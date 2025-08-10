팀의 사기와 인정을 높이는 15개의 무료 직원 스포트라이트 템플릿

팀의 사기를 높이고 팀이 한 모든 일에 대해 당연한 감사를 표시하고 싶다면 직원 스포트라이트가 적합합니다. 월간 칭찬이나 전 직원 회의에서 간단한 하이라이트를 소개하는 등, 스타 직원의 개인적인 공헌을 인정하는 것은 긍정적인 직장 문화를 구축하는 데 큰 도움이 됩니다.

하지만 현실을 직시해 보세요. 매번 신선하고 흥미로운 아이디어를 떠올리는 것이 쉬운 일은 아닙니다.

이것이 바로 당사가 이러한 노력을 기울여 최고의 직원 스포트라이트 템플릿 목록을 정리한 이유입니다. 이 목록을 활용하면 인정하는 데 따르는 추측과 노력을 줄이고 일관되고 의미 있는, 그리고 어쩌면 조금은 재미있는 인정을 할 수 있습니다.

직원 스포트라이트 템플릿이란 무엇입니까?

직원 스포트라이트 템플릿은 회사가 개별 직원의 성과, 이야기, 역할 또는 개성을 일관되고 매력적으로 강조하기 위해 사용하는 미리 디자인된 형식입니다.

이 템플릿은 일반적으로 사내 뉴스레터, 인트라넷 페이지, 팟캐스트 인터뷰 또는 소셜 미디어 게시물에 포함됩니다. 이 템플릿에는 일반적으로 직원의 전문적, 개인적 면을 보여주는 직무 역할, 최근의 성과, 취미, 재미있는 사실 등 구조화된 프롬프트가 포함되어 있습니다.

📌 기억할 사항: 이름, 제목, 근속 기간을 나열하는 템플릿은 피하세요. 대신, 팀의 의례, 즐겨찾기 Slack 이모티콘, 팀 간 협업에 대한 프롬프트를 포함하여 회사 문화를 반영하고, 특히 원격 또는 여러 부서의 팀 간 연결을 구축하는 데 사용하세요.

좋은 직원 스포트라이트 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

강력한 직원 스포트라이트 템플릿은 미적 요소 그 이상을 제공합니다. 커뮤니티를 구축하고, 의미 있는 응답을 프롬프트하며, 쉽게 재사용할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿의 특징은 다음과 같습니다.

구조화되어 있지만 인간적 : 훌륭한 템플릿은 개성을 표현할 수 있는 여유 공간이 있는 깔끔하고 반복 가능한 레이아웃을 제공합니다. 사진 슬롯, 직무 헤더, 일과 생활을 조화롭게 표현할 수 있는 4~5개의 동적인 프롬프트를 생각해보세요

문화에 부합하는 프롬프트 : 최고의 템플릿은 팀의 커뮤니케이션 방식을 반영합니다. GIF로 승리를 축하하시나요? 재미있는 사실이나 내부 소식 등을 적을 수 있는 스페이스를 포함하세요

참여를 위해 제작됨 : 댓글을 달기 쉬운 질문이나 Slack 또는 LinkedIn에서 쉽게 공유할 수 있는 형식을 통해 상호 작용을 장려합니다

유연한 형식 : 템플릿은 구조를 유지하면서 크기를 쉽게 조정하거나 수정할 수 있어야 합니다. 원하는 대로 전체 문서의 형식을 자유롭게 지정할 수 있는 템플릿을 선택하세요

재사용 및 확장 가능: 좋은 스포트라이트는 더 큰 인정 시스템의 일부로 포함되어야 합니다. 그렇기 때문에 생일, 마일스톤 또는 팀의 성공을 주제로 한 템플릿이 더 많이 있는 경우가 많으며, 이를 통해 커뮤니티의 축하 행사가 일관성을 유지할 수 있습니다

직원 스포트라이트 템플릿

직원 스포트라이트를 위한 여러 가지 흥미로운 형식이 있습니다. 다양한 사용 사례에 맞게 설계된 즐겨찾기 템플릿을 소개합니다.

시작해 보세요!

1. ClickUp 성과 평가 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 성과 평가 템플릿으로 성과 평가 프로세스를 간소화하세요

ClickUp 성과 평가 템플릿 은 관리자에게 직원의 진행 상황을 추적하고 의미 있는 성장에 대한 대화를 촉발할 수 있는 체계적이고 반복 가능한 방법을 제공합니다.

자기 평가, 동료 평가 및 성과에 대한 열이 나란히 표시되어 여러 관점에서 기여도를 파악할 수 있으며, 업무 이해도, 핵심 기술, 성장 또는 전반적인 성과와 같은 중요한 영역이 누락되지 않습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

자신, 동료 및 관리자의 피드백을 한 곳에서 보기

핵심 기술, 업무 지식, 성장, 그리고 전체적인 성과를 포함합니다

회사의 가치를 반영하는 실제 직원들의 이야기를 발견하는 데 도움이 됩니다

코칭, 인정 프로그램, 고용주 브랜드 구축에 이상적입니다

✅ 이상적인 대상: 동료, 부하 직원 및 상사의 의견을 포함하여 360도 피드백을 촉진하고자 하는 HR 전문가 및 팀 리더.

2. ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿으로 업무를 정리하고 성과를 추적하세요

ClickUp 분기별 성과 평가 템플릿 을 사용하면 매 분기마다 프로세스를 재구성할 필요 없이 성과 대화를 위한 신뢰할 수 있는 리듬을 만들 수 있습니다.

관리자는 목록, 달력 또는 간트 보기를 사용하여 검토 주기를 모니터링하고 시작되지 않음, 진행 중 또는 피드백 대기 중과 같은 맞춤형 상태로 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 내장된 ClickUp 자동화 기능은 검토 진행 상황에 따라 작업 상태를 업데이트하여 시간을 절약하고 수동 후속 조치를 제거합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

구조화된 워크플로우로 분기별 성과 평가를 간소화하세요

목록, 달력 또는 간트 보기를 사용하여 주기를 시각적으로 추적합니다

상태 업데이트를 자동화하여 관리자의 업무 부담을 줄입니다

적시적이고 체계적이며 성장 지향적인 피드백을 장려합니다

✅ 이상적인 사용 대상: 정기적인 성과 평가를 추적하고 관리하기 위해 데이터 기반의 접근 방식이 필요한 조직의 성장하는 HR 팀, 인사 관리자 및 팀 리더.

ClickUp 자동화에 대해 자세히 알아보기 👇

3. ClickUp 인쇄용 칭찬 카드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인쇄용 칭찬 카드 템플릿을 사용하여 간단하고 우아하게 직원에게 감사를 표현하세요

ClickUp 인쇄용 칭찬 카드 템플릿 은 크든 작든 팀의 공헌을 인정하는 간단하고 사려 깊은 방법입니다.

각 카드는 이름, 이미지 및 인정 유형으로 맞춤 설정할 수 있으며, 이달의 직원 또는 뛰어난 성과와 같은 카테고리로 정리할 수 있습니다. 우선순위 태그를 사용하면 영향력이 큰 성과를 쉽게 강조할 수 있으며, 담당자를 지정하여 여러 이해 관계자가 칭찬을 함께 할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

선물 제공자, 수령자 및 칭찬 유형 필드가 포함된 사용자 지정 가능한 카드

인정 사항을 분류하여 쉽게 추적하세요

우선순위 태그로 중요한 성과를 강조하세요

감사의 노력에 여러 이해 관계자를 참여시키세요

✅ 이상적인 대상: 워크플로우에서 감사를 일관되게 표현하고자 하는 팀 리더, 인사 관리자 및 HR 코디네이터.

📑 자세히 알아보기: 업무 환경에서 직원들의 목소리를 강화하는 방법

4. ClickUp 직원 참여 행동 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 참여 행동 계획 템플릿을 통해 팀이 동기를 유지하는 데 필요한 리소스를 확보하세요

ClickUp 직원 참여 행동 계획 템플릿 은 피드백을 참여도와 유지율을 개선하는 측정 가능한 조치로 전환합니다.

간트 차트 보기를 사용하여 목표를 정의하고, 작업을 할당하고, 타임라인을 설정하세요. 설문조사 참여율 향상이나 전사적 스포트라이트 프로그램 출시 등 다양한 이니셔티브를 맞춤형 상태 및 ClickUp 마일스톤을 사용하여 추적하세요.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

피드백을 명확하고 실행 가능한 플랜으로 변환

마일스톤을 사용하여 성과를 추적하고 축하하세요

복잡한 참여 목표를 하위 작업으로 세분화

가시적이고 측정 가능한 진행 상황을 유지하는 데 도움이 됩니다

✅ 이상적인 대상: 인력을 유지하고 동기를 부여하기 위해 참여도를 높일 수 있는 실행 가능한 방법을 원하는 HR 팀 및 팀 리더.

💡 프로 팁: 설문조사 결과를 방치하지 마세요. 직원 참여 소프트웨어를 사용하여 인정 또는 관리자 커뮤니케이션의 낮은 점수 등 트렌드를 파악한 다음, 이를 ClickUp 실행 계획에 직접 반영하세요. 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하고, 이니셔티브를 실시간으로 추적하여 피드백이 가시적이고 측정 가능한 진행 상황으로 전환될 수 있도록 하세요.

5. ClickUp 보너스 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 보너스 매트릭스 템플릿을 사용하여 팀 성과, 보상 및 인센티브를 추적할 수 있는 체계적인 시스템을 만드세요

ClickUp 보너스 매트릭스 템플릿 은 성과 기반의 보상 및 인센티브를 추적할 수 있는 투명한 프레임워크를 제공합니다.

'진행 중', '검토 중', '지불됨' 또는 '완료됨'과 같은 상태가 표시된 전용 보너스 목록을 사용하세요. 테이블 보기에서 성과 목표를 보상과 연결하고, 특정 마일스톤에 연결하여 뛰어난 성과를 강조할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

보상 및 인센티브를 한 곳에서 중앙 집중식으로 보기

테이블 보기를 사용하여 목표와 보상을 조정합니다

보너스 배포에 대한 투명성 확보

성과 마일스톤과 인정을 직접 통합

✅ 이상적인 대상: 보상에 대한 투명성을 통해 직원들의 동기를 부여 하고자 하는 팀 리더 및 관리자.

실시간 가시성 및 추적과 관련하여 ClickUp Brain은 한 단계 더 나아갑니다. 단 한 번의 프롬프트로 작업 공간을 수동으로 검색하지 않고도 보너스 승인, 보류 중인 평가 또는 완료된 지급에 대한 업데이트를 즉시 확인할 수 있습니다. ClickUp Brain을 회사 지식 스페이스로 사용하세요

6. ClickUp 평가 양식 템플릿

무료 템플릿 다운로드 ClickUp 평가 양식 템플릿을 사용하여 팀을 위한 포괄적이고 효과적인 평가를 작성하세요

ClickUp 평가 양식 템플릿 은 정량화 가능한 메트릭과 개방형 피드백을 사용하기 쉬운 형식으로 결합한 것입니다.

드롭다운 메뉴, 평가 척도 및 사용자 정의 필드를 사용하여 근무 시간, 보류 중인 작업, 상 및 개선 사항을 추적하세요. 완벽하게 맞춤 설정할 수 있어 팀 전체에 일관되고 반복 가능한 평가를 진행하기에 이상적입니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

기술적 역량과 소프트 스킬을 한 곳에서 평가합니다

평가 척도, 드롭다운 메뉴 및 필드로 완벽하게 맞춤 설정 가능

진행 상황, 보상 및 성장 영역을 추적합니다

가시성을 위해 ClickUp 작업 공간에 직원 피드백 도구로 직접 통합됩니다

✅ 이상적인 사용 대상: 측정 가능한 데이터로 직원의 성과, 개발 및 목표 진행 상황을 추적하려는 부서장 및 팀 리더.

💡 프로 팁: 객관성을 높이고 기여도와 성과를 보다 전체적으로 보기 위해 직원 인정 소프트웨어를 평가 양식과 통합하여 실시간 인정을 성과 평가에 연결하세요.

7. Template. Net의 직원 스포트라이트 템플릿

template.Net을 통해 제공

Template.net의 직원 스포트라이트 템플릿을 사용하면 팀원들이 자신의 이야기를 공유할 수 있는 기회를 제공하면서 개별적인 성과를 쉽게 강조할 수 있습니다. 이를 통해 긍정적인 업무 환경을 조성하고 사기를 높이며 직원의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

전문적인 경험, 개인적인 이자, 팀에 대한 공헌을 포함할 수 있습니다. 디자인은 완전히 사용자 정의할 수 있으며, 폰트, 색상 및 시각 자료를 조정하여 브랜드의 정체성을 반영할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

전문적인 성과와 개인적인 터치를 결합한 디자인입니다

회사만의 독특한 스타일과 분위기에 맞게 맞춤 설정 가능합니다

아이콘, 차트, 인포그래픽과 같은 시각적 요소를 지원합니다

원격 또는 여러 부서의 팀 간 연결을 구축하는 데 도움이 됩니다

✅ 이상적인 대상: 직원들을 개인화되고 시각적으로 매력적인 방식으로 축하하고 싶은 HR 팀, 내부 커뮤니케이션 전문가 및 팀 리더.

🧠 문화 구축 팁: 스포트라이트 템플릿에 '무엇을 선물할까요?'라는 프롬프트를 추가하세요. 이를 통해 팀원들이 공유한 순간을 바탕으로 아이디어를 제안하여 직원 감사 선물을 더욱 개인적이고 협력적으로 만들 수 있습니다.

8. Canva의 이달의 직원 스포트라이트 템플릿

canva를 통해

Canva의 이달의 직원 스포트라이트 템플릿으로 개별 직원과 그들의 성과를 축하하세요. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 세련된 스포트라이트를 쉽게 만들 수 있으며, 레이아웃, 폰트 및 시각 자료를 조정하여 공식적, 재미있는, 캐주얼 등 원하는 분위기를 쉽게 연출할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

재미있는 사실이나 동료의 칭찬과 같은 독특한 섹션을 위한 전용 콘텐츠 블록이 포함되어 있습니다

사진, 아이콘 또는 브랜드 그래픽에 대한 리치 미디어 통합을 지원합니다

Canva의 일정 관리 및 게시 도구와 원활하게 연동되어 더 빠르게 배포할 수 있습니다

✅ 이상적인 대상: 유연하고 디자인 기술 없이 직원들의 성과를 인정할 수 있는 방법을 원하는 팀.

💡 프로 팁: 스포트라이트에 실제 직원 피드백 예시를 사용하여 그 사람의 영향을 강조하세요. 이러한 실제 인용문은 깊이를 더하고 신뢰성을 구축하며, 팀에서 훌륭한 일이 어떻게 이루어지는지 보여주는 미니 사례 연구의 역할도 합니다.

9. Canva의 직원 환영 스포트라이트 템플릿

canva를 통해

Canva의 직원 환영 스포트라이트 템플릿을 사용하여 신입 사원을 따뜻하고 기억에 남는 방식으로 소개하세요. 이 템플릿을 사용하면 팀 커뮤니케이션 앱, 이메일 또는 내부 대시보드에서 사용할 수 있는 세련되고 브랜드에 맞는 형식으로 신입 팀원의 역할, 배경 및 성격을 간단하게 소개할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

팀의 참여를 촉진하는 프롬프트를 통해 신입 사원이 입사 첫날부터 회사 문화에 적응할 수 있도록 지원합니다

환영 비디오, GIF 또는 대화형 설문조사와 같은 멀티미디어 추가를 지원합니다

원격 및 사무실 팀 모두에서 원활하게 작동하여 신입 사원 교육을 더욱 개인화할 수 있습니다

✨ 이상적인 대상: 신입 사원을 위해 사려 깊고 브랜드가 돋보이는 환영의 순간을 만들고자 하는 인사 담당자 및 팀 리더.

📮ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 12%만이 생산성 제품군에 내장된 AI 기능을 사용합니다. 이 낮은 채택률은 현재 구현에 사용자가 선호하는 독립형 대화 플랫폼에서 전환할 수 있는 원활하고 상황에 맞는 통합 기능이 부족함을 의미합니다. 예를 들어, AI는 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있습니까? ClickUp Brain은 가능합니다! AI는 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 또는 수정, 작업 공간에서 정보 가져오기, 이미지 생성 등 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있습니다! 3개 이상의 앱을 업무용 앱으로 대체한 ClickUp 고객 40%에 합류하세요!

10. Microsoft Word의 Microsoft 365에서 제공하는 이달의 직원 인증서 템플릿

microsoft 365를 통해

Microsoft 365의 Microsoft Word 이달의 직원 인증서 템플릿은 헌신, 열정 및 뛰어난 성과를 인정할 수 있는 바로 사용할 수 있는 공식적인 방법을 제공합니다. 이름, 날짜 및 수상 세부 정보를 빠르게 입력한 다음 인쇄하거나 디지털로 공유하여 회의 또는 이벤트에서 세련된 프레젠테이션을 진행할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

회사의 브랜딩에 맞게 레이아웃, 폰트 및 색상을 완전히 사용자 지정할 수 있습니다

"이달의 직원"을 넘어 다양한 인정 프로그램에 사용할 수 있습니다

인쇄 가능하거나 온라인으로 공유 가능하여 유연한 시상 옵션 제공

✅ 이상적인 사용 대상: 직원의 성과를 공식적으로 인정하기 위해 보상 프로그램을 설정하는 HR 팀.

11. SlideModel의 PPT 직원 스포트라이트 템플릿

via SlideModel

SlideModel의 PPT 직원 스포트라이트 템플릿은 회의, 타운홀 미팅 또는 신입 사원 오리엔테이션 프레젠테이션에서 빠르고 시각적으로 인정을 표현할 수 있도록 설계되었습니다. 미리 만들어진 슬라이드 레이아웃을 사용하면 디자인에 시간을 소비하지 않고도 팀 회원의 성과를 쉽게 강조할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

사진, 역할, 성과 및 개인적인 하이라이트를 위한 바로 사용할 수 있는 슬라이드

회사의 이미지에 맞게 색상, 폰트 및 레이아웃을 사용자 지정할 수 있습니다

다른 프레젠테이션 도구와 원활하게 연동되어 여러 플랫폼에서 공유할 수 있습니다

✅ 이상적인 대상: 회의, 내부 프레젠테이션, 신입 사원 교육 세션 또는 전사적 타운홀 미팅에서 직원을 표창하고자 하는 관리자 또는 HR 팀.

📚 자세히 보기: 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있는 무료 마일스톤 템플릿

12. Postermywall의 직원 스포트라이트 템플릿

via Postermywall

PosterMyWall의 직원 스포트라이트 템플릿을 사용하면 소셜 미디어 및 내부 플랫폼에 사용할 눈에 띄는 표창 포스터, 전단지 또는 디지털 축하 메시지를 만들 수 있습니다. 빠른 편집이 가능하도록 설계되어 아이디어를 몇 분 만에 게시물로 만들 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

텍스트, 이미지 및 레이아웃을 드래그 앤 드롭으로 맞춤 설정할 수 있습니다

팀 커뮤니케이션 앱을 포함한 인쇄 및 디지털 형식에 모두 최적화되어 있습니다

디자인 영감을 얻을 수 있는 스포트라이트 예시 갤러리에 액세스하세요

✅ 이상적인 대상: 외부 인력을 고용하지 않고 빠르고, 아름답고, 실행하기 쉬운 것을 원하는 HR 팀 또는 관리자.

13. Postermywall의 다채로운 직원 스포트라이트 템플릿

via Postermywall

PosterMyWall의 생동감 넘치는 직원 스포트라이트 템플릿은 인정의 게시물을 돋보이게 하고 싶은 브랜드에 적합합니다. 대담한 디자인과 유연한 레이아웃으로 눈길을 끄는 방식으로 중요한 순간을 쉽게 강조할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

소셜 미디어 공유에 적합한 밝고 눈길을 끄는 색상 구성

디자인 기술 없이도 쉬운 드래그 앤 드롭 편집

웹 사이트, 뉴스레터 및 팀 커뮤니케이션 앱에 사용할 수 있도록 여러 형식으로 내보내기

✅ 이상적인 대상: 여러 채널에서 직원의 성과를 강조하고 싶은 중소기업.

14. Animoto의 직원 스포트라이트 비디오 템플릿

animoto를 통해

Animoto의 직원 스포트라이트 비디오 템플릿을 사용하면 짧고 흥미로운 비디오를 통해 표창 이야기를 전달할 수 있습니다. 이미지, 텍스트 및 사운드트랙을 결합하여 정적인 게시물보다 더 기억에 남는 스포트라이트를 만들 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

마일스톤, 재미있는 사실, 전문적인 하이라이트를 위한 사전 설정된 비디오 블록

스포트라이트의 분위기에 맞는 내장 음악 라이브러리

브랜드 색상, 폰트 및 전환을 위한 간단한 편집 도구

✅ 이상적인 대상: 매력적인 비디오 기반의 직원 스포트라이트를 만들고자 하는 HR 팀 및 인사 관리자.

15. Slides Carnival의 Google Slides 이달의 팀 회원 템플릿

slides Carnival을 통해

Slides Carnival의 Google Slides 팀의 이달의 회원 템플릿은 매월 성과를 달성한 직원을 표창하기 위한 프레젠테이션용 형식입니다. 22개의 미리 만들어진 슬라이드를 사용하여, 세련되고 인터랙티브한 방식으로 직원의 공헌을 소개할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

프레젠테이션을 매력적으로 만들 수 있는 차트, 프레임 및 애니메이션이 포함되어 있습니다

Canva와 함께 사용하면 창의력을 더욱 자유롭게 발휘할 수 있습니다

대면 회의 및 원격 팀 커뮤니케이션 앱 모두에 적합합니다

✅ 이상적인 사용 대상: 팀 프레젠테이션에서 매월의 우수 직원을 소개하고자 하는 팀.

ClickUp으로 성공을 축하하고 사기를 높이며 문화를 구축하세요

직원을 스포트라이트로 비추는 일은 가끔 하는 작업이 되어서는 안 됩니다. ClickUp은 팀이 관리하는 모든 것과 함께 실행할 수 있는 반복 가능한 시스템이 됩니다.

ClickUp 문서를 사용하여 스포트라이트 기사를 작성하고 저장하고, 화이트보드를 사용하여 새로운 인정 아이디어를 브레인스토밍하고, 사용자 지정 필드를 사용하여 마일스톤과 개인적인 이자사를 추적하세요. 알림을 자동화하여 훌륭한 업무가 놓치지 않도록 하세요. 달력 및 보드와 같은 보기를 사용하여 의도적인 리듬으로 스포트라이트를 계획, 게시 및 축하할 수 있습니다.

또한, 1,000개 이상의 바로 사용 가능한 템플릿이 있으므로 언제든지 시작할 수 있습니다. 빈 페이지도, 혼란도 없습니다. 워크플로우에 의미 있는 표창이 통합되어 있습니다.

ClickUp을 무료로 사용해보고 팀이 유지하고 싶은 문화를 구축하세요.