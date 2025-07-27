부동산 분야를 위한 최고의 AI 에이전트 10가지: 리드 관리 및 영업 자동화

부동산에 AI를 도입하는 것은 단순한 유행이 아닙니다. 에이전트, 구매자, 판매자 모두에게 새로운 변화를 가져오고 있습니다.

Delta Real Estate Leadership AI 설문조사에 따르면, 업계 리더들은 AI의 현재 중요도를 10점 만점 중 5.9점으로 평가했으며 , 이는 2024년의 5.0점에서 상승한 것입니다. AI의 미래 중요도에 대한 기대는 어떨까요? 10점 만점 중 7.2점으로 급등하여, 현재 수준보다 22% 상승할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 AI가 리스팅 및 마케팅에서 고객 서비스, 영업, 백오피스 운영에 이르기까지 부동산 중개업을 변화시키고 있음을 강조합니다.

AI가 워크플로우를 간소화하고 효율성을 개선함에 따라 부동산 전문가들은 그 어느 때보다 빠르게 최첨단 솔루션을 채택하고 있습니다. 여러분도 마찬가지여야 합니다!

리드 관리 및 영업 프로세스를 자동화하려는 경우 이 가이드가 도움이 될 수 있습니다. 부동산 전문가들이 선두를 유지하는 데 도움이 되는 최고의 AI 에이전트를 자세히 소개합니다.

부동산에 가장 적합한 AI 에이전트 한눈에 보기

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 프로젝트 및 작업 관리, 리드 추적, AI 기반 자동화, 후속 조치, CRM 통합, 일정 관리, 대시보드, 부동산 템플릿 부동산 프로젝트 및 작업 관리를 원하는 스타트업, 소규모 팀, 중소기업 및 대기업 영구 무료 플랜, 기업용 맞춤 설정 가능 ChatGPT AI가 생성한 부동산 설명, 이메일 및 콘텐츠 생성, 클라이언트 커뮤니케이션, 시장 조사, 법률 문서 작성, 소셜 미디어 콘텐츠, 시장/가격 분석 콘텐츠 생성, 시장 조사, 클라이언트 커뮤니케이션 자동화, 부동산 목록 생성 및 법률 문서 생성이 자동화됩니다. 무료 플랜, 유료 플랜은 월 20달러부터 시작합니다 Zillow AI 기반 부동산 평가(Zestimates), 가상 3D 투어, 고급 검색 필터, Zillow Premier Agent 연결 중소기업, 기업: 목록 및 주택 가격 추정 검색 맞춤형 가격 Reonomy 부동산 조사, 소유권 및 트랜잭션 기록, 오프마켓 거래 식별 기업: 부동산 조사 및 시장 분석 맞춤형 가격 Homebot 부동산 조사, 소유권 및 트랜잭션 기록, 오프 마켓 거래 식별, 시장 동향 분석, 리드 생성 등. 스타트업, 중소기업, 주택 소유자, 에이전트, 대출 기관, 주택 가치 및 자산 추적 유료 플랜은 월 50달러부터 시작하며, 설정 비용은 50달러가 일회성으로 부과됩니다 Realtor.com MLS 인증 목록, AI 기반 검색 필터, 인근 지역 정보, 모기지 비용 계산 중소기업, 기업, 실시간 리스팅 및 시장 인사이트 맞춤형 가격 HouseCanary AI 기반의 부동산 인사이트, 투자 기회 파악, 시장 동향 예측 기업; 부동산 평가 및 투자 인사이트 유료 플랜은 월 19달러부터 시작합니다 RealScout 개인화된 주택 검색 필터, 브랜드 부동산 알림, 시장 업데이트, 판매자 식별을 위한 예측 분석 개인화된 주택 검색 및 클라이언트 협업을 제공하고자 하는 에이전트 유료 플랜은 라이선스당 월 99달러부터 시작합니다 Roof AI 자동화된 리드 캡처 및 자격 평가, 24시간 고객 참여, 기업, 부동산 팀: 리드 캡처 및 클라이언트 참여 맞춤형 가격 홈을 재구상하세요 AI로 생성된 디자인을 사용한 가상 스테이징, 인테리어 재설계, 리모델링 시각화 다음 서비스를 제공하고자 하는 기업 스테이징, 리모델링 및 인테리어 시각화 유료 플랜은 월 14달러부터 시작합니다

부동산 AI 에이전트에서 찾아야 할 특징은 무엇일까요?

모든 부동산 소프트웨어의 AI가 귀하의 특정 요구 사항에 적합한 것은 아닙니다. 일부는 리드 생성에서 탁월하고, 다른 일부는 클라이언트 커뮤니케이션에 더 뛰어나기도 합니다.

하지만 최고의 에이전트는 무엇일까요? 첫 연락부터 계약 체결까지 모든 것을 처리하며, 비즈니스가 봇에 의해 운영되는 듯한 느낌을 주지 않습니다.

부동산 에이전트를 위한 AI 도구를 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

리드 생성: 부동산 AI 도구는 일반 브라우저 사용자와 진지한 구매자를 구분할 수 있어야 합니다. 그래야 막다른 리드에 시간을 낭비하지 않을 수 있습니다. ✅

자동화된 후속 조치 : 후속 조치가 늦어지면 잠재 고객은 관심을 잃게 됩니다. AI는 적시에 개인화된 메시지를 통해 리드의 참여를 유지하고 대화를 진행할 수 있도록 단계별 지원을 제공합니다. ✅

손쉬운 CRM 통합 : Salesforce, HubSpot 또는 부동산 전용 CRM을 사용하든, AI 에이전트는 손쉽게 동기화됩니다 ✅

약속 예약 : 더 이상 이메일을 주고받을 필요가 없습니다! AI가 자동으로 방문 예약, 알림 전송, 달력 업데이트를 수행합니다 ✅

시장 인사이트 및 가격 책정 지원 : 시장 동향을 추적하고 경쟁력 있는 가격을 제안하는 AI? 이는 부동산 전문가들의 꿈입니다 ✅

보안 및 규정 준수: 민감한 클라이언트 데이터를 취급하고 계십니까? AI가 엄격한 데이터 보호 및 부동산 규정 준수 기준을 따르고 있는지 확인하세요 ✅

이들을 제대로 활용하면 AI 에이전트가 시간을 절약할 뿐 아니라 리드를 충성도가 높은 클라이언트로 전환하고 비즈니스를 한 발 앞서 나아갈 수 있게 해줄 것입니다.

이제 이를 실현할 최고의 AI 도구를 확인해 보세요!

👀 알고 계십니까? McKinsey Global Institute에 따르면, 생성형 AI는 부동산 업계에 1,100억~1,800억 달러(또는 그 이상)의 가치를 창출할 수 있습니다. 이는 엄청난 거래, 데이터, 그리고 수익이 자동화되는 것을 의미합니다!

부동산에 가장 적합한 AI 에이전트

적합한 AI 에이전트는 귀하가 거래 성사에 집중하는 동안 리드, 후속 조치 및 클라이언트 커뮤니케이션을 처리하여 그 잠재력을 활용할 수 있도록 도와줍니다.

부동산 비즈니스를 변화시킬 수 있는 최고의 AI 강자들을 만나보세요.

1. ClickUp (부동산 프로젝트 및 작업 관리에 가장 적합)

리드, 리스팅, 끝없는 서류 작업에 시달리고 계십니까?

ClickUp 은 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 모든 것을 위한 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

또한 모든 거래, 클라이언트 및 계약을 필요한 곳에 보관하는 올인원 부동산의 동맹입니다.

리드 추적, 부동산 정보 및 목록 관리, 견본 주택 방문 예약, 계약 처리 등 모든 작업을 ClickUp이 하나의 강력한 플랫폼으로 통합합니다.

ClickUp의 맞춤형 자동 조종 장치 에이전트

ClickUp의 맞춤형 자동 조종 장치 에이전트를 사용하면 반복적인 작업을 자동화하고 적시에 후속 조치를 취하여 리드 관리 및 영업 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

맞춤형 ClickUp으로 부동산 영업 리드 관리를 자동화하세요. 맞춤형 자동 조종 장치 에이전트

이 솔루션은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

새로운 리드가 추가되면 작업을 자동으로 생성하고 할당하세요.

후속 조치 및 중요한 영업 활동에 대한 알림을 보내세요.

리드 상태를 업데이트하고 트리거에 따라 영업 파이프라인을 통해 리드를 이동하세요.

리드가 특정 단계에 도달하면 알림이나 댓글을 게시하세요.

리드 진행 상황 및 영업 성과에 대한 요약 보고서를 생성하세요.

ClickUp에서 Autopilot Agents를 설정하여 채팅에서 질문에 답변하세요

자동화 에이전트를 활용하면 영업 팀은 수작업을 줄이고, 기회에 더 빠르게 대응하며, 일관되고 체계적인 워크플로우를 유지할 수 있어 궁극적으로 전환율과 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

ClickUp Brain

AI가 어디에 있는지 궁금하신가요? AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 부동산에 필수적인 내장 기능입니다.

마케팅을 위한 부동산 설명을 생성하고, 클라이언트 상호 작용을 요약하고, 워크플로우 자동화를 구현하고, 후속 이메일 초안을 작성할 수도 있습니다. 귀하가 거래 성사에 집중하는 동안 이 챗봇이 모든 실무를 처리합니다.

스케줄링, 후속 조치 및 거래를 위한 AI인 ClickUp Brain으로 부동산을 더 스마트하게 관리하세요

✨ 보너스: ClickUp Brain MAX를 통해 부동산 비즈니스의 효율성을 10배 높일 수 있는 AI 기술을 활용하세요. ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 계약, 계약서 등을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문, 지시, 업무를 실행하세요. 핸즈프리로 어디서나 가능합니다

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 단일한 컨텍스트 기반의 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하여 경쟁사, 부동산 법규의 변경 사항 등에 대한 인사이트를 확보하세요 ClickUp Brain MAX는 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 초강력 데스크탑 AI 도우미입니다. AI 도구의 무분별한 사용을 버리고, 음성을 사용하여 일을 완료하고, 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

ClickUp AI 노트 작성기

클라이언트 커뮤니케이션을 관리해야 합니까? ClickUp AI Notetaker를 사용하여 통화를 기록하고, 키를 강조 표시하고, 작업 항목을 생성하세요.

ClickUp AI Notetaker를 전화 통화의 브레인 역할을 맡기세요

ClickUp을 사용하면 후속 조치, 작업 할당 및 승인을 자동화하여 수동 작업 없이 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다.

부동산 프로젝트 관리 제품군을 위한 ClickUp

ClickUp 문서를 사용하여 계약서 초안 작성, 영업 전략 지도 작성, 목록에 대한 협업 등을 모두 한 곳에서 진행하세요

부동산 팀을 위한 ClickUp

그러나 ClickUp은 AI 기능 그 이상입니다. 부동산 프로젝트 관리를 위한 ClickUp은 부동산에 대한 지휘 센터로, 프로젝트, 일정 및 클라이언트 상호 작용을 통합된 작업 공간에 통합합니다.

작업 관리, 일정 관리, 대화형 부동산 지도를 통해 ClickUp으로 부동산 비즈니스를 운영하세요

ClickUp Real Estate Suite에는 다음이 포함됩니다.

예산에 따른 일정 수립 : 이해 관계자, 마일스톤 및 의존성을 지도에 표시하면서 타임라인을 신속하게 조정할 수 있습니다

올인원 일정 관리 : Google 및 Outlook 달력을 동기화하여 회의, 시연, 계약 체결을 색상으로 구분된 보기로 관리하세요

위치 도구 : 대화형 지도에서 작업을 확인하여 클라이언트에게 인근 매물, 가격 범위 및 주요 편의 시설을 표시할 수 있어 홈 투어를 효율적으로 계획하는 데 적합합니다

프로젝트 및 팀 관리 : 사이트 선택, 구역 설정 및 계약에 협업 문서를 사용하고, 브레인스토밍 및 : 사이트 선택, 구역 설정 및 계약에 협업 문서를 사용하고, 브레인스토밍 및 부동산 프로젝트 관리를 위한 화이트보드를 사용하세요

손쉬운 커뮤니케이션: 전용 채팅 채널을 통해 일정, 업데이트 및 팀 토론을 체계적으로 관리하세요

💡 프로 팁: 앱을 전환할 필요 없이 거래를 진행하세요. ClickUp을 Google 및 Outlook 캘린더와 동기화하여 회의 및 부동산 견학을 손쉽게 진행하세요. Zapier를 사용하여 MLS 데이터를 가져오면 필요한 모든 것이 일하는 곳에서 바로 사용할 수 있습니다.

부동산 데이터, 마케팅 및 클라이언트 업데이트를 체계적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 바로 사용할 수 있는 다음 템플릿이 도움이 될 것입니다. ClickUp 부동산 마케팅 템플릿은 구조화된 워크플로우를 통해 캠페인 계획 및 실행을 간소화합니다. 부동산 목록을 정리하고, 프로모션을 예약하고, 캠페인 성과를 추적하여 모든 부동산에 대한 가시성을 극대화하세요

ClickUp 부동산 스프레드시트 템플릿을 사용하면 목록, 클라이언트 세부 정보 및 트랜잭션을 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 사용자 정의 필드와 구조화된 보기를 통해 부동산을 분류하고 거래 진행 상황을 쉽게 모니터링할 수 있습니다

ClickUp 부동산 뉴스레터 템플릿을 사용하면 시장 업데이트, 부동산 하이라이트 및 업계 뉴스를 쉽게 작성하고 공유할 수 있습니다. AI를 사용하여 매력적인 콘텐츠를 작성하고, 메시지를 개인화하고, 몇 시간 동안 글을 쓰지 않고도 청중의 관심을 유지할 수 있습니다

ClickUp의 최고의 기능

⭐️ 보너스: 시작에 도움이 될 클라이언트 관리 템플릿 목록을 정리했습니다!

ClickUp의 한도

신규 사용자는 다양한 시간 절약 기능을 익히는 데 시간이 필요할 수 있습니다

모바일 앱은 필수 기능을 모두 갖추고 있지만 일부 데스크톱 기능이 부족합니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

ClickUp에 대한 실제 사용자의 평가

구아달라하라 국가 상공 관광 협회(Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara)의 행정 담당자 크리스티안 곤살레스는 다음과 같이 말합니다:

대시보드를 사용하여 다양한 프로젝트를 관리 및 모니터링하고, 클라이언트를 게스트로 초대하여 함께 일하기에 적합합니다.

대시보드를 사용하여 다양한 프로젝트를 관리 및 모니터링하고, 클라이언트를 게스트로 초대하여 함께 일하기에 적합합니다.

2. ChatGPT (AI로 생성된 부동산 설명 및 마케팅 콘텐츠 개발에 가장 적합)

ChatGPT를 통해

부동산 중개업자는 이미 한 번에 수백만 가지 일을 처리하고 있습니다. 그 중 일부는 AI에 맡기면 어떨까요? ChatGPT는 세련된 이메일 초안을 작성하고, 눈길을 끄는 부동산 설명을 작성하고, 몇 초 만에 법률 문서 템플릿을 만들 수도 있습니다. 화면 앞에서 보내는 시간이 줄어들면 실제로 주택을 판매하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

그러나 시간 절약이 전부는 아닙니다. ChatGPT는 클라이언트의 질문에 즉시 답변하고, 인근 지역의 정보를 가져오고, 시장 조사 및 가격 분석도 도와줄 수 있습니다. 부동산 마케팅 도구이기도 한 가상 비서가 있는 것과 같습니다.

또한, 훌륭한 소셜 미디어 콘텐츠를 생성하는 능력이 뛰어나, 귀하의 리스팅이 그냥 방치되지 않고 진정으로 주목을 받을 것입니다.

ChatGPT의 최고의 기능

키 기능을 강조하고 구매자의 관심을 끄는 부동산 목록을 작성하세요

이메일, 후속 조치 및 개인화된 메시지로 클라이언트 커뮤니케이션을 자동화하세요

시장 동향을 분석하고 가격 데이터를 요약하여 정보에 기반한 의사 결정을 내리세요

계약서, 임대 계약서, 공개 문서 등 법적 문서 생성

블로그 게시물, 뉴스레터, 소셜 미디어 광고 등 마케팅 콘텐츠를 제작하세요

ChatGPT의 한도

편향되거나 부정확한 정보를 생성할 수 있으므로 오류를 방지하기 위해 사람의 검토가 필수적입니다

AI로 생성된 텍스트는 단조롭고 브랜드의 정체성을 반영하지 못하기 때문에 전체 블로그 게시물에 사용하기에는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다

ChatGPT 요금제

영구 무료

추가 혜택: $20/월

Pro : $200/월

팀 : 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (720개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (120개 이상의 리뷰)

3. Zillow (부동산 목록 검색 및 주택 가격 추정용으로 가장 적합)

zillow를 통해

부동산의 성공은 올바른 도구에서 시작되며, Zillow는 놓쳐서는 안 될 도구 중 하나입니다. 구매, 판매, 임대 등 어떤 목적이든 Zillow는 부동산 세계를 손끝에서 즐길 수 있게 해줍니다. 꿈의 집을 찾는 것부터 Zestimates를 통해 무료 부동산 가치 평가를 받는 것까지, Zillow는 부동산에 대한 통찰력을 얻기 위한 필수적인 허브가 되었습니다.

주력 웹사이트와 앱 외에도 Zillow는 Zillow Rentals, Zillow Premier Agent 및 Zillow Home Loans도 소유하고 있습니다. 더 많은 옵션이 필요하세요? Zillow는 임대 검색을 위한 HotPads 및 Out East, 부동산 목록을 위한 StreetEasy 및 Trulia도 운영하고 있습니다.

Zillow의 최고의 기능

AI 기반 Zestimates로 주택의 가치를 추정하여 신속한 시장 통찰력을 확보하세요

3D 홈 투어를 통해 원격으로 부동산을 둘러보고 자세한 가상 경험을 즐기세요

가격, 기능 및 위치를 위한 고급 검색 필터를 사용하여 더 빠르게 주택을 찾으세요

Zillow Premier Agent를 통해 최고 등급의 전문가들과 연결하여 전문적인 지침을 받으세요

Zillow의 애플리케이션 및 결제 시스템으로 임대 관리

모기지 계산기로 대출 비용을 계산하여 월별 결제 금액을 추정하세요

Zillow의 한도

주택 가격 추정(Zestimates)은 때때로 부정확할 수 있으므로 전문적인 감정이 여전히 필요합니다

소유자가 직접 판매하는 부동산(FSBO) 목록은 중개업자가 등록한 부동산에 비해 가시성이 떨어집니다

Zillow 가격 정책

맞춤형 가격

Zillow 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Zillow에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

웹사이트나 앱은 사용하기 쉽고 직관적입니다. 목록을 업로드하는 것도 쉬우며, 위치를 검색할 수도 있습니다.

웹 사이트 또는 앱은 사용하기 쉽고 직관적입니다. 목록을 업로드하는 것도 쉬우며, 위치를 검색할 수도 있습니다.

4. Reonomy (부동산 조사 및 시장 트렌드 분석에 가장 적합한 솔루션)

reonomy를 통해

여러 소스에서 얻은 인사이트를 바탕으로 Reonomy는 5천만 개 이상의 미국 부동산에 대한 소유권 기록, 트랜잭션 내역 및 시장 동향을 한 곳에서 제공합니다. 더 이상 흩어진 정보를 찾아다닐 필요가 없습니다. Reonomy는 모든 것을 손끝에서 확인할 수 있게 해줍니다.

Reonomy는 단순한 데이터 그 이상을 제공하여 사용자가 시장 외 거래를 찾고, 부채 구조를 분석하고, 주요 의사 결정권자와 연결할 수 있도록 지원합니다. 스마트 필터링 도구를 통해 잠재 고객을 더 쉽게 찾을 수 있으므로 투자자, 브로커 및 개발자는 최고의 기회를 빠르게 발견할 수 있습니다.

Reonomy의 최고의 기능

전체 부동산 기록 및 LLC 투명성을 통해 소유권 세부 정보를 확인하세요

트랜잭션 기록, 모기지 데이터 및 영업 동향을 통해 부동산의 이력을 조사하세요

AI를 사용하여 잠재적인 판매자를 파악하고 오프마켓 거래를 찾으세요

부동산 가치, 부채 및 임대 활동에 대한 통찰력을 통해 시장 동향을 분석하세요

위치, 자산 유형 및 재무 데이터 필터를 사용하여 리드를 생성하세요

모기지 이력 및 미상환 대출을 검토하여 부동산 부채를 평가하세요

Reonomy의 한도

데이터는 항상 100% 정확하지 않을 수 있으므로 원본 기록과의 교차 확인은 필수입니다

상업용 부동산에 집중되어 있어 주거용 부동산에 대한 정보는 제한적입니다

Reonomy 가격 정책

맞춤형 가격

Reonomy 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Reonomy에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면

가장 인상적인 기능은 소유자에 대한 올바른 정보를 찾을 수 있는 기능입니다. 이 제품은 사용하기 쉽습니다. 기존 비즈니스 프로세스와 완벽하게 통합되었습니다.

가장 인상적인 기능은 소유자에 대한 올바른 정보를 찾을 수 있는 기능입니다. 이 제품은 사용하기 쉽습니다. 기존 비즈니스 프로세스와 완벽하게 통합되었습니다.

5. Homebot (AI 기반 주택 가치 추적, 자산 모니터링 및 스마트 부동산 결정에 가장 적합)

homebot을 통해

주택 소유는 단순히 집을 사는 것 이상입니다. 이는 과정 중에도 현명한 재정적 결정을 내리는 것을 포함합니다. 바로 여기서 Homebot이 도움을 드립니다.

이 AI 기반 플랫폼은 주택 소유자와 구매자가 주택의 가치를 추적하고, 자산을 모니터링하며, 재융자 또는 투자 기회를 발견할 수 있도록 지원합니다. 개인 금융 대시보드와 비슷하지만 부동산에 적용된 것입니다.

Homebot은 주택 소유자뿐만 아니라 부동산 중개업자 및 대출 기관의 동맹자 역할도 합니다. 자동화된 데이터 기반의 인사이트를 통해 전문가들은 클라이언트와 연결을 유지하며 판매, 재융자 또는 투자 시기에 대한 맞춤형 추천을 제공할 수 있습니다.

Homebot의 최고의 기능

AI 기반의 예상 가치 및 자산 가치 상승률 업데이트를 통해 주택의 가치를 추적하세요

실시간 모기지 금리 및 잠재적 절약액을 통해 재융자 옵션을 살펴보세요

시장 동향을 모니터링하여 지역별 부동산 가치 변동을 추적하세요

임대 수입 및 두 번째 주택의 타당성을 분석하여 투자 기회를 파악하세요

개인화된 주택 금융 보고서로 클라이언트의 관심을 끌고 최신 정보를 제공하세요

Homebot의 한도

브랜딩 및 클라이언트 상호 작용을 더 세밀하게 제어하고자 하는 에이전트를 위한 제한된 맞춤 설정

상업용 부동산에는 적합하지 않습니다. 해당 플랫폼은 주거용 부동산 시장에 초점을 맞추고 있습니다

Homebot 가격

에이전트 스타터 : 월 50달러 + 일회성 설정 비용 50달러

에이전트 파트너 : 월 25달러 + 일회성 설정 비용 50달러

성장: 에이전트 팀에 월 100달러

Homebot 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 예전에는 모기지 상환을 마친 주택 소유자들이 마일스톤을 기념하기 위해 집 앞에 독수리 모양의 플라크를 걸곤 했습니다. 이는 빚을 갚은 것을 축하하는 일종의 트로피와 같은 것이었습니다. "프리덤 플라이어"로 알려진 이 장식물은 오늘날에도 일부 주택에서 볼 수 있습니다.

6. Realtor.com (실시간, MLS 인증 목록 및 시장 인사이트에 가장 적합)

완벽한 장소를 찾고 계십니까? 판매를 하고 있으며 최신 시장 정보를 원하십니까? 주택 가격에 대해 궁금하신가요? Realtor.com은 MLS 목록에서 실시간 데이터를 직접 가져오기 때문에 항상 가장 최신이고 정확한 정보로 일할 수 있습니다.

그러나 이는 단순한 목록 그 이상입니다. AI 기반 검색 필터는 구매자가 완벽한 매물을 찾을 수 있도록 돕고, 상세한 지역 정보는 범죄율부터 학교 순위까지 모든 것을 공개하며, 경제성 도구는 모기지 비용을 한눈에 파악할 수 있도록 분석합니다.

또한 Realtor.com의 에이전트 매칭 서비스를 통해 구매자와 판매자는 부동산 관리에 대해 최고 등급의 부동산 전문가와 연결할 수 있습니다.

Realtor.com의 최고의 기능

MLS에서 확인한 리스팅을 검색하여 정확하고 최신 부동산 데이터를 확인하세요

AI 기반 필터를 사용하여 가격, 편의 시설 및 라이프스타일 요구 사항에 맞는 주택을 찾으세요

범죄 통계, 학교 평가, 시장 동향 등 지역 정보에 대해 알아보세요

경제성 도구 및 실시간 금리 추적을 통해 모기지 비용을 계산하세요

RealEstimate의 데이터 기반 분석을 통해 부동산의 가치를 즉시 추정하세요

에이전트 매칭 서비스를 통해 최고의 에이전트와 연결하여 전문가의 안내를 받으세요

Realtor.com의 한도

목록 업데이트는 MLS 동기화 시간에 따라 약간의 지연이 발생할 수 있습니다

모든 FSBO 리스팅이 포함되어 있지 않으므로, 시장 외 옵션이 줄어들 수 있습니다

Realtor.com 가격 정책

맞춤형 가격

Realtor.com 평가 및 리뷰

G2 : 3.5/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Realtor.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

가격 비교는 간단합니다. 특정 지역뿐만 아니라 가격 범위도 설정할 수 있습니다. 구매 또는 판매. 임대 또는 리스. realtor.com에서는 모든 것이 가능합니다. 모든 것이 여러분의 손끝에서 이루어집니다.

가격 비교는 쉽습니다. 특정 지역뿐만 아니라 가격 범위도 지정할 수 있습니다. 구매 또는 판매. 임대 또는 리스. realtor.com에서는 모든 것이 가능합니다. 모든 것이 여러분의 손끝에서 가능합니다.

7. HouseCanary (AI 기반 부동산 평가 및 투자 인사이트에 가장 적합)

houseCanary를 통해

다음 SFR 투자를 파악하거나, 대출 워크플로우를 간소화하거나, 고객 참여를 개선하려는 경우, HouseCanary는 결과를 이끌어내는 인사이트를 제공합니다.

HouseCanary는 데이터를 행동으로 전환하는 것을 목표로 합니다. AI 기능과 심층적인 시장 분석을 통해 투자자, 대출 기관 및 부동산 전문가들이 실시간으로 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

HouseCanary의 최고의 기능

CanaryAI를 통해 AI 기반의 부동산 인사이트를 확보하고 더 스마트한 의사 결정을 내리세요

즉시적인 인사이트로 최고의 단독주택 투자 기회를 발견하세요

프로그래매틱 데이터로 투자 및 대출 전략을 자동화하고 최적화하세요

고객 참여 플랫폼으로 고객을 참여시키고 유지율을 높입니다

고급 시장 예측을 통해 시장 동향과 부동산 가치의 변화를 예측하세요

HouseCanary의 한도

일부 사용자는 고급 분석 및 기능이 처음에는 사용하기 어려울 수 있습니다

프리미엄 요금제는 기관 투자자 및 대출 기관에게 더 적합합니다

HouseCanary 가격 정책

기본: $19/월

Pro: $79/월

Teams : 월 199달러

Enterprise: 맞춤형 가격

HouseCanary 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

8. RealScout (개인화된 주택 검색 경험 및 클라이언트 협업 강화에 가장 적합)

realScout를 통해

MLS 데이터와 AI 기반 매칭을 결합한 RealScout는 에이전트가 구매자가 실제로 원하는 것에 기반한 초개인화된 부동산 추천을 제공할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 단순한 주택 검색 플랫폼을 넘어, 부동산 에이전트와 클라이언트가 동일한 페이지에서 정보를 공유할 수 있도록 설계되었습니다.

일반적인 리스팅 사이트와 달리 RealScout는 에이전트가 검색 경험을 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다. 에이전트는 고객에게 부동산 비교, 시장 인사이트, 자동 알림 등을 제공하여 고객의 관심을 끌 수 있습니다.

RealScout의 최고의 기능

AI 기반의 주택 검색 필터링 목록을 통해 구매자와 클라이언트의 선호도를 매칭하세요

브랜드가 표시된 부동산 알림 및 실시간 시장 업데이트를 통해 클라이언트의 관심을 유지하세요

가격 동향, 기능 및 지역 데이터에 대한 인사이트를 통해 부동산을 나란히 비교하세요

예측 분석을 통해 잠재 판매자가 목록에 등록하기 전에 식별하세요

신뢰를 쌓는 대화형 검색 경험을 통해 에이전트와 클라이언트의 협업을 강화하세요

RealScout의 한도

참여 MLS에 한해 제공되므로, 이용 가능 여부는 지역에 따라 다릅니다

에이전트 중심 플랫폼으로, 구매자는 독립적으로 사용할 수 없습니다

RealScout 가격 정책

에이전트: $99/월/라이선스

팀 : 2개 라이선스 월 249달러

중개업체: $499/월

RealScout 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 RealScout에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

이 도구는 구매자와 일하는 부동산 중개업자에게 매우 유용합니다. 사용이 매우 쉽고 리드 확보에 도움이 됩니다.

이 도구는 구매자와 일하는 부동산 중개업자에게 매우 유용합니다. 사용이 매우 쉽고 리드 확보에 도움이 됩니다.

9. Roof AI (AI를 통한 리드 캡처 및 클라이언트 참여 자동화에 가장 적합)

roof AI를 통해

중개업자, 부동산 관리자, 대출 기관 및 부동산 팀을 위해 설계된 Roof AI는 웹사이트 방문자의 관심을 끌고, 문의에 즉시 응답하며, 24시간 연중무휴로 잠재 고객을 육성합니다. 이 제품은 단순한 챗봇이 아닙니다. 리드를 자동으로 캡처, 평가 및 전환하도록 설계된 부동산 AI 에이전트입니다.

Roof AI는 또한 미리 준비된 응답에 의존하지 않습니다. 구매자와 판매자의 의도를 이해하고 사용자 행동 및 시장 조건에 따라 초개인화된 추천을 제공합니다. 또한, 귀하의 부동산 CRM과 통합되어 파이프라인을 체계적으로 정리해줍니다.

Roof AI의 최고의 기능

진지한 구매자와 판매자를 식별하는 AI 기반 대화를 통해 리드 캡처 및 자격을 자동화하세요

24/7 실시간 응답으로 방문객과 소통하세요. 부동산 문의, 자금 조달 질문, 서비스 요청 등에 즉시 답변을 제공하세요

사용자 행동 및 시장 데이터를 기반으로 초개인화된 부동산 추천을 제공합니다

CRM과 원활하게 통합하여 리드를 정리하고 후속 조치의 효율성을 개선하세요

실시간 인사이트를 통해 리드 행동과 트렌드를 분석하여 마케팅 전략을 개선하세요

Roof AI의 한도

응답이 사전 훈련된 AI 모델을 따르기 때문에 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다

통합 설정이 필요하며, 기존 시스템에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다

Roof AI 가격

맞춤형 가격

Roof AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

💡 프로 팁: 리드 추적, 거래 관리 및 클라이언트 커뮤니케이션을 간소화하는 사전 설계된 워크플로우인 부동산 CRM 템플릿을 사용하여 한 발 앞서 나가세요.

10. Reimagine Home (스테이징, 리모델링 및 인테리어 변신을 위한 사실적인 AI 생성 주택 디자인을 만드는 데 가장 적합)

reimagine Home을 통해

빈 주택을 단계적으로 준비해야 합니까? 공간을 재단장해야 합니까? 다양한 스타일을 실험해보고 싶으신가요? Reimagine Home이 필요한 도구일 수 있습니다. 사진을 업로드하기만 하면 Reimagine Home이 몇 초 만에 모든 부동산을 빛나게 하는 실물 같은 사실적인 시각 자료를 제공합니다.

이 제품의 차별점은 무엇일까요? 최신 디자인 트렌드를 반영한 스타일리시한 결과물과 세밀한 조정이 가능한 최고의 사용자 지정 기능입니다. 또한, 기다릴 필요가 없는 초고속 결과도 장점입니다.

가상 스테이징, 리모델링, 레이아웃 변경 등 Reimagine Home은 목록을 시각적으로 일관성 있게 유지하고 부동산 시장에 즉시 출시할 수 있도록 지원합니다. 또한 확장 가능한 API를 통해 모든 부동산 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다.

Reimagine Home의 최고의 기능

AI로 생성된 가구와 인테리어로 빈 방을 가상으로 단계별로 꾸며 목록을 개선하세요

스타일, 색상 및 레이아웃을 실험하여 인테리어를 즉시 재설계하세요

작업이 시작되기 전에 리모델링을 시각화하여 리모델링의 가능성을 보여주세요

구매자의 선호도에 맞춘 디자인 옵션을 생성하여 맞춤형 추천을 제공합니다

사진과 같은 현실감 있는 이미지를 생성하여 참여도를 높이고 더 많은 구매자를 유치하세요

홈의 한계를 재구상하세요

AI로 생성된 이미지는 맞춤화가 부족하여 세밀한 디자인 세부 사항을 제어하기 어려울 수 있습니다

건축 또는 구조 계획은 제공하지 않으므로 시각적 표현에 가장 적합합니다

Reimagine 홈 가격

필수: $14/월

최적화 : $29/월

고급 : $49/월

프리미엄: $99/월

Reimagine Home 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

귀하의 벤처에 적합한 부동산 AI 에이전트를 찾으세요

부동산 회사에서 일하는 경우 AI 에이전트가 확실한 선택입니다. 그러나 현재 사용 중인 도구가 구식 기능, 맞춤 설정 부족, 통합의 불편함 등 한계를 느끼고 있다면, 이제 업그레이드를 고려할 때입니다.

적합한 인공 지능 에이전트는 워크플로우를 간소화하고, 클라이언트 상호 작용을 개선하며, 비즈니스 요구 사항에 적응할 수 있어야 합니다.

일률적인 솔루션과 달리 ClickUp은 자동화, 실시간 협업 및 사용자 지정 가능한 워크플로우를 결합하여 부동산 운영이 원활하게 진행될 수 있도록 지원합니다. 리드 관리부터 거래 추적에 이르기까지 모든 것이 손쉽게 동기화됩니다.

더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp을 무료로 사용해 보세요 .