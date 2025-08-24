더 많은 클라이언트를 유치하기 위한 Free 그래픽 디자인 제안서 템플릿

훌륭한 아이디어가 있지만 어떻게 성공 제안서로 만들지 모르시나요?

클라이언트의 관심을 끌 수 있는 시간은 단 몇 초에 불과합니다. 따라서 제안서는 처음부터 명확하고 구조화되며 설득력 있어야 합니다. 프로젝트 범위, 일정, deliverables, 가격을 반드시 포함해야 합니다. 제안서를 마케팅 tool로 생각하세요—클라이언트에 값을 보여주고 경쟁사 대신 당신을 선택하도록 설득할 수 있는 기회입니다.

최고의 그래픽 디자인 제안서 템플릿을 탐색하여 서비스 제안 시 명확하고 자신감 있게 전달하세요.

*그래픽 디자인 제안서 템플릿이란 무엇인가요?

그래픽 디자인 제안서 템플릿은 클라이언트에 서비스, 프로젝트 이해도, 가격, 타임라인 등을 명확하고 전문적으로 제시할 수 있도록 미리 형식이 지정된 문서입니다.

프로젝트 제안서 템플릿의 표준 요소입니다:

표지 페이지: 프로젝트 제목, 클라이언트 및 디자이너 이름, 로고, 제출 날짜

소개: 귀사의 소개와 비전

*프로젝트 개요: 클라이언트의 요구사항과 프로젝트의 목표를 요약한 executive summary

일 범위: 서비스의 상세한 내용과 성공 메트릭을 포함한 결과 측정 기준

*타임라인: 프로젝트 마일스톤, 납품 일정, 예상 프로젝트 기간

가격 구조:* 비용 구조와 결제 구조의 명확한 구분

일 샘플: 클라이언트의 요구사항과 일치하는 붙여넣기 일 샘플

*이용 조건: 수정 한도, 소유권 정보, 취소 정책 및 기타 키 조건을 명확히 정의하세요

CTA: 다음 단계의 팔로워와 연락처 정보

서명: 고객과 귀사가 제안서를 서명하고 승인할 수 있는 스페이스입니다

*좋은 그래픽 디자인 제안서 템플릿의 요소는 무엇인가요?

좋은 그래픽 디자인 제안서 템플릿은 아이디어를 제시하고 경험을 강조하며 명확한 기대치를 설정하는 가이드 역할을 합니다. 따라서 템플릿을 선택할 때는 다음 요소를 반드시 확인하세요:

구조와 명확성: 명확하게 정의된 섹션과 레이아웃을 사용하여 클라이언트가 제안서를 쉽게 탐색할 수 있도록 합니다

시각적 매력: 일관된 타이포그래피와 스페이스로 구성된 템플릿을 선택하여 제안서에 전문적인 느낌을 부여하세요

맞춤형: 브랜드와 프로젝트 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 템플릿을 선택하세요—이것은 신뢰성을 높이고 브랜드 정체성을 강화합니다

인터랙티브 요소: 그래픽 디자인 제안서 템플릿에는 드롭다운 메뉴와 같은 인터랙티브 요소가 포함되어야 합니다. 이를 통해 제안서가 돋보일 수 있습니다

종합적인 구조: 소개, 고객 후기, 프로젝트 요구사항, 타임라인 등 필수 요소를 포함한 템플릿을 선택하세요. 이는 정보에 기반한 의사결정을 위해 필요한 모든 정보를 명확히 전달합니다

➡️ 자세히 알아보기: Excel 및 ClickUp용 최고의 Free 프로세스 워크플로우 템플릿

그래픽 디자인 제안서 템플릿 한눈에 보기

전문가처럼 제안서를 작성할 수 있는 Free 그래픽 디자인 제안서 템플릿

그래픽 디자인 제안서 생성 과정을 원활하게 만들고 싶으신가요? 매력적이고 전문적인 제안서를 작성하는 데 도움이 되는 최고의 그래픽 디자인 제안서 템플릿 리스트를 소개합니다:

clickUp 프로젝트 제안서 템플릿*

Free 템플릿을 다운로드하세요 아이디어를 정리하고 체크리스트를 작성하며, 이해관계자와 협업할 수 있는 ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿을 사용하세요

종합적이고 전문적인 제안서는 어떤 프로젝트도 승인받는 데 키입니다. ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿은 아이디어와 키 세부 사항을 체계적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 프로젝트 오브젝트와 성과를 강조하고, 프로젝트 작업, 팀, 이해관계자 간의 관계를 시각화하여 협업을 개선합니다.

경영진의 승인을 얻기 위해 준비 중이든, 프로젝트 제안서를 포괄적으로 작성하려는 경우든, 이 템플릿은 정보를 체계적으로 정리할 수 있는 협업용 화이트보드를 제공합니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

모양과 스티커 노트를 사용하여 편집, 강조 표시 또는 정보를 추가하세요

내장된 작업 추적, 구조화된 단계, 그리고 간편한 협업을 통해 디자인 프로세스를 효율화하세요

콘텐츠를 강화하기 위해 이미지를 삽입하여 효과를 극대화하세요

관련 소스를 연결된 상태로 유지하고, 웹사이트 카드와 텍스트 상자를 사용하여 추가 정보를 추가하세요

🔑 적합한 대상: 프로젝트 관리, 프리랜서 디자이너, 디자인 에이전시 등 제안서 정보를 전달하고 프로젝트를 수주 및 보안을 확보하려는 분들.

💡 전문가 팁: 혼란스러운 일을 관리하기 어려우신가요? ClickUp Docs를 사용해 문서를 작업에 연결하고 협업과 생산성을 유지하세요. 다음은 그 도움이 되는 방법입니다: 그래픽 디자인 제안서 요구사항에 회의 문서나 wiki를 작성하세요

댓글과 작업 항목을 할당하고 추적 가능한 작업을 생성하여 협업을 쉽게 진행하세요

모든 리소스를 체계적으로 관리하세요

공유 가능한 링크로 문서를 보호하고 액세스 권한을 관리하세요

2. ClickUp 크리에이티브 에이전시 제안서 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp Creative Agency Proposal 템플릿을 사용하여 프로젝트 데이터베이스를 생성하고 Teams를 조직하며 마감일을 설정하세요

플랜 없이 여러 제안서를 관리하고 계신가요? 그건 단순히 스트레스가 더해진 혼란스러운 멀티태스킹일 뿐입니다. ClickUp 크리에이티브 에이전시 제안서 템플릿은 추가적인 혼란 없이 제안서를 정리하고 관리할 수 있도록 도와줍니다.

각 프로젝트마다 승인 상태, 수정 사항, 담당 팀, 프로젝트 목표, 기회 비용 등을 한눈에 확인할 수 있는 개요를 얻을 수 있습니다. 이로써 제안서 관리 프로세스를 최적화하고 클라이언트 요청에 신속하게 대응할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

피치 데크 링크를 첨부하여 이해관계자들이 제안서를 쉽게 보기 위해 연결합니다

의존성을 표시하여 새로운 단계를 시작하기 전에 수행해야 할 작업을 식별하여 팀이 동기화되도록 합니다

수정 유형을 분류하여 우선순위를 정하고 효율적으로 플랜하세요

시각적 요소, 그래프, 이미지를 활용해 핵심 내용을 명확히 전달하세요

🔑 대상: 마케팅 전문가, 디자인 에이전시, 다수의 클라이언트 제안서를 관리하고 정리하려는 프리랜서 디자이너.

➡️ 자세히 알아보기: 최고의 그래픽 디자인 협업 소프트웨어 및 tools

3. ClickUp 제안 요청 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 제안 요청 템플릿을 사용하여 RFP 일정과 마감일을 추적하고, 정보를 정리하며, 커뮤니케이션을 효율화하세요

ClickUp 제안 요청 템플릿은 조직적으로 관리하고 진행 상황을 추적하며 신속하게 대응할 수 있도록 도와줍니다. 마감일과 계약 체결일을 목록에 기재할 수 있어 프로세스 단계가 기한 내에 완료되도록 합니다.

또한 플랜, 초안 작성, 배포, 검토, 수여 등 맞춤형 프로젝트 단계 기능을 통해 RFP 프로세스의 진행 단계를 항상 파악할 수 있습니다. 내장된 시각화 도구를 통해 프로젝트 진행 상황을 추적하고 보고하여 프로젝트를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

RFP 프로세스의 각 단계별로 체크리스트를 작성하여 단 한 단계나 중요한 세부 사항도 놓치지 않도록 합니다

각 단계별 할당된 예산과 전체 프로세스를 실시간으로 모니터링하세요

관련 첨부 파일을 한 곳에 첨부하고 저장하여 쉽게 접근하고 참조하며 협업하세요

RFP 프로세스를 목록으로 작성하고 의존성을 표시하여 최고의 제안서를 선택하는 과정을 간소화하세요

🔑 적합한 대상: 구매 Teams와 신규 프로젝트의 RFP 프로세스를 체계화하려는 소규모 비즈니스.

4. ClickUp 상업용 제안서 템플릿*

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 상업용 제안서 템플릿을 사용하여 매력적인 제안서를 작성하고 요소를 정리하며 명확한 개요를 제공자로 제공하세요

꿈의 프로젝트를 수주하고 싶으신가요? 먼저 매력적인 제안서부터 시작하세요. ClickUp 상업용 제안서 템플릿이 바로 그 해결책입니다. 이 템플릿은 회사 정보를 체계적으로 정리하고 이전에 협력한 클라이언트들의 목록을 포함할 수 있는 구조화된 형식을 제공합니다.

또한 이 템플릿은 프로젝트 범위, 타임라인, 예산 내역, deliverables 등 키 세부 사항을 포함할 수 있어 클라이언트에게 더 명확한 개요를 제공할 수 있습니다. 시간을 절약할 수 있어 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

문제점을 제시하고, 긴급성을 강조하기 위한 데이터를 제공하며, 근본 원인을 분석하세요

세부 사항을 지원하고 이미지 및 그래프로 제안을 강화하세요

서비스에 대한 완료한 정보를 제공하며, 수익 예측과 프로젝트 결과를 바탕으로 합니다

계약서 섹션에 모든 약관, 결제 방법, 기밀 유지 정보를 명확히 기재하여 명확성을 유지하세요

🔑대상: 잠재 클라이언트에 강력하게 어필하려는 프리랜서 디자이너 및 디자인 에이전시.

➡️ 자세히 알아보기: Excel 및 ClickUp용 Free 예산 제안서 템플릿

5. ClickUp 프로젝트 스토리텔링 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 오브젝트를 설정하고 자원을 조직화하며, ClickUp 프로젝트 스토리텔링 템플릿으로 강력한 스토리를 만들어보세요

강력하고 포괄적인 스토리텔링은 성공적인 프로젝트 제안서의 단계를 설정합니다. ClickUp 프로젝트 스토리텔링 템플릿은 팀들의 협업을 원활하게 하고 비전을 명확히 유지하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 프로젝트의 목적과 진행 방식을 명확히 설명할 수 있는 구조화된 형식을 제공합니다. 차트, 다이어그램, 시각적 요소를 통해 설명을 더 흥미롭고 포괄적으로 만들 수 있습니다. 또한, 새로운 제품 출시나 기존 제품 개선 등 어떤 목적에도 적합하게 모든 정보를 한 곳에 정리할 수 있어 효율적인 협업을 보장합니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

명확한 설명과 근거를 통해 목표와 결과를 효과적으로 전달하세요

프로젝트 타임라인을 작성하여 프로젝트를 계획대로 진행하세요

각 출력물별 비용의 개요를 상세히 제공하세요

팀을 소개하기 위해 사진을 추가하고 그들의 전문 분야를 포함하세요

🔑 적합한 대상: 프로젝트 Teams, 프리랜서 디자이너, 디자인 에이전시, 프로젝트 목표와 솔루션을 문서화하려는 소규모 비즈니스.

Creative Element의 그래픽 디자이너 Matt Brunt이 ClickUp 사용에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요:

특히, 하위 작업 기능과 프로젝트 의존성을 정의할 수 있는 기능은 우리에게 큰 변화를 가져왔습니다. 우리는 종종 여러 구성 요소로 구성된 프로젝트를 일하며, 이 과정에서 팀 내 다양한 회원(또는 클라이언트의 팀 회원)이 참여하기 때문입니다. 또한, 프로젝트의 전체적인 Outlook을 한눈에 확인할 수 있는 홈 탭은 커뮤니케이션이나 생산 과정에서 불필요한 지연을 방지하는 데 매우 유용했습니다.

🎨 디자인 Teams이 ClickUp을 실제 업무에서 어떻게 사용하는지 궁금하세요? 이 짧은 비디오에서는 창의적인 워크플로우를 조직화하고 자산 라이브러리를 구축하며, 디자인 프로젝트의 모든 단계(시작부터 완료까지)를 효율화하는 방법을 보여줍니다.

6. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 계약 관리 템플릿으로 계약의 각 단계를 추적하고 중요한 문서를 관리하세요

계약 관리는 혼란과 분산된 정보와 맞서 싸우는 것이 아닙니다. ClickUp 계약 관리 템플릿은 문서 저장, 워크플로우 관리, 타임라인 추적 등을 위한 구조화된 hub와 스페이스를 제공합니다.

템플릿에는 예상 타임라인과 진행률 퍼센트가 표시되어 각 단계의 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 각 초안의 진행 단계를 쉽게 추적하려면 '진행 중', '첫 번째 초안', '검토 중', '최종 초안'과 같은 상태를 설정할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

맞춤형 기간 동안 모든 마감일의 개요를 한눈에 확인하여 신속한 추적 및 조정 가능합니다

작업이 완료됨에 따라 자동으로 업데이트되는 내장형 진행 바를 사용하여 진행을 추적하세요

문서 보기에서 모든 문서를 정리하고 관리하세요

토론 섹션에서 팀과 논의하고 협업하세요

🔑 적합한 대상: 프로젝트 관리자, 프리랜서 디자이너, 다양한 계약서 관련 문서를 관리하려는 디자인 에이전시.

💡 전문가 팁: AI 기반 tools인 ClickUp Brain은 제안서 작성 및 클라이언트 프로젝트 관리를 효율화합니다. 다음은 그 도움이 되는 방법입니다: 문서, 작업, 프로젝트에서 수동 검색 없이 답변을 얻을 수 있습니다

반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 향상시키세요

AI 기반 제안으로 그래픽 디자인 제안서의 일관된 흐름을 유지하세요 ClickUp Brain을 사용하여 제안서 작성 및 클라이언트 프로젝트 관리 과정을 효율화하세요

7. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 그래픽 디자인 템플릿을 사용하여 파일과 시간 추정을 정리하고 작업을 시각화하세요

프로젝트 1, 최종 파일, 프로젝트 1 최종 파일 2 등과 같은 이름의 혼란스러운 파일은 몇 개나 있나요? 각 클라이언트별로 복잡하게 얽힌 폴더와 파일은 비효율적인 프로세스와 혼란을 초래합니다. ClickUp 그래픽 디자인 템플릿은 모든 tool과 기능을 제공하여 혼란을 구조화하고 창의적으로 조직화된 작업을 가능하게 합니다.

이 템플릿은 단순하고 간결한 설정을 원하는 프리랜서 디자이너나 소규모 팀에게 완벽합니다. 작업 상태(내부/클라이언트/대기 중)별로 작업을 분할하고, 브리프와 링크를 중앙 집중화하며, 구조화된 디자인 흐름을 통해 수정 사항을 추적하세요.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

브리프 링크, 디자인 링크, 복사 링크를 한 곳에 정리하세요

작업을 명확한 단계로 나누어 프로세스를 구조화하고 관리하기 쉽게 만드세요

프로젝트 단계별로 수정 사항을 모니터링하여 피드백이 원활하게 반영되도록 합니다

작업에 필요한 모든 의존성을 목록으로 작성하여 먼저 완료해야 할 작업을 명확히 파악하세요

🔑 적합한 대상: 그래픽 디자인 프로세스와 문서를 체계화하려는 프리랜서 디자이너 및 디자인 에이전시.

8. ClickUp 그래픽 디자인 고급 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 그래픽 디자인 고급 템플릿으로 프로젝트 시작부터 완료까지 워크플로우를 최적화하세요

에이전시 워크플로우나 다중 디자이너 협업에 적합한 ClickUp 그래픽 디자인 고급 템플릿 레이어는 자동화, 파일 유형 분류(PNG, PSD 등) 및 보드 보기에서 자산 미리보기를 지원합니다. 복잡한 브랜드 deliverables를 관리하고 다양한 형식을 처리하며 크로스-기능적으로 협업할 때 이상적입니다.

이 그래픽 디자인 템플릿은 크리에이티브와 이미지를 첨부 파일로 보드 보기에 표시되도록 하여 추적을 단순화합니다. 관련 작업을 체크리스트에 목록으로 작성하여 중요한 사항이 빠지지 않도록 할 수 있습니다. 또한 관련 파일을 업로드하여 각 작업의 모든 정보를 한 곳에 보관할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

아이디어 단계부터 최종 디자인까지의 과정을 흐름도 및 연결선으로 시각화하세요

파일 유형(PNG, PSD, RG, JPEG, GIF)별로 작업을 분류하세요

작업 옆에 참고용 댓글을 추가하세요

브랜드 색상 및 브랜드 스타일에 대한 모든 정보를 목록으로 작성하여 일관성을 유지하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 그래픽 디자이너 및 디자인 에이전시에서 프로젝트 세부 사항을 체계적으로 관리하여 일관된 그래픽을 제공하려는 경우.

💡 프로 팁: 더 효과적으로 협업하고 효율적으로 디자인하고 싶으신가요? ClickUp Designs를 사용하여 디자인 프로세스를 관리하세요. 다음은 그 도움이 되는 방법입니다: AI를 활용해 디자인 페르소나, 구성 요소, 사용자 여정, 크리에이티브 브리프 등을 생성하세요

디자인을 체계적으로 정리하고 우선순위를 설정하여 중요한 사항을 놓치지 않도록 합니다

팀의 작업량을 시각화하여 간단한 플랜 수립을 가능하게 합니다

협업을 강화하고 피드백을 효율화하세요

9. ClickUp 디자인 아이디어 생성 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 아이디어를 브레인스토밍하고, 정리 및 우선순위를 지정하며, 진행을 추적할 수 있는 ClickUp 디자인 아이디어 생성 템플릿을 사용하세요

ClickUp 디자인 아이디어 구상 템플릿은 아이디어를 현실로 구현하기 위한 적절한 프레임워크를 제공합니다. 팀과 함께 브레인스토밍을 진행하고 플랜을 수립하는 구조화된 접근 방식을 제공하며, 이는 아이디어 보드가 생각을 한 곳에 기록하고 정리한 후 실행 가능한 단계로 전환하는 방식과 유사합니다.

자동화를 통해 팀이 목표를 달성하도록 보장할 수 있습니다. 또한 화이트보드 뷰를 통해 병목 현상을 쉽게 식별하고 해결책을 찾을 수 있습니다. 템플릿은 아이디어를 소유자에 따라 분류하여 추적을 간편하게 합니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

프로젝트 팀원들에게 사진과 함께 보여주세요

스티커 노트를 사용하여 프로세스 중심, 제품 중심, 사람 중심의 아이디어를 목록으로 작성하세요

자동화를 통해 팀을 효율적으로 추적하세요

마인드 맵, 연결선, 모양을 활용해 아이디어와 프로세스를 효율적으로 시각화하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너, 그래픽 디자인 팀, 아이디어를 구상하고 정리하려는 디자인 에이전시.

10. ClickUp 디자인 브리프 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 디자인 브리프 템플릿을 사용하여 프로젝트를 시각화하고 범위와 접근 방식을 명확히 정의하세요

분산된 목표, 명확하지 않은 목표, 그리고 놓친 마감일? 이것이 혼란스러운 프로젝트 시작이 초래하는 결과입니다.

클라이언트와 동일한 페이지에 올라가는 데 이상적인 ClickUp 디자인 브리프 템플릿은 브랜드 목표, 비전, 타겟 오디언스를 문서 형식으로 명확히 정의합니다. 타임라인 설정, 작업 할당, 참고 자료 첨부 등을 통해 초기 플랜 단계를 효율적으로 관리하세요.

이 템플릿은 작업이 내부 팀만, 클라이언트만, 또는 양쪽 모두를 포함하는지 확인할 수 있습니다. 또한 측정 가능한 오브젝트를 설정할 수 있어 추적하기 쉽습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

클라이언트의 비전, 브랜드 세부 사항, 목표를 효과적인 플랜을 위한 목록으로 기재하여 수립하세요

프로젝트 로드맵과 창의적 방향을 정의하여 프로젝트 흐름을 안내하세요

목표 고객, 참고 자료, 참고 노트 등 관련 정보를 한 곳에 모아 정리하세요

작업들을 단계별로 나누어 효과적인 계획을 수립하세요. 예를 들어, 목표와 비전, 타겟 고객, 목표 설정, 브랜드, 창의적 방향성 등 다양한 단계로 구분할 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 디자인 프로세스와 아이디어 관리를 원하는 프리랜서 디자이너 및 디자인 에이전시.

11. ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 목표를 정리하고 디자인 프로세스를 시각화하며 최적화 기회를 식별하세요. ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿을 사용하세요

클라이언트와 동일한 페이지를 공유하는 데 이상적인 이 ClickUp 디자인 브리프 화이트보드 템플릿은 협업용 화이트보드를 제공하며, 브랜드 목표, 비전, 타겟 오디언스를 문서 형식에서 정의하는 데 도움을 줍니다. 최고의 화이트보드 소프트웨어 도구와 마찬가지로, Teams가 타임라인 설정, 작업 할당, 참조 파일 첨부 등을 통해 초기 플랜 단계를 효율화할 수 있도록 시각적 협업을 지원합니다. 스티커 노트와 모양을 사용해 정보를 다양한 섹션으로 정리해 빠르게 참조할 수 있습니다. 또한 아이콘과 이미지를 추가하여 키 요소를 지원하고 정리할 수 있습니다.

이 템플릿은 워크플로우 개선을 위한 최적화 기회를 식별하는 데도 도움이 됩니다. 또한 화이트보드 보기를 통해 팀원과 협업하고 효율적인 관리를 위한 아이디어를 공유할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

프로젝트와 지침을 제공하여 명확성을 유지하세요

클라이언트 요청 사항, 브랜드 강점, 목표 시장을 목록으로 정리하여 정보에 기반한 아이디어 구상을 진행하세요

마케팅 방향과 오브젝트를 추가하여 효과적인 실행과 추적을 가능하게 합니다

참고 자료를 포함하여 정보의 신뢰성을 확보하고 신뢰성을 높여보세요

🔑 적합한 대상: 그래픽 디자이너 및 디자인 에이전시에서 클라이언트별 프로젝트 세부 사항을 체계적인 흐름으로 정리하려는 경우.

💡프로 팁: 아이디어를 협업으로 전환하고 싶으신가요? ClickUp 화이트보드를 사용해 아이디어를 더 효율적으로 실행하세요. 다음은 디자인 제안 프로세스를 간소화하는 방법입니다: 문서, 작업, 채팅을 연결하여 아이디어를 체계적으로 관리하세요

팀과 협업하여 아이디어를 실행으로 전환하세요

채팅과 모양을 활용해 비전을 구현하세요

12. ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 프로젝트를 정리하고 키 내용을 포함하며, ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿을 사용하여 진행 상황을 공유하세요

포트폴리오는 클라이언트의 관심을 끌기 위한 황금 티켓이며, ClickUp 디자인 포트폴리오 템플릿은 이를 제작하기 위한 완벽한 프레임워크를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 승인된 디자인과 수정 필요한 디자인을 추적하여 다양한 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿은 디자인 세부 사항, 작업, 마감일, 우선순위, 카테고리를 한 곳에 모아 관리함으로써 다중 프로젝트와 클라이언트 관리를 단순화합니다. 클라이언트와의 업데이트 공유를 간편하게 하여 모든 관련자가 동일한 페이지에 있도록 합니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

브랜드 아이덴티티, 웹 앱, 모바일 앱, 웹사이트 등 다양한 카테고리를 생성하여 쉽게 정리하세요

디자인 프로세스를 디자인 단계(예: 대기 중, 콘셉트, 디자인, 프로토타입, 인수인계)로 구분하여 명확히 설명하세요

최종 출력용 파일을 프로젝트 작업과 함께 업로드하여 쉽게 참조할 수 있습니다

브리핑, 목표, 전략, 성공 메트릭 등을 포함한 프로젝트 문서를 관리하여 혼란을 방지하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너 및 그래픽 디자인 에이전시에서 프로젝트를 조직화하고 관리하려는 분들.

📮 ClickUp 인사이트: 직원들의 74%는 이메일, 채팅, 노트, 프로젝트 관리 tools, 문서 사이를 오가며 필요한 정보를 찾기 위해 두 개 이상의 tools를 사용합니다. 이 지속적인 맥락 전환은 시간을 낭비하고 생산성을 저하시킵니다. 일을 위한 모든 것을 한 곳에 모은 앱, ClickUp은 이메일, 채팅, 문서, 작업, 노트 등을 단일 검색 가능한 ClickUp 작업 공간에 통합하여 모든 것이 필요한 곳에 정확히 위치하도록 합니다.

13. ClickUp 디자인 보드 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 디자인 프로세스를 체계화하고 아이디어를 시각화하며, ClickUp 디자인 보드 템플릿으로 협업 작업 공간을 생성하세요

디자인 프로세스를 세심하게 모니터링하는 것은 결코 어렵지 않아야 합니다. ClickUp 디자인 보드 템플릿은 플랜부터 출시까지 모든 요소를 정확히 모니터링할 수 있도록 조직화해줍니다.

디자인 타임라인은 맞춤형 시간 내에 완료해야 할 작업의 개요를 제공합니다. 또한 프로젝트를 일정대로 진행하기 위해 신속하게 조정할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

필요 시 빠르게 참조할 수 있도록 댓글과 수정 노트를 작성하세요

디자인 워크플로우에 따라 디자인 단계를 생성하고 작업을 분류하여 플랜 및 추적이 용이하도록 관리하세요

각 작업과 관련된 모든 의존성을 강조 표시하여 마감일을 추정하고 워크플로우를 플랜하세요

작업에 디자인 링크를 함께 포함하여 분산된 파일을 방지하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 그래픽 디자이너 및 디자인 에이전시에서 디자인 프로젝트를 관리, 조직화, 모니터링하려는 경우.

14. ClickUp 와이어프레임 화이트보드 템플릿

Free 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 와이어프레임 화이트보드 템플릿으로 레이아웃을 시각화하고 팀과 협업하세요

ClickUp 와이어프레임 화이트보드 템플릿을 사용하면 웹사이트의 시각적 설계도를 간단하고 직관적으로 만들 수 있습니다. 템플릿의 화이트보드 보기는 디자인 프로세스를 효율화하기 위해 각 단계를 명확히 정리할 수 있도록 도와줍니다.

명확한 화이트보드 레이아웃을 통해 팀이 아이디어를 브레인스토밍하고 협업할 수 있어 중요한 세부 사항이나 아이디어가 빠지지 않습니다. 또한 다양한 모양을 활용해 시각적으로 매력적이고 체계적인 워크플로우를 만들 수 있는 템플릿입니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

커넥터를 사용하여 각 단계를 명확하게 시각화하고 프로세스를 지도하세요

추가 참고 자료나 포인트를 스티커 노트로 추가하여 의사결정을 지원하세요

다양한 아이콘을 사용하여 단계와 작업을 시각적으로 설명하세요

이미지를 삽입하여 참조 자료로 사용하거나 워크플로우를 지원하기 위해 추가하세요

🔑적합한 대상: 프로젝트 아이디어를 브레인스토밍하기 위한 협업 tool을 찾는 디자인 Teams 및 프리랜서 디자이너.

➡️ 자세히 알아보기: 브레인스토밍 템플릿 및 기술

15. ClickUp 디자인 검토 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 아이디어를 정리하고 피드백을 공유하며, ClickUp 디자인 검토 템플릿으로 협업하세요

최종 제품을 출시하기 전에 프로토타입을 테스트하여 문제점을 파악해야 합니다. ClickUp 디자인 검토 템플릿은 문제점을 문서화하고 해결책을 찾으며 디자인 프로세스를 개선하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 디자인 평가 및 승인 프로세스를 일관되게 관리하고 각 제품에 대한 적절한 문서를 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 관련 정보, 기여자, 소유자, 초안, 작업 링크 등을 모두 포함하여 완료한 개요를 제공할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지

문제점을 측정 메트릭과 함께 문서화하여 추적하세요

모크업, 시나리오, 알려진 사실, 확인해야 할 포인트를 포함한 완료한 디자인 테스트 플랜을 수립하세요

구체적인 디자인 요구사항과 이를 해결하기 위한 아이디어를 정리하세요

배포 플랜을 양식하세요. 날짜, 플랜 유형, 목표 시장, 노트, 실행 항목 등 키 세부 사항을 포함하세요

🔑 대상: 최종 출시 전 제품 프로토타입을 테스트하고 개선하려는 그래픽 디자인 Teams.

➡️ 자세히 알아보기: 피드백을 간소화하는 최고의 시각적 feedback tools

16. PandaDoc의 프리랜서 그래픽 디자인 제안서 템플릿

via PandaDoc

클라이언트에게 보내는 그래픽 디자인 제안서는 서비스의 품질을 한눈에 보여주는 개요이므로 완벽해야 합니다. PandaDoc의 프리랜서 그래픽 디자인 제안서 템플릿은 모든 필수 사항을 강조하는 체계적인 형식을 제공합니다.

전용 섹션을 갖춘 템플릿은 이전 프로젝트의 전체적인 개요를 제공하고, 왜 클라이언트의 프로젝트에 적합한지 그 이유를 제공자로서의 역할을 수행할 수 있도록 돕습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

팀을 소개하고 제안서의 명확한 개요를 제공하세요

자격 증명서, 고객 후기, 선택 일 등을 강조하여 신뢰성을 구축하세요

프로젝트 실행 방법과 가격 구조를 상세히 설명하세요

강력한 CTA를 통해 클라이언트를 다음 단계로 안내하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너 및 클라이언트 유치와 계약 성사를 원하는 소규모 그래픽 디자인 에이전시.

➡️ 자세히 알아보기: 프로젝트 실행 플랜 작성 방법

17. Proposify의 그래픽 디자인 제안서 템플릿

via Proposify

Proposify의 그래픽 디자인 제안서 템플릿을 사용하면 클라이언트 제안서가 더 체계적으로 관리됩니다.

이 템플릿에는 서비스의 종합적인 개요와 클라이언트의 요구사항을 충족시키는 방법을 설명할 수 있는 전용 스페이스가 포함되어 있습니다. 이 템플릿은 프로젝트 제안서에서 전문적이고 매력적인 톤을 유지하는 데 도움을 줍니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

깨끗하고 전문적인 커버 이미지와 편지를 포함하여 디자인 역량을 강조하세요

프로젝트의 목표, 미래 deliverables, 프로세스, 타임라인, 및 비용을 목록으로 작성하세요

“왜 우리를 선택해야 하는지”, “클라이언트 후기”, 및 포트폴리오 섹션을 통해 신뢰를 강화하세요

진행 방법을 닫힘으로 확정하고 전자 서명을 포함하여 프로세스를 가속화하세요

🔑 대상: 그래픽 디자이너, 디자인 회사 및 에이전시 등 서비스 제안서를 작성하려는 모든 분들

🔍 알고 계셨나요? 약 64%의 직원들이 비효율적인 협업으로 인해 주당 최소 3시간의 생산성 손실을 겪고 있다고 보고했습니다.

18. 로고 디자인 제안서 템플릿 by Get Cone

via Get Cone

로고는 브랜드 정체성을 정의하며, 클라이언트들은 이에 대해 매우 까다롭습니다. 제안서에서는 클라이언트의 요구사항에 가장 잘 맞는 이유를 강조해야 합니다.

Get Cone의 로고 디자인 제안서 템플릿은 서비스의 키 내용을 전문적으로 강조할 수 있도록 도와줍니다. 포괄적인 구조를 갖춘 프리랜서 디자인 제안서 템플릿은 포트폴리오부터 결제 조건까지 모든 요소를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

귀사의 간략한 개요와 파트너사, 고객 후기 등을 포함하세요

제공할 서비스와 가격 구조에 대한 섹션을 포함하세요

계약 조건과 프로젝트 타임라인을 목록으로 작성하여 명확성을 확보하세요

감사의 마음을 전달하고 쿼리를 위한 연락처를 제공자로 제공하세요

🔑 적합한 대상: 로고 디자이너 및 디자인 에이전시에서 잠재 맞춤형 고객에게 서비스를 제안하려는 경우.

🧠 흥미로운 사실: 최초의 로고는 문장이었으며, 나중에 지역을 상징하는 데 사용되었습니다.

19. Pitch의 디자인 피치 데크 템플릿

via Pitch

클라이언트를 위한 피치 데크를 작성하려면 클라이언트가 왜 당신을 고용해야 하는지 설득하는 모든 요소를 포함해야 합니다.

이 템플릿은 문제점을 파악하고, 해결 방안을 제시하며, 서비스를 소개하고, 브랜드 배경을 설명하는 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 클라이언트는 귀사가 프로젝트 목표와 어떻게 일치하는지 명확히 이해할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

첫 번째 섹션에 창의적인 시각 자료를 포함하여 브랜드를 반영하세요

사례 연구와 디자인 일 예시를 추가하여 다른 클라이언트들에게 어떻게 도움을 주었는지 보여주세요

연락처 정보와 주소를 목록으로 기재하여 원활한 커뮤니케이션을 실현하세요

자세한 타임라인을 작성하고 예산 세부 사항을 포함하여 명확성을 확보하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너 및 디자인 에이전시에서 서비스를 제안하기 위한 종합적인 형식을 찾는 분들.

20. 웹 디자인 제안서 템플릿 by Proposable

via Proposable

제안을 돋보이게 만들고 싶으신가요? Proposable의 웹 디자인 제안서 템플릿이 도와드립니다.

맞춤형 형식을 통해 몇 번의 클릭만으로 다양한 클라이언트에 맞는 제안서를 편집할 수 있습니다. 서명 및 텍스트 필드 요소를 추가하여 고객이 다음 단계를 쉽게 따라갈 수 있도록 안내하세요. 선택 가능한 항목, 수량 등 다양한 옵션을 통해 전문적이고 이해하기 쉬운 형식을 유지하세요.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

비디오와 풍부한 미디어를 추가하여 프레젠테이션을 더 흥미롭게 만드세요

제품과 서비스를 카탈로그에 정리하여 빠른 참조가 가능하게 합니다

팀 회원을 멘션하거나 소유권을 재할당하여 효율적인 협업을 진행하세요

각 수신자의 상호작용 트렌드를 추적할 수 있는 상세한 분석 데이터를 확인하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너, 디자인 에이전시, 독특하고 창의적인 제안서를 제작하려는 비즈니스

21. Qwilr의 그래픽 디자인 제안서 템플릿

via QWilr

Qwilr의 그래픽 디자인 제안서 템플릿을 사용하면 클라이언트의 관심을 끌기가 간편해집니다.

스토리텔링을 반영한 템플릿은 클라이언트의 프로젝트와 디자인 요구사항에 맞춘 영향력 있고 창의적인 제안서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 이 템플릿은 클라이언트의 요구사항을 충족시키며, 귀사의 차별화된 강점과 예술적 비전을 강조하여 고객을 유치하고 성공을 이끌어냅니다.

이것이 왜 마음에 드실지 알려드립니다

인터랙티브 요소를 추가하여 제안서가 전문적으로 보이고 돋보이게 만드세요

고객의 도전 과제, 목표, 우선순위, 현재 평가를 반영해 제안서를 맞춤형으로 작성하세요

CRM과 연결하여 피치 데크와 견적서를 몇 분 만에 생성하세요

디자인 업계의 붙여넣기 클라이언트들에게 결과를 보여주고, 제안서를 수락하도록 최종 CTA를 제공하세요

🔑 적합한 대상: 프리랜서 디자이너, 디자인 에이전시, 전문적이고 상호작용적인 형식으로 서비스를 제안하려는 비즈니스.

clickUp으로 그래픽 디자인 제안서의 성공을 높여보세요*

클라이언트를 유치하는 매력적인 제안서를 작성하는 것은 복잡하고 어려워 보일 수 있지만, 적절한 템플릿을 사용하면 눈에 띄는 제안서를 만들 수 있습니다.

ClickUp, 일을 위한 모든 것을 담은 앱은 브랜드 아이덴티티를 반영하고 클라이언트 요구사항과 일치하는 제안서를 쉽게 만들 수 있도록 도와줍니다. 프리랜서로 혼자 일하든 디자인 에이전시에서 팀으로 일하든, ClickUp은 매력적인 제안서를 작성하고 프로젝트 성공을 추적하며 포트폴리오를 관리하는 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있도록 지원합니다.

미완성 제안서가 거래를 망치는 것을 막아보세요. 오늘 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 명확하고 깔끔하며 무시할 수 없는 제안서를 작성하세요! 🚀