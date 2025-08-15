데이터를 더 빠르게 자동화하고 분석할 수 있는 최고의 AI 스프레드시트 생성기 11가지

좋아하든 싫어하든, 아마도 그것 없이는 일을 할 수 없을 것입니다. 네, 바로 스프레드시트에 대해 이야기하고 있습니다. 데이터 처리의 숨은 영웅인 스프레드시트는 프로젝트 결과를 알려주고 개선하는 패턴을 그리는 데 도움이 됩니다. 하지만 Excel이나 Google 스프레드시트에서 수식을 수동으로 업데이트하거나 테이블 형식을 지정하거나 대시보드를 만드는 일은 누구에게도 재미있는 일이 아닙니다.

이것이 바로 AI 스프레드시트 생성기의 단계입니다.

이 도구들은 자연어 프롬프트를 사용하여 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 수식을 생성하고, 테이블을 만들고, 스프레드시트 데이터를 정리하고, SQL 쿼리를 실행할 수 있도록 도와줍니다. 즉, 스프레드시트를 보며 머리를 썩지 않고 스프레드시트와 '대화'할 수 있게 해줍니다.

그래서 어떤 것을 시도해봐야 할까요? 우리는 선택을 쉽게 하기 위해 최고의 몇 가지를 선별했습니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 스프레드시트 프로그램인 VisiCalc는 1979년에 출시되었으며 , 그 혁신성이 매우 커서 개인용 컴퓨터의 성공을 이끈 공로로 크레딧을 받았습니다. 오늘날 AI는 이러한 도구를 사용하여 몇 시간이 걸리던 작업을 몇 초 만에 수행할 수 있습니다.

AI 스프레드시트 생성기에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

적합한 AI 스프레드시트 생성기는 필요에 따라 데이터 분석가를 고용한 듯한 느낌을 줘야 합니다. 반복적인 형식 지정 작업을 자동화할 뿐만 아니라 원시 정보를 스마트한 의사 결정으로 전환해야 합니다.

선택할 때 유의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

자연어 입력: "고객 이탈 분석" 또는 "월별 매출 성장률 계산"과 같은 프롬프트를 입력하여 수식, 요약 또는 테이블을 생성할 수 있습니다

다중 형식 호환성: Excel 파일, Google 스프레드시트, CSV, PDF 또는 대시보드와 원활하게 연동하여 데이터를 쉽게 가져오고 내보낼 수 있습니다

: 스프레드시트 데이터를 기반으로 차트, 그래프 및 대시보드를 자동으로 생성하며, 수동으로 형식을 지정할 필요가 없습니다 스마트 데이터 시각화 도구: 스프레드시트 데이터를 기반으로 차트, 그래프 및 대시보드를 자동으로 생성하며, 수동으로 형식을 지정할 필요가 없습니다

SQL 통합: 이상적인 AI 스프레드시트 도구는 SQL 쿼리를 지원하거나 자연어를 SQL로 변환하여 기술적 배경 지식이 없어도 더 심층적이고 기술적인 분석을 수행할 수 있습니다

템플릿 라이브러리: 프로젝트 관리, 예산 편성, 마케팅 등에 바로 사용할 수 있는 템플릿을 사용하여 설정 시간을 절약하세요

AI 기반 정리 및 구조화: 한 번의 클릭으로 복잡한 데이터를 즉시 정리하고, 중복을 제거하고, 테이블을 재포맷할 수 있습니다

협업 기능: 팀 또는 클라이언트와 실시간으로 스프레드시트를 공유, 댓글, 공동 편집할 수 있습니다

작업 자동화: 내장된 자동화 도구를 사용하여 반복되는 보고서, 알림 또는 워크플로우를 예약하세요

👀 알고 계셨나요? NL2Formula 프레임워크는 일반 텍스트 쿼리를 스프레드시트 수식으로 변환하기 위해 설계된 자연어 처리 시스템입니다. 수학, 논리, 텍스트 조작 및 통계 연산 등 37가지 유형의 스프레드시트 기능을 이해하도록 훈련되었습니다. 이 시스템은 91. 2%의 놀라운 정확도를 달성하여 AI 기반 스프레드시트 자동화 분야에서 가장 진보된 시스템 중 하나가 되었습니다.

다음은 시장에서 가장 인기 있는 AI 스프레드시트 도구에 대한 간략한 개요와 주요 결정 기준이 나열된 목록입니다.

Tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 프로젝트 관리자, 분석가, 마케팅 팀, 솔로프러너들이 작업, 데이터, 대시보드를 한 곳에서 스마트 테이블과 AI 기반 인사이트로 관리할 수 있습니다 AI 대시보드 및 요약, 작업 연결 데이터, 자동화, 테이블 보기, ClickUp Brain의 상황별 AI 지원 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤 설정 가능 Excel Copilot 대량의 데이터를 다루는 팀, Excel 파워 사용자, 새로운 도구를 배우지 않고도 분석을 자동화하고 방대한 스프레드시트를 정리하고자 하는 재무 전문가 수식 자동 채우기, 차트 생성 및 자연어 쿼리 Microsoft 365 Copilot 라이선스로 무료 GPT Excel 팀원처럼 Excel로 채팅을 하고 스프레드시트에 능통하지 않아도 복잡한 수식을 생성하고 싶은 프리랜서, 콘텐츠 전략가, 1인 창업자 수식 생성, 스프레드시트 작업 자동화, 코드 기반 인사이트 기본 계층은 무료이며, 유료 플랜은 월 $6.99부터 시작합니다 행 CRM 데이터를 연결하고, 모델을 실행하고, 세련된 대시보드를 생성해야 하는 스타트업 팀, 그로스 해커, 영업 팀을 위한 협업 스프레드시트 협업 시트, 데이터 통합, AI 기반 인사이트 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 8달러부터 Airtable AI 구조화된 데이터를 유연하게 결합하고, 코딩이 필요 없는 관계형 데이터베이스 내에서 AI 기반 워크플로우를 원하는 디자인, 제품 및 운영 팀 AI 기반 템플릿, 자동화 및 시각적 데이터 인사이트 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 24달러부터, 팀 플랜 이상에서 AI 애드온 이용 가능 수식 봇 수학에 어려움을 느끼지 않고 스프레드시트를 마스터하고 싶은 초보자, 학생, 소규모 비즈니스 소유자 - 논리를 설명하기만 하면 자동으로 생성됩니다 복잡한 수식 생성, 데이터 입력 자동화 무료 체험판, 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다 Bardeen 바쁜 전문가, 경영진 비서, 채용 담당자가 코딩 없이 브라우저 워크플로우와 AI를 사용하여 반복적인 스프레드시트 작업을 자동화합니다 작업 자동화, AI를 Google 스프레드시트/Excel과 통합, 작업과 테이블 연결 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 129달러부터 SheetAI 부업자, 연구원, 초기 단계의 팀이 복잡한 데이터를 GPT 기반의 인사이트로 변환하여 효과적인 Google 스프레드시트 및 Excel 보고를 작성할 수 있습니다 스마트 프롬프트, 자동 데이터 정리, 차트를 통한 시각화 무료 제한 플랜, 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 Zoho Sheet 클라우드 협업과 AI의 스마트함을 갖춘 전통적인 스프레드시트 느낌을 원하는 중견 기업의 다기능 팀 실시간 협업, 데이터 자동화, 내장 템플릿 필수 기능을 갖춘 무료 플랜 Arcwise AI 컨텍스트를 이해하고, 인용을 추가하고, 숫자가 많은 시트를 정리하는 AI를 찾고 있는 재무 팀, FP&A 분석가 및 데이터가 많은 역할을 수행하는 전문가 AI 인사이트, 분석 자동화, 보고서 생성 Chrome 웹 스토어에서 무료 Google 스프레드시트용 Gemini Google Workspace를 이미 사용하고 있으며, 내장된 Gemini AI의 강력한 기능을 통해 스프레드시트를 강화하고자 하는 교육자, 스타트업 창업자 및 마케팅 팀 워크플로우 자동화, 데이터 시각화, 고급 Excel과 같은 기능 기본 AI 도구가 포함된 무료 플랜, 유료 플랜은 월 8달러부터 시작합니다

데이터 분석을 간소화하는 최고의 AI 스프레드시트 생성기

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

Google 스프레드시트에서 작업하거나, 복잡한 Excel 파일을 관리하거나, 프로젝트 관리 스프레드시트 및 보고서를 작성하는 등, 이러한 도구를 사용하면 몇 분 만에 작업을 완료할 수 있습니다. 각 도구의 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (프로젝트 관리 및 실시간 보고에 가장 적합)

ClickUp에서 AI 기반 스프레드시트를 구축하세요 ClickUp 테이블 보기를 사용하여 프로젝트 작업을 모든 세부 사항을 한눈에 볼 수 있도록 정리하고 편집 가능한 스프레드시트를 만드세요

Excel에 더 멋지고 빠르며 AI에 능통하고, 할 일 목록이 어떻게 작동하는지 실제로 '이해'하는 사촌이 있다면, 그건 바로 ClickUp일 것입니다.

ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱입니다. AI와 시간 절약형 자동화 기능으로 프로젝트, 문서, 채팅을 하나의 강력한 플랫폼으로 통합합니다. ClickUp을 사용하면 스프레드시트를 데이터 무덤에서 실제 프로젝트 워크플로우와 통합된 역동적이고 협업적인 허브로 변환할 수 있습니다.

프로젝트 데이터를 시각화하기 위해 ClickUp 테이블 보기로 시작하세요. 모든 ClickUp 작업 (가장 작은 작업 단위)이 행으로, ClickUp의 사용자 지정 필드가 열로 표시되는 친숙한 스프레드시트 스타일의 인터페이스를 제공합니다. 열에는 담당자, 마감일, 예산, 기타 컨텍스트 등 작업 세부 정보가 표시됩니다.

이 보기의 USP는 무엇일까요? 수동으로 또는 AI 명령을 사용하여 프로젝트 데이터를 빠르게 검토, 편집 및 대량 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 데이터베이스 내에서 작업, 문서 및 의존성을 연결하세요

복사-붙여넣기, 드래그-채우기, 다양한 데이터 유형, 여러 필터링 및 정렬 옵션, 실시간 협업을 지원합니다. 작업 및 프로젝트와 동기화하면서 구조화된 데이터를 정리하고 편집할 수 있는 허브입니다.

작업 상태, 작업 유형, 팀 또는 부서 등 원하는 열을 기준으로 작업을 자유롭게 그룹화할 수 있어 분석 및 보고 기능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 열 자체도 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 필요에 따라 열을 추가하거나 숨기거나 크기를 조정하거나 순서를 바꿀 수 있습니다. 이를 통해 모든 사용자가 가장 관련성 높은 데이터를 한눈에 확인할 수 있습니다.

수식 필드를 사용하여 ClickUp에서 계산 수행

계산은 어떻게 수행할 수 있을까요? ClickUp의 수식 필드는 숫자, 날짜/시간 또는 기타 수식 결과와 같은 작업 필드에서 직접 계산을 실행할 수 있는 사용자 정의 필드의 한 유형입니다. 간단한 수식(더하기, 빼기, 곱하기, 나누기)과 수십 개의 내장 기능(예: 논리, 날짜, 문자열, 수학)을 사용하는 고급 수식을 모두 지원합니다.

간단한 수식 : 두 개의 필드와 연산자(예: 추적 시간 × 시간당 요금)를 선택하여 결과를 쉽게 만들 수 있습니다

고급 수식: IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() 등의 기능을 사용하세요.

이 수식 필드는 많은 스프레드시트 기능을 반영하지만 작업 레코드 내에서 작동합니다.

테이블을 처음부터 만드는 것이 어려워 보인다면, ClickUp이 프로젝트 추적 및 데이터 수집을 간소화할 수 있는 전문 스프레드시트 템플릿을 제공합니다.

ClickUp 스프레드시트 템플릿은 캠페인 메트릭에서 제품 로드맵에 이르기까지 모든 것을 추적해야 하는 팀에게, 투박하고 제한적인 Excel 파일에 의존하지 않고도 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 방식의 구세주와 같은 제품입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 스프레드시트 템플릿으로 중요한 프로젝트 데이터를 수집하고 관리하세요

이 스프레드시트를 "모든 것을 할 수 있는" 시트로 생각해보세요. 열을 사용자 지정하여 가장 중요한 정보를 저장하고, 필터를 적용하여 관련 데이터를 표시하고, 모든 셀을 작업에 연결할 수 있습니다. 영업 리드, 팀 예산 또는 재고와 같은 구조화된 데이터를 정리하는 데 적합하며, 모든 것을 협업으로 관리하고 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

AI는 이 전체 프로세스를 어떻게 단순화할까요?

세계에서 가장 강력한 업무용 AI인 ClickUp Brain은 모든 프로젝트, 문서 및 사람들을 연결합니다. 컨텍스트 인식 AI 기능을 작업 공간에 직접 통합하여 ClickUp(및 연결된 앱) 내의 데이터를 기반으로 질문을 하고, 업데이트 공유 또는 단계별 작업 이동과 같은 프로젝트 관리 작업을 자동화하고, 가시성을 높이기 위해 즉각적인 요약 또는 보고서를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 테이블 또는 외부 스프레드시트에 수식을 생성하세요

테이블 내에서 자연어로 Brain에 복잡한 계산을 위한 고급 수식을 제안하거나, 지저분한 입력을 정리하거나, 대량의 표 형식 데이터를 요약하도록 요청할 수 있습니다. 구문 문제나 특수한 경우(예: 0으로 나누기)가 있는 경우 Brain이 디버깅 또는 개선된 버전을 제안할 수 있습니다. 스프린트를 계획하거나, 리드를 추적하거나, 팀 전체의 재고를 관리하는 경우에 유용합니다.

AI를 통해 보고 및 분석도 개선하고 싶으신가요?

ClickUp 대시보드에서 AI 브레인, AI 요약, AI 프로젝트 업데이트와 같은 AI 카드를 추가할 수 있습니다. 이 카드는 ClickUp Brain을 사용하여 실시간 작업 공간 데이터를 처리하고 동적이며 컨텍스트를 인식하는 인사이트를 생성합니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드를 통해 스프레드시트 데이터의 실시간 보고 및 분석을 간소화하세요

맞춤형 프롬프트를 입력하여 AI에 주요 성과를 요약하거나, 다음 단계를 강조하거나, 프로젝트 또는 부서의 주요 위험 및 장애 요소를 파악하도록 지시할 수 있습니다.

이 AI 카드는 작업, 댓글 및 ClickUp 문서에서 최신 정보를 자동으로 가져옵니다. 이를 통해 요약 보고서, 프로젝트 업데이트 및 위험 평가가 항상 최신 상태로 유지되고 작업 공간의 특정 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

예를 들어, 주간 팀 회의에서 AI 팀 업데이트 카드는 각 팀 회원이 작업한 내용을 즉시 요약하고, AI 요약 카드는 프로젝트의 상태 및 진행 상황을 개괄적으로 보여줍니다.

ClickUp Brain에 질문을 하면, 모든 대시보드에서 모든 데이터를 검색하여 올바른 답을 가져옵니다

그 결과, 이해 관계자들이 자신 있게 명확한 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있는, 보다 민첩하고 정보에 기반한 프로젝트 관리 프로세스가 실현됩니다.

📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 47%는 AI를 사용하여 수동 작업을 처리한 적이 없지만, AI를 채택한 응답자의 23%는 AI를 통해 업무량이 크게 감소했다고 응답했습니다. 이러한 차이는 단순한 기술의 격차 그 이상일 수도 있습니다. 얼리 어답터들은 측정 가능한 성과를 달성하며 잠금 해제를 진행하는 반면, 대다수는 AI가 인지 부하를 줄이고 시간을 되찾는 데 얼마나 혁신적인 역할을 할 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 격차를 해소합니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트의 세분화 및 하위 작업 생성까지, 당사의 AI는 모든 것을 수행할 수 있습니다. 도구를 전환하거나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 사용자 지정 가능한 보고 도구를 사용하여 보고서 작성에 소요되는 시간을 50% 이상 단축하여 팀이 형식 지정에 드는 시간을 줄이고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

💡 프로 팁: 작업을 기록하는 스프레드시트와 같은 정적 로그로 ClickUp 테이블을 사용하는 대신, AI 할당 및 AI 우선 순위 지정 필드를 활성화하여 해당 테이블을 실제의 동적인 업무 동인에 연결하세요. 👩🏼‍🦰 AI Assign은 작업 설명, 의존성, 업무량, 용량, 과거 할당 등 테이블 데이터를 분석하여 각 작업에 가장 적합한 담당자를 자동으로 추천합니다 👀 AI 마감일, 긴급성, 의존성, 예상 노력 등 열을 기준으로 읽기 작업을 우선순위로 정하고 우선순위 플래그를 할당합니다. 뒤에서 유틸리티 기반 에이전트처럼 제약 조건에 대해 작업의 가치를 극대화하는 것처럼 영향력과 긴급성을 평가합니다

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp Autopilot Agents를 통해 실시간 데이터 기반 인사이트를 제공하고 작업 의존성 및 잠재적인 병목 현상을 파악하세요

ClickUp Brain의 중앙 집중식 AI 지식 관리자를 통해 작업, 문서 및 팀 지식을 연결하여 작업 공간을 수동으로 검색하지 않고도 상황에 맞는 Q&A를 하고 관련 정보를 빠르게 검색할 수 있습니다

코딩이 필요 없는 ClickUp 자동화를 통해 워크플로우를 자동화하여 수동 스프레드시트 관리 업무를 줄이세요

작업과 테이블을 연결하여 스프레드시트와 프로젝트 실행을 통합하세요

ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿을 사용하여 모든 크기의 프로젝트에 대한 프로젝트 추적, 상태 업데이트 및 이해 관계자 커뮤니케이션을 간소화하세요

ClickUp의 한도

고급 보고 기능과 다양한 AI 기능으로 인해 학습이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업 및 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다. 팀 및 프로젝트 관리를 위한 강력한 올인원 생산성 도구.

ClickUp은 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 강력한 자동화, 내장 문서, 목표 및 시간 추적 기능을 모두 단일 작업 공간에서 제공하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 팀 협업 및 프로젝트 관리를 중앙 집중화하여 Trello, Asana, Notion과 같은 여러 도구를 하나의 통합 시스템으로 대체할 수 있습니다.

팀 및 프로젝트 관리를 위한 강력한 올인원 생산성 도구.

2. Excel Copilot (Microsoft Excel 자동화에 가장 적합)

excel Copilot을 통해

워크플로우가 Microsoft Excel 생태계에 집중되어 있고 플랫폼을 전환하지 않고도 기본 AI의 강력한 기능을 사용하려면 Excel Copilot이 적합합니다. 특히 복잡한 수식이나 방대한 Excel 파일에서 반복적인 분석을 처리하는 사용자에게 Copilot의 스마트한 제안과 즉각적인 분석은 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

Microsoft 365에 직접 통합된 이 AI 스프레드시트 생성기는 데이터와 상호 작용하는 방식을 변화시킵니다. 자연어 프롬프트를 이해하여 수식을 생성하고, 추세를 분석하고, 데이터를 요약하고, 익숙한 Excel 파일 인터페이스에서 전체 Excel 대시보드를 자동으로 생성합니다.

Excel Copilot의 최고의 기능

Copilot에 평이한 영어로 수식을 생성하고, 데이터를 정리하고, 스프레드시트를 요약해달라고 요청하세요

자동 생성된 차트와 그래프로 대시보드를 구축하세요

프롬프트를 사용하여 Excel 테이블에서 SQL 스타일 쿼리를 실행하세요

키 메트릭 및 트렌드를 기반으로 인사이트를 수집하세요

Excel Copilot의 한도

Microsoft 365 엔터프라이즈급 플랜에서만 사용할 수 있습니다

Google 스프레드시트 및 기타 Microsoft 이외의 플랫폼은 지원하지 않습니다

Excel Copilot 가격

무료 : Microsoft 365 Copilot 플랜에 포함되어 있습니다

Copilot Pro: 사용자당 월 20달러

Excel Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Excel Copilot에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

레딧 리뷰에 따르면:

저에게는 Copilot이 Excel에서 가장 큰 도움이 되었습니다. 데이터를 시각화하는 방법을 고민하지 않아도 된다는 점이 정말 놀랍습니다. Python과 함께 Copilot을 사용해 보는 것을 정말 기대하고 있습니다. 불행히도 아직 모든 곳에서 사용할 수 없는 것 같습니다. 제가 사용해 보지 못했기 때문입니다.

저에게는 Copilot이 Excel에서 가장 큰 도움이 되었습니다. 데이터를 시각화하는 방법을 고민하지 않아도 된다는 점이 정말 놀랍습니다. Python과 함께 Copilot을 사용해 보는 것을 정말 기대하고 있습니다. 불행히도 아직 모든 곳에서 사용할 수 없는 것 같습니다. 제가 사용해 보지 못했기 때문입니다.

📖 또한 읽기: 최고의 Microsoft Excel 대안

3. GPT Excel (프롬프트 기반 스프레드시트 지원에 가장 적합)

gPT Excel을 통해

GPT Excel은 코딩이나 복잡한 수식을 기억할 필요 없이 데이터 작업을 자동화하고자 하는 사용자를 위해 개발된 가볍지만 강력한 AI 스프레드시트 도구입니다. 기본 솔루션과 달리 GPT Excel은 브라우저 기반이며 간단한 개념을 바탕으로 제작되었습니다. 프롬프트를 입력하면 수식, 테이블, 심지어 인사이트까지 즉시 얻을 수 있습니다.

이 도구는 Excel과 Google 스프레드시트를 모두 사용하는 사용자가 수식 생성을 간소화하고, 데이터를 가져오고, 복잡한 스프레드시트 입력을 구조화된 형식으로 변환할 때 특히 유용합니다. 프로젝트를 관리하는 학생이든 데이터를 탐색하는 분석가든, GPT Excel은 대부분의 작업을 자연어로 처리하므로 초보자와 기술에 익숙하지 않은 사용자에게 이상적입니다.

GPT Excel의 최고의 기능

간단한 자연어 프롬프트를 사용하여 Excel 수식을 생성하세요

Excel 파일 및 Google 스프레드시트와 호환됩니다

구조화되지 않은 데이터를 형식화된 테이블로 변환하는 데 도움이 될 수 있습니다

SQL 쿼리, 차트 및 데이터 분석에 사용할 수 있는 사전 구축된 프롬프트 템플릿을 제공합니다

빠르고 로그인 없이 즉시 액세스하여 이동 중에도 스프레드시트 문제를 빠르게 해결하세요

GPT Excel의 한도

대규모 자동화 또는 대시보드용으로 설계되지 않음

실시간 협업 또는 작업 통합 기능이 부족합니다

GPT Excel 가격

Free

프리미엄: $6.99/월

GPT Excel 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

👀 알고 계십니까? Shortcut (Fundamental Research Labs)이라는 신생 기업이 자연어로 재무 모델(예: LBO, DCF)을 구축하는 에이전트 AI 기반의 Excel과 유사한 제품을 출시하여 주목을 받고 있습니다. 이 제품은 Excel과 완벽하게 호환됩니다. 이 제품은 "재무 모델링의 ChatGPT 순간"으로 묘사되고 있습니다

4. Rows (협업 및 웹 우선 스프레드시트 워크플로우에 가장 적합)

rows를 통해

최신 스프레드시트 플랫폼으로 구축된 Rows는 친숙한 스프레드시트 인터페이스와 기본 통합, AI 수식 생성, 실시간 대시보드, 기본적으로 보기 좋은 차트 등 강력한 기능을 결합한 제품입니다.

실시간 데이터를 다루는 팀, 분석가 및 기업가를 위해 설계된 Rows를 사용하면 Google Analytics, Stripe, HubSpot 등의 서비스에 연결할 수 있습니다. Rows를 사용하면 타사 애드온 없이도 웹 트래픽을 분석하고, 캠페인 성과를 확인하고, 주요 메트릭을 시각화할 수 있어 매우 편리합니다.

Rows의 최고의 기능

AI 어시스턴트를 사용하여 수식을 생성하고, 데이터를 정리하고, 프롬프트를 차트로 변환하세요

SQL 쿼리, CRM 데이터 또는 맞춤형 Excel 파일 가져오기를 위해 내장된 API 커넥터를 사용하세요

코딩 없이 대시보드, 그래프 및 보고서를 작성하세요

Google 스프레드시트에서와 마찬가지로 실시간으로 데이터를 공동 작업하세요

행 수 한도

Excel이나 Sheets보다 대시보드 템플릿과 형식 옵션이 적습니다

작은 일회성 데이터 작업에는 과한 기능일 수 있습니다

행 가격

Free

추가 : 사용자당 월 8달러

Pro : 월 79달러 + 사용자당 월 8달러

Enterprise: 맞춤형 가격

행 평가 및 리뷰

G2 : 4.9/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Rows에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 가져온 데이터를 사용하여 테이블을 만드는 기능은 정말 놀랍습니다. 몇 번의 클릭만으로 차트와 시각 자료를 만들고 작업 공간을 탐색할 수 있어 정말 완벽합니다.

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 가져온 데이터를 사용하여 테이블을 만드는 기능은 정말 놀랍습니다. 몇 번의 클릭만으로 차트와 시각 자료를 만들고 작업 공간을 탐색할 수 있어 정말 완벽합니다.

💡 프로 팁: AI 스프레드시트 생성기를 사용할 때는, 특히 중요한 결정을 내릴 때 자동 생성된 수식이나 시각화의 논리를 항상 다시 한 번 확인하세요. AI는 워크플로우를 가속화할 수 있지만, 오류가 발생할 수도 있습니다. 또한, 결과의 배경을 이해하면 정확성을 확보하고 데이터에 대한 신뢰를 쌓을 수 있습니다.

5. Airtable AI (구조화된 데이터베이스 및 코딩이 필요 없는 워크플로우에 가장 적합)

airtable을 통해

Airtable의 스프레드시트-데이터베이스 소프트웨어 하이브리드는 프로젝트 데이터, 콘텐츠 달력 또는 제품 로드맵을 관리하는 팀에게 즐겨찾기입니다.

이제 워크플로우에 AI가 내장된 Airtable은 데이터의 저장 및 표시 이상의 기능을 제공합니다. 테이블을 떠나지 않고도 트렌드를 분석하고, 필드를 요약하고, 콘텐츠를 분류하고, 프롬프트에 따라 수식을 생성할 수도 있습니다.

여기에서는 스프레드시트 데이터로 작업하는 것뿐만 아니라, 드래그 앤 드롭의 간편함으로 자동화된 워크플로우, 스마트한 대시보드 및 협업 앱을 구현할 수 있습니다.

Airtable AI의 최고의 기능

테이블의 다른 데이터를 기반으로 셀 수준의 콘텐츠를 생성, 분류, 번역 또는 분석하세요

연결된 앱에서 들어오는 데이터를 자동으로 분석, 태그 지정 또는 응답하세요

테이블에 직접 구축된 시각적 앱, 차트 및 대시보드를 사용하세요

Excel 파일이나 Google 스프레드시트 데이터베이스 에서 한 번의 클릭으로 가져오기

Airtable AI의 한도

AI 기능은 Pro 및 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다

맞춤형 설정은 스프레드시트만 사용하는 사용자에게는 약간의 학습이 필요합니다

Airtable AI 가격

Free

팀: 좌석당 월 24달러

Business: 좌석당 월 54달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Airtable AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Airtable은 겉으로는 간단하지만 매우 강력합니다. 이 도구를 사용하여 훌륭한 성과를 달성할 수 있었습니다.

Airtable은 겉으로는 간단하지만 매우 강력합니다. 이 도구를 사용하여 훌륭한 성과를 달성할 수 있었습니다.

📖 또한 읽기: 프로젝트 관리를 위한 무료 Airtable 템플릿

6. Formula Bot (즉각적인 수식 생성 및 스프레드시트 데이터 정리에 가장 적합)

수식 봇을 통해

원하는 내용을 평이한 영어로 설명하면 Formula Bot이 Excel 또는 Google 스프레드시트 수식을 작성합니다. 스프레드시트에서 직접 수식을 생성, 설명 및 자동화하므로 모든 기술 수준의 사용자가 사용할 수 있습니다. 더 이상 복잡한 구문이나 두 날짜 사이의 근무일을 계산하는 방법을 Stack Overflow에서 검색할 필요가 없습니다.

또한 SQL 쿼리를 지원하므로 분석가가 스프레드시트 로직과 데이터베이스 로직을 원활하게 전환할 수 있습니다.

수식 봇의 최고의 기능

한 번의 클릭으로 데이터 분석 및 정제

고급 사용자를 위한 SQL-스프레드시트 변환을 이용하세요

PDF를 Excel 파일로 변환하세요

AI 설명을 통해 각 수식을 이해하세요

수식 봇의 한도

기본 스프레드시트 환경이 필요하지 않습니다. 전체 AI 스프레드시트 소프트웨어가 아닌 수식 생성기입니다

수식 봇 가격

무료: 일일 생성 횟수 제한

Unlimited: 연간 15달러 청구

Unlimited Plus: 월 25달러, 연간 청구

Unlimited Ultra: 연간 결제 시 월 $35

수식 봇 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Formula Bot에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Formula Bot은 간단한 명령어를 사용하여 수식을 생성합니다. 템플릿은 생산성을 향상시키고 SQL 쿼리는 비즈니스 분석을 간소화합니다.

Formula Bot은 간단한 명령어를 사용하여 수식을 생성합니다. 템플릿은 생산성을 향상시키고 SQL 쿼리는 비즈니스 분석을 간소화합니다.

📖 관련 기사: Excel 데이터베이스 만들기 방법

7. Bardeen (앱 간 스프레드시트 워크플로우 자동화에 가장 적합)

via Bardeen

Bardeen의 AI 기반 자동화 플랫폼은 GPT 기반 자동화를 Google 스프레드시트 및 Excel에 직접 통합합니다. AI를 마치 기본 스프레드시트 수식처럼 사용하여 데이터를 요약, 생성, 형식화 및 분석할 수 있습니다.

웹 페이지에서 Google 스프레드시트로 데이터를 가져오거나, 이메일을 행으로 변환하거나, 양식이 제출될 때 Excel 파일을 업데이트해야 합니까? Bardeen은 프롬프트 한 번으로 이 모든 것을 자동화합니다. 스마트 자동화 플레이북을 통해 Bardeen은 스프레드시트를 수백 개의 앱에 연결하여 스프레드시트 데이터를 실시간으로 작동하는 워크플로우로 변환합니다.

Bardeen의 최고의 기능

Bardeen의 Chrome 확장 프로그램을 통해 70개 이상의 생산성 앱에 연결하세요

AI를 사용하여 자연어 프롬프트를 통해 맞춤형 워크플로우를 만드세요

브라우저 에이전트를 활용하여 웹 페이지와 상호 작용하세요

여러 플랫폼에서 멀티 툴 워크플로우를 조정하고 자동화하세요

Bardeen의 한도

다단계 자동화를 구축하려면 학습이 필요합니다

수식 생성이나 시트 내 AI 제안에 중점을 두지 않습니다

Bardeen 가격 정책

무료 체험판

스타터: $129/월

Teams: 월 500달러

Enterprise: 월 1500달러

Bardeen 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Bardeen에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Bardeen은 우리가 완료하는 데 몇 시간이 걸리던 수작업을 대폭 줄이는 데 도움을 주었습니다. 또 다른 큰 이점은 수집되는 데이터의 정확성과 설정의 용이성입니다.

Bardeen은 우리가 완료하는 데 몇 시간이 걸리던 수작업을 대폭 줄이는 데 도움을 주었습니다. 또 다른 큰 이점은 수집되는 데이터의 정확성과 설정의 용이성입니다.

👀 알고 계셨나요? 기존 Excel 스프레드시트는 최대 1,048,576행까지 처리할 수 있습니다. 반면, 일부 애드온을 사용하면 Google 스프레드시트에서 단일 시트에 10억 행을 처리할 수 있습니다.

8. SheetAI (Google 스프레드시트에서 셀 내 AI 명령어에 가장 적합)

via SheetAI

SheetAI는 GPT-4, Claude, Gemini 등 고급 AI 모델을 스프레드시트 환경으로 가져오는 Google 스프레드시트 애드온입니다.

수식을 생성하거나, 텍스트를 재작성하거나, 행을 요약하거나, 데이터 형식을 더 잘 조정하고 싶으신가요? '=SHEETAI()'를 호출하고 프롬프트를 입력하기만 하면 됩니다. 코드도, 탭 전환도 필요 없이, 스프레드시트 내에서 직접 자동화가 진행됩니다. 바쁜 업무를 대신 해주는 AI 기반의 업그레이드를 Google 스프레드시트 대시보드에 추가한 것과 같습니다.

SheetAI의 최고의 기능

자연어로 스프레드시트 데이터를 분석, 요약 및 재작성하세요

데이터 세트를 정리하고, 분석을 위한 요약 보고서를 작성하거나, 행에서 키 인사이트를 추출하세요

SheetAI의 한도

Google 스프레드시트에서만 작동합니다

GPT와의 연결이 끊긴 경우 재인증이 필요할 수 있습니다

SheetAI 가격

Free

Unlimited Monthly: 월 20달러

Unlimited Yearly: $200/년

사용량 기반 요금제: $29부터 시작합니다

SheetAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📖 또한 읽기: Google 스프레드시트 대시보드 템플릿

9. Zoho Sheet (AI 기반 협업 및 실시간 데이터 관리에 가장 적합)

zoho Sheet를 통해

Zoho Sheet는 AI 기반의 어시스턴트 Zia를 통해 스프레드시트에 생명을 불어넣습니다. 데이터에서 질문을 하고, 간단한 수식과 고급 수식을 생성하고, 차트를 만들고, 깔끔한 대시보드를 만들 수 있습니다. 협업 팀에 이상적인 Zoho Sheet를 사용하면 Excel 파일이나 Google 스프레드시트를 가져와 원활하게 통합하고, 번거로움 없이 실시간으로 함께 작업할 수 있습니다.

수동 업데이트에 시간을 소비하지 않고 데이터 입력부터 AI 기반 인사이트에 이르기까지 모든 것을 체계적으로 정리하고자 하는 기업가 및 분석가에게 완벽한 도구입니다.

Zoho Sheet의 최고의 기능

테이블이나 스크린샷의 이미지를 편집 가능한 스프레드시트 데이터로 변환하는 '그림에서 데이터'와 같은 통합 기능을 즐기세요

변경 사항과 댓글을 실시간으로 쉽게 추적하여 보다 원활한 실시간 협업을 촉진하세요

형식 문제 없이 Excel 파일 및 CSV를 가져오기

70개 이상의 언어로 번역 가능합니다

내장된 워크플로우 자동화로 데이터 입력, 유효성 검사 및 셀 업데이트를 자동화하세요

Zoho Sheet의 한도

Google 스프레드시트와 같은 다른 도구와 비교하여 제한된 타사 통합

대규모 및 복잡한 데이터셋을 처리할 때 성능 저하가 발생할 수 있습니다

Zoho Sheet 요금제

Free

Zoho Sheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Sheet에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

사용이 간편하여 팀과 공유할 수 있으며, 여러 사람이 동시에 액세스할 수 있습니다.

사용이 간편하여 팀과 공유할 수 있으며, 여러 사람이 동시에 액세스할 수 있습니다.

10. Arcwise AI (AI 기반 시각화 및 데이터 인사이트에 가장 적합)

arcwise AI를 통해

Arcwise AI는 복잡한 스프레드시트 데이터 분석 및 프로젝트 관리 작업을 간소화하고 자동화해야 하는 전문가를 위해 설계되었습니다.

고급 AI 기반 인사이트를 활용하여 데이터 처리를 자동화하고 정확성을 높이며 일상적인 작업에 소요되는 시간을 줄입니다. 직관적인 인터페이스로 다양한 전문 지식을 가진 사용자가 쉽게 사용할 수 있으며, 확장성이 뛰어나 모든 규모의 조직에 이상적입니다.

Arcwise는 AI 기반 스프레드시트 관리를 간소화하는 독보적인 시각화 및 분석 기능을 제공합니다.

Arcwise AI의 최고의 기능

AI 기반 데이터 분석을 사용하여 인사이트와 트렌드를 자동으로 추적하세요

수식을 빠르게 생성하고 대화형 차트로 데이터를 시각화하세요

키 메트릭 및 데이터 트렌드를 보여주는 멋진 대시보드를 만드세요

Google 스프레드시트 및 Excel 파일과 통합하여 원활한 워크플로우를 구현하세요

AI 기반 프로세스로 데이터 분석 및 보고를 자동화하세요

Arcwise AI의 한도

빠른 프로젝트 관리 설정을 원하는 사용자를 위한 제한된 템플릿 라이브러리

최적의 사용을 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다

Arcwise AI 가격

맞춤형 가격

Arcwise AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

11. Gemini for Google 스프레드시트 (AI 인사이트를 Google 스프레드시트에 직접 통합하는 데 가장 적합)

gemini for Google을 통해

Google 스프레드시트용 Gemini를 사용하면 Google 스프레드시트에서 인사이트를 추출하고, 이미지에 대체 텍스트를 생성하고, AI 검색을 통해 실시간 정보를 검색할 수도 있습니다. "프로젝트 플랜을 테이블로 정리해 주세요"와 같은 쉬운 프롬프트를 사용하여 추적기, 예산, 작업 목록 등을 자동으로 만들 수 있습니다. 조건부 서식 규칙을 적용하거나 드롭다운 메뉴를 삽입할 수도 있으며, 모든 작업은 자연스러운 프롬프트를 통해 이루어지므로 스프레드시트에서 수동으로 설정할 필요가 없습니다.

원활한 통합과 사용자 정의 가능한 AI 응답을 통해 마케터, 분석가, 기업가 및 복잡한 수식을 작성하지 않고 스프레드시트 기반 워크플로우를 자동화하고 개선하고자 하는 모든 사람에게 강력한 도구가 됩니다.

Google 스프레드시트용 Gemini의 최고의 기능

AI 지원 수식을 생성하고 실시간 데이터 분석을 수행하세요

이미지 생성 및 감정 분류 기능에 액세스하세요

머신 러닝 모델을 통해 더 나은 의사 결정을 위한 인사이트를 제공하세요

특이치, 상관 관계, 예측된 미래 값 등 데이터 추세를 분석하고 히트맵, 그래프 등 시각적인 결과를 생성하세요

Google 스프레드시트용 Gemini의 한도

Google 스프레드시트로만 제한되며, 다른 플랫폼에 대한 지원이 필요한 사용자에게는 적합하지 않습니다

AI 기능을 완전히 최적화하려면 추가 설정 시간이 필요할 수 있습니다

Google 스프레드시트용 Gemini 가격

Google AI Pro: 월 19.99달러

Google AI Ultra: 월 249.99달러

Google 스프레드시트용 Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Gemini에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2의 한 사용자가 다음과 같이 공유했습니다.

Gemini는 Google의 모든 애플리케이션과 완벽하게 통합되어 또 다른 챗봇이 아닌 유용한 조수 역할을 하는 것이 정말 마음에 듭니다. 이 앱은 일상적인 활동을 더 쉽게 하고, 더 명확하게 생각할 수 있도록 지원하며, 로봇처럼 의무적으로 행동하지 않고 체계적으로 정리할 수 있도록 만들어졌습니다.

Gemini는 Google의 모든 애플리케이션과 원활하게 통합되고, 또 다른 챗봇이 아닌 유용한 조수 역할을 하는 것이 정말 마음에 듭니다. 이 앱은 일상적인 활동을 더 쉽게 하고, 더 명확하게 생각할 수 있도록 돕고, 정리 정돈을 유지할 수 있도록 만들어졌지만, 로봇처럼 또는 의무적으로 작동하지 않습니다.

ClickUp으로 데이터, 보고 및 프로젝트를 스마트하게 관리하세요

AI 스프레드시트 생성기는 데이터 처리 방식을 변화시켜 귀중한 인사이트를 더 쉽고 효율적으로 추출할 수 있게 해줍니다.

대부분의 AI 스프레드시트 도구는 단순히 데이터를 표시할 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 데이터에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 기존의 스프레드시트 생성기는 셀 채우기 및 테이블 형식 지정에 중점을 두지만, ClickUp은 한 걸음 더 나아가 데이터를 직접 작업에 연결합니다.

진행 상황을 추적해야 합니까? 작업과 연결된 실시간 대시보드를 구축하세요

장애 요소를 드러내고 싶으신가요? 작업 진행에 따라 자동 업데이트되는 실시간 보고서를 사용하세요

반복적인 업데이트를 자동화하고 싶으신가요? 규칙을 한 번 설정하면 AI가 바쁜 작업을 처리합니다

ClickUp은 정적인 스프레드시트를 생생한 워크플로우로 바꿉니다. 팀은 정보 검색 및 정리에 최대 60%의 시간을 소비합니다. ClickUp을 사용하면 팀은 이 귀중한 시간을 실제로 업무를 완료하는 데 투자할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요!