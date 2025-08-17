ChatGPT를 사용하여 효과적인 비즈니스 플랜을 작성하는 방법

비즈니스의 업무 내용, 목표, 대상 고객을 정확히 알고 있습니다. 하지만 매일 비즈니스 개요에 몰두하다 보면 한 걸음 물러서서 다른 사람에게 설명하기가 어렵습니다.

ChatGPT는 여러분의 개인 AI 비즈니스 플랜 생성기 및 공동 작성자로 변신합니다. 계획 과정, 시장 위치, 조직 구조를 안내하여 여러분을 위해 비즈니스 사례를 작성합니다.

이 가이드에서는 ChatGPT를 사용하여 비즈니스 플랜을 작성하여 고유한 판매 제안을 전달하는 방법을 단계별로 설명합니다.

또한 ChatGPT가 귀하에게 적합하지 않은 경우, 복잡한 프롬프트 없이 비즈니스 전략을 생성할 수 있는 업무용 앱인 ClickUp을 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.

ChatGPT로 비즈니스 플랜을 작성하는 방법

콘텐츠 생성에 ChatGPT를 사용하는 것은 업계에 대한 통찰력이 있는 경우 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 한 번에 전체 플랜을 작성할 수는 없지만, 올바른 컨텍스트와 ChatGPT 프롬프트를 통해 각 섹션을 안내할 수 있습니다.

⭐ 기능 템플릿 프롬프트 작성 과정 전체를 건너뛸 수 있는 방법이 있다면 좋겠나요? 즉시 사용할 수 있는 ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿을 사용하면 몇 초 만에 완벽하고 전문적인 비즈니스 플랜을 쉽게 작성할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿을 사용하여 목표를 정의하고, 비즈니스 모델을 개발하고, 추적 가능한 타임라인에 재무 예측을 표시하세요

ChatGPT를 사용하여 비즈니스 플랜을 작성하는 방법에 대한 단계별 가이드를 소개합니다.

1단계: 비즈니스 개념 정의

비즈니스 개요 또는 개념에 따라 플랜이 읽히거나 건너뛰어질지 결정됩니다.

시장 조사 데이터의 핵심 값을 한 문장으로 요약한 것입니다. 비즈니스 전략을 안내하고, 적합한 파트너, 팀 회원 및 고객을 유치하는 데 도움이 됩니다.

이상적으로, 비즈니스 개념은 네 가지 키 질문에 답해야 합니다. 귀하의 비즈니스는 어떤 문제를 해결합니까?

귀하의 목표 시장은 누구인가요?

문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

귀사의 솔루션이 다른 솔루션과 어떻게 다르고 더 나은 점은 무엇인가요?

이러한 구체적인 세부 정보를 제공하면 ChatGPT가 작동하여 한 문장으로 비즈니스 설명을 작성할 수 있습니다.

프롬프트 예시: "제 스타트업 [이름 또는 산업]은 [대상 고객]이 [특정 문제]를 해결할 수 있도록 [제품/서비스]를 제공합니다. [제품의 작동 방식 또는 차별화 요소]를 설명해 주세요. 이 내용을 제 가치를 명확하게 전달하는 한 문장으로 된 매력적인 비즈니스 컨셉으로 바꿔 주실 수 있나요?"

응답:

chatGPT를 통해

👀 알고 계셨나요? 경영진의 46%는 조직, 제품 및 서비스를 차별화하는 것이 책임감 있는 AI 관행에 투자하는 목표 중 하나라고 응답했습니다.

2단계: 사명과 비전 선언문 작성

사명 선언문은 비즈니스의 목적, 대상 고객, 그리고 현재 어떻게 가치를 창출하고 있는지 설명합니다. 비전 선언문은 비즈니스 플랜을 통해 달성하고자 하는 장기적인 영향력을 의미합니다.

이 두 가지가 함께 여러분의 방향과 의사 결정을 형성합니다. 집중력을 유지하고, 적합한 관리 팀과 파트너를 고용하고, 고객의 신뢰를 쌓는 데 도움이 됩니다.

프롬프트 예시: "비즈니스 개념인 '우리 스타트업을 통해 [차별화 요소]를 통해 [목표 고객]이 [문제]를 해결할 수 있도록 [제품/서비스]를 제공합니다'를 바탕으로, 우리의 목적과 우리가 서비스를 제공하는 대상을 설명하는 명확한 사명 선언문을 작성해 주세요. 그런 다음 [번호]년 후에 우리가 달성하고자 하는 장기적인 영향을 설명하는 비전 선언문을 작성하세요. [값1], [값2], [값3]과 같은 회사 가치나 목표를 포함하세요."

응답:

📖 또한 읽기: 삶을 더 편리하게 만드는 ChatGPT 예시

3단계: 제품 및 서비스 설명

독자가 귀하의 제품 및 그 가치를 빠르게 이해하지 못하면, 그 밖의 플랜은 공감을 얻지 못할 것입니다. 비즈니스 플랜의 이 섹션에서는 귀하가 판매하는 제품과 그 제품이 중요한 이유를 종합적으로 설명해야 합니다.

짧은 비즈니스 설명으로 시작하여 핵심 제품 또는 서비스를 목록으로 작성하세요. 그런 다음, 주요 기능으로 나누고 각 기능을 해결하는 특정 고객의 문제점에 연결하세요. 가격 전략, 제품의 경쟁 우위, 실제 사용자 경험에 대한 통찰력도 논의할 수 있습니다.

📌 회사 소개 부분은 귀사의 솔루션이 실현 가능하고 필수적임을 입증하는 부분입니다.

프롬프트 예시: "동일한 비즈니스 개념과 사명/비전을 바탕으로 '제품 및 서비스' 섹션을 작성하는 데 도움을 주세요. 당사의 핵심 제품은 [제품/서비스]로, [대상 고객]이 [문제]를 [작동 방식 또는 주요 기능]을 통해 해결할 수 있도록 지원합니다. 이 제품에는 [기능 A], [기능 B], [기능 C]와 같은 기능이 포함되어 있습니다. 당사의 가격 모델은 [가격 모델]이며, 당사의 경쟁 우위는 [차별화 요소]입니다."

응답:

💡 프로 팁: 비즈니스 설명을 사용하여 솔루션이 중요한 이유를 명확하게 설명하세요. 솔루션이 실행 가능할 뿐 아니라 필수적이라는 것을 보여주세요. ClickUp 문서에서 문서를 만들고 형식을 지정할 수 있으며, 서식 있는 텍스트, 삽입된 이미지 및 지원 리소스에 대한 링크를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 설명이 시각적으로 매력적이고 비즈니스의 발전에 따라 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

4단계: 종합적인 시장 분석 수행

시장 조사를 실시하여 솔루션에 대한 수요, 업계 동향, 전체 시장 크기, 고객 행동 및 경쟁에 대한 통찰력을 평가하세요.

이 가이드는 다음과 같은 질문에 답변해 드립니다: 여기에서 실제 수익을 창출할 수 있는 기회가 있을까요?

📌 제품에 직접적인 영향을 미치는 특정 시장 동향을 분석하고, 주요 경쟁사를 목록으로 정리하고, 귀사가 제공하는 새로운 점을 설명하여 영향력을 발휘하세요.

프롬프트 예시: "동일한 비즈니스 개념과 사명/비전을 바탕으로 시장 분석 섹션을 작성하는 데 도움을 주세요." 응답:

💡 프로 팁: 시장 분석 섹션에서 시장 동향을 강조하여 회사를 돋보이게 만드세요. 이러한 동향이 제품에 어떤 영향을 미치는지, 주요 경쟁사를 언급하고, 귀하의 솔루션이 목표 고객에게 어떻게 새롭거나 더 나은 것을 제공하는지 명확하게 지적하세요.

5단계: 고객 페르소나 정의

모든 사람을 대상으로 마케팅을 하는 것은 아무도 고객으로 전환하지 못하는 좋은 방법입니다! 그렇기 때문에 성공적인 비즈니스 플랜은 정확한 목표 시장을 파악하고 고객 페르소나를 구축하여 초점을 정의해야 합니다.

이 상세한 가상의 프로필은 이상적인 고객을 나타내며, 메시지, 제품 디자인 및 영업 전략을 안내합니다. 실제 데이터와 인사이트를 사용하여 고객의 인구 통계, 동기, 과제 및 구매 행동을 반영하여 프로필을 만들 수 있습니다.

프롬프트 예시: "비즈니스 개념, 사명/비전 및 시장 분석을 바탕으로, 제 비즈니스에 적합한 2~3명의 고객 페르소나를 정의할 수 있도록 도와주세요."

응답:

📖 또한 읽기: AI를 사용하여 비즈니스 플랜을 작성하는 방법

6단계: 경쟁 분석 수행

견고한 경쟁사 분석 은 주요 경쟁사를 비교하고, 그들의 비즈니스 플랜 개요를 귀하의 플랜과 비교하여, 그들이 잘하는 부분과 부족한 부분을 파악합니다. 이는 시장에서 자신을 차별화하기 위한 귀중한 도구입니다.

시장 격차를 파악하고, 전략을 개선하며, 효과가 없는 아이디어를 모방하지 않도록 하세요.

프롬프트 예시: "이 채팅의 정보를 바탕으로 경쟁 분석 섹션을 작성하는 데 도움을 주세요. 당사의 주요 경쟁사는 [경쟁사 A], [경쟁사 B], [경쟁사 C]입니다.

[경쟁사 A]는 [키 기능/접근 방식]을 제공하지만 [한계]에 어려움을 겪고 있습니다.

[경쟁사 B]는 [강점]으로 유명하지만, [약점]이 있습니다.

[경쟁사 C]는 [독특한 판매 포인트]를 제공하지만, [단점]이 있습니다.

반면, 당사의 제품은 [키 차별화 요소]로 인해 두각을 나타내고 있습니다. 당사의 가치 제안과 시장에서 경쟁 우위를 차지하고 있는 점을 설명하세요. "

응답:

7단계: 비즈니스 모델을 반복해서 확인하세요

비즈니스 모델 섹션에서는 비즈니스가 수익을 창출하고, 운영을 유지하며, 시간이 지남에 따라 확장되는 방법을 자세히 설명합니다. 확장을 계획하고 있는 경우, 수요가 증가할 때 새로운 시장, 추가 기능 또는 팀 확장과 같은 변화가 어떻게 나타날지 설명하세요.

누가 비용을 지불하는지, 무엇을 지불하는지, 그 수익이 운영에 어떻게 지원되는지 명확히 하세요.

비즈니스 모델에는 수익원(예: 구독, 서비스, 제품 판매), 가격 구조 및 주요 비용도 설명해야 합니다.

프롬프트 예시: "지금까지 제공된 모든 정보를 바탕으로 비즈니스 모델 섹션을 작성해 주세요. 당사의 주요 수익원은 [구독/프리미엄/사용량 기반/기타]입니다. 당사는 [가격 모델 설명]을 제공합니다. 당사의 고객 확보 전략에는 [채널]이 포함됩니다. 주요 비용은 [목록]입니다. 이 모델은 사용자 기반이 성장하고 [향후 계획]으로 확장됨에 따라 확장될 수 있도록 설계되었습니다. ”

응답:

🧠 흥미로운 사실: 미국 기업의 25%가 ChatGPT를 사용해 $50,000에서 $70,000 사이의 비용을 절감했습니다.

8단계: 마케팅 전략 개요 작성 [영업 팀의 전략도 포함]

마케팅 및 영업 전략은 고객을 유치, 전환 및 유지하는 방법을 세분화합니다.

먼저, 소셜 미디어, 이메일, 파트너십 등 주요 마케팅 채널을 파악하고 브랜드의 위치와 핵심 메시지를 정의하는 것부터 시작하세요.

이 작업이 완료되면, 홍보를 담당할 사람, 리드 육성 방법, 전환 프로세스 등 영업 팀의 접근 방식을 지도에 표시할 수 있습니다.

프롬프트 예시: "지금까지 다룬 모든 내용을 바탕으로 마케팅 및 영업 전략 섹션을 작성해 주세요. 당사의 마케팅은 [주요 목표]에 중점을 두고 있습니다. 주요 채널은 [목록]입니다. 당사는 [당사의 고유한 브랜드 메시지 또는 어조]로 위치를 정하고 있습니다. 당사의 영업 전략에는 [영업 접근 방식]이 포함됩니다. 당사는 [전술]을 통해 전환을 촉진할 계획입니다. 고객 유지를 위해 당사는 [방법]을 사용합니다."

응답:

📖 또한 읽기: ChatGPT 작업 사용 방법

9단계: 재무 개요 초안 작성

재무 개요는 비즈니스가 생존하고 성장할 수 있는지 여부를 보여줍니다. 시작은 창업 및 운영 비용을 추정하는 것입니다. 그런 다음 월별 재무 예측 및 현금 흐름표를 검토하여 손익분기점을 파악하세요.

큰 지출, 주요 재무 마일스톤, 그리고 사업이 어떻게 확장될 것으로 예상하는지 명확히 하세요.

가격, 성장률, 이탈률과 같은 가정을 생략하지 마세요. 다른 사람들이 숫자 뒤에 숨겨진 논리를 이해하고 위험을 평가하는 데 도움이 됩니다.

프롬프트 예시: 지금까지 다룬 모든 내용을 바탕으로 재무 계획 섹션을 작성해 주세요. 초기 창업 비용은 [금액] 정도가 소요될 것으로 예상되며, [예: 제품 개발]에 사용될 예정입니다. 6개월 차의 예상 월 매출은 [금액]이며, 1년 차의 목표는 [예: X달러의 ARR]입니다.

당사의 수익 모델은 [예: 구독 기반]이며, [고객 세그먼트]에 대한 가격 등급이 있습니다. 주요 가정은 [예: 사용자 성장률]입니다. 주요 비용은 [예: AI 개발]입니다. 당사는 [타임라인]까지 손익분기점에 도달할 계획이며, [월/년]에 수익성을 달성할 것으로 예상합니다. "

응답:

10단계: 요약 작성

요약은 첫인상이며, 때로는 유일한 인상이기도 합니다. 요약은 몇 분 안에 귀하의 비즈니스가 주목할 만한 이유를 전달합니다.

AI 비즈니스 플랜 생성기는 초점을 유지하고 흥미를 유발해야 합니다. 잘 구조화된 비즈니스 플랜의 모든 구성 요소와 귀하의 접근 방식이 다른 점을 명확하게 설명해야 합니다.

프롬프트 예시: "지금까지 다룬 모든 내용을 바탕으로, 제 비즈니스 플랜의 요약본을 작성해 주세요. 우리는 [주요 문제]를 해결하기 위해 [제품/서비스에 대한 간략한 설명]을 구축하고 있습니다. 우리의 사명은 [사명]입니다. 시장 규모는 [크기]로, [주요 트렌드]와 같은 트렌드로 인해 성장하고 있습니다. 당사의 솔루션은 [독특한 차별화 요소]로 인해 돋보입니다. 당사는 [가격 세부 정보]를 포함한 [비즈니스 모델]을 사용하고 있습니다. 주요 마케팅 전략에는 [주요 채널]이 포함됩니다. 재무 면에서는 [1년 ARR]을 목표로 하고 있으며, [월/년]에 손익분기점에 도달할 예정입니다. 당사의 장기적인 비전에는 [성장 계획, 확장 아이디어]가 포함됩니다. "

응답:

ChatGPT로 비즈니스 플랜을 작성할 때의 제한 사항

ChatGPT 비즈니스 플랜은 작성 과정을 빠르게 진행할 수 있지만, 나쁜 아이디어를 자동으로 거부할 수는 없습니다.

가정이나 논리가 잘못되었더라도, 직접 물어보지 않으면 지적하지 않습니다. 이는 주의해야 할 여러 가지 문제점 중 하나일 뿐입니다.

ChatGPT 대안을 찾아야 하는 몇 가지 추가 이유:

내장된 컨텍스트 부족: 프로젝트 타임라인, 영업 팀 목표 또는 회사 연혁을 자동으로 가져올 수 없으므로, 필수 세부 정보를 수동으로 붙여넣기해야 합니다

재무 예측의 부정확성: 대용치 수치를 제안할 수는 있지만, 재무 계획에 기반한 정확한 예측이나 가격 전략을 생성할 수는 없습니다

맞춤형이 적용되지 않은 일반적인 어조: AI가 생성한 콘텐츠는 필요한 어조와 대상 독자를 지정하지 않는 한 기본적으로 기업용 언어로 작성됩니다

작업 또는 워크플로우 통합 불가: 키 팀 회원에게 작업을 할당하거나 플랜을 결과물에 연결할 수 없습니다. 해당 텍스트를 다른 시스템으로 이동해야 합니다

누락된 시각적 요소: ChatGPT는 테이블이나 시각적 요소를 설명할 수 있지만, 비즈니스 계획 프로세스의 일부로 타임라인, 체크리스트 또는 배너를 삽입할 수는 없습니다

👀 알고 계셨나요? ChatGPT가 출시된 이후로 하루 평균 31,000건의 피싱 위협이 발생하고 있습니다.

📮 ClickUp Insight: 응답자의 22%는 직장에서 AI를 사용하는 것에 대해 여전히 경계심을 가지고 있습니다. 이 중 절반은 데이터 프라이버시를 걱정하고, 나머지 절반은 AI가 제공하는 정보를 신뢰할 수 있을지 확신하지 못한다고 응답했습니다. ClickUp은 강력한 보안 조치와 각 답변에 작업 및 소스에 대한 자세한 링크를 생성하여 두 가지 우려 사항을 모두 해결합니다. 즉, 가장 신중한 팀도 정보가 보호되고 있는지, 신뢰할 수 있는 결과를 얻고 있는지 걱정하지 않고 생산성 향상을 즐길 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 비즈니스 플랜을 작성하세요

ClickUp은 모든 프로젝트, 문서 및 커뮤니케이션을 처리합니다. 차세대 AI 자동화 및 검색 기능으로 속도가 더욱 빨라졌습니다.

비즈니스 계획에 필요한 통합적이고 협업적이며 실행 가능한 환경을 제공하는 ChatGPT의 훌륭한 대안입니다.

정적인 텍스트를 생성하는 ChatGPT와 달리, ClickUp은 비즈니스 플랜을 역동적이고 살아있는 문서로 바꾸는 모든 것을 위한 업무용 앱입니다.

ClickUp 문서

AI 출력을 Google Doc에 복사하여 형식을 맞추는 데 몇 시간을 소비할 필요가 없습니다. 모든 작업은 ClickUp Docs에서 진행됩니다. 요약, 시장 분석, 재무 예측 등 섹션을 깔끔하고 체계적으로 페이지로 중첩할 수 있습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 비즈니스 플랜을 실시간으로 작성, 편집 및 공유하세요

ClickUp 문서에서 드래그 앤 드롭 블록을 사용하여 다음을 수행하세요.

테이블을 삽입하여 예산을 세분화하세요

다음 단계 또는 승인을 위한 체크리스트를 추가하세요

배너로 위험 요소나 중요한 결정을 강조하세요

프로젝트 타임라인을 삽입하여 주요 이니셔티브를 항상 볼 수 있고 최신 상태로 유지하세요

문서 내에서 관련 작업, 폴더 및 목표에 직접 연결하세요

사전 구축된 비즈니스 플랜 템플릿을 맞춤 설정하여 키 세부 사항을 강조하세요

문서에서는 팀원에게 태그를 지정하고 문서에 인라인 댓글을 남길 수도 있습니다. 예를 들어, '경쟁사 분석 개선'과 같은 텍스트 줄에 조치가 필요한 경우, 문서에서 바로 해당 텍스트를 작업으로 즉시 전환할 수 있습니다.

이를 통해 팀의 생산성이 향상되고 모든 사람이 작업의 출처와 수행해야 할 작업을 정확히 알 수 있게 됩니다.

ClickUp의 협업 효과에 대해 가장 최근에 감명을 받은 것은 제품 출시를 위한 콘텐츠 플랜을 작업할 때였습니다. 문서 도구를 사용하여 계층 구조, 공동 편집 및 강력한 삽입 기능을 포함한 콘텐츠 저장소를 구축하고 유지할 수 있었습니다.

ClickUp의 협업 효과에 대해 가장 최근에 감명을 받은 것은 제품 출시를 위한 콘텐츠 플랜을 작업할 때였습니다. 문서 도구를 사용하여 계층 구조, 공동 편집, 강력한 삽입 기능 등을 갖춘 콘텐츠 저장소를 구축하고 유지할 수 있었습니다.

ClickUp Brain

ClickUp을 사용하면 비즈니스 플랜을 작성하기 위해 밤을 새워 일할 필요가 없으며, 빈칸을 채우기 위해 모든 번호를 준비할 필요도 없습니다.

고급 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 모든 문서와 작업에 내장되어 있습니다. 작업 공간, 타임라인, 사람들을 이해하므로, 컨텍스트에 맞게 노트를 뒤지거나 ChatGPT 출력을 재포맷할 필요가 없습니다. 고급 언어 모델이 이미 알고 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 비즈니스 계획 작성, 비즈니스 아이디어 생성, 요약, 편집과 같은 작업을 자동화하세요

예를 들어, 마케팅 전략 섹션을 작성하고 있다고 가정해 보겠습니다:

ClickUp Brain에 '최근 이메일 캠페인 결과를 요약해줘'라고 요청하면 연결된 작업 및 대시보드에서 데이터를 가져옵니다

회사 문서와 팀 노트를 바탕으로 브랜드의 어조에 맞는 사명 및 비즈니스 비전 문안을 작성하세요

ClickUp Brain으로 미션 스테이트먼트와 프로모션 콘텐츠를 맞춤화하세요

채용 계획과 같은 추가 정보를 멘션하고 ClickUp Brain에 '3분기에 아직 몇 개의 역할이 남아 있나요?'라고 질문하면 채용 파이프라인에서 답변을 확인할 수 있습니다

ClickUp Brain을 사용하는 동안 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 전환할 수 있다는 사실을 언급한 적이 있나요? 즉, GPT에 여전히 애착이 있는 경우(누구나 즐겨찾기가 있듯이) ClickUp 내에서 ChatGPT를 계속 사용할 수 있으며, 컨텍스트 전환으로 인한 시간 손실을 줄일 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 ChatGPT, Claude, Gemini 등 최신 외부 AI 모델을 다양하게 사용하세요

ClickUp Brain을 사용하여 비즈니스 플랜을 처음부터 작성하는 방법은 다음과 같습니다. 새로운 예시인 미국에 기반을 둔 B2B 애완동물 사료 및 액세서리 브랜드를 통해 비즈니스 플랜의 네 가지 핵심 구성 요소를 살펴보겠습니다. 이 회사는 개와 고양이를 위한 유기농, 무보존제 사료를 제공하며, 요청에 따라 다른 애완동물을 위한 맞춤형 사료도 제공합니다.

1. 미션과 비전 진술서 작성하기

이 프롬프트는 ClickUp Brain에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

"개와 고양이를 위한 유기농, 무보존제 애완동물 사료를 판매하고, 다른 애완동물을 위한 맞춤형 사료도 판매하는 미국 기반 B2B 브랜드의 사명과 비전을 작성하세요."

ClickUp Brain으로 가치 제안을 강조하세요

2. 제품 및 서비스 설명

ChatGPT와 달리 ClickUp Brain은 작업 공간에서 정보를 추출하여 문맥에 맞는 응답을 제공하므로 자세한 프롬프트가 필요하지 않습니다.

단순히 작성해 보세요:

"제품 유형, 기능, 일반 애완동물 사료 브랜드와 차별화되는 점 등 이 B2B 애완동물 사료 브랜드의 핵심 제품을 설명하세요."

ClickUp Brain에서 자세한 응답을 피하고 시간을 절약하세요

3. 시장 분석

ClickUp Brain은 실시간으로 정보를 검색하여 필요할 때 자세한 경쟁사 및 시장 분석을 제공합니다.

다음과 같은 프롬프트를 사용하세요. "미국 유기농 B2B 애완동물 사료 시장의 목표 고객, 트렌드, 경쟁 환경 등을 포함한 시장 분석을 작성하는 데 도움을 주세요."

ClickUp Brain으로 실시간 시장 조사 및 분석을 수행하세요

4. 비즈니스 모델

다음과 같은 간단한 프롬프트를 통해 실행 가능한 비즈니스 모델 설명과 함께 ClickUp Brain에서 스마트하고 전략적인 제안을 받을 수 있습니다.

"애완동물 전문점과 소매점에 유기농 맞춤형 제품을 판매하는 미국 기반의 B2B 애완동물 사료 브랜드의 수익 모델과 운영 전략을 설명하세요."

ClickUp Brain에서 스마트하고 전략적인 인사이트를 얻으세요

💡 프로 팁: ClickUp Docs에서 ClickUp Brain의 슬래시 명령어(/ai)를 사용하면 작성 중에 즉시 트리거할 수 있습니다. 문서를 떠나지 않고도 콘텐츠를 재작성, 축약 또는 확장할 수도 있습니다.

ClickUp 자동화

그러나 ClickUp은 작성 및 협업에만 그치지 않습니다. 비즈니스 플랜의 전체 워크플로우를 구축하는 데도 도움이 됩니다. 각 섹션에 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 상태 또는 타임라인 보기를 사용하여 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

반복적인 체크인이나 이해 관계자의 검토가 필요하십니까? ClickUp 자동화를 설정하여 손가락 하나 까딱하지 않고 알림이나 후속 조치를 트리거하세요.

ClickUp 자동화를 통해 세세한 관리 없이도 비즈니스 플랜이 계속 진행될 수 있도록 하세요

예를 들어, 누군가가 섹션을 "검토 준비 완료"로 표시하면 후속 작업을 자동으로 할당할 수 있습니다. 또한 이해 관계자가 피드백을 추가한 후 후속 항목을 자동으로 할당할 수도 있습니다.

ClickUp 대시보드

모든 것을 한눈에 보고 싶으신가요? ClickUp 대시보드를 사용하여 나만의 대시보드를 만드세요! 마케팅 메트릭, 자금 조달 상태, 채용 진행 상황, 제품 로드맵 마일스톤을 모두 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

KPI, 차단 알림 및 실시간 업데이트로 맞춤화하여 끝없는 보고서를 작성하지 않고도 한 발 앞서 나가고 이해 관계자들에게 깊은 인상을 남기세요.

ClickUp 대시보드를 사용하여 마케팅 채널 및 기타 메트릭을 연구하여 격차를 파악하세요

ClickUp은 ChatGPT의 부족한 부분을 보완합니다. ClickUp을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다

문서, 작업, 타임라인 및 목표를 연결하여 실제 프로젝트 컨텍스트를 삽입하세요

템플릿과 사용자 정의 필드를 사용하여 실제 데이터를 추적하세요

명확한 브랜드 목소리를 담은 맞춤형 콘텐츠를 생성하세요

간트 차트, 체크리스트, 대화형 대시보드와 같은 시각적 도구를 사용하여 비즈니스 플랜을 보고 추적하세요

ClickUp AI 에이전트를 사용하여 간결한 요약을 생성하고 복잡한 데이터 또는 긴 토론에서 실행 가능한 인사이트를 강조하세요

관련 이해 관계자 또는 리더십 채널에 상황에 맞는 상태 보고서를 전달하세요

간단히 말해서, ClickUp은 비즈니스 플랜을 정적인 문서에서 역동적이고 실행 가능하며 협업이 가능한 워크플로우로 변환합니다. 지능적이고 자동화된 지원을 통해 계획과 실행 사이의 격차를 해소합니다.

👀 알고 계셨나요? 소매업 경영진의 80%는 자사의 비즈니스에 AI 자동화가 도입될 것으로 예상하고 있습니다.

📖 또한 읽기: 기업가를 위한 생산성 팁

최고의 비즈니스 플랜 생성기인 ClickUp을 사용해 보세요

ChatGPT는 글쓰기를 도와줍니다. ClickUp은 구축을 도와줍니다.

ClickUp은 비즈니스 플랜을 작성하고 관리하는 데 필요한 여러 도구를 통합하여 분산된 업무를 정리합니다. 더 이상 ChatGPT에서 AI로 생성된 콘텐츠를 Google Docs에 붙여넣기하거나 데이터를 직접 수집할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain은 새로운 섹션을 자동으로 작성하고, 아이디어를 재구성하고, 작업 공간에서 업데이트를 가져오고, 회의 또는 프로젝트 타임라인을 요약할 수 있습니다. 또한 ClickUp Docs는 정보를 구조화되고 협업이 가능한 프레임워크로 형식화할 수 있습니다.

또한 비즈니스 플랜 템플릿을 사용하면 소규모 스타트업 소유자, 프리랜서 및 스타트업 창업자가 바로 사업을 시작할 수 있습니다. 구조를 파악하는 데 드는 시간을 줄이고 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

그렇다면, 상호 연결된 워크플로우 자동화 소프트웨어와 독립형 글쓰기 보조 도구 중 어떤 도구를 선택하시겠습니까?

ClickUp에 무료로 가입하고 오늘 바로 완벽한 비즈니스 플랜을 작성, 수정, 추적, 실행하세요!