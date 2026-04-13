2026年のOpenClaw AIエージェントの主な活用事例

マッキンゼーの調査によると、現在78%の組織が少なくとも1つの業務機能でAIを活用しており、その割合は急速に増加しています。しかし、ほとんどのAIツールは依然として「口先だけ」です。OpenClawは実際に「行動」します。

これを使って、人々はテキストメッセージだけで、車の購入価格を数千ドル値引きしたり、法的な反論書を提出したり、ワークフロー全体を自動化したりしてきました。

このツールで実際に何ができるのか気になる方は、知っておくべきOpenClaw AIエージェントの主な活用事例をご紹介します。また、ClickUpがチームにとってより実用的な選択肢となる理由についても解説します。🤩

OpenClawとは？

OpenClawは、アプリやデータソースを横断して多段階のタスクを完了できる自律型AIエージェントを、チームが構築、デプロイ、実行できるようにするオープンソースのフレームワークです。これは、単一のプロンプトへの応答にとどまらないエージェントを求める開発者、運用チーム、そしてますます増えている非技術系チームのために設計されています。

多くのAIツールは、依然として「リクエスト→応答」のループで動作しています。ユーザーが質問するとAIが回答し、その出力を別の場所にコピー＆貼り付けする、という流れです。OpenClawエージェントは、ブラウジング、執筆、ファイル保存、メッセージ送信といったアクションを連鎖させることで、各ステップを人間が逐一監視する必要なく、このパターンを打破します。

エージェントはブラウザ、API、ファイルシステムなどの実際のツールにアクセスできるため、単なるアドバイスにとどまらず、実際にアクションを起こすことができます。オープンソースであるため、チームはベンダーロックインの心配なく、エージェントを検査、修正、および自社でホストすることができます。

先に進む前に知っておくべき3つの概念。👀

エージェントとツールの違い： エージェントは自ら次のステップを決定しますが、ツールはユーザーの指示を待ちます

オープンソース： コードは公開されており、監査可能で、カスタマイズ可能です

スキル： エージェントがオンザフライで組み合わせることができるモジュール型の機能（ウェブブラウジング、コード実行、API呼び出し）

AIツールを活用してよりスマートに仕事をする方法についての概要動画をご覧ください：

OpenClaw AIエージェントの実際の仕組み

すべてのOpenClawエージェントは、「エージェントループ」と呼ばれる反復サイクルで動作します。この概念モデルこそが、OpenClaw AIエージェントのユースケースを理解する鍵となります。

目標の受け取り： 人間または別のシステムが、平易な言葉でエージェントにタスクを指示します プラン: エージェントが目標をステップに分解し、使用するスキルを選択します 実行：ブラウザの起動、APIの呼び出し、ファイルへの書き込みなど、各ステップを実行し、その結果を確認します 調整： 何かが失敗したり、出力結果が不適切である場合は、新しいプランを立て、再試行します 成果物の納品： 完成した成果物は、指定した場所に自動的に保存されます

このループこそが、OpenClawを単発型のAIツールと一線を画す特徴です。エージェントは1回の応答で停止することはありません。仕事が完了するか、設定した境界に達するまで動作し続けます。

エージェントは、手動、スケジュール設定、 またはwebhook（特定のイベントが発生した際にアプリ間で送信される自動シグナル） を通じてトリガーできます。この柔軟性こそが、これらのエージェントを実運用ワークフローに実用的なものにしています。

市場には（オープンソース・プロプライエタリを問わず）数多くのAIエージェント構築ツールが存在しますが、OpenClawがどのような位置づけにあるのかを知っておくと役立ちます。👇

支援ではなく自律性： 多くのAIツールはプロンプトを待つ必要があります。一方、OpenClawエージェントは目標を受け取ると、エラー回復を含むステップを自ら導き出します

モジュール式のスキルシステム： 必要な機能（ブラウザ、電子メール、Jira、Slack）のみを組み込み、残りは除外することで、エージェントの業務を集中させ、監査可能な状態に保ちます

オープンソースならではの透明性： 推論ロジックのすべての行を確認できます。厳格なデータポリシーを持つチームにとって、この可視性は不可欠な要素です

マルチツールの連携： 1つのエージェントが1回の実行で複数のアプリを横断し、スプレッドシートからデータを取得し、ドキュメントに要約を作成し、別途統合プラットフォームを介さずにチャンネルに投稿することができます

OpenClawは、自動化するための明確なワークフローがあり、ある程度の技術的な知識がある場合、あるいはオーケストレーション層を代行してくれるプラットフォームと組み合わせた場合に、最も効果を発揮します。

具体的なOpenClawの導入事例に入る前に、AIの活用事例が現代のワークフローをどのように変革しているかを紹介するこの概要動画をご覧ください：

チーム向けOpenClaw AIエージェントの活用事例トップ5

エージェントフレームワークの真価は、チームが毎週やる仕事の時間を節約できるかどうかにあります。以下に、現在最も効果的なパターンを示す5つのOpenClaw AIエージェントの活用事例をご紹介します。🛠️

1. リモートでのコード実行とレビュー

エンジニアは、スマートフォン、デスク、ツールの間でコンテキストを切り替えるのに何時間も無駄にしています。OpenClawは、チームがすでに使用しているメッセージングアプリから、実際のシェルやブラウザの操作をトリガーできるようにすることで、この問題を解決します。

以下はワークフローのサンプルです：

ある開発者がSlackでOpenClawエージェントに次のようにメッセージを送ります。「authブランチの未処理のプルリクエストを確認し、テストが欠けているものがあればフラグを立ててくれ」

このエージェントは、ブラウザ自動化機能を使用してGitHubを開き、差分を確認し、AGENTS.mdに保存されているチームの規約と照合します。

Slackに構造化された要約を投稿します：プルリクエストの内容、不足している点、人の目による確認が必要な点など

エンジニアは、タブを1つも開くことなく、メモを確認し、承認または変更を依頼します

💡 プロのヒント： AIエージェントの作成や編集ができるユーザーにリミットをかけましょう。そうしないと、5つのボットが重複して、わずかに異なる（そして混乱を招く）ことをやることになってしまいます。

2. カスタマーサポートの優先順位付け

サポートチームは、実際のサポートが始まる前から、問い合わせの振り分け作業に追われることがよくあります。OpenClawのマルチチャネルゲートウェイは、あらゆるプラットフォームからチケットを一箇所に集約し、分類を自動的に行います。

具体的には次のような形になります：

電子メール、WhatsApp、Webチャットから届くチケットはすべて、単一のOpenClaw Gatewayにフローされます

エージェントは各メッセージを読み取り、独自のReAct推論ループを用いて緊急度とトピックを分類し、ローカルのMarkdownファイルに保存された会話履歴を確認します

優先度の高いチケットは、Telegramを通じて直ちにオンコール担当者に通知されます

定型的なクエリには、下書きの返信がキューに入れられるか、完全なコンテキストが添付ファイルとして添付された状態で適切な担当者の受信トレイに届きます

3. 競合情報モニタリング

多くのチームでは、競合調査はせいぜい月に1回程度しか行われていません。OpenClawのハートビートスケジューラーは、誰かが指示しなくても設定された間隔でチェックを実行するため、見落としが発生することはありません。

ワークフローの例：

AGENTS.mdで、競合他社や注視すべきシグナル（価格変更、新規求人情報の掲載、G2レビューの変動、メディアでのメンションなど）を定義します。

数時間ごとにハートビートがエージェントを起動し、エージェントはブラウザ自動化機能を使用して対象ページにアクセスし、前回記録した内容と比較します

何か変更があった場合、平易な言葉で要約を作成し、チームのチャットスレッドに投稿します

この概要では、何が、いつ変更されたか、そしてそれが貴社のポジションにどのような意味を持つかについて、手短に解説しています。

4. パーソナライズされた営業アプローチ

効果的な営業アプローチには、見込み客1人あたり20～30分のリサーチが必要です。OpenClawは、営業担当者が下書きを1つでも作成する前に、ウェブ閲覧やセッションメモリを活用してコンテキストを構築し、そのリサーチを自動的に行います。

ワークフローは以下の通りです：

営業担当者がTelegramを通じてエージェントにターゲット企業のリストを送信します。「この10社について調査し、最初の電子メールの下書きを作成してください」

エージェントは、各見込み客についてLinkedIn、最新ニュース、企業の求人ボードを閲覧し、その結果をセッションメモリに保存します

見込み客ごとにパーソナライズされた電子メールを自動作成し、資金調達ラウンド、新規採用、製品の方向転換といった特定のトリガーを参照します

担当者は、レビュー、調整、送信の準備が整った10件の草案をすべて用意します

5. ミーティングのメモとアクション項目の配布

OpenClawは、ミーティング終了直後に自動的に文字起こし、要約、アクションアイテムの配布を行うことで、ミーティングの引き継ぎを改善します。ワークフローのサンプルは以下の通りです：

💡 プロのヒント： 週に30分、整理整頓の時間を確保しましょう。すぐに実践できるルーティン： スキャン失敗

不明確な指示を修正する

トリガーを厳密化する

不要なものはすべて削除する それだけでも、他の多くのチームより一歩先を行くことができます。

ClickUpでのAIエージェントのワークフロー管理方法

タスク、プロジェクト、会話、そしてAIエージェントはすべてClickUp内に存在します。そのため、仕事の内容が変われば、エージェントもそれに合わせて変化します。

これは、想像以上に重要なことです。エージェントが有益な仕事を行うには、明確なコンテキスト、明確な範囲、そして具体的な指示が必要です。ClickUpなら、追加のセットアップやコンテキストの切り替えなしに、これら3つすべてを提供します。ここでは、ClickUp内でエージェントのワークフローを構築・管理する方法をご紹介します。🔁

1. 全体像から始めましょう：どのエージェントを導入していますか？

設定を行う前に、どのタイプのClickUpエージェントがその業務に適しているかを確認する必要があります。エージェントには、スーパーエージェントとオートパイロットエージェントの2種類があります。

ClickUp AIを初めてご利用の方へ：概要 ClickUp Brainは、プラットフォーム全体を横断して動作するインテリジェンス層です。タスク、ドキュメント、チャットメッセージ、チームデータを接続するため、作成するすべてのエージェントには、ワークスペースのコンテキストが最初から組み込まれています。

スーパーエージェント

これらは、状況に応じて適応する多段階のAIチームメイトです。DMを送る、タスクのコメントやチャットチャンネルで@メンションする、またはタスクを直接割り当てることで、手動でトリガーすることができます。また、ClickUp自動化に接続することで、自動的に実行させることも可能です。

ClickUp Super Agentsは、最近のやり取り、保存された設定、自己学習による知見など、より豊富な記憶を保持しているため、エンドツーエンドのワークフローを円滑に処理できます。

例えば、コンテンツパイプラインに割り当てられたスーパーエージェントは、タスクを受け取り、関連ドキュメントを収集して背景情報を把握し、概要案を作成し、不足点を指摘し、要約を投稿することができます。これらの一連の作業において、各ステップの間に人間が介入する必要は一切ありません。

スーパーエージェントの設定方法については、こちらの解説動画をご覧ください：

オートパイロット・エージェント

ClickUp Autopilotエージェントの条件を設定する

これらは、リスト、フォルダ、スペース、チャットチャンネルといった特定の場所で、定義されたトリガーや条件に基づいて実行されます。「もしXならY」という一貫した実行を行うのに最適です。

例えば、サポートチームがチャットチャンネルで大量の繰り返し質問を受け取ったとします。そのチャンネルを対象とし、適切な条件とリンクされているナレッジドキュメントを設定したClickUp Autopilotエージェントが、誰かがプロンプトしなくても毎回それらのクエリを処理します。

簡単な目安として、明確に定義され、繰り返し可能なタスクにはまず「オートパイロット・エージェント」から始めましょう。仕事に推論や複数のステップが必要だったり、チームが対話できる常駐型のエージェントが必要になった場合は、「スーパー・エージェント」に移行してください。

2. ワークフローの設計：タスクを選択し、トリガーを設定する

独自のユースケースに合わせたClickUpスーパーエージェントを簡単に作成

設定を行う前に、エージェントにどのような成果を出してほしいかを明確に定義してください。そして、その成果を基準に他のすべてを進めていきます。具体的には、次のような流れになります：

ジョブの定義： 「期限切れのタスクをすべて要約し、毎週Mondayの朝にレポートを投稿する」はジョブですが、「タスクのサポート」はジョブではありません

実行場所の指定： チャットチャネルのエージェントはメッセージに応答し、ロケーションベースのエージェントはタスクのイベントに応答します

トリガータイプを選択：最初は手動（DM、メンション、タスクの割り当て）から始め、ロジックが確立したら、スケジュールまたは自動化ベースのトリガーに移行します

G2のレビューには次のように書かれています：

ClickUpの絶え間ないイノベーションと、AIを積極的に活用している姿勢には本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、日常的なタスクを素早く設定できます。また、セットアップには多くの時間と努力が必要ですが、セットアッププロセスにおいてテンプレートが役立つと感じています。

ClickUpの絶え間ないイノベーションと、AIを積極的に活用している姿勢には本当に感心しています。AIスーパーエージェントは非常に強力で、日常的なタスクを素早く設定できます。また、設定には多くの時間と努力が必要ですが、セットアッププロセスにおいてテンプレートが役立つと感じています。

💡 プロのヒント：サンプルタスクを使用して、単一のリストまたはチャンネルでスーパーエージェントを起動しましょう。この制御された環境なら、実際のワークフローを妨げることなく、問題を早期に発見できます。

3. 条件：エージェントに、いつ行動し、いつ待機すべきかを教える

ClickUp Autopilotエージェントが、必要な場合にのみトリガーされるよう、条件を設定しましょう

条件を設定しないと、エージェントは「ランチに行くのは誰？」といった内容も含め、すべてに反応してしまいます。条件を設定することで、この問題を解決できます：

キーワード条件： エージェントが応答する前に、「ブロックされた」や「ステータス更新」などの特定の用語が含まれている必要があります

プレフィックスのガイドライン： エージェントに処理させたいメッセージの先頭に「/help」または「Agent:」を付けるよう、チームに指導してください

意図ベースの条件：「直接的な質問にのみ回答する」設定により、エージェントがチャネル内の一般的な雑談に参加しないようにします

タスクベースのエージェントの場合、トリガーの上に自動化条件を重ねて設定します。「タスクが作成されたときにトリガー」に加え、「優先度が『高』の場合のみ」を設定することで、誤検知のほとんどを排除できます。

ClickUpの自動化条件を使用して、エージェントのトリガーをカスタムする

4. 手順：エージェントによる成果を記述する

ClickUpでスーパーエージェントのスキルと指示を編集する

曖昧な指示は、曖昧な結果を生み出します。すべての指示セットには、次の3つの要素が必要です：

出力フォーマット： 希望するフォーマットを具体的に指定してください。例：「3列のテーブルを出力：タスク名、所有者、期日」

情報が欠落している場合の代替処理： 「優先度フィールドが空の場合、出力では『不明』としてリストし、フラグを立てる」

完了の定義：「レポートを#updatesに投稿し、タスクを完了としてクローズする」

ClickUp Brainがこれらの指示案を作成します。必要な内容を平易な言葉で記述するだけで、修正可能な構造化された指示セットが生成されます。

ClickUp Super Agentの作成やカスタムについては、ClickUp Brainにお問い合わせください

💡 プロのヒント： 何かを自動化する前に、DMや@メンションなどの簡単なアクションを使ってAIエージェントをトリガーしてみてください。そうすることで、ロジックや応答が期待どおりに動作することを確認できます。

5. 知識とアクセス権：エージェントが参照できる範囲を定義する

ClickUp Autopilotエージェントに合わせてソースを調整してください

範囲を厳密に限定してください。アクセス権限が広すぎると、信頼性の低い回答が得られます。逆に、アクセス権限が狭すぎると、エージェントはタスクを遂行できなくなります：

ワークスペースのソース： ドキュメント、タスク、チャットメッセージ、および特定のスペースやリスト。ステータスレポーターには、ワークスペース全体ではなく、アクティブなプロジェクトのリストのみが必要です。

外部リソース：ユースケースに応じて、ヘルプセンターなどの外部リソースをエージェントに案内する

💡 プロのヒント： 信頼できる印象を与えること（そうしないと誰も使わなくなります）。エージェントの名前が「Test Bot v2」のようなものだと…人々は無視してしまいます。わかりやすい名前、適切なアバター、そして「なぜこれを信頼すべきなのか？」という疑問に答える説明文を用意しましょう。

ClickUpで実行への道を切り拓こう

OpenClawは、AIが絶え間ない入力なしに、多段階のタスクを計画、実行、完了できることで、どのようなことが可能になるかを示しています。サポートの優先順位付けから競合他社の動向監視まで、これらのエージェントはチームが日々直面する実際のワークフローを処理します。

とはいえ、こうしたワークフローの構築と管理には体系的な仕組みが必要です。エージェントには、明確な指示、定義されたトリガー、そして適切なデータへのアクセスが必要です。その基盤がなければ、たとえ高性能なエージェントであっても、混乱を招いたり、予測不能になったり、拡張が困難になったりしてしまいます。

ClickUpはすべてを統合します。タスク、ドキュメント、会話、AIエージェントが接続するワークスペースを提供します。

スーパーエージェントは複雑で多段階の作業を処理し、オートパイロットエージェントは構造化されたワークフローを自動的に実行します。ユーザーは成果を定義し、条件を設定するだけで、常に監視することなくシステムに実行を任せることができます。

OpenClawは、AIエージェントの能力を実証します。ClickUpは、その力を日々の仕事で活用できるようにします。

今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問（FAQ）

OpenClawエージェントは、電子メールから自動的にJiraチケットを作成できますか？

はい、OpenClawの最も一般的なユースケースの一つは、電子メールを解析し、優先度、カテゴリ、説明などのフィールドが事前に入力された状態で、Jira（またはその他のチケット管理ツール）に構造化されたチケットを生成することです。

OpenClawは、AIライティングソフトとどう違うのですか？

AIライティングツールはプロンプトからテキストを生成しますが、OpenClawエージェントはそのテキストを巡るワークフロー全体を処理します。これには、調査、下書き作成、承認のための回覧、公開などが含まれ、手作業を挟むことなく、成果物が確実に目的の場所に届くようになります。

OpenClawを使用するのにコーディングスキルは必要ですか？

カスタムエージェントの構築にはある程度の技術的な知識が役立ちますが、あらかじめ用意されたエージェントテンプレートやノーコードのオーケストレーションプラットフォームのおかげで、開発者ではないユーザーでもOpenClawをますます手軽に利用できるようになっています。