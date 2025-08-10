원격 비디오 제작: 도구, 팁 및 워크플로우 최적화

위치 물색, 카메라 대여, 탤런트 스케줄링을 모두 처리하면서 재촬영이 필요하지 않기를 바라고 있습니다. 고품질 비디오 콘텐츠를 촬영하는 것이 매번 장편 영화를 만드는 듯한 느낌을 주어서는 안 됩니다. 하지만 뒤에서 지원해줄 전체 제작 팀이 없다면, 종종 그렇게 느껴질 수 있습니다.

원격 비디오 제작은 그 대본을 뒤집습니다. 적절한 도구와 설정을 사용하면, 제작진을 비행기나 스튜디오에 가두지 않고도 전문가 수준의 비디오를 녹화, 편집 및 제작할 수 있습니다.

시간대를 넘나들며 일하는 마케팅 팀이든, 마감일을 맞추기 위해 바쁘게 일하는 개인 제작자이든, 이 접근 방식을 사용하면 프로젝트를 완벽하게 제어하면서 비용, 시간 및 스트레스를 줄일 수 있습니다.

그것이 어떻게 작동하는지, 그리고 이를 실현하기 위해 필요한 것이 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다. 🛠️

🔍 알고 계십니까? 소비자의 82%는 마케팅 비디오를 시청한 후 제품이나 서비스를 구매한 적이 있습니다. 이는 특히 설명 비디오, 제품 데모 또는 짧은 형식의 소셜 콘텐츠의 제작을 가속화하기 위해 효율적인 비디오 워크플로우에 투자하는 것이 ROI 잠재력을 높일 수 있음을 보여줍니다.

⭐️ 추천 템플릿 ClickUp 비디오 제작 템플릿 을 사용하면 팀이 사전 제작부터 전달에 이르기까지 전략적으로 계획된 고품질 비디오를 계획, 관리 및 실행할 수 있습니다. 이 템플릿은 창의적인 목표를 정의하고, 사전 제작 작업을 구성하고, 촬영 리소스를 예약하고, 사후 제작 워크플로우를 감독하고, 최종 전달을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이 포괄적인 템플릿을 사용하면 협업을 원활하게 하고, 실수를 줄이며, 프로젝트 타임라인을 단축할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 템플릿을 사용하여 자신 있게 비디오 프로젝트를 실현하세요

원격 비디오 제작이란 무엇일까요?

원격 비디오 제작은 현장 스태프 없이 고품질의 비디오 콘텐츠를 제작하는 과정입니다. 클라우드 기반 도구를 사용하면 원격 팀이 연출, 촬영, 편집, 전달에 이르기까지 모든 것을 가상으로 처리할 수 있습니다.

브랜드와 제작자가 완전한 제어와 유연성을 통해 어느 위치에서나 콘텐츠를 제작할 수 있는 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션입니다.

클라우드 기반 플랫폼, PTZ 카메라 및 플러그 앤 플레이 장비 키트를 사용하여 원격 제작 팀은 이미지 설정을 조정하고, 카메라를 조작하고, 모든 실시간 장면을 캡처할 수 있습니다.

촬영이 끝나면 동일한 팀이 포스트 프로덕션을 진행하여, 게시하거나 공유할 수 있는 세련된 최종 비디오를 완성합니다.

이 접근 방식은 품질을 저하시키지 않고 시간을 절약하고 비용을 절감하며, 기존 비디오 제작의 복잡한 물류 문제를 해소합니다. 또한 전체 제작진을 동원하지 않고도 TikTok 해킹이나 트렌드 스포팅 클립과 같은 짧은 형식의 콘텐츠를 쉽게 실험할 수 있습니다.

브랜드, 마케팅 팀 및 콘텐츠 제작자에게 원격 비디오 제작은 기업 소개 비디오 부터 설명 비디오에 이르기까지 모든 것을 빠르고 유연하게 제작할 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 분산된 팀에서 원활하게 일하기 위해서는 올바른 도구를 갖추는 것이 매우 중요합니다.

다음 사항을 고려해 보세요:

클라우드 기반 편집 플랫폼을 사용하면 팀이 대용량 파일을 전달하거나 소프트웨어를 설치할 필요 없이 동일한 프로젝트에서 함께 작업할 수 있습니다. 브라우저 기반 타임라인, 드래그 앤 드롭 에디터, 공유 작업 공간을 제공하여 실시간 팀 피드백에 이상적입니다.

이를 통해 버전 혼동을 방지하고 전체 편집 주기를 단축할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 어디서나 실시간 검토 및 경량 편집을 지원하므로 원격 팀에 적합합니다.

예시

WeVideo: 팀 액세스 및 스톡 라이브러리를 갖춘 브라우저 기반 편집

Kapwing: 팀 협업, 실시간 편집 및 자동 자막을 지원합니다

2. 효율성을 위한 AI 기반 솔루션

AI 편집 도구는 세련된 비디오 콘텐츠의 제작 시간을 단축합니다. 자동 자막 생성 및 장면 감지부터 노이즈 제거 및 속도 조정까지, 수작업의 부담을 줄여 에디터가 창의력에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이러한 솔루션은 속도와 일관성이 중요한 짧은 형식의 콘텐츠, 소셜 미디어 클립 및 대량 편집에 특히 유용합니다. 전문적인 품질을 유지하면서 시간 소모적인 작업을 최적화하도록 설계되었습니다.

예시

Runway ML: AI 기반 비디오 편집, 배경 제거 및 모션 추적 기능을 제공합니다

Wisecut: 일시 정지 부분을 감지하고 자막을 생성하여 비디오를 자동으로 편집합니다

3. 원활한 원격 협업을 위한 플랫폼

원격 비디오 팀에는 메시징 앱 이상의 것이 필요합니다. 크리에이티브 프로세스와 직접 통합되는 도구가 필요합니다. 협업을 위해 구축된 플랫폼을 사용하면 팀은 프레임별 댓글을 남기고, 피드백 주기를 추적하고, 여러 도구를 전환할 필요 없이 일관된 작업을 진행할 수 있습니다.

여러 이해 관계자가 편집을 검토하거나, 대본을 승인하거나, 타임라인을 조정할 때 이러한 기능은 매우 중요합니다. 이러한 플랫폼을 사용하면 시작부터 최종 편집까지 모든 사람이 동기화 상태를 유지할 수 있습니다.

예시

Frame. io: 팀이 특정 비디오 프레임에 댓글을 달고 버전 관리를 할 수 있습니다

Miro: 비디오 스토리보드 계획, 창의적인 아이디어 수집, 팀의 의견 조정 등에 이상적입니다

고해상도 영상과 원본 파일은 기가바이트 단위로 크기가 커질 수 있으므로 빠르고 안정적인 파일 전송이 필수적입니다. 미디어 워크플로우를 위한 클라우드 플랫폼은 고속 업로드, 폴더 구성, 버전 관리 기능을 제공하여 편집 간의 혼동을 방지합니다.

팀 액세스, 맞춤형 권한 및 외부 검토를 위한 링크를 지원합니다. 이러한 도구가 없으면 제작 병목 현상과 저장소 문제가 발생하여 전달 속도가 느려질 수 있습니다.

예시

MASV: 초대형 비디오 파일을 빠르고 안전하게 전송하기 위해 설계되었습니다

Dropbox: 미디어 미리 보기 및 팀 액세스 제어가 가능한 널리 사용되는 클라우드 스토리지

ClickUp이 원격 비디오 제작을 개선하는 방법

원격 비디오 제작에는 시간대 간 조정, 신속한 승인, 개념에서 최종 전달에 이르기까지 명확한 작업 추적이 필요합니다.

이제 문서, 스프레드시트, Slack 스레드, 피드백 플랫폼, 파일 공유 등 별개의 도구로 이 모든 것을 처리하면 작업 속도가 느려지고 관리가 더 어려워집니다.

ClickUp은 이러한 문제를 해결합니다. 이 모든 것을 지원하는 업무용 앱은 프로젝트 계획, 팀 협업, 비디오 스크립트 구상, 클라이언트 커뮤니케이션, 피드백, 파일 공유, 스크린 녹화까지 모든 기능을 하나의 통합된 작업 공간에 제공합니다.

ClickUp은 단순히 작업을 추적하는 것이 아니라, 아이디어에서 업로드에 이르기까지 전체 비디오 파이프라인을 실행합니다.

🔍 알고 계십니까? ClickUp은 Shopmonkey와 같은 팀의 마케팅 검토 및 승인 시간을 50% 단축하여 원격 워크플로우에서 생산 주기를 단축했습니다.

1. 비디오의 속도에 맞는 프로젝트 관리

ClickUp의 원격 팀을 위한 프로젝트 관리 솔루션은 전체 제작 파이프라인을 정밀하게 제어하고 아이디어를 현실로 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 작업을 추적하는 다른 도구와 달리 ClickUp은 사용자 지정 가능한 워크플로우를 통해 사람, 자산, 타임라인 및 승인을 연결하는 계층형 시스템을 구축합니다.

사전 제작 계획 및 대본 작성부터 위치 조정, 촬영 일정 수립, 편집 마일스톤, 클라이언트 검토 라운드에 이르기까지 모든 단계를 자세한 작업으로 지도에 표시할 수 있습니다.

비디오의 속도에 맞는 프로젝트 관리

각 작업에는 의존성, 시간 추적, 상태 변경, 우선순위 태그, 할당된 팀 회원, 심지어 중첩된 하위 작업까지 포함될 수 있습니다. 또한 간트, 보드, 달력, 목록과 같은 보기를 통해 이해 관계자의 관점에 따라 다양한 각도에서 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

즉, 프로듀서는 타임라인을 확인하고, 에디터는 체크리스트 보기를 통해 작업을 진행하며, 클라이언트는 예상 전달 일정을 확인할 수 있습니다. 이 모든 것이 동일한 작업 공간에서 이루어집니다.

ClickUp 비디오 제작 프로젝트 관리 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 타임라인으로 체계적인 제작 일정을 수립하세요

기한을 정해 내부 팀이나 외부 협력자에게 작업을 할당하세요

스크립트 승인, 촬영 일정, 포스트 프로덕션 진행 중과 같은 상태를 사용하여 맞춤형 콘텐츠 워크플로우를 설정하세요

실시간 대시보드에서 기한이 지난 항목이나 장애 요소를 추적하세요

ClickUp 자동화를 사용하여 작업 이동, 검토자 지정, 마감일 알림 전송 등 워크플로우의 반복적인 단계를 자동화하세요

🔍 알고 계십니까? Finastra와 같이 ClickUp을 사용하는 Teams는 협업 효율성이 30% 향상되어 글로벌 비디오 및 마케팅 팀 간의 커뮤니케이션이 간소화되었습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 비디오 제작 템플릿으로 촬영의 모든 단계를 간소화하세요

ClickUp 비디오 제작 템플릿은 촬영 일정부터 포스트 프로덕션 타임라인까지 모든 것을 추적하고자 하는 프로듀서, 감독, 비디오 에디터 및 콘텐츠 관리자를 위해 특별히 제작되었습니다. 이 템플릿이 마음에 드실 이유는 다음과 같습니다.

맞춤형 상태를 통해 개념에서 공개까지 모든 단계를 추적하세요

크루, 위치, 장비 및 배송 날짜에 대한 작업 수준 필드를 만들고 관리하세요

여러 보기(목록, 보드, 간트, 달력)를 통해 마감일을 원하는 방식으로 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적이고 효율적인 워크플로우를 원하는 비디오 제작 팀, 콘텐츠 제작자 및 프로젝트 관리자.

💡 프로 팁: 크리에이티브 브리핑에 스토리보드 템플릿을 포함하여 비디오의 흐름을 미리 시각화하고 제작 과정에서 재작업을 줄이세요.

2. 비디오 마케팅 캠페인을 위한 ClickUp

ClickUp Marketing은 전략 및 계획부터 배포 및 분석에 이르기까지 비디오 마케팅의 전체 라이프사이클을 지원하도록 설계되었습니다.

콘텐츠 달력, 자산 승인 및 성과 추적을 위해 여러 도구를 함께 사용하는 대신, ClickUp은 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합합니다.

ClickUp 달력 보기를 사용하여 단일 보드에서 전체 비디오 마케팅 달력을 계획하고 실행하세요

설명 비디오, 제품 안내 비디오, 사용 후기 비디오 등 어떤 비디오를 게시하든, 타임라인을 조정하고, CTA를 할당하고, 비디오 팀과 함께 카피라이팅을 관리할 수도 있습니다.

통합 대시보드는 캠페인 실적, 제작 대역폭, 콘텐츠 출력 가시성을 제공합니다. 크리에이티브 팀과 마케팅 팀이 동기화되어 일할 수 있으므로, 오해나 정보의 단절로 인한 지연이 최소화됩니다.

ClickUp의 마케팅 도구를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

모든 비디오 콘텐츠에 대한 완벽한 편집 달력을 작성하세요

스크립트, 제작 작업 및 프로모션 게시물을 한 곳에서 연결하세요

각 캠페인에 목표 메트릭을 첨부하여 마케팅 성과를 추적하세요

제작 및 배포 노력을 조정하여 출시 일정을 놓치지 마세요

💡 보너스 팁: 소셜 미디어 템플릿을 사용하여 스토리 크롭, 썸네일, 콜아웃 등 다양한 플랫폼과 형식의 비디오 자산을 정리하세요.

3. ClickUp Clips: 빠르게 녹화, 표시, 공유

ClickUp Clips는 브라우저 또는 데스크탑에서 튜토리얼, 피드백 또는 시각적 안내를 녹화할 수 있는 내장 스크린 녹화 도구입니다. 제품 데모 및 교육 자료를 만들거나 에디터 및 공동 작업자에게 시각적 지침을 보내는 데 적합합니다.

ClickUp Clips를 사용하여 앱을 전환하지 않고도 워크스루 및 데모를 제공하세요

이 클립은 AI를 사용하여 자동으로 텍스트로 변환되며, 텍스트의 일부를 새로운 작업이나 댓글로 변환할 수 있습니다. 텍스트는 전체 검색이 가능하며 작업 공간에 통합되므로 아무것도 손실되지 않습니다.

원격 팀, 특히 시간대가 다른 팀의 경우, Clips는 긴 통화를 빠른 시각적 컨텍스트로 대체합니다. ClickUp Clips를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

편집, 타임라인 또는 효과 설정의 화면 안내를 녹화하세요

ClickUp에서 직접 제품 데모 비디오 및 교육 녹화 파일을 공유하세요

비디오를 자동 트랜스크립션하고 트랜스크립션에서 작업 항목을 생성하세요

문서, 작업 또는 채팅에 클립을 삽입하여 즉시 컨텍스트를 확인할 수 있습니다

🎬 ClickUp에서 비디오 및 오디오 녹음 파일을 검색 및 실행 가능한 대본으로 즉시 변환하는 방법을 확인하세요! 🚀

💡 프로 팁: 비디오 제작 템플릿과 함께 ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿을 사용하면 장기적인 콘텐츠 전략을 주간 제작 작업에 맞출 수 있습니다. 또한 ClickUp의 소셜 미디어 템플릿을 사용하여 스토리 자르기, 썸네일, 콜아웃 등 다양한 플랫폼과 형식의 비디오 자산을 정리할 수도 있습니다.

4. ClickUp AI: 일하는 창의적인 어시스턴트

ClickUp Brain은 작업 공간에 직접 연결되어 항상 이용 가능한 창의적인 팀 회원처럼 작동합니다. 비디오 스크립트, 캠페인 아이디어, 소셜 스니펫의 콘텐츠를 작성할 수 있으며, 개요나 비디오 브리프 템플릿을 구성하는 데도 도움이 됩니다.

이 기능은 압박을 받고 있는 팀이나 빠른 처리 속도를 기대하는 클라이언트의 사전 제작 시간을 크게 단축합니다.

ClickUp AI를 사용하여 비디오 스크립트, 캠페인 아이디어 및 소셜 스니펫용 콘텐츠를 작성하세요

ClickUp AI는 톤, 시청자, 형식에 따라 목표가 명확하고 구조화된 스크립트를 작성하여 AI 비디오 생성 프로세스를 더 쉽게 만들어줍니다. 또한 기존 자료를 재구성하거나, 스크립트를 요약하거나, 인트로 후크를 브레인스토밍하는 데도 사용할 수 있습니다.

ClickUp은 또한 Brain Max, 텍스트로 변환 기능이 포함된 데스크탑 버전 ClickUp Brain을 제공합니다. 이를 통해 아이디어를 캡처하고 콘텐츠를 손쉽게 생성할 수 있습니다.

ClickUp 문서 및 ClickUp 작업에 직접 통합되어 있으므로 외부 AI 도구에서 복사/붙여넣기 할 필요가 없습니다. ClickUp AI를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

개요와 프로젝트 목표를 바탕으로 초안 스크립트를 작성하세요

긴 인터뷰나 트랜스크립션을 키 메시지 포인트로 요약하세요

비디오 제목, 태그라인 또는 캠페인 후크를 브레인스토밍하세요

다양한 비디오 형식(예: 긴 형식의 YouTube 대 짧은 형식의 릴)에 맞게 콘텐츠를 즉시 재포맷하거나 재작성하세요

🔍 알고 계셨나요? 비디오 마케터의 75%는 비디오 콘텐츠 제작에 인공 지능(AI)을 활용하고 있습니다.

ClickUp은 채팅, 댓글, 화이트보드, 문서 및 교정을 단일 시스템으로 통합하여 실시간 콘텐츠 협업을 쉽게 만듭니다.

팀은 ClickUp을 떠나지 않고도 브리핑을 공동 작성하고, 비디오 콘텐츠에 타임스탬프가 포함된 피드백을 남기고, 내부 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 이메일, Slack, Google Docs를 전환할 필요 없이 모든 것이 관련 작업이나 비디오에 동기화됩니다.

ClickUp 협업 기능을 사용하여 비디오에 직접 마크업을 하고 피드백을 즉시 실행으로 옮기세요

클라이언트는 권한이 제어된 게스트로 추가할 수도 있으므로, 대본을 승인하거나, 시각적인 피드백을 남기거나, 전달 타임라인을 모니터링할 수 있습니다.

교정 도구를 사용하면 사용자가 업로드된 프레임이나 비디오 미리보기에 직접 피드백을 남길 수 있어 모호한 노트와 오해의 소지가 있는 의사소통을 방지할 수 있습니다. ClickUp의 콘텐츠 협업 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

클라이언트와 문서를 공유하여 실시간 피드백과 의견을 받기

교정 기능을 사용하여 비디오에 프레임 단위로 정확한 피드백을 남기세요

작업 내 채팅을 사용하여 편집을 논의하고 피드백을 명확히 하세요

비주얼 시퀀스 또는 무드 보드를 브레인스토밍하기 위한 팀 화이트보드를 만드세요

💡 프로 팁: 특정 작업이나 문서에 댓글 스레드를 사용하여 모든 클라이언트 피드백을 한 곳에 모은 다음, 클릭 한 번으로 하위 작업으로 전환하세요. 왜 중요한가요: 댓글 스레드에 피드백을 중앙 집중화하면 클라이언트의 모든 제안, 질문 또는 승인이 관련 작업이나 문서에 직접 연결되어 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 이메일이나 채팅 메시지가 흩어져 혼란을 방지하고 팀이 처리해야 할 사항을 일관되게 유지할 수 있습니다.

원격 비디오 팀을 관리하기 위한 최고의 실행 방식

원격 비디오 팀을 운영하려면 프로젝트 중간에 혼란이 발생하지 않도록 업무를 구조화하고 처음부터 끝까지 창의적인 흐름을 유지해야 합니다. 기본을 뛰어 넘는 네 가지 최고의 실행 방식을 소개합니다.

1. RASCI 프레임워크를 사용하여 명확한 역할과 책임을 설정하세요

모호한 작업 목록 대신 RASCI 매트릭스(책임, 책임자, 지원, 자문, 정보 제공)를 사용하세요. 이렇게 하면 비디오 에디터부터 클라이언트 승인자에 이르기까지 모든 사람이 촬영, 편집, 검토, 게시 등 각 단계에서 자신의 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다. 이를 통해 중복된 노력과 전달의 누락을 방지할 수 있습니다.

➡️ 자세히 보기: ClickUp RACI 계획 템플릿 살펴보기

2. 시간 제한이 있는 리뷰를 통해 체계적인 피드백 루프를 만드세요

끝없는 편집을 반복하는 대신, 시간 제한이 있는 피드백 주기를 사용하세요. 예를 들어, 첫 번째 검토에 24시간, 수정 노트에 12시간, 승인에 48시간을 할당할 수 있습니다. 이 방법을 프레임 단위로 정확한 검토 도구 및 대시보드를 통한 상태 확인과 함께 사용하면 수정을 엄격하게 관리하고 일정을 준수할 수 있습니다.

3. 비동기식 커뮤니케이션을 사용하여 창의적인 흐름을 개선하세요

모든 것이 회의가 필요한 것은 아닙니다. 화면 녹화, 타임스탬프가 포함된 댓글, ClickUp Docs와 같은 비동기식 도구를 활용하여 지시 사항이나 비판을 전달하세요. 이를 통해 창의력의 소모를 줄이고, 시간대를 존중하며, 편집 또는 제작 과정에서 컨텍스트 전환을 방지할 수 있습니다.

4. 모듈형 템플릿을 사용하여 크리에이티브 브리핑을 표준화하세요

프로젝트마다 처음부터 다시 시작하지 마세요. 청중, 어조, 목표, CTA, 시각적 참고 자료, 스크립팅 노트 등 일관된 섹션으로 구성된 모듈형 크리에이티브 브리프 형식을 사용하세요.

이를 통해 원격 팀 간의 불일치를 줄이고 사전 제작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 일관성을 유지하기 위해 프로젝트 관리 도구에 재사용 가능한 템플릿으로 저장하세요.

5. 워크플로우에서 직접 콘텐츠 마케팅 KPI를 추적하세요

게시 후 비디오의 성공을 측정하는 대신, 제작 과정에 성능 메트릭을 포함시키세요. ClickUp 대시보드와 같은 도구를 사용하여 작업 목록과 함께 콘텐츠 마케팅 KPI (CTR, 보기 기간, 전환 및 참여도)를 추적하세요.

이를 통해 비디오 팀은 마케팅 목표에 부합하고, 미적 요소뿐만 아니라 성능 데이터에 기반한 창의적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다

📮ClickUp 인사이트: ClickUp의 회의 효율성 설문조사 데이터에 따르면, 전체 회의의 거의 절반(46%)이 1~3명의 참가자로 진행됩니다. 소규모 회의는 집중도가 높을 수 있지만, 더 나은 문서화, 비동기식 업데이트 기록, 지식 관리 솔루션 등 더 효율적인 커뮤니케이션 방법으로 대체할 수 있습니다. ClickUp 작업에 할당된 댓글을 사용하면 작업에 직접 컨텍스트를 추가하고, 빠른 오디오 메시지를 공유하거나, ClickUp Clip으로 비디오 업데이트를 녹화할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 중요한 토론을 놓치지 않고 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다! 💫 실제 결과: Trinetrix와 같은 Teams는 ClickUp을 통해 불필요한 대화와 회의가 50% 감소했습니다

ClickUp으로 원격 비디오 제작을 시작하세요

원격 비디오 제작은 단순한 해결책이 아닙니다. 시간과 예산을 낭비하지 않고 고품질 비디오 콘텐츠를 확장할 수 있는 새로운 표준입니다. 기업 비디오를 제작하거나, 설명 비디오를 출시하거나, TikTok 해킹과 같은 트렌드에 기반한 콘텐츠로 콘텐츠 달력을 작성할 때, 올바른 워크플로우가 결과물을 결정합니다.

ClickUp은 스토리보드, 스크립팅, 편집, 승인, KPI 추적에 이르기까지 모든 도구를 한 곳에 통합합니다. 사일로, 업데이트 누락, 추가 구독이 없습니다.

더 나은 비디오 콘텐츠를 더 빠르게 제작하고 싶다면 ClickUp이 최고의 선택이 될 것입니다.

지금 ClickUp을 무료로 시작하고 첫날부터 원격 비디오 제작을 간소화하세요.