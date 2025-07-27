소지품을 정리하고 보호할 수 있는 무료 홈 인벤토리 템플릿

침입, 파이프 파열, 대대적인 이사 후에 모든 충전기, 커피 머그, 카메라를 목록으로 작성해 보세요. 스트레스가 얼마나 심할지 상상도 할 수 없을 겁니다.

보험사는 증명할 수 없는 손해를 보상하지 않습니다. 또한 주택 보험 청구 중 약 5~6%는 적절한 문서 부족으로 인해 완전히 거부됩니다.

견고한 가정 재고 목록 템플릿을 사용하면 재해가 발생하기 전에 모든 세부 사항을 캡처할 수 있습니다. 즉, 몇 달이 아닌 몇 분 만에 세련된 재고 목록을 보낼 준비를 마칠 수 있습니다. 스튜디오에 살든 6개의 침실이 있는 집에 살든, Google 스프레드시트, PDF 또는 앱 등 적합한 재고 목록 템플릿을 사용하면 개인 재산을 훨씬 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 가이드에서는 홈 인벤토리를 만드는 것이 중요한 이유, 포함해야 할 사항, ClickUp ( 및 기타) 과 같은 무료 템플릿을 찾을 수 있는 곳을 살펴보고, 소지품과 마음의 평화를 보호할 수 있는 방법을 소개합니다.

👀 알고 계셨나요? 화재는 미국 보험 청구 비용의 약 4분의 1을 차지하며, 총 지급액의 23%를 차지합니다.

홈 인벤토리 템플릿이란 무엇일까요?

가정 재고 목록 템플릿은 모든 램프, 노트북, 기념품 등을 하나의 정리된 파일로 모을 수 있는 플러그 앤 플레이 방식의 체크리스트 또는 스프레드시트입니다. 방, 항목 이름, 일련 번호, 구매 날짜, 가격, 보증 및 사진에 대한 열이 미리 만들어져 있습니다.

하지만 먼저, 가정 재고 목록 템플릿이 무엇일까요? Google 스프레드시트, Excel, 모바일 재고 앱 또는 작성 가능한 PDF로 열 수 있는 사용자 지정 가능한 프레임워크입니다. 바코드를 스캔하고, 세부 정보를 추가하고, 사진을 삽입하면 내장된 수식이 계산을 처리합니다.

더 이상 스티커 메모, 흩어진 사진, 반만 채워진 노트장은 필요 없습니다.

따라서 홈 인벤토리 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

모든 항목을 한 곳에서 효율적으로 기록하고 가치를 평가하세요

목록을 몇 초 만에 정렬, 필터링 또는 검색하여 빠른 답변을 얻으세요

가족, 이사 업체 또는 보험 회사와 단일 파일을 공유하세요

영수증 및 보증서와 동기화되는 재고 시스템을 만들어 종합적인 시스템을 시작하세요

이 템플릿을 가정 관리 습관에 통합하여 지속적인 명확성을 유지하세요

가정 재고 목록 템플릿은 소유물, 보험 청구 내역 또는 이사 내역을 추적하는 주택 소유자, 임차인 및 보험에 민감한 개인에게 이상적입니다.

좋은 가정 재고 목록 템플릿의 조건은 무엇일까요?

강력한 홈 인벤토리 템플릿은 단순히 물건을 목록으로 정리하는 것 이상으로, 물건을 정리하고 준비하며 신속하게 클레임을 제기할 수 있도록 도와줍니다. 다음과 같은 필수 기능을 확인하세요.

방별 구조: 거실, 주방, 침실, 차고, 심지어 지하실의 구석까지 세분화하여 관리하세요

자세한 항목 필드: 모든 항목에 브랜드, 모델, 일련 번호, 구매 날짜, 가격 및 조건을 포함합니다

사진 또는 비디오: 이미지 또는 비디오 안내를 추가하여 보험사에 개인 재산의 시각적 증거를 제공하세요

쉬운 업데이트: 클라우드 기반의 재고 스프레드시트 또는 Google 스프레드시트와 같은 유연한 형식을 사용하여 언제든지 편집할 수 있습니다

적응 가능한 레이아웃: 모든 가정이 똑같지는 않으므로 전자 제품, 가구, 컬렉션 등에 적합한 템플릿을 선택하세요

백업에 적합한 저장소: 한 버전을 온라인에 저장하고 화재, 도난 또는 기술적 장애에 대비하여 인쇄본을 별도로 보관하세요

📚 또한 읽기: 재고 관리를 위한 AI

12가지 홈 인벤토리 템플릿

집에 있는 모든 소지품을 추적하는 것은 불가능해 보일 수 있습니다. 하지만 이 홈 인벤토리 목록 템플릿을 사용하면 정말 간단하고 스트레스 없이 소지품을 목록으로 정리하고 보호할 수 있습니다.

1. ClickUp 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 템플릿으로 재고 수준, 배송 및 재주문 포인트를 추적하세요

ClickUp 재고 템플릿은 모든 소지품을 하나의 라이브 작업 공간에 중앙 집중화하여 소지품을 항상 추적할 수 있습니다. 또한 티커로도 사용되어 가전 제품이나 홈 오피스 장비의 재고 수준, 주문 추적 및 배송 날짜를 추적할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 사용하면 공급 업체 정보, 재주문 포인트 및 단가를 캡처할 수도 있습니다. 6개의 기본 제공 보기를 통해 항목, 위치 또는 주문 상태별로 데이터를 분류할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

구매 정보, 공급업체 연락처, 비용 등 모든 정보를 한 곳에서 상세하게 기록하세요

재고 부족 및 재입고 필요에 대한 알림을 위해 ClickUp 자동화를 설정하세요

통합된 ClickUp 문서를 통해 실시간 재고 업데이트를 공유하여 쉽게 협업하세요

가전제품, 사무용품 및 기타 소지품을 관리하는 것을 단순화하여 여러 파일을 번거롭게 관리하지 마세요

🎯 이상적인 사용자: 재고 추적 오류를 줄일 수 있는 간단하면서도 강력한 방법을 찾고 있는 소규모 비즈니스 소유자, 창고 관리자 및 홈 오피스 사용자.

2. ClickUp 재고 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 관리 템플릿으로 재고 이동, 가용성 및 비용 변경을 추적하세요

이사 준비, 보험 서류 정리, 소유물 관리 등 어떤 용도로든 ClickUp 재고 관리 템플릿을 사용하면 바인더나 흩어진 스프레드시트 없이 소지품을 정리하고 주문할 수 있습니다.

항목을 단일 폴더로 정리하고, 맞춤 상태로 재고 있음, 폐기됨, 검토 보류 중으로 표시할 수 있습니다. 내장된 자동화 기능이 재고 부족 알림을 보내므로 필수품이 부족하지 않고 데스크탑이나 모바일에서 기록을 업데이트할 수 있습니다. "값" 보기를 ClickUp의 스마트한 재고 계획 가이드와 함께 사용하면 재 고 보충 시기를 정확하게 결정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

정확한 보험 평가를 위해 사용자 정의 필드를 사용하여 비용 변경 사항 및 조건을 기록하세요

테이블, 목록, 타임라인 및 값 보기로 재고를 시각화하여 누락된 항목을 빠르게 파악하세요

재고 보충 알림 및 트렌드 분석을 자동화하여 미래의 요구 사항을 예측하세요

데스크탑이나 모바일에서 업데이트를 공동 작업하여 원활한 가정 관리를 실현하세요

🎯 이상적인 사용자: 실시간 가시성과 사전 예방적인 재고 관리를 원하는 주택 소유자, 임차인 및 보험에 민감한 개인

📚 또한 읽기: 최고의 Microsoft Excel 대안

한편, 맞춤형 상태를 만들고 관리하는 방법에 대한 이 비디오를 확인해보세요.

3. ClickUp 재고 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 재고 보고서 템플릿을 사용하여 자동 계산 테이블, 차트 및 승인 워크플로우로 실시간 재고 인사이트를 생성하세요

ClickUp 재고 보고서 템플릿을 사용하면 주택 소유자 및 임차인이 집의 항목 데이터를 보험 청구 또는 이사 체크리스트를 위한 전문적인 보고서로 쉽게 변환할 수 있습니다.

코드가 필요 없는 필드를 사용하여 수량을 업데이트하고, 별도의 앱을 사용하지 않고도 초안, 검토, 게시 단계별로 각 보고서를 관리할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 소지품을 문서화하고 공유할 수 있으며, 증거나 명확한 정보가 필요할 때 언제든지 사용할 수 있습니다.

또한 주요 재고 메트릭을 쉽게 추적할 수 있어 트렌드를 모니터링하고 문제가 발생하기 전에 문제를 쉽게 발견할 수 있습니다.

이 템플릿을 다운로드 받으세요.

수동으로 수식을 입력할 필요 없이 실시간 계산으로 평가 보고서를 작성하세요

재고 패턴의 변화를 모니터링하여 보험이나 미래의 이사 준비에 대비하세요

보고서에 영수증이나 사진을 직접 첨부하여 즉시 교정할 수 있습니다

보험사나 가족에게 세련되고 이해하기 쉬운 요약본을 공유하세요

반복적인 감사를 예약하여 최신 재고 기록을 유지하세요

🎯 이상적인 사용자: 보험에 민감한 주택 소유자 및 임차인으로, 청구 및 이사를 위해 전문적이고 공유하기 쉬운 보고서가 필요한 사용자.

🧠 재미있는 사실: 고대 메소포타미아인(기원전 3000년경)은 점토 토큰을 사용하여 물품과 가축을 추적했는데, 이는 가장 초기의 재고 관리 양식 중 하나로 간주됩니다.

4. ClickUp 이사 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이사 체크리스트 템플릿을 사용하여 단계별 체크리스트, 보드 및 타임라인 보기, 스마트 알림으로 모든 이사 작업을 정리하세요

ClickUp 이사 체크리스트 템플릿은 주택 소유자와 임차인을 위해 혼란스러운 이사를 명확하고 단계적인 플랜으로 바꿔줍니다. 포장, 공과금 이전, 최종 점검 등을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

하나의 라이브 작업 공간에서 이사 전 준비부터 정착에 이르기까지 미리 설정된 단계와 실행 가능한 작업 및 마감일을 확인할 수 있습니다. 깨지기 쉬운 항목의 사진을 첨부하고, 가족이나 이사 업체에 책임을 할당하고, 주소 변경에 대한 알림을 설정하세요.

보드, 목록 및 타임라인 보기를 통해 모든 마감일을 한눈에 확인하고, 놓친 상자나 잊어버린 작업을 방지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

이사 전, 이사 당일, 이사 후 정돈 등 단계별로 작업을 지도에 표시하여 완벽한 일정을 계획하세요

팀원이나 가족에게 포장 구역과 책임을 할당하세요

취약한 소지품에 항목 사진 및 특별 취급 노트를 첨부하세요

공과금 이전, 우편물 전달, 보증금 등 알림을 자동화하세요

🎯 이상적인 사용 대상: 모든 이사 단계를 정리할 수 있는 신뢰할 수 있고 모바일 친화적인 로드맵이 필요한 임차인 및 주택 소유자.

5. ClickUp 주택 리모델링 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리모델링 템플릿을 사용하여 하나의 공유 작업 공간에서 모든 리모델링 세부 사항을 조정하세요

ClickUp 주택 리모델링 템플릿은 리모델링의 모든 측면을 하나의 라이브 작업 공간으로 통합하여 실시간으로 계획, 예산, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있도록 해줍니다.

프로젝트 목표를 정의하고, 비용 견적을 포함한 작업으로 나누고, 계약자나 가족에게 책임을 할당할 수 있습니다. 대화형 타임라인 및 작업 보기를 통해 개요와 세부 목록을 전환할 수 있으므로, 중요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

철거, 골조 공사, 마감 공사 등의 단계를 명확한 타임라인과 의존성으로 요약하세요

사용자 지정 필드를 사용하여 작업을 할당하고 인건비 및 자재비를 추적하세요

간트, 보드 및 목록 보기를 전환하여 전체적인 일정과 일상적인 작업의 균형을 맞출 수 있습니다

통합 문서 기능을 사용하여 계약자와 노트, 사진 및 승인 사항을 공동 작업하세요

예산과 실제 지출을 비교하여 예상치 못한 초과 지출을 방지하세요

🎯 이상적인 사용 대상: 대대적인 리모델링을 진행하는 DIY 주택 소유자 및 중앙 집중식, 투명한 리모델링 워크플로우가 필요한 계약업체.

📚 관련 글: Excel에서 재고 관리 스프레드시트 만들기 및 관리 방법

6. ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿을 사용하여 주문을 제출하고, 배송을 모니터링하고, 고가 가정용 품목에 대한 재고 부족 알림을 자동화하세요

고가의 항목을 관리하는 주택 소유자 및 임차인을 위해 ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿은 가전 제품, 기기 및 장비를 구매부터 배송까지 체계적으로 정리해줍니다.

하나의 라이브 폴더에서 구매 요청과 현재 재고를 관리하여 모든 주문을 완벽하게 관리하세요. 실시간 재고 수준과 함께 새로운 주문을 제출하고, 공급업체 세부 정보를 기록하고, 배송 날짜를 추적하세요. 자동 알림이 재고가 부족한 항목을 표시하고, 맞춤형 상태는 각 주문을 "제출됨"에서 "배송 중"으로, "배송 완료"로 추측 없이 이동합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

고가의 가정용 항목에 대한 구매 주문을 기록하고 우선 순위를 지정하세요

보류 중인 주문과 재고 목록을 비교하여 과다 구매를 방지하세요

공급업체 정보, 예상 배송 날짜 및 결제 상태를 추적하세요

가전제품 및 사무용품의 재고 부족 알림을 자동화하세요

🎯 이상적인 사용자: 고가의 가전제품, 전자제품 및 홈 오피스 장비를 정확하게 추적해야 하는 주택 소유자, 임차인 및 임대인.

📮 ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 47%는 AI를 사용하여 수동 작업을 처리한 적이 없지만, AI를 채택한 응답자의 23%는 AI를 통해 업무량이 크게 감소했다고 응답했습니다. 이러한 차이는 단순한 기술의 차이로만 설명될 수 없습니다. 얼리 어답터들은 AI를 통해 가시적인 성과를 달성하고 있지만, 대다수의 사람들은 AI가 인지 부하를 줄이고 시간을 절약하는 데 얼마나 큰 변화를 가져올 수 있는지 과소평가하고 있을 수 있습니다. 🔥 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우에 원활하게 통합하여 이러한 격차를 해소합니다. 스레드 요약 및 콘텐츠 초안 작성부터 복잡한 프로젝트의 세분화 및 하위 작업 생성까지, 당사의 AI는 모든 것을 수행할 수 있습니다. 필수 도구를 전환하거나 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 사용자 지정 가능한 보고 도구를 사용하여 보고서 작성에 소요되는 시간을 50% 이상 단축하여 팀이 형식 정리에 드는 시간을 줄이고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

7. ClickUp 사무용품 재고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사무용품 재고 템플릿을 사용하여 공급품 수량을 기록하고, 자동 재입고 알림을 트리거하고, 부서 또는 프로젝트별로 분류하세요

중요한 양식을 인쇄해야 하는데, 또 다시 종이가 다 떨어졌다는 것을 깨달은 상황을 상상해보세요. ClickUp 사무용품 재고 템플릿을 사용하면 막바지 출장을 하지 않고도 홈 오피스와 가족의 공부 공간을 항상 정리정돈된 상태로 유지할 수 있습니다.

단일 목록에 프린터 용지, 노트북, 펜과 같은 항목의 수량을 기록하고, 자동 알림을 트리거하는 재고 부족 임계값을 설정할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 사용하면 각 소모품을 요청한 사람과 위치를 노트에 기록할 수 있으며, 여러 보기를 통해 재고 보충이 필요한 방이나 책상을 쉽게 확인할 수 있습니다.

또한, 가장 필요할 때 펜, 프린터 용지, 바인더 등 재택 근무에 필수적인 물건이 부족하지 않도록 할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

공급 수준을 추적하고 자동 재고 부족 알림을 받아 일이나 공부를 방해받지 마세요

항목을 홈 오피스, 교실 또는 프로젝트별로 분류하여 더 빠르게 검색하고 주문하세요

테이블, 보드 및 달력 보기를 전환하여 일정에 따라 구매를 계획하세요

ClickUp 문서를 통해 재고 보충 작업을 할당하고 실시간 업데이트를 공유하여 팀의 가시성을 높일 수 있습니다

🎯 이상적인 사용 대상: 막바지 혼란 없이 홈 오피스 및 학교 용품을 준비하기 위해 사전 준비가 필요한 가족 및 원격 근무자.

👀 알고 계셨나요? 주택 소유자의 47%만이 보험금 청구 전에 가정 재고 목록을 준비합니다.

8. Vertex42의 Excel 홈 인벤토리 템플릿

via Vertex42

모든 가정용 품목을 목록으로 정리할 수 있는 효율적이고 간단한 Excel 레이아웃이 필요하세요? Vertex42의 Excel 가정 재고 목록 템플릿은 가구부터 전자 제품에 이르기까지 모든 것에 대한 정보를 하나의 파일에 추가할 수 있는 심플한 템플릿입니다.

이 템플릿은 설명, 일련 번호, 구매 날짜 및 비용을 입력할 수 있는 미리 형식이 지정된 열과 함께 빠르게 시작할 수 있는 샘플 카테고리를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

익숙한 스프레드시트 형식으로 항목의 세부 정보와 값을 기록하여 데이터를 쉽게 입력할 수 있습니다

방이나 카테고리별로 자산을 정렬 및 필터링하여 항목을 즉시 찾을 수 있습니다

입력 내용과 함께 사진을 삽입하여 소유권을 명확하게 증명하세요

추적 요구 사항에 맞게 보증 날짜 또는 교체 비용에 대한 열을 맞춤 설정하세요

🎯 적합한 대상: 단순하고 스프레드시트 기반의 솔루션을 통해 소지품을 보호하고 보험 청구 절차를 간소화하려는 주택 소유자.

ClickUp은 매우 유연합니다. 작업 항목, 프로젝트, 전체 이벤트(하위 작업이 작업 항목으로 포함됨), 연락처, 문서 및 리소스, 물리적 오브젝트/재고, 기사, 웹 클리핑 등 필요한 모든 항목에 "작업" 또는 항목을 사용할 수 있습니다. 작업은 필요한 모든 것이 될 수 있을 뿐만 아니라, 원하는 방식으로 볼 수도 있습니다. 작업/항목 세트를 목록, 보드 또는 달력 보기로 전환할 수 있는 기능은 프로젝트 및 리소스 관리를 위한 다목적 플랫폼으로서의 시스템의 기능을 강화합니다.

9. Spreadsheet123의 Excel 홈 인벤토리 템플릿

spreadsheet123을 통해

모든 가정에 화려한 소프트웨어가 필요한 것은 아닙니다. 때로는 견고한 스프레드시트만 있으면 충분합니다. 예를 들어, Spreadsheet123의 홈 인벤토리 스프레드시트는 모든 물건을 하나의 깔끔한 Excel 파일에 기록하고 싶은 모든 사람에게 실용적인 선택입니다.

일련 번호, 구매 날짜, 조건, 사진까지 추가할 수 있습니다. 이사를 준비하고 있거나 그 믹서기가 어디서 구입한 것인지 기억하려고 하는 경우, 이 템플릿은 쉽게 사용할 수 있고 놀랍도록 유용합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

Excel 레이아웃에 항목 세부 정보를 입력, 저장 및 업데이트하세요

방, 카테고리 또는 값별로 소지품을 정렬 및 필터링하여 빠르게 찾을 수 있습니다

입력 옆에 사진을 삽입하여 소유권을 시각적으로 증명하세요

보증, 교체 비용 또는 일련 번호를 위한 열을 맞춤 설정하세요

🎯 이상적인 사용자: 보험 목적이나 이사 준비를 위해 소지품을 목록으로 정리할 수 있는 심플한 오프라인 도구가 필요한 주택 소유자, 임대인 및 소규모 부동산 관리자.

10. Coefficient의 스프레드시트 홈 인벤토리 템플릿

via Coefficient

Coefficient의 스프레드시트 홈 인벤토리 템플릿은 혼란스러운 자산 목록을 체계적인 리소스 관리 시스템으로 바꾸는 클라우드 친화적인 스프레드시트를 제공합니다.

Excel 및 Google 스프레드시트 형식으로 제공되며, 항목 이름, 모델, 일련 번호, 구매 세부 정보 및 예상 값을 위한 데이터 필드를 구조화합니다. 자동 계산 및 내장 차트를 통해 소유한 물건과 그 가치를 명확하게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 다운로드 받으세요.

항목의 값과 전체 주택의 가치를 즉시 계산하세요

Excel 및 Google 스프레드시트 다운로드에서 업데이트를 원활하게 동기화하세요

차트에서 방 또는 카테고리별로 자산 배포를 시각화하세요

일련 번호, 구매 날짜 및 보증 만료일을 추적하세요

보험사나 가족과 실시간 시트를 공유하여 신속한 보험금 청구 지원을 받으세요

🎯 이상적인 사용자: 청구 및 이사를 효율적으로 처리하기 위해 정확하고 클라우드 친화적인 재고 추적이 필요한 주택 소유자, 임차인 및 보험에 민감한 개인.

11. Budget Insurance의 PDF 홈 인벤토리 체크리스트 템플릿

budget Insurance를 통해

모든 소지품을 기록할 수 있는 인쇄 가능한 방별 가이드가 필요하십니까? Budget Insurance의 PDF 가정 재고 체크리스트가 바로 여러분이 필요로 하는 것일 수 있습니다.

고급 전자 제품부터 정원 도구까지, 모든 것이 하나의 사용하기 쉬운 문서에 정리됩니다. 자동 계산된 열은 항목 수와 총 값을 처리하며, 내장 필드를 사용하면 공급업체 목록 템플릿을 사용하여 구매 출처를 기록할 수 있습니다. 영수증과 사진을 직접 첨부할 수도 있어 재고 목록을 철저하게 작성하고 보험사에 제출할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 할 수 있습니다.

항목의 수량을 기록하고 총 값을 자동으로 계산하세요

소유권을 명확하게 증명하기 위해 영수증과 이미지를 첨부하세요

통합 공급업체 목록 템플릿을 사용하여 구매 출처를 캡처하세요

빠른 문서를 위해 구조화된 방별 체크리스트를 유지하세요

디지털 도구 없이 청구에 사용할 수 있는 재고 목록을 준비하세요

🎯 이상적인 사용자: 철저하고 청구에 대비한 재고 목록을 준비하기 위해 간단하고 오프라인에서 인쇄 가능한 체크리스트를 선호하는 주택 소유자 및 임차인.

👀 알고 계셨나요? 보험 전문가들은 고객이 이미 완전한 재고 목록을 준비해 놓은 경우 보험 청구 절차가 최대 100% 더 빨라진다고 말합니다.

12. Superjoin의 스프레드시트 홈 인벤토리 템플릿

via Superjoin

Superjoin의 스프레드시트 홈 인벤토리 템플릿은 AI 기반의 기본값을 사용하여 추적을 간소화합니다. 이 템플릿을 사용하면 모든 스프레드시트를 가정용으로 사용할 수 있는 강력한 인벤토리 최적화 소프트웨어로 바꿀 수 있습니다.

항목을 기록하면 카테고리, 값 및 조건이 제안되므로 수동으로 추측할 필요가 없습니다. 사진 삽입 및 사용자 지정 필드는 일련 번호, 구매 날짜 및 보증 만료일을 하나의 사용자 친화적인 인터페이스에 캡처하며, 번거로운 설치 없이 여러 기기에서 작동합니다.

이 템플릿을 사용하여

AI 제안을 활용하여 항목을 정확하게 분류하고 가치를 평가하세요

소유권을 즉시 증명할 수 있도록 사진과 노트를 삽입하세요

일련 번호, 구매 날짜 및 보증 세부 정보를 손쉽게 추적하세요

실시간 재고 액세스를 위해 여러 기기에서 업데이트를 동기화하세요

🎯 이상적인 사용자: 귀중품을 보호하기 위해 스마트한 AI 기반 스프레드시트를 원하는 주택 소유자, 임차인 및 보험에 민감한 개인.

ClickUp으로 집과 마음의 평화를 보호하세요

재고 관리는 번거롭거나 스프레드시트와 스티커 메모로 어수선해질 필요가 없습니다. ClickUp을 사용하면 재고 수준, 구매 주문, 재입고 알림 및 관련 작업 등 모든 것을 한 곳에서 쉽게 연결할 수 있습니다.

더 이상 앱을 토글하거나 중요한 것을 놓칠까 걱정할 필요가 없습니다. 사용자 지정 가능한 보기 및 자동화 기능을 통해 재고 현황과 주의가 필요한 사항을 항상 파악할 수 있습니다.

물론, 템플릿은 많이 있습니다. 하지만 ClickUp은 단순한 목록 그 이상의 기능을 제공합니다. 재고 및 관련 워크플로우를 간소화하는 전체 시스템입니다.

지금 ClickUp에 가입하고 시작하세요!