 맥락을 남길 수 있고, 규정 준수 담당자는 후속 조치가 필요한 사항을 표시할 수 있습니다. 팀원을 태그하거나 파일을 삽입할 수 있으며, 실행 가능한 사항으로 발전할 경우 코멘트를 새 작업으로 전환할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp에서 맞춤형 양식을 만들어 환자 접수 및 업데이트 요청을 효율화하세요. Cognito Forms와 연동하면 양식 제출 내용을 자동으로 실행 가능한 작업으로 전환하여 수동 데이터 입력을 줄이고 진료 워크플로우를 가속화할 수 있습니다.

의료 작업 공간 전반에서 모든 세부 사항을 연결된 상태로 유지하세요

여러 스레드에 걸쳐 맥락이 확장되기 시작하면 ClickUp Brain이 이를 통합합니다. 간단한 프롬프트만으로 이 강력한 의료 AI 솔루션은 긴 문서 편집 내역이나 대화 기록을 요약하고, 댓글에서 실행 항목을 추출하며, 작업 내 응답 초안 작성을 지원합니다.

ClickUp Brain으로 즉시 안전하게 요약 생성하기

사용자의 작업 공간을 학습하여 팀의 커뮤니케이션 및 업무 방식을 이해합니다. 민감하고 대량의 작업을 처리하는 팀에게 이러한 작업에 대한 AI 지원은 시간을 절약하면서도 큰 그림에 집중할 수 있게 합니다.

예를 들어, 병원 감염 관리 팀은 ClickUp Brain을 사용하여 일일 인시던트 보고서를 처리하고 주요 트렌드(예: 반복되는 감염원)를 추출할 수 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 손 위생 준수를 위한 CDC 지침을 간략히 제공하고 감염 관리 문서로 연결하세요.

오늘의 다학제 팀 회의 노트를 요약하고, 심장내과, 간호, 약제 팀별로 실행 항목 목록을 별도로 작성하세요.

이 퇴원 프로토콜을 기반으로 수술 후 환자를 위한 후속 조치 체크리스트를 생성하고 회복 병동에 작업을 할당하세요.

이번 주 감염 관리 인시던트 보고서에서 반복적으로 발생하는 문제를 강조하고, 다음 검토 회의에서 우선순위로 처리해야 할 세 가지 조치를 제안하십시오.

ClickUp 최고의 기능

작업 자동화: ClickUp 자동화 기능을 활용하여 사전 설정된 트리거와 조건으로 반복 작업과 예약 워크플로우를 자동화하세요.

데이터 시각화: ClickUp 대시보드에서 맞춤형 차트, 시간 추적, 용량 계획 위젯을 활용해 팀 업무량과 환자 치료 운영 현황을 추적하세요.

중앙화된 진료 조정: ClickUp 달력을 사용하여 실시간으로 진료 예약 및 후속 조치를 체계적으로 관리하세요.

안전한 데이터 임베딩: EHR(전자건강기록) 데이터, 보험 양식 또는 검사 결과를 ClickUp Docs에 직접 추가하여 팀의 신속한 조치를 지원합니다.

원활하고 규정 준수된 통합: Zoom, Google Workspace, Slack 등 1,000개 이상의 도구와 안전하게 연결하여 Zoom, Google Workspace, Slack 등 1,000개 이상의 도구와 안전하게 연결하여 ClickUp 통합을 통한 상호 연결된 의료 생태계를 구축하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 소규모 의료 기관의 도입 과정에서 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 소개합니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 매끄럽게 연동된다는 것입니다. 채팅, 화이트보드, 스페이스의 조합으로 브레인스토밍, 업무 할당, 진행 상황 추적을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 유연하고 시각적이며 고도로 맞춤 설정 가능한 이 도구는 부서 간 여러 팀과 프로젝트를 관리하는 데 완벽합니다. wiki 기능은 또한 흩어져 있던 표준 운용 절차 (SOP)와 온보딩 문서를 단일 정보 원천으로 대체하는 데 도움이 되었습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 기능이 매끄럽게 연동된다는 것입니다. 채팅, 화이트보드, 스페이스의 조합으로 브레인스토밍, 업무 할당, 진행 상황 추적을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 유연하고 시각적이며 고도로 맞춤 설정 가능한 이 도구는 부서 간 여러 팀과 프로젝트를 관리하는 데 완벽합니다. wiki 기능은 또한 흩어져 있던 표준 운용 절차 (SOP)와 온보딩 문서를 단일 정보 원천으로 대체하는 데 도움이 되었습니다.

💡 전문가 팁: Brain MAX는 모든 중요한 정보와 워크플로우를 단일 보안 AI 기반 작업 공간으로 통합하여 의료 및 헬스케어 커뮤니케이션을 혁신합니다. 방법은 다음과 같습니다: 더 깊이 있는 연구와 맥락을 위해 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 환자 파일, 연구 문서 또는 규정 준수 기록을 찾기 위해 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하세요.

이동 중인 의료진과 직원을 위해, Talk to Text는 질문을 하거나 환자 노트를 음성으로 입력하거나 일을 음성으로 명령할 수 있게 해줍니다—어디서나 손을 사용하지 않고도 가능합니다.

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 서로 연결되지 않은 AI 도구를 조각조각 사용하는 대신, Brain MAX는 의료 환경을 이해하는 단일하고 맥락을 파악하는 기업용 솔루션을 제공합니다. 의료 워크플로우를 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요. AI 도구의 과도한 사용을 줄이고 원활하고 보안이 강화된 지능적인 의료 커뮤니케이션을 경험하세요.

2. TigerConnect (실시간 임상 커뮤니케이션에 최적)

via TigerConnect

TigerConnect는 의료 제공자를 위한 맞춤형 커뮤니케이션을 제공하는 HIPAA 준수 메시징 플랫폼으로, 의사, 간호사, 관리자를 위한 역할 기반 접근 권한을 제공합니다. 사용자 역할에 따라 알림과 레이아웃을 동적으로 조정하는 적응형 인터페이스를 기능으로 하여, 알림이 관련 담당자에게 정확히 전달되도록 보장합니다.

응답이 지연될 경우 관리자를 자동으로 연결하는 '무음 에스컬레이션' 기능도 제공합니다. 또한 환자 기록에서 직접 채팅이나 통화를 시작할 수 있으며, 수술 전 체크리스트 등 특정 치료 요구에 맞춤형 워크플로우를 지원합니다.

TigerConnect 주요 기능

사용자 프로비저닝(CSV 가져오기, LDAP/AD), 역할 스케줄링 동기화, 기기 접근 권한 즉시 취소 기능을 갖춘 중앙 집중식 관리자 패널

진료 중 환자 데이터에 실시간 접근을 위해 EHR 시스템 및 간호사 호출 tools와 통합하세요.

이름 검색 대신 역할(예: '당직 심장내과 의사')별로 소통하세요

TigerConnect의 한도

일부 사용자는 시스템이 구식처럼 느껴지고 한 화면을 닫아야 다른 화면에 접근할 수 있어 워크플로우가 느려진다고 언급합니다.

TigerConnect 가격 정책

맞춤형 가격 책정

TigerConnect 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TigerConnect에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

TigerConnect는 전사적 정보 알림(기상, 교통, 비상사태) 전달에 매우 유용할 뿐만 아니라, 직원 간 소통을 위한 훌륭한 tool로, HIPAA 위반 우려 없이 환자 보고서, 의뢰 정보 및 HIPAA 정보를 공유할 수 있습니다.

TigerConnect는 전사적 정보 알림(기상, 교통, 비상사태) 전달에 매우 유용할 뿐만 아니라, 직원 간 소통을 위한 훌륭한 tool로, HIPAA 위반 우려 없이 환자 보고서, 의뢰 정보 및 HIPAA 정보를 공유할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 고의가 아닌 위반에 해당하는 HIPAA 위반 범주도 위반 건당 100달러에서 50,000달러의 벌금이 부과될 수 있으며, 반복 위반 시 연간 최대 25,000달러의 벌금이 부과됩니다.

3. OhMD (텍스트 중심 환자 소통 및 예약 알림에 최적)

via OhMD

OhMD는 2016년 의료 혁신가 그룹이 의사-환자 간 소통 격차를 해소하고자 설립했습니다. 기존 전화번호로 보안 메시징이 가능한 플랫폼을 개발하여 별도 애플리케이션 설치 필요성을 없앴습니다.

이 도구는 85개 이상의 EHR 시스템과 연결되어 환자 정보를 대화창에 손쉽게 불러올 수 있습니다. 또한 의료기관이 원터치 보안 링크로 비디오 진료를 공유할 수 있게 하여, 이를 메시징 스레드에 자연스럽게 통합합니다.

의료진 팀을 위해 OhMD는 멀티 테넌트 지원, 싱글 사인온, 사용자 감사 기능, 그룹 채팅 옵션을 제공하여 모든 업무를 체계적으로 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 설정은 소규모 의료 기관이 환자 관리를 보다 효율적으로 수행하는 데 도움이 됩니다.

OhMD 최고의 기능

오토파일럿을 활용하여 진료 후 환자에게 다음 단계에 대한 정보를 지속적으로 제공하는 후속 조치 일정을 예약하세요

라이브 채팅을 활용하여 신규 환자들이 웹사이트를 통해 문의할 수 있는 환영받는 스페이스를 마련하세요

간편한 텍스트 교환을 통해 진료 예약 전 보호 대상 건강 정보를 수집하기 위해 전자 양식을 활용하세요.

OhMD 한도

일부 사용자에 따르면 환자 메시지가 가끔 사라지는 경우가 있어 이를 찾기 위해 수동으로 검색해야 한다고 보고합니다.

OhMD 가격 정책

Reach : 월 $300부터 시작

개발: 맞춤형 가격 책정

OhMD 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 OhMD에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

사용 편의성과 고객 지원이 마음에 듭니다. 문제가 발생했을 때도 신속하게 피드백을 제공해 줍니다. 전반적으로 이 시스템과 새 텍스트 메시지가 도착할 때 이메일로 받는 즉각적인 알림이 정말 좋습니다.

사용 편의성과 고객 지원이 마음에 듭니다. 문제가 발생했을 때도 신속하게 피드백을 제공해 줍니다. 전반적으로 이 시스템과 새 텍스트 메시지가 도착할 때 이메일로 받는 즉각적인 알림이 정말 좋습니다.

🔖 함께 읽어보세요: 의료 프로젝트 관리에 관한 궁극의 가이드.

🎥 협업 도구에 대해 궁금하시다면, 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

4. Updox (중앙 집중식 문서 교환 및 커뮤니케이션이 가능한 다중 위치 진료소에 최적)

via Updox

Updox는 이메일, 팩스, 영상 통화를 통합 수신함으로 연결하여 제공자의 커뮤니케이션을 중앙화합니다. Direct Secure Messaging(DSM) 기능을 통해 제공자는 신뢰할 수 있는 네트워크를 통해 동료와 환자 기록을 안전하게 공유할 수 있습니다.

의사 및 약사와 같은 병원 외부 제공자를 위해 맞춤화된 Updox는 팀이 메시지 상태와 환자 응답을 실시간으로 추적할 수 있는 대시보드도 제공합니다. 또한 채팅에 결제 처리 기능을 내장하여 직원이 화면 전환 없이 비용을 징수할 수 있도록 합니다.

환자는 예약 알림을 직접 받은 편지함에 받아볼 수 있으며, 긴급한 사례는 팀 구성원 누구나 한 번의 탭으로 즉시 상급자에게 전달됩니다. 이를 통해 팀과 부서 모두를 아우르는 더 넓은 규정 준수 환경을 보장합니다.

Updox 최고의 기능

최대 19명의 참가자와 함께 그룹 원격의료 통화를 진행하세요. 가상 대기실, 화면 공유, 통화 중 노트 작성 기능이 완벽하게 지원됩니다.

다른 도구로 내보내지 않고도 받은 편지함에서 바로 문서를 편집, 서명, 편집, 강조 표시하세요.

규칙 기반 할당으로 팩스를 자동으로 라우팅하고 모든 문서에 대해 HIPAA 준수 감사 추적을 유지하세요.

Updox의 한도

일부 사용자는 계약이 자동 갱신되며 해지 또는 매입 옵션이 없어 원치 않는 요금이 부과된다고 보고합니다.

Updox 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Updox 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Updox에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

Updox의 인터페이스와 저희 EHR(Practice Fusion) 연동은 매우 쉽고 직관적입니다. 의료 기관으로서 우리는 중복 팩스를 너무 많이 받아 엄청난 양의 종이를 낭비했고, 무엇보다도 팩스를 받고 스캔한 후 환자 파일에 옮기는 데 엄청난 시간을 낭비했습니다. Updox를 사용하면 한 번의 클릭으로 팩스가 환자 파일로 이동됩니다. 모두의 삶을 훨씬 더 편리하게 만들고, 종이 비용도 엄청나게 절약합니다.

Updox의 인터페이스와 저희 EHR(Practice Fusion) 연동은 매우 쉽고 직관적입니다. 의료 기관으로서 우리는 중복 팩스를 너무 많이 받아 엄청난 양의 종이를 낭비했고, 무엇보다도 팩스를 받고 스캔한 후 환자 파일에 옮기는 데 엄청난 시간을 낭비했습니다. Updox를 사용하면 한 번의 클릭으로 팩스가 환자 파일로 이동됩니다. 모두의 삶을 훨씬 더 편리하게 만들고, 종이 비용도 엄청나게 절약합니다.

🧠 재미있는 사실: 세계경제포럼에 따르면 평균적인 병원은 매년 약 50페타바이트의 데이터를 생성합니다. 이는 미국 의회도서관에 저장된 전체 데이터의 두 배가 넘는 양입니다!

📚 더 알아보기: 더 나은 팀 협업을 위한 비동기식 커뮤니케이션 활용법

5. Paubox (HIPAA 준수 이메일 마케팅 및 환자 소통에 최적)

Paubox를 통해

포털, 비밀번호 또는 추가 클릭에 의존하는 대신, Paubox는 모든 발신 이메일을 백그라운드에서 암호화하여 수신자가 Gmail, Outlook 또는 모바일 클라이언트를 사용하든 상관없이 받은 편지함에서 직접 메시지를 읽을 수 있도록 합니다.

기존 이메일 제공자와 통합되며 워크플로우 변경 없이 자동으로 HIPAA 준수를 보장합니다. 관리자는 보안 대시보드를 통해 분석을 검토하고 격리된 위협을 관리하며 정책을 시행할 수 있습니다.

내장된 인바운드 위협 보호 기능은 ExecProtect 및 DomainAge와 같은 필터를 사용하여 피싱, 스푸핑 및 악성 코드를 블록합니다.

Paubox 주요 기능

HITRUST 인증 보안의 RESTful 이메일 API를 사용하여 애플리케이션에 암호화된 이메일 기능을 직접 내장하세요.

이메일 DLP를 사용하여 발신 메시지를 스캔하고 민감한 콘텐츠가 전송되기 전에 보호하세요

민감한 PHI(개인건강정보) 또는 기타 규제 대상 데이터(사회보장번호, 신용카드 정보)가 포함된 수신/발신 이메일을 탐지하고 차단합니다.

Paubox의 한도

일부 사용자는 Paubox Forms의 사용법이 복잡하다고 느끼며 맞춤형 설정 옵션이 부족하다고 지적합니다.

Paubox 가격 정책

스탠다드 : 월 38달러

추가 혜택 : 월 $77

프리미엄: 월 90달러

Paubox 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (20개 이상의 리뷰)

Paubox에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

Paubox가 보안이 강화된 HIPAA 준수 이메일 통신을 보장하여 기밀성을 유지하면서 민감한 정보를 쉽게 전송할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 환자 데이터 관리 프로세스를 간소화하여 전반적인 효율성과 워크플로우를 향상시킵니다.

Paubox가 보안이 강화된 HIPAA 준수 이메일 통신을 보장하여 기밀성을 유지하면서 민감한 정보를 쉽게 전송할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 환자 데이터 관리 프로세스를 간소화하여 전반적인 효율성과 워크플로우를 향상시킵니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 약 20% 가 매일 50건 이상의 인스턴트 메시지를 보냅니다. 이처럼 많은 양은 팀이 끊임없이 빠른 소통으로 분주하다는 신호일 수 있습니다—속도 면에서는 좋지만, 동시에 커뮤니케이션 과부하가 발생하기 쉬운 환경이기도 합니다. ClickUp의 통합 협업 도구(ClickUp Chat 및 ClickUp Assigned Comments 등)를 사용하면 대화가 항상 관련 작업과 연결되어 가시성이 향상되고 불필요한 후속 조치 필요성이 줄어듭니다.

6. Luma Health (자동화된 환자 참여 및 AI 기반 분석에 최적)

Luma Health 제공

루마 헬스는 AI 기반 환자 성공 플랫폼으로, 진료 전 과정의 효율화를 위해 설계되었습니다. 진료 전 환자는 모바일 접수 양식을 받고, ID 및 보험 정보를 업로드하며, 동의서를 완료합니다. 이 모든 정보는 디지털로 수집되어 자동으로 EHR(전자의무기록)과 동기화됩니다.

에픽, eClinicalWorks, Athenahealth 등 주요 EHR 시스템과의 심층 연동으로 플랫폼 간 데이터 동기화를 자동화합니다. 다국어 양방향 SMS, 음성, 이메일, 보안 채팅을 통한 자동화된 환자 소통도 지원합니다. 이를 통해 예약 확인, 취소, 변경, 의뢰, 재방문 요청(자연어 처리 기술로 이모티콘 포함 자연어 응답 이해)을 처리합니다. AI 기반 분석은 노쇼 감소, 의뢰 전환율, 접수 완료율, 수익 성장, 환자 만족도 등의 메트릭을 추적하여 더 스마트한 스케줄링으로 피드백합니다.

루마 헬스 최고의 기능

환자가 선호하는 진료 시간대가 취소로 인해 열릴 경우, 유형·제공자·위치별로 자동으로 알림을 제공합니다.

Spark AI + Navigator Concierge를 활용하여 자연어 이해 기술로 환자 전화 및 텍스트 메시지를 처리하세요

AI로 수신 팩스를 분류하고 데이터를 추출하여 수동 분류 없이 즉시 전달하세요

루마 헬스 한도

일부 사용자는 새 메시지를 확인하기 위해 자주 새로 고침이 필요하다고 느끼며, 보낸 링크가 수신자에게 전달되지 않는다고 보고합니다.

루마 헬스 가격 정책

맞춤형 가격 책정

루마 헬스 평가 및 리뷰:

G2: 4.8/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Luma Health에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

환자에게 의뢰/예약 정보를 포함한 보안 메시지를 보내는 간편함과 신속함이 정말 마음에 듭니다. 전화 연결을 반복할 필요 없이 모든 세부 사항을 전달할 수 있죠. 다음 작업으로 넘어가면서도 필요 시 환자와 계속 대화할 수 있습니다.

환자에게 의뢰/예약 정보를 포함한 보안 메시지를 보내는 간편함과 신속함이 정말 마음에 듭니다. 전화 연결을 반복할 필요 없이 모든 세부 사항을 전달할 수 있죠. 다음 작업으로 넘어가면서도 필요 시 환자와 대화를 이어갈 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 직원들에게 채팅 시 환자 성명을 전체로 표기하지 말고 환자 이니셜과 의료 기록 번호 마지막 4자리로 대체하도록 교육하세요. 내부 팀원에게는 여전히 식별 가능하지만, 스크린샷이 실수로 공유될 경우 추가 보호 장치가 됩니다.

7. SimplePractice (통합 원격의료 및 청구 기능이 필요한 단독 제공자 및 소규모 진료소에 최적)

Via SimplePractice

SimplePractice는 HIPAA 준수 EHR 및 진료 관리 시스템입니다. 치료사, 언어병리사, 작업치료사, 정신과 의사 등 다양한 의료 제공자를 위해 설계되었습니다. 그 범위는 치료사, 언어병리사, 작업치료사, 정신과 의사 등을 포함합니다.

이 솔루션의 보안 메시징 기능은 클라이언트 포털과 긴밀하게 연동되어, 치료사가 세션 사이에도 프라이버시를 침해하지 않으면서 지속적으로 소통할 수 있도록 지원합니다. 특히 비디오 세션, 진행 기록, 예약 관리 등 다른 임상 도구들과 메시징이 완벽하게 통합되는 점이 차별화된 강점입니다.

원격의료 서비스를 제공하는 의료기관을 위해 SimplePractice는 실시간 비디오 진료 중 안전한 세션 내 채팅을 지원합니다. 이는 링크나 문서 자료 공유, 음성 연결이 끊겼을 때 상태 확인 등에 특히 유용합니다. 또한 이용 가능 여부 알림 설정, 특정 클라이언트 대상 일괄 업데이트 전송이 가능하며 모든 커뮤니케이션이 암호화되고 기록되도록 보장합니다.

SimplePractice 주요 기능

Wiley 치료 계획 도구를 활용하여 특정 진단에 맞춤 설정된 사전 정의 옵션을 통해 상세한 치료 플랜을 수립하세요.

클라이언트 데이터를 자동으로 채워 효율적인 임상 기록 작성을 지원하는 맞춤형 노트 템플릿, 치료 계획 및 평가 기능을 활용하세요.

출석률, 수입 추이, 의뢰처, 제공자 담당 환자 수에 대한 보고 및 분석 대시보드를 활용하여 진료소 운영에 대한 더 스마트한 통찰력을 얻으세요.

SimplePractice의 한계

일부 사용자들은 자동 저장 기능이 없어 노트 진행 상황을 잃지 않으려면 수동으로 자주 저장해야 한다고 지적했습니다.

SimplePractice 가격 정책

스타터 : 월 49달러

에센셜 : 월 79달러

추가 혜택: 월 $99

SimplePractice 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SimplePractice에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

'Wiley'와 같은 노트 형식 기능 덕분에 치료 계획 생성이 과거보다 훨씬 수월해졌습니다. SimplePractice의 레이아웃이 마음에 드는데, 탐색이 매우 쉽습니다. 클라이언트는 메시지로 연락할 수 있으며, HIPAA 승인 가상 원격의료 세션을 진행할 수 있습니다.

'Wiley'와 같은 노트 형식 기능 덕분에 치료 계획 생성이 과거보다 훨씬 수월해졌습니다. SimplePractice의 레이아웃이 마음에 드는데, 탐색이 매우 쉽습니다. 클라이언트는 메시지로 연락할 수 있으며, HIPAA 승인 가상 원격의료 세션을 진행할 수 있습니다.

8. Klara (여러 부서 간 환자 커뮤니케이션 간소화 및 지능형 라우팅에 최적)

Klara를 통해

클라라는 또 다른 HIPAA 준수 환자 참여 플랫폼으로, 모든 커뮤니케이션 채널에서 원활한 텍스트 메시지 같은 경험을 제공합니다. 환자가 SMS, 웹사이트, 웹 채팅 또는 전화로 메시지를 보내더라도 모든 커뮤니케이션은 직원들이 중앙에서 관리할 수 있는 단일 암호화 스레드로 통합됩니다. 주요 기능 중 하나는 지능형 라우팅 및 워크플로우 자동화 계층입니다. 클라라 어시스턴트는 AI를 활용해 자유 형식 메시지에서도 환자의 요구를 해석하고, 자동으로 태그 지정, 할당 또는 해당 팀원(청구, 예약, 임상 문의 등)에게 라우팅합니다. 이를 통해 분류 시간을 단축하고 프론트 데스크의 병목 현상을 줄입니다.

클라라는 하이브리드 커뮤니케이션 방식도 원활하게 처리합니다. 환자가 전화를 걸면, 해당 통화를 보안 메시지 스레드로 전환할 수 있습니다.

클라라 최고의 기능

가상 대기실, 비디오 진료, 대화 내용과 함께 자동 보관되는 지속적 채팅 스레드를 통해 앱 내 원격의료를 구현하세요.

공유 받은 편지함, @멘션, 내부 노트, 일정 관리·진료·청구 팀 간 메시지 재할당 기능을 통해 내부 협업을 지원합니다.

Klara 내 템플릿 메시징을 활용하여 환자 집단에게 업데이트나 정책 메시지를 보안적으로 일괄 전송하세요.

클라라 한도

사용자들은 별도로 저장하고 업로드하는 대신 환자 차트에서 직접 양식, 주문 또는 결과를 클라라로 전송할 수 있기를 원합니다.

클라라 가격 정책

맞춤형 가격 책정

클라라 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 클라라에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

환자에게 메시지를 보낼 수 있어서 정말 좋습니다. 전화보다 더 빠를 수 있기 때문이죠. 또한 개별 환자에 대해 다른 직원들과 하나의 스레드에서 소통할 수 있어 정보를 참조하기에도 좋습니다. 저는 직장에서 매일 사용하고, 환자로서도 자주 이용합니다. 의료진과 환자 모두 시작하기가 매우 쉽고 간단합니다.

환자에게 메시지를 보낼 수 있어서 정말 좋습니다. 전화보다 더 빠를 수 있기 때문이죠. 또한 개별 환자에 대해 다른 직원들과 하나의 스레드에서 소통할 수 있어 정보를 참조하기에도 좋습니다. 저는 일에서 매일 사용하고, 환자로서도 자주 이용합니다. 의료진과 환자 모두 시작하기가 매우 쉽고 간단합니다.

💡 전문가 팁: 채팅 설정을 통해 일반적인 PHI 패턴을 24시간 후 자동으로 별표(*)로 대체하도록 구성하세요. 전화번호는 "–-1234"로, 날짜는 "//2024"로 대체되며 대화 맥락의 가독성은 유지됩니다.

9. Spruce Health (VoIP, 메시지 및 맞춤형 받은 편지함 설정에 최적)

스프루스 헬스 제공

또 다른 보안 협업 hub인 스프루스 헬스(Spruce Health)는 2단계 인증, SOC 2 감사, HITRUST 인증, 그리고 모든 읽기, 쓰기, 보기 작업에 대한 자동 감사 로그 기능을 제공합니다.

이를 통해 안전한 양방향 SMS 전송, eFax 관리, 원격의료 통화 처리, 또는 전화 트리, 다중 회선, 음성 메일 전사, 통화 라우팅 등의 기능으로 전화 시스템을 디지털화할 수 있습니다. 또한 자동화 기능을 통해 메시지 예약, 자동 응답 트리거, 업무 시간 외 워크플로우 자동화를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 추가로 맞춤형 수신함 구성 활용, 연락처 패널에 태그 적용, 메시지를 적절한 팀원 또는 그룹에 할당하는 것도 가능합니다. 내부 노트, 팀 메시징, @-페이징 기능을 통해 환자 프라이버시를 침해하지 않으면서도 대화를 체계적으로 조정하고 추적할 수 있습니다.

Spruce Heath 주요 기능

스프루스 팩스 API를 사용하여 재시도 로직, 커버 페이지 옵션, 전송 로그 기능을 갖춘 HIPAA 준수 팩스를 발송하세요.

중복 연락처를 병합하고 가족 단위로 공유 번호를 할당하여 환자 기록을 깔끔하고 정확하게 관리하세요

스프루스(Spruce) 지원 클리닉 간 보안을 유지하면서 메시지를 주고받아 의뢰 조정 및 공유 환자 관리를 수행하세요.

스프루스 헬스 한도

환자 이름 아래에 부모, 보호자 또는 별명과 같은 세부 정보를 식별할 수 있는 상호작용 전반에 걸쳐 가시성이 있는 하위 노트가 없습니다.

스프루스 헬스 가격

무료 체험판: 14일

기본 : 사용자당 월 24달러

커뮤니케이터: 사용자당 월 49달러

스프루스 헬스 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 스프루스 헬스에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말에 따르면,

스프루스의 사용 편의성은 저와 다른 제공자뿐만 아니라 특히 기술에 익숙하지 않은 환자들에게도 매우 편리하다는 점이 가장 마음에 듭니다. 모든 커뮤니케이션을 한곳에 모아 관리할 수 있어 체계적으로 업무를 처리할 수 있습니다. 다른 제공자에게 할당할 수 있는 태그 기능도 매우 유용합니다.

스프루스의 사용 편의성은 저와 다른 제공자뿐만 아니라 특히 기술에 익숙하지 않은 환자들에게도 매우 편리하다는 점이 가장 마음에 듭니다. 모든 커뮤니케이션을 한곳에 모아 관리할 수 있어 체계적으로 업무를 처리할 수 있습니다. 다른 제공자에게 할당할 수 있는 태그 기능도 매우 유용합니다.

👀 알고 계셨나요? CRICO Strategies에 따르면, 의사소통 실패는 7,149건의 의료 과실 사건 (2009년부터 2013년까지 전체 청구 건수의 30%)에 기여하여 1,744명의 사망을 초래했으며, 병원에 무려 17억 달러의 비용을 발생시켰습니다.

10. Rocket. 채팅 (완전한 데이터 통제권과 자체 호스팅 솔루션이 필요한 IT 중심 조직에 최적)

Rocket.Chat 채팅 제공

Rocket. Chat은 오픈소스 기반의 HIPAA 준비 완료 메시징 플랫폼입니다. 온프레미스, 보안 클라우드, 심지어 에어갭 환경에도 배포할 수 있어 조직이 데이터 저장 위치와 접근 권한을 완벽하게 통제할 수 있습니다.

또한 실시간 메시징, 그룹 채널, 스레드형 토론, 음성 및 비디오 기능을 제공합니다. 모든 도구는 종단 간 암호화, 다중 인증, 역할 기반 권한 설정을 지원합니다. 오픈 API를 통해 맞춤형 전화 트리나 워크플로우를 설정하여 메시징이 조직 운영 방식에 자연스럽게 통합되도록 할 수 있습니다. 다양한 채널에서 환자 메시지를 수집하고, 문의 전달, 알림 발송, 진료 플랫폼 및 CRM으로 데이터 전송과 같은 지능형 워크플로우를 트리거할 수 있습니다.

Rocket. 채팅 주요 기능

화이트 라벨 SDK, iframe 지원, API 및 맞춤 설정 tools를 통해 자체 앱이나 환자 포털에 채팅을 직접 임베드하세요.

Rocket.Chat의 App Engine 툴킷을 활용해 맞춤형 앱과 자동화를 구축하고 워크플로우, 메시지 로직 또는 통합 기능을 맞춤 설정하세요.

오픈소스 매트릭스 프로토콜을 활용한 연동 메시징으로, 클리닉, 검사실, 보험사 간 서로 다른 Rocket.Chat 서버에서도 보안이 보장되고 상호운용 가능한 채팅을 가능하게 합니다.

Rocket. 채팅 한도

사용자들에 따르면 첨부 파일 기능이 항상 지원되지 않으며, 가끔 발생하는 서버 장애로 인해 일시적인 서비스 중단 및 채팅 접근 불가 현상이 발생할 수 있습니다.

Rocket. 채팅 가격

Free Forever

Pro: $8/사용자/월 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Rocket. 채팅 평가 및 리뷰:

G2: 4. 2/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rocket. 채팅에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 말에 따르면,

가장 중요한 장점 중 하나는 데이터 보안입니다. 메시지를 통해 공개된 모든 정보가 안전하게 보호된다는 점을 알 수 있습니다. 안드로이드, iOS, 윈도우, 리눅스 등 다양한 기기에서 다운로드할 수 있습니다. 앱은 사용이 매우 간편하며 원활한 커뮤니케이션을 유지하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다.

가장 중요한 장점 중 하나는 데이터 보안입니다. 메시지를 통해 공개된 모든 정보가 안전하게 보호된다는 점을 알 수 있습니다. 안드로이드, iOS, 윈도우, 리눅스 등 다양한 기기에서 다운로드할 수 있습니다. 앱은 사용이 매우 간편하며 원활한 커뮤니케이션을 유지하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다.

📑 보너스: 최고의 규정 준수 관리 tools 및 소프트웨어

ClickUp으로 보안이 강화된 종단 간 커뮤니케이션 구현

빠른 대화를 위한 채팅 tools는 많습니다. 하지만 환자 정보, 규정 준수, 내부 협업이 모두 고려 대상이 되면 목록은 크게 줄어듭니다.

이 목록에서 주목할 만한 도구들은 환자 문자 메시지 및 통화 라우팅을 통해 규정 준수를 간소화합니다. 다른 도구들은 인공지능(AI), 작업 관리, 스마트 자동화 기능을 제공합니다. 그리고 ClickUp이 있습니다. 실시간 채팅과 심층적인 운영 워크플로우를 결합하여 대화, 실행 항목, 문서가 모두 한곳에 통합되어 기업급 보안으로 보호되는 도구입니다.

의료 서비스 제공 규모에 맞춰 확장 가능한 시스템을 구축 중이라면, ClickUp이 그 스페이스를 제공합니다. 안전하게. 효율적으로. 여러 솔루션을 토글할 필요 없이. 지금 ClickUp에 가입하세요.