시간 영향 분석을 수행하는 방법(예시 포함)

중요한 인프라 프로젝트의 중간에 도달한 시점에서, 배송 지연이나 설계 변경으로 인해 타임라인이 갑자기 틀어졌습니다. 이 차질이 팀의 잘못이 아니라는 것은 알고 있지만, 어떻게 증명할 수 있을까요? 더 중요한 것은, 이로 인해 얼마나 많은 시간이 소요될지 정확하게 파악하는 방법입니다

바로 여기서 시간 영향 분석(TIA)이 필요합니다. 🏗️

이 일정 관리 방법은 잠재적인 지연을 모델링하고 그 영향을 확대되기 전에 평가하는 데 도움을 줍니다. 지연이 완료 일정에 어떻게 영향을 미칠지 추측하는 대신, 현재 일정표에 지연을 반영하고 어떤 부분이 변경되는지 확인한 후 실제 데이터로 뒷받침할 수 있습니다.

건설 프로젝트, 엔지니어링 플랜 또는 정부 계약을 관리하는 경우 TIA를 수행하는 방법을 알면 지연 클레임, 변경 주문 및 타임라인 협상을 자신 있게 제어할 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음과 같이 자세히 설명합니다:

✅ 시간 영향 분석이란 무엇인가 (법적 용어 없이)

🛠️ 단계별 수행 방법

🔁 피해야 할 일반적인 오류

🧠 지연 모델링을 쉽게 하는 도구

📊 모든 것을 현실로 구현하는 실제 예시

이 과정을 마치면 전문가처럼 일정 영향을 분석하고 이를 효과적으로 전달할 수 있게 됩니다.

⭐️ 기능 템플릿 ClickUp 시간 분석 템플릿 은 팀이 시간의 사용처를 명확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 작업 및 프로젝트에 소요된 시간을 추적하여 패턴을 파악하고, 병목 현상을 제거하며, 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 시간 분석 템플릿을 사용하여 더 스마트하게 일하고 일정을 관리하세요

시간 영향 분석이란 무엇인가요?

시간 영향 분석(TIA)은 날씨 문제, 자재 지연, 설계 변경 등 특정 지연이 프로젝트의 전체 타임라인에 어떤 영향을 미칠지 평가하기 위해 사용되는 일정 관리 기법입니다.

이 분석은 플랜의 한 번의 변경이 몇 달에 걸친 작업에 영향을 미칠 수 있는 건설, 엔지니어링 및 인프라 프로젝트에서 가장 일반적으로 사용됩니다. TIA를 사용하면 사후에 무엇이 잘못되었는지 설명하는 대신, 지연이 발생하기 전에 시뮬레이션하여 그 영향을 평가하고 조치를 취할 수 있습니다.

간단히 말해서, 다음과 같이 작동합니다.현재 프로젝트 일정에 활동 그룹(fragnet이라고 함)을 삽입합니다. 이 fragnet은 지연 이벤트를 나타냅니다. 추가한 후 일정을 재계산하여 프로젝트의 종료 날짜가 변경되는지, 그리고 어떻게 변경되는지 확인합니다. 그 차이는 시간 영향입니다.

🎉 흥미로운 사실: “fragnet”이라는 용어는 “fragment”와 “network”의 합성어로, 마스터 일정 내의 작은 일정 단위를 의미합니다.

📮ClickUp Insight: 92%의 근로자는 일관되지 않은 방법으로 작업 항목을 추적하기 때문에 의사 결정이 누락되거나 실행이 지연됩니다. 후속 노트를 보내거나 스프레드시트를 사용하는 등 그 방법이 무엇이든, 이 프로세스는 종종 산발적이고 비효율적입니다. ClickUp의 작업 기능은 대화를 작업으로 원활하게 변환하므로 팀이 신속하게 행동하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

일하는 방식: 지연 시뮬레이션 구축

TIA의 핵심은 fragnet, 즉 "분할된 네트워크"입니다. 특정 지연을 나타내는 소규모 작업 시퀀스로 생각하면 됩니다. 이 fragnet을 현재 프로젝트 타임라인에 드롭하여 어떤 일이 발생하는지 테스트할 수 있습니다.

흐름은 다음과 같습니다.

프래그넷 구축: 프로젝트 고속도로에 팝업 우회로를 설치하는 것과 같이, 연결된 작업 그룹으로 지연을 모델링합니다 현재 일정에 삽입: 실제 지연이 발생할 가능성이 가장 높은 곳에 최신 버전의 실제 일정을 사용하여 추가합니다 재계산 실행: 일정을 재계산하여 중요 경로 및 종료 날짜가 변경되었는지(그리고 어떻게 변경되었는지) 확인합니다 결과 분석: 원래 타임라인과 업데이트된 타임라인의 차이 = 시간 영향

🧠 고요한 물에 돌을 던지는 것을 생각해보세요. 파편은 돌입니다. 물결은 조정된 타임라인입니다. TIA를 사용하면 지연에 단순히 대응하는 것이 아니라 지연을 예측하고, 그 영향을 시각화하며, 팀이 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 안내할 수 있습니다.

👉 작업의 우선 순위를 정하고 지연을 방지하는 방법을 확인하세요! ⏱️✅

시간 영향 분석의 키 요소:

미래 지향적이며 과거를 되짚는 것이 아닙니다: TIA는 가상의 지연을 예측하여 평가하는 데 초점을 맞추며, 법의학적 지연 분석처럼 과거를 되짚는 것이 아닙니다

실제 중단 상황을 모델링합니다: 현장 조건, 리소스 변경 또는 예기치 않은 이벤트를 모방한 작업을 사용합니다

중요 경로를 재계산합니다: 지연으로 인해 주요 마일스톤이 변경되는지, 또는 여유 시간으로 흡수할 수 있는지 여부를 표시합니다

방어 가능한 인사이트를 제공합니다: 클라이언트 업데이트, 법적 청구 또는 변경 주문에 필수적입니다

TIA는 프로젝트의 예상치 못한 변수가 일정과 신뢰성을 위협할 때 유용한 비밀 무기입니다. 📉 하지만 걱정하지 마세요. 단계별로 정확하게 진행하는 방법을 자세히 안내해드리겠습니다.

💡 프로 팁: ClickUp을 사용하면 사용자 정의 필드, 작업 의존성, 실시간 대시보드와 같은 강력한 기능을 활용하여 TIA 프로세스의 모든 단계를 문서화, 시각화 및 전달함으로써 이러한 요소를 현실로 구현할 수 있습니다.

시간 영향 분석이 중요한 이유

지연은 불가피합니다. 날씨가 변합니다. 자재가 늦게 도착합니다. 이해관계자가 마지막 순간에 범위 변경을 요청합니다.

그러나 성공적인 프로젝트와 지연된 프로젝트를 구분하는 것은 중단을 피하는 것이 아니라 중단이 발생했을 때 얼마나 잘 대응하는가입니다.

바로 여기서 시간 영향 분석이 그 가치를 입증합니다.

TIA는 단순한 주의 사항을 넘어 명확성과 제어력을 제공합니다. 프로젝트 관리자, 스케줄러 및 계약자가 지연이 마감 기한을 놓치거나 예산 초과, 법적 분쟁으로 확대되기 전에 미리 대비할 수 있도록 지원합니다.

🎉 흥미로운 사실: 일부 프로젝트 매니저들은 시간 영향 분석 시나리오를 내부 시뮬레이션으로 활용합니다—“크레인 사용이 2일 지연된다면?” 또는 “설계 승인 과정이 다시 지연된다면?” 이는 지연이 비용으로 이어지기 전에 하청업체와 부동 시간 사용 및 재할당을 사전 협상하는 데 도움이 됩니다.

🎯 TIA가 프로젝트에 중요한 이유:

지연을 예측 가능하게 만들어 혼란을 방지합니다: TIA는 중단 상황이 어떻게 전개될 수 있는지 시뮬레이션하여 사후에 급히 조정해야 하는 상황을 방지합니다

데이터에 기반한 의사 결정을 지원합니다: 특정 작업을 신속하게 진행할지, 계약 연장을 요청할지 결정할 때 TIA는 추측이 아닌 방어 가능한 증거를 제공합니다

팀과 클라이언트 간의 커뮤니케이션이 개선됩니다. 모호한 설명 대신 실제 입력 사항을 기반으로 시각화된 타임라인 변경 사항을 보여줄 수 있습니다. 이렇게 하면 회의에서 설명하기가 훨씬 쉬워지고 (논쟁도 훨씬 어려워집니다 😉)

클레임 및 연장에 도움이 됩니다: 많은 정부 및 인프라 계약에서는 지연에 대한 정당성을 요구합니다. TIA를 사용하면 공식적인 분쟁이나 연장 요청에 대응할 수 있는 문서를 작성할 수 있습니다

ClickUp의 협업 작업 공간을 사용하면 모든 사람이 동일한 페이지를 쉽게 확인할 수 있습니다. 문서, 채팅 및 작업 댓글을 통해 모든 지연 관련 논의, 증빙 자료 및 결정을 중앙에서 관리할 수 있으므로 이메일 스레드나 스프레드시트에서 정보가 누락되는 일이 없습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 권한 및 공유 설정을 사용하여 지연 로그, TIA 문서 또는 대시보드를 볼 수 있거나 편집할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 이를 통해 클라이언트 또는 계약자와 실시간 업데이트를 안전하게 공유할 수 있습니다.

예시: 건설 업계에서는 사소한 장애도 큰 차질로 이어질 수 있습니다. 건설 프로젝트 관리자는 전체 프로젝트 완료 일정을 지키기 위해 시간 영향 분석(TIA)과 같은 일정 지연 분석 기법을 사용합니다. 과거를 되돌아보는 회고적 분석과 달리, TIA는 마지막으로 승인된 일정을 기반으로 잠재적인 건설 지연을 시뮬레이션하는 전망적 분석 방법입니다. CPM 일정표에 fragnet을 삽입하면 지연이 발생하기 전에 핵심 경로가 어떻게 변동될지 예측할 수 있습니다.

지연이 겹치는 경우, 건설 회사는 종종 동시 지연을 설명하고 책임이 있는 당사자를 평가하기 위해 별도의 분석을 실행해야 합니다. 이를 위해서는 명확한 논리와 의존성을 갖춘 적절한 일정 구조가 필요하며, ClickUp과 같은 최신 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 이러한 구조를 간소화할 수 있습니다. 일정 분석 및 실시간 협업을 지원하는 도구를 사용하면 모든 지연을 명확하게 추적, 시뮬레이션 및 해결할 수 있습니다.

🔍 다음과 같은 상황을 상상해보세요. 지연에 대해 불만을 가진 이해 관계자에게 프레젠테이션을 하고 있습니다. TIA 보고서를 꺼내서 지연이 발생한 위치, 중요 경로에 미친 영향, 조정하기 위해 수행한 작업을 정확하게 보여줍니다. 갑자기 대화의 주제가 비난에서 해결책으로 바뀌게 됩니다.

그것이 바로 TIA의 힘입니다.

시간 영향 분석 수행 방법

시간 영향 분석은 기술적인 용어로 들릴 수 있지만, 명확하고 반복 가능한 프로세스를 따릅니다. Primavera P6, Microsoft Project 또는 ClickUp과 같은 모든 업무용 앱에서 일하는 경우에도 핵심 단계는 동일합니다.

대부분의 건설 프로젝트에서 스케줄러 또는 계획 엔지니어가 TIA를 수행하며, 프로젝트 관리자와 협력하고, 중요한 경우에는 계약 관리자 또는 클레임 컨설턴트와 협력하기도 합니다. 법적 검토가 필요할 가능성이 있는 경우, 일부 건설 회사는 TIA가 업계 표준을 충족하는지 확인하기 위해 독립적인 지연 분석가를 참여시킵니다.

간단한 워크플로우로 살펴보겠습니다.

1단계: 지연 이벤트 식별

일정에 영향을 미칠 수 있는 문제를 정확히 파악하는 것부터 시작하세요. 배송 지연부터 설계 수정, 기상 악화까지 그 원인은 다양할 수 있습니다. 구체적으로, 그 원인은 무엇이며, 언제 발생했으며, 어떤 작업에 영향을 미칠 가능성이 높습니까?

💡 프로 팁: 지연 로그, 일일 보고서 또는 팀 커뮤니케이션 스레드에 소스와 컨텍스트를 문서화하세요. ClickUp Brain을 사용하면 커뮤니케이션 스레드 또는 사이트 업데이트를 빠르게 요약하여 지연 트리거를 파악할 수 있습니다.

이벤트를 식별한 후에는 이메일, 현장 사진, 회의 노트, 비용 영향 등 모든 증거를 한 곳에 중앙 집중식으로 저장할 수 있는 방법이 필요합니다.

ClickUp이 지연 문서를 명확하고 추적 가능하게 정리하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.🗂️ ClickUp 문서에 지연 문서를 중앙 집중화 —비용 영향, 첨부 파일 및 팀 토론을 한 곳에서 캡처하여 완전한 추적 가능성을 확보하세요.

시간 영향 분석 ClickUp 문서

이 문서는 관련 작업에 직접 연결되므로 프로젝트 관리자, 스케줄러 및 법무 팀이 모두 동일한 정보 소스에 액세스할 수 있어, 시간 연장(EOT) 요청이나 공식적인 분쟁에 이상적입니다.

지연에 대한 팀 토론은 작업 댓글이나 ClickUp 채팅에서 진행할 수 있으며, 모든 내용이 문서화되어 쉽게 참조할 수 있습니다.

🧐 알고 계십니까? Dodge Data & Analytics 보고서에 따르면, 건설 전문가의 77%는 일정 가시성이 부족함이 예산 초과 지출의 주요 원인이라고 응답했습니다. 지연의 영향을 모델링하고 전달하는 도구를 사용하면 이러한 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

ClickUp 양식을 사용하면 팀 회원이나 현장 직원이 모든 기기에서 지연 이벤트를 제출할 수 있으므로 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다. 제출된 양식은 필요한 모든 세부 정보와 함께 지연 로그 목록에 자동으로 채워집니다.

ClickUp Brain을 사용하면 커뮤니케이션 스레드 또는 일일 보고서를 빠르게 요약하여 지연의 원인과 상황을 정확하게 파악할 수 있습니다. 그러나 일정의 영향을 자동으로 분석하거나 시뮬레이션하지는 않습니다. 요약 및 인사이트는 기존 작업 공간 데이터를 기반으로 하며 사용자의 프롬프트가 필요합니다.

ClickUp Brain은 채팅을 요약하고 인사이트를 제공합니다

💡 프로 팁: 반복적인 작업을 자동화하세요: 지연이 기록되면 ClickUp 자동화 기능을 사용하여 이해 관계자에게 자동으로 알리고, 검토자를 지정하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하세요.

2단계: 프래그넷 구축

이제 fragnet을 만드세요. fragnet은 지연과 관련된 작업으로 구성된 집중 그룹으로, 중단이 실제로 어떻게 진행될지 모델링합니다. 여기에는 유휴 시간, 조정 회의, 승인 또는 재작업 활동이 포함될 수 있습니다.

프래그넷의 각 작업에는 다음이 포함되어야 합니다.

기간(소요 시간)

의존성(블록하거나 블록당하는 요소)

책임 팀 또는 이해 관계자

비용 또는 자원 영향

ClickUp의 목록 보기에서 어떻게 표시되는지 확인해보세요.

시간 영향 분석 목록 보기

🧩 연결된 ClickUp 작업 또는 하위 작업으로 프래그넷을 구성하고 사용자 지정 필드, 비용 추적 및 담당자를 사용하여 실제 프로젝트 지연의 복잡성을 시뮬레이션하세요.

이 보기를 사용하면 필드에서 발생하는 프래그넷을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 유휴 시간을 추적하고, 첨부 파일을 추가하고, 후속 조치를 자동화할 수 있습니다.

💡 프로 팁: "프래그넷"은 지연 모델입니다. 이 모델이 일정에 삽입되고 재계산되면 "프래그넷 시나리오"가 발생합니다. ClickUp을 사용하면 여러 프래그넷 시나리오를 나란히 구축하고 테스트할 수 있습니다.

또한 의존성을 사용하여 이전 및 이후에 수행할 작업을 표시하고, 시간 추정치를 설정하고, 적절한 팀 회원을 할당할 수 있습니다. 작업 관계(블록, 대기, 연결된 작업)를 사용하여 지연이 프로젝트에 어떻게 연쇄적으로 영향을 미치는지 시각적으로 지도에 표시할 수 있습니다.

일반적인 프래그넷 구조가 있는 경우, 향후 사용을 위해 작업 템플릿으로 저장하세요. 이렇게 하면 모든 TIA가 표준화된 최고의 실행 방식 워크플로우를 따르게 됩니다.

ClickUp 작업에 시간 추적 및 시간 추정 추가하기

💡 프로 팁: ClickUp의 내장 시간 추적 기능을 사용하여 지연으로 인해 실제로 손실된 시간을 추적하고, 보고 및 청구에 필요한 총 시간을 집계하세요. 작업, 목록 또는 프로젝트 수준에서 예상 지연 기간과 실제 지연 기간을 비교하여 보다 정확한 예측을 할 수 있습니다.

3단계: 현재 일정에 프래그넷 삽입

프래그넷이 정의되면, 오래된 기준이 아닌 가장 최근에 승인된 프로젝트 일정에 배치하십시오. 이렇게 하면 분석의 최신성과 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 간트 보기를 사용하면 프래그넷을 실시간 일정에 쉽게 드롭하고 업스트림 및 다운스트림 작업과의 연결을 확인할 수 있습니다.

지연을 시뮬레이션했을 때의 모습은 다음과 같습니다:

시간 영향 분석 간트 보기

📅 간트 보기에서 실시간 의존성을 사용하여 지연 모델링 — 프래그넷이 타임라인 및 중요 경로에 미치는 영향을 즉시 시각화합니다.

이 예시에서는 철강 배송이 지연되어 프레임 작업, 검사 일정 변경, 이해 관계자 커뮤니케이션이 지연되었습니다. 모든 변경 사항은 중요 경로에 동적으로 업데이트되므로 스프레드시트 수식이나 추측이 필요하지 않습니다.

🎉 재미있는 사실: 기록상 가장 짧은 상업용 건설 프로젝트는 무엇일까요? 중국에서 모듈식 유닛과 엄격한 일정을 통해 6일 만에 조립된 팝업 호텔입니다. Fragnet 분석을 해보실 분 계십니까?

4단계: 일정 재계산

이제 일정 재계산을 실행하세요. 이 순간이 진실의 순간입니다: 지연이 비판 경로를 초과하는지, 아니면 충분한 여유 시간이 있는지 확인할 수 있습니다.

ClickUp 간트 보기는 타임라인을 자동으로 업데이트하고 의존성 및 마일스톤의 변경 사항을 강조 표시합니다. ClickUp은 고급 CPM 로직이나 자동화된 중요 경로 재계산을 수행하지는 않지만, 영향을 시각적으로 평가하고 대시보드를 사용하여 마일스톤 날짜의 변경 사항, 새로운 의존성, 작업 시작/종료 시간의 지연 등을 추적할 수 있습니다.

주목해야 할 점:

마일스톤 날짜의 변경

중요 경로에 대한 새로운 의존성

작업 시작/종료 시간의 지연

💡 프로 팁: ClickUp을 Google 캘린더 또는 Slack과 통합하면 지연의 영향이 모든 사람의 일일 아젠다 또는 팀 채널에 표시되어 원활한 커뮤니케이션이 가능합니다.

5단계: 전후 타임라인 비교

마지막으로, 업데이트된 일정을 원래 버전과 비교하여 순 시간 영향을 파악합니다. 이를 통해 추가된 일수, 이동된 결과물, 위험 요소가 어디에 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 타임라인, 원형 차트(지연 원인) 및 작업량 보기를 통해 지연 추세, 누적 영향 및 프로젝트 상태를 시각화하는 맞춤형 위젯을 만들 수 있습니다. 타임라인 위젯을 나란히 배치하여 기준 일정과 현재 일정을 비교하고, 팀이나 클라이언트와 인사이트를 공유할 수 있습니다.

ClickUp의 대시보드를 통해 프로젝트 성과에 대한 실시간 인사이트를 얻으세요

📊 이 비교는 내부 의사 결정, 클라이언트 업데이트 또는 공식적인 지연 청구에 사용할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain이 모든 지연 관련 토론을 요약하고 리더십 팀을 위한 주간 영향 보고서를 생성하도록 하세요.

🔍 빠른 체크리스트: 시간 영향 분석을 수행하는 방법 ✅ 지연 이벤트 식별 및 문서화✅ 의존성이 있는 현실적인 프래그넷 생성✅ 마지막으로 승인된 일정에 프래그넷 삽입✅ 재계산하여 중요 경로의 변경 사항 평가✅ 결과 비교 및 시간 영향 문서화✅ 명확한 시각 자료로 결과 전달

시간 분석 템플릿: 생산성 격차 찾기 및 해결

무료 템플릿 받기 즉시 사용 가능한 시간 영향 분석 템플릿을 사용하여 프로젝트 지연을 정확하게 추적, 시뮬레이션 및 분석하세요

ClickUp 시간 영향 분석 템플릿을 지연 관리를 위한 가상 제어실로 생각해보세요. 이 템플릿은 특히 지연을 시뮬레이션할 때 프로젝트 전반에 걸쳐 시간이 어떻게 사용되고 있는지 추적, 분석 및 시각화하는 데 도움이 됩니다.

통합된 사용자 정의 필드, 시간 추적 및 여러 보기를 통해 유휴 시간부터 시간당 비용에 이르기까지 모든 것을 캡처하고 데이터를 집계하여 정확한 분석을 수행할 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

맞춤형 상태 및 여러 보기 – 미리 준비된 목록, 양식 및 시작 가이드 보기를 전환하여 유휴 시간, 지연 이벤트를 기록하고 작업을 원활하게 관리할 수 있습니다

11개 이상의 사용자 지정 필드 – 유휴 시간, 부서, 시간당 근로자 비용, 근로자 수 등 모든 것을 한 곳에서 ClickUp에 캡처하세요

통합 시간 추적 및 집계 – 작업에 직접 시간을 기록하고, 하위 작업에 집계하고, 추정 기간과 실제 기간을 비교하여 정확한 분석을 수행할 수 있습니다

검토자 친화적인 양식 보기 – 양식 입력을 사용하여 팀 전체에 걸쳐 지연 또는 유휴 시간을 일관되게 기록하여 데이터 누락을 방지할 수 있습니다

시각적 인사이트 및 대시보드 – ClickUp 대시보드와 연결하여 시간 추세, 문제 및 병목 현상을 실시간으로 추적할 수 있어 이해 관계자에게 최신 정보를 전달하기에 적합합니다

시간 영향 분석 예시

대규모 상업용 건축 프로젝트(고층 오피스 타워 등)를 관리하고 있으며, 팀이 구조 골조 공사의 중간 단계에 있다고 가정해 보겠습니다. 갑자기, 90일째에 도착해야 할 강철이 공급업체의 지연으로 105일로 배송이 늦어졌습니다.

이제 두 가지 긴급한 질문에 답변해야 합니다:

이 지연이 최종 프로젝트 마감일에 어떤 영향을 미칠까요? 계약에 명시된 마일스톤을 초과하는 경우 시간 연장을 정당화할 수 있습니까?

시간 영향 분석(Time Impact Analysis)은 다음과 같이 진행됩니다:

🧱 지연 이벤트:

지연 유형: 구조용 강재의 배송 지연원래 배송 날짜: 90일째수정된 배송 날짜: 105일째후속 작업에 미치는 영향: 프레임, 검사 및 후속 작업이 블록으로 차단됨

🔗 1단계: 프래그넷 구축

다음 요소를 포함하는 프래그넷을 모델링합니다:

“강재 배송 (지연)”

“재작업 조정 프레임워크”

“재일정된 검사”

각 작업은 의존성과 연결되어 있으며 예상 기간이 할당되어 있습니다.

📅 2단계: 프래그넷 삽입

90일째(원래 납기일)에 가장 최근 프로젝트 일정에 프래그넷을 추가하고 일정을 재계산합니다.

📈 3단계: 결과 분석

일정 업데이트를 실행한 후:

비판 경로에 이제 강철 지연이 포함되었습니다

최종 프로젝트 완료일이 10일 연장됩니다

키 마일스톤(예: 외부 클래딩, 현장 접근)이 그에 따라 진행됩니다

🧠 TIA가 보여주는 내용:

지연은 프로젝트의 완료 일정에 직접적인 영향을 미칩니다

사용 가능한 여유 시간이 없으므로, 잠재적인 시간 확장의 대상이 됩니다

이제 클라이언트 또는 계약자와 소통하고, 지연에 대한 클레임을 제기할 수 있는 명확하고 문서화된 근거를 확보하게 되었습니다

💡 전문가 팁: 일찍, 그리고 자주 소통하세요. 적절한 시기에 TIA를 수행하면 팀에 도움이 될 뿐 아니라, 투명성을 원하고 놀라움을 싫어하는 클라이언트와의 신뢰를 쌓을 수 있습니다.

TIA에서 피해야 할 일반적인 오류

시간 영향 분석은 강력한 도구가 될 수 있지만, 올바르게 수행해야만 그 효과를 발휘합니다. 단계를 건너뛰거나, 오래된 데이터를 사용하거나, 가정을 잘못 설정하면 일정이 실제보다 더 신뢰할 수 있게 보일 위험이 있습니다(이는 결코 좋은 결과가 되지 않습니다 😬).

다음은 주의해야 할 가장 흔한 실수들—그리고 이를 피하는 방법:

오래된 일정을 기반으로 TIA를 실행하는 것은 작년 도로 지도를 사용하여 GPS에 길을 묻는 것과 같습니다. 분석이 틀리고, 중요 경로가 현재 진행 상황을 반영하지 못하며, 지연의 영향이 신뢰할 수 없게 됩니다.

✅ 가장 최근에 업데이트되고 승인된 일정을 사용하세요. 기준 일정이 정확하지 않으면 시간 영향도 정확하지 않을 것입니다.

❌ 명확히 정의되지 않은 fragnets

모호하거나 지나치게 단순화된 프래그넷은 지연의 진정한 복잡성을 파악하지 못합니다. 의존성, 플로트 타임 또는 리소스 병목 현상을 놓칠 수 있으며, 이로 인해 오해의 소지가 있는 결과가 나올 수 있습니다.

✅ 프래그넷을 현실적으로 만드세요. 정확한 기간과 연결을 사용하여 현장에서 진행될 작업을 모델링하세요.

❌ 일정 재계산 생략

일부 팀은 프래그넷을 구축하지만 재계산을 실행하는 것을 잊거나, 적절한 CPM 로직 대신 시각적인 추정에 의존합니다. 이는 TIA의 전체 목적을 무색하게 만듭니다.

✅ fragnet을 삽입한 후에는 항상 일정을 재계산하세요. 핵심 경로 논리는 분석의 기반이 됩니다.

❌ 누적 영향을 무시하는 것

각 지연을 개별적으로 분석하고 싶은 유혹이 있지만, 지연은 종종 누적됩니다. 누적된 영향을 추적하지 않으면 실제 일정 위험을 과소평가하게 됩니다.

✅ 실행 중인 TIA 로그 또는 시나리오 플랜을 유지하여 여러 지연을 시간별로 계층화하세요.

❌ 명확한 의사소통이 이루어지지 않음

분석이 완벽하더라도 이해 관계자들이 이해하지 못하면 아무 소용이 없습니다. 지나치게 기술적인 보고서나 복잡한 타임라인은 모든 사람을 당황하게 합니다.

✅ 비주얼, 대시보드 또는 주석이 달린 간트 차트를 사용하여 영향을 명확하게 표시하세요. 보너스: ClickUp 대시보드를 사용하면 이 작업을 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다. 😉

💡 전문가 팁: 대규모 인프라 또는 다단계 빌드의 경우, 키 단계에서 프로세스를 반복하여 TIA를 지속적으로 실행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 진화하는 지연 위험을 추적하고 모든 프로젝트 단계에서 문서 감사를 준비할 수 있습니다.

시간 영향 분석은 단계만 아는 것이 아니라, 명확하고 일관되게 실행할 수 있는 올바른 도구를 갖추는 것이 중요합니다. 복잡한 스케줄링 논리를 처리하고, 문제를 일으키지 않고 변경 사항을 시뮬레이션하며, 결과를 이해 관계자에게 시각적으로 전달할 수 있는 플랫폼이 필요합니다.

TIA를 효과적으로 수행하기 위해 팀이 사용하는 최고의 도구 중 일부는 다음과 같습니다.

🧠 ClickUp: 올인원 일정 관리, 문서화 및 협업

ClickUp은 6개의 다른 도구를 오갈 필요 없이 깔끔한 시간 영향 분석을 실행하는 데 필요한 모든 것을 한 곳에 제공합니다.

ClickUp 간트 차트를 사용하면 프로젝트 타임라인을 시각화하고, 프래그넷(작업 그룹)을 수동으로 추가하고, 의존성 및 마일스톤에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. ClickUp 문서를 사용하여 관련 작업 및 일정에 직접 연결된 실시간 지연 로그, TIA 보고서 또는 교훈 리포지토리를 만들 수 있습니다. 실시간으로 업데이트되고 지연된 이벤트가 기록될 때 알림을 자동으로 보내 모든 사람이 최신 정보를 확인할 수 있는 대시보드를 통해 결과를 공유하세요.

⏩ AI 기능: ClickUp Brain은 프로젝트 진행 상황을 실시간으로 요약하고, 평이한 영어로 지연 시나리오를 쿼리할 수 있으며, 실제 작업 데이터를 기반으로 이해 관계자를 위한 업데이트를 자동으로 생성합니다.

📊 Primavera P6: 복잡한 일정 관리의 산업 표준

Primavera P6는 건설 및 인프라 스케줄링 분야에서 중량급 제품입니다. 이 제품은 견고하고 논리 기반이며, 여러 프래그넷 시나리오를 만들고 분석하는 데 이상적입니다. 그러나 학습 곡선이 가파르고 팀 간 협업이 어색할 수 있습니다.

사용 사례: 공식적인 TIA 요구 사항이 있는 대규모 엔지니어링 프로젝트에 적합합니다.

📈 Microsoft Planner: 친숙하고 기능적이지만 마찰이 없는

MS Planner (이전의 MS Project)는 기본 TIA 워크플로우, 특히 이미 Microsoft 생태계를 사용하고 있는 팀에 적합한 선택입니다. 프래그넷을 구축하고, 의존성을 연결하고, 슬립을 추적할 수 있습니다. 그러나 기본 제공 협업 도구나 AI 지원이 부족하기 때문에 결과를 공유하고 문서화하려면 추가적인 노력이 필요합니다.

사용 사례: PM이 이미 Office 도구를 사용하고 있는 중소 규모의 프로젝트에 적합합니다.

⚙️ ASTA Powerproject: 건설 타임라인을 위해 제작됨

ASTA Powerproject는 건설 일정 수립을 위해 설계되었으며, 편리한 템플릿과 사용자 친화적인 UI를 통해 지연 이벤트를 삽입할 수 있습니다. 3D BIM 통합 기능은 일정 변경을 시각화하는 데 유용합니다. 그러나 유럽에서 더 인기가 많기 때문에 지역에 따라 사용이 제한될 수 있습니다.

사용 사례: 파워와 편의성의 균형을 원하는 건설 관련 팀.

📋 알아야 할 산업 표준정식 검토나 분쟁에서 TIA가 인정받으려면? 이 두 문서는 필수입니다: AACEI 권장 실무 지침 제52R-06호 – 지연 분석을 위한 인정된 방법을 정의하며, TIA를 포함합니다

SCL 지연 및 중단 프로토콜 – 영국 및 국제 프로젝트에서 지연 청구에 대한 필수 리소스 이 지침을 따르시면 지연 분석의 신뢰성과 계약 준수성을 확보할 수 있습니다.

TIA와 다른 지연 분석 방법의 사용 시점

시간 영향 분석은 강력한 도구이지만, 항상 올바른 것은 아닙니다. 지연의 유형, 프로젝트 단계 및 사용 가능한 문서의 수준에 따라 다른 지연 분석 방법이 더 적합할 수도 있습니다.

다음은 TIA가 가장 적합한 방법인지 결정하는 방법—또는 다른 접근 방식을 선택해야 하는지 판단하는 방법입니다.

✅ 시간 영향 분석을 사용할 때:

예상 지연 , 즉 *발생할 가능성이 있는 또는 막 시작된 문제를 평가하고 있습니다

최신 승인된 일정표에 액세스할 수 있습니다

계약에 따라 청구 또는 연장 요청 에 대해 TIA를 허용하거나 요구합니다

영향을 모델링하고 전달할 수 있는 명확하고 협업적인 방법을 원합니다

중요 경로 및 완료 일정에 대한 지연의 영향을 실시간으로 정량화해야 합니다

실제 시나리오: 프로젝트 중간에 설계 변경이 제출되었습니다. 다른 작업을 가속화하거나 시간 연장을 요청할 가치가 있는지 알고 싶습니다.

🧐 알고 계십니까? 동시 지연(두 개 이상의 지연이 동시에 발생하는 경우)은 평가하기가 매우 어렵습니다. 대부분의 법원이나 심판관은 각 지연 경로에 대해 별도의 분석을 요구합니다. TIA만으로는 권리를 결정하기 위해 계획대로 진행된 것과 실제 진행된 것을 비교하는 등 소급적인 방법과 함께 사용하지 않으면 충분하지 않습니다.

❌ 다음 경우 다른 방법을 고려하세요:

지연이 이미 발생 했으며, 포렌식 분석 (예: 플랜대로의 영향, 실제 구축과 플랜의 비교)을 수행하고 있습니다

일할 수 있는 신뢰할 수 있는 기본 일정 이 없습니다

법적 분쟁으로 인해 사후 문서화 및 재구성 이 필요한 상황입니다

시간의 경과에 따라 계획된 내용과 실제로 발생한 내용을 비교해야 합니다

💡 전문가 팁: TIA는 주로 미래 지향적인 분석 기법이지만, 정확한 실시설계 데이터와 비교할 수 있는 신뢰할 수 있는 기준이 있는 경우 소급 적용할 수도 있습니다. 그러나 소급 적용하면 사후 편향의 위험이 있으므로, 법의학 분석 도구와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

대체 방법에는 다음과 같은 것이 포함될 수 있습니다:

플랜에 따른 영향

축소된 실측도

계획대로 진행된 작업과 실제 진행된 작업의 비교

창 분석

또한 ClickUp 대시보드 및 프로젝트 시간 추적과 같은 도구를 사용하면 스프레드시트나 사일로화된 시스템 없이 실시간 데이터를 모니터링하고 일정 영향을 모델링할 수 있습니다.

💡 전문가의 팁: TIA는 문제가 누적된 후가 아닌 프로젝트 실행 중에 사용하면 지연을 방지하는 데 가장 효과적입니다. 활성 위험을 관리하고 영향을 빠르게 시각화할 방법이 필요한 경우, 이 방법을 사용하세요.

결론: 시간 영향 분석으로 지연에 선제적으로 대응하세요

지연을 관리하는 방법을 알고 있다면 지연이 프로젝트를 방해하지는 않습니다. 시간 영향 분석을 사용하면 중단을 시뮬레이션하고, 타임라인에 미치는 영향을 계산하고, 추측이 아닌 데이터로 대응할 수 있습니다.

지금까지 배운 내용을 정리해 보겠습니다:

시간 영향 분석이란 무엇인가(그리고 왜 생각보다 무서운 것이 아닌지)

실시간 일정표에 프래그넷을 구축하고 삽입하는 방법

비판 경로를 재계산하고 변경 사항을 전달하는 방법

ClickUp과 같은 어떤 도구가 프로세스를 더 원활하게 만들 수 있을까요?

TIA가 적절한 방법일 때(그리고 그렇지 않을 때)

건설 프로젝트를 이끌고 있거나, 정부 계약을 관리하고 있거나, 범위 확대를 방지하기 위해 노력하고 있든, TIA는 "지연이 발생할 수 있습니다"라는 불확실성을 명확하고 자신감 있는 플랜으로 바꿀 수 있도록 도와드립니다.

ClickUp으로 더 스마트하고 빠르게 시간 영향 분석을 실행하세요. 지금 무료로 등록하세요. 🎯