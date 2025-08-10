온보딩을 간소화하는 무료 클라이언트 정보 양식 템플릿

🔎 알고 계십니까? 85%의 사람들은 긍정적인 경험을 한 후 기꺼이 피드백을 공유하지만, 81%는 문제가 발생한 경우에도 똑같이 피드백을 공유할 가능성이 높습니다. 즉, 모든 접점은 귀중한 것을 배울 수 있는 기회입니다.

아직도 클라이언트의 전화 번호를 찾기 위해 이메일을 뒤지거나 복잡한 스프레드시트를 뒤지고 계십니까?

따라서 체계적인 클라이언트 정보 양식을 사용하면 온보딩을 보다 원활하고 전문적으로 진행할 수 있습니다. 맞춤형 양식을 만들면 클라이언트 정보를 신속하게 수집하고 모든 것을 필요한 곳에 정확하게 보관할 수 있습니다.

추가 혜택? 업무를 진행하는 동안 훨씬 더 전문적으로 보일 수 있습니다.

비즈니스 목적을 위해 클라이언트 온보딩 프로세스를 표준화할 수 있도록, 즉시 사용할 수 있는 최고의 무료 클라이언트 정보 양식 템플릿을 모았습니다! 🚀

클라이언트 정보 양식 템플릿이란 무엇입니까?

클라이언트 정보 시트 템플릿은 클라이언트에 대한 모든 세부 정보를 한 곳에 수집할 수 있는 기성 레이아웃입니다. 쉽게 재사용할 수 있는 양식으로 생각하면 됩니다. 따라서 매번 새로 만들 필요가 없습니다.

ClickUp을 사용하면 양식을 템플릿으로 저장하고 모든 신규 클라이언트에 재사용할 수 있으므로 일관성을 유지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하면 클라이언트 양식 제출을 즉시 요약하고, 긴급 요청에 자동 태그를 지정하고, 후속 작업을 생성할 수도 있습니다. 수동 검토가 필요하지 않습니다!

🧠 재미있는 사실: 체계적인 클라이언트 기록 관리의 필요성은 19세기로 거슬러 올라갑니다. 당시 공장과 비즈니스가 확장되면서 트랜잭션을 보다 효율적으로 관리하기 위해 클라이언트 정보 시트를 사용하기 시작했습니다.

클라이언트 정보 시트 템플릿에는 일반적으로 연락처 정보, 비즈니스 세부 정보 및 서비스 관련 필드가 포함됩니다. 워크플로우에 중요한 사항에 따라 모든 세부 사항을 조정하여 정보를 체계적으로 정리하고 중요한 클라이언트 정보를 놓치지 않도록 하세요.

좋은 클라이언트 정보 양식 템플릿의 특징은 무엇일까요?

좋은 클라이언트 정보 양식 템플릿은 실용적이고 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어야 합니다. 훌륭한 템플릿의 특징은 다음과 같습니다.

명확하고 간단한 레이아웃 : 라벨이 명확한 섹션으로 탐색하기 쉬운 클라이언트 정보 양식 템플릿을 선택하세요

필수 필드 포함 : 연락처 및 비즈니스 정보 등 필요한 모든 정보를 수집하는 템플릿을 선택하세요

사용자 지정 가능 : 필요에 따라 필드를 추가하거나 제거할 수 있는 클라이언트 정보 템플릿을 선택하세요

쉬운 업데이트 : 데이터를 정리하여 찾기 쉽고 편집하기 쉬운 클라이언트 정보 시트 템플릿을 선택하세요

오류 감소 필드 : 드롭다운 메뉴, 체크박스 및 입력 영역을 지울 수 있는 클라이언트 세부 정보 템플릿을 찾아 실수를 최소화하세요

원활한 통합: 양식 제출을 작업, 자동화 및 CRM 파이프라인에 직접 연결할 수 있는 ClickUp과 같은 솔루션을 선택하세요

💡 전문가의 팁: 지저분한 클라이언트 기록이 성공을 방해하지 않도록 하세요. 불편함 외에도, 무질서한 기록은 기회 손실과 잠재적 위험을 초래합니다. 클라이언트 데이터 정보를 효율적으로 저장할 수 있는 기록 및 검토 프로세스가 내장된 종합적인 고객 데이터 관리 시스템에 투자하세요.

최고의 클라이언트 정보 양식 템플릿 21가지

일하기 위한 모든 것이 담긴 앱인 ClickUp과 다양한 기능을 갖추고 있으며 완전 무료로 사용할 수 있는 다른 플랫폼에서 바로 사용할 수 있는 다음 클라이언트 정보 시트 템플릿을 확인해보세요.

1. ClickUp 접수 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 접수 양식 템플릿으로 클라이언트 온보딩을 간소화하세요

연속적인 클라이언트 전화에 대응해야 할 때, 가장 원치 않는 것은 일관성 없는 온보딩 프로세스입니다. ClickUp 접수 양식 템플릿을 사용하면 깔끔하고 사용자 정의 가능한 설정을 바로 사용할 수 있습니다. 흩어진 이메일에서 클라이언트 정보를 모아서 정리할 필요가 없으며, 모든 프로젝트를 탄탄한 기반에서 시작할 수 있습니다.

다목적 용도로 설계된 이 템플릿을 사용하면 신규 클라이언트 등록이나 지원자 심사 등 다양한 산업에 맞는 양식을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 필드와 자동화된 작업 생성 기능을 갖춘 이 접수 양식 템플릿은 원시 데이터를 실행 가능한 워크플로우로 즉시 변환하여 중요한 세부 사항이 누락되지 않도록 합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

다양한 클라이언트 또는 프로젝트 유형에 맞게 접수 양식을 맞춤 설정하세요

예산 및 선호하는 연락 방법 등 8개의 사전 설정된 사용자 정의 필드로 주요 세부 정보를 캡처하세요

동적 보기를 사용하여 응답 및 상태를 실시간으로 추적하세요

클라이언트가 제출한 정보를 체계적으로 정리된 데이터베이스로 손쉽게 관리하세요

양식 응답에 따라 후속 조치, 알림 또는 문서 요청을 위한 자동화를 트리거하세요

이상적인 사용자: 처음부터 새로 시작하지 않고 클라이언트 접수를 보다 맞춤화하여 관리하고자 하는 전문가, 서비스 제공자 및 프로젝트 관리자.

2. ClickUp 등록 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 등록 양식 템플릿으로 모든 클라이언트 등록을 관리하세요

등록을 시작하는 것이 복잡할 필요는 없습니다. ClickUp 등록 양식 템플릿은 회원에 대한 중요한 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 초보자에게 친숙한 템플릿입니다.

ClickUp 양식은 웹사이트에 삽입하거나 링크를 통해 공유할 수 있으며, 모든 등록 정보는 작업 공간에서 작업 또는 기록으로 자동 추적됩니다.

일반 프로그램, 회원 가입 또는 내부 가입의 등록 절차를 간소화하고 수동 오류도 줄여줍니다. 이벤트별 템플릿과 달리, 이 템플릿은 진행 중이거나 반복되는 등록 요구 사항에 더 큰 유연성을 제공합니다.

목록 추적 및 양식 제출을 비롯한 모든 것을 안내하는 맞춤형 보기가 제공됩니다. 또한 프로젝트 워크플로우에 원활하게 통합되어 후속 조치를 자동으로 할당할 수 있으므로 등록이 들어오는 대로 팀이 체계적으로 업무를 진행할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

이름, 연락처 정보, 결제 상태 및 이벤트 선호 사항에 대해 미리 정의된 필드를 사용하여 정보를 중앙 집중식 위치에 수집하세요

확인 이메일 또는 온보딩 작업을 자동화하여 실수를 최소화하세요

등록자를 카테고리, 결제 상태 또는 세션 선호도에 따라 정리하세요

사용자 지정 가능한 대시보드로 등록 동향을 모니터링하세요

이상적인 사용 대상: 이벤트 주최자, 프로그램 코디네이터 및 복잡하지 않게 라이브 또는 가상 등록을 관리하고자 하는 팀.

3. ClickUp 회원 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회원 양식 템플릿으로 커뮤니티를 손쉽게 관리하세요

클럽, 헬스클럽, 로열티 프로그램 및 협회를 위해 설계된 ClickUp 회원 양식 템플릿을 사용하면 새로운 회원을 쉽게 등록할 수 있습니다. 이 템플릿은 연락처 정보, 회원 등급 선호 사항, 결제 세부 정보 및 동의 양식을 전문적인 형식으로 수집합니다.

이 템플릿을 사용하면 누군가가 가입할 때마다 새로운 양식을 만들 필요가 없습니다. 자동화 기능이 내장되어 있어 ClickUp에서 직접 회원을 분류하고, 갱신 알림을 설정하거나, 온보딩 작업을 할당할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

계층형 옵션 및 애드온으로 회원 양식을 맞춤 설정하여 커뮤니케이션을 개선하세요

CRM 파이프라인과 통합하여 회원 참여를 높일 수 있습니다

'검토 중' 및 '승인됨'과 같은 맞춤형 상태로 신청 진행 상황을 추적하세요

간단한 데이터베이스 통합을 통해 회원의 필수 정보를 안전하게 저장하세요

이상적인 대상: 구독 또는 멤버십 기반 서비스를 제공하는 조직 및 비즈니스.

➡️ 더 보기: 조직을 위한 최고의 회원 관리 소프트웨어

4. ClickUp 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 양식 템플릿을 사용하여 클라이언트와의 첫 단계를 원활하고 스트레스 없이 진행하세요

클라이언트가 지난주에 공유한 정보를 기억하기 위해 이메일을 뒤져본 적이 있으신가요? 또는 더 나쁜 경우, 중요한 사항을 묻는 것을 잊어버린 것을 깨달은 적이 있으신가요? ClickUp 양식 템플릿은 고객 피드백, 접수, 서비스 요청 또는 내부 설문조사 등 필요한 모든 양식을 만들 수 있는 빈 캔버스 역할을 하여 이러한 문제를 해결합니다. 이 템플릿은 필드 유형, 디자인 및 자동화에 대해 완전한 유연성을 제공합니다. 사전 구축된 템플릿을 사용하는 대신 구조와 필드를 완벽하게 제어하고 싶을 때 이상적입니다.

ClickUp 양식은 조건부 논리를 지원하므로 이전 답변에 따라 필드를 표시하거나 숨길 수 있어 양식을 더 스마트하고 모든 클라이언트에게 더 관련성 있게 만들 수 있습니다.

이 템플릿은 필드 유형, 디자인 및 자동화에 대해 완벽한 유연성을 제공합니다. 양식 제출을 기반으로 작업을 즉시 생성하면 워크플로우 효율성이 향상되고 팀이 들어오는 요청이나 데이터에 따라 일관되게 작업을 진행할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

데이터를 캡처하고 제출을 실행 가능한 작업으로 변환하세요

조건부 논리를 사용하여 다양한 양식 경로를 간소화하세요

댓글, 알림 및 상태 업데이트를 통해 팀과 협업하세요

목록이나 양식 등 다양한 보기를 사용하여 양식 응답을 추적하세요

다음에 적합: 데이터 수집 및 조치를 간소화하기 위해 완전히 사용자 지정 가능한 다목적 양식이 필요한 팀.

➡️ 자세히 보기: Word 및 ClickUp의 무료 클라이언트 접수 양식 템플릿

5. ClickUp 피드백 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 피드백 양식 템플릿으로 인사이트를 빠르게 파악하세요

ClickUp 클라이언트 피드백 양식 템플릿은 클라이언트, 팀 회원 또는 이벤트 참가자로부터 체계적인 인사이트를 수집하기 위해 제작되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 작성하기 쉬운 피드백 양식을 디자인할 수 있으며, 모든 것을 깔끔하게 정리할 수 있으므로 모호한 응답이나 흩어진 노트를 일일이 찾아볼 필요가 없습니다.

ClickUp을 사용하면 피드백이 자동으로 적절한 팀이나 프로젝트로 전달되며, ClickUp Brain(AI)을 사용하여 응답 경향을 요약하고 분석할 수 있습니다.

이 템플릿에는 평가, 자유 형식 의견 및 개선 제안 필드가 포함되어 있습니다. 수집된 피드백은 중앙 집중식 작업 공간으로 직접 전송되므로 트렌드를 쉽게 분석하고 개선 사항의 우선 순위를 정할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

워크플로우 내에서 피드백 기반의 조치 항목의 우선 순위를 지정하세요

맞춤형 보기를 만들어 감정 및 만족도 메트릭을 분석하세요

7개의 즉시 사용 가능한 사용자 정의 필드를 사용하여 맞춤형 피드백 설문조사를 작성하세요

구조화된 평가 및 제안 입력을 사용하여 패턴을 쉽게 파악할 수 있습니다

이상적인 사용 대상: 제품 팀, 서비스 제공자 또는 초기 단계의 신생 기업으로, 새로운 방법을 개발하지 않고도 고객 인사이트를 쉽게 파악할 수 있는 방법을 찾고 있는 경우.

Panza Robotics의 하드웨어 개발 책임자 Matus Mosney가 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

ClickUp을 통해 복잡한 개발을 보다 관리하기 쉬운 작업 목록으로 나눌 수 있게 되었습니다. 인터페이스는 사용자 정의가 가능하고 사용하기 쉬워 피드백에 따라 새로운 작업을 빠르게 업데이트, 변경 또는 설정할 수 있습니다.

6. ClickUp 이벤트 등록 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 등록 양식 템플릿으로 가입을 쉽게 만드세요

회사 워크숍, 가상 웨비나 또는 대규모 제품 출시와 같은 중요한 이벤트를 주최한다고 가정해 보겠습니다. 가장 원치 않는 일은 복잡한 등록 양식이나 뒤죽박죽인 이메일로 인해 혼란에 빠지는 것입니다. ClickUp 이벤트 등록 양식 템플릿을 사용하면 모든 필수 세부 정보를 미리 쉽게 수집할 수 있어 업무가 훨씬 간단해집니다.

ClickUp의 이벤트 양식을 사용하면 한 번의 제출로 자동 알림을 트리거하고, 이벤트 준비를 위한 작업을 할당하고, 소규모 세션을 위한 참석자를 분류할 수 있습니다.

컨퍼런스, 워크숍, 교육 세션 및 네트워킹 이벤트의 등록을 관리하세요. 이 템플릿은 참석자 정보, 세션 선호 사항, 식단 제한 및 결제 상태도 캡처합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

모든 필수 세부 정보를 캡처하는 맞춤형 이벤트 등록 양식을 빠르게 생성하세요

확인, 알림, 리소스 할당 등 등록 후의 작업이 통합 워크플로우를 통해 자동으로 진행되도록 하세요

분임 세션 또는 특별 요구 사항에 따라 참석자를 분류하세요

이벤트 용량 및 대기자 목록 관리를 실시간으로 추적하세요

이상적인 사용 대상: 다양한 이벤트의 등록을 관리해야 하는 이벤트 기획자, 마케팅 팀 및 커뮤니티 관리자.

📮 ClickUp Insight: 직원의 74%는 이메일, 채팅, 노트, 프로젝트 관리 도구 및 문서를 오가며 필요한 정보를 찾기 위해 두 개 이상의 도구를 사용합니다. 이러한 지속적인 컨텍스트 전환은 시간을 낭비하고 생산성을 저하시킵니다. 업무용 앱인 ClickUp은 이메일, 채팅, 문서, 작업 및 노트를 모두 하나의 검색 가능한 작업 공간으로 통합하므로 모든 것이 필요한 곳에 정확하게 배치됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 연락처 양식 템플릿을 사용하여 쉽게 리드를 수집하세요

ClickUp 연락처 양식 템플릿은 웹사이트, 앱 또는 마케팅 캠페인에서 들어오는 문의를 캡처하기 위한 기본 도구입니다. 이름, 이메일, 메시지, 연락 이유 등 기본 정보를 수집합니다.

이 템플릿은 클라이언트에 대한 정보 수집, 피드백 수집, 서비스 요청 처리 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 간단한 문의, 마케팅 캠페인 또는 지원 티켓에 사용하세요. 자세한 고객 이력 및 CRM 연결 필드가 필요한 경우 고객 연락처 양식 템플릿을 사용하세요. 각 제출은 CRM 워크플로우, 작업 할당 또는 리드 육성 시퀀스를 자동으로 트리거할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

양식 제출을 적절한 팀 회원에게 자동으로 전달하세요

리드 양과 고객 이자 추세를 쉽게 모니터링하세요

ClickUp 내의 하나의 체계적인 허브에 모든 고객 문의를 중앙 집중화하세요

후속 작업을 즉시 할당하여 메시지가 누락되지 않도록 하세요

다음에 적합: 고객 지원 팀이나 소규모 비즈니스에서 초보자에게도 사용하기 쉽고 번거롭지 않은 방법으로 수신 연락 요청 및 피드백을 관리하고자 하는 경우.

🎥 ClickUp 화이트보드가 클라이언트 협업을 향상시키는 방법을 알아보세요. 브레인스토밍에서 실행에 이르기까지, 매번 클라이언트를 감동시키는 방법을 확인하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 연락처 양식 템플릿을 사용하여 체계적으로 고객과 소통하세요

고객과 연락을 유지하는 것이 복잡할 필요는 없습니다. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿을 사용하면 피드백을 공유하거나, 간단한 질문을 하거나, 문제를 신고할 때 가장 중요한 사람들의 의견을 직접 쉽게 들을 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 고객 피드백의 추세를 분석하고 요약 또는 조치 항목을 자동으로 생성할 수도 있습니다.

이 템플릿은 긴급 수준, 제품 또는 서비스에 대한 이자, 선호하는 커뮤니케이션 방법 등 고객 지원 또는 영업 후속 조치에 적합한 필드를 추가하여 표준 문의 양식을 개선합니다. 영업 및 서비스 팀이 문의 사항을 더 빠르게 분류하고 더 나은 컨텍스트로 응답할 수 있도록 지원하여 고객 만족도와 리드 전환율을 개선합니다.

기본 연락처 양식과 달리, 이 템플릿은 기존 고객이나 잠재력이 높은 고객을 위해 만들어졌으며, 팀이 긴급성, 제품에 대한 이자, 관계 이력에 따라 응답의 우선 순위를 정할 수 있도록 도와줍니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

맞춤형 후속 조치를 위해 자세한 고객 정보를 캡처하세요

시간 경과에 따른 고객 상호 작용을 추적하고 연락처를 CRM 파이프라인에 손쉽게 연결하세요

ClickUp Brain을 활용하여 손쉽게 피드백의 추세를 분석하세요

ClickUp 문서를 사용하여 로고, 색상, 간단한 소개 비디오 등 브랜드를 추가하세요

이상적인 사용 대상: 문의 관리 프로세스를 최적화하는 고객 지원 및 영업 팀.

➡️ 자세히 보기: 비즈니스 전문가를 위한 클라이언트 관리 워크플로우 전략

9. ClickUp 요청 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 요청 양식 템플릿을 사용하여 들어오는 요청을 손쉽게 추적하세요

ClickUp 요청 양식 템플릿을 사용하면 팀이 서비스, 유지 관리, 리소스 또는 제품 요청을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 요청 유형, 우선순위, 설명 및 필요한 승인에 대한 구조화된 필드가 제공됩니다.

IT 헬프 데스크 티켓, 콘텐츠 또는 디자인 요청, 온보딩 체크리스트, 장비 요구 사항 등 팀에 정기적으로 요청되는 모든 정보를 수집하세요. 이는 단순히 연락처 정보를 수집하는 것이 아니라, 실행 가능한 서비스, IT 또는 리소스 요청을 자동으로 캡처하여 적절한 팀으로 전달하는 것입니다.

또한 ClickUp 자동화는 작업을 올바른 부서로 전달하면서 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

내부 및 외부 요청 제출을 표준화하세요

입력된 요청을 자동으로 우선순위 지정하고 할당하세요

승인 워크플로우 및 요청 이행 타임라인 모니터링

요청 상태, 사용자 목록 또는 새 요청과 같은 맞춤형 보기에서 요청 진행 상황을 추적하세요

다음에 적합: 들어오는 서비스 또는 지원 요청을 관리하는 운영, IT 또는 시설 팀.

💡 프로 팁: HR 팀은 지원자 추적 시스템(ATS) 을 사용하여 인재를 원활하게 채용하고, 최고의 후보자를 필터링하고, 채용 과정을 간소화해야 합니다.

10. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 연락처 관리, 파이프라인 추적, 후속 조치 자동화 등을 모두 수행할 수 있습니다

ClickUp CRM 템플릿은 리드 생성부터 판매 후 후속 조치에 이르기까지 팀이 전체 고객 라이프사이클을 관리할 수 있도록 설계된 바로 사용 가능한 작업 공간입니다. 양식 제출을 CRM 파이프라인에 통합하여 문의에서 계약 체결에 이르기까지 원활한 여정을 만듭니다.

고객 정보를 여러 도구와 이메일에 흩어져 보관하는 대신, 이 템플릿을 사용하면 모든 연락처, 거래, 작업 및 상호 작용을 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 필드, 자동화 트리거 및 보고 도구를 통해 모든 비즈니스 모델에 맞게 CRM을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

고객 라이프사이클 단계, 거래 크기 및 다음 단계를 쉽게 추적하세요

사전 구축된 보기 및 필드가 포함된 바로 사용 가능한 폴더를 사용하여 바로 시작하세요

수동 작업 없이 후속 조치 또는 다음 단계를 위한 트리거를 설정하세요

영업 단계, 거래 크기 또는 긴급 정도(작업 우선 순위 지정)에 따라 일일 할 일을 정리하세요

다음에 적합: 퍼널의 모든 단계에서 클라이언트 관계를 관리하는 영업 팀 및 마케팅 팀.

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하여 CRM을 강화하세요! 다음 프롬프트를 사용해 보세요. "모든 클라이언트 노트, 이메일 및 피드백을 분석하여 감정을 평가하세요. 불만족의 징후를 보이는 클라이언트를 표시하여 즉시 주의를 기울이고, 긍정적 감정을 보이며 추가 판매 기회가 있을 것으로 예상되는 클라이언트를 파악하세요." ClickUp Brain CRM 사용 사례 AI를 통해 클라이언트 관계의 우선 순위를 지정하고 새로운 성장 기회를 자동으로 발견할 수 있습니다. 자세히 보기: ClickUp에서 나만의 CRM을 만드는 방법

11. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하여 전문적인 고객 온보딩 경험을 제공하세요

강력한 온보딩 프로세스는 전체 고객 관계의 토대를 마련합니다. ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하면 새로운 클라이언트를 환영하거나 기존 클라이언트를 새로운 서비스로 전환할 때 원활하고 일관된 경험을 만들 수 있습니다.

이 템플릿에는 팀이 체계적으로 정리하고 온보딩 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있도록 단계 및 작업 템플릿이 내장되어 있습니다. 환영 이메일 보내기, 제품 자습서 만들기, 설정 회의 예약, 마일스톤 추적 등의 단계를 자동화하여 첫날부터 가치 실현 시간을 단축하고 클라이언트 관계를 강화할 수 있습니다.

🔎 알고 계십니까? 약 63%의 고객은 온보딩 경험이 서비스 가입 또는 구매 완료 결정에 큰 영향을 미친다고 응답했습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

템플릿을 업계, 서비스 또는 고객 유형에 맞게 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다

시각적인 타임라인과 실시간 업데이트를 통해 전체 팀이 최신 정보를 공유할 수 있습니다

실시간 대시보드로 온보딩 병목 현상을 분석하세요

양식 또는 작업 댓글을 사용하여 온보딩 중 및 온보딩 후에 인사이트를 수집하세요

이상적인 사용 대상: 온보딩 경험을 간소화하고 개선하고자 하는 고객 성공 및 서비스 팀.

➡️ 자세히 보기: 클라이언트 온보딩 체크리스트를 만드는 방법

12. ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿의 시각적 보고서를 사용하여 시간의 경과에 따른 고객 감정을 추적하세요

고객 만족은 성장을 원하는 모든 비즈니스에 필수적입니다. ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿을 사용하면 서비스 또는 프로젝트 완료 후 클라이언트의 만족도를 쉽게 측정할 수 있습니다.

평가, 공개 댓글 및 개선 제안 사항을 체계적인 형식으로 수집합니다. 이 템플릿은 시각적으로 인상적인 디자인과 별점 평가와 같은 재미있는 대화형 기능이 특징입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

다양한 서비스 접점에서 클라이언트 만족도 메트릭을 캡처하세요

부정적인 피드백에 대해 에스컬레이션 워크플로우를 자동으로 트리거하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 만족도 점수 및 트렌드와 같은 주요 메트릭을 시각화하세요

ClickUp 자동화를 통해 피드백의 패턴을 파악하고 시간의 경과에 따른 고객 감정을 추적하세요

다음에 적합: 고객 성공 팀, 제품 관리자, 지원 책임자 및 직접적인 피드백을 바탕으로 고객 경험을 개선하기 위해 커밋한 비즈니스.

🧠 재미있는 사실: 최초로 기록된 고객 불만은 기원전 1750년에 점토판에 기록된 것으로, 상품 및 서비스의 품질에 대한 불만이 표현되어 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp 자동화는 새 양식이 제출될 때 작업을 할당하거나, 알림을 보내거나, 상태를 자동으로 업데이트할 수 있어, 온보딩을 손쉽게 하고 오류를 방지할 수 있습니다.

13. ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 설문조사 피드백 템플릿을 사용하면 실시간 제품 피드백을 더 쉽게 수집할 수 있습니다

제품 기반 회사인 경우 ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿을 사용하면 의미 있는 고객 인사이트를 쉽게 수집할 수 있으며, 이를 통해 기능을 개선하고, 문제점을 해결하고, 전반적인 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.

이 템플릿의 사용자 지정 가능한 필드와 기본 제공 분석 기능을 통해 피드백을 신속하게 실행으로 전환할 수 있습니다. 효율적이고 사용하기 쉬우며, 제품 팀이 지속적인 개선과 고객 만족에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

기능, 사용성 및 기능 요청에 대한 사용자 인사이트를 파악하세요

직접적인 고객 요구 사항 및 선호도에 따라 향후 업데이트의 우선 순위를 정하세요

설문조사 응답을 작업 생성 기능과 통합하여 피드백을 실행 가능한 개발 작업으로 빠르게 전환하세요

실제 고객 인사이트를 바탕으로 로드맵 항목의 우선 순위를 정하고 공통 주제를 분석하세요

이상적인 사용 대상: 고객 중심의 혁신에 중점을 둔 제품 관리자 및 개발 팀.

14. ClickUp 환자 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 환자 관리 템플릿으로 환자 관리를 완벽하게 관리하세요

ClickUp 환자 관리 템플릿은 의료 서비스 제공자 및 의료 시설에 획기적인 변화를 가져다줍니다. 이 템플릿은 진료소에서 환자 기록, 예약, 커뮤니케이션 및 후속 조치를 추적하는 데 도움이 됩니다.

또한 HIPAA에 적합한 구조로 민감한 정보가 적절하게 처리됩니다. 환자 추적을 위한 기본 제공 보기, 등록을 위한 사용자 지정 가능한 양식, 의료 기록 및 치료 플랜을 관리하기 위한 중앙 스페이스를 사용하세요

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

환자 프로필, 치료 플랜 및 후속 조치를 체계적으로 관리하세요

약속, 체크인 또는 약물 알림에 대한 작업을 할당하세요

하나의 안전한 스페이스에서 환자 커뮤니케이션 및 이력을 추적하세요

의료 문서 추적(X-레이, 심전도, 실험실 보고서)을 위한 목록 보기에 액세스하세요

이상적인 사용 대상: 환자 기록을 관리할 디지털 솔루션을 찾고 있는 의료 서비스 제공자, 클리닉, 병원, 웰니스 센터 및 관리 팀.

🎥 ClickUp이 업무 생산성을 향상시키는 방법에 대한 간략한 설명을 확인하세요.

15. ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 템플릿을 사용하여 클라이언트의 목표와 결과물을 체계적으로 지도에 표시하세요

ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 문서 템플릿은 새로운 계약이 시작될 때 필수적인 프로젝트 요구 사항, 목표, 기대 사항 및 타임라인을 캡처합니다. 이 템플릿을 사용하면 일이 시작되기 전에 클라이언트와 서비스 제공자 간의 상호 이해를 보장할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 클라이언트의 목표, 대상 고객, 결과물, 타임라인 등 필요한 모든 것을 수집하세요. 양측의 목표를 조기에 조정하여 범위 설정 및 프로젝트 계획을 간소화할 수도 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

클라이언트의 목표, 과제 및 기대를 명확하게 수집하세요

프로젝트 시작 전에 프로젝트의 위험 요소나 부족한 부분을 파악하세요

프로젝트 범위를 정의하기 위한 단일 정보 소스를 만드세요

프로젝트 계획 워크플로우에 발견한 인사이트를 통합하세요

이상적인 사용 대상: 크리에이티브 에이전시, 프리랜서 컨설턴트, 마케팅 팀, 클라이언트와 프로젝트를 시작하고 처음부터 제대로 진행하고자 하는 모든 사람.

➡️ 자세히 보기: 최고의 무료 데이터베이스 소프트웨어

16. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿으로 법률 워크플로우의 모든 단계를 관리하세요

ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿은 일반 스프레드시트보다 더 명확하고 세밀한 관리가 필요한 법률 전문가를 위해 특별히 제작된 템플릿입니다. 이 템플릿을 사용하면 모든 클라이언트, 사건 세부 정보, 마감일 및 문서를 스트레스 없이 중앙에서 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 전체 사건을 체계적으로 정리하고 진행할 수 있습니다. 사건을 관리하고 클라이언트에게 최신 정보를 전달하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 법률 사무소에서 접수 양식, 증거 문서 및 사건 노트를 효율적으로 관리하는 데도 도움이 됩니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

클라이언트 사례, 문서 및 마감일에 대한 기록을 체계적으로 관리하세요

법정 출석 날짜, 서류 제출, 회의에 대한 작업 알림을 자동화하세요

클라이언트 기밀 유지 기준을 준수하세요

이메일 통합을 통해 업데이트를 보내고 클라이언트와 연락을 유지하세요

다음에 적합: 지속적인 클라이언트 관계 및 사건을 관리하는 법률 사무소, 개인 변호사 및 사내 법률 팀.

17. Template. Net의 고객 정보 양식 템플릿

Template.Net의 간단하지만 효과적인 고객 정보 양식은 고객과 연락을 유지하는 데 필요한 모든 필수 연락처 필드를 포함합니다. 또한 클라이언트가 귀사를 찾는 방법을 추적하고, 가장 많은 리드를 유도하는 마케팅 채널을 파악하고, 효과가 있는 부분을 강화하는 데도 도움이 됩니다.

또한 이름, 주소, 전화 번호, 서비스 선호 사항 등 기본적인 고객 정보를 수집할 수 있는 인쇄 및 편집 가능한 레이아웃도 제공합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

유연성을 위해 여러 형식(Word, PDF, Google Docs)으로 다운로드하세요

계정 설정, 청구 또는 초기 서비스 평가에 사용하세요

여러 연락처 선호 사항을 제공하여 응답률을 개선하세요

추천 출처 추적 및 추가 노트 작성 공간 포함

이상적인 사용 대상: 소규모 비즈니스, 프리랜서 또는 클라이언트 정보를 빠르고 체계적으로 수집하고 저장해야 하는 모든 사람.

18. Template. Net의 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 클라이언트 정보 시트 템플릿은 표준 클라이언트 정보 양식의 또 다른 확실한 대안입니다.

이 사용자 친화적인 템플릿은 연락처 정보, 서비스 이력, 기본 설정, 노트 등 지속적인 관계를 위해 필요한 자세한 클라이언트 정보를 캡처합니다. 시간이 지남에 따라 쉽게 업데이트할 수 있으므로 지속적인 클라이언트 상호 작용 기록이 필요한 비즈니스에 이상적입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

자세한 배경 필드로 클라이언트 파일을 정리하세요

B2B 또는 B2C 클라이언트 유형에 맞게 양식을 맞춤 설정하세요

결제 선호 사항 및 청구 정보 포함

서비스 기대 사항, 타임라인 및 특별 요청 사항 포함

이상적인 사용 대상: 반복적인 클라이언트 업무를 관리하는 대행사, 컨설팅 회사 및 비즈니스.

19. Template. Net의 환자 정보 시트 템플릿

의료, 치과 및 웰빙 진료소를 위해 설계된 Template.Net의 환자 정보 시트 템플릿은 자세한 환자 인구 통계, 보험 정보, 비상 연락처 및 의료 기록을 수집하는 데 효과적인 도구입니다.

빠르고 간편한 환자 등록 및 정확한 기록 관리를 위해 무료 인쇄 가능한 옵션을 원하는 클리닉에 적합한 선택입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

표준 필드를 사용하여 보험 및 긴급 프로토콜을 간소화하세요

접수 워크플로우를 최적화하고 규정 준수 문서 요구 사항을 지원하세요

보험 세부 사항 및 긴급 연락처에 대해 알아보세요

법적 및 의료 규정 준수를 위한 동의 및 서명 필드에 액세스하세요

적합한 대상: 클리닉, 개인 의료진, 소규모 의료 시설로, 환자 정보를 빠르게 수집하기 위해 간단하고 인쇄 가능한 방법이 필요한 곳.

20. Template. Net의 법률 사무소 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 법률 사무소 클라이언트 정보 시트 템플릿은 법률 업무에 필요한 자세한 클라이언트 프로필을 수집하기 위해 개발되었습니다. 이 템플릿에는 사건 유형, 연락 내역, 리테이너 계약 및 충돌 확인을 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

규정 준수를 유지하고, 이해 상충을 추적하고, 클라이언트 관계를 관리하는 데 필수적인 도구로, 클라이언트를 온보딩하고 법적 문제를 문서화하는 데 이상적입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

로고 및 브랜딩을 위해 완전히 편집 가능한 스페이스를 활용하세요

접수 노트, 충돌 확인 및 리테이너 세부 정보를 포함하세요

사례별 정보를 구조화된 시트에 체계적으로 정리하세요

법적 문제 요약 전용 섹션을 포함하세요

이상적인 사용 대상: 법률 회사 및 개인 변호사, 클라이언트 접수 및 기록 관리를 공식화하려는 경우.

➡️ 더 보기: 정리 정리를 위한 무료 디렉토리 템플릿

21. Template. Net의 부동산 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 부동산 클라이언트 정보 시트 템플릿은 부동산 중개업자가 부동산 검색, 금융 요구 사항 및 트랜잭션 내역에 필요한 필수 클라이언트 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿에는 예산, 선호 사항, 부동산 유형 및 대출 사전 승인 상태에 대한 필드가 포함되어 있습니다.

이 템플릿은 클라이언트의 요구 사항을 파악하고 예산 및 부동산 선호 사항에 대한 정보를 수집합니다. 이를 통해 부동산 중개업자와 클라이언트의 문의부터 계약 체결에 이르기까지 전체 주택 구매 프로세스가 개선됩니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

부동산 선호도 필드를 사용하여 구매자 또는 판매자 프로필을 기록하세요

더 나은 거래 관리와 더 빠른 계약 체결을 보장하면서 클라이언트 서비스를 개선하세요

부동산 검색, 견학, 클라이언트 피드백을 문서화하세요

접수부터 트랜잭션까지 원활한 파이프라인을 구축하세요

이상적인 사용자: 클라이언트 온보딩 및 부동산 매칭을 위한 바로 사용 가능한 템플릿을 원하는 부동산 중개인, 브로커 및 부동산 컨설턴트.

Clickup으로 워크플로우의 문제를 해결하세요

업종에 상관없이 올바른 클라이언트 정보 시스템을 구축하면 시간을 절약하고 오류를 줄이며 클라이언트 만족도를 높일 수 있습니다.

지금까지 소개한 템플릿은 확실한 출발점이 될 수 있지만, 클라이언트 정보 수집을 한 단계 더 업그레이드하고 싶다면, 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 최고의 솔루션입니다. ClickUp의 양식, 자동화, AI(ClickUp Brain)가 함께 작동하여 정보 수집을 간소화하고, 후속 조치를 자동화하며, 클라이언트 데이터베이스를 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

더 큰 유연성을 위해 ClickUp은 인기 있는 CRM, 이메일 및 분석 도구와 통합을 제공하므로 클라이언트 데이터가 필요한 곳으로 자유롭게 흐름을 제어할 수 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하고 클라이언트 정보 수집 방식을 혁신하세요! 🚀