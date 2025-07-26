모든 기기에서 노트를 PDF로 저장하는 방법

노트를 PDF로 저장해야 합니까? 회의록, 학습 노트, 간단한 알림 등 텍스트를 깔끔하고 공유 가능한 PDF로 쉽게 변환할 수 있습니다.

그러나 Apple Notes, Google Docs, Evernote 등 사용하는 노트 앱 에 따라 단계가 숨겨져 있거나 일관되지 않을 수 있습니다. "공유"를 사용하시나요? "내보내기"를 사용하시나요? 아니면 "PDF로 인쇄"를 사용하시나요?

이 가이드에서는 실제로 작동하는 명확한 단계를 통해 인기 있는 도구 및 장치에서 노트를 PDF로 저장하는 방법을 안내합니다.

노트를 PDF로 내보내는 것이 유용한 이유

PDF는 모든 플랫폼에서 폰트, 레이아웃 및 시각적 요소를 유지하는 범용 고정 형식 파일 형식입니다. 따라서 노트를 PDF로 저장하면 제어가 용이합니다. 폰트, 스페이스, 이미지, 링크, PDF에 대한 댓글 및 맞춤형 하이라이트 등 콘텐츠를 의도한 그대로 정확하게 고정할 수 있습니다.

팀원과 노트를 공유하거나, 회의 노트를 첨부하거나, 기기를 전환하기 전에 아이디어를 백업할 때 PDF를 사용하면 아이디어가 그대로 유지되고 전문적으로 보입니다.

👀 알고 계셨나요? 연구에 따르면 코넬 방법은 적극적인 기억을 촉진하여 정보의 유지력을 높입니다. 노트를 단서 열, 자세한 노트, 요약으로 나누는 구조화된 형식은 자료에 대한 몰입도를 높여 기억의 통합을 향상시킵니다. 이 방법은 학업 성적 향상과 복잡한 주제에 대한 더 깊은 이해와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. ​

모든 노트 앱이 똑같은 것은 아닙니다. 각 앱의 특징을 비교해 보세요

일부 도구는 PDF를 내보내기만 하면 됩니다. ClickUp과 같은 다른 도구는 내장된 AI, 협업 및 작업 관리 기능을 통해 노트에 대한 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다. 최고의 노트 작성 도구를 비교해 보세요.

Tool PDF로 내보내기 AI 요약 실시간 협업 노트 → 작업 Google Docs ✅ ❌ ✅ ❌ Evernote ✅ (한도) ❌ ✅ ❌ Apple Notes ✅ ❌ ❌ ❌ ClickUp ✅ ✅ ✅ ✅

각 도구의 기능과 제한 사항을 확인하셨다면, 이제 노트를 PDF로 내보내는 방법을 살펴보겠습니다. 모바일에서 공유 아이콘을 사용하거나, 마크업으로 마지막 손질을 하거나, 백업을 위해 스캔한 문서를 저장하는 등, Google Docs에서 Apple Notes로 몇 번의 탭만으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

1. Google Docs

Google Docs는 다른 사람들과 문서를 매우 쉽게 작업할 수 있기 때문에 학생과 전문가에게 필수적인 협업 도구입니다. 자동 저장 기능 덕분에 실시간으로 편집하고 즉시 공유할 수 있으며, 작업 내용이 손실될 걱정도 없습니다. 몇 번의 클릭만으로 노트를 PDF로 변환할 수 있으므로 빠르고 전문적인 공유에 이상적입니다.

Google Docs에서 노트를 PDF로 내보내려면:

내보낼 노트를 엽니다

상단 좌측 메뉴에서 파일을 클릭하세요

google Docs를 통해

팝업 메뉴에서 다운로드 > PDF 문서 (. pdf) 를 선택하세요

Google Docs PDF로 다운로드 옵션

파일이 다운로드 폴더에 저장됩니다

👀 알고 계셨나요? 한 연구에 따르면, 대학생의 65%가 디지털로 노트를 작성한다고 합니다. 태블릿, 노트북, 휴대폰 등 어떤 기기에서든 노트를 PDF로 저장하면 노트를 정리하고, 공유하고, 나중에 사용할 수 있도록 보존할 수 있는 간단한 방법입니다!

2. Microsoft Word

Microsoft Word는 상세하고 세련된 문서를 작성해야 하는 전문가에게 최고의 선택입니다. 정밀한 서식 옵션과 내장된 PDF 내보내기 기능을 통해 회의 노트 작성, 제안서 초안 작성, 보고서 준비에 적합하며, 문서 생성 및 공유를 원활하게 진행할 수 있습니다.

프로그램의 데스크탑 버전에서 Word 노트를 PDF로 저장하려면:

Word에서 노트를 엽니다

화면 왼쪽 상단의 파일을 클릭하세요

microsoft Word를 통해

Adobe PDF로 저장으로 이동하세요

Microsoft Word에서 Adobe PDF로 저장 옵션

대상 폴더를 선택하고 저장을 탭하세요

Microsoft Word에서 대상 폴더를 선택하세요

브라우저에서 Microsoft Word를 사용하는 경우:

파일을 클릭하세요

브라우저의 Microsoft Word 파일 메뉴

내보내기 > PDF로 다운로드를 선택하세요

Microsoft Word 브라우저 버전에서 PDF로 내보내기

다운로드 를 선택하여 파일을 PDF로 저장하세요

Microsoft Word 브라우저 버전에서 PDF 다운로드

3. Apple Notes

Apple Notes는 간단한 방법으로 빠른 메모나 시각적 메모를 작성해야 하는 Mac, iPhone 및 iPad 사용자에게 적합합니다. 모든 Apple 기기에서 동기화되며, 노트를 깔끔하고 전문적인 PDF로 내보내 저장하거나 공유할 수 있습니다.

IPhone/iPad에 노트를 저장하려면:

Apple Notes 앱에서 PDF로 저장할 노트를 열거나 새 페이지를 시작하세요

오른쪽 상단 모서리에 있는 공유 아이콘을 탭하세요

apple Notes를 통해

팝업 메뉴에서 복사 보내기를 선택하세요

Apple Notes iPhone에서 복사 메뉴 보내기

아래로 스크롤하여 파일로 저장 을 탭하세요

또한 마크업을 탭하여 노트를 PDF로 저장하기 전에 주석을 추가할 수도 있습니다. 이동 중에도 빠르게 편집하거나 중요한 부분을 강조 표시하기에 적합합니다

IPhone의 Apple Notes 파일 저장 메뉴

Mac에서 Apple Notes 앱을 사용하는 경우:

노트를 엽니다

파일 > PDF로 내보내기를 탭하세요

Mac에서 Apple Notes를 PDF로 내보내기

파일 저장 위치를 선택하고 저장을 터치하세요

Mac에서 Apple Notes PDF 저장 대화 상자

🧠 재미있는 사실: 이중 코딩 이론은 단어와 그림이라는 두 가지 기억 경로를 만들어 기억력을 두 배로 높입니다. 따라서 시험을 준비하거나 새로운 소프트웨어를 습득할 때, 필기한 노트에 다이어그램이나 비디오를 함께 사용하면 기억력을 높일 수 있습니다.

4. Evernote

Evernote는 특히 Apple이 아닌 사용자에게 Apple Notes의 훌륭한 대안입니다. 강력한 태그, 정리 및 멀티미디어 지원 기능을 통해 대량의 노트를 관리하기에 적합합니다. 간단한 텍스트부터 이미지, PDF, 음성 메모에 이르기까지 모든 것을 한 곳에 쉽게 저장할 수 있습니다.

Evernote를 사용하면 무료 플랜에서도 데스크톱 앱에서 개별 노트를 PDF로 내보낼 수 있습니다. 그러나 전체 노트북을 내보내려면 유료 구독이 필요하며, 무료 플랜에서는 이제 사용자가 50개의 노트와 1개의 노트북으로 제한됩니다.

데스크톱 버전 앱에서 Evernote 노트를 PDF 파일로 내보내려면:

Evernote에서 노트를 엽니다

화면 오른쪽 상단의 세 점 메뉴 (⋯) 를 클릭하세요

evernote를 통해

파일 > PDF로 내보내기를 선택하세요

Evernote 파일 메뉴 PDF로 내보내기 옵션

수출을 선택하세요

Evernote PDF 내보내기 대화 상자

브라우저에서 Evernote를 사용하는 경우 인쇄를 선택하여 노트를 저장하세요. 방법은 다음과 같습니다.

화면 오른쪽 상단의 세 점 메뉴 (⋯) 를 클릭하세요

Print를 탭하세요

브라우저의 Evernote 인쇄 메뉴

PDF로 저장을 선택하세요

브라우저에서 Evernote PDF로 저장 옵션

파일 저장 위치를 선택하고 PDF를 저장하세요

5. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote는 필기, 이미지 및 텍스트를 함께 사용하는 시각적 사고를 하는 사용자에게 이상적입니다. 유연한 노트북 구조와 강력한 그리기 도구를 통해 쉽게 정리하고 창의적으로 메모를 작성할 수 있습니다.

Windows의 OneNote에서 노트를 PDF로 내보내려면:

액세스할 노트/페이지를 선택하세요

화면 오른쪽 상단의 파일을 클릭하세요

microsoft OneNote를 통해

내보내기를 선택하고 형식으로 PDF를 선택한 다음 내보내기를 클릭하세요

Microsoft OneNote PDF로 내보내기 대화 상자

저장 위치 선택 후 저장을 클릭하세요

Microsoft OneNote PDF 저장 대화 상자

6. Notion

Notion은 자세한 페이지, 데이터베이스 및 위키를 구성하는 데 이상적입니다. 전체 페이지의 구조화된 PDF 내보내기를 지원하므로 프로젝트 노트나 지식 기반을 문서화할 수 있습니다.

Notion 페이지를 PDF로 내보내려면:

액세스할 페이지를 엽니다

오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 메뉴 (⋯) 를 클릭하고 내보내기를 선택하세요

Notion Notion을 통한 Notion 내보내기 메뉴

내보내기에서 PDF 형식을 선택하세요

Notion PDF로 내보내기 옵션

내보내기 를 클릭하고 파일을 다운로드하세요

Notion PDF 다운로드 대화 상자

7. Google Keep

Google Keep은 Android 및 Google 계정에서 빠른 노트, 목록 및 알림을 정리합니다. 색상 코드, 라벨, 간편한 기기 동기화 등 간단한 기능을 제공합니다.

그러나 직접 PDF로 내보내기 옵션은 없습니다. 공유하거나 저장하려면 콘텐츠를 Google Docs와 같은 다른 앱으로 복사해야 합니다.

Google Keep 노트를 PDF로 저장하려면:

브라우저에서 노트를 엽니다

세 개의 점 메뉴 (⋯) > Google Docs에 복사를 클릭하세요

Google Keep Google Keep을 통해 Google Docs로 복사 메뉴

Google Docs에서 복사한 노트를 엽니다

위에서 언급한 Google Docs 방법을 사용하여 PDF로 다운로드하세요

(참고: Google Docs를 통한 PDF 내보내기는 데스크탑 브라우저에서만 지원됩니다. )

🧠 재미있는 사실: 벤자민 프랭클린은 재치 있는 격언과 실용적인 조언으로 가득 찬 그의 유명한 저서 "Poor Richard’s Almanack" 에 " Poor Richard"라는 가명을 사용했습니다. 일기를 쓰고 반성하는 그의 습관은 이러한 시대를 초월한 통찰력을 쌓아 미국 사상의 키 인물로 그의 레거시를 형성하는 데 도움이 되었습니다.

노트를 PDF로 내보내는 것은 간단해 보이지만, 기존의 도구는 흐름보다 마찰을 더 많이 일으키는 경우가 많습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 문제입니다.

형식 옵션이 제한됩니다: 내부 링크, 체크박스, 댓글 스레드, 웹 삽입물 등 대화형 요소는 내보내기 과정에서 종종 사라집니다

품질 저하: 내보낸 이미지는 해상도와 색상 정확도가 떨어질 수 있으며, 이는 노트의 전체적인 품질에 영향을 미칠 수 있습니다

실시간 협업 기능이 없습니다. 노트를 공유하려면 일반적으로 파일을 주고받아야 하기 때문에 버전 혼동 및 지연이 발생할 수 있습니다

복잡한 검색: PDF는 내보내기 후 폴더에 묻혀버리기 쉬우며, 태그를 지정하거나 관련 작업에 연결하기가 쉽지 않습니다

작업 연결 없음: 메모에 있는 작업 항목이나 메모에 있는 작업 항목이나 할 일 목록은 작업 관리 도구와 동기화되지 않으므로, 일일 루틴이나 마감일에 대한 혼동이 발생할 수 있습니다

👀 알고 계셨나요? 직원의 61%는 분산된 시스템에서 정보 업데이트, 검색 및 관리에 시간을 소비하고 있습니다. 그렇기 때문에 노트는 일하는 곳과 같은 곳에 있어야 합니다!

