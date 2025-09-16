고용주 및 인사 팀을 위한 무료 인턴십 수료증 템플릿

성공적인 인턴십 주기를 막 마무리하셨습니다. 인턴들은 프로젝트에 기여하고 빠르게 학습하며 팀의 일원이 되어 실질적인 가치를 창출했습니다. 이제 마지막 단계인 그들의 업무를 공식적으로 인정할 차례입니다.

하지만 처음부터 서류를 만들려고 허둥대지 말고, 바로 사용할 수 있는 전문적이고 맞춤 설정 가능한 옵션이 있다면 어떨까요? 인턴십 수료증 템플릿을 활용하세요.

잘 설계된 인턴십은 노력을 인정하고 신뢰도를 구축하며 조직에 긍정적인 이미지를 부여합니다. 적절한 템플릿은 형식이 아닌 핵심 메시지에 집중할 수 있게 합니다.

모든 인턴십을 그에 걸맞은 인정과 함께 마무리할 수 있도록 도와주는 최고의 무료 인턴십 수료증 템플릿을 살펴보세요.

🔍 알고 계셨나요? 인턴십의 평균 기간은 약 18.3주입니다

*인턴십 수료증 템플릿이란 무엇인가요?

인턴십 수료증 템플릿은 기업이 인턴의 경험을 인증하기 위해 맞춤형으로 설정할 수 있는 즉시 사용 가능한 형식입니다. * 시간을 절약하고 모든 필수 정보가 전문적이고 일관된 방식으로 포함되도록 보장합니다.

인턴십 증명서 템플릿의 표준 구성 요소는 다음과 같습니다:

인턴 이름 : 인턴의 성명을 기재함으로써 인증서가 개인화되고 정확한 인턴에게 문제없이 발급되도록 합니다

회사 로고 및 명칭 : 기관의 공식 로고와 명칭을 상단에 배치합니다

인턴십 기간*: 명확한 시작 날짜와 종료 날짜가 명시되어 인턴십의 정확한 기간을 설명합니다

역할 및 부서 : 인턴의 위치와 소속 부서로, 담당 업무의 범위와 맥락을 파악할 수 있도록 합니다

서명 및 날짜: 팀 리더와 관리자의 서명으로 인턴이 기대치를 충족했음을 확인합니다

🧠 재미있는 사실: 11세기부터 16세기 사이 유럽에서는 12세 정도의 어린 청소년들이 견습생이 되었습니다. 그들은 장인 마스터와 함께 살며 숙식과 보드를 제공받았지만, 임금은 전혀 받지 못했습니다. 그들은 2년에서 7년 동안 대장장이, 직조, 제빵 같은 기술을 배웠습니다.

좋은 인턴십 수료증 템플릿의 조건은 무엇인가요?

인턴십 템플릿은 단순한 형식적 절차가 아닙니다. 이는 지원자의 경력 여정에 값을 더하는 전문 경험의 기록입니다.

다음은 템플릿이 인사 기준과 전문적 기대치를 모두 충족하도록 포함해야 할 사항입니다.

명확성과 가독성*: 깔끔한 디자인에 명확한 제목과 충분한 스페이스를 선택하세요. 수신자가 세부 사항을 쉽게 읽고 확인할 수 있도록 도와줍니다

필수 필드*: 인턴 이름, 인턴십 기간, 처리된 이벤트, 업무 유형, 회사명, 완료됨을 명확히 기재할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 포괄적인 인증서를 보장합니다

서명 및 도장 스페이스 : 관리자 서명, 공식 도장 및 직책 기재란이 포함된 템플릿을 선택하세요. 인증서의 신뢰도를 높여줍니다

맞춤형 가능 : 텍스트 상자를 조정하거나 섹션 및 기타 요소를 쉽게 추가할 수 있도록 맞춤형 가능한 템플릿을 찾아보세요

브랜드 일관성*: 회사 로고, 색상, 폰트 스타일에 부합하는 디자인을 선택하세요. 이는 전문성과 인지도 향상에 도움이 됩니다

*인턴십 수료증 템플릿

인턴십 증명서 템플릿은 키 인턴십 세부사항을 포함할 수 있는 전문적이고 체계적인 형식을 제공합니다. 시도해 볼 만한 인턴십 템플릿 옵션은 다음과 같습니다:

색상 밴드 성취 증명서*

via Microsoft

Microsoft의 컬러 밴드 성취 증명서를 활용하여 전문적이고 우아한 인증서로 인턴의 성과를 인정하세요. 다운로드 가능한 이 템플릿은 인쇄하거나 온라인으로 디자인을 공유할 때 유연성을 제공합니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

사진, 그래픽 및 디자인 요소로 맞춤 설정하세요

디지털 버전을 위해 애니메이션, 전환 효과 또는 비디오를 추가하세요

인턴의 성과를 강조하는 키 섹션을 포함하세요

🔑 적합 대상: 인턴십 완료 시 인턴의 성과를 전문적인 형식으로 목록을 작성해야 하는 인사 담당자, 스타트업 창업자, 교육 기관 및 채용 담당자.

2. 다채로운 인턴십 수료증 템플릿

Template.Net의 다채로운 인턴십 수료증 템플릿은 깔끔한 레이아웃을 기능으로, 회사 정보와 인턴의 성과 요약으로 시작됩니다. 협동 교육 프로그램이나 여름 인턴십과 같은 인턴십 유형도 포함됩니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

모든 요소를 맞춤형으로 설정하여 브랜드 색상과 일치시키세요

로고, 이미지 또는 디자인 요소를 추가하여 인증서를 맞춤 설정하세요

세부 사항을 변경하거나 텍스트 상자를 추가하여 회사 인증 형식에 맞게 조정하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적인 인증서 문제 형식을 찾는 인사 담당자 및 채용 담당자.

3. 블루 그라데이션 감사 인증서

via Canva

Canva의 파란색 그라데이션 감사 인증서는 회사 형식에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 체계적인 레이아웃으로 인턴십 기간, 주요 프로젝트, 주목할 만한 성과 등 키 정보를 강조하는 데 도움이 됩니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

인턴십 기간 동안 획득한 배지 또는 공식적인 인정 사항을 추가하세요

모든 인턴의 인증서 세부 정보를 저장하고 추적할 수 있도록 연결된 스프레드시트를 생성하세요

각 팀의 팀 리더의 서명을 포함하세요

🔑 추천 대상: 인턴 세부 사항을 관리하고 완성도 높은 증명서를 작성하고자 하는 인사 담당자.

4. 수료 증명서

via Adobe

Adobe의 '성과 증명서' 템플릿으로 세련되고 상세한 인턴 증명서를 간편하게 제작하세요. 여백부터 폰트까지 맞춤형 설정을 통해 회사 브랜딩에 맞게 디자인을 손쉽게 조정할 수 있습니다.

인쇄하거나 디지털로 공유하든, 이 인턴십 템플릿을 사용하면 전문적이고 개인화된 인증서를 문제할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

하이라이트 상자를 추가하여 키 일정과 인턴 성과를 강조하세요

필수 회사 정보와 인턴십 세부 사항을 명확하게 포함하세요

작업 공간에 연결하여 편집 및 파일 공유를 간소화하세요

🔑 추천 대상: 전문적인 형식으로 인턴십 증명서를 손쉽게 작성하고자 하는 교육 기관 및 채용 담당자.

💡 전문가 팁: 인턴십 종료 시 ClickUp 자동화 기능을 활용해 본인 또는 팀에게 알림을 보내 인증서 생성 및 발송을 프롬프트하세요.

5. Jotform의 PDF 인턴십 증명서

via Jotform

Jotform의 PDF 인턴십 증명서에는 인턴 이름, 인턴십 기간, 담당 프로젝트, 성과 등 모든 키 정보가 포함됩니다. 가장 큰 장점은? 발급자가 문서를 인증할 수 있는 서명 tool이 함께 제공된다는 점입니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

인턴십 세부 정보를 수집하고 인증서를 자동 생성하는 양식을 구축하세요

이미지, 로고 또는 아이콘을 추가하여 시각적 매력을 높이고 맞춤형으로 설정하세요

인증서를 디지털로 공유하거나 인쇄하세요

🔑 추천 대상: 인증서 문제를 위한 포괄적인 템플릿을 찾는 소규모 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp 문서를 사용하여 인턴십 증명서 템플릿을 생성하고 저장하세요. 재사용 가능한 템플릿을 디자인하고, 팀과 협업하며, 각 인턴별로 증명서를 쉽게 복제하거나 편집할 수 있습니다.

6. 테두리 처리된 전문적인 밀폐 스페이스 교육 수료증 템플릿

via Certifier

인증자용 테두리 처리된 전문 밀폐 공간 훈련 증명서 템플릿은 안전 및 규정 준수 프로그램의 훈련 완료됨을 인정하는 데 도움이 됩니다. Figma 및 Microsoft Word 형식으로도 이용 가능합니다.

또한 인턴십 템플릿을 통해 레이아웃 및 기타 그래픽 요소를 맞춤형으로 설정하여 교육 세부사항을 포함시키고, 이를 성과 증빙 자료로 제시할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

완료됨 과정 주제 및 키 교육 마일스톤 목록을 작성하세요

획득한 배지나 인증서를 시각적으로 확인할 수 있도록 추가하세요

온라인에서 템플릿을 맞춤 설정하고 일괄적으로 인증서를 발급하세요

🔑 이상적인 대상: 교육 기록을 관리하려는 OSHA 공인 교육 기관(OTI) 및 OSHA 공인 강사.

7. Freepik 제공 참가 증명서

via Freepik

Freepik의 참가 증명서 템플릿은 깔끔하고 전문적인 레이아웃으로 인턴의 키 성과를 강조합니다. 이 템플릿은 증명서가 세련되게 보이도록 보장하며 모든 필수 정보를 포함합니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

색상, 텍스트 상자, 레이아웃을 맞춤형으로 설정하여 브랜드에 맞게 디자인을 조정하세요

'최우수 인턴' 등의 배지나 기타 인정 사항을 추가하세요

인턴 기록이나 포트폴리오에 쉽게 접근할 수 있도록 QR 코드를 삽입하세요

지원 서류나 피드백이 담긴 공유 드라이브 링크

🔑 추천 대상: 인턴십 기간 종료 후 인턴을 인증할 전문적인 형식을 원하는 교육 기관 및 소규모 팀.

8. ClickUp 직원 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 직원 온보딩 템플릿으로 온보딩 체크리스트를 구성하고, 회의를 설정하며, 교육을 계획하세요

인턴 채용과 진행 상황 추적을 동시에 처리하고 계신가요? ClickUp 직원 온보딩 템플릿을 사용해 보세요. 인사, 법무, 보안, 교육, 소프트웨어, 하드웨어 전반에 걸쳐 체계적인 작업 목록을 지원합니다.

이 온보딩 템플릿을 통해 자원 공유, 문서 관리부터 평가 및 최종 인증에 이르기까지 모든 단계를 체계적으로 구성할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

진행도와 성과를 정확히 추적할 수 있는 상세한 인턴 온보딩 양식을 작성하세요

각 인턴별 맞춤형 온보딩 체크리스트를 작성하세요

각 단계 완료됨 시 작업 상태를 자동으로 업데이트하도록 자동 트리거 설정

팀과 인턴 모두에게 원활하고 일관된 경험을 제공하기 위해 채용, 온보딩 및 인증 절차를 간소화합니다

🔑 이상적인 대상: 인턴 온보딩 경험을 체계화하고 인증을 위한 교육 마일스톤을 문서화하고자 하는 인사 담당자, 스타트업 창업자 및 채용 담당자.

9. ClickUp SMART 목표 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SMART 목표 템플릿으로 인턴 목표를 플랜하고, 진행 상황을 추적하며, 상세한 피드백을 작성하세요

ClickUp SMART 목표 템플릿은 인턴십 프로그램 전반에 걸쳐 체계적으로 목표에 집중할 수 있도록 지원합니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

투명성과 피드백을 위해 인턴십 목표 항목 아래에서 인턴의 성과를 추적하세요

각 작업의 노력을 1~10점으로 평가하여 인턴 개발 분야를 우선순위화하세요

명확성을 보장하기 위해 하위 작업, 체크리스트 및 리소스가 포함된 작업 카드를 생성하세요

화이트보드 보기를 통해 각 인턴에게 명확하고 구체적인 목표를 설정할 수 있으며, 시각적 요소와 색상 코딩을 완료하여 빠르게 참조할 수 있습니다

보드 보기를 활용하여 진행을 한눈에 추적하고, 각 단계에서 인턴을 효과적으로 지도하세요

🔑 이상적인 대상: 인턴을 체계적으로 평가하고 원활한 인증 절차를 보장할 구조를 찾는 스타트업 창업자, 교육 센터 및 채용 담당자.

📣 고객의 목소리: carscan.AI의 선임 어노테이션 담당자 카르틱 이타라줄라( Karthik Itharajula)가 ClickUp AI 사용에 대해 이렇게 말합니다: ClickUp을 활용하여 생산성 관련 작업의 일일 진행 상황을 모니터링하고 있으며, 진행 중 → 완료하다 → 검토 중과 같은 상태 관련 모든 문제를 처리할 수 있어 경영진이 현황을 파악할 수 있습니다. ClickUp을 활용하여 생산성 관련 작업의 일일 진행 상황을 모니터링하고 있으며, 진행 중 → 완료하다 → 검토 중과 같은 상태 관련 모든 문제를 처리할 수 있어 경영진이 현황을 파악할 수 있습니다.

10. ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 30-60-90일 계획 템플릿으로 인턴 목표 설정, 진행 상황 기록, 키 강점 파악을 수행하세요

인턴의 원활한 적응 및 인증 과정을 보장하는 템플릿을 찾고 계신가요? ClickUp의 30-60-90일 플랜 템플릿을 사용해 보세요. 인턴십의 30일, 60일, 90일 단계별 키 작업을 체계적으로 구성할 수 있습니다. 또한 담당자, 배정된 인원, 작업 우선순위, 마감일을 한 곳에서 모두 추적할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

명확한 성과물을 포함한 체계적인 온보딩 플랜을 수립하세요

달력 보기를 활용하여 작업을 계획하고 마감일을 미리 대비하세요

모든 온보딩, 교육 및 평가 문서를 '참고 자료' 탭에 저장하세요

보드 보기를 통해 실시간으로 진행 상황을 모니터링하고 각 마일스톤을 손쉽게 통과할 수 있습니다

🔑 추천 대상: 원활한 인증 절차를 위해 인턴 목표와 문서를 체계적으로 관리할 tool을 찾는 채용 담당자.

11. ClickUp 퇴사 인터뷰 템플릿

무료 템플릿 받기 ClicUp 퇴사 인터뷰 템플릿으로 인증서 문제 전 최종 피드백과 성과 데이터를 수집하세요

인턴이 퇴사할 때 모든 것을 체계적으로 정리해두면 원활하고 번거로움 없는 증명서 발급 절차를 보장합니다. ClickUp 퇴사 인터뷰 템플릿은 필요한 모든 세부 정보를 수집하고 저장할 수 있는 구조화된 형식을 제공합니다.

이 템플릿을 통해 명확한 퇴직 인터뷰 질문을 손쉽게 작성하여 철저한 평가를 진행할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

지원 서류, 피드백 및 추천서를 포함하기 위해 페이지를 추가하세요

정확한 검증을 위해 인턴의 관리자 및 담당자의 공식 ID를 기록하세요

각 섹션에 관련 문서 링크나 코멘트를 추가하여 맥락을 명확히 하세요

인턴 정보, 학습 성과, 일 경험, 직무 만족도, 피드백 및 서명을 위한 전용 섹션

🔑 추천 대상: 인턴 피드백 및 인증을 용이하게 할 체계적인 형식을 찾는 인사 담당자.

12. ClickUp 교육 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 교육 플랜 템플릿으로 인턴 학습 목표를 설정하고 피드백을 수집하세요

ClickUp 교육 계획 템플릿은 명확하고 목표 중심의 학습 경험을 설계하는 데 도움을 줍니다. 인턴의 학습 목표, 마일스톤, 교육 모듈을 인증 결과와 연계하여 체계적으로 구성할 수 있습니다.

또한 이 템플릿은 교육 과정이 완료되었음을 나타내며, 측정 가능하고 최종 인증 기준과 일치하도록 보장합니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

교육 목표, 일정, 콘텐츠 개요, 자료 등을 위한 전용 섹션

훈련 목표를 실행 가능한 작업과 마감일로 전환하세요

워크숍, 실무 작업 또는 온라인 모듈 등 교육 방법을 명시하세요

인턴십 종료 후 피드백을 기록하여 수료증 준비를 신속히 진행하세요

🔑 이상적인 대상: 인턴의 목표와 성공을 체계적인 형식으로 지도하여 수료증을 문제하고자 하는 인사 담당자 및 교육 기관.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain과 같은 AI 기반 tools를 활용하면 맞춤형 인턴 인증서를 손쉽게 생성할 수 있습니다. 인턴별 세부 사항이 포함된 전문적인 증명서를 생성하세요

간단한 형식으로 인턴 작업에 대한 피드백과 노트를 작성하세요

인턴의 진행 상황과 작업 상태를 요약하여 신속한 검토 및 기록을 위한 보고서를 생성하세요

사진, 애니메이션, 예술적 스타일 등 다양한 시각적 디자인 중에서 선택하세요

13. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 인턴 작업과 완료 상태를 추적하여 진행 상황을 평가하세요

인턴들은 종종 여러 업무를 동시에 처리합니다. ClickUp 작업 관리 템플릿은 인턴과 팀 모두 업무 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있도록 도와줍니다. 사전 구축된 맞춤형 보기를 통해 담당자, 마감일, 예상 소요 시간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

더 나은 가시성과 빠른 참조를 위한 상세한 작업 카드를 포함하세요

달력 보기에서 드래그 앤 드롭 스케줄링을 활용하여 유연한 플랜 수립

작업 간 의존성을 정의하여 지연을 방지하고 타임라인을 원활하게 관리하세요

우선순위와 부서별로 작업을 분류하여 중앙 대시보드에서 손쉽게 진행 상황을 플랜하고 모니터링하세요

🔑 추천 대상: 인턴 작업 및 완료율을 기록하여 수료증을 발급하려는 인사 관리자 및 교육 기관.

14. ClickUp 출석부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 출석 기록 시트 템플릿으로 인턴 근무 시간 추적, 근무 가능 시간 모니터링, 알림 설정하세요

ClickUp 출석 기록 양식 템플릿은 출석 기록을 쉽게 기록하고 검토할 수 있는 체계적인 형식을 제공합니다. 맞춤형 출석 양식을 통해 인턴의 출근 여부, 지각, 휴가 여부를 추적하여 데이터를 명확하게 관리하고 인증 검토에 대비할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

간편한 참조를 위해 인턴 연락처 정보를 기록하세요

효율적인 추적을 위해 기록된 시간, 배정된 프로젝트, 지도 교수, 일일 학습 노트를 추적하세요

인턴의 일 일정에 대해 유연한 알림 설정

모든 양식 입력 내용을 자동으로 메인 추적 시트에 동기화하여 수동 입력을 제거합니다

🔑 적합 대상: 인턴의 근무 시간을 추적하여 수료 자격을 판단하고자 하는 소규모 팀 및 교육 센터.

15. ClickUp 프로젝트 문서화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 문서화 템플릿으로 인턴 프로젝트와 구체적인 작업을 기록하세요

ClickUp 프로젝트 문서 템플릿은 성과 추적기와 인증 증빙 자료 역할을 동시에 수행하여 프로젝트 문서화를 원활하고 신뢰할 수 있게 합니다.

인턴 목표를 측정 가능한 마일스톤으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 어떻게요? 프로젝트 목표, 배경, 요약에 대한 전용 섹션을 통해 인턴의 역할을 명확하게 문서화할 수 있습니다. 또한 프로젝트 검토를 통해 인턴의 성과와 학습 성과를 평가할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

인턴의 마일스톤, 팀 리더, 피드백 또는 의견을 체계적으로 정리한 테이블 목록을 작성하세요

각 작업의 마감일을 포함한 시각적 타임라인을 구축하여 인턴 생산성을 추적하세요

인턴 기여도를 효과적으로 평가하기 위한 키 메트릭을 정의하세요

🔑 이상적인 대상: 인턴의 프로젝트 기여도를 추적하고 인증을 검증하고자 하는 인사 전문가 및 교육 기관.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 16%가 여러 tool에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 만드는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하고 리더십 발휘 시간은 줄어듭니다. 결과? 불필요한 행정 업무, 놓친 통찰력, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고, 가장 중요한 통찰력을 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적을 활용하여 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여 관리함으로써, 여러 위치에서 발생하는 간접비를 절감하고 납기 시간을 단축했습니다.

16. ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿으로 인턴의 주간 진행을 추적하세요

ClickUp 주간 상태 보고서 템플릿으로 인턴 성과 및 참여 기록을 손쉽게 관리하세요. 인턴의 현재 진행 중인 프로젝트를 명확하게 파악할 수 있어 기여도를 기록하고 시간 경과에 따른 성장을 추적하기 편리합니다.

또한 평가를 용이하게 하고 원활한 인증 절차를 지원합니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

다음 주 작업 목록 목록 미리보기를 추가하여 업무 연속성을 유지하세요

테이블을 맞춤형으로 설정하거나 새로 추가하여 특정 메트릭을 포착하세요

인턴십 기간 동안 주간 작업 기록을 체계적으로 정리할 수 있도록 하위 페이지를 생성하세요

마감일, 완료일, 팀 리더, 피드백 등 세부 사항과 함께 인턴의 주간 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다

🔑 추천 대상: 인턴의 주간 성과를 추적하여 인증 시 효율적인 평가를 원하는 스타트업 창업자, 채용 담당자 및 교육 기관.

17. ClickUp 성과 평가 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 평가 템플릿으로 명확한 목표를 설정하고 인턴 성과를 종합적으로 검토하세요

360도 평가를 위해 설계된 ClickUp 성과 평가 템플릿으로 동료들의 피드백을 수집하고, 측정 가능한 성과를 추적하며, 인증 자격을 평가하세요. 모든 것이 한 곳에서 이루어집니다.

영업 팀 실적, 고객 만족도 점수, 작업 완료율 등 모든 성과를 기록하는 데 이 성과 평가 템플릿이 도움이 됩니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

명확한 성과 메트릭 목록을 제시하여 인턴의 기여도를 평가하세요

자기 평가 섹션을 포함하여 인턴의 성찰을 유도하세요

다양한 인턴을 위한 페이지를 생성하여 인턴 평가를 체계적으로 관리하세요

사후 검토 후 인턴과의 후속 조치를 간소화하여 재고용 결정 과정을 보다 체계적이고 효율적으로 만듭니다

🔑 이상적인 대상: 인턴 성과를 평가할 포괄적인 tool이 필요한 소규모 비즈니스 및 교육 기관.

🔍 알고 계셨나요? 평균적으로 자격을 갖춘 인턴의 53%가 정규직 입력 사원으로 전환되었습니다.

18. ClickUp 직원 기록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 기록 템플릿으로 인턴 작업, 평가 및 퇴사 기록을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 직원 기록 템플릿으로 인턴 작업과 평가를 더 이상 번거롭게 하지 마세요. 인턴의 여정 모든 단계를 추적, 관리, 기록하는 올인원 솔루션입니다.

이 템플릿은 작업, 평가, 퇴사 세부사항을 체계적으로 저장할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공합니다. 하위 페이지를 통해 직원 계약서, 진행 보고서 등 필수 문서를 추가할 수 있어 인턴 관리가 처음부터 끝까지 원활하게 이루어집니다.

다음과 같은 이유로 만족하실 것입니다:

교육, 일, 채용, 퇴사 절차 등 배경 정보의 완료함을 기록하세요

평가를 간소화하기 위해 체크리스트 형식으로 성과 메트릭을 설정하세요

향후 참조 또는 인증을 위해 의견 및 추천 사항을 추가하세요

🔑 이상적인 대상: 인턴 데이터를 체계적으로 관리하고자 하는 인사 관리자, 소규모 팀 및 교육 기관.

clickUp으로 인턴 성과 기록 및 추적하기*

인턴십 증명서 템플릿을 사용하면 체계적인 형식으로 인턴의 여정에 관한 모든 필수 세부 사항을 쉽게 포함할 수 있습니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp이 이 모든 과정을 효율적으로 관리하도록 도와드립니다. 문서 기록과 성과 추적부터 인턴의 기여도를 반영한 증명서 발급까지, ClickUp이 완벽하게 지원합니다.

사용자 정의 가능한 템플릿과 강력한 추적 기능을 통해 인턴 기록 관리가 원활하게 이루어집니다.

