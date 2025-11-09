AI 기반 회의 기능을 갖춘 최고의 Superwhisper 대체 솔루션 10선

연속 회의만으로도 충분히 힘든데, 여기에 노트 작성, 후속 조치, 누가 무엇을 커밋했는지 기억해내려는 부담까지 더해지면 더욱 어렵습니다.

논의 중 집중력을 유지하고 이후 정확한 요약에 의존하려는 팀이 AI 회의 보조 도구를 필수 요소로 사용하는 이유는, 이 도구가 팀들의 요구를 충족시키기 때문이라고 할 수 있습니다.

Superwhisper는 유용한 tool이지만 유일한 선택지는 아닙니다.

이 블로그 포스트에서는 단순 음성 텍스트 변환을 넘어, 말한 내용을 기록하는 것뿐만 아니라 실행에 옮길 수 있도록 도와주는 10가지 Superwhisper 대안을 소개합니다. 🧑‍💻

슈퍼휘스퍼 대체 솔루션 한눈에 보기

최고의 tools들을 빠르게 비교해보고 싶으신가요? 최고의 Superwhisper 대안과 각 tools가 제공하는 기능을 한눈에 확인하세요. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 발화자 태깅, 실시간 작업 생성, 검색 가능한 문서, 회의 인사이트를 위한 ClickUp Brain을 지원하는 AI 노트테이커 개인, 중소기업, 중견기업, 기업 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Otter.ai 맞춤형 어휘, 자동 요약, 공유 작업 공간, 전체 검색 중소기업, 중견기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $16.99부터 시작합니다. Sembly AI 작업 추출, 주제 마커, AI 요약, 검색 가능한 회의 기록 중소기업, 중견기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다. Fireflies. ai 팀 채널 하이라이트, 맞춤형 트래커, 의미 기반 검색, 비디오 스니펫 중소기업, 중견기업, 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $18부터 시작 Grain AI 비디오 클립, 주제별 컬렉션, 협업 라이브러리, 브랜드 하이라이트 중소기업, 중견기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 시작 Avoma 감정 추적, 영업 팀 코칭, CRM 동기화, 대화 플레이북 중견 기업, 기업 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작됩니다. Fathom 이메일 요약, /AI 하이라이트 요약, 자연어 검색, 보안 녹음 개인, 소규모 비즈니스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 시작 MeetGeek 스마트 노트 배포, AI 챕터링, 발언 시간 메트릭, 회의 태그 중소기업, 중견기업 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 시작 tl;dv 브라우저 기반 녹화, 세그먼트 공유, 팀 비디오 라이브러리, 태깅 개인, 소규모 비즈니스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작 Tactiq 실시간 회의 녹취록, Google Docs 내보내기, 공유 주석, 하이라이트 기능 개인, 소규모 비즈니스 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작

왜 Superwhisper 대안을 선택해야 할까요?

슈퍼위스퍼의 음성-텍스트 변환 기능은 맥 사용자에게 유용하지만, 한도 때문에 대체 솔루션을 찾게 될 수 있습니다. 비용, 맞춤형, 플랫폼 지원 등의 문제로 인해 전환하는 것이 종종 가치 있습니다.

다른 회의 관리 tools를 고려해볼 만한 이유를 소개합니다. ⚒️

Windows 지원 미지원: 사용자를 macOS 및 iOS로 제한하여 Windows 사용자를 배제합니다.

무료 계정 모델의 한도: 유료 플랜에서만 더 우수한 로컬 AI 모델을 사용할 수 있어 접근성이 제한됩니다.

맞춤형 프롬프트 복잡성: 맞춤형 받아쓰기 출력을 위해 기술적 노하우가 필요합니다

실시간 협업 지원 부족: 팀 기반 녹취 또는 공유 워크플로우를 지원하지 못함

악센트 처리 문제: 비표준 영어를 오인하여 다양한 사용자에 대한 정확도가 떨어집니다.

비디오 트랜스크립션 미지원: 일부 경쟁사와 달리 비디오 파일 트랜스크립션을 지원하지 않습니다.

구형 기기에서 느려짐: 처리 성능이 낮은 Mac에서는 성능이 저하됩니다

🧠 재미있는 사실: 고대 그리스인들은 시민 문제를 논의하기 위해 아고라에 모였고, 로마인들은 포럼에서 정치적 회의부터 종교적 모임까지 모든 것을 개최했습니다. 그러니 엄밀히 말해, 팀 동기화는 2,000년 전통의 일부입니다.

사용하기 좋은 최고의 Superwhisper 대안들

Superwhisper가 기대에 미치지 못했거나 단순히 궁금하다면, 주목할 만한 대안들을 소개합니다. 실시간 통화든 저장된 오디오/비디오 파일일지라도, 이 tools는 신속한 인사이트 추출을 지원합니다.

각 솔루션은 회의 및 지원에 AI를 활용하는 독자적인 방식을 제공하므로, 여러분의 워크플로우에 딱 맞는 도구를 찾을 수 있습니다. 📋

ClickUp (단일 작업 공간에서 작업과 회의 관리를 위해 최적)

ClickUp AI 노트테이커로 실행 항목을 포착하세요 ClickUp AI 노트테이커로 녹음, 필사 및 화자 식별을 수행하세요

슈퍼위스퍼는 회의 내용을 기록하지만, 그 기능은 거기서 멈추는 경우가 많습니다. 다음 단계 할당, 후속 조치 정리, 진행 중인 일과의 연결 방안을 여전히 직접 고민해야 합니다. 빠르게 움직이는 팀에게 이 간극은 업무 속도를 늦출 수 있습니다.

ClickUp은 더욱 연결된 올인원 접근 방식을 제공합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 모든 업무 앱, 데이터, 회의, 워크플로우를 하나로 모아 일 분산을 종식시키고 , 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 100% 컨텍스트와 단일 공간을 제공합니다.

AI가 대신 노트 필기를 완료합니다

예시: ClickUp AI 노트테이커를 살펴보세요. 회의를 녹음하고 대화를 실시간으로 텍스트로 변환하며, 명확성을 위해 각 발언자를 태그합니다.

시작하기 위한 간단한 안내를 제공합니다:

제품 팀이 Google Meet에서 기능 기획 세션을 진행한다고 가정해 보세요. 회의가 끝나면 해당 tool은 회의록과 키 사항을 강조한 간결한 요약본을 생성합니다. 예를 들어, 어떤 기능을 우선순위로 할 것인지, 각 계획의 책임자는 누구인지 등의 주요 내용을 포함합니다.

해당 결정 사항은 자동으로 ClickUp 작업으로 변환되어 할당되며, 동일한 작업 공간 내에서 추적할 준비가 완료됩니다.

음성 인식 타이핑으로 일의 속도를 4배 높여보세요

Brain MAX에 내장된 Talk to Text는 더 스마트하고 빠르게 일하고자 하는 모든 이에게 진정한 게임 체인저입니다. 이 AI 기반 음성 입력 tool을 사용하면 어떤 앱에서든 손을 사용하지 않고 음성으로 입력할 수 있습니다. 창을 전환하거나 작업 흐름을 끊을 필요가 없습니다.

음성 인식 텍스트 변환 기능을 활용해 글을 다듬고, 스타일을 맞추며, 말하면서 자동으로 편집까지 가능합니다.

이 기능으로 할 수 있는 모든 것은 다음과 같습니다:

AI 자동 편집: 여러분이 말하면, AI가 타이핑하고 편집합니다. 최소한의 수정부터 전문적인 마무리까지 원하는 수준의 보정 수준을 선택하세요.

상황 인식 @멘션 및 링크: 동료, 작업 또는 문서를 언급하면 AI가 적절한 사람과 정확한 링크를 자동 연결합니다.

개인 맞춤 어휘: tool은 사용자의 가장 자주 사용하는 단어, 일 관련 전문 용어, 별명을 학습하여 진정한 맞춤형 경험을 제공합니다.

글로벌 보이스: 본인의 언어로 말하고 50개 이상의 언어로 유창하게 입력할 수 있어 글로벌 팀에 완벽합니다

Brain MAX는 Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱을 포함한 플랫폼 전반에서 회의 노트와 문서를 검색할 수 있습니다. 단순 검색을 넘어 ChatGPT, Claude, Gemini 등 여러 AI tools의 기능을 통합하여 단일하고 지능적이며 기업 환경에 적합한 플랫폼을 제공합니다.

Brain MAX를 통해 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간 전환하세요

AI의 복잡한 기능들을 버리고, 음성으로 일을 완료하며, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 더 많은 기능을 원하신다면 Brain MAX를 사용해 보세요.

일의 완벽한 체계화를 위한 문서

ClickUp Docs에서 회의 콘텐츠 공동 작업하기

모든 회의 콘텐츠, 요약 및 녹취록은 개인 ClickUp 문서들에 저장됩니다. 이 문서들은 풍부한 형식을 지원하고, 공동 편집 및 태깅 기능을 제공하여 팀 간 회의 기록을 체계적으로 정리하고 접근하기 쉽게 합니다.

예를 들어, 클라이언트 성공 팀은 온보딩 통화 내용을 재검토하고 상황별 메모를 추가하며, 모든 것을 해당 클라이언트 폴더에 연결해 원활한 가시성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp Brain의 강력한 기능을 활용하세요

ClickUp Brain을 활용해 회의록과 회의 노트를 가로질러 검색하세요

이전 회의에서 특정 후속 조치를 찾고 있다면, 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 도움을 드릴 수 있습니다.

'2분기 출시 관련 논의 내용은 무엇이었나요?'와 같은 질문을 하면, 과거 회의록에서 관련 내용을 즉시 찾아 보여줍니다. 이는 여러 프로젝트를 관리하거나 회의 횟수가 많은 팀에게 특히 유용합니다.

ClickUp 회의록 템플릿

노트 작성을 더욱 효율화하기 위해 ClickUp Meetings는 다양한 회의 노트 템플릿을 제공합니다.

ClickUp 회의록 템플릿은 팀이 논의를 기록하고 정리하는 방식을 표준화하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿에는 아젠다 항목, 결정 사항, 후속 조치에 대한 전용 섹션이 포함되어 팀이 회의를 명확하고 일관되게 문서화할 수 있도록 지원합니다.

Free 템플릿 받기 ClickUp 회의록 템플릿으로 회의를 체계적으로 구성하고 정리하세요

ClickUp 최고의 기능

다국어 회의 녹취: ClickUp이 호스트의 언어를 자동 감지하여 15개 이상의 언어로 정확한 회의 노트를 생성합니다.

하루를 맞춤 설정하세요: ClickUp 달력을 활용해 업무량에 따라 작업 우선순위를 정하고 집중 시간을 블록하세요

한 번의 클릭으로 회의 참여: ClickUp에서 바로 Zoom, Meet 또는 Teams 회의를 시작하세요

회의 준비를 철저히: 회의 전 갑작스러운 상황에 당황하지 않도록 적시에 알림을 받아보세요

더 스마트하게 일정 관리: 팀원의 달력을 나란히 보기를 통해 모두가 참여할 수 있는 회의 시간을 찾으세요

결과를 즉시 공유하세요: ClickUp Brain에 요약과 실행 항목을 ClickUp Brain에 요약과 실행 항목을 ClickUp 채팅 채널에 직접 게시하도록 요청하여 신속한 후속 조치와 가시성을 확보하세요

ClickUp의 한도

신규 사용자는 ClickUp의 인터페이스와 기능의 범위에 익숙해지기까지 시간이 필요할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 레딧 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

처음엔 ClickUp Brain을 의심스러워했는데, 그냥 또 다른 AI 장신구 같았거든요. 하지만 지루한 문서 작업에서 구원해줬어요. 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성할 때요. 완벽하진 않지만 바쁠 때 유용하죠. AI 필기 기능이 진짜 놀라웠어요. 회의 후 실행 항목을 자주 놓쳤는데, 이제는 모든 내용을 포착해 자동으로 작업을 할당합니다. 후속 조치가 눈에 띄게 개선되었죠. 다른 도구처럼 익숙해지려면 시간이 필요했고, 아직도 어색한 순간이 있습니다. 하지만 예전 일 방식을 돌아보면 다시는 돌아가고 싶지 않네요.

2. Otter.ai (실시간 대화 중 빠른 노트 작성에 최적)

via Otter.ai

Otter. ai는 인기 있는 노트 보조 도구입니다. 실시간 음성 텍스트 변환 기능이 정확하며 화자 ID와 타임스탬프를 표시하므로 누가 언제 어떤 말을 했는지 항상 파악할 수 있습니다.

더 나은 점은? Otter는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 회의에 자동으로 참여할 수 있습니다(사용자가 참석하지 않아도 가능). 모바일 앱을 통해 오프라인 상태에서도 실시간으로 대화를 기록할 수 있습니다. 또한 내장된 AI 채팅 tool로 후속 조치 사항을 추출하거나 요약 이메일을 작성할 수 있습니다.

Otter.ai 최고의 기능

산업별 용어를 위한 맞춤형 어휘 목록을 생성하여 기술 전문 용어가 자주 수정되지 않고 정확하게 녹취록에 반영되도록 하세요.

수동 검토 없이도 키 결정 사항과 다음 단계를 식별하는 자동 요약 생성

팀원들이 텍스트를 강조 표시하고 상황별 메모를 추가할 수 있는 공유 작업 공간을 통해 협업하세요.

포괄적인 검색 기능을 통해 수개월에 걸친 회의 기록에서 특정 정보를 찾아보세요.

Otter.ai의 한도점

여러 사람이 동시에 말하는 회의에서는 정확도가 떨어집니다

프로젝트 관리 tools와의 기본 통합 기능이 부족합니다.

Otter.ai 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $16.99

비즈니스: 사용자당 월 $30

기업: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Otter.ai에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

오터의 가장 큰 장점은 통화 중 연결된 상대방에게 완전히 집중할 수 있다는 점입니다. 계속해서 노트를 할 필요가 없기 때문이죠. 대화가 더 자연스러운 흐름으로 진행되며, 오터가 자동으로 메모를 기록하고 음성 대본을 생성해 주기 때문에 더 많은 질문을 하고 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

오터의 가장 큰 장점은 통화 중 연결된 상대방에게 완전히 집중할 수 있다는 점입니다. 계속해서 노트를 할 필요가 없기 때문이죠. 대화가 더 자연스러운 흐름으로 진행되며, 오터가 자동으로 메모를 기록하고 음성 대본을 생성해 주기 때문에 더 많은 질문을 하고 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 회의 전 각 참가자에게 역할을 지정하세요: 주도자, 승인자, 기여자, 또는 정보수신자. /AI가 과거 회의나 프로젝트 문서에서 기여자를 식별하는 데 도움을 줍니다. 더 이상 서로의 역할을 겹치지 않게 하세요.

3. Sembly AI (회의에서 실행 가능한 작업을 추출하는 데 최적)

via Sembly AI

Sembly는 실행 항목, 결정 사항, 후속 조치를 자동으로 식별하는 AI 음성 인식 tool이라고 생각하세요. 따라서 통화 종료 시점에 다음 단계를 요약해 줍니다.

이 tool의 차별점은 프로젝트 관리 tools와의 심층적인 연동입니다. 즉, 회의 인사이트가 워크플로우로 직접 연결된다는 의미입니다. 여기에 감정 분석, 다국어 지원, 강력한 검색 tools를 더하면 이 tool은 전략적 조력자로 거듭납니다.

Sembly AI의 최고의 기능들

토론 내용을 추적 가능한 작업으로 전환하여 프로젝트 관리 시스템과 연동하세요.

주제 변경을 자동으로 식별하는 주제 마커를 통해 회의 녹화 내용을 쉽게 탐색하세요.

핵심 정보와 필요한 후속 조치를 강조한 AI 생성 요약문을 받아보세요.

프로젝트, 팀 또는 토론 주제별로 체계화된 검색 가능한 지식 기반 구축

Sembly AI의 한도점

달력 접근 권한 요구사항은 잠재적인 프라이버시 문제를 야기할 수 있습니다

음성 인식은 강한 억양과 전문 용어에 취약합니다

Sembly AI 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 15달러

팀: 사용자당 월 $29

기업: 맞춤형 가격

Sembly AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

via Fireflies.ai

Fireflies.ai는 회의 내용을 검색 가능하고 스마트하게 만드는 데 주력합니다. 진정한 강점은 주제 및 감정 분석에 있습니다. 수십 개의 회의록에서 '예산 업데이트', '긍정적 피드백', '마감일' 등을 검색하면 해당 tool이 정확한 순간을 찾아냅니다.

자동 태그와 테마로 회의 콘텐츠를 체계적으로 정리하여 시간 경과에 따른 대화 추적이 용이합니다. 공유 작업 공간, 팀 주석 기능, 작업 목록 생성 등을 통해 파이어플라이즈는 회의를 살아있는 지식 기반으로 전환합니다.

Fireflies.ai의 최고의 기능

회의 하이라이트를 팀 채널에 바로 전송하여 플랫폼 전환 없이도 팀 회원들에게 인사이트를 전달하세요.

특정 용어나 주제에 대한 맞춤형 추적기를 생성하여 여러 회의에 걸쳐 관련된 논의를 종합하세요.

/AI 기반 분류 기능을 통해 유사한 콘텐츠가 자동으로 그룹화되는 방식으로 대화를 필터링하세요.

Chrome 확장 프로그램으로 Zoom, Teams, Meet에서 진행되는 회의 내용을 빠르고 정확하게 음성 텍스트 변환하세요.

Fireflies.ai의 한계점

주제 감지 기능은 대화 유형에 따라 일관성 없이 작동합니다

Fireflies.ai 대안과 달리 용어 맞춤형 옵션의 한도가 있습니다.

Fireflies.ai 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $18

비즈니스: 사용자당 월 $29

기업: 사용자당 월 39달러

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (645개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 노트하는 습관은 아주 오래전부터 이어져 왔습니다. 고대 이집트인들은 이벤트를 상형문자로 기록했고, 로마의 서기관들은 공개 연설을 따라잡기 위해 초기 속기법을 발명했습니다.

5. Grain AI (공유 가능한 비디오 하이라이트 영상 제작에 최적)

via Grain AI

빠르게 진행되는 워크플로우 속에서? 60분 전체 녹음 파일을 보내는 대신, Grain AI를 사용해 90초 하이라이트 클립을 추출하여 팀과 공유하세요. 클라이언트의 깨달음의 순간이든 프로젝트 결정이든, 이 tool을 통해 중요한 내용만 간편하게 캡처하고 재공유할 수 있습니다.

실시간 텍스트 변환, 검색 가능한 기록 보관, Slack 및 Teams 연동 기능도 제공됩니다. 전체 회의 녹화본으로 이해관계자를 압도하지 않으면서도 의견을 일치시키고자 하는 영업 팀 및 성공 담당자에게 유용합니다.

Grain /AI의 주요 기능

진행 중인 회의 중 즉시 생성된 비디오 클립을 의사 결정권자와 즉시 공유하세요.

서로 다른 회의에서 나온 관련 논의를 모아 주제별 비디오 컬렉션을 구성하세요.

팀원이 노트와 카테고리 태그를 통해 컨텍스트를 추가하는 협업 라이브러리를 구축하세요

보안 뷰잉 페이지를 통해 클라이언트에 전문적인 브랜드 하이라이트를 배포하세요

Grain AI의 한도점

전체 기능을 사용하려면 Zoom 연동이 필요합니다.

비디오 처리에는 상당한 대역폭과 저장소 자원이 필요합니다.

Grain AI 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $19

비즈니스: 사용자당 월 39달러

기업: 맞춤형 가격

Grain AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (295개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Grain AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

Grain은 회의록과 녹취록을 정확하게 기록합니다. 지원팀도 매우 효율적이며 온보딩 시스템도 훌륭합니다. 다른 팀원들과의 통합 및 연결도 매우 쉽습니다… 무료 라이선스에서 현재 20건인 회의 녹화 최소 허용량을 25건으로 늘려준다면 더 좋을 것 같습니다

Grain은 회의록과 녹취록을 정확하게 기록합니다. 지원팀도 매우 효율적이며 온보딩 시스템도 훌륭합니다. 다른 팀원들과의 통합 및 연결도 매우 쉽습니다… 무료 라이선스에서 현재 20건인 회의 녹화 최소 허용량을 25건으로 늘려준다면 더 좋을 것 같습니다

💡 전문가 팁: 목적 없는 회의는 달력만 어지럽힐 뿐입니다. 브레인스토밍, 의사 결정, 현황 보고 중 어떤 목적인지 정한 후, /AI 어시스턴트가 이메일이나 채팅 내용을 바탕으로 회의 아젠다를 자동 생성하도록 하세요.

6. Avoma (영업 팀 및 고객 성공 회의에 최적)

via Avoma

Avoma는 회의 오디오 파일을 텍스트로 변환하고 통찰력 있는 분석을 제공하여 단순한 AI 음성 텍스트 변환 서비스를 넘어섭니다. 40개 이상의 다국어 지원, 클라이언트 일정 관리, 리드 라우팅 기능을 제공합니다.

하지만 이 tool의 차별점은 코칭 및 성과 분석 기능에 있습니다.

영업 팀 관리자 및 팀 리더는 대화 비율을 확인하고, 영업 사원이 이의를 처리하는 방식을 추적하며, 인사이트를 활용해 구체적인 피드백을 제공할 수 있습니다. 단순한 노트 필기가 아닌 팀 성장을 지원하는 회의 보조 도구라고 생각하세요.

Avoma의 최고의 기능

감정 분석을 통해 회의 전반에 걸친 감정 신호와 참여도를 추적하세요

성공적인 상호작용 사례의 벤치마크와 팀 성과를 비교하여 교육 필요성을 파악하세요.

대화 패턴과 검증된 영업 팀 기법에 기반한 /AI 코칭 제안을 받아보세요.

성공적인 결과를 재현하는 데 도움이 되는 최고 성과 회의에서 플레이북을 생성하세요

Avoma의 한도

주요 기능은 영업 팀에 중점을 두며, 다른 부서에서는 적용 범위가 한도입니다.

CRM 통합을 위해서는 기술적 설정이 필요합니다.

Avoma 가격 정책

스타트업: 사용자당 월 $29

조직: 사용자당 월 $39

기업: 사용자당 월 39달러

Avoma 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (1,335개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 오늘날까지 생산적인 회의 운영에 활용되는 '로버츠 회의 규칙'은 1800년대에 교회 회의를 체계화하기 위해 작성되었습니다. 그 이전에는 모두가 그냥… 서로 말을 끊으며 이야기했죠.

7. Fathom (무료 AI 회의 회의 보조 기능에 최적)

via Fathom

Fathom은 회의를 간편하게 만들어주며, 놀랍게도 무료입니다. Zoom, Meet 또는 Teams 통화에 참여하여 녹화하고, 사용자가 직접 작성할 필요 없이 즉시 요약본을 생성합니다. 이 AI 회의 tool은 노트, 텍스트 상자, 작업을 CRM에 바로 동기화하므로 추가 클릭이 필요하지 않습니다.

왜 사용해야 할까요? 회의 중 특정 부분의 비디오 클립을 즉시 생성해 줍니다. 클라이언트가 '진행합시다'라고 말한 부분만 공유하고 싶으신가요? 비디오를 Clip하여 바로 보내세요.

Fathom의 최고의 기능들

과거 회의에 대한 자연어 질문을 통해 회의록을 일일이 확인하지 않고도 특정 정보를 찾아보세요.

실시간 토론 중 중요한 순간을 표시하면 자동으로 하이라이트 요약으로 정리됩니다.

회의 종료 직후 추가 클릭 없이 이메일 요약본을 즉시 받아보세요

한도를 파악하세요

기업 중심 대안에 비해 통합 옵션이 적음

요약 품질은 회의 구조와 명확성에 크게 의존합니다.

가격 파악하기

Free

프리미엄: 사용자당 월 $19

팀 에디션: 사용자당 월 $29

팀 에디션 프로: 사용자당 월 39달러

사용자 평가와 리뷰를 파악하세요

G2: 5/5 (4,945개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (735개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fathom에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

에이전시로서 저희는 Fathom의 열렬한 팬입니다. 인터페이스가 매우 직관적이라 복잡한 정보 속에서 헤매지 않고도 트래픽, 전환율, 사용자 행동에 대한 보고서를 신속하게 추출할 수 있습니다. 또한 프리랜서와 링크 공유가 쉬워 추가 일 없이도 빠르게 업무에 적응시킬 수 있습니다.

에이전시로서 저희는 Fathom을 매우 선호합니다. 인터페이스가 매우 직관적이어서 복잡한 정보 속에서 헤매지 않고도 트래픽, 전환율, 사용자 행동에 대한 보고서를 신속하게 추출할 수 있습니다. 또한 프리랜서와 링크를 쉽게 공유할 수 있어 그들이 업무에 빠르게 적응하도록 하는 추가 일이 필요하지 않습니다.

8. MeetGeek (자동화된 회의 기록에 최적)

via MeetGeek

MeetGeek은 회의 내용을 녹음 및 텍스트로 변환해 주며, 참석하지 못한 회의도 포함됩니다. 회의 종료 후 몇 분 만에 후속 요약본을 이메일로 발송해 드립니다.

단순한 기록을 넘어: MeetGeek은 개인 노트, 발표자 추적, 성과 메트릭, 회의 트렌드 분석을 지원합니다. CRM 및 작업 관리자를 포함한 7,000개 이상의 앱과 연동되어, 모든 회의가 일을 진전시키도록 설계되었으며 디지털 잡동사니로 쌓이지 않도록 합니다.

MeetGeek 최고의 기능

사용자 정의 규칙 및 참가자 그룹에 따라 회의 노트를 자동으로 공유하세요

AI 생성 챕터 마커를 활용해 긴 녹음 파일의 관련 부분으로 바로 이동하세요.

팀 회원별 발언 시간 분포를 포함한 대화 메트릭을 모니터링하세요

중요한 논의 사항에 태그를 지정하여 쉽게 검토할 수 있는 하이라이트 섹션으로 정리하세요.

MeetGeek의 한도

회의 요약 형식은 최소한의 맞춤형 옵션만 제공합니다.

한도 있는 타사 통합 선택

MeetGeek 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $19

비즈니스: 사용자당 월 39달러

기업: 사용자당 월 $59

MeetGeek 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (445개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 MeetGeek에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 슈퍼위스퍼 대안에 대한 레딧 리뷰에서 직접 발췌:

회의에서 가장 중요한 내용을 요약하고 회의록을 생성하는 tool을 원하신다면 MeetGeek을 사용해 보세요. 특정 정보를 포착하는 맞춤형 템플릿으로 회의록을 생성할 수 있습니다. 이후 키워드 검색으로 쉽게 찾을 수 있으며, 사용하는 다른 tool(예: Notion, Slack 등)과 자동 동기화도 가능합니다.

회의에서 가장 중요한 내용을 요약하고 회의록을 생성하는 tool을 원하신다면 MeetGeek을 사용해 보세요. 특정 정보를 포착하는 맞춤형 템플릿으로 회의록을 생성할 수 있습니다. 이후 키워드 검색으로 쉽게 찾을 수 있으며, 사용하는 다른 tool(예: Notion, Slack 등)과 자동 동기화도 가능합니다.

🧠 재미있는 사실: 회의록(meeting minutes) 이라는 용어는 라틴어 minuta scriptura에서 유래되었으며, 이는 '작은 노트'를 의미합니다. 기록하지 않으면 금방 잊혀질 수 있다는 점을 고려하면 의미가 통하죠.

9. tl;dv (회의 녹음 민주화에 최적)

via tl;dv

tl;dv(Too Long; Didn’t View)는 인사이트가 필요한 영업 및 고객 성공 팀에 이상적입니다. 이 AI 어시스턴트는 통화를 자동으로 녹취, 번역, 요약하지만, 진정한 강점은 코칭에 있습니다. 담당자가 플레이북을 얼마나 잘 따랐는지, 이의 제기를 어떻게 처리했는지, 회의 중 수행이 어땠는지를 표시해 줍니다.

또한 팀이 실제 대화에서 배울 수 있도록 '최고의 순간'을 선별해 공유합니다. 강력한 CRM 연동과 30개 이상의 언어 지원을 통해 tl;dv는 회의를 수익 창출형 피드백 루프로 전환합니다.

tl;dv 주요 기능

다양한 회의 플랫폼과 호환되는 브라우저 확장 프로그램을 통해 즉시 녹화 시작

비디오 파일을 다운로드하거나 편집하지 않고도 특정 대화 부분을 공유하세요.

프로젝트나 부서별로 팀 스페이스에서 관련 녹화 파일을 자동으로 정리하세요.

직접 멘션 기능을 통해 팀 회원들에게 관련 논의 사항을 알립니다.

tl;dv 한도 사항

긴 회의 녹음 파일의 경우 처리 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

검색 기능은 과거 기록보다 최근 콘텐츠에서 더 우수한 성능을 발휘합니다.

tl;dv 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $29

비즈니스: 사용자당 월 $98

기업: 맞춤형 가격

tl;dv 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Tactiq (예산에 민감한 Google 회의 사용자들에게 최적)

via Tactiq

Tactiq는 논의 중인 실행 항목을 실시간으로 기록합니다. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 내에서 작동하며, 녹취록의 해당 순간과 직접 연결된 타임스탬프 노트를 작성할 수 있습니다.

회의 중에도 핵심 내용을 강조하고, 실행 항목을 할당하며, 노트 작업을 협업할 수 있습니다. 회의 후가 아니라 바로 그 자리에서 말이죠. 모든 내용은 Google Docs나 Slack과 동기화되어 업무 인계가 원활합니다. 이 Superwhisper 대안은 회의가 끝나자마자 체계적으로 정리된 상태로, 어쩌면 한 발 앞서 나갈 수 있도록 원하는 팀에게 이상적입니다.

Tactiq의 주요 기능

참가자에게 집중하면서 Google Meet 인터페이스 내에서 실시간 자막을 바로 보기를 유지하세요

회의록 완료된 전체를 즉시 Google Docs로 전송하여 즉각적인 편집 및 배포가 가능합니다.

팀들의 공유 댓글과 반응 표시를 통해 회의록을 공동 작업하세요

강조 표시된 부분을 자동으로 간결한 회의 요약으로 정리하세요

Tactiq의 한도

Google Meet의 집중 모드는 여러 플랫폼을 사용하는 팀의 활용도를 제한합니다

전용 회의 인텔리전스 tools와 비교했을 때 분석 기능의 한도

Tactiq 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $12

팀: 사용자당 월 $20

비즈니스: 사용자당 월 40달러

기업: 맞춤형 가격

Tactiq 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Tactiq에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 이렇게 요약했습니다:

저는 일에서 Tactiq를 사용해 왔는데, 정말 놀라울 정도로 유용했습니다. Google Meet 같은 플랫폼과 연동되어 중요한 세부사항과 실행 항목을 캡처해주는데, 특히 연속 회의 시 시간을 크게 절약해줍니다. 꼭 한번 살펴보세요!

저는 일에서 Tactiq를 사용해 왔는데, 정말 놀라울 정도로 유용했습니다. Google Meet 같은 플랫폼과 연동되어 중요한 세부사항과 실행 항목을 캡처해주니, 특히 연속 회의 시 시간을 크게 절약해줍니다. 꼭 한번 살펴보세요!

💡 전문가 팁: 4D(결정, 논의, 시연, 위임)로 회의 효율을 극대화하세요. 반드시 내려야 할 결정을 먼저 논의하고, 과제를 검토하며, 진행 상황(있는 경우)을 시연한 후 다음 단계를 위임하세요. AI가 회의 진행 중 각 'D' 단계를 자동으로 기록하고 추적합니다.

ClickUp으로 단순한 회의록을 넘어서는 경험을 하세요

회의에서 논의된 내용을 기록하는 것도 유용하지만, 향후 실행해야 할 사항을 명확히 하는 것이 진정한 진행을 이끌어냅니다. Superwhisper는 음성-텍스트 변환 및 자막 생성 기능은 우수하지만, 성장하는 팀이 신속하게 행동하며 협업할 수 있도록 지원하는 포괄적인 기능은 부족합니다.

회의, 작업, 협업을 하나의 체계적인 시스템으로 통합하려는 팀을 위한 완료 솔루션, ClickUp.

ClickUp은 AI 노트테이커, 문서 관리, 실시간 작업 생성 및 번역과 같은 첨단 기술을 통해 강의, 팟캐스트, 회의 중 인간의 대화와 아이디어를 놓치지 않고 즉시 실행 가능한 작업으로 전환합니다.

