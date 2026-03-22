インパクトのあるバーチャル営業キックオフのプラン方法

あえて言うなら：バーチャル営業キックオフ（SKO）は、対面式よりも実は効果的である可能性があります。

​確かに、チームでの夕食会や廊下でのチャットは楽しめなくなります。しかし、その代わりに、移動の手配やスケジュールの調整、会場探し、そしてすべてを1日に詰め込まなければならないというプレッシャーから解放されます。

問題は、企業が対面式のキックオフのアジェンダをそのままZoomで実施しようとすると発生します。参加者はせいぜい90分もすれば集中力を失い、発表者は独り言を言っているような気分になってしまうのです。

インパクトのあるバーチャル営業キックオフを実現するには、綿密なプランと戦略的なロードマップが必要です。このガイドでは、そのすべてを網羅しています。

バーチャル営業キックオフとは？

バーチャル・セールス・キックオフとは、次年度に向けて収益部門全体（営業、マーケティング、オペレーション、エンジニアリング、プロダクト、経営陣）の足並みを揃える、オンラインで行われる年次イベントです。

これには、ビジネス目標の共有、製品やプロセスの最新情報の共有、これまでの成果の共有、そして新しい取り組みに向けたチームメンバーへのトレーニングが含まれます。

目的は対面イベントと同じですが、実施方法は大きく異なります。両者の違いは以下の通りです：

Aspect バーチャル営業キックオフ 対面式セールスキックオフ モード Zoom、Teams、Hopinなどのプラットフォームを利用してオンラインで開催 ホテル、カンファレンスセンター、またはオフサイト会場で、ライブステージやAVセットアップを完備して開催される 費用対効果 高額；ソフトウェアとゲストスピーカーの費用のみ 低；ホテル、会場、ケータリング、制作、および旅費が含まれます 期間 1～2日間、疲労を軽減するため1セッションあたり60～90分 2～4日間；8時間のフルミーティング＋ネットワーキングセッション アクセシビリティ 異なるタイムゾーンにまたがるグローバルチームやリモートチームを参加させやすくなります 出張予算、ビザの問題、またはスケジュールの都合により、参加人数にリミットがかかる可能性があります 参加者のエンゲージメント アンケート、質疑応答セッション、共同作業などのインタラクティブなツールが必要です ライブでの反応、廊下でのチャット、グループ活動から生まれる自然なエネルギーが、会場の盛り上がりを生み出します コンテンツ配信 プレゼンテーション、デモ、トレーニングは録画して簡単に共有できるため、後日の参照にも便利です。 コンテンツは通常、ライブ配信のみとなります 拡張性 会場のキャパシティの制限や出張の手配が不要なため、規模の拡大が容易です 参加者が増えると、運営やコストが飛躍的に増加するため、規模拡大が困難です 分析 ミーティングプラットフォームを活用すれば、出席者数、参加率、セッション中の活動状況といったエンゲージメントメトリクスを追跡できます 出席状況やアンケート以外の有益な知見はほとんど得られない

バーチャルSKOを開催するメリット

適切にプランすれば、バーチャルSKOは対面式のSKOと同等の戦略的整合性と研修価値をもたらすだけでなく、以下のような運用上のメリットも数多くあります：

インパクトのあるバーチャル営業キックオフの主要要素

バーチャルでSKOイベントを成功させるには、以下の5つの重要な要素を必ず盛り込む必要があります：

明確な目標： 経営陣はSKOの目的を明確に定義する必要があります。例えば、新たなGTM戦略の立ち上げ、パイプライン管理の徹底、あるいは主要な製品リリースに向けた営業担当者の準備などが挙げられます。

対象者： SKOには通常、アカウントエグゼクティブ、SDR、マネージャー、エンablementチームなどが参加します。参加者が誰であるかを正確に把握することで、コンテンツや全体のアジェンダを参加者に合わせて調整することができます。

よく練られたアジェンダ： バーチャル営業キックオフイベントを単なる退屈なミーティングに終わらせないためには、知識の共有と適度な休憩、そして活気あふれるアクティビティをバランスよく組み合わせたアジェンダを作成しましょう。斬新なアイデアがあり、セッションのスペースが適切に取られていると、参加者の関与を維持できます

適切なコンテンツ： バーチャルSKOが成功するには、コンテンツが素早く理解できるものであることが不可欠です。長くて一方的なスピーチではなく、短いデモ、クイズ、アンケートを活用しましょう。関連性も重要です。情報が営業担当者の成約に役立たなければ、参加者の関与度は急落してしまいます。

継続的なフォローアップ： キックオフは、継続的な営業支援の努力の一環であるべきです。新しい営業戦略を定着させ、イベント後も会話を続けて、学んだ内容が確実に身につき、実践されるようにしましょう。

バーチャル営業キックオフのプラン方法（ステップバイステップ）

本題に入ります。インパクトのあるオンラインSKOイベントを開催するための全ステップとヒントを網羅した、バーチャル営業キックオフガイドをご紹介します：

ステップ1：バーチャルSKOの目的を明確にする

成功するセールスキックオフは、チームにインスピレーションを与え、知識を深め、共通の営業戦略に向けて結束を促します。

しかし、これほど広範な目標を基にSKOのアジェンダを作成するのは、あまりにも曖昧すぎます。来年度に達成したい具体的な営業成果を明確に定義する必要があります。

やることはその手順です：

会社の目標と課題を分析する： 新製品を発売しますか？ 新しい市場への参入を目指していますか？

チームのニーズを把握する： 野心的なターゲットを達成するために、チームにはインスピレーションが必要ですか？ 新しいツールやプロセスに関するトレーニングが必要ですか？

直近の業績を振り返る： どの案件で停滞が見られたか？ 営業担当者が最も苦労したのはどの点か？ 繰り返し寄せられたフィードバックは何か

主要な関係者を巻き込む：SKOに何を期待しているか、またどのような要素があればイベントが真に価値あるものになるかを尋ねてみましょう

これらの洞察をまとめたら、その目的を1～2文で書き出してください。

📌 例： 「今年のSKOでは、チームが自信を持って新製品ラインを販売できるよう準備し、全員が更新された営業プロセスを確実に理解できるようにします。」

ステップ2：ターゲット層を明確にする

目標が設定されたら、次は、このSKOに関わるすべての人物――登壇者も参加者も――をリストアップしましょう。

多くの場合、これには営業チーム（アカウントエグゼクティブ、SDR、営業マネージャー、営業リーダー層）が含まれます。

しかし、多くのSKOには、セールス・イネーブルメント、レベニュー・オペレーションズ、カスタマーサクセス、プロダクトマーケティング、経営陣など、収益実績に影響を与える役割を担う人々も参加しています。

参加者が誰なのかを正確に把握できれば、そのニーズに合わせてアジェンダ、コンテンツ、セッションのフォーマットを調整できます。ゲストスピーカー、外部パートナー、業界の専門家もリストに忘れずに含めてください。

ステップ3：アジェンダを作成する

営業キックオフのアジェンダは、主に以下の3点に焦点を当てています：

1日のスケジュール

参加者が学べる内容

開始から終了までチームの関与を維持する方法

まずは、各日の主なイベントをリストアップすることから始めましょう。

セッションのテーマ、進行役、主なポイント、メリット、期間をメモしてください。1日あたり4～5セッションを目安とし、各セッションは最大40～50分以内に収めるようにしましょう。

セッションのプランにおいては、参加者がただ聞くだけでなく、誰もが発言する機会を持てるようにしてください。参加者同士が交流できるようなアクティビティを取り入れましょう。

アジェンダが完成したら、事前に全員と共有しましょう。電子メール、ショート動画、チームチャット、社内ポータルなどを通じてプロモーションを行い、盛り上げましょう。これにより、営業チームメンバーが事前に質問を用意できるよう、期待感を高めることにもつながります。

💡 プロのアドバイス： 全体のアジェンダに通底する中心テーマを設定しましょう。これにより、すべてのコンテンツ、戦略、参加促進策が単一の目標に沿うようになり、参加者の関心を維持できます。 試してみるべきバーチャルSKOのアジェンダテーマ： カスタマーセントリシティ 2.0： 単なる顧客獲得から、長期的な顧客維持とアカウント拡大への転換に焦点を当てています

AIの年： メッセージング、デモ、案件分析にAIを活用し、営業担当者の自信を築きましょう

新たな地平線：主要な新製品カテゴリーの立ち上げや、新たなグローバル市場への参入を検討している老舗企業に最適

ステップ4：コンテンツの準備と配信

アジェンダが決まったら、次はコンテンツそのものに注力しましょう。理想的には、以下のようなさまざまなフォーマットやタイプを組み合わせることが望ましいです：

トレーニングセッション ：新しい営業スキルを習得するための

教育セッション ：最新の製品情報や会社のニュースを社員に共有する

チームを鼓舞する モチベーション向上セッション

チームビルディング活動で、営業組織全体の結束を強化

可能な限りコンテンツをインタラクティブにしましょう。ライブ投票、Q&Aセッション、ブレイクアウトルーム、グループディスカッションなどを活用して、参加者の関与を促しましょう。

また、SKOのリソースライブラリを作成するのもおすすめです。すべてのセッションを録画し、資料を一か所にまとめておけば、チームメンバーはいつでもそれらを再確認できます。

コンテンツの最終説明では、チームがすぐに実践できる例や実用的なヒントを活用しましょう。全員が参加意識を持てるよう、セッション全体を通して質問やフィードバックを積極的に促してください。

⭐ おまけ： バーチャル営業キックオフでは、以下のコンテンツフォーマットを組み合わせて、参加者のモチベーションを維持しましょう：

経営陣による基調講演

製品の詳細解説

実際の事例分析

ロールプレイ・ワークショップ

お客様の成功事例

パネルディスカッション

メッセージング・ラボ

競合分析資料

インタラクティブなクイズ

表彰と賞

活用できるバーチャルSKOのアジェンダ構成例

以下に、貴社の成熟度、チームのサイズ、および世界各地のタイムゾーンに合わせて調整できる、3つのバーチャルSKOのアジェンダの枠組みをご紹介します：

1. 1日集中型

このフォーマットでは、すべての内容を1日のエネルギッシュなプログラムに凝縮します。チームの足並みを素早く揃える必要があり、スケジュールが厳しい場合に最適です。

本ガイドの内容は以下の通りです：

経営陣による基調講演： キックオフの冒頭で、会社のビジョン、主要な目標、売上ターゲット、そして 今後の期間における優先度 について共有しましょう。

製品セッション： 今後のリリース予定、ロードマップの主な更新内容、新機能などについて話し合います。

ワークショップ： ブレイクアウトルームを活用して、顧客との初期会話（ヒアリング）をロールプレイしてみましょう

表彰： 優秀な社員を称え、注目すべき取引を紹介し、成功事例を共有しましょう

✅ こんな方に最適： 迅速な連携が必要な小規模チームや企業。

2. 複数日にわたる開催

このフォーマットでは、キックオフを短いセッションに分割することで、画面を見続けることによる疲労を軽減し、情報の理解を深めることができます。

本ガイドの内容は以下の通りです：

戦略策定日： 過去1年間の業績を振り返り、今後の営業目標を説明し、主要なGTM（市場投入）プランを紹介します

トレーニング日： 最新のメッセージ、競合他社とのポジション、製品知識、および営業手法について、共有とトレーニングを行います

チームデー： この日は、チームビルディング活動、部門横断的なワークショップ、またはピアラーニングに活用しましょう

顧客事例と受賞歴： 実際の顧客の成功事例を紹介して締めくくり、自社の仕事がもたらした成果をアピールしましょう。営業担当者の個人別実績を振り返り、成果を称えましょう。

✅ 最適な対象： より深いトレーニングと適切なペース配分が必要な、中規模またはグローバルなチーム。

3. 役割別トラック

大規模な営業チームの場合、一般的なアジェンダでは内容が広範囲に及びすぎてしまうことがあります。役割別トラックを設けることで、各メンバーの具体的な役割や部署に合わせた並行セッションを提供できます。

本ガイドの内容は以下の通りです：

AEのパイプライン管理： アカウントエグゼクティブは、複雑な案件の管理、強固なパイプラインの構築、そして販売サイクルの後期フェーズにおける商談の推進に注力します

SDRメッセージング・ラボ： 営業リーダーが、製品のポジショニング、効果的なアウトバウンド電子メールの作成、よくある反論への対応を練習します

CSM（カスタマーサクセス・マネージャー）の定着戦略： カスタマーサクセスのベストプラクティス、契約更新の戦術、アップセルの機会について解説します

SEによる技術解説：技術トレーニング、製品解説、トラブルシューティングセッションを提供します

✅ 対象： 複数の収益役割を抱える大規模な営業組織

バーチャルSKOを活気あふれるものにするためのエンゲージメント戦略

以下に、バーチャル営業キックオフイベントにおいて、チームメンバーの関心を維持し、積極的な参加を促すためのヒントをいくつかご紹介します：

参加者にライブチャットを促す： チームメンバーに、前四半期の最大の成果を表す単語を1つ入力してもらうか、顧客に関する重要な知見を共有するよう依頼しましょう。寄せられた回答の中から特に優れたものをその場で読み上げ、貢献者を称えましょう

実践のためのセッション： 少人数のグループ（4～6名）に分かれて、営業プレゼンテーションのロールプレイや解決策のブレインストーミングを行ってもらいましょう。時間は最大10～15分とし、その後全員を集めて5分間の共有を行います。

リアルタイムのランキング表示： 共有画面上で、アンケートの回答状況、チャットへの参加状況、クイズの得点などをリアルタイムで追跡しましょう。上位入賞者には、25ドルのギフトカードなどのささやかな賞品を贈呈しましょう。

フレンドリーな競争要素を取り入れる： 製品知識に関するクイズやメッセージングの課題、イベント中にチームがポイントを獲得できる短い営業ゲームなどを盛り込みましょう。参加者の関与を高めるために、バーチャル脱出ゲームやバーチャルビンゴイベントを開催するのもおすすめです。

セッションのブロックを短く設定しましょう： ほとんどのセッションは20分から40分程度に抑えてください。オンライン参加者は、長時間のプレゼンテーションでは集中力が切れてしまいます

実際の取引事例を取り入れる： トップセールス担当者に、最近の成約事例について詳しく説明してもらいましょう。同僚の例を聞くことは、理論的な研修よりも役立つことが多いものです

それでは、次回のバーチャル営業キックオフミーティングを開催するのに最適なプラットフォームをいくつかご紹介しましょう：

1. ClickUp（バーチャルSKOの総合的な管理に最適）

ClickUpは、タブを切り替えたりドキュメントが散らばったりすることなく、バーチャルSKOのプラン、実行、進捗管理をすべて一か所で行える、初の統合型AIワークスペースです。

このガイドを活用して、アジェンダを作成し、事前準備を割り当て、リアルタイムで調整を行い、フォローアップの状況を把握しましょう。その間、AIがメモ取りを担当します。

このプロジェクト管理ツールをステップバイステップで活用し、きめ細やかなバーチャル営業キックオフを実施する方法をご紹介します：

ミーティングのアジェンダとタイムラインを作成・プランする

ClickUpのタイムラインビューを使って、バーチャルSKOイベントの進行順序をプランしましょう

ClickUpのタイムラインビューは、SKOのアジェンダをガントチャート形式で視覚的に表示します。各セッション（例：「CEO基調講演」）は、正確な開始時刻と終了時刻が設定された、ドラッグ可能なバーとして表示されます。

このビューを使用すると、以下のことが可能です：

SKO全体の開催範囲を設定する

プラス／マイナスボタンを使って、日単位や時間単位の詳細を表示できます

セッションをドラッグして、その場でスケジュールを調整

ビューを絞り込み、自分のミーティングやスピーカーの準備アイテムのみを表示する

ライブ配信のリンクをマネージャーと共有し、リアルタイムでコメントをやり取りしましょう

役割（AEトラック、SDRトラック）やステータス（準備中、リハーサル済み、本番）ごとにセッションをグループ分けし、2つのワークショップが重複するといった問題を即座に把握しましょう。

ClickUpの「依存関係」機能を使えば、イベントの順序に固定の順序を設定できます。例として、「スピーカーのリハーサル」が終了してからでないと、「1日目の戦略」を開始できないといった設定が可能です。

バーチャルSKO向けのコンテンツリソースを設計する

ClickUp Docsを使えば、チームとリアルタイムでミーティングのアジェンダを共同作成・編集できます

アジェンダが決まったら、ClickUp Docsを使って、セールスプレゼン資料、トレーニングマニュアル、基調講演者の引用文、Q&Aセッションの質問など、すべてのコンテンツリソースを作成・保存しましょう。

Docsを使えば、コンテンツ資産のフォーマット、編集、構成が簡単になります。その方法は以下の通りです：

見出し、テーブル、チェックリスト、キャプション、埋め込みメディアなどの豊富なフォーマット機能を活用しましょう

Docs内にネストされたページを作成し、資料を論理的に整理しましょう

複数の貢献者が同じドキュメントを同時に編集できます

インラインコメント機能を使えば、レビュー担当者はドキュメントの特定の箇所を強調表示し、提案や質問を残すことができます

しかし、それだけではありません。Docsの特長は、バーチャルSKO向けの魅力的なコンテンツの作成を支援する、組み込み型のコンテキストAIアシスタント「ClickUp Brain」にあります。

ClickUp Brainを使って、数秒でミーティングのアジェンダを作成しましょう

その方法を見てみましょう：

SKOセッションの草案を作成する： Brainに任意のトピックに関する基調講演の原稿を作成してもらい、後で確認・編集しましょう

生の情報を体系的なコンテンツに変える： 製品アップデート、社内戦略文書、営業メモなどの長文を要約し、明確なトークポイントに変換しましょう

ワークショップ用のサポート資料を作成する： ディスカバリーコールのためのロールプレイシナリオを草案したり、ブレイクアウトセッションのディスカッションテーマをブレインストーミングしたり、営業担当者が顧客に投げかける可能性のある質問例を作成したりしましょう

メッセージや登壇者のメモを洗練させる：プロンプトでBrainに指示して、文章を分かりやすく書き直したり、複雑な説明を簡潔にしたり、トーンを調整したりしましょう

BrainはClickUpにネイティブに統合されているため、SKO資料の準備のために複数のAIツールを切り替える必要はありません。コンテンツの下書き作成、ドキュメントの共同編集、プレゼンテーションの仕上げをすべて1か所で行うことができます。

ミーティングアプリやカレンダーアプリと連携する

ClickUpワークスペースを1000以上のネイティブアプリ連携機能と接続しましょう

バーチャル営業キックオフの実施には、通常、イベント前や開催中に複数のミーティングが伴います。ClickUp内では、ClickUpの連携機能を通じて、ClickUpワークスペースを一般的なミーティングツールやカレンダーツール（Zoom、Google カレンダー、Microsoft Outlook）と接続することができます。

接続が完了すると、主催者はミーティングのリンクをSKOの計画タスクやドキュメントに直接添付できます。例えば、セッションの登壇者に割り当てられたタスクには、リハーサルのミーティングリンク、準備資料、セッションの概要を1か所にまとめて含めることができます。

ClickUp SyncUpsを使えば、ワークスペースからワンクリックで通話を開始できます

実際、ClickUp SyncUpsを使えば、ここで直接効果的なオンライン営業キックオフを開催することも可能です。メインのワークスペースから切り離された別のプラットフォームに、営業チーム全員を移動させる必要はありません。

SyncUpsを使えば、ミーティングや仕事のすべてを一か所にまとめて管理できます。さらに、キックオフミーティングの最中にClickUp Brainを活用すれば、AIによる要約、重要なポイント、自動生成されたメモ、今後のアクションプランなど、さまざまな機能を利用できます！

さらに、ClickUp AIノートテイカーを使えば、リハーサルや本番のミーティングを録画することも可能です。ミーティング終了後、AIノートテイカーが自動的に議論された要点をまとめた要約を作成し、フォローアップが必要なアクションアイテムをハイライト表示します。

AIノートテイカーが作成したメモは、ClickUpの計画タスクとリンクされていることも可能です。そのため、ミーティングでの議論によってSKOのアジェンダに変更が生じた場合、ノートテイカーがそれを記録し、ボード内に関連するタスクを作成して、適切な担当者に割り当てます。

部門間の仕事を連携させる

ClickUpチャットで直接コミュニケーションが簡単に

SKOのプランは、一人で行うものではありません。このイベントを主催するには、営業マネージャーやリーダー、コンサルタントなどとの連携が必要になるでしょう。

ClickUp Chatを使えば、すべての会話を一か所にまとめて管理できます。チームはワークスペースを離れることなく、セッションのアイデアについて話し合ったり、最新情報を共有したり、疑問点を解決したりできます。

これらの会話はプランタスクや文書と併せて行われるため、議論されている内容の背景を全員が理解しやすくなります。

面倒な仕事は自動化とスーパーエージェントにお任せください

ClickUp Automationは自然言語入力を受け付け、指定した条件に基づいてタスクやプロジェクトを即座に自動化します

特定の条件に基づいてアクションをトリガーできる、ClickUpの豊富な事前作成済み自動化ライブラリから選択できます。例として、セッションの概要が「承認済み」とマークされたら、最終的なスライド資料を作成するために自動的にプレゼンターに割り当てられるように設定できます。

簡単に選べる既成の自動化機能に加え、ノーコードのAIビルダーを使ってカスタム自動化を柔軟に構築することも可能です。ここでは、Brainとチャットして希望する自動化内容を自然な言葉で説明するだけで、セットアップ、ロジック、デプロイまでBrainがすべて代行します！

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新機能が多すぎると、最初は圧倒されてしまうかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（11,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）

2. Slido（参加者のエンゲージメント向上に最適）

viaSlido

SKOを魅力的なものにするために、ライブ投票や双方向のQ&Aセッション、その他のチームビルディング活動を盛り込むことについてお話ししましたね？Slidoを使えば、まさにそれをやることができます。

これにより、マイクをオンにしなくても誰もが発言できるようになります。これにより、より多くの人が参加するようになり、セッションの一体感が高まります。

例えば、講演者はリアルタイムで簡単なアンケートを実施し、顧客のフィードバックを収集することができます。また、トレーニングセッション中に、新たに学んだトピックを定着させるために、短いクイズを実施することも可能です。

Slidoの主な機能

PowerPoint、Zoom、Microsoft Teams、Google Slidesなどのツールと直接連携します

参加者は、リンク、イベントコード、またはQRコードを使用して、どのデバイスからでもSlidoセッションに参加できます

参加率やエンゲージメント率を追跡できるリアルタイム分析機能が標準装備

Slidoの制限事項

バージョンには、投票数のリミットなど、いくつかの制限があります

他のツールと比較して、カスタマイズやパーソナライゼーションの選択肢が少ない

Slidoの料金プラン

基本 ：無料

Engage ：月額12.5ドル（年額一括払い）

プロフェッショナル ：月額50ドル（年額一括払い）

企業：月額150ドル（年額一括払い）

Slidoの評価とレビュー

G2: 4. 8/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5（200件以上のレビュー）

3. Zoom（ライブビデオ通話に最適）

Zoom経由

Zoomは、大規模なミーティング、双方向のディスカッション、ライブプレゼンテーションをサポートしており、これらはすべて成功するSKOに欠かせない要素であるため、リモート会議ツールとして人気があります。

登壇者は、スライド、製品デモ、ダッシュボード、その他のビジュアルコンテンツを自分の画面から直接共有できます。また、プレゼンターは登壇者をスムーズに切り替えることができるため、経営陣による基調講演、製品アップデート、パネルディスカッションなどのフローを円滑に保つことができます。

Zoomの主な機能

Zoomのブレイクアウトルーム機能を使えば、主催者は参加者を少人数のグループに分けることができます

主催者は、参加者の許可管理、Q&Aセッションの進行、参加状況の調整を行い、イベントを円滑に進めることができます

主催者はミーティングの全編を録画し、後でチームと共有することができます

Zoomのリミット

一部のユーザーから、カスタマーサポートの対応が遅いという報告があります

平均的なインターネット接続環境でも、簡単に接続が切れてしまいます

Zoomの料金体系

基本 ：無料

Pro ：16.99ドル／ユーザー／月

Businessプラン ：月額21.99ドル／ユーザー

企業：カスタム価格

Zoomの評価とレビュー

G2: 4.5/5（55,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（14,000件以上のレビュー）

SKOが実際の行動変容（フォローアップ）につながるようにする方法

営業キックオフは、単に情報を伝えるだけのことではありません。その価値は、営業チームが学んだことを日々の営業活動に活かしたときに発揮されるものです。

キックオフを意義あるものにするためには、最初からフォローアップのプランを立てておく必要があります：

24時間以内にパーソナライズされたアクションプランを送信：SKO終了直後、各営業担当者に1ページのドキュメントを電子メールで送信します。その中には、ワークショップのメモやアンケートデータから抽出した、担当者のトラックごとの具体的な「学び」を3つ盛り込みます（例：「今週、新しい反論対応スクリプトを3回練習する」など）。

毎週、ちょっとした復習コンテンツを配信しましょう：1ヶ月間、毎週Mondayに、SKOセッションの内容をまとめた2分間のビデオや1枚のスライドのヒントを送信します。例えば、実際の営業担当者の例を用いた反論への対応方法などです。

バーチャルSKOで避けるべきよくある失敗

最後に、SKOのプランプロセスにおいて企業が直面しがちな落とし穴をいくつか簡単に見ていきましょう：

よくある間違い 解決策 技術的なトラブルがイベント全体を台無しにしてしまう 開催の48時間前に、すべての登壇者を交えて完全な技術リハーサルを実施してください。チャットやZoomの接続状況を監視する専任の司会者を配置し、バックアップ用のリンクも準備しておきましょう。 登壇者がスライドの内容をそのまま読み上げるだけ 事前に指導を——「スライドはあくまで視覚的な補助に過ぎません。ストーリーはライブで語ってください」。20分単位のセグメントをリハーサルし、ペースや参加者の反応についてフィードバックを行いましょう。 連続セッションの実施 参加者に息抜きを与えるようにしましょう。参加者が同じ場合は、2つのセッションの間に15～20分の休憩を設けてください。

ClickUpで次回のバーチャルSKOのプランを立てましょう

バーチャル営業キックオフは、対面イベントと同様に楽しく、メンバーの関与も高まります。必要なのは、確かな企画案、明確なアジェンダ、メンバーに役立つコンテンツ、そしてトラブルのないミーティング運営ツールだけです。

ClickUpは、そのすべてをサポートするだけでなく、あらゆるタスクをいつでも即座にサポートする、強力なネイティブAIアシスタントも提供します。

ClickUp Brainを使えば、斬新なアイデアをブレインストーミングしたり、従業員のリアルタイムなスケジュールに合わせてアジェンダをプランしたり、すぐに使えるコンテンツ資産を作成したり、反復タスクを自動化したり、ミーティングの文字起こしを行ったり、その他多くのことが可能です。

さあ、迷っている暇はありません！今すぐ無料で登録しましょう！

よくある質問（FAQ）

バーチャル営業キックオフの目的は、来年度の営業に関するすべての事項（新たな戦略、製品リリース、ポジションやメッセージング、市場投入（GTM）の取り組み、そしてより広範なビジョンなど）について、収益担当チームを教育し、意欲を高め、方向性を一致させることにあります。しかし何よりも重要なのは、バーチャルSKOがリモートやグローバルなチームをデジタル上で結集させ、コラボレーションと信頼関係を強化する点です。

理想的には、バーチャルSKOは1日を通して実施するか、2～3回の半日セッションに分けて行うのが良いでしょう。そうすることで、内容を集中させ、営業担当者の関与を維持しやすくなります。

プレゼンテーションに、投票、分科会、質疑応答、短時間のワークショップといったインタラクティブな要素を組み合わせてみましょう。実際の取引事例の分析、健全な競争、表彰のコーナーなども、イベント中の活気を維持するのに役立ちます。

効果的なSKOでは通常、企業戦略、売上目標、製品の最新情報、営業トレーニング、メッセージングの改善、競合他社の動向などが取り上げられます。また、多くのチームでは、成功事例や受賞歴を紹介し、成果を称え、チームの士気を高めることも行っています。

イベント中の参加者の反応、参加者からのフィードバック、参加率を確認しましょう。キックオフ終了後は、セッションで紹介された新しいメッセージ、プロセス、戦略が各チームで実践されているかを確認してください。