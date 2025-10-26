비용 추적을 위한 무료 홈 리모델링 예산 템플릿

홈 리모델링을 플랜하는 것은 흥미로울 수 있지만, 탄탄한 예산 관리 시스템이 없다면 비용이 통제 불능 상태로 치솟을 수 있습니다.

실제로 Houzz에 따르면, 주택 소유자의 3분의 1 이상이 리모델링 예산을 초과합니다. 이는 비용을 전혀 추적하지 않거나, 오히려 해가 되는 구식 리모델링 예산 스프레드시트에 의존하기 때문입니다.

이때 홈 리모델링 예산 템플릿이 빛을 발합니다. 자재비부터 인건비까지 모든 지출 항목을 명확히 파악할 수 있어, 예산을 통제하고 현명한 결정을 내리며 계획대로 마무리할 수 있습니다.

이 가이드에서는 비용 관리의 부담을 덜어주는 ClickUp 기반의 무료 즉시 사용 가능한 홈 리모델링 예산 템플릿 목록을 소개합니다.

👀 알고 계셨나요? 미국 홈 개조 산업 값은 약 5,090억 달러로 추정되며, 2027년까지 무려 6,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다!

홈 리모델링 예산 템플릿 한눈에 보기

이 블로그에 소개된 모든 홈 리모델링 예산 템플릿을 요약해 드립니다:

홈 리모델링 예산 템플릿이란 무엇인가요?

홈 리모델링 예산 템플릿은 모든 리모델링 비용을 한곳에서 플랜하고 추적할 수 있도록 미리 구축된 tools입니다. * 프로젝트에 맞춤화된 비용 관리 시스템 역할을 하여 모든 지출을 철저히 계정에 기록합니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

숨겨진 비용을 조기에 발견하세요* (예: 배송비, 추가 tools, 계약자 초과 근무비) 누적되기 전에

예산 초과 방지 : 실시간 지출과 예산 한도를 비교하여 추적하세요

*투명한 비용 플랜을 공유하여 시공사와 같은 페이지에서 소통하세요

*공사 중 가격 변동 시(예: 자재비 급등) 플랜을 손쉽게 조정하세요

가용 현금 흐름과 프로젝트 단계에 따라 지출 우선순위 설정

*세금 공제, 대출 청구 또는 향후 프로젝트를 위해 모든 기록을 한곳에 보관하세요

📚 추천 자료: 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿으로 리모델링 작업 체계적으로 관리하기

좋은 홈 리모델링 예산 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 리모델링 예산 템플릿은 플랜과 추적을 훨씬 쉽게 만들어야 합니다. 복잡하게 만들지 마세요. 꼭 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다 👇

명확한 비용 분류: 자재, 인건비, 허가비, 가전제품, 기타 예상치 못한 비용을 구분하여 관리하세요

예상 대비 실제 비용 열: 플랜한 지출과 실제 지출을 나란히 비교하여 보여주는 레이아웃을 제공합니다

편집 가능한 섹션: 개개인의 리모델링 범위에 맞춰 행을 쉽게 추가, 삭제 또는 이름 변경할 수 있습니다

*내장된 타임라인 또는 일정: 철거, 설치, 마감 등 프로젝트 단계별로 결제를 플랜하는 데 도움이 됩니다

자동 총계 계산: 모든 비용을 실시간으로 합산하여 시간을 절약하고 오류를 방지합니다

노트 및 변경 사항 기록 기능:* 예상치 못한 비용, 작업 범위 변경 또는 디자인 업그레이드를 기록하여 완벽한 투명성을 제공합니다

예비비 열: 예상치 못한 수리나 가격 인상 시 대비할 수 있도록 백업 예산을 확보해 줍니다

시각적 단서 또는 색상 코드: 초과 지출, 미결제 비용 또는 고가 항목을 한눈에 쉽게 파악할 수 있게 합니다

간편한 내보내기 또는 인쇄 옵션:* 필요 시 계약자, 건축가 또는 대출 담당자와 오프라인으로 공유하기에 이상적입니다

🏡 재미있는 사실: 집주인들이 리모델링을 하는 주요 이유는 다음과 같습니다. 여러분은 어떤 유형에 해당하시나요? 손상 복구 (35%)

편안함 증진 (35%)

홈의 거주 편의성 향상 (32%)

홈의 미적 매력을 높이기 위해 (32%)

자신만의 홈 꾸미기 위해 (31%)

홈의 값 상승을 위해 (30%)

📚 추천 자료: 부동산 평가용 무료 주택 점검 체크리스트 템플릿

홈 리모델링 예산 템플릿

다음 무료 리모델링 예산 템플릿은 간단한 비용 추적부터 대규모 공사 예산 관리까지 모든 것을 다룹니다. 각 템플릿은 유용한 뷰, 사용자 지정 필드 및 통합 기능이 미리 구축되어 있어 리모델링 비용 추적을 그 어느 때보다 쉽게 만들어 줍니다.

이 템플릿들이 어떻게 리모델링을 일정과 예산에 맞춰 진행할 수 있도록 도와주는지 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 홈 리모델링 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리모델링 템플릿으로 집 리모델링의 모든 세부 사항을 플랜하세요

집을 리모델링하는 건 흥미진진하게 들리지만, WhatsApp 채팅에 파묻히고 영수증을 잃어버리며 겹치는 작업이 열 가지나 되면 이야기가 달라집니다. ClickUp 홈 리모델링 템플릿으로 바로 이런 혼란을 피할 수 있습니다.

초기 철거부터 마무리 작업까지 전체 리모델링 프로젝트의 개요 보기를 제공합니다. 방별로 프로젝트를 세분화하고, 작업 마감일을 설정하며, 의존성을 표시하여 바닥 공사가 끝나기 전에 배관 공사가 시작되는 실수를 방지하세요.

또한 관련자(시공사, 공급업체, 가족 회원) 간 협력을 원활히 하고, 리모델링 프로젝트를 체계적으로 관리하며 일정과 예산을 준수하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

시각적인 ClickUp 칸반 보드 보기로 프로젝트 상태 추적하여 장애물과 완료된 일 즉시 파악하세요

정기적인 업데이트와 알림을 자동화하여 수동적인 후속 조치 없이도 팀이나 계약업체와 정보를 동기화하세요

집중력과 탐색 편의성을 높이기 위해 외관, 내부, 디자인 일을 각각 별도의 폴더로 분류하세요

✅ 이상적인 대상: 명확한 관리와 통제력을 원하며 스프레드시트 고민을 줄이고자 하는 대규모 리모델링을 진행하는 주택 소유자

🎥 시청하기: ClickUp으로 홈 리모델링 관리하는 방법:

2. ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 관리 템플릿으로 팀, 승인, 타임라인 관리를 손쉽게 수행하세요

주택 소유자의 12%가 단순히 시간이 부족하다는 이유로 리모델링 프로젝트를 미루고, 9%는 같은 이유로 취소한다는 사실을 알고 계신가요? 집을 리모델링하는 것은 단순히 개별 작업을 수행하는 것 이상입니다. 계약자를 조정하고, 허가를 승인받으며, 여러 측면에서 동시에 작업을 수행해야 하는 과정입니다.

ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 관리 템플릿은 마치 퇴근하지 않는 가상 총괄 계약자처럼 혼란을 해소해 줍니다. 내장된 일정 관리 및 협업 tools를 통해 모든 작업자가 할 일을 명확히 파악하고, 모든 승인이 제때 이루어지도록 보장하여 프로젝트가 일정과 범위 내에서 진행되도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

각 리모델링 단계별 키 마일스톤을 설정하고 템플릿의 타임라인에서 손쉽게 추적하여 주요 단계가 제때 완료되도록 하세요

팀 회원들에게 명확한 역할과 책임을 부여하고 업무량 배포의 가시성을 확보하세요

부동산 및 프로젝트 추적을 위해 맞춤 제작된 내장형 ClickUp 대시보드로 핵심 성과 메트릭을 추적하세요

폴더와 맞춤형 태그를 사용하여 여러 부동산이나 단계를 정리하고 빠르게 탐색하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 작업팀, 공급업체, 단계를 관리하는 계약자 또는 리모델링 책임자, 특히 지연이 발생할 때마다 비용이 발생하는 경우

3. ClickUp 간편 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 간편 예산 템플릿으로 월별 수입과 지출을 모니터링하며 지출을 추적하여 체계적으로 관리하세요

ClickUp 간편 예산 템플릿은 미리 준비된 보기 및 카테고리를 제공하여 리모델링 예산 스프레드시트 작성을 단순화합니다. 수입과 지출 현황을 명확히 파악하고 실제 활용 가능한 예산 범위를 확인하고 싶을 때 완벽한 솔루션입니다.

이 템플릿이 매우 유용한 이유는 단순히 지출 내역을 추적하는 데 그치지 않고, 시간이 지남에 따라 비용이 어떻게 모양을 이루는지 보여주기 때문입니다.

따라서 자재 비용이 매달 조금씩 증가하기 시작하면 조기에 발견할 수 있습니다. 이를 통해 상황이 통제 불능 상태가 되기 전에 조정하거나 축소하거나 일시 중지할 기회를 얻을 수 있어, 스트레스 없이 프로젝트 예산을 관리하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

전용 수입 필드와 필터링 가능한 계정 유형으로 여러 출처의 수입을 추적하세요

예산 플랜, 수입, 지출 보기를 전환하여 개요 보기와 세부 내역을 동시에 확인하세요

월별 및 연간 총액을 자동으로 계산하여 절약하거나 초과 지출하는 금액을 파악하세요

✅ 적합 대상: 복잡한 계정 처리 없이 월별 프로젝트 지출과 수입을 관리할 수 있는 간단한 리모델링 예산 추적기를 찾는 주택 소유자 또는 첫 리모델링을 계획하는 분들

🎉 재미있는 사실: NARI와 REALTOR® 데이터에 따르면, 주택 소유자의 43%는 리모델링 완료 후 진정으로 행복하다고 느끼며, 또 다른 38%는 만족감을 느낀다고 보고합니다. 실제로 리모델링 프로젝트의 평균 만족도 점수는 10점 만점에 8.2점이라는 높은 수치를 기록했습니다! 그렇습니다. 먼지와 지연, 예산 부담이 인내심을 시험할 수 있지만, 그 보상은? 진정으로 사랑하는 홈을 얻는 것입니다!

4. ClickUp 프로젝트 예산 템플릿 (WBS 포함)

무료 템플릿 받기 WBS(작업분해구조)가 포함된 ClickUp 프로젝트 예산 템플릿으로 프로젝트 범위를 세부 활동으로 나누고 지출을 효율적으로 모니터링하세요

여러 개의 방을 리모델링할 때—각 방마다 별도의 시공사, 타임라인, 비용 센터가 필요한 경우—WBS ( 작업 분해 구조) 가 포함된 ClickUp 프로젝트 예산 템플릿이 필수 도구입니다 . 이 템플릿은 방, 단계, 작업팀별로 프로젝트 플랜을 명확하고 관리하기 쉬운 단위로 분할하는 데 도움을 줍니다.

현재 진행 상황뿐만 아니라 시점, 이유, 비용까지 모두 파악할 수 있습니다. 전체적인 흐름을 추적하지 않으면서도 리모델링의 세부 사항을 확대·축소하며 관리하는 것과 같습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

각 작업에 시작 날짜, 우선순위, 인건비 예상치를 지정하여 체계적인 플랜 및 일정 수립을 진행하세요

예상 작업 시간과 실제 작업 시간을 나란히 보기에서 표시하여 비교하고, 예상 비용과 실제 비용을 추적하여 예산 초과를 방지하세요

내장된 간트 차트 , 예산, 타임라인 보기를 통해 단계별 진행 상황과 의존성을 시각화하세요

✅ 적합 대상: 프로젝트 관리자, 시공 팀 또는 엄격한 예산 하에 다단계 리모델링이나 대규모 프로젝트를 관리하는 모든 분

💡 전문가 팁: 대부분의 홈 리모델링 혼란은 서로 소통하지 못하는 흩어진 플랜 tools에서 비롯됩니다. 예산은 한 파일에, 작업은 다른 파일에, 노트는 누군가의 받은 편지함에 흩어져 있다면, 실제 작업보다 조정하는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다. 여기서 ClickUp Brain을 활용해 주택 리모델링 플랜 및 예산 관리 방식을 혁신하세요. AI 기반 어시스턴트로 예산, 작업 목록, 자재 비용은 물론 프로젝트 타임라인까지 파악합니다. ClickUp 작업 공간 전체에 통합된 AI 및 검색 기능을 통해 즉시 다음과 같이 질문할 수 있습니다: *20,000달러 미만의 주방 리모델링 예산 플랜 수립하기: 캐비닛, 타일 작업, 배관 공사 포함

*욕실 프로젝트 타임라인을 요약하고, 예산 $8000을 초과할 경우 알려주세요

승인 대기 중 태그가 지정된 모든 작업을 목록으로 나열하고, 금요일까지 자재가 도착할 경우 완료 예상 시간을 추정하세요

‘거실 리모델링 예산 중 얼마나 사용했는지, 어디에 예산을 초과 지출하고 있는지?’

5. ClickUp 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿으로 프로젝트를 명확한 보기로 파악하고 성과를 효과적으로 추적하세요

리모델링 시 거의 80%의 주택 소유자가 예산을 초과하며, 3분의 2는 리모델링 자금 마련을 위해 빚을 지게 됩니다. 그 이유는 적절한 예산 플랜의 부재이며, 바로 이 지점에서 ClickUp 예산 관리 프로젝트 템플릿이 재정적 안전망의 단계로 작용합니다.

이 템플릿은 각 단계마다 비용을 고려하여 홈 리모델링 프로젝트를 플랜할 수 있는 틀을 제공합니다. 설정된 예산 내에서 프로젝트 우선순위, 자원, 타임라인을 균형 있게 조정하여 각 작업이 목표 달성에 기여하면서도 예산을 초과하지 않도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

리모델링 작업을 체계적인 단계로 구성하여 타임라인 관리와 예산 추적을 더욱 명확하게 진행하세요

전용 예산 열을 사용하여 예상 비용, 실제 비용, 잔여 비용을 실시간으로 추적하세요

프로젝트 단계, 예산 내 상태, 진행률 등의 필드를 사용하여 작업을 분류하세요

내장된 간트 차트 스타일의 프로젝트 일정 보기로 일정과 마일스톤을 시각화하세요

✅ 이상적인 대상: 엄격한 예산으로 프로젝트를 관리해야 하는 프로젝트 리더 및 리모델링 계약자. 모든 작업과 구매가 정당화되도록 확인해야 하는 분들

📚 더 알아보기: 예산 관리에 도움이 되는 최고의 프로젝트 예산 소프트웨어

6. ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿으로 모든 비용을 완벽히 관리하고 협업을 효율화하세요

ClickUp 프로젝트 비용 관리 템플릿은 모든 주택 리모델링 프로젝트 비용을 완벽하게 가시성을 제공하여 지출되는 모든 비용을 통제할 수 있도록 도와줍니다. 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿이 정해진 예산 내에서 플랜을 세우는 데 도움을 주는 반면, 이 템플릿은 모든 단계에 걸쳐 지출을 추적, 분석 및 통제할 수 있도록 설계되었습니다.

기본적인 예산 스프레드시트를 넘어, 실시간으로 비용을 추적하고 예산과 비교하며 문제가 되기 전에 예산 편차를 해결하는 지휘 센터 역할을 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

계획된 비용과 실제 비용을 비교하는 테이블 보기로 여러 프로젝트의 비용 성과를 추적하세요

비용 격차나 비효율성을 조기에 파악하여 활용도가 낮은 자원을 우선순위 영역으로 재배치하세요

내장된 자동화 기능을 활용해 경보 및 한도 설정을 통해 초과 지출을 사전에 파악하세요

달력, 문서, 프로젝트 목록과 같은 연결된 보기를 사용하여 예산을 타임라인, 마일스톤 및 결과물과 연계하세요

✅ 적합 대상: *세부적인 비용 관리가 필요한 건설 프로젝트 또는 리모델링을 감독하는 프로젝트 관리자 또는 계약자

💡 전문가 팁: 리모델링 전문가들이 직접 전하는 검증된 비용 관리 팁을 소개합니다: 공사 시작 전 재료비, 인건비, 허가비, 생활비 및 예상치 못한 상황에 대비한 10~15% 여유분을 포함한 상세한 예산을 수립하세요*

*프로젝트 중간에 발생하는 비용이 많이 드는 변경 사항을 피하기 위해 설계 단계에서 범위를 조기에 정의하세요

필수 항목을 우선순위로 두세요 , 비용이 변동되더라도 핵심 요소가 보장되도록

스프레드시트나 tools을 사용하여 실시간으로 비용을 추적하세요; 모든 청구서, 견적서, 결제 내역을 기록하세요

일 시작 전에 디자인과 자재를 확정하는 등 성급한 결정을 피하여 예산 초과를 방지하세요

리모델링 전에 한동안 홈에서 살아보세요 진짜로 바꿔야 할 부분(그리고 바꿀 필요가 없는 부분)을 파악하기 위해

운송비, 고정 설비, 마무리 작업 등 종종 간과되는 '숨겨진' 비용에 주의하세요

7. ClickUp 예산 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 예산 제안서 템플릿으로 상세하고 전문적인 홈 리모델링 예산 제안서를 작성하세요

ClickUp 예산 제안서 템플릿은 홈 개조 대출이나 프로젝트 승인을 확보하기 위한 전문적이고 상세한 예산 제안서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 모든 비용을 세분화하고 그 값을 설명하며, 자금이 정확히 어디에 사용되는지 보여줍니다.

빈 문서에서 시작하는 대신, 전문 용어가 담긴 문서로 준비된 상태로 시작하여 더 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

제안서를 수익원, 프로젝트 지출, 근거를 명확히 구분하는 사전 구성된 예산 섹션으로 체계화하세요

비용 항목, 기간, 자금 출처, 각 프로젝트에 맞춤화된 메모 등 편집 가능한 필드로 재정 정보를 자유롭게 설정하세요

제안서 내에서 직접 이해관계자에게 검토 및 승인 작업을 할당하여 승인 절차를 가속화하세요

각 섹션 옆에 관련 파일, 스프레드시트 또는 백업 문서를 첨부하여 한 보기에 전체적인 맥락을 완료하는 데 제공하세요

✅ 적합 대상: *리모델링 또는 건설 예산 제안서를 이해관계자, 투자자 또는 대출 기관의 승인을 받기 위해 제출해야 하는 주택 소유자, 프로젝트 관리자 또는 소규모 비즈니스 소유자

⚡ 템플릿 아카이브: 막연한 스프레드시트와 간절한 바람만으로 홈 리모델링 대출을 받아본 적 있나요? 스포일러: 안 됩니다. 깔끔하고 체계적인 예산 제안서 템플릿은 대출 기관이나 이해관계자에게 마지막 1달러까지 완료됨을 보여줍니다. 이 템플릿은 플랜을 명확하고 자신감 있게 제시하며 맥락을 제공하도록 도와줍니다. 제안서에 비용 내역, 타임라인, 값에 대한 언어가 담겨 있다면 진지하게 받아들여질 뿐만 아니라(종종 더 빨리 승인되기도 합니다).

8. ClickUp 건설 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 건설 프로젝트 관리 템플릿을 활용하여 맞춤형 상태, 필드 및 유연한 보기로 건설 프로젝트를 원활하게 운영하세요

건설 프로젝트의 87%가 지연된다는 사실에 놀라지 않을 것입니다. 그리고 거의 절반에 가까운 계약자들이 부실한 일정 관리와 조율 탓으로 돌립니다. ClickUp 건설 프로젝트 프로젝트 관리 템플릿은 이러한 문제가 발생하기 전에 예방할 수 있도록 도와줍니다.

이 건설 예산 템플릿은 계약업체 및 리모델링 업체를 위해 설계되었습니다. 일정 관리와 비용 추적, 필드 관리를 결합한 솔루션입니다.

현장 활동 및 작업 비용 추적, 안전 점검 및 규정 준수 관리, 견적서 및 청구서 등 모든 건설 문서 체계적 정리가 가능합니다. 단계별 프로젝트 보기와 실시간 업데이트를 통해 주거용 또는 소규모 상업용 리모델링을 정확하고 자신 있게 관리하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

위치, 예산, 프로젝트 크기, 작업 소유자 등을 기록할 수 있도록 14개의 사용자 정의 가능한 필드를 활용하여 프로젝트별 데이터를 추가하세요

마인드 맵, 목록, 간트 등 5가지 보기를 전환하며 작업 내용을 시각화하고 시공 타임라인을 효율적으로 플랜하세요

관련 작업을 연결하여 작업 의존성을 생성하고, 타임라인 위험 발생 시 알림을 받으세요

허가, 조달, 건축 설계 등 실제 현장 활동을 반영한 맞춤형 단계로 공간을 체계적으로 구성하세요

✅ 이상적인 대상: 한 번에 여러 고예산 리모델링을 처리하는 건설 관리자나 리모델링 업체로, 필드, 안전 규정 준수, 예산 추적을 동시에 조정할 수 있는 협업 작업 공간이 필요한 분들

🎥 시청하기: 건설 관리를 위한 ClickUp 사용법

⚡ 보너스: 여러 업체를 관리하거나 대규모 리모델링을 제안할 때, 적절한 tools가 모든 차이를 만듭니다. 건설 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용해 '화재 진압식 대응'을 멈추고 진정한 프로젝트 흐름을 시작하세요. 가장 큰 장점은 끊임없는 전화, 의사소통 오류, 막판 변수를 방지해준다는 점입니다. 플랜을 제시할 때가 되면, 복잡한 제안서로 인해 속도가 늦춰지지 않도록 하세요. 최고의 건설 제안서 템플릿 중에서 선택하여 작업 범위, 비용 내역, 타임라인, 조건을 명확하게 제시하세요.

9. ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿으로 검사 일정, 디자인 승인, 키 리모델링 마일스톤을 관리하세요

ClickUp 홈 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿은 대대적인 리모델링이나 새 방 추가와 같은 홈 리모델링 프로젝트를 위한 청사진 역할을 합니다. 철거 및 허가부터 검사 및 설계 승인에 이르기까지 모든 것을 아우르는 사전 구축된 워크플로우가 포함되어 있습니다.

리모델링에 맞춤형 상태별 관리 기능 (예: 골조 공사, 배관 공사, 전기 공사, 마감 공사)이 포함되어 시공 단계별 진행을 추적할 수 있습니다. 체계적인 플랜, 댓글 기능, 시각적 타임라인을 통해 중요한 단계를 놓치지 않도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업 체크리스트를 활용하여 시 허가, 클라이언트 승인, 키 결정 체크포인트를 위한 체계적인 워크플로우를 생성하세요

작업에 계약자, 디자이너 또는 집주인을 직접 태그하여 팀 간 협업을 조정하고 커뮤니케이션을 중앙 집중화하세요

전기 공사, 캐비닛, 바닥재 등 주요 리모델링 영역을 개별 작업 목록과 보드 보기로 분리하여 관리하세요

리모델링 진행 상황을 기록하고 시각적 기록을 유지하기 위해 전후 사진을 업로드하세요

✅ 적합 대상: *강력한 협업과 마일스톤 추적이 필요한 전체 홈 리모델링 또는 다단계 업그레이드를 담당하는 팀

📚 더 알아보기: 건설 프로젝트 관리 방법

10. ClickUp 홈 인테리어 프로젝트 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 유연한 ClickUp 홈 개선 프로젝트 플래너 템플릿을 사용하여 페인팅이나 조명 교체 같은 간단한 업그레이드를 손쉽게 처리하세요

모든 집 수리가 대규모 리모델링을 필요로 하는 것은 아닙니다. ClickUp 홈 개선 프로젝트 플래너 템플릿은 세부 사항에 압도되지 않으면서도 소규모 홈 개선 프로젝트를 플랜하고 실행할 수 있는 충분한 구조를 제공합니다.

각 소규모 프로젝트(주말에 방을 새로 꾸미기나 간단한 주방 리모델링 등)별 작업, 자재, 비용을 목록화하고 완료까지 추적하는 데 도움이 됩니다. 한 방씩 플랜하거나 집 전체의 여러 작은 개선 작업을 관리할 수 있으며, 시간과 비용을 동시에 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

깔끔한 방별 시각적 대시보드로 빠른 성과를 우선순위화하여 작업 집중도를 높이세요

드래그 앤 드롭 방식의 '룸 뷰' 레이아웃으로 방별 개별 리모델링 작업을 플랜하세요

저장된 구조를 재사용하여 자주 사용하는 리모델링 체크리스트를 처음부터 다시 만들지 않고도 복제하세요

각 작업에 필요한 자재나 tools을 태그하여 일 시작 전 항상 준비된 상태를 유지하세요

✅ 이상적인 대상: 간단한 홈수리 프로젝트나 소규모 리모델링을 관리하는 주택 소유자 및 DIY 애호가

📚 함께 읽어보세요: 소중한 물건을 정리하고 보호하는 무료 홈 재고 목록 템플릿

11. ClickUp 욕실 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 욕실 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿으로 욕실 리모델링 시 발생하는 지연, 비용 초과, 계약자 간 의사소통 문제를 해결하세요

욕실 리모델링은 규모가 작아 보일 수 있지만, 홈에서 가장 많은 조정이 필요한 프로젝트 중 하나입니다. ClickUp 욕실 리모델링 프로젝트 플랜 템플릿은 배관 변경, 설비 설치, 타일 작업, 전기 업데이트 등을 플랜할 수 있도록 욕실 프로젝트를 명확한 섹션으로 나누어 제공합니다.

리모델링을 이러한 구성 요소로 체계화하면, 허가, 검사, 작업 순서 등을 계정하여 프로젝트를 단계별로 진행할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작업 유형별(예: 배관, 전기)로 작업을 그룹화하고 마감일을 할당하세요

작업별 업데이트를 위한 내장된 열로 검사 승인 및 서비스 상태를 추적하세요

복잡한 설치 작업을 명확한 마감일이 있는 하위 작업으로 분할하여 작업 범위 확대를 방지하세요

디자인 레이아웃이나 업체 견적서 같은 필수 문서를 각 작업에 바로 첨부 파일로 저장하세요

실시간 진행 가시성을 완료 막대, 알림, 자동화된 상태 업데이트를 통해 확인하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 직종이 참여하는 중소 규모 욕실 리모델링 플랜을 세우고 있는 주택 소유자, 디자이너 또는 계약자

Houzz 설문조사에서 확인한 최신 욕실 리모델링 비용 및 트렌드를 살펴보겠습니다 : 욕실 리모델링이 주방 리모델링을 따라잡고 있습니다. 주택 소유자의 24%가 욕실을 리모델링했으며, 이는 주방 리모델링과 공유하는 비율입니다

소형 주욕실(100제곱피트 미만)의 대규모 리모델링 비용은 13% 급증했으며, 중간값은 17,000달러로 상승했습니다

대형 욕실(100평방피트 이상)의 표준 리모델링 비용은 25,000달러로 안정세를 유지했습니다

고급 욕실 리모델링 비용이 크게 급증했습니다: 대형 럭셔리 욕실은 7만 달러부터 시작되었으며, 소형 고급 욕실은 4만 5천 달러부터 시작되었습니다 이러한 비용 상승은 욕실 리모델링 프로젝트에 착수하기 전에 예산 편성과 플랜을 시작할 필요성을 강조합니다.

12. ClickUp 인테리어 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인테리어 디자인 템플릿으로 디자인 작업을 체계화하고, 업체와 협업하며, 클라이언트 피드백을 추적하세요

ClickUp 인테리어 디자인 템플릿은 인테리어 디자이너와 장식가가 초기 무드보드부터 최종 설치까지 모든 것을 관리할 수 있도록 지원합니다. 디자인 컨셉 플랜, 가구 또는 자재 조달 및 추적, 공급업체와의 협업, 클라이언트 피드백 및 승인 처리 등을 위한 스페이스를 제공합니다.

ClickUp이 예산, 타임라인, 클라이언트 커뮤니케이션을 조용히 관리하는 동안 여러분은 큰 그림의 디자인에 집중하세요. 여러분의 비전(그리고 클라이언트의 비전)이 문제없이, 예산 초과 없이 실현되도록 보장합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

Pinterest, 3D 모형 또는 Google Docs를 활용한 디자인 영감 보드를 프로젝트 작업에 직접 삽입하여 빠르게 참조하세요

방별 업체, 공급업체 배송 및 리드 타임을 추적하여 가구나 자재 도착 지연을 방지하세요

내장된 승인 상태 필드를 통해 클라이언트 피드백과 수정 사항을 관리하여 간편하게 서명을 받으세요

모든 견본, 샘플 및 창의적인 참고 자료를 위한 중앙 리소스 hub를 구축하여 프로젝트 전반에 걸쳐 체계적으로 관리하세요

✅ 이상적인 대상: *컨셉부터 완료까지 클라이언트 맞춤형 프로젝트를 관리하는 인테리어 디자이너 및 데코레이터

ClickUp으로 홈 리모델링 예산 관리가 쉬워집니다

홈 리모델링은 플랜대로 진행되는 경우가 거의 없으며, 특히 비용 관리가 그렇습니다. 자재비, 시공사 비용, 예상치 못한 변경 사항 사이에서 쉽게 추적을 잃을 수 있습니다.

바로 이런 이유로 ClickUp 예산 템플릿 사용이 합리적입니다. 예상 비용부터 실제 지출까지 모든 것을 한곳에 모아두어 영수증을 뒤지거나 반쯤 작성된 스프레드시트를 헤매지 않아도 됩니다.

홈을 업그레이드하는 중이라면, 이 템플릿들이 부담을 크게 덜어줍니다. 솔직히 말해서, 그 마음의 평안은 그만한 가치가 있습니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!