2025년 AI 기반 검색을 위한 11가지 최고의 Coveo 대안

지원팀이 한 가지 답변을 찾기 위해 10분을 소비합니다. 마케팅 담당자가 최신 자산을 찾을 수 없습니다. 내부 검색은 가능하지만, 아무도 사용하지 않습니다 (특히 유용하지 않기 때문일까요?). 🔎

Coveo를 도입한 이유는 스마트하고 빠르며 직관적인 검색을 기대했기 때문일 것입니다. 하지만 기대와 다릅니다. 대기업을 위해 만들어진 무거운 플랫폼입니다. 또한 비즈니스에 필요하지 않은 워크플로우, 기능 및 비용도 함께 제공됩니다.

Coveo는 고급 개인화 및 엔터프라이즈급 요구 사항을 갖춘 대규모의 복잡한 환경을 위해 설계되었습니다. 그러나 콘텐츠, 도구 또는 지원 문서에서 안정적이고 사용하기 쉬운 검색 기능만 필요한 경우, 이 솔루션은 그보다 더 많은 문제를 야기할 수 있습니다.

이것이 일부 기업들이 더 간결하고 빠른 Coveo Relevance Cloud의 대안으로 전환을 고려하는 이유입니다. 이러한 도구는 기업에 추가적인 비용 부담 없이 관련성, 사용성 및 가치를 제공합니다.

이 가이드에서는 팀이 검색에 소요되는 시간을 줄이고 일하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 10가지 최고의 Coveo 대안을 분석합니다. ✅

Coveo는 웹사이트, 전자 상거래 사이트, 서비스 포털 및 내부 도구를 위한 AI 기반 엔터프라이즈 검색 플랫폼입니다. 비즈니스 팀이 자연어 처리 및 고급 분석을 통해 개인화되고 관련성 높은 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.

그러나 팀에 업무 콘텐츠에 빠르게 액세스해야 하는 직원, 계약자 및 클라이언트가 포함되어 있는 경우, Coveo와 같은 복잡한 도구는 도움이 되기보다 해가 될 수 있습니다. 특히 전환율을 높이거나 보다 직관적이고 결과 기반의 경험을 제공하려는 경우 더욱 그렇습니다. 💡

다음은 주요 대안을 고려해야 하는 이유입니다:

기능 및 가격 면에서 각 도구가 서로 어떻게 비교되는지 간단히 살펴보겠습니다.

이제 각 도구를 자세히 살펴보고 Coveo보다 더 적합한 이유를 알아보겠습니다. 🛠️

일하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 작업, 문서 및 지식을 단일 시스템으로 통합하므로 검색이 빠를 뿐 아니라 기본적이고 구조적이며 컨텍스트에 기반한 검색이 가능합니다. 다른 클라우드 서비스와 달리 ClickUp은 모든 것을 팀의 업무 방식에 연결합니다.

ClickUp의 연결된 검색을 사용하면 강력한 검색 막대 하나에서 작업, 목록, 폴더, 스페이스, 댓글을 포함한 전체 작업 공간을 즉시 검색할 수 있습니다. 담당자, 마감일, 태그, 우선순위 또는 상태와 같은 고급 필터를 사용하면 검색 결과를 빠르게 좁혀 중요한 정보를 정확하게 찾을 수 있습니다.

🧐 알고 계셨나요? ClickUp에서 가장 자주 사용하는 검색 필터를 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다. 예시: "@me AND overdue AND priority: high"는 일일 분류를 위한 원클릭 파워 툴이 됩니다.