Otter AI 가격: 플랜, 기능 및 대안

Otter AI의 즉각적인 트랜스크립션과 AI 기반의 실시간 주석 기능은 팀, 학생 및 개인 전문가들 사이에서 충실한 팔로워를 확보하고 있습니다. 사용이 쉽고 직관적입니다. 또한, 검색 가능한 회의 노트도 제공합니다.

그러나 매일 강의나 회의 내용을 트랜스크립션해야 하는 경우, 트랜스크립션 한도 및 하위 플랜에 적절한 통합 기능이 없는 등 한도가 제한되어 있어 답답함을 느낄 수 있습니다.

기능을 최대한 활용하려면 필요와 예산에 맞는 플랜을 선택해야 합니다.

이 기사에서는 무료 플랜부터 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜에 이르기까지 Otter AI의 가격 플랜을 자세히 살펴보고, 회의와 워크플로우를 하나의 도구로 통합할 수 있는 더욱 강력한 대안을 소개합니다. 네, 바로 ClickUp입니다 — 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱입니다

🧠 재미있는 사실: 트랜스크립션은 고대 이집트에서 서기관들이 태블릿과 벽에 이벤트를 기록한 것으로 거슬러 올라갑니다. 이 서기관들은 육체 노동과 세금이 면제되는 존경받는 인물들이었습니다.

회의 자동화를 위한 ClickUp과 Otter AI의 비교

각 도구의 가격을 살펴보기 전에 Otter AI의 기능과 ClickUp의 AI Notetaker를 직접 비교해 보세요.

기능 Otter. ai ClickUp 회의 기록 ✅ Zoom, Google Meet 및 Teams에서 OtterPilot을 통해 최대 95%의 정확도로 실시간 트랜스크립션, 화자 라벨링, 슬라이드 캡처 ✅ ClickUp의 AI 노트 작성 기능을 통해 Zoom, Google Meet 및 Teams 회의의 회의 노트 및 녹음 내용을 ClickUp Docs로 자동 트랜스크립션합니다 작업 항목 추출 ✅ "요점"은 결정 사항, 주요 주제 및 실행 항목을 자동으로 감지하고, 작업이 필요한 항목을 강조 표시합니다 ✅ ClickUp AI Notetaker는 AI를 사용하여 회의를 요약하고, 작업 항목을 식별하고, 회의에서 작업을 자동으로 생성합니다 작업 통합 ❌ 기본 작업 관리 시스템이 없습니다 ✅ 기본 기능: 트랜스크립트/직접 요약에서 작업 항목을 ClickUp 작업으로 변환하고 워크플로우에 즉시 첨부할 수 있습니다 중앙 집중식 작업 공간 ❌ 주로 트랜스크립션 및 요약 플랫폼으로, 전체적인 업무 관리 기능(문서, 대시보드, 작업)이 부족합니다 ✅ 완벽하게 통합된 작업 플랫폼(작업, 문서, 대시보드, 브레인, 회의)이 모두 하나의 업무용 앱에 포함되어 있습니다 작업의 회의 컨텍스트 ❌ 트랜스크립트와 요약은 Otter.ai 작업 공간에 있습니다. 작업에 연결하려면 수동으로 내보내야 합니다 ✅ ClickUp 작업과 회의 노트를 ClickUp 내에서 직접 연결하는 양방향 관계를 만드세요 검색 가능한 지식 기반 ✅ 강력한 검색: 키워드, 화자, 날짜로 검색, 폴더 및 팀 채널 지원 ✅ ClickUp 내의 작업, 문서, 노트 및 녹음 파일을 AI 기반의 통합된 엔터프라이즈 검색으로 검색할 수 있습니다(연결된 외부 앱도 검색 가능) AI 기반 요약 ✅ 회의 중 및 회의 후 요약 생성, 슬라이드 동기화, 단어 클라우드 및 키워드 추출 ✅ ClickUp Brain 및 Autopilot Agents를 통한 작업 내 요약, 다음 단계, 스레드 인식 댓글 및 답변 이상적인 신뢰할 수 있는 실시간 트랜스크립션, 검색 가능한 트랜스크립트, 요약이 필요한 팀, 독립형 회의 인텔리전스 회의 + 작업 + 실행을 하나의 플랫폼에서 AI를 통해 통합하고, 회의 결과를 일과 연결하여 통합된 장소에서 관리하고자 하는 팀

Otter AI란 무엇입니까?

otter AI를 통해

Otter AI는 회의 대화를 실시간으로 검색 가능한 텍스트로 변환하는 스마트한 트랜스크립션 및 노트 작성 도구입니다. 노트 필기를 위해 정신을 분산시키지 않고 대화에 집중하고자 하는 전문가, 학생, 언론인 및 팀에서 널리 사용되고 있습니다.

이 트랜스크립션 및 회의 관리 소프트웨어는 말한 내용, 연사 이름, 주요 하이라이트를 자동으로 캡처하여 중요한 세부 사항을 쉽게 다시 확인할 수 있습니다. 또한 실행 항목이 포함된 요약을 생성하므로, 지난 회의에서 누군가가 말한 한 마디를 찾느라 시간을 낭비하지 않고 실제 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

이 도구는 Zoom 및 Google Meet와 같은 회의 플랫폼과 통합되어 원격 근무 및 가상 협업을 위한 편리한 도우미로 사용할 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

화자 식별 기능이 포함된 실시간 트랜스크립션: 인터뷰, 회의 및 강의를 높은 정확도와 화자 식별 기능으로 트랜스크립션하세요

AI 기반 회의 요약: 회의 노트를 위한 회의 노트를 위한 AI 문서 요약기 액세스

음성-텍스트 동기화: 트랜스크립트에 동기화된 라이브 오디오 및 비디오 파일 재생과 함께 따라가며 모든 단어를 문맥에서 파악할 수 있습니다

협업 노트: 대본을 강조 표시하고, 댓글을 달고, 팀과 공유하여 대화를 실행 가능한 문서로 전환하세요

통합: Otter를 Zoom, Google Meet, Dropbox 및 기타 도구와 연결하여 워크플로우를 간소화하세요

크로스플랫폼 액세스: 웹, iOS, 또는 Android에서 Otter를 사용해 녹음하고, 어디서나 트랜스크립트를 확인할 수 있습니다

👀 알고 계셨나요? 참여를 극대화하려면 대면 회의는 45분 미만으로, 이상적으로는 30분 이내로 짧게 진행해야 합니다. 프레젠테이션을 간결하게 진행하는 연사는 청중의 관심을 더 오래 유지할 수 있습니다.

Otter AI 가격 플랜

Otter AI의 가격 플랜에는 다양한 특전이 포함되어 있으며, 지불하는 금액을 알고 있으면 큰 도움이 됩니다. 모든 기능을 필요로 하십니까, 아니면 기본 기능만 포함된 무료 버전으로 충분합니까? 비싼 플랜을 선택하지 않고도 Otter AI를 최대한 활용할 수 있는 애드온이 있습니까?

불필요한 추가 비용 없이 최고의 가치를 얻을 수 있도록 자세히 살펴보겠습니다.

기본 플랜

Otter AI는 다국어 트랜스크립션, 화자 식별 등 다양한 기능을 갖춘 기본 플랜을 무료로 제공합니다.

주요 기능

영어, 프랑스어, 스페인어로 회의 대화를 텍스트로 변환하세요

대화에서 화자, 대화 시간 및 키워드를 식별하세요

Google Meet에서 회의록을 실시간으로 노트하세요

대화 기록, 공유된 맞춤형 어휘, 고급 검색 기능에 액세스하세요

한도

이 플랜은 최대 5명의 작업 공간 회원만 허용합니다

한 번에 하나의 회의만 트랜스크립션할 수 있으며, 20개의 Otter AI 채팅에만 액세스할 수 있습니다

최근 대화 기록 중 가장 최근의 25개만 액세스할 수 있습니다

월간 트랜스크립션 300분 한도는 이월되지 않으며, 대화당 최대 30분의 트랜스크립션이 제공됩니다

Zoom에서 가상 회의를 위한 고급 트랜스크립션 검색 및 통합 라이브 노트 작성 기능이 없습니다

회의 녹음 파일의 재생 속도를 조정할 수 없습니다

가격

영구 무료

🔑 대상: 가끔 회의를 하고 신뢰할 수 있는 트랜스크립션 서비스만 필요한 학생, 프리랜서, 1인 기업가에게 유용합니다.

프로 플랜

Otter AI의 Pro 플랜은 기본 플랜보다 훨씬 더 많은 트랜스크립션 분을 제공합니다. 그러나 실시간 Zoom 메모 기능 등 고급 기능은 제공되지 않습니다.

주요 기능

기본 플랜의 기능 외에도 다음을 이용할 수 있습니다.

작업 항목 및 개요를 통해 회의 요약을 자동화하세요

Android 또는 iOS 위젯 및 Siri 바로 가기 지원에 액세스하세요

노트 공유 , 맞춤형 어휘 설정, 화자 태그 지정, 팀원에게 작업 항목 할당

동시에 두 개의 회의 내용을 텍스트로 변환

무제한 대화 기록을 이용하세요

회의 녹화물을 다시 볼 때 재생 속도를 조정하고 무음 부분을 건너뛰기

한도

작업 공간 또는 계정당 회원 수는 여전히 5명으로 제한되며, 각 회원에 대해 별도로 요금을 지불해야 합니다

타사에서 무제한으로 오디오 또는 비디오 파일을 가져와 트랜스크립션할 수 없습니다

사용량 분석 및 편집 가능한 시간 코드 기능이 없습니다

월간 트랜스크립션 한도는 기본 플랜보다 높지만, 이월이 불가능하며 1,200분으로 제한되어 있습니다

가격

사용자당 월 $16.99

🔑 대상: 팀 규모가 작고 가상 회의가 제한적인 스타트업, 소규모 비즈니스 및 대행사는 이 구독 플랜이 유용할 것입니다.

비즈니스 플랜

이 가격 플랜은 가상 회의를 자주 개최하고 회의용 AI 도구에서 트랜스크립션 이외의 고급 기능이 필요한 대규모 팀에 적합합니다.

주요 기능

Pro 플랜의 모든 것을 즐길 수 있으며, 다음의 추가 혜택을 누릴 수 있습니다.

Dropbox에서 무제한 오디오 또는 비디오 파일을 자동으로 가져와 트랜스크립션하세요

RTMP를 통해 실시간 트랜스크립션을 추가 요금으로 이용하세요

우선 지원이 제공되는 사용 분석에 액세스하세요

클라우드 녹화를 자동으로 동기화하고 Zoom에서 통합된 라이브 노트 및 자막에 액세스하세요

한도

월 최대 트랜스크립션 한도는 6,000분으로 설정되어 있습니다

동시에 3개의 회의만 녹음할 수 있습니다

가상 회의에서 Otter AI 회의 어시스턴트의 이름을 변경하거나 싱글 사인온(SSO)에 액세스할 수 없습니다

가격

사용자당 월 30달러

🔑 대상: 매주 회의 및 가상 클라이언트 토론을 진행하며, 보다 맞춤 설정 가능한 AI 회의 어시스턴트가 필요한 스타트업 및 중견 기업은 이 플랜을 고려해 보세요.

엔터프라이즈 플랜

Otter AI는 대기업을 위한 맞춤형 플랜을 제공합니다. 이 플랜에는 Salesforce 및 HubSpot과의 통합, 엔터프라이즈급 보안, HIPAA 준수 등 고급 기능이 포함되어 있습니다.

주요 기능

사전 녹음된 오디오 또는 비디오 파일을 무제한으로 가져와 트랜스크립션하세요

Zoom, Google Meet 및 MS Teams의 비디오 파일을 재생하세요

영업 인사이트를 가져오고 Otter 영업 에이전트를 통해 고객 통화 노트를 Salesforce에 동기화하세요

보안을 강화하기 위해 싱글 사인온(SSO)을 사용하세요

MP3, TXT, PDF, DOCX 및 SRT 형식으로 트랜스크립션을 일괄 내보내기

조직 전체에 배포 및 전담 고객 성공 관리자에 액세스하세요

한도

월 6,000분만 트랜스크립션이 가능하며, 비즈니스 플랜과 마찬가지로 동시에 3개의 회의만 트랜스크립션할 수 있습니다

공유된 맞춤형 어휘도 한도가 있습니다

싱글 사인온(SSO) 기능을 이용하려면 최소 100명의 사용자 라이선스가 필요합니다

가격

맞춤형 가격

🔑 대상: 팀 협업 도구를 갖춘 광범위한 트랜스크립션 서비스가 필요한 대규모의 다양한 팀을 보유한 기업

📮ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사에 따르면, 응답자의 12%는 회의가 너무 혼잡하다고 답했고, 17%는 회의가 너무 길다고 답했으며, 10%는 회의가 대부분 불필요하다고 답했습니다. 또 다른 ClickUp 설문조사에서 응답자의 70%는 가능하면 기꺼이 대리인을 회의에 보내겠다고 답했습니다. ClickUp의 통합 AI Notetaker는 완벽한 회의 대리인이 될 수 있습니다! AI가 모든 키 포인트, 결정 및 작업 항목을 캡처하는 동안 더 높은 가치의 일에 집중하세요. ClickUp Brain이 지원하는 자동 회의 요약 및 작업 생성 기능을 사용하면 회의에 참석하지 못하더라도 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀은 불필요한 대화와 회의가 무려 50% 감소했다고 보고합니다!

Otter AI는 그 가격에 가치가 있습니까?

시장에는 AI 트랜스크립션 도구가 많습니다. 그렇다면 Otter AI는 여러분의 시간, 비용, 노력을 투자할 만한 가치가 있을까요?

정확성, 협업 기능, 편리한 통합 기능의 균형이 잘 잡혀 있습니다. 이 제품이 실제로 얼마나 유용한지 살펴보세요.

Otter AI 가격의 장점

Otter AI를 고려할 만한 트랜스크립션 플랫폼으로 만드는 특징은 다음과 같습니다.

무료 플랜 이용 가능: 개인 및 소규모 팀(최대 5명의 회원)은 기본 트랜스크립션 기능을 무료로 이용할 수 있습니다

여러 가격대: 학생, 전문가 및 대기업을 위해 설계된 플랜 중에서 선택하세요

다국어 트랜스크립션에 적합: Otter AI 채팅을 사용하여 영어, 프랑스어, 스페인어로 회의 내용을 트랜스크립션하세요

실시간 협업: 팀과 함께 트랜스크립트에 댓글을 달고, 하이라이트를 표시하고, 노트를 공유하세요

크로스 플랫폼 접근성: 웹, iOS 및 Android에서 모바일 앱을 통해 Otter를 사용하여 이동 중에도 액세스할 수 있습니다

자동 요약 및 작업 항목: 회의 요약, 주요 내용 및 후속 작업을 즉시 확인하세요

맞춤형 어휘: 보다 정확한 트랜스크립션을 위해 업계별 용어 및 이름을 추가하세요

고급 검색: 트랜스크립션 아카이브에서 연설자, 타임 스탬프 또는 키워드로 키 모멘트를 찾으세요

👀 알고 계셨나요? 1시간 분량의 오디오를 수동으로 트랜스크립션하는 데는 약 3~8시간이 소요될 수 있으며, 이는 자동 트랜스크립션 도구가 제공하는 효율성 향상을 잘 보여줍니다.

Otter AI 가격 단점

Otter AI에는 가격 대비 가치에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 단점이 있습니다. 주목할 만한 단점은 다음과 같습니다.

무료 플랜의 제한 사항: 매월 300분만 트랜스크립션이 가능하며, 대화당 30분으로 제한되어 있어, 잦은 회의나 매일 진행되는 강의에는 너무 제한적입니다. 또한, 소음이 많은 환경에서는 정확도가 떨어집니다

고급 플랜의 제한된 트랜스크립션 시간: 엔터프라이즈 플랜도 월 6,000분, 대화당 4시간으로 사용이 제한되며, 이 사용량은 이월되지 않습니다

더 나은 기능을 이용하려면 추가 비용이 발생합니다: 라이브 Zoom 트랜스크립션, 무제한 업로드 및 자동 요약 기능은 비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜에서만 이용 가능합니다

관리자 제어 기능 부족: 관리자 도구 및 맞춤 설정 옵션은 상위 계층으로 제한되어 있어 소규모 팀은 액세스를 위해 업그레이드를 해야 합니다

누락된 고급 기능: 편집 가능한 시간 코드, 영업 팀을 위한 AI 도구, CRM 통합(Salesforce 및 HubSpot 등)은 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다

동시 회의 수 제한: 동시에 3개의 회의만 진행할 수 있으므로, 일정이 겹치는 대규모 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

Otter AI의 대안을 고려해야 하는 이유

Otter AI는 사용이 매우 쉽고 무료 플랜에서도 괜찮은 트랜스크립션 서비스를 제공하기 때문에 인기가 많습니다. 그러나 몇 가지 단점이 있으며, 일부 Otter AI의 대안은 이러한 단점을 보완할 수 있습니다.

조직 전체에 배포하기 전에 고려해야 할 네 가지 제한 사항은 다음과 같습니다.

예산 제약

Otter AI의 무료 플랜은 통합 Zoom 트랜스크립션, Dropbox 동기화 또는 사용 분석 기능을 제공하지 않습니다. 또한 애드온 옵션이 없으므로 플랜에 추가할 기능을 선택할 수 없습니다.

프리미엄 기능은 저렴하지 않으며, 대량 내보내기, 도메인 캡처, 자동 슬라이드 캡처와 같은 일부 고급 기능은 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다.

개인 사용자나 소규모 팀의 경우, 거의 사용하지 않는 기능에 비용을 지불하거나 무료 플랜이 좀 더 유연하면 좋겠다고 생각할 수 있습니다.

한 G2 리뷰어의 표현을 빌리자면:

...유료 버전을 사용하지 않으면 트랜스크립션할 수 있는 녹음 시간에 제한이 있습니다.

...유료 버전을 사용하지 않으면 트랜스크립션할 수 있는 녹음 시간에 제한이 있습니다.

한정된 트랜스크립션

300분의 무료 회의 트랜스크립션 서비스와 30분의 채팅 한도는 Otter AI를 사용하기 위해 가장 큰 걸림돌이 될 수 있습니다.

유료 플랜에도 한도가 있습니다. Otter AI의 최대 트랜스크립션 한도는 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜에 한해 6,000분으로, 특히 정기적으로 여러 회의가 있는 대규모 조직에는 제한적이라고 느낄 수 있습니다.

애드온을 통해 이 한도를 늘릴 수도 없습니다. 또한, 동시에 최대 3개의 회의만 녹음할 수 있습니다. 따라서 3개 이상의 회의에 대해 트랜스크립션 프로세스를 구현하려면 여러 개의 유료 계정에 가입해야 합니다.

📮ClickUp Insight: 당사의 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면, 회의의 25%는 평균 8명 이상의 참가자가 참여합니다. 또한 평균 회의 시간은 약 51분으로 나타났습니다. 이러한 대규모 회의로 인해 조직 전체에서 매주 최소 6~8시간의 회의 시간이 소요될 수 있습니다. 비용을 절감할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 팀의 커뮤니케이션 방식을 변화시킵니다! 긴 회의 대신, 댓글, 첨부 파일, 음성 노트, 비디오 클립 등을 사용하여 한 곳에서 작업 내에서 직접 협업할 수 있습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security의 글로벌 팀은 업무용 앱을 통해 회의 및 업데이트에 소요되는 시간을 매주 8시간 이상 절약하고 있습니다!

하위 계층의 인증 기능이 취약함

데이터 침해 인시던트가 증가함에 따라 51%의 조직이 보안에 더 많은 투자를 할 계획입니다.

가상 회의에서 민감한 정보를 논의할 가능성이 높기 때문에, 이 투자는 트랜스크립션 도구에도 확대되어야 합니다.

그러나 Basic 또는 Pro 플랜에 가입한 경우, 트랜스크립션 데이터를 보호하기 위한 인증 앱만 제공됩니다. Business 및 Enterprise 플랜에는 SMS 인증 보안이 추가되었습니다.

그러나 보안 기능과 관련하여 가장 큰 단점은 SSO 또는 고급 관리자 제어 기능이 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있다는 것입니다. 소규모 팀의 경우 고급 보안 기능을 유료로 이용하기는 거의 불가능합니다.

무료 및 프로 플랜에서는 통합이 제한됩니다

Otter AI는 Google Meet, Zoom, Dropbox 등 몇 가지 주요 플랫폼에서 잘 작동하지만, 일부 제한 사항이 있습니다. 예를 들어, Basic 또는 Pro 플랜을 사용하는 경우 Zoom 회의에 통합된 실시간 자막에 액세스할 수 없습니다.

Otter를 HubSpot이나 Salesforce와 같은 CRM에 연결하고 싶으신가요? 엔터프라이즈 플랜에 가입하셔야 합니다. 이는 Otter를 더 큰 기술 스택에 통합하고자 하는 팀에게 큰 장애물이 될 수 있습니다. 결국 도구를 수동으로 전환해야 하므로 자동 트랜스크립션의 목적이 무의미해집니다.

G2 리뷰어는 비즈니스 플랜에 통합 기능이 부족하다는 점도 지적했습니다.

비즈니스 플랜이 HubSpot과 통합되면 좋겠습니다.

비즈니스 플랜이 HubSpot과 통합되면 좋겠습니다.

🧠 재미있는 사실: 사람들은 평균적으로 분당 150~170개의 단어를 말하며, 이는 평균 타이핑 속도의 약 4배에 달합니다. 이러한 차이는 음성 콘텐츠를 효율적으로 캡처하는 트랜스크립션 서비스의 가치를 강조합니다.

Otter AI의 최고의 대안

다른 비즈니스 도구가 더 많은 유연성, 기능 및 가치를 제공하는 데 왜 트랜스크립션 제한과 높은 비용에 얽매여 있어야 할까요?

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp을 만나보세요. 회의 기록을 자동화하고, AI 회의 어시스턴트를 통해 회의 노트를 요약하고, 실행 항목을 작업으로 변환하며, 협업 작업 공간에서 회의 아젠다와 회의록을 정리하는 중앙 집중식 플랫폼입니다.

한 고객이 ClickUp이 회의 관리에 적합한 이유를 설명합니다.

우리는 스크럼 의식에서 매일 진행되는 회의를 지원하고 속도를 높이기 위해 이 도구를 사용합니다. 이 도구는 스프린트의 진행 상황, 작업의 진행 상황을 파악하고 모든 업무에 대한 백로그를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.

우리는 스크럼 의식에서 매일 진행하는 회의를 지원하고 속도를 높이기 위해 이 도구를 사용합니다. 이 도구를 사용하면 스프린트의 진행 상황과 작업의 진행 상황을 파악하고 모든 업무에 대한 백로그를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

주요 기능

Otter AI는 트랜스크립션과 요약에 집중하는 반면, ClickUp은 회의를 체계적이고 추적 가능한 결과물로 변환하여 경험을 확장합니다.

다음은 주요 기능 중 일부입니다.

ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 스피커 라벨, 요약, 녹음 및 작업 항목이 단일 문서에 깔끔하게 목록으로 정리된 정확한 트랜스크립션을 캡처하세요

ClickUp AI Notetaker는 회의에 참여하여 녹음, 필사 및 처리하는 지능형 노트 필기 도구입니다(물론 사용자의 권한에 따라 다릅니다!). 연속된 강의를 듣느라 바쁜 학생이든, 여러 클라이언트의 전화를 관리하는 팀이든, Notetaker를 사용하면 펜을 들지 않고도 정확하고 체계적인 노트를 작성할 수 있습니다.

스피커 식별, 타임스탬프, 작업 항목 및 주요 결정의 자동 감지 기능을 제공하여 각 세션이 끝난 후 명확하고 체계적인 회의 요약이 ClickUp 받은 편지함으로 전달됩니다. 모든 회의에 별도의 ClickUp 문서로 추가된 이러한 노트를 쉽게 검색하여 중요한 사항을 다시 확인하거나 후속 조치가 필요한 사항을 추적할 수 있습니다.

이 Redditor가 ClickUp의 AI Notetaker를 추천하는 이유는 다음과 같습니다.

기본 기능을 사용하기 위해 수동으로 노력하거나 유료 업그레이드를 해야 하는 기존 도구와 달리, ClickUp AI Notetaker는 저렴한 애드온으로 사용할 수 있습니다. 프리미엄 가격 없이도 전문가 수준의 트랜스크립션을 제공하므로 회의 문서를 쉽게 작성할 수 있으며 가격도 매우 저렴합니다.

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp의 핵심인 세계에서 가장 완벽한 업무 AI입니다.

작업 공간 전체의 인사이트를 연결하여 흩어진 정보를 실행 가능한 지식으로 바꿉니다. 이 플랫폼을 문장 작성 보조, 프로젝트 보조, 지식 보조, 회의 보조가 하나로 통합된 컨텍스트 인식 AI 플랫폼이라고 생각하면 됩니다.

AI 요약 및 스마트 검색과 같은 고급 기능이 복잡하고 고가의 가격대에 포함된 Otter AI와 달리, Brain은 모든 유료 플랜에 저렴한 애드온으로 제공되며, 무료로 체험할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 회의 노트에서 답변, 결정 사항 및 조치 항목을 추출하세요

회의 노트와 비동기식 토론 스레드를 자동으로 요약하고, 주요 결정을 식별하며, 업무를 관리하는 동일한 플랫폼에서 후속 조치를 추출합니다.

ClickUp Docs에서 회의록의 텍스트를 강조 표시하기만 하면 Brain이 즉시 ClickUp 작업으로 변환합니다. AI 할당 기능을 사용하여 팀원의 강점과 전문 분야에 따라 이러한 작업 할당을 자동화하는 규칙을 설정할 수도 있습니다.

📮ClickUp Insight: 지식 근로자의 92%는 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어져 있는 중요한 의사 결정 정보를 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사 결정을 캡처하고 추적할 수 있는 통합 시스템이 없으면 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 소음 속에서 사라지게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이러한 걱정을 할 필요가 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서 및 이메일에서 한 번의 클릭으로 작업을 생성할 수 있습니다!

지난주 회의에서 특정 결정을 찾으셔야 합니까? ClickUp Brain에 문의하세요. 작업 공간 콘텐츠를 기반으로 질문에 답하고, 회의 아젠다의 누락된 부분을 파악하고, 작업, 문서 및 토론에 걸쳐 중앙 집중식 지식 기반을 만들 수 있습니다.

더 이상 긴 대본을 일일이 살펴보며 세부 사항을 수동으로 찾을 필요가 없습니다. 모든 내용을 몇 초 만에 검색하고 액세스할 수 있습니다.

또한 ClickUp Brain은 팀의 커뮤니케이션 패턴을 분석하고 향후 회의에서 보다 효과적인 협업을 위해 개선 사항을 제안할 수도 있습니다. 이 한 가지 기능으로 최소한의 노력으로 회의 및 그 밖의 모든 커뮤니케이션을 구조화하고 효과를 극대화할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain은 회의 직후에만 유용한 것이 아닙니다. ClickUp 달력에서 이 기능을 사용하여 자연어 프롬프트로 회의를 예약하고 회의 아젠다를 작성할 수 있습니다. 더 많은 모험을 원하세요? ClickUp Brain MAX 데스크톱 앱을 통해 음성 명령어로 회의 일정을 예약해보세요! ClickUp의 AI 기반 달력을 사용하여 자연어로 회의 일정을 예약하세요

ClickUp 문서

ClickUp 문서에서 팀과 실시간으로 협업하세요

AI 노트 필기 기능이 노트를 캡처하면 ClickUp 문서에서 계획을 수립, 논의, 편집 및 실행할 수 있습니다.

문서는 전체 팀이 회의 토론을 쉽게 이해하고 실행 전략을 계획할 수 있는 역동적이고 협업적인 스페이스를 제공합니다. ClickUp Assign Comments로 팀원에게 태그를 지정하고 몇 번의 클릭만으로 결정을 실행 가능한 작업으로 변환할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의록 템플릿을 사용하여 회의의 세부 사항을 쉽게 추적하세요

AI로 생성된 트랜스크립트를 전체 팀이 실제로 사용할 수 있는 형식으로 쉽게 변환할 수 있는 방법을 찾고 계십니까? ClickUp 회의록 템플릿이 도와드리겠습니다.

ClickUp 문서에서 참석자 이름과 아젠다부터 키 포인트 및 작업 항목에 이르기까지 모든 것을 깔끔하게 기록할 수 있는 협업 스페이스를 제공합니다.

가장 좋은 점은 무엇일까요? ClickUp에 통합되어 있으므로, 후속 작업을 즉시 할당하고, 관련 문서에 연결하고, 모든 사람이 자신의 책임을 명확히 알 수 있습니다. 누가 무엇을 하기로 합의했는지 기억하기 위해 더 이상 혼란을 겪지 않아도 됩니다. 회의를 더 생산적이고 책임감 있게 만드는 간단한 방법입니다.

ClickUp Clips

트랜스크립션만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다. 전체 컨텍스트가 필요한 팀을 위해 ClickUp Clips는 플랫폼 내에서 직접 회의 및 화면 활동을 비디오로 녹화합니다. 녹화할 회의에 AI Notetaker를 보내기만 하면 됩니다.

ClickUp Clips로 회의 녹화

이 비디오 클립은 ClickUp 작업, 문서 및 채팅에 삽입할 수 있으며, Otter AI가 기본적으로 지원하지 않는 대본과 함께 완전한 시각적 참고 자료를 제공합니다.

ClickUp 통합

Otter AI의 주요 문제 중 하나는 통합 기능이 제한적이며, 하위 플랜에서는 이러한 기능도 사용할 수 없다는 것입니다. ClickUp을 사용하면 이러한 문제가 발생하지 않습니다.

ClickUp 통합을 통해 전체 기술 스택을 동기화하세요

ClickUp 통합을 사용하면 무료 플랜을 사용하는 경우에도 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 등 1,000개 이상의 인기 도구를 사용하여 작업을 동기화할 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 HubSpot, Salesforce 및 기타 CRM과 통합되어 영업 회의에서 얻은 인사이트가 영업 도구에 자동으로 기록됩니다.

이렇게 하면 워크플로우의 모든 것을 관리할 수 있는 중앙 집중식 허브를 확보할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 양식을 사용하여 모든 회의 후 피드백을 수집하여 회의의 효율성과 개선할 수 있는 사항에 대한 팀의 의견을 파악하세요.

대부분의 팀에 ClickUp이 Otter AI보다 더 적합한 이유

ClickUp은 회의 노트, 작업 및 프로젝트 관리를 단일 플랫폼에 중앙 집중화하기 때문에 Otter AI의 매력적인 대안입니다.

Otter와 달리, 여러 도구를 사용하거나 많은 비용을 들이지 않고도 회의 노트를 녹음, 트랜스크립션, 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 저렴한 AI 애드온과 무제한 회의 및 통합이 포함된 무료 플랜을 제공하는 ClickUp은 복잡한 Otter AI 가격 플랜에 비해 탁월한 가치를 제공합니다.

가격 개요

ClickUp은 다양한 팀 규모와 예산에 맞는 여러 가지 가격 플랜을 제공합니다. 구독 요금제는 다음과 같습니다.

ClickUp으로 회의 내용을 한도 없이 정확하게 텍스트로 변환하세요

Otter AI는 회의 내용을 텍스트로 변환하고 요약하는 데 유용하지만, 너무 자주 사용하지 않는 경우에만 적합합니다. 텍스트 변환 기간에 대한 제한, 고급 기능이 높은 등급에서만 제공되고, 통합 기능이 제한적이기 때문에 다른 대안을 찾게 될 수도 있습니다.

ClickUp은 유연한 애드온, 정확한 트랜스크립션 및 협업 작업 공간을 통해 이러한 한계를 뛰어넘습니다. 회의 노트를 자동화하고 워크플로우에 직접 통합하고자 하는 팀에게 훌륭한 Otter AI 대안입니다.

AI Notetaker 및 ClickUp Brain 기능은 단순한 필기 기록을 넘어 실행 가능한 인사이트와 원활한 작업 관리를 제공합니다. 또한 여러 템플릿과 보기를 통해 사용자 정의가 가능하며, 인기 있는 회의 및 생산성 도구와 원활하게 통합됩니다.

더 이상 망설이지 마세요. 어휘와 트랜스크립션에 대한 부담에서 벗어나, 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!