Notion Mail vs. Superhuman: 더 스마트한 선택은 무엇일까요?

밤 11시 47분. 두 시간 전에 로그아웃하겠다고 다짐했지만, 지금도 며칠 전에 표시해두고 잊어버린 이메일에 답장하고 있습니다. 문제는 시간일까요, 아니면 tool일까요?

주목받는 신tool Notion Mail이 출시되었고, 여러분은 궁금해하고 계십니다.

키보드 바로 가기로 화제를 모은 Superhuman도 여러분의 관심 대상이었죠.

진짜 중요한 건 어떤 도구가 여러분이 받은 편지함에서 더 빨리 벗어날 수 있도록 도와주는가입니다. 바로 여기서 Notion Mail과 Superhuman의 비교 분석이 필요한 이유입니다.

Notion Mail vs. Superhuman 한눈에 보기

간단히 요약하면 다음과 같습니다:

비교 기준 Notion Mail 슈퍼휴먼 ClickUp (보너스) 접근 방식 Notion 연동 기능이 있는 Gmail용 래퍼; Notion을 많이 사용하는 사용자에게 최적 전문가를 위한 독립형 생산성 중심 이메일 클라이언트 이메일, 프로젝트 관리, 작업, 문서, 프로젝트 관리 기능이 내장된 올인원 생산성 플랫폼 지원되는 계정 Gmail 전용, Notion 계정과 연동됨 여러 개의 Gmail 및 Outlook 계정 Gmail, Outlook 및 기타 이메일 통합 기능 (작업 공간 설정에 따라 다름) 플랫폼 지원 현황 웹 기반이며 오프라인 모드 미지원 Mac, Windows 앱, 웹, iOS, Android 및 완전한 오프라인 모드를 이용할 수 있습니다. 웹, 윈도우, 맥, iOS, 안드로이드; 작업 및 문서용 오프라인 모드 지원 AI 기능 Notion 페이지 참조 및 기본적인 글쓰기 지원을 위한 Notion AI 고급 AI, 사용자의 어조로 작성된 답장 초안, 자동 후속 조치, 요약 기능 이메일 초안 작성, 작업 자동화, 요약 및 업무 관리 전반에 걸친 스마트 제안 기능을 위한 ClickUp AI 수신함 정리 보기 (AI 및 필터를 통한 자동 및 수동 분류) 분할 받은 편지함, 스마트 라벨, 고급 자동 분류 기능 이메일과 작업을 통합한 수신함, 맞춤 설정 가능한 보기, 자동화 및 필터링 기능 협업 이메일에서 Notion 페이지를 참조하세요 이메일 실시간 보기, 팀원 댓글/멘션, 이메일 자동화 전달, 초안 공유 이메일을 작업으로 지정하고, 댓글을 달고, 팀원을 멘션하며, 이메일을 프로젝트에 연결하고, 실시간으로 협업하세요. 연동 기능 Notion 작업 공간과의 심층 통합 Gmail 및 Outlook을 비롯한 다양한 tools와 연동됩니다. ClickUp 통합을 통해 작업, 문서, 채팅, 달력 및 1000개 이상의 tool과 심층적으로 연동됩니다.

Notion Mail이란 무엇인가요?

Notion Mail을 통해

Notion Mail은 AI 기반 이메일 클라이언트로, 사용자가 Notion 내에서 받은 편지함을 정리하고 답장을 작성하며 회의를 예약할 수 있게 합니다. 독립형 앱으로 설계되어 웹을 통해 접근 가능하며, Gmail 및 Google Workspace 계정과 연동됩니다.

이 앱은 Notion의 디자인 철학과 부합하는 미니멀하고 사용자 정의 가능한 인터페이스를 제공합니다.

🧠 재미있는 사실: 레이 톰린슨은 1971년 최초의 이메일을 보냈습니다. 테스트를 위해 자신에게 보냈는데… 곧바로 그 내용이 무엇이었는지 잊어버렸죠.

Notion Mail 기능

Notion Mail을 특별하게 만드는 몇 가지 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: Notion의 AI 기반 자동 라벨링 및 받은 편지함 정리 기능

Notion Mail로 받은 편지함을 관리하세요

정리되지 않은 받은 편지함을 처리 중이신가요? Notion Mail의 AI가 힘든 작업을 대신해 드립니다. 각 메시지의 콘텐츠, 발신자, 맥락을 분석한 후 라벨을 자동으로 제안하고 적용합니다. 즉, 이메일을 하나씩 폴더로 드래그할 필요가 없어집니다.

사용자 정의 라벨도 생성할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 AI가 사용자의 선호하는 분류 방식을 학습합니다. 마치 받은 편지함에 사용자의 일 방식을 가르치는 것과 같습니다.

기능 #2: 맞춤형 받은 편지함 보기, 필터, 블록 기반 작성

Notion Mail로 수신함을 필터링하세요

끝없이 이어지는 이메일 스크롤에 갇히지 마세요. Notion Mail은 맞춤형 공유 받은 편지함 보기를 생성할 수 있습니다. 팀원 메시지만 보고 싶으신가요? 아니면 미확인 클라이언트 이메일만? 발신자, 라벨, 상태 등으로 필터링할 수 있습니다.

게다가, Notion에서 글쓰기에 익숙하다면 이메일 작성기가 매우 편안하게 느껴질 것입니다.

블록을 활용해 제목, 체크리스트, 콜아웃, 글머리 기호는 물론 코드 블록까지 추가할 수 있습니다. 익숙한 슬래시 명령어(/)도 내장되어 있어 형식 작업이 빠르고 유연합니다. 일반 텍스트 이메일의 틀에서 벗어나 신선한 변화를 경험해 보세요.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 약 42%가 팀 커뮤니케이션에 이메일을 선호합니다. 하지만 대가가 따릅니다. 대부분의 이메일이 특정 팀원에게만 전달되므로 지식은 분산된 상태로 남아 협업과 신속한 의사 결정을 방해합니다. 가시성을 높이고 협업을 가속화하려면 ClickUp과 같은 업무용 올인원 앱을 활용하세요. 이 앱은 이메일을 단 몇 초 만에 실행 가능한 작업으로 전환해 줍니다!

기능 #3: 템플릿 및 내장 일정 관리 기능

이메일과 함께 작업 항목을 일정 관리하세요

Notion Mail은 반복적인 이메일을 덜 지루하게 만듭니다. 자주 사용하는 텍스트를 스니펫으로 저장해 클릭 한 번으로 메시지에 삽입할 수 있습니다. 지원 티켓을 처리하든 잠재 고객을 추적하든, 이 기능은 상당한 시간을 절약하고 답변의 일관성을 유지해 줍니다.

또한 Notion 달력 연동 기능을 통해 예약 링크를 이메일에 바로 삽입할 수 있습니다. 사용 가능 시간을 확인하고 수신자가 시간을 선택하도록 도와주므로 별도의 외부 스케줄러가 필요하지 않습니다.

Notion Mail 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

🔍 알고 계셨나요? ‘@’ 기호는 원래 이메일을 위해 만들어진 것이 아닙니다. 회계 및 상업 송장에서 ‘~의 비율로’라는 의미로 사용되었죠. 톰린슨은 이 기호가 이름에 사용되지 않아 완벽한 구분자로 적합하다고 판단해 채택했습니다.

슈퍼휴먼이란 무엇인가요?

Superhuman 제공

슈퍼휴먼은 빠르고 직관적인 인터페이스와 강력한 기능으로 생산성을 높이고 이메일 경험을 간소화하는 프리미엄 이메일 클라이언트입니다. 고급 키보드 바로 가기, 읽음 확인, 후속 조치 알림, AI 기반 인사이트를 제공합니다.

이 앱은 속도, 집중력, 생산성을 최우선으로 하는 tools를 제공하기 때문에 매일 대량의 이메일을 처리하는 전문가와 경영진 사이에서 특히 인기가 높습니다.

🧠 재미있는 사실: 톰 행크스와 메그 라이언이 출연한 1998년 로맨틱 코미디 영화 <유브 갓 메일>은 이메일 문화의 부상과 AOL의 상징적인 'You’ve Got Mail' 알림에서 영감을 받았습니다.

슈퍼휴먼 기능

이메일 관리 소프트웨어의 고성능 영역으로 진입하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다. 📈

기능 #1: AI 기반 받은 편지함 정리 및 작성

슈퍼휴먼의 AI에게 이메일 작성을 요청하세요

슈퍼휴먼의 AI는 마케팅, 제안서, 소셜 업데이트 등 스마트 카테고리로 이메일을 자동 분류합니다. '취업 지원서'나 '작업 검토 요청' 같은 간단한 프롬프트로 맞춤형 자동 라벨을 생성하도록 학습시킬 수도 있습니다.

몇 가지 요점이 있으신가요? Superhuman의 AI 이메일 작성기가 이를 세련되고 브랜드 정체성에 맞는, 여러분의 목소리 톤으로 작성된 이메일로 변환해 드립니다. 과거 메시지를 학습하여 여러분의 말투를 그대로 재현한 답장을 초안으로 작성합니다.

게다가 Superhuman은 받은 편지함의 모든 것에 대해 미리 답장을 작성해 줍니다: 검토하고 필요하면 수정하여 보내기만 하면 됩니다. 또한 내용을 줄이거나 늘리거나 단순화하거나 다시 작성하도록 지시할 수 있어, 번거로운 일 없이 완벽한 통제권을 누릴 수 있습니다.

기능 #2: 자동 알림 및 스마트 검색

자동화된 후속 조치 알림 받기

이메일 표시나 알림 설정을 잊으셨나요? Superhuman이 도와드립니다. 상대방이 답장하지 않으면 자동으로 후속 조치를 요청하며, 심지어 후속 메시지 작성까지 대신해 줍니다.

정확한 제목이나 발신자를 기억할 필요도 없습니다. '2분기 오프사이트 정보 어디 있나요?' 또는 '우리 프레젠테이션을 칭찬하는 답장 찾기'처럼 입력하기만 하면 Superhuman의 AI 검색이 몇 초 만에 찾아줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 스팸 이메일은 1978년 디지털 장비 회사(Digital Equipment Corporation)의 마케팅 매니저 게리 튜어크(Gary Thuerk)가 보냈습니다. 약 400명에게 발송된 이 메일의 결과는 1,300만 달러의 매출이었지만, 동시에 극도로 혐오받는 이메일 현상의 시작을 알렸습니다.

기능 #3: 스니펫

스니펫을 체계적으로 정리하여 세부 사항을 놓치지 않도록 하세요

비슷한 메시지를 자주 보낸다면, 스니펫 기능이 여러분의 삶을 더 편리하게 만들어 줄 것입니다. 답변 내용(또는 첨부 파일과 참조 대상이 포함된 전체 이메일)을 저장해 두었다가 클릭 한 번으로 간편하게 삽입하세요.

Teams는 일관성을 위해 스니펫을 공유할 수도 있습니다.

추가 혜택? 손가락 하나 까딱하지 않고도 지원서 전달, 답변, 보관 등 전체 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

슈퍼휴먼 가격 정책

비즈니스: 사용자당 월 $40

스타터: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

진정한 일은 종종 이메일과 분리되어 있으며, 이는 우리 대부분에게 안타까운 현실입니다. 상황 인식 AI는 커뮤니케이션과 실행 사이의 간극을 지능적으로 연결함으로써 이메일이 실제 일과 연결되는 방식을 혁신할 수 있습니다 . 중요한 정보가 받은 편지함에 묻히도록 내버려 두지 마세요. 컨텍스트 AI가 이메일 콘텐츠를 분석하고 의도를 파악하여 작업 플랫폼 내에서 관련 작업, 문서 또는 프로젝트 업데이트를 자동으로 표시해 줍니다. 예를 들어, 이메일에 요청 사항이나 마감일이 포함된 경우 AI가 작업을 생성하고, 해당 프로젝트에 연결하거나, 심지어 적절한 팀 회원에게 할당할 것을 제안할 수 있습니다. 수동으로 복사하거나 도구 간 전환 없이도 가능합니다. 이러한 원활한 통합으로 누락되는 사항 없이 워크플로우 효율성을 높이고 팀 간 협업을 유지할 수 있습니다. 실제 작동 모습을 확인해 보세요:

Notion Mail vs. Superhuman: 기능 비교

속도와 집중력을 위해 설계된 이메일 클라이언트인 Notion Mail과 Superhuman은 각각 완전히 다른 접근 방식으로 사용자가 받은 편지함을 비우는 데 도움을 줍니다. 하나는 맞춤형 설정과 AI 기반 분류 기능을 강조하는 반면, 다른 하나는 순수한 속도와 정확성에 중점을 둡니다.

표면적인 유행 너머로 이 이메일 생산성 tools들을 살펴보고, 어떤 것이 여러분의 흐름에 더 잘 맞는지 알아봅시다. ⚒️

기능 #1: AI 기능

Notion과 Superhuman이 AI를 활용해 이메일을 처리하는 방식을 비교해 보겠습니다.

Notion Mail

Notion Mail은 Notion AI와 연동되어 이메일 텍스트 편집 및 다듬기 같은 기본적인 지원을 제공합니다. 작성 중 Notion 페이지를 참조할 수 있어, 이미 Notion 생태계에 깊이 관여하고 있다면 매우 유용합니다.

그러나 Notion Mail은 자동 요약, 강력한 AI 기반 검색, 본인의 어조로 이메일 초안 작성과 같은 고급 AI 기능이 부족합니다.

슈퍼휴먼

반면 Superhuman은 이메일에서 AI를 폭넓게 활용할 수 있게 합니다. 평소 작성 방식을 학습하여 사용자의 어조로 답장을 초안 작성합니다. 후속 조치가 필요한 시점을 감지할 만큼 똑똑하며, 이를 대신 생성해 줄 수도 있습니다.

게다가 AI 기반 검색 기능을 통해 평범한 영어로 질문을 입력하면 깊이 파고들지 않고도 핵심을 파악할 수 있습니다. 이메일 내용을 빠르게 개요를 보고 싶으신가요? Superhuman은 모든 메시지 상단에 한 줄짜리 AI 요약문을 표시해 줍니다.

🏆 승자: 받은 편지함에 내장된 상황 인식 AI로 Superhuman이 선정되었습니다.

기능 #2: 통합 작업 공간

Notion과 Superhuman이 이메일과 작업을 어떻게 통합하는지(또는 그렇지 않은지) 살펴보겠습니다.

Notion Mail

이미 Notion 사용자라면 여기서부터는 간단해집니다.

Notion 작업 공간에 기본적으로 통합되어 있으므로, 이메일 내에서 직접 페이지를 참조하거나 연결할 수 있으며 문서에서 답장을 초안 작성할 수도 있습니다. 이를 통해 워크플로우가 덜 단절된 느낌을 받을 수 있습니다.

슈퍼휴먼

Superhuman은 인기 도구의 연동을 지원하지만, 이메일 환경은 다른 업무 hub와 분리되어 있습니다.

Asana나 Slack 같은 도구와 연결될 수는 있지만, 이러한 연결은 변혁적이라기보다 트랜잭션적 성격이 강합니다. 여전히 앱 간을 오가야 하므로 마찰이 발생하고 작업 흐름이 끊깁니다.

🏆 승자: 동점입니다! Notion 워크플로우와의 긴밀한 연동에서는 Notion Mail이, 협업형 이메일 워크플로우에서는 Superhuman이 승리합니다. 우선순위에 따라 선택하세요.

기능 #3: 이메일 분류 및 필터링

Notion과 Superhuman이 이메일을 분류하고 우선순위를 정하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다.

Notion Mail

Notion Mail은 이메일 정리 및 분류에 탁월한 성능을 발휘합니다. '뷰(Views)' 기능을 통해 받은 편지함을 우선순위 스레드, 프로젝트 관련 메시지, 뉴스레터 등 관심사에 따라 맞춤형 분류할 수 있습니다.

사용자가 직접 설정할지, AI 제안으로 자동 설정할지에 따라 이러한 보기는 AI 제안으로 구동되거나 수동으로 설정할 수 있습니다.

슈퍼휴먼

슈퍼휴먼은 '분할 받은 편지함' 기능을 통해 유사한 접근 방식을 취합니다. 이 기능은 이메일을 VIP, 팀 메시지, 도구 등으로 자동 분류하거나 사용자가 설정한 규칙에 따라 분류합니다.

이 플랫폼은 메시지 자동 전달, 자동 응답, 또는 열지 않고도 완료됨으로 표시하는 기능도 지원합니다.

🏆 승자: 동점입니다! 두 tool 모두 받은 편지함 혼란을 효과적으로 정리하는 방법을 제공합니다.

레딧에서 Notion 메일 vs 슈퍼휴먼 비교

레딧에서 Notion Mail과 Superhuman을 비교해 본 결과는 다음과 같습니다.

한 레딧 사용자가 두 앱을 비교합니다:

저는 2020년 10월부터 Superhuman 사용자였습니다. 몇 가지 관찰 사항 *직관적인 사용감, 동일한 키보드 바로 가기 지원. 단, Notion 메일은 완전한 키보드 전용 환경을 제공하지 않습니다. 다른 분할 받은 편지함이나 계정으로 이동할 때는 여전히 클릭이 필요합니다. 보관된 메일 전용 '보기' 기능이 없습니다. 즉, G+A(보관+아카이브)가 불가능하며 보관 전용 폴더도 없어 '모든 메일'로 이동해야 합니다. 읽음 확인 기능이 없습니다(!!) 월요일 아침에 받은 편지함 수를 0으로 만드는 '인박스 제로' 점수를 확인할 수 있는 기능이 없습니다. 솔직히 비슷한 사용감이고 첫 출시 버전 치고는 꽤 괜찮습니다. Notion Mail(이번 첫 출시 버전조차도)과 제가 애용하는 Superhuman 간의 차이가 30달러 이상의 가치가 있는지 확신할 수 없습니다. 다만 제 '받은 편지함 제로' 기록을 잃는 건 정말 견딜 수 없을 것 같아요.

저는 2020년 10월부터 Superhuman 사용자였습니다. 몇 가지 관찰 사항

*직관적인 사용감, 동일한 키보드 바로 가기 지원. 단, Notion 메일은 완전한 키보드 전용 환경을 제공하지 않습니다. 다른 분할 받은 편지함이나 계정으로 이동할 때는 여전히 클릭이 필요합니다. 보관된 메일 전용 '보기' 기능이 없습니다. 즉, G+A(보관+아카이브)가 불가능하며 보관 전용 폴더도 없어 '모든 메일'로 이동해야 합니다. 읽음 확인 기능이 없습니다(!!) 월요일 아침에 받은 편지함 수를 0으로 만드는 '인박스 제로' 점수를 확인할 수 있는 기능이 없습니다.

솔직히 비슷한 사용감이고 첫 출시 버전 치고는 꽤 괜찮습니다. Notion Mail(이번 첫 출시 버전조차도)과 제가 애용하는 Superhuman 간의 차이가 30달러 이상의 가치가 있는지 확신할 수 없습니다. 다만 제 '받은 편지함 제로' 기록을 잃는 건 정말 견딜 수 없을 것 같아요.

일부 사용자들은 Superhuman의 인터페이스를 높이 평가합니다:

저에게는 시각적 디자인도 중요했습니다. 바로 가기는 훌륭하지만 다른 클라이언트에서도 구현 가능합니다. 하지만 Superhuman의 인터페이스는 👌

저에게는 시각적 디자인도 중요했습니다. 바로 가기는 훌륭하지만 다른 클라이언트에서도 구현 가능합니다. 하지만 Superhuman의 인터페이스는 👌

다른 사용자들은 Notion Mail의 다음과 같은 점을 높이 평가합니다:

기대하며 기다리다가 이틀 전에 가입했습니다. 수천 통의 이메일을 수십 개의 클라이언트 및 프로젝트 라벨로 정리해 두고 있었는데, 추가된 정리 tools가 기대됩니다. Gmail에서 라벨을 가져오긴 했지만, 라벨에 할당된 이메일이 없습니다. 제가 놓친 쉬운 해결책이 없다면 완전히 쓸모없습니다.

기대하며 기다리다가 이틀 전에 가입했습니다. 수천 통의 이메일을 수십 개의 클라이언트 및 프로젝트 라벨로 정리해 두고 있었는데, 추가된 정리 tools가 기대됩니다.

Gmail에서 라벨을 가져오긴 했지만, 라벨에 할당된 이메일이 없습니다. 제가 놓친 쉬운 해결책이 없다면 완전히 쓸모없습니다.

🔍 알고 계셨나요? 이메일 사용자의 88%가 하루에 여러 번 수신함을 확인합니다. 구체적으로 39%는 3~5회, 27%는 10~20회, 22%는 20회 이상 확인합니다. 한편 8.5%는 하루에 한 번만 확인하며, 3.5%는 매일 확인하지 않습니다.

ClickUp을 만나보세요: Notion 메일(Notion Mail)과 슈퍼휴먼(Superhuman)의 최고의 대안

A와 B(여기서는 Notion과 Superhuman!) 사이에서 선택을 못 하겠다면, C를 선택해 보는 건 어떨까요?

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 업무를 지원합니다.

ClickUp(ClickUp) vs Notion 메일 ( Notion Mail)과 슈퍼휴먼(Superhuman)을 비교해 보겠습니다. ⚓

ClickUp의 차별화된 강점 #1: 이메일 기반 프로젝트 관리

탭을 계속 전환하고, 스레드를 잃어버리고, 수동으로 받은 편지함에서 할 일 목록으로 작업을 복사하는 고통에 시달리고 계신가요?

ClickUp 이메일 프로젝트 관리 기능을 소개합니다.

이 도구는 이메일을 별도의 앱으로 취급하지 않고 워크플로우의 중심에 배치합니다. 작업 화면 내에서 직접 이메일을 주고받고, 이메일 스레드를 관련 업무에 연결하며, 작업 공간을 벗어나지 않고도 후속 조치를 할당할 수 있습니다.

슈퍼휴먼이 속도에 집중하고, Notion 메일이 이메일과 수신함을 데이터베이스로 정리하는 데 주력하는 반면, ClickUp은 한 걸음 더 나아갑니다. 통합 받은 편지함의 이메일을 실행 가능한 ClickUp 작업으로 전환합니다.

예를 들어, 제품 출시를 관리 중인데 고객으로부터 베타 기능에 대한 상세한 피드백 이메일을 받았다면, 해당 이메일을 작업 공간으로 간단히 전달하기만 하면 자동으로 작업 항목으로 변환됩니다.

ClickUp 이메일 프로젝트 관리로 일을 한곳에 통합하세요 ClickUp 이메일 프로젝트 관리로 작업 공간을 벗어나지 않고 이메일을 보내세요

제목란은 작업명으로, 본문은 설명으로, 첨부 파일은 이메일 작업 관리에 포함됩니다. 이후 개발자에게 할당하고 마감일을 설정하며, 제품 팀에 알림을 보내는 자동화까지 트리거할 수 있습니다. 올인원 플랫폼을 통해 프로젝트 참여자 모두가 동일한 이메일 스레드를 확인하고, 댓글을 추가하며, 서로 태그하고, 의사 결정을 추적할 수 있습니다.

SYZYGY의 수석 시스템 관리자 필립 스토리( Philip Storry)의 의견은 다음과 같습니다:

클릭업은 복잡한 헬프데스크 티켓과 이메일 체인을 단일 작업 및 하위 작업으로 대체하여 프로세스 내 각 항목/이벤트를 관리합니다. 이를 통해 누락 없이 모든 작업이 정확한 시점에 수행되도록 보장합니다. 클릭업만큼 네 부서를 손쉽게 조율할 수 있는 솔루션은 이전에 없었습니다.

ClickUp은 복잡한 헬프데스크 티켓과 이메일 체인을 단일 작업 및 하위 작업으로 대체하여 프로세스 내 각 항목/이벤트를 관리합니다. 이를 통해 누락 없이 모든 작업이 정확한 시점에 수행되도록 보장합니다. ClickUp만큼 네 부서를 손쉽게 조율할 수 있는 솔루션은 이전에 없었습니다.

모든 지원 양식 제출 시 고객에게 자동으로 이메일을 발송하고, 지원팀을 위한 작업 항목을 생성하도록 설정할 수 있습니다. 이 작업 항목에는 우선순위, 담당자, 마감일이 모두 포함됩니다.

여기에 ClickUp과 Outlook 연동을 추가하면 더욱 강력해집니다. 후속 조치가 필요한 이메일이 있나요? Outlook에서 바로 작업으로 전환하세요.

Gmail 사용자라면 더욱 매끄러운 경험을 누릴 수 있습니다. ClickUp과 Gmail 연동 기능은 Gmail 애드온이나 Chrome 확장 프로그램을 통해 몇 번의 클릭만으로 이메일을 작업 항목으로 변환해 줍니다.

🧠 재미있는 사실: 놀랍게도 B2B 마케터의 71%가 이메일 뉴스레터를 콘텐츠 마케팅 전략에 포함시키고 있어, 비즈니스 연결 구축에 있어 그 가치를 입증하고 있습니다.

ClickUp의 두 번째 강점: AI 기반 기능

문제는 이렇습니다: 팀원들은 매주 정보 찾기, 문서 요약, 업데이트 초안 작성에 수 시간을 소비합니다. 실제로 직장인들은 업무 관련 정보 검색에만 하루 평균 30분 이상을 낭비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지며 연간 120시간 이상을 허비하는 셈입니다. (출처: ClickUp Insight)

플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 이메일 프로젝트 관리 플랫폼에 깊이 통합되어 업무 맥락을 이해합니다.

ClickUp Brain을 활용하여 일반적인 이의 제기를 해결하고 사회적 증거를 제시하는 영업 이메일 초안을 작성하세요.

복잡한 제품 출시를 관리 중이고 현재 진행 상황을 빠르게 요약해야 한다고 가정해 보세요. 여섯 개의 작업 목록, 네 개의 회의 노트, 지난달 문서까지 일일이 샅샅이 뒤질 필요가 없습니다.

ClickUp Brain에 자연어로 질문하기만 하면 됩니다. 즉시 관련 작업, 마감일, 장애 요소를 추출해 보여줍니다.

📌 예시 프롬프트: 3분기 제품 출시 상태는 어떻게 되나요? 주요 작업, 진행을 방해하는 요소, 각 항목의 담당자를 포함해 알려주세요.

관계자들에게 빠른 업데이트를 작성해야 하나요? 이메일 초안 작성 AI 에이전트가 실시간 프로젝트 데이터를 활용해 상태 보고서를 작성해 드립니다. 콘텐츠 캘린더를 구축 중이신가요? 개요를 생성해 드릴 수 있으며, 이후 ClickUp Brain이 초안을 더욱 다듬는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이제 회의에 대해 이야기해 보겠습니다.

팀이 회의에 파묻혀 있다면, ClickUp AI 노트테이커가 자동화로 해결해 드립니다. 실시간으로 회의를 녹취하고 핵심 내용을 요약하며, 무엇보다도 실행 항목에서 자동으로 작업을 생성합니다.

회의 중에는 ClickUp AI 노트 작성기가 든든한 조력자가 되어 드립니다

더 이상 회의에서 결정된 내용이나 담당자를 기억하려고 허둥대지 마세요. 회의가 끝나면 작업 내용이 문서화되어 작업 공간에 할당됩니다.

예를 들어, 고객 성공 팀이 주요 클라이언트와 피드백 세션을 진행할 수 있습니다. AI 노트테이커가 통화 전체를 녹취하고, 개선 요청 사항을 작업으로 표시하며, 내부 채팅 채널에 TL;DR 요약본을 게시합니다. 참석하지 못한 팀원들도 즉시 상황을 파악하고 실행할 준비가 됩니다.

작업이 기록되고 우선순위가 명확해진 후, 다음 과제는 함께 일하는 모든 구성원이 동일한 방향으로 움직이도록 하는 것입니다.

ClickUp 채팅은 전략을 팀을 우회하지 않고 팀과 함께 실행으로 전환하는 공간입니다.

예를 들어, 클라이언트의 긴급 요청을 논의하는 채팅 스레드에 있다고 가정해 보세요. 누군가 해결책을 언급하고, 다른 누군가는 문구 수정을 제안하며, 이 대화가 실행 계획으로 발전하고 있음을 깨닫게 됩니다. 이러한 메시지를 채팅 창에서 바로 작업 항목으로 전환할 수 있습니다.

할당하고, 마감일을 설정하면, 짠! 흐름을 끊지 않고 대화가 바로 실행으로 이어집니다. 또한 ClickUp Brain은 전체 스레드를 요약하고 다음 단계를 강조하여 모두가 같은 방향을 바라보게 합니다.

ClickUp SyncUps를 사용하면 내장된 메모 기능과 함께 빠른 비디오 또는 음성 통화를 시작할 수도 있습니다. ClickUp Docs와 함께 사용하면 완벽한 협업 도구를 갖추게 됩니다.

시장 진출 플랜을 수립해야 하나요? ClickUp 문서를 열고, 작업 목록을 삽입하고, 프로젝트 타임라인을 추가하고, 검토를 위해 팀원을 태그하고, 문서 내에서 직접 작업을 할당하세요. 개발 팀장은 타임라인을 업데이트하고, 디자이너는 인라인으로 코멘트를 달고, 마케터는 성과 보고서를 연결할 수 있으며, 모든 작업이 실시간으로 진행됩니다.

ClickUp에서는 어디서나 문서에 접근할 수 있으며, 작업과 타임라인 바로 옆에 위치합니다. 제안서, 회의 노트, 제품 사양서용으로 미리 준비된 템플릿을 활용하고 필요에 따라 수정할 수도 있습니다.

📣 ClickUp의 강점: Brain MAX는 이메일 관리를 손쉽고 효율적으로 만들어주는 AI 기반 데스크탑 동반자입니다. 받은 편지함, 작업, 달력과의 심층 연동을 통해 Brain MAX는 모든 이메일 커뮤니케이션을 하나의 통합된 작업 공간으로 가져옵니다. 음성 입력 기능을 활용해 손쉽게 이메일 초안을 작성하거나 답장하고 정리할 수 있으며, 여러 선도적인 AI 모델이 정교한 답변 생성, 긴 스레드 요약, 후속 조치 제안 등을 지원합니다. Brain MAX는 일상적인 이메일 작업을 자동화하고, 중요한 메시지에 대한 알림을 설정하며, 이메일을 관련 프로젝트나 연락처에 연결하여 받은 편지함을 체계적으로 관리하고 워크플로우를 원활하게 유지합니다.

ClickUp과 만나면 메일도 제격입니다

이메일만 생각한다면, 당신은 이야기의 절반을 놓치고 있는 것입니다.

물론, Notion 메일은 Notion 팬들에게 훌륭한 선택이며, Superhuman은 속도와 세심한 답장을 위해 설계되었습니다. 하지만 진정한 생산성은 이메일, 작업, 문서, 프로젝트가 원활하게 연동될 때 비로소 실현됩니다.

바로 여기에 ClickUp이 필요합니다. 일을 위한 모든 것 앱으로서 이메일, 작업, 팀워크를 한곳에 모아 관리합니다. 이렇게 하면 일이 원활하게 흐르며 체계적으로 유지됩니다.

