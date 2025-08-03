거래를 더 빠르게 성사시키기 위한 13가지 무료 영업 제안서 템플릿

클라이언트가 기다리는 동안 마지막 순간에 제안서를 작성하고 계십니까? 초보자의 실수입니다.

서두르고, 불명확하거나, 누락이 많은 제안서는 준비 부족을 드러내는 것이며, 어떤 클라이언트도 그 제안서에 돈을 걸지 않을 것입니다.

끝없는 협상 없이 클라이언트를 확보하는 데 도움이 되는 깔끔하고 성공적인 영업 제안서, 즉 당신만큼 열심히 일하는 무언가가 필요합니다.

그리고 이 모든 것을 처음부터 만들 필요가 없습니다. 이 블로그 게시물에서는 더 빠르게 프레젠테이션을 진행하고, 명확한 기대치를 설정하고, 막판에 당황하지 않고 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 무료 영업 제안서 템플릿을 확인할 수 있습니다. ✅

영업 제안서 템플릿이란 무엇입니까?

영업 제안서 템플릿은 클라이언트에게 제품이나 서비스를 소개하기 위해 미리 구조화된 문서입니다. 클라이언트의 요구 사항, 제안된 솔루션, 결과물, 타임라인 및 비용에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

기업(특히 B2B 기업)과 서비스 제공자(프리랜서, 대행사, 컨설턴트 등)는 이러한 템플릿을 사용하여 제품 제안서가 일관되고 포괄적이며 전문적인지 확인합니다.

템플릿을 사용하면 팀과 프리랜서가 모든 제안서를 처음부터 다시 작성할 필요 없이 클라이언트의 세부 정보를 빠르게 입력할 수 있으므로 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

💡 프로 팁: 침묵의 반대 의견을 위한 미니 FAQ 페이지를 추가하세요. 닫힌 문 뒤에서 거래를 망치는 모든 질문을 생각해보세요.

좋은 영업 제안서 템플릿의 조건은 무엇일까요?

잘 구조화된 영업 제안서 템플릿은 가치 제안을 효과적으로 전달하고 거래를 성사시키는 데 필수적입니다. 클라이언트의 요구 사항을 해결하고, 명확한 정보를 제공하며, 의사 결정을 용이하게 해야 합니다.

다음은 고려해야 할 몇 가지 요소입니다:

명확한 요약: 클라이언트의 과제와 귀하의 솔루션이 이러한 과제를 해결하는 방법을 간략하게 설명하는 개요로 시작합니다

구조화된 섹션: 프로젝트 범위, 결과물, 가격 및 타임라인을 위한 기성 레이아웃을 제공하여 초안 작성을 가속화합니다

투명한 가격 구조: 비용, 결제 조건, 옵션 서비스 또는 애드온의 내역이 표시됩니다

쉬운 사용자 정의 필드: 클라이언트 이름, 특정 클라이언트 이름, 특정 프로젝트 목표 및 고유한 서비스 세부 정보로 제안서를 빠르게 개인화할 수 있습니다

깔끔하고 전문적인 형식: 독자를 혼동시키지 않고 투자 수익률(ROI), 가치 제안, 다음 단계 등 중요한 세부 사항을 강조합니다

협업 기능: 내부 팀이 템플릿 내에서 직접 댓글을 달고, 편집을 제안하고, 참조 파일을 첨부할 수 있습니다

상태 추적 라벨: 제안서를 초안, 전송, 검토 또는 승인 상태로 표시하여 모든 사람에게 진행 상태를 알려줍니다

통합 작업 관리: 제안서 내에서 수정 작업, 클라이언트 피드백 요청, 후속 알림과 같은 작업 항목을 할당합니다

시각적 구성 옵션: 테이블, 체크리스트, 타임라인 및 플로우 차트를 지원하여 복잡한 세부 사항을 쉽게 이해할 수 있습니다

전자 서명 및 내보내기 옵션: 내장된 전자 서명 지원 또는 PDF 및 문서 형식으로의 간단한 내보내기를 통해 신속한 승인을 진행할 수 있습니다

클라이언트 참여 추적: 클라이언트가 제안서를 열거나, 보거나, 상호 작용하는 시점을 모니터링하여 보다 스마트한 후속 조치를 취할 수 있습니다

잠재 고객을 확보하려면 고객의 요구를 명확하게 반영하고, 관련 성과 메트릭을 강조하며, 경쟁사보다 돋보이는 제안서를 작성하세요.

📮ClickUp 인사이트: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 100명 규모의 조직에서 지식 근로자들은 매주 회의에 약 308시간을 소비하고 있는 것으로 나타났습니다! 하지만 이 회의 시간을 줄일 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 작업 공간은 불필요한 회의를 대폭 줄여줍니다! 💫 실제 결과: Trinetix와 같은 클라이언트는 업무용 앱을 사용하여 프로젝트 문서를 중앙 집중화하고, 워크플로우를 자동화하고, 팀 간 가시성을 개선하여 회의 횟수를 50% 줄였습니다. 매주 수백 시간의 생산적인 시간을 되찾을 수 있다고 상상해보세요!

더 많은 거래를 성사시키기 위한 13개의 즉시 사용 가능한 영업 제안서 템플릿

영업 제안서는 명확하고 설득력 있으며 신속하게 전달되어야 합니다.

ClickUp은 팀이 작업, 문서 및 클라이언트 워크플로우를 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원하는 모든 것을 갖춘 업무용 앱입니다. 또한 제안서를 일관되고 전문적으로 유지할 수 있는 기성 템플릿도 포함되어 있습니다.

아래에서는 이 제안서 관리 소프트웨어에서 제공하는 13개의 영업 제안서 템플릿을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 서비스 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 서비스 제안서 템플릿을 사용하여 제안서를 쉽게 작성, 전송 및 추적하세요

ClickUp 서비스 제안서 템플릿 을 사용하면 명확한 기대치를 설정하고, 귀하의 가치를 보여주고, 클라이언트의 승인을 신속하게 진행할 수 있는 세련되고 상세한 제안서를 작성할 수 있습니다. 형식 조정이나 세부 사항 누락으로 인한 번거로움을 없애기 위해 제작되었으므로, 제안서 작성 및 계약 체결에 집중할 수 있습니다.

템플릿 그 이상의 기능을 활용할 수 있습니다. 서비스 개요 작성부터 승인 추적에 이르기까지 제안서 프로세스의 모든 단계를 간소화하는 구조적이고 사용자 지정 가능한 작업 공간을 이용할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

서비스 패키지, 가격 모델 및 타임라인을 깔끔하고 클라이언트 친화적인 형식으로 세분화하세요

서비스 등급 , 계약 기간 , 청구 주기 와 같은 와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 모든 제안서를 맞춤 설정하세요

새 제안, 협상, 서명 준비와 같은 보기를 통해 단계별로 제안을 추적하세요

📌 이상적인 사용 대상: 새로운 비즈니스를 신속하게 성사시키기 위해 자세한 결과물, 가격 및 타임라인이 포함된 맞춤형 영업 솔루션을 제시해야 하는 팀.

💡 프로 팁: 영업 제안을 더욱 강화하고 싶으신가요? 영업에 AI를 활용하는 방법을 소개하는 이 비디오를 확인해보세요! AI를 통해 제안을 개인화하고, 후속 조치를 자동화하고, 클라이언트의 요구를 분석하는 실용적인 방법을 알아보세요. 더 적은 노력으로 더 스마트하게 프레젠테이션을 진행하고, 더 빠르게 응답하며, 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

2. ClickUp 프로젝트 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 제안 화이트보드 템플릿으로 제안 진행 상황을 시각화하세요

ClickUp 프로젝트 제안서 화이트보드 템플릿 을 사용하면 복잡한 의사소통을 생략하고 명확하고 시각적인 제안서를 작성하여 승인을 더 빨리 받을 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식의 작업 공간에서 대략적인 아이디어를 체계적인 플랜으로 전환하기에 적합합니다.

이 템플릿을 사용하면 스티커 메모, 모양, 텍스트 및 작업으로 자유롭게 브레인스토밍한 다음, 추진력을 잃지 않고 플랜에서 실행으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

스티커 메모 및 모양과 같은 화이트보드 도구를 사용하여 프로젝트 아이디어를 시각적으로 지도에 표시하세요

프로젝트 개요 를 작성하세요 처음부터 팀을 통합하는 협업를 작성하세요

한 번의 클릭으로 브레인스토밍한 요소를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있으며, 수동으로 작업이 전달될 필요가 없습니다

📌 이상적인 사용 대상: 작업이 시작되기 전에 이해 관계자들의 의견을 조정하기 위해 프로젝트 범위, 마일스톤 및 필요한 리소스를 명확하게 요약해야 하는 전문가.

🧠 재미있는 사실: 1960년에 Ted Bates & Co.의 Rosser Reeves는 광고를 영원히 변화시킨 간단한 아이디어인 USP(Unique Selling Proposition, 고유 판매 제안)를 소개했습니다. 영업 제안서는 여전히 동일한 핵심 원칙을 사용합니다. 즉, 귀사를 돋보이게 하는 요소를 보여주는 것입니다.

3. ClickUp 비즈니스 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 제안서 템플릿을 활용하여 잠재 고객을 위한 매력적이고 성공적인 제안서를 작성하세요

ClickUp 비즈니스 제안서 템플릿 은 아이디어를 매핑하고, 결과물을 구조화하며, 매번 처음부터 시작하지 않고도 세련되고 클라이언트 중심의 제안서를 발표할 수 있는 시각적 시스템을 제공합니다.

이 유연한 컨설팅 제안서 템플릿 을 사용하면 클라이언트의 요구 사항, 가치 제안 및 솔루션을 명확하고 논리적인 흐름으로 연결할 수 있습니다. 형식 정리에 드는 시간을 줄이고 거래를 진행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

초기 작성 없이 유연하고 전문적인 제안서를 쉽게 작성하세요

마일스톤, 가격, 타임라인 등 주요 요소를 시각적으로 정렬하여 승인을 더 빠르게 진행하세요

프로젝트의 크기, 복잡성 또는 산업에 따라 구조를 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다

📌 이상적인 대상: 파트너십 및 자금 조달을 확보하기 위해 서비스 제공, 전략 계획 및 투자 기회를 소개하는 비즈니스.

💡 전문가의 팁: 다음 영업 제안서에 5분간의 감사 또는 분석을 추가하세요. 현재 설정(사이트, 전략, 워크플로우 등)에 대한 간단한 검토를 포함하여 시간을 투자한 것을 증명하세요. 이는 주도력을 보여주고 신뢰를 줄 수 있습니다. 🎯

4. ClickUp 상업 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 상업 제안 템플릿을 사용하여 각 클라이언트에 맞게 제안을 맞춤 설정하세요

클라이언트가 하루 이내에 가격, 범위 및 배송 조건을 함께 요청할 때 자세한 상업적 제안서를 준비하는 것은 정말 어려운 일입니다. ClickUp 상업적 제안서 템플릿 은 제안을 정리하고, 초안 작성을 가속화하며, 거래에 손실을 초래할 수 있는 오류를 제거하기 위해 제작되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 형식을 고민할 필요 없이 복잡한 서비스나 제품을 약관, 결과물, 가격 등급, 제외 사항, 타임라인 등 깔끔한 섹션으로 나눌 수 있는 명확한 구조를 만들 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

선택적 서비스 또는 추가 판매 패키지를 별도의 블록으로 빠르게 그룹화하여 명확성을 높이고 전환율을 개선하세요

키 날짜, 마감일 및 승인 단계를 시각적 위젯을 통해 제안서에 직접 삽입하세요

프로젝트 플랜 을 제시하여 클라이언트가 진행 상황과 일정을 정확하게 파악할 수 있도록 하세요 첫날부터 완전한을 제시하여 클라이언트가 진행 상황과 일정을 정확하게 파악할 수 있도록 하세요

📌 이상적인 사용 대상: 제품 세부 정보, 비용 내역 및 거래를 더 빠르게 완료하기 위한 조건이 포함된 체계적인 상업적 거래를 제시하는 기업.

🔍 알고 계십니까? 영업 제안서는 중요한 사항에 따라 한 페이지에서 방대한 여러 권의 문서로 범위가 다양할 수 있습니다. 예를 들어, 2010년에 보잉이 수십억 달러 규모의 미국 공군 계약을 놓고 경쟁했을 때, KC-X 탱커 프로그램에 대한 보잉의 제안서는 8,000페이지가 넘었습니다! 이 제안서에는 철저한 기술 사양, 규정 준수 문서 및 자세한 비용 내역이 포함되어 있었습니다. 대부분의 비즈니스 제안서는 그 정도 길이가 필요하지는 않지만, 제안서의 깊이와 세부 사항을 클라이언트의 요구 사항과 기회의 크기에 맞게 조정하는 것이 큰 거래를 성사시키는 데 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. 🏆

5. ClickUp 예산 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 예산 제안 템플릿을 사용하여 신속하게 조정하고 예산 승인을 추적하세요

클라이언트가 명확하고 잘 구조화된 예산 내역을 필요로 할 때, 제안서에 혼동이 있으면 기회를 놓칠 수 있습니다. ClickUp 예산 제안서 템플릿 은 영업 전문가들이 비용, 타임라인, 결과물을 자신 있고 정확하게 제시하는 데 필요한 모든 것을 바로 사용할 수 있도록 제공합니다.

이 바로 사용할 수 있는 문서는 비용 내역, 결제 조건 및 실행 플랜을 위한 기본 제공 필드를 통해 모든 프로젝트 비용을 빠르게 지도에 표시합니다. 사용자 정의가 쉽기 때문에 모든 제안서가 클라이언트의 요구 사항에 맞게 조정될 수 있으며, 매번 전문적이고 일관된 형식으로 전달됩니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

비용, 타임라인 및 결제 조건을 편집할 수 있는 필드를 사용하여 예산을 명확하게 제시하세요

차트 및 테이블과 같은 미리 디자인된 시각 자료를 사용하여 복잡한 수치를 단순화하세요

초보자도 쉽게 작성할 수 있는 전문적인 제안서를 제공하여 승인 과정을 간소화하세요

📌 이상적인 사용 대상: 비용을 명확하게 표시하고 재무 요구 사항을 정당화하기 위해 명확하고 항목별로 분류된 형식이 필요한 프로젝트 또는 운영 예산을 계획하는 팀.

💡 프로 팁: ClickUp으로 '첫 30일'을 시각화하세요 클라이언트의 성공을 준비하고 온보딩에 대한 불안을 줄이는 가장 좋은 방법 중 하나는 계약 후 기대할 수 있는 사항을 정확하게 보여주는 것입니다. 주요 마일스톤, 결과물 및 다음 단계를 요약한 명확한 '첫 30일'을 시각적으로 표현하세요. 간단한 타임라인, 체크리스트 또는 단계별 로드맵을 사용할 수 있습니다. ClickUp에서 수행하는 방법: ClickUp의 타임라인 또는 간트 보기를 사용하여 시작부터 첫 번째 결과까지 각 온보딩 단계를 지도에 표시하세요.

모든 작업 항목에 대한 체크리스트 또는 작업 목록 을 만들어 클라이언트가 진행 상황과 담당자를 파악할 수 있도록 하세요. 을 만들어 클라이언트가 진행 상황과 담당자를 파악할 수 있도록 하세요.

온보딩 플랜을 클라이언트와 직접 공유 하면 클라이언트가 실시간으로 의견을 남기고, 질문을 하고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

자동 알림 및 마감일을 설정하여 모든 사람이 일정을 준수하고 책임을 다할 수 있도록 하세요. ClickUp에서 온보딩 과정을 시각화하면 명확한 기대치를 설정할 수 있을 뿐만 아니라 첫날부터 신뢰와 투명성을 구축할 수 있습니다. 클라이언트는 자신감과 정보에 대한 이해를 가지고 다음 단계로 나아갈 준비가 되어 있어, 귀하의 제안이 더욱 설득력 있게 될 것입니다. 🚀

6. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 관리 템플릿을 사용하여 한 곳에서 계약의 모든 측면을 관리하세요

영업 담당자와 대행사는 종종 여러 클라이언트 계약을 동시에 처리하며, 서명해야 할 사람, 마감일, 갱신 기한을 추적해야 합니다. ClickUp 계약 관리 템플릿이 이 문제를 해결합니다.

사용자 지정 상태 및 필드가 이미 설정된 세련되고 전문적인 계약 시스템을 제공하므로 즉시 사용할 수 있습니다. 추적기를 처음부터 구축하는 대신 모든 계약의 단계와 이해 관계자를 한눈에 볼 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

내장된 알림 및 마감일을 사용하여 갱신 및 승인을 미리 준비하세요

모든 계약의 단계, 이해 관계자 및 상태를 하나의 보기에서 체계적으로 추적하세요

첫날부터 예산, 수수료, 책임 한도 및 법적 마일스톤을 모니터링하세요

📌 이상적인 사용 대상: 계약 라이프사이클을 정리하고, 의무를 모니터링하며, 갱신을 관리하거나 수정 사항을 중앙에서 한 곳에서 관리해야 하는 비즈니스.

💡 전문가 팁: '미래의 모습' 섹션을 추가하세요. 클라이언트가 귀사와 일한 후의 모습을 짧고 생생하게 묘사하세요. 영업 제안서 예시를 전후의 이야기로 표현하여 클라이언트가 귀사가 제공하는 변화와 가치를 시각화할 수 있도록 도와주세요. ‘미래 스냅샷’을 더욱 매력적으로 만들고 싶으신가요? ✨ ClickUp 문서 기능을 사용하여 풍부한 시각 자료, 테이블 및 체크리스트를 제안서에 직접 추가할 수 있습니다. 팀과 실시간으로 협업하여 클라이언트의 공감을 얻을 수 있는 강력한 전후 설명을 작성할 수도 있습니다.

7. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿으로 영업 및 마케팅 워크플로우를 관리하세요

영업 팀과 마케팅 팀이 서로 다른 플랫폼에서 일하면 조율이 빠르게 무너집니다. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿은 영업 목표, 마케팅 전략, 캠페인 타임라인 및 KPI가 모두 연결된 단일하고 구조화된 작업 공간을 통해 이러한 문제를 해결합니다.

도구를 전환할 필요 없이 영업 및 마케팅 전략에 따라 캠페인을 계획하고, 리소스를 할당하고, 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

즉시 사용할 수 있는 섹션에 수익 목표, 마케팅 목표 및 캠페인 작업을 배치하세요

소유권을 할당하고, 진행 상황을 추적하며, 부서 간 협업을 유지하세요

상태 업데이트 및 알림을 사용하여 지연을 조기에 파악하고 모든 마감일을 자신 있게 지키세요

📌 이상적인 사용 대상: 여러 부서의 목표, 캠페인 및 KPI를 조정하는 상세하고 실행 가능한 영업 및 마케팅 전략을 수립하는 팀.

🧠 재미있는 사실: 고고학자들은 기원전 2000년에 상인들이 거래를 제안한 파피루스 두루마리를 발견했습니다. 이 두루마리는 기본적으로 고대의 영업 제안서 양식입니다.

8. ClickUp 영업 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 플랜 템플릿을 사용하여 영업 이니셔티브를 쉽게 자동화하세요

ClickUp 영업 플랜 템플릿 을 사용하면 목표 설정부터 실행에 이르기까지 전체 영업 전략을 한 곳에서 수동으로 정리할 필요 없이 바로 사용할 수 있는 구조로 정리할 수 있습니다.

마케팅 캠페인과 영업 활동을 하나의 워크플로우로 통합한 이전 템플릿과 달리, 이 템플릿은 영업 실행을 위해 특별히 제작되었습니다. SMART 목표 설정, 목표 전략의 개요 작성, 세부적인 작업 추적을 통한 영업 프로세스의 모든 단계 관리에 전적으로 집중합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

전용 작업 공간에서 계획부터 실행에 이르기까지 전체 영업 여정을 구조화하세요

타임라인 및 간트 와 같은 동적 보기를 사용하여 의존성과 우선순위를 시각화하세요

SMART 목표를 설정하고, 작업을 할당하고, 모든 영업 활동의 진행 상황을 모니터링하세요

📌 이상적인 사용 대상: 예측 가능한 영업 성장을 추진하기 위해 수익 목표, 잠재 고객 발굴 전략 및 홍보 일정을 지도에 표시하는 영업 담당자 및 관리자.

9. ClickUp 견적 요청 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 견적 요청 템플릿을 사용하여 수집한 모든 입찰을 한 곳에서 정리하세요

ClickUp 견적 요청 템플릿 은 모든 요구 사항, 마감일 및 평가 포인트를 한 곳에 정리하므로 누락되는 사항이 없습니다.

기본 양식과 달리 이 템플릿은 유연성을 위해 제작되었습니다. 프로젝트 세부 정보부터 공급업체의 기대 사항에 이르기까지 모든 섹션을 맞춤 설정할 수 있으며, 제출됨, 검토됨, 승인됨 또는 거절됨과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 각 RFQ를 추적하여 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

특정 프로젝트 및 공급업체 기준에 맞게 RFQ 섹션을 맞춤 설정하세요

RFQ 배포를 자동화하여 여러 공급업체에 프로젝트별 견적 요청을 보낼 수 있으므로 반복적인 작업이 필요하지 않습니다

작업 내 댓글 및 편집 기능을 통해 실시간으로 협업하여 더 빠른 의사 결정을 내리세요

📌 이상적인 사용 대상: RFQ 문서를 전송하고 공급업체의 응답을 비교할 수 있는 유연하고 전문적인 방법이 필요한 영업 팀, 독립 계약자 및 클라이언트 대응 대행사.

10. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 신규 클라이언트를 위한 친근한 경험을 만드세요

완벽한 고객 온보딩 경험을 제공하는 것은 신뢰를 구축하고 장기적인 성공의 기반을 마련하는 데 매우 중요합니다. ClickUp 고객 온보딩 템플릿 은 초기 환영부터 서비스 설정까지 모든 과정을 함께 지원하므로 세부 사항을 놓치지 않고 일관되고 세련된 경험을 제공할 수 있습니다.

이 템플릿은 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 환영 선물 보내기, 온보딩 전화 예약, 내부 팀 회원 할당, 온보딩 설문지 수집과 같은 작업을 한 곳에서 추적하고 관리할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

고객 유형 , 서비스 패키지 , 온보딩 전화 날짜 와 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 온보딩을 개인화하세요

고객 접수 양식 및 서비스 패키지 내역 과 같은 보기를 사용하여 주요 단계를 구성하세요

드래그 앤 드롭의 유연성과 실시간 업데이트를 통해 템플릿을 온보딩 흐름에 맞게 조정하세요

📌 이상적인 사용 대상: 클라이언트 온보딩 프로세스를 간소화하고, 마일스톤을 추적하며, 영업 팀에서 서비스 팀으로의 원활한 업무 인계를 보장해야 하는 대행사.

🔍 알고 계셨나요? 몇몇 고급 대행사는 인쇄된 제안서에 은은한 백단향이나 감귤 향을 더해 문서의 존재감을 강조하고 감각적인 기억을 남기기도 합니다.

11. ClickUp 서비스 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 서비스 계약 템플릿을 사용하여 서비스를 지도에 표시하고 결제 조건을 정의하세요

ClickUp 서비스 계약 템플릿 을 사용하면 예상되는 내용을 정확하게 요약한 명확하고 사용자 지정 가능한 계약을 작성할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트가 견고한 기반에서 시작되고 모든 사람이 일관된 방향을 유지할 수 있습니다.

서비스 유형, 계약 금액 또는 클라이언트 정보로 계약을 분류할 수 있는 기본 제공 사용자 정의 필드를 사용하여 거래 진행에 따라 쉽게 정리할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 설정을 너무 많이 고민하지 않고도 기대치를 설정하고, 범위를 정의하고, 작업을 진행할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

사용자 정의 필드를 사용하여 서비스 유형, 계약 값 및 주요 클라이언트 세부 정보를 추적하세요

사용자 지정 가능한 전문적인 계약 레이아웃으로 첫날부터 명확한 기대치를 설정하세요

계약을 실행 가능한 작업으로 나누고 소유자를 지정하여 원활한 실행을 보장하세요

📌 이상적인 사용 대상: 결과물, 결제 조건 및 프로젝트 기대치를 명확하게 정의하는 전문적이고 사용자 정의 가능한 계약을 작성하는 서비스 제공자.

12. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿을 사용하여 분산된 고객 정보를 명확하고 실행 가능한 시스템으로 전환하세요

ClickUp CRM 템플릿 을 사용하면 세부 사항을 놓치지 않고 모든 대화, 거래 및 고객 상호 작용을 제어할 수 있습니다.

적격, 승인 필요, 닫힘과 같은 사용자 지정 상태를 통해 각 리드를 추적하고 CRM 항목 유형, 산업, 직책과 같은 필드로 연락처를 구성하므로, 손쉽게 연락 우선 순위와 다음 단계를 정할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

맞춤형 상태로 리드를 추적하여 거래 진행 상태를 한눈에 모니터링하세요

사용자 정의 필드를 사용하여 연락처를 정렬 및 필터링하여 더 스마트한 후속 조치를 취하세요

영업 프로세스 보기 및 내 할 일 보기와 같은 보기를 전환하여 파이프라인과 일일 작업을 관리하세요

📌 이상적인 사용 대상: 리드를 관리하고, 고객 접점을 추적하고, 계정 데이터를 정리하여 거래를 원활하게 진행하는 영업 팀.

💡 프로 팁: 제안서에 '자신만의 모험을 선택하세요' 레이아웃을 만드세요. 클릭 가능한 섹션이나 대화형 목차를 사용하세요. 의사 결정자는 가격으로 바로 이동하고, 기술 담당자는 사양에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 모든 사람이 만족하고 스크롤에 대한 불만도 없습니다.

13. ClickUp 거래 메모 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 거래 메모 템플릿을 사용하여 복잡한 협상을 계약으로 전환하세요

거래 메모는 계약이 체결되기 전에 생성 프로세스를 시작합니다. 이는 빠른 영업 프레젠테이션으로, 모멘텀을 늦추지 않고 양측의 의견을 일치시키는 역할을 합니다. ClickUp 거래 메모 템플릿 을 사용하면 모든 키 세부 사항을 초기에 간단하게 정리할 수 있으므로 거래를 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

각 협상에 맞게 문서를 맞춤 설정할 수 있는 집중적인 스페이스를 확보하세요. 흩어진 시작 문서 나 긴 이메일 스레드를 뒤지지 않고도 조건, 키 날짜 및 조건을 고정할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

중요한 거래 조건을 조기에 파악하여 협업과 실행을 가속화하세요

메모에 이해 관계자를 태그하고 직접 댓글을 추가하여 신속하게 협업할 수 있습니다

내장된 알림 및 알림 기능을 통해 중요한 날짜와 작업을 미리 확인하세요

📌 이상적인 사용 대상: 공식 계약이 체결되기 전에 주요 협상 사항을 파악하고, 거래 조건을 추적하고, 팀을 조정하는 전문가.

ClickUp 영업 제안서 템플릿으로 클라이언트를 더 빠르게 확보하세요

대부분의 영업 제안서 템플릿은 같은 지루한 구조와 어색한 문구로 이루어져 있어, 괜찮은 문장으로 바꾸기 위해 많은 노력을 기울여야 합니다.

ClickUp은 이러한 모든 과정을 생략합니다. 템플릿을 사용하면 문서를 원하는 대로 맞춤 설정하고, 브랜딩을 추가하고, 섹션을 조정하고, 자신만의 스타일로 문장을 작성할 수 있습니다.

ClickUp 내에서 생성 프로세스의 모든 단계를 관리할 수 있습니다. 도구를 전환하지 않고도 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 모든 제안서를 진행할 수 있습니다. 깔끔하고 간단하며 필요할 때 언제든지 사용할 수 있습니다.

🚀 지금 ClickUp에 가입하고 더 빠르고, 더 쉽게, 한 곳에서 인상적인 제안서를 작성하세요. ✅