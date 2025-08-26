팀 생산성 향상을 위한 최고의 AI 자원 관리 소프트웨어 11선

Monday 아침인데, 이미 수신함에는 '긴급' 프로젝트 업데이트 3건, 휴가 신청 1건, 그리고 가장 믿음직한 개발자가 이번 주에 일정이 겹친다는 스프레드시트가 들어와 있습니다.

이 블로그 글에서는 자원을 효과적으로 할당하고, 스케줄링하며, 관리하는 데 도움이 되는 11가지 AI 기반 자원 관리 소프트웨어를 살펴보겠습니다. 🧰

자원 관리를 위한 AI tool을 선택할 때는 자동화된 일정이나 중복 예약 관리 기능 이상의 요소를 고려해야 합니다. 적합한 tool은 자원 활용도를 최적화하고, 변화하는 우선순위에 신속히 대응하며, 확신을 가지고 성장을 위한 플랜을 수립할 수 있도록 지원해야 합니다.

훌륭한 tool은 다음과 같은 기능을 제공해야 합니다. 👀

*용량 예측: 실시간 데이터를 활용해 인력, 역할, 타임라인 전반에 걸친 가용성을 예측하는 tools를 찾아보세요

인재와 일 매칭:* 기술, 위치, 작업량에 기반해 최적의 인재를 추천하는 AI 기능을 활용하세요

변화에 적응하기: 드래그 앤 드롭 스케줄링, 가상 시나리오 플랜 수립, 확정되지 않은 자원을 위한 자리표시자를 지원하는 tools를 우선적으로 고려하세요

시각적으로 작업량과 활용도를 추적: *열지도와 차트를 제공하는 플랫폼을 선택하여 과도한 사용이나 유휴 용량을 즉시 파악하세요

재무 성과와 플랜의 연계: *프로젝트 타임라인과 함께 자원 , 수익, 비용, 이익을 예측하는 tools를 선택하세요

*핵심 인사이트: 자원 활용도, 청구 가능 시간, 향후 채용 수요에 대한 심층 보고 기능을 제공하는 플랫폼을 우선적으로 고려하세요

🧠 재미있는 사실: 3,000년 전 고대 메소포타미아인과 이집트인들은 이미 노동력과 무역을 관리했습니다. 점토판으로 이루어진 초기 자원 스케줄링이라고 생각해보세요.

*tools *주요 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp ClickUp Brain으로 업무량 인사이트, 작업량 보기, 통합 시간 추적 및 리소스 템플릿 활용 AI 기반 일정 관리, 업데이트 및 업무량 균형을 통한 중앙 집중식 프로젝트 및 자원 관리 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Scoro 재무 예측, 용량 플랜, 청구 가능 시간 추적 및 스마트 재조정 에이전시, 컨설팅사, 서비스 기업을 위한 통합 비즈니스 및 자원 플랜 솔루션 Core: 월 $23.90; Growth: 월 $38.90; Performance: 월 $59.90 팀워크 잠정적 프로젝트 플랜, 업무량 플래너, 역할 기반 청구 및 자원 경제성 용량 예측 및 청구 가능 시간 추적이 필요한 클라이언트 중심 팀 Deliver: 월 $13.99; Grow: 월 $25.99; Scale: 맞춤형 가격 리소스 구루 드래그 앤 드롭 플래너, 가용성 막대, 기술 기반 필터링 및 예약 승인 기능 중소기업 및 시간대 간 Teams를 위한 인력, 장비, 스페이스의 빠른 시각적 스케줄링 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작됩니다 모자이크 AI 팀 빌더, 인원 플랜, 실시간 업무량 히트맵 성장하는 서비스 팀 전반에 걸친 인력 플랜 수립 및 스마트한 자원 배분 맞춤형 가격 책정 *예측 /AI 기반 스케줄링, 예산 예측, 예비 인력 배치 및 수주 확률 플랜 자원 성과 및 수익성과 연계된 예측적 플랜 수립이 필요한 기업 맞춤형 가격 책정 Float 실시간 용량 추적, 역할 태그 및 비용 요율, 스마트 휴가 관리 실시간 용량 예측을 시각적 스케줄링으로 관리하는 기관 및 부서 스타터: 월 $8.50; 프로: 월 $14 런 용량 히트맵, 플레이스홀더 플랜, 스마트 검색 및 재무 예측 서비스 Teams가 시나리오 기반 플랜 수립, 수익 추적, 그리고 실시간 작업량 균형 조정을 완료함 스타터: 월 10달러; 프로페셔널: 월 14달러 Kantata AI 기반 인력 배치 추천, 역량 분석, 팀 감정 및 펄스 추적 대규모 인력, 성과 및 서비스 제공을 관리하는 전문 서비스 기업을 위한 솔루션 맞춤형 가격 책정 Wrike 업무량 차트, AI 작업 생성, 자원 예약 및 대시보드 가시성, 자동화, 확장 가능한 워크플로우가 필요한 Enterprise Teams을 위한 솔루션 Free Plan; 유료 플랜은 월 $10부터 시작 페이모 유령 예약, 수동 시간 추적, 타임라인 보기가 포함된 휴가 플래너 연결된 시간 추적, 청구서 발행 및 팀 스케줄링이 필요한 중소기업(SMB)을 위한 솔루션 스타터: 월 $5.90; 소규모 사무실: 월 $10.90; 비즈니스: 월 $16.90

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

전 세계적으로 생성형 AI가 도입된 이후, 기업들은 반복적인 작업을 위해 기술에 의존하기 시작했습니다. AI 자원 관리 tools는 실시간으로 스케줄링을 자동화하고 가용성을 예측하며 업무량을 최적화합니다.

정밀한 자원 관리를 지원하도록 설계된 최고의 솔루션들을 살펴보겠습니다. ⚒️

clickUp (중앙 집중식 자원 및 작업 관리에 최적)*

오늘날의 일 방식은 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.

프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 단절된 채 너무 많은 앱, 파일, 알림에 흩어져 있습니다. Teams은 속도를 내기보다 단순히 협업 상태를 유지하는 데만 수 시간을 낭비합니다.

ClickUp이 이를 바꿉니다 . 프로젝트, 문서, 대화를 한곳에 통합하는 '일을 위한 모든 것 앱'으로, 여기에 AI를 더해 일의 흐름을 원활하게 합니다.

가장 눈에 띄는 것은? ClickUp Brain입니다. 내장형 /AI 어시스턴트로, 흩어진 데이터를 즉시 답변, 요약, 업데이트로 변환해 줍니다.

clickUp Brain: 자원 관리를 위한 당신의 /AI 어시스턴트*

ClickUp Brain에 주간 팀 작업량 요약 보고서를 요청하여 병목 현상을 미리 파악하세요

ClickUp Brain은 수동으로 작업이나 스프레드시트를 뒤지지 않고도 자원을 관리할 수 있는 지능형 어시스턴트입니다. 디자인 팀에서 누가 과부하 상태인지, 오늘 마감인 작업이 무엇인지 알고 싶으신가요? 그냥 물어보세요.

진짜로, '오늘 마감인 작업이 있는 담당자는 누구인가요?'라고 입력하기만 하면 작업 공간에서 바로 인사이트를 추출해 줍니다.

clickUp Brain Max: 음성 입력과 텍스트로 간편한 자원 플랜 수립*

ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 통해 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요

자원 플랜은 순식간에 복잡해질 수 있습니다—중복 예약, 불분명한 타임라인, 끝없는 스프레드시트 편집. ClickUp Brain Max를 사용하면 수동 일을 건너뜁니다. 음성 텍스트 입력으로 작업을 재할당하거나, 시간을 기록하거나, 즉시 실행 항목을 생성하세요—말만 하면 Brain Max가 작업 공간에 반영합니다. 여기에 Enterprise Search 를 결합하면 "다음 주에 새 프로젝트에 무료로 참여할 수 있는 사람은 누구인가요?" 또는 "지연 위험이 있는 작업은 무엇인가요?" 같은 질문을 할 수 있으며, 작업, 문서, 채팅에서 직접 몇 초 만에 답변을 얻을 수 있습니다.

자원 문제 발생 후 대응하는 대신, 실시간 인사이트를 통해 작업량을 균형 있게 조정하고 병목 현상이 프로젝트를 방해하기 전에 사전에 방지하세요.

작업 관리에 도움이 되나요? 네, 물론입니다. 예를 들어 '다음 주 금요일까지 2분기 영업 팀 보고서 작성'이라고 입력하면, Brain이 이를 마감일, 담당자, 관련 맥락까지 완료된 ClickUp 작업으로 자동 생성합니다. 또한 AI 작업 관리자는 프로젝트 업데이트를 요약해 주므로, 지속적인 상태 회의 없이도 진행 상황을 항상 파악할 수 있습니다.

🎥 ClickUp Brain의 작동 방식을 빠르게 확인해 보시겠어요? 이 짧은 비디오에서 AI 어시스턴트가 한 곳에서 작업, 문서, 팀 지식을 관리하는 방법을 보여드립니다. 비디오 보기 →

*clickUp 작업량 보기로 업무량 균형 조정

여러 팀 간 업무량을 균형 있게 조정하기 위해 ClickUp 작업량 보기는 팀의 용량을 실시간으로 명확하게 보여줍니다. 이를 통해 업무 과부하가 발생하기 전에 작업을 재배정할 수 있습니다.

ClickUp 작업량 보기로 팀 내 작업 분배 현황을 시각적으로 한눈에 파악하세요

각 구성원의 작업 처리 용량을 설정하고, 누가 과부하 상태인지, 누가 여유롭게 일하는지 실시간으로 확인하세요. 그런 다음 드래그 앤 드롭으로 작업을 재배정하여 모든 것을 균형 있게 유지하세요.

인스턴스, 주임 디자이너는 업무량이 한계에 달했지만 프리랜서 디자이너에게는 여유가 있습니다. 몇 초 만에 초과 업무를 재배분하여 프로젝트를 정상 궤도에 유지할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: ClickUp 프로젝트 리소스 매트릭스 템플릿을 선택하여 각 프로젝트 단계별 팀, tools, 타임라인을 조정하고 리소스 플랜을 더 쉽고 스마트하게 만드세요.

clickUp Time Tracking으로 시간을 추적하고 더 스마트하게 추정하세요*

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 모든 작업에 시간 추정을 추가하세요

팀과 마감 시간 한도 내에 작업이 완료되도록 보장하려면, ClickUp 프로젝트 시간 추적 기능을 통해 실제 소요 시간을 시각화하세요. 타이머를 사용하거나 수동으로 시간을 기록하세요; 모든 것이 추적됩니다.

예를 들어, 비디오 에디터가 3시간 분량의 티저 비디오 작업에 6시간을 기록했다고 가정해 보세요. 이제 시간 소모 원인을 파악했으니, 상황이 악화되기 전에 프리랜서에게 일을 재배분할 수 있습니다.

템플릿을 활용하여 자원을 보다 효율적으로 관리하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp 리소스 플랜 템플릿으로 팀의 시간, 용량 및 우선순위를 관리하세요

ClickUp 자원 계획 템플릿을 적용하여 통합 워크플로우에서 작업과 자원을 시각화하고, 업무량을 최적화하며, 잠재적 위험을 예측하고, Teams가 우선순위와 비즈니스 목표를 중심으로 협력하도록 조정하세요.

또한 사용자 정의 가능한 필드로 근무 시간, 하청업체, 가용성을 관리할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: ClickUp 리소스 관리 인력 템플릿을 활용하여 개인별 일 플랜 및 배정, 가용성 추적, 과부하 방지 등을 실현하세요.

clickUp 최고의 기능*

*clickUp의 한도점

다양한 기능 세트와 맞춤형 설정 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

clickUp 가격 정책*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2: 4.7/5 (10,080개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 이 /AI 자원 관리 소프트웨어에 대해 이렇게 평가했습니다:

마침내 홈처럼 편안한 곳을 찾았어요…ClickUp이 특별한 이유는 작업 관리와 실시간 메시징, 협업을 매끄럽게 결합했기 때문이에요…작업 항목을 클릭하기만 하면 바로 그 자리에서 토론을 시작할 수 있죠. 모든 댓글, 파일, 업데이트가 필요한 곳에 정확히 위치하며 작업 자체에 첨부 파일로 제공됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 갖춰졌다면 어떨까요? ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만듭니다. 용량 부족 예측부터 타임라인 자동 업데이트, 실시간 작업량 균형 조정까지, 명확한 업무 진행을 손쉽게 지원합니다.

2. Scoro (통합 비즈니스 및 재무 관리에 최적)

via Scoro

Scoro는 컨설팅 및 에이전시와 같은 전문 서비스 기업을 위한 자원 관리 tool입니다. 프로젝트 관리, 자원 플랜, 예산 편성, 영업 팀, 재무를 하나의 연결된 시스템으로 통합하여 비즈니스 성과와 수익성을 실시간으로 보기 쉽게 합니다.

Scoro의 차별점은 재무 관리의 깊이입니다. 실시간 수익성 추적, 프로젝트 단위 비용 관리, 상세 견적 작성 같은 tools는 마진을 중시하는 비즈니스에 특히 유용합니다. 또한 업무량 균형 조절에 탁월하여 자원 수요를 예측하고 가용성에 따라 작업을 배포해 번아웃을 방지합니다.

*scoro 최고의 기능

청구 가능 시간과 비청구 가능 시간을 추적하고, 이를 통해 수익성과 플랜을 개선하세요

의존성에 따른 자동 타임라인 조정으로 우선순위 변화에 맞춰 작업을 스마트하게 재조정하세요

실제 팀의 용량에 맞춰 마감일을 조정하여 과도한 약속이나 납기 목표 미달을 방지하세요

사전 정의된 작업과 마일스톤으로 새 프로젝트를 신속하게 시작할 수 있는 자원 플랜 템플릿 활용

Scoro의 한도

인터페이스 기본값은 영국/유럽 주소 형식으로 설정되어 있어 비 EU 사용자에게 혼란을 줄 수 있습니다

IFTTT(‘if this then that’)와 유사한 자동화 기능이나 양식 및 필드에 대한 조건부 논리가 부족함

Scoro 가격 정책

Core: 사용자당 월 $23.90

*성장형: 월 $38.90/사용자당

성능: 사용자당 월 $59.90

enterprise: *맞춤형 가격

scoro 평가 및 리뷰*

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (230개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Scoro에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

/AI 자원 관리 소프트웨어에 대한 Capterra 리뷰 를 소개합니다:

Scoro는 다른 솔루션과의 연동 한도가 제한적입니다. API를 사용할 수 있지만 모든 것에 일하지 않습니다. Scoro의 우편번호, 국가, 우편 주소 필드는 영국 및 유럽 기준 형식으로 설정되어 있어 연락처 정보를 입력할 때 다소 혼란스러울 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 자원 관리 기술은 간트 차트(1900년대)와 중요 경로법(1950년대) 같은 tools와 함께 발전하며, 더 나은 프로젝트 관리와 자원 배분을 가능하게 했습니다.

3. Teamwork (클라이언트 중심 프로젝트 협업에 최적)

teamwork를 통해

팀워크는 자원 관리에 탁월한 종합 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 운영 최적화를 목표로 하는 에이전시 및 클라이언트 중심 팀에 이상적입니다. AI 강화된 이 프로젝트 관리 플랫폼은 복잡성을 더하지 않으면서 인적 자원 플랜과 수익성을 직접 연결합니다.

또한 범위 확대를 모니터링하고, 모든 청구 가능한 시간을 추적하며, 용량 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다. 리소스 스케줄러 및 잠정 프로젝트와 같은 tools를 통해 수요를 예측하고 미리 플랜할 수 있습니다.

팀워크 최고의 기능

업무량 플래너를 활용하여 팀 용량에 따라 업무 배정을 조정하고 번아웃을 방지하세요

잠정 프로젝트와 임시 리소스로 미리 플랜하여 과도한 약속을 방지하세요

예상 시간 및 사용 불가 시간 설정을 활용한 작업 이동으로 드래그 앤 드롭 방식의 스마트한 플랜 수립

비용 평가와 일 시간을 활용해 개인별 역할, 기술, 청구 가능 시간을 정의하여 팀 경제성을 관리하세요

팀워크 한도

마감일만 설정할 수 있고 특정 시간은 지정할 수 없어 일일 우선순위 설정이 더 어려워집니다

여러 클라이언트 보드의 작업을 중복 없이 한 곳에서 보는 것은 어렵습니다

*팀워크 가격 정책

*free Forever

제공: 사용자당 월 $13.99

Grow: 사용자당 월 $25.99

규모: 맞춤형 가격 정책

*팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 산업 혁명은 자원 관리 방식을 완전히 뒤바꿨습니다. 조립 라인, 작업 시간 연구, 프레더릭 테일러의 '과학적 관리법'이 생산성을 새로운 핵심 가치로 자리매김하게 했습니다.

4. Resource Guru (간소화된 자원 스케줄링에 최적)

resource Guru를 통해

리소스 구루(Resource Guru)는 클라우드 기반 AI 자원 관리 소프트웨어이자 스케줄링 tool로, 팀이 인력, 장비, 회의실을 효율적으로 배정할 수 있도록 지원합니다. 직관적인 인터페이스와 강력한 스케줄링 기능으로 유명하며, 다양한 산업 분야의 중소 규모 Teams에 적합합니다.

드래그 앤 드롭 방식의 직관적 인터랙션, 시각적 업무량 표시기, 충돌 감지 기능을 통해 일일 스케줄링을 손쉽게 처리합니다. 중앙 집중식 리소스 풀에서 인력, 장비, 회의실을 관리하는 사용자 지정 필드를 활용하며, 기술, 부서, 위치별로 인재를 필터링할 수 있습니다.

리소스 구루의 주요 기능*

승인 워크플로우를 활용하여 예약 승인자를 지정하고 수요가 많은 팀의 회원의 시간을 보호하세요

기술, tools, 지역 등 고유 속성에 따라 리소스에 태그를 지정하고 필터링할 수 있는 사용자 지정 필드 적용

'가용성 막대'로 실시간 인사이트를 확인하여 업무량을 최적화하고 과도한 예약을 방지하세요

내장된 시간대 지원 기능으로 시간대 간 일정을 자신 있게 관리하여 위치 간 혼란을 해소하세요

*리소스 구루의 한도

미예약 시간에 대한 명확한 알림이 없으며, 사용자는 남은 시간을 확인하기 위해 수동으로 마우스를 올려야 합니다

드롭다운 메뉴는 비효율적이고 번거로우며 오류가 발생하기 쉬운데, 특히 빈 옵션이 실수로 선택될 때 더욱 그렇습니다

리소스 구루 가격 정책

grasshopper 플랜: *사용자당 월 $5

Blackbelt 플랜: 사용자당 월 $8

마스터 플랜: 사용자당 월 $12

리소스 구루 평가 및 리뷰*

G2: 4.6/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (530개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Resource Guru에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가

리소스 구루 자체를 사용하는 데 실질적인 단점은 없습니다. 다만 사람들이 자신이 진행 중인 프로젝트와 일정을 업데이트하지 않을 때는 그다지 유용하지 않습니다.

🔍 알고 계셨나요? 중세 시대 (기원후 476-1450년)에는 빵과 갑옷 같은 물품을 생산하기 위해 자원을 관리하는 장인과 상인들의 협회인 길드가 등장했습니다. 이러한 소규모 비즈니스들은 생산을 감독하는 장인 대장장이에 의존했으며, 이는 조직 차원의 초기 형태의 자원 관리였습니다.

5. Mosaic (AI 기반 인력 플랜에 최적)

via Mosaic

모자이크는 AI 기반 리소스 관리 tool로, 구식 스프레드시트와 단절된 계획 방식을 완전히 바꿉니다. 시스템에서 실시간 데이터를 수집하여 누가, 무엇을, 언제 일하고 있는지, 그리고 그 중요성이 한눈에 파악할 수 있도록 가시성을 제공합니다. 모자이크는 프로젝트 할당을 플랜하고 추적할 수 있는 시각적 리소스 달력을 제공하여 팀 가시성을 높입니다.

이 tool은 기존 tools과 자동으로 동기화되며, 즉각적인 작업량 예측을 제공하고, 상황을 명확히 보여주는 시각적 보고서를 제공합니다. 플랜 대비 실제 소요 시간, 예산, 팀 성과를 실시간으로 분석할 수 있는 보고서와 활용도 대시보드를 통해 지체 없이 성과를 추적할 수 있습니다.

모자이크의 주요 기능

AI 팀 빌더로 몇 초 만에 기술, 역할, 가용성을 매칭하세요

'AI 인원 플랜'을 활용하여 향후 수요에 기반해 팀을 확장해야 할 정확한 시점을 파악하세요

업무량 히트맵을 생성하여 부서별 과부하 또는 저활용 인력을 즉시 파악하세요

워크플로우를 방해하지 않고 타임라인과 플랜을 조정하기 위해 스케줄 이동 및 의존성 관리 기능을 활용하세요

모자이크 한도 사항

개발팀은 기능 요청 구현이 느리고 출시 타임라인을 과도하게 약속하는 경향이 있습니다

프로젝트에 배정되지 않은 사용자는 해당 프로젝트를 보기 어려워, 스케줄링 및 플랜 수립 시 가시성 문제가 발생합니다

*모자이크 가격 정책

맞춤형 가격 책정

*모자이크 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.5/5 (40개 이상의 리뷰)

⚙️ 보너스: 바로 다운로드하여 맞춤형 설정하고 즉시 적용할 수 있는 Free 프로젝트 관리 템플릿을 소개합니다.

6. 예측 (예측적 프로젝트 분석에 최적)

예측을 통해

예측의 AI 기반 타임시트는 기록된 시간의 번거로움을 없애고 프로젝트, 인력, 수익 추이를 실시간으로 명확하게 파악할 수 있게 합니다. 마치 내장된 분석가가 마진 손실 지점, 자원을 과도하게 소모하는 작업, 문제 발생 전 해결이 필요한 부분을 미리 찾아내는 것과 같습니다.

예측은 배경 일도 자동화하여 팀이 더 빠르고 스마트하게 움직일 수 있도록 지원합니다. 수익성과 선제적 대응이 목표라면, 이 tool이 든든한 뒷받침이 되어 드립니다.

예측 최고의 기능*

'인력 스케줄' 보기로 작업 스케줄링을 자동화하세요. 기술과 가용성에 따라 적합한 인력을 즉시 작업에 매칭합니다

'가상 예약' 및 '수주 확률 예측' 기능을 활용해 신규 프로젝트를 사전에 플랜하고, 확신을 가지고 미리 준비하세요

프로젝트별 실시간 비용, 수익, 마진 상태를 기반으로 한 AI 기반 예산 추적을 통해 프로젝트 상태를 즉시 파악하세요

실시간 자원 및 프로젝트 성과 데이터를 종합한 활용도 보고서로 필요 시 인사이트를 공유하세요

예측 한도 사항

GitLab 동기화나 작업 타이머 같은 일부 기능은 느리고 버그가 발생합니다

사용자들은 하위 작업을 마일스톤에 연결된 상태로 유지하고, 이를 작업 시간에 반영하는 등 더 많은 유연성을 원합니다

*가격 예측

맞춤형 가격 책정

*평가 및 리뷰 예측

G2: 4.2/5 (120개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 예측에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰 멘션:

다가오는 카드와 완료된 카드, 마감일, 프로젝트 타임라인, 마일스톤 플랜, 팀 회원을 손쉽게 확인할 수 있습니다. 카드 상태를 할 일(To-Do)에서 진행 중(In-Progress)으로, 완료(Done)로 간편하게 변경할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 80/20 법칙이나 의사 결정 매트릭스를 활용해 영향력이 큰 자원과 프로젝트에 우선순위를 부여하세요. 집중력을 유지하고 번아웃을 방지할 수 있습니다. 오브젝트 점수제를 적용해 자원 배분 시 감정적인 결정을 피하세요.

7. Float (시각적 팀 용량 플랜에 최적)

float를 통해

플로트는 자원 플랜을 간단하고 직관적으로 시각화합니다. 누가 어떤 일을 하고 있는지, 과부하 상태인 인력은 누구인지, 예산 현황은 어떠한지 실시간으로 명확한 보기를 제공하도록 설계되었습니다.

스케줄에 작업을 드래그 앤 드롭하고, 시간 또는 비율을 할당하며, 기술이나 부서별로 담당자를 태그할 수 있습니다. AI 리소스 관리 소프트웨어는 변경 사항이 예측에 미치는 영향을 즉시 보여줍니다. 더 나은 점은? 휴가, 공휴일, 청구 가능한 요금을 고려하여 중복 예약이나 잘못된 할당을 방지합니다.

플로트 최고의 기능

실시간 용량 추적으로 문제를 조기에 파악하고, 초과 예약된 일정, 활용도가 낮은 자원, 휴가 충돌에 대한 알림을 받아보세요

표준 역할, 청구/비용 요율 및 기술 태그를 정의하여 각 업무에 적합한 인력을 손쉽게 매칭하세요

맞춤형 휴가 정책 생성, 휴가 배정 자동화, 내장된 승인 기능을 통한 휴가 관리

필터링된 보기로 클라이언트, 부서 또는 프로젝트별로 데이터를 스케줄링하고 체계화하세요

*플로트 한도 사항

동일 프로젝트에 배정된 팀원을 쉽게 확인할 수 있는 옵션이 없음

관련 작업을 찾는 데 필터 사용이 직관적이지 않을 수 있습니다

플로트 가격

스타터: 사용자당 월 $8.50

Pro: 사용자당 월 $14

enterprise: *맞춤형 가격

*플로트 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,600개 이상의 리뷰)

8. Runn (실시간 용량 예측에 최적)

via Runn

런(Runn)은 명확하고 상호작용 가능한 단일 보기를 제공하여 인력, 프로젝트, 예측을 동시에 관리하는 부담을 덜어줍니다. 드래그 앤 드롭 스케줄러와 실시간 시각화 기능을 통해 타임라인 조정이나 자원 재배치를 즉각적으로 수행할 수 있습니다.

아직 확정되지 않은 프로젝트나 채용 예정자가 있나요? 확정되기 전에도 자리표시자와 잠정 프로젝트를 활용해 미리 플랜을 세울 수 있습니다. 용량 히트맵은 팀 활용도와 자원 배분을 색상으로 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 동시에 인력 보고서는 매출, 청구 가능 시간, 그리고 업무 여유가 있는 인력을 상세히 분석해줍니다.

Runn 최고의 기능

'스마트 검색'을 활용하여 역할, 기술, 위치 또는 맞춤형 태그로 인재 풀을 필터링하세요

가상 시나리오 플랜 수립으로 미래 작업량을 시뮬레이션하고 다양한 시나리오에서 활용도를 예측하세요

이름을 커밋하지 않고도 용량 요구 사항을 정의할 수 있는 '자리 표시자'를 사용하여 불확실성을 고려한 플랜 수립

프로젝트별 또는 포트폴리오별 '재무 예측 보고서'로 수익, 비용, 이익을 실시간으로 추적하세요

한도 제한 사항 적용

데이터 일관성 문제(예: 악센트가 포함된 이름에서 잘못된 문자 표시)

더 집중된 플랜 보기를 위해 자리 표시자로 프로젝트를 필터링할 수 없음

런 가격 정책

스타터: 월 $10/사용자당

프로페셔널: 사용자당 월 $14

프리미엄: 맞춤형 가격

실제 사용자 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (25개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Runn에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 이렇게 말합니다:

인적 자원 관리 및 역량 관리 스페이스에서 RFI/RFP 응답과 연계하여 시간 할당 기능을 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 추가 기능이 필요합니다.

🧠 재미있는 사실: 직무 설명과 명령어 체인 덕분에 로마 제국은 시계처럼 정확하게 운영되었습니다. 교회조차도 초기 버전의 조직 차트를 갖추고 있었죠.

9. Kantata (전문 서비스 성과 추적에 최적)

via Kantata

칸타타는 컨설팅, 에이전시, 전문 서비스 기업처럼 인력이 핵심 자산인 팀을 위해 설계되었습니다. 단순한 스케줄링을 훨씬 뛰어넘는 기능을 제공합니다. 스마트 인력 배치 추천, 실시간 프로젝트 업데이트, 예측을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

스킬 인벤토리 및 자원 예측과 같은 기능을 통해 적합한 인력을 신속하게 적절한 프로젝트에 매칭할 수 있습니다. 정적인 대시보드 대신 사용자들이 '윈드실드 뷰'라 부르는, 비즈니스와 함께 움직이는 실시간 업데이트 플랜 기능을 제공합니다.

칸타타의 주요 기능*

프로젝트 진행 상황에 따라 실시간으로 조정되는 자원 배분을 통해 유연한 인력 배치 플랜을 수립하세요

'인재 네트워크 관리'를 통해 내부 및 외부 기여자를 원활하게 관리하세요

'구성 가능한 자원 추천' 기능으로 최적의 인력 배치 제안을 자동 생성하세요

'Kantata 펄스'로 팀 감정과 프로젝트 상태를 추적하여 조기에 납품 위험을 발견하고 방지하세요

*칸타타 한도 사항

사용자들은 때때로 세부 사항 수준이 지나치게 높고 대시보드를 맞춤형으로 설정하기 어렵다고 느끼기도 합니다

기본 작업을 완료하는 데 여러 번의 클릭이 필요할 수 있으며, 이는 생산성을 저하시킵니다

Kantata 가격 정책

맞춤형 가격 책정

칸타타 평가 및 리뷰*

G2: 4.2/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.2/5 (600개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? 전 세계 AI 소프트웨어 시장 크기는 연평 균 복합 성장률(CAGR) 30%로 성장할 것으로 예상됩니다 . 이는 2030년까지 14억 3천만 달러에 달할 것이라는 의미입니다.

10. Wrike (Enterprise 수준의 프로젝트 가시성에 최적)

wrike를 통해

단순한 시간 추적과 작업 할당 이상의 기능을 원한다면 Wrike가 적합한 tool입니다. 계획, 협업, 실행을 연결하여 팀의 워크플로우에 맞춰 조정되도록 설계되었습니다. 작업량 차트와 자원 예약 기능을 통해 작업량, 투입 노력, 예약 현황을 실시간으로 확인하여 정확한 용량 계획을 수립할 수 있습니다.

Wrike는 동적 요청 양식과 맞춤형 항목 유형을 통한 워크플로우 자동화로 업무 접수 및 실행 과정의 번거로움을 해소합니다. 모든 것이 단일 작업 공간에서 원활하게 진행되어 수동 이관이나 스프레드시트가 필요 없습니다. 또한 Klaxoon 연동 기능을 통해 브레인스토밍 세션을 Wrike 내에서 바로 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

wrike 주요 기능*

'리소스 예약' 기능을 통해 개인 또는 역할별로 시간을 블록하고 실제 대비 플랜된 노력을 모니터링하세요

실시간 작업량 차트로 팀 간 업무 부하를 균형 있게 조정하고, 몇 번의 클릭만으로 작업을 재배분하세요

Wrike Datahub'로 자동화, 대시보드 및 보고에 관련 데이터를 가져오세요

AI 작업 생성 기능을 통해 입력 내용을 작업으로 전환하고, 산발적인 노트를 자동으로 구조화된 하위 작업으로 변환하세요

*wrike의 한도

기본적으로 설정된 알림 설정은 수동으로 맞춤형으로 설정하지 않으면 알림 피로도를 유발할 수 있습니다

기본적인 작업 추적이나 단순한 워크플로우에는 복잡한 기능 세트가 과도하게 느껴질 수 있습니다

*wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

business: *사용자당 월 $25

enterprise: *맞춤형 가격

피나클: *맞춤형 가격

*wrike 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,700개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어 는 이 AI 자원 관리 소프트웨어에 대해 이렇게 말했습니다:

저희 조직은 이메일을 통해 직접 작업을 생성하는 기능 덕분에 높은 활용도를 보입니다. 이메일로 요청을 자주 받는데, 향후 참조를 위해 초기 요청 내용을 작업에 그대로 반영하고 싶습니다. 이메일 기능 덕분에 이를 빠르고 일관되게 처리할 수 있습니다.

🤝 친절한 알림: 가능한 한 교차 교육을 실시하세요. 키 인력이 부족할 때 백업 옵션을 확보할 수 있습니다.

11. Paymo (시간 추적과 청구서 통합 기능이 가장 우수한 솔루션)

paymo를 통해

Paymo는 누가, 무엇을, 언제 수행하며, 이것이 수익에 어떤 영향을 미치는지에 대한 명확한 파악이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 시간 추적, 프로젝트 플랜, 자원 스케줄링, 청구서 발행 기능을 통합합니다.

가장 편리한 점은? 동일한 타임라인에서 프로젝트 보기 및 직원 보기를 자유롭게 전환할 수 있어 팀 전체의 자원 배분 최적화가 손쉽게 이루어집니다. 또한 Paymo는 운영 데이터와 재무 데이터를 통합하므로, 문제 발생 전에 이윤률을 손쉽게 모니터링하고 특정 직원의 과도한 업무 배정 또는 활용도 저하를 즉시 파악할 수 있습니다.

페이모의 주요 기능*

'고스트 예약' 기능을 통해 작업 데이터를 사전 예약된 시간 블록으로 변환하여 자원 플랜을 자동으로 채우세요

팀 스케줄러를 통해 시각적으로 작업량을 관리하세요. 과부하 또는 활용도가 낮은 팀 회원을 색상 코드로 표시합니다

사용자 활동 기반으로 자동으로 타임시트를 생성하는 'Paymo Track'으로 수동 없이 시간을 추적하세요

타임라인에 직접 통합된 휴가 플랜을 활용해 휴가 계획을 중앙 집중화하세요

Paymo의 한도

오프라인 또는 출퇴근 일 기록 불가로 인해 완료한 시간 기록이 필요한 사용자에게 영향을 미침

클라이언트 결제금을 사용자 계정으로 이체하는 데 지연 발생

Paymo 가격 정책

Free

스타터: 월 $5.90/사용자당

소규모 사무실: 사용자당 월 $10.90

business: *사용자당 월 $16.90

*페이모 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (580개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (650개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 리소스 관리 tool 내에서 팀을 위한 실시간 업데이트되는 스킬 맵을 구축하세요. AI는 데이터 시각화 경험이 있는 디자이너나 여러 프레임워크에 능숙한 개발자처럼 숨겨진 강점을 발견해 줍니다. 따라서 단순히 가용성에 의존하지 않고 재능을 기반으로 일을 배정할 수 있습니다. 이 인벤토리를 정기적으로 업데이트하여 기술 격차를 방지하고, 교육을 플랜하며, 신규 프로젝트가 들어올 때 더 현명한 인력 배치 결정을 내리세요.

