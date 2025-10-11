워크플로우를 더 빠르게 자동화하는 무료 n8n 템플릿

N8n에서 처음부터 구축하는 것은 부담스러울 수 있습니다—특히 모든 단계를 하나하나 해결할 시간이 없는 노코드 사용자, 개발자, 빠르게 움직이는 팀에게 더욱 그렇습니다. 이때 미리 구축된 템플릿이 유용합니다. 템플릿은 더 빠르게 자동화하고, 수동 설정 오류를 피하며, tools를 더 원활하게 연결하는 데 도움을 줍니다.

이 블로그에서는 데이터 동기화, 알림 전송, 다단계 워크플로우 생성 등 자동화를 시작하는 데 도움이 되는 최고의 무료 n8n 템플릿을 모아 소개합니다.

👀 알고 계셨나요? 2023년 중반 10% 미만이었던 기업들의 네트워크 활동 자동화 비율이 현재 30%로 증가했으며, 이들 기업은 네트워크 활동의 절반 이상을 자동화하려는 계획을 세우고 있습니다.

N8n 템플릿이란 무엇인가요?

N8n 템플릿은 미리 구축된 워크플로로, 처음부터 시작하지 않고도 준비된 단계를 맞춤형으로 설정하여 자동화를 설정하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿들은 n8n 워크플로우 라이브러리에 상주하며, 트리거, 액션, 로직은 물론 고급 자동화를 위한 AI 노드까지 사전 구성된 상태로 제공됩니다. 빈 캔버스에서 시작하는 대신, 앱 연결과 약간의 조정만 필요한 작동 가능한 자동화 솔루션을 바로 활용할 수 있습니다.

템플릿은 실제 사용 사례에 AI 워크플로우 자동화를 적용하는 것도 용이하게 하여, 기술 팀이 확장 과정에서 시간을 절약하고 일관성을 유지하는 데 도움이 되는 귀중한 통찰력을 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 1785년 올리버 에번스는 사람이 필요 없는 자동 밀가루 공장을 만들었습니다. 앱과 트리거가 등장하기 수세기 전, 완전 자동화된 워크플로우의 초기 예시 중 하나입니다.

좋은 n8n 템플릿의 조건은 무엇인가요?

다양한 템플릿이 존재하는 가운데, 어떤 것이 최선인지 어떻게 알 수 있을까요? 일부는 처음에는 괜찮아 보이지만, 성장하거나 문제 해결을 하거나 업무 인계를 진행할 때 확장성이 부족할 수 있습니다.

최고의 n8n 템플릿은 실제 워크플로우를 위해 설계되었습니다. 이해하기 쉽고, 편집이 간편하며, 프로세스가 성장함에 따라 변화에 유연하게 지원할 수 있습니다. 혼란은 줄이고, 명확성은 높여보세요.

유용한 템플릿을 다른 것과 차별화하는 요소는 다음과 같습니다:*

명확한 트리거와 액션으로 신속하게 편집 가능

명확한 명명 규칙과 직관적인 레이아웃으로 쉽게 따라할 수 있습니다

대체 경로, 재시도 또는 대체 경로를 위한 내장 로직

실제 사용 사례: 리드 캡처, 알림, 승인 프로세스 등

마케팅, 운영, IT 전반에 걸친 워크플로우 자동화 예시에 탁월합니다

프로세스 지도 템플릿으로 시각적으로 지도하여 더 빠른 온보딩이 가능합니다

좋은 템플릿은 신속한 진행과 오류 수정을 최소화하여, 매번 변화할 때마다 워크플로우를 재구성하는 대신 즉시 결과에 집중할 수 있게 합니다.

👀 알고 계셨나요? 기업의 팀의 거의 94%가 여러 별도 시스템을 전환하는 것보다 tools를 연결하고 워크플로우 자동화를 처리하는 단일 플랫폼을 선호합니다.

워크플로우 자동화를 가속화하는 최고의 n8n 및 ClickUp 템플릿

8가지 무료 n8n 워크플로우 자동화 템플릿

워크플로우를 처음부터 설정하는 데는 시간이 걸릴 뿐만 아니라, 시행착오도 따릅니다. 이 즉시 사용 가능한 n8n 워크플로 템플릿은 반복 작업을 자동화하고 업무 흐름을 끊김 없이 유지할 수 있는 출발점을 제공합니다.

1. AI를 활용하여 양식 입력 내용으로 콘텐츠 생성 후 Google Drive에 저장하세요

via n8n

이 AI 기반 워크플로는 콘텐츠 생성 부담을 덜어줍니다. 양식 입력을 가져오고, OpenAI로 완료된 글을 생성하며, 자동으로 Google Drive에 저장하고, Google 스프레드시트에 링크를 기록합니다. 모든 것이 하나의 원활한 흐름으로 처리됩니다. 단일 블로그 게시를 위해 여러 tools를 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 끝내고 싶다면 완벽한 솔루션입니다.

📌 추천 대상: 대량의 콘텐츠 워크플로우를 관리하는 콘텐츠 마케터, 개인 블로거, 스타트업 팀.

2. Google 스프레드시트와 Mailchimp에서 리드 수집하기

via n8n

Google 스프레드시트와 Mailchimp의 리드 수집 워크플로는 Google 스프레드시트에서 리드 데이터를 가져와 새 구독자로 바로 Mailchimp에 전송합니다. 양식이나 이벤트에서 이메일 목록으로 가입자를 동기화하는 간단하지만 효과적인 방법으로, 수동으로 복사할 필요가 없습니다.

초기 단계 리드 확보를 자동화하고 이메일 캠페인을 더 빠르게 시작하려는 모든 분께 적합합니다.

📌 추천 대상: 마케팅 팀, 이벤트 코디네이터, 그리고 점점 늘어나는 연락처 목록을 관리하는 소규모 비즈니스.

3. /AI 고객 피드백 감정 분석

via n8n

AI 고객 피드백 감정 분석 템플릿은 고객 피드백을 수집하여 OpenAI를 통해 감정을 분석하고, 결과를 Google 스프레드시트에 기록합니다.

각 응답을 일일이 읽지 않고도 긍정적, 중립적, 부정적 범주로 빠르게 분류할 수 있는 방법입니다. 트렌드 파악, 만족도 추적, 문제 조기 발견에 탁월합니다.

📌 이상적인 대상: 대규모 고객 피드백을 검토하는 지원팀, 고객 경험 분석가, 제품 책임자.

4. Typeform 제출 내용을 기반으로 청구서 생성하기

via n8n

반복적으로 동일한 청구서 필드를 작성하는 데 지치셨나요? 'Typeform 제출 기반으로 생성 및 청구서 발행' 템플릿이 해결책입니다. 이 워크플로는 Typeform과 APITemplate.io를 연결하여 양식 제출 내용을 기반으로 자동으로 청구서를 생성합니다.

클라이언트의 이름, 서비스, 결제 정보 등의 입력을 수집한 후, 발송 또는 저장이 가능한 완성도 높은 세금계산서를 생성하고 형식을 지정합니다. 이는 반복적인 관리자를 제거하고 청구 속도를 높이는 탁월한 방법입니다.

📌 추천 대상: 프리랜서, 서비스 기반 비즈니스, 양식을 통해 클라이언트 정보를 수집하는 재무 팀.

5. N8n 채팅, AI 에이전트, Google 스프레드시트를 활용한 간편한 경비 관리 도구

via n8n

간편 경비 추적기 워크플로우가 채팅 메시지를 체계적인 경비 기록으로 변환합니다—양식, 스프레드시트, 번거로움 없이. “세차; 59.3 USD; 2024년 1월 25일”과 같은 메시지를 보내기만 하면 /AI가 세부 정보를 분석하여 Google 스프레드시트에 입력을 기록합니다.

결과는? 자연어만으로 개인 또는 비즈니스 비용을 실시간으로 추적하는 마찰 없는 방법입니다.

📌 추천 대상: 1인 창업자, 예산 관리 담당자, 채팅으로 이동 중에도 경비를 기록하는 팀.

6. Gmail AI 자동 응답기: 수신 이메일의 답장 초안 생성

via n8n

이메일 답장 작성은 마치 전일제 업무처럼 느껴질 수 있습니다. Gmail AI 자동 응답 n8n 워크플로는 GPT-4o를 활용하여 Gmail 수신 이메일의 스마트한 답장을 초안으로 작성합니다. '보내기' 버튼을 누르지 않아도 됩니다. AI가 복잡한 작업을 처리하는 동안 여러분은 완벽한 통제권을 유지합니다.

📌 인간적인 감성을 잃지 않으면서도 신속한 답변을 원하는 창업자, 경영진 또는 대량의 이메일을 관리하는 지원팀에게 이상적입니다.

7. 영업 팀용 /AI 웹 리서처

via n8n

콜드 이메일을 보내기 전에 세부 정보를 찾아내는 데 몇 시간이 걸릴 필요는 없습니다. AI 웹 리서처 for Sales 워크플로우 템플릿은 AI를 활용해 웹 검색을 실행하고 키 인사이트를 추출하므로 영업 팀이 더 빠르게 맞춤형 접근을 할 수 있습니다.

SerpAPI를 활용해 회사명 또는 도메인으로 Google 검색을 수행하고, 웹사이트를 방문하여 가격, API 가용성, 시장 유형 등의 키 정보를 추출한 후, 구조화된 출력 파서 모듈을 통해 결과를 체계적인 형식으로 제공합니다.

📌 추천 대상: 10개 탭을 토글하거나 수시간을 연구에 낭비하지 않고도 아웃리치 준비를 원하는 영업 팀 및 SDR(영업 개발 담당자).

모든 리드가 동등한 것은 아닙니다. '연락처 양식 리드 점수화' n8n 워크플로는 확보한 리드를 점수화하는 데 도움을 줍니다. 연락처 양식 제출 내용을 수집하고, GPT-4를 활용해 각 리드를 '활성(Hot)', '잠재(Warm)', '비활성(Cold)'으로 분류하며, 즉시 Slack을 통해 영업 팀에 알립니다.

Webhook을 통해 모든 연락처 양식에서 리드를 수집하고, GPT-4를 활용해 메시지를 분석하여 리드 점수를 부여합니다. 이름, 이메일, 메시지 등 키 정보를 추출한 후 분류 상태가 포함된 형식화된 Slack 알림을 전송합니다.

📌 추천 대상: 모든 제출 내용을 수동으로 검토하지 않고도 리드 우선순위를 정하고자 하는 영업 및 마케팅 팀.

n8n 한도

n8n은 유연하지만 초보자에게 항상 친숙하지는 않습니다. 내장된 가이드가 많지 않아 워크플로우 설정이 복잡하게 느껴질 수 있으며, 특히 기술적 지식이 부족할 경우 더욱 그렇습니다. 적절한 지원이 없다면 팀은 업무 자동화보다 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

n8n이 작업 속도를 늦출 수 있는 경우:

고급 기능을 구축하려면 API에 대한 이해가 필요합니다. 대부분의 템플릿은 여전히 HTTP 요청을 조정하거나 JSON을 처리해야 합니다

온보딩 지원이 없습니다. 논리 구축이나 최고의 실행 방식을 안내해 줄 내용이 거의 없는 빈 캔버스에 던져집니다

UI는 기능적이지만 친숙하지 않습니다. 대규모 워크플로우 탐색은 불편하고 문제 해결이 어려울 수 있습니다

디버깅은 추측 작업입니다. 흐름은 조용히 실패할 수 있으며, 무엇이 (그리고 왜) 고장났는지 찾는 것은 종종 수동으로 노드별로 추적하는 것을 의미합니다

자체 호스팅은 부담이 따릅니다. n8n Cloud를 사용하지 않는 한 서버 유지보수, 업그레이드, 가동 시간에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다

N8n 템플릿의 대안

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 설계 단계부터 워크플로우 자동화를 쉽게 만듭니다. 하위 워크플로를 조각조각 맞추거나 논리 블록을 디버깅하는 대신, 체계적이고 시각적이며 완전히 맞춤 설정 가능한 실행 중심 템플릿으로 시작하세요.

이 템플릿들은 훌륭한 시작점이지만, 나만의 ClickUp 자동화를 만드는 것도 마찬가지로 간단합니다. ClickUp에서 자동화를 설정하는 단계별 방법은 다음과 같습니다:

⭐️ ClickUp에서 자동화 생성 방법 자동화를 추가하려는 목록이나 폴더로 이동하세요

자동화 버튼을 찾아 클릭하세요(일반적으로 목록 보기 화면의 오른쪽 상단에 위치합니다)

사전 구축된 자동화 템플릿(예: "상태 변경 시, 담당자 지정...")을 찾아보세요. 또는 자동화 생성 을 클릭하여 직접 구축하세요

자동화를 시작할 이벤트(트리거)를 선택하세요(예: "상태가 진행 중으로 변경될 때")

트리거 발생 시 수행할 작업(예: "샘 콜에게 할당")을 선택하세요.

설정을 검토한 후 생성 또는 저장 을 클릭하세요

목록에서 트리거 작업을 수행하여 자동화 기능을 직접 확인해 보세요 📌 예시: 상태 변경 시 작업 자동 할당 트리거: 상태가 "검토 중"으로 변경될 때

작업: 샘 콜에게 작업을 할당하세요

이제 시작하는 데 도움이 될 몇 가지 템플릿을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 간단한 마인드 맵 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 심플 마인드맵 워크플로우 템플릿으로 프로젝트 아이디어를 시각적으로 계획하세요

ClickUp 심플 마인드맵 워크플로우 템플릿은 복잡한 기술 설정 없이 아이디어를 시각화하고 구조화하는 데 도움을 줍니다. 새로운 프로젝트를 브레인스토밍하거나 팀 워크플로를 설계할 때 깔끔한 레이아웃과 드래그 앤 드롭 컨트롤로 생각을 쉽게 스케치하고 재배열할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

태스크 모드를 사용해 각 노드를 댓글, 담당자, 체크리스트가 포함된 완전히 편집 가능한 작업으로 전환하세요

아이디어나 프로세스를 지도할 때 방해받지 않는 스페이스가 필요하다면 빈 모드로 전환하세요

특정 브랜치에 집중할 수 있도록 레이어를 접고 펼치며 복잡함을 줄이세요

색상으로 노드 커넥터를 맞춤형으로 설정하여 관련 아이디어를 그룹화하거나 의존성을 강조하세요

Zoom, 드래그, 편집을 이동 중에도 간편하게—원격 팀과의 실시간 아이디어 구상에 최적화

📌 이상적인 대상: 스타트업 창업자, 프로젝트 관리자 또는 노코드 빌더로, 특히 여러 tools 또는 AI 자동화 tools를 넘나들며 작업할 때 유연한 시각적 공간에서 워크플로우를 구상하고 플랜하며 공유해야 하는 분들.

다양한 다른 tool 및 시스템과의 연동 기능을 통해 작업 생성 자동화나 변경 사항 발생 시 다른 시스템에 알리는 기능을 제공합니다.

ClickUp에서 AI를 활용해 수많은 일을 자동화하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 확인하세요 👇

2. ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿으로 초안부터 최종 검토까지 모든 디자인 요청을 추적하세요

피드백이 산발적이거나 마감일이 지연되면 디자인 프로젝트는 순식간에 차질을 빚을 수 있습니다. ClickUp 그래픽 디자인 워크플로우 템플릿은 디자인 팀이 시작부터 최종 납품까지 창의적인 일을 시각적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

작가, 디자이너, 검토자 간 신속한 업무 인계를 지원하도록 설계되어, 승인을 쫓거나 다섯 가지 tool에서 편집 내용을 모으느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

브리핑, 검토, 최종 승인 등 단계별 디자인 작업 추적

맞춤형 상태를 활용하여 긴급 요청, 블록된 피드백 또는 진행 중인 편집을 표시하세요

크리에이티브 브리프, 참조 파일, 모형을 하나의 작업으로 통합 관리하세요

내장된 마감일과 시간 추적 기능으로 팀원에게 일을 할당하세요

의존성을 추가하여 피드백이 완료될 때까지 아무것도 진행되지 않도록 하세요

📌 이상적인 대상: 여러 캠페인을 관리하는 크리에이티브 팀, 에이전시 또는 마케터로, 일을 가속화하고 지연을 줄이며 일상적인 크리에이티브 프로세스에 작업 자동화 소프트웨어를 적용하고자 하는 분들.

💡 전문가 팁: ClickUp에서 "검토 대기 중"이라는 상태를 생성한 후, 이를 활용해 작업을 필터링하고 해당 필터링 결과를 보기 형태로 저장하세요. 이렇게 하면 승인 담당자가 자신에게 대기 중인 작업만 정확히 확인할 수 있습니다—불필요한 작업은 전혀 보이지 않습니다.

3. ClickUp GTD(Getting Things Done) 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 'Getting Things Done' 워크플로우 템플릿으로 작업을 상황, 우선순위, 노력별로 체계적으로 관리하세요

할 일 목록이 미완성 작업의 블랙홀이 되었다면, 체계적인 관리가 필요한 때입니다. 데이비드 앨런의 GTD( Getting Things Done ) 방법론에서 영감을 받은 ClickUp GTD 워크플로우 템플릿은 주의가 필요한 모든 사항을 포착하고 분류하며 실행하는 직관적인 프로세스를 제공합니다. 단순한 목록이 아닌, 정신적 혼란을 줄이면서 더 현명한 결정을 내리는 데 도움을 주는 프레임워크입니다.

이 템플릿을 사용하여:

GTD 기반의 7가지 목록(다음 작업부터 티클러 파일까지)으로 작업을 체계적으로 관리하세요

사전 구축된 사용자 지정 필드를 활용하여 컨텍스트와 노력에 따라 우선순위를 지정하세요

달력, 보드 또는 목록 보기에서 일을 계획하고 관리하세요

문서 보기에서 표준 운용 절차(SOP), 노트 및 공유 플랜을 저장하세요

GTD 방식을 고수하든 반복 작업을 위해 AI 에이전트에 의존하든, 자신의 스타일에 맞게 설정을 조정하세요

📌 추천 대상: 우선순위를 계속 재조정하지 않고도 일상에 체계성을 부여하고 꾸준한 진행을 이루고자 하는 개인 및 팀.

AI Assign으로 더 많은 일을 자동화하는 방법을 빠르게 알아보려면 이 비디오를 확인하세요. 👇

4. ClickUp 소셜 미디어 전략 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 전략 워크플로우 템플릿으로 명확한 역할, 상태, 마감일을 설정하여 소셜 전략의 모든 단계를 추적하세요

명확한 전략 없이 소셜 미디어를 운영하는 것은 허공에 소리치는 것과 같습니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 콘텐츠 아이디어를 더 큰 마케팅 목표와 연결하는 데 도움이 되는 ClickUp 소셜 미디어 전략 워크플로우 템플릿을 사용해 보세요. 일정 수립부터 효과적인 콘텐츠 추적까지 모든 것을 할 수 있습니다.

10가지 다른 tools로 게시물을 관리하는 대신, 캠페인을 플랜하고 크리에이티브를 저장하며 어떤 콘텐츠가 고객에게 효과적인지 측정할 수 있는 단일 공간을 확보하세요.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

브랜드 가이드라인부터 게시물 생성 및 추적까지 모든 것을 다섯 가지 유연한 보기(보기)로 관리하세요

승인됨, 진행 중, 승인 필요와 같은 맞춤형 상태를 사용하여 콘텐츠 흐름을 유지하세요

전략 단계나 역할 같은 필드로 소유권과 의도를 명확히 하세요

무드 보드, 전략 단계, 예정된 작업을 통해 플랫폼별 콘텐츠를 플랜하세요

시간 추적, 태그, 작업 의존성을 통해 책임감을 높여보세요

📌 추천 대상: 소셜 미디어 매니저 및 크리에이티브 리더. 특히 브랜드 톤과 타이밍을 일관되게 유지하면서 자동화로 프로젝트 관리를 최적화하려는 다중 채널 콘텐츠 워크플로우 구축 담당자에게 적합합니다.

5. ClickUp 이메일 마케팅 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 마케팅 워크플로우 템플릿으로 이메일 캠페인을 상태, 대상, 채널별로 추적하세요

스프레드시트, 문서, 그리고 다섯 개의 서로 다른 플랫폼에서 이메일 캠페인을 관리하고 계신가요? 바로 이런 식으로 세부 사항이 누락되고 출시가 지연됩니다. ClickUp 이메일 마케팅 워크플로우 템플릿은 목표를 지도하고, 모든 발송을 추적하며, 캠페인 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 관리합니다.

목록 작성부터 클릭률 기록까지 모든 것이 한곳에 통합되어 팀이 일정, 메트릭, 메시지 일관성을 놓치지 않도록 합니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

12개의 사용자 지정 필드를 활용하여 발송된 이메일, 총 클릭 수, 세그먼트 유형과 같은 키 데이터 포인트를 추적하세요

이메일 결과 추적 및 콘텐츠 캘린더와 같은 다양한 보기에 걸쳐 캠페인 워크플로우를 구축하고 모니터링하세요

작업량에 따라 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 상태 보드를 사용하여 진행 상황을 추적하세요

ClickUp Docs에서 협업으로 문서를 초안 작성하고 최종 확정하세요

반복 검토 작업을 설정하고 AI 워크플로우 생성기로 반복 캠페인을 간소화하세요

📌 이상적인 대상: 여러 캠페인을 동시에 관리하는 마케팅 매니저 및 이메일 전문가. 성과 관리, 일정 조정, 팀 간 협업을 위한 반복 가능하고 데이터 기반의 체계가 필요한 분들에게 완벽합니다.

6. ClickUp 칸반 소프트웨어 개발 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 소프트웨어 개발 템플릿으로 전체 개발 워크플로우를 시각화하세요

백로그가 가득 차고 버그가 계속 누락될 때, 단순한 작업 목록 이상의 솔루션이 필요합니다. ClickUp 칸반 소프트웨어 개발 워크플로우 템플릿은 팀원들이 진행 중인 작업, 블록된 작업, 완료됨을 실시간으로 볼 수 있게 해줍니다. 탭을 전환하거나 업데이트를 쫓아다닐 필요 없이 말이죠.

신규 기능 요청부터 최종 배포까지 애자일 스프린트를 지원하도록 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

드래그 앤 드롭 방식의 칸반 열로 스프린트 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

요청자, 제품 기능 또는 개발 상태와 같은 필드를 사용하여 작업 세부 정보를 맞춤 설정하세요

WIP(진행 중 작업) 한도를 설정하여 팀의 집중력을 유지하고 대량 워크플로우에서의 병목 현상을 줄이세요

버그, 검토, 출시 관리를 위한 맞춤형 상태를 구축하세요

작업 할당, 의존성 추가, AI 활용으로 매번 반복되는 작업을 자동화하세요

📌 이상적인 대상: 시간이 한도가 있고, 기능 요청 목록이 늘어나는 복잡한 개발 파이프라인을 관리하는 엔지니어링 팀, 제품 소유자, 스타트업.

⭐ 보너스: AI 에이전트로 워크플로우 자동화 가속화하기 모든 기능의 팀들은 수동 프로세스, 단절된 커뮤니케이션, 반복적인 작업으로 인해 종종 병목 현상에 직면합니다. AI 에이전트는 워크플로우를 간소화하고 더 빠르고 효율적인 운영을 가능하게 함으로써 이러한 과제를 해결합니다. 일상 작업 자동화: AI 에이전트가 데이터 입력, 상태 업데이트, 후속 조치 등 반복 작업을 처리하여 팀이 더 값 일 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다

회의 내용을 즉시 기록하고 요약하세요:* 모든 결정과 세부 사항이 정확히 기록되고 공유되도록 하여 정보 누락 위험을 줄이고 후속 조치를 신속하게 진행하세요

*작업 항목 자동 생성 및 할당: 회의 논의 내용이나 프로젝트 업데이트를 기반으로 AI 에이전트가 프로젝트 관리 tools 내에서 작업을 자동 생성 및 할당하여 수동 이관과 지연을 최소화합니다

실시간 문서 관리: AI 기반 버전 추적 및 변경 사항 즉시 요약으로 모든 구성원이 동일한 페이지를 공유하게 하여, 팀이 혼란이나 되돌림 없이 업무를 진행할 수 있도록 지원합니다

수요에 따른 답변 및 리소스: *AI 채팅은 문서를 신속하게 검색하고, 워크플로우 관련 질문에 답변하며, 관련 정보를 제공하여 이메일이나 파일을 일일이 검색할 필요가 없도록 합니다

비동기적 생산성 활성화: AI 에이전트가 긴 회의나 프로젝트 업데이트를 간결한 핵심 내용과 실행 가능한 다음 단계로 전환해 줍니다. 이를 통해 서로 다른 시간대에 있는 팀 회원들도 쉽게 협업하고 일을 진행할 수 있습니다 ClickUp 내 자동화 에이전트는 최소한의 수동 개입으로 작업 공간 전반에 걸쳐 정보 흐름을 유지합니다

7. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿을 활용하여 채용과 같은 다중 역할 프로세스를 손쉽게 구성하세요

ClickUp 프로세스 플로우 차트 템플릿을 사용하면 작업이나 시스템의 각 단계를 개요화하고, 연결을 파악하며, 명확한 책임을 할당할 수 있습니다. 팀이 공유된 기준을 필요로 할 때 유용하며, 업무 인수인계 지연을 줄이고, 혼란을 없애며, 더 빠르게 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 채용 절차부터 내부 표준 운용 절차 (SOP)까지 모든 것이 쉽게 따라하고 업데이트할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 화이트보드에서 시각적 프로세스 지도를 직접 구축하세요

사용자 지정 필드를 활용하여 작업 유형, 타임라인, 역할을 체계적으로 관리하세요

채용 흐름도 같은 사전 구축된 레이아웃으로 플로우차트와 체크리스트 스타일 보기를 전환하세요

여러 협력자를 지정하고, 마일스톤을 추가하며, '열림'부터 '완료'까지 각 단계를 추적하세요

복잡한 절차를 팀이 실제로 활용할 수 있는 워크플로우 다이어그램으로 전환하세요

📌 추천 대상: 운영 책임자, 프로젝트 코디네이터 또는 복잡한 다기능 워크플로우를 명확하고 추적 가능한 프로세스로 전환하는 모든 분

8. ClickUp 프로세스 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 매핑 템플릿으로 아젠다부터 책임 소재까지 모든 프로세스 세부 사항을 한 보기에 추적하세요

단독으로 플로우차트를 작성하는 대신, ClickUp 프로세스 매핑 템플릿을 사용해 각 단계를 실제 작업, 담당자, 마감일과 연결하세요. 단일 작업 공간 내에서 현재 프로세스를 문서화하고, 비효율성을 표시하며, 소유권을 지정할 수 있습니다.

온보딩 절차부터 기술적 절차까지 모든 것을 포괄할 만큼 유연하며, 실시간 업데이트와 내장된 책임 체계로 업무가 지속적으로 진행되도록 합니다.

이 템플릿을 사용하여:

목록, 달력, 간트 보기와 같은 작업 기반 보기로 프로세스를 단계별로 세분화하세요

완료율, 프로세스 아젠다, 담당자 등의 필드로 컨텍스트를 추가하세요

여러 명의 소유자를 지정하고, 우선순위를 설정하며, 댓글과 반응 기능을 통해 피드백을 남기세요

작업 완료 또는 변경 사항과 연결된 트리거를 설정하여 진행 추적 자동화를 구현하세요

AI 프로세스 지도를 적용하여 패턴을 식별하고 시간이 지남에 따라 워크플로우를 개선하세요

📌 이상적인 대상: 분석가, 운영 책임자, 팀 매니저 및 비즈니스 프로세스를 문서화하고 실행하며 반복하는 키 회원(매번 처음부터 시작하지 않고도 가능)

9. ClickUp 프로세스 지도 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 지도 화이트보드 템플릿으로 각 프로세스 단계를 명확한 목표, 작업, 다음 단계로 세분화하세요

워크플로우 운영 방식을 보여줘야 할 때 프로세스 맵은 모든 구성원의 이해를 빠르게 통일시킵니다. ClickUp 프로세스 맵 화이트보드 템플릿을 사용하면 팀, 시스템 또는 단계 간 단계 연결 방식을 보여주는 생생하고 상호작용 가능한 맵을 구축할 수 있습니다.

정적인 차트를 바라보기만 하는 대신, 프로세스가 발전함에 따라 작업을 이동하고 파일을 드롭하며 소유자를 지정하고 조정할 수 있습니다. 또한 ClickUp 화이트보드를 기반으로 구축되어 작업 단위 세부사항을 잃지 않으면서도 시각적 명확성을 확보할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 화이트보드를 사용하여 드래그 앤 드롭 노드로 시각적 프로세스 지도를 구축하세요

각 단계에 소유자, 우선순위, 의존성을 지정하여 명확한 책임 소재를 확보하세요

노드 내에서 관련 문서, 연결된 링크 및 댓글을 체계적으로 정리하세요

화이트보드, 목록, 가이드 보기를 자유롭게 전환하며 전체적인 흐름과 세부 작업 모두를 관리하세요

모든 구성원이 동일한 페이지, 동일한 장소에서 작업하도록 하여 협업을 개선하세요

📌 추천 대상: 워크플로우 지도, 개선 아이디어 브레인스토밍, 복잡한 시스템 간소화를 위해 디지털 화이트보드를 정기적으로 사용하는 분석가, 프로젝트 관리 및 팀.

10. ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿으로 크로스-기능적 워크플로우를 단계별로 추적하세요

"그건 누가 담당했지?"라는 생각이 든 적이 있나요? 이는 프로세스가 명확하지 않다는 신호입니다. ClickUp 스윔레인 플로우차트 템플릿이 이를 빠르게 해결해 드립니다. 한 보드에서 누가 책임지고, 무엇을 언제까지 처리해야 하는지 명확히 보여줍니다. 실시간으로 작업을 할당하고, 진행 상황을 추적하며, 워크플로를 업데이트할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

팀이나 기능 간에 다단계 워크플로우를 지도하세요

스윔레인별로 소유권을 지정하여 모두가 자신의 역할을 명확히 파악하도록 하세요

시각적 레이아웃으로 비효율성과 중복 작업을 신속하게 파악하세요

작업 공간 내 실제 작업 및 상태와 각 단계를 연결된 상태로 만드세요

팀과 협업하여 실시간으로 업데이트하고 테스트하며 개선하세요

📌 이상적인 대상: 작업 플랜과 프로세스 가시성을 결합한 동적인 플로우차트 템플릿을 찾는 크로스-기능 팀, 부서장 또는 프로젝트 관리자.

11. ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿으로 전체 콘텐츠 파이프라인을 체계적으로 관리하세요

대부분의 콘텐츠 팀은 창의성보다 협업에 어려움을 겪습니다. 투명한 워크플로우가 없으면 아이디어는 초안 상태로 방치되고, 피드백은 사라지며, 마감일은 어긋납니다.

ClickUp 콘텐츠 관리 템플릿은 팀이 콘텐츠 구상부터 완료까지 콘텐츠를 관리할 수 있는 깔끔하고 반복 가능한 시스템을 제공합니다. 이 템플릿은 흩어진 아이디어를 체계적인 타임라인으로 전환하고 작가, 디자이너, 에디터, 승인자 등 모든 구성원이 동일한 방향으로 협력할 수 있도록 합니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

다양한 형식과 채널에 걸쳐 여러 콘텐츠 유형을 플랜하고 추적하세요

"개념", "검토 중", "게시 준비 완료"와 같은 상태를 설정하여 체계적으로 관리하세요

예산, 마감일, 채널, 모형을 관리하기 위해 색상 코드의 필드를 활용하세요

협업자를 추가하고, 우선순위를 설정하며, 자동화가 힘든 작업을 대신 처리하도록 하세요

성과 데이터를 연계하여 일하는 부분을 개선하고 비일하는 부분은 제거하세요

📌 이상적인 대상: 마케팅 팀, 편집 책임자, 그리고 다양한 형식의 달력을 관리하며 통제력을 잃지 않고 더 빠르게 확장할 수 있는 간단한 콘텐츠 관리 시스템을 모색하는 에이전시.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain은 빈 페이지에서 완성도 높은 콘텐츠로 빠르게 전환하는 데 도움을 줍니다. 블로그 제목 브레인스토밍, 회의 노트 요약하다, 이메일 초안 생성, 더 나은 어조로 콘텐츠 재작성 등에 활용하세요—모든 작업이나 문서 내에서 바로 가능합니다. ClickUp Brain을 활용해 긴 일들을 손쉽게 처리하세요

12. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿으로 모든 부서의 프로젝트 상태, 단계 및 성공 메트릭을 추적하세요

대부분의 프로젝트는 실패하는 것이 아니라 조율 부족으로 인해 무산됩니다. ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 아이디어 구상, 계획 수립, 실행, 검토 등 모든 단계를 명확하게 구조화할 수 있는 실시간 작업 공간을 제공합니다.

모든 것이 미리 구성된 목록과 보드에 체계적으로 지도되어 있으므로, 팀이 워크플로우를 재구성하거나 업데이트를 찾느라 시간을 낭비하지 않습니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

사전 구축된 목록과 상태 워크플로우를 활용하여 대규모 프로젝트를 단계별로 세분화하세요

동적 시간 추적, 우선순위, 사용자 지정 필드를 통해 프로젝트 상태를 보기를 하세요

이메일, 댓글, 작업 기반 토론을 통해 이해관계자 간 동기화를 유지하세요

보드 보기와 종속성 경고 기능을 활용하여 작업 진행 중 (WIP) 한도를 설정하고 장애 요소를 강조 표시하세요

달력, 타임라인, 작업량 보기에 걸친 시각적 지표로 실제 진행을 추적하세요

📌 이상적인 대상: ClickUp 프로젝트 관리 소프트웨어에서 장기적 결과물을 관리하는 크로스-기능 팀, 특히 책임감, 가시성, 진행 속도가 모두 중요한 경우에 적합합니다.

13. ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿으로 단계, 우선순위, 예산, 상태별로 프로젝트 요청을 추적하세요

신규 프로젝트 지연의 대부분은 불명확한 요청, 누락된 배경 정보, 느린 승인 절차에서 시작됩니다. ClickUp 프로젝트 요청 및 승인 템플릿은 긴 이메일 스레드나 병목 현상 없이 요청을 체계적으로 기록하고 키 세부사항을 포착하며 팀을 적절한 의사 결정권자에게 연결하는 구조화된 방식을 보장합니다.

이 템플릿을 사용하여:

범위, 비용, 위험, 영향에 대한 사용자 지정 필드를 활용하여 핵심 프로젝트 정보를 수집하세요

검토 중, 승인됨, 진행 중 등의 단계별 요청 상태를 추적하세요

ClickUp 자동화를 설정하여 이해관계자에게 즉시 알리거나 승인자를 즉시 지정하세요

ClickUp 작업 공간을 벗어나지 않고 요청을 검토, 코멘트, 승인하세요

승인된 연결된 프로젝트를 워크플로우에 직접 연결하여 원활한 업무 인계를 실현하세요

📌 추천 대상: 대량의 프로젝트 요청을 관리하는 팀으로, 비용, 위험, 전략적 가치를 기준으로 프로젝트를 평가, 할당, 우선순위 지정하는 간편한 방법이 필요한 경우.

14. ClickUp 이메일 자동화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 자동화 템플릿으로 단계별 이메일 워크플로우를 자동화하세요

수동 이메일은 생산성을 떨어뜨리고 일관성에 큰 위험을 초래합니다. ClickUp 이메일 자동화 템플릿은 캠페인을 반복 가능한 시스템으로 전환합니다.

플랜 수립부터 일정 관리, 결과 측정까지 모든 단계를 체계적으로 구성할 수 있습니다. 누락된 후속 조치나 흩어진 초안 없이, 자동화로 구동되는 깔끔하고 조율된 실행만 남게 됩니다.

이 템플릿을 사용하여:

캠페인 워크플로우를 플랜하고 사용자 행동이나 타임라인과 같은 트리거를 기반으로 자동화하세요

중앙 보드에서 작업 할당, 이메일 내용 검토, 배송 상태 모니터링을 수행하세요

캠페인 단계를 순차적으로 진행하기 위해 의존성을 생성하여 세세한 관리 없이도 진행하세요

맞춤형 상태로 초안, 검토, 예정 단계를 추적하세요.

Docs와 내장된 댓글 기능을 활용하여 팀과 이메일 초안을 공동 작업하세요

📌 추천 대상: 이메일 워크플로우를 관리하고, 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 마케팅 자동화를 위한 AI를 활용해 캠페인을 간소화하고자 하는 마케팅 및 라이프사이클 팀.

15. ClickUp 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 템플릿으로 작업 진행을 한눈에 파악하세요

때로는 팀의 업무 속도를 늦추는 요소를 파악하기 위해선 명확한 시각화만으로도 충분합니다. 바로 이때 적합한 칸반 템플릿이 결정적인 차이를 만들어냅니다. ClickUp 칸반 템플릿은 모든 작업을 추적 가능한 카드로 전환하여 실시간으로 드래그, 드롭, 관리할 수 있게 합니다.

제품 출시든 지원 티켓 처리든, 유연성을 한도 없이 체계적인 구조를 제공합니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

명확하고 맞춤 설정 가능한 칸반 보드로 작업을 시각화하세요

다섯 가지 상태(진행 중, 검토 중, 차단됨, 닫힘)로 진행을 추적하세요

하위 작업, 의존성, 태그를 활용하여 복잡한 일을 세분화하세요

업데이트를 트리거하고 수동 인계를 줄이기 위한 자동화 규칙 설정

워크플로우를 투명하게 유지하면서 부서 간 협업하세요

📌 이상적인 대상: 프로세스에 맞서지 않고 실제로 함께 작동하는 칸반 보드 소프트웨어로 업데이트 회의를 줄이고 진행 상황을 가시화하고자 하는 팀.

16. ClickUp 블로그 관리 워크플로우 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 관리 워크플로우 템플릿으로 블로그 상태, 타임라인 및 팀 역할을 추적하세요

아이디어, 개요, 이미지, 승인 과정이 각기 다른 곳에 흩어져 있으면 게시 일정을 지키기 어렵습니다. ClickUp 블로그 관리 워크플로우 템플릿은 모든 것을 하나의 체계적인 작업 공간으로 통합하여 팀이 마감일을 쫓는 대신 콘텐츠 제작에 집중할 수 있게 합니다. 초안 작성부터 게시된 글까지 모든 단계가 명확하게 표시되고 가시적이며 완전히 추적 가능합니다.

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

목록, 보드, 달력, 간트 차트 등 다양한 보기로 콘텐츠 작업을 관리하세요

제출물을 작업으로 변환하는 양식 보기로 블로그 요청을 체계적으로 관리하세요

사전 설정된 사용자 지정 필드로 복사 상태 추적, 검토 노트 확인, 마감일 게시를 관리하세요

타임라인 및 박스 보기를 활용하여 작가와 에디터 간 업무량을 균형 있게 조정하세요

각 작업 내부에 브리프, 개요 및 참조 파일을 직접 저장하세요

📌 추천 대상: 다양한 형식과 마감일을 아우르는 블로그 파이프라인을 관리하는 콘텐츠 팀, 특히 스마트한 블로깅 tools로 스택을 구축 중인 팀에게 이상적입니다.

반복적인 워크플로우를 클릭 한 번으로 해결하는 시스템으로 전환하세요. ClickUp으로 가능합니다

사전 구축된 템플릿은 자동화를 가속화할 수 있지만, 실제로 바로 사용할 수 있을 때만 가능합니다. 많은 tools가 이 부분에서 부족합니다. n8n을 사용하면 종종 처음부터 구축해야 하고, API를 이해해야 하며, 보이지 않는 오류를 해결해야 합니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다. 마케팅, 운영, 내부 워크플로우 전반에서 즉시 활용 가능한 플러그 앤 플레이 방식의 무료 템플릿을 제공합니다. 각 템플릿에는 내장된 보기, 작업 단계, 자동화 로직이 포함되어 있어 설정 과정을 생략하고 바로 실행에 착수할 수 있습니다.

리드에게 알림을 보내거나, 후속 조치를 할당하거나, 상태에 따라 작업을 이동해야 하나요? ClickUp 자동화가 처리해 드립니다. 이메일 스레드를 요약하거나 응답을 재작성하고 싶으신가요? ClickUp Brain이 tools 전환 없이 그 작업도 수행합니다.

백엔드 부담 없이 더 빠르고 깔끔한 워크플로우를 운영하려면 ClickUp에 가입하세요.