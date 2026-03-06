[年]版 Murf AI 代替ツールベスト10

私が話を聞くほとんどのチームは、AIボイスを見つけることに苦労していません。彼らが苦労しているのは、ボイスオーバー生成プロセス全体が散らかった混乱状態に陥るのを防ぐことです。
スクリプトはGoogle ドキュメントに保存され、編集指示はSlack経由で届き、タスクはAsanaで管理される。そしてMurf AIは監視すべきタブの一つに過ぎない。制作時間が失われるのはまさにこの部分だ。
Microsoftのワークトレンドインデックスデータが示すのは、従業員はコアタイム中に約2分おきに呼び出され、1日あたり約275回の中断を受けているという事実だ。
音声ワークフローが複数のツールに分散すると、コンテキストの拡散に悩まされます。アプリ切り替えや情報探しに追われ、実際の作業が進まない状態です。
このガイドは、Murf AIの代替ツールを選ぶ際に本当に気にするべき1つの質問を中心に構成されています：このツールは、毎週の音声制作をより簡単に実行できるようにしてくれるでしょうか？
ここでは10の選択肢をご紹介します。超リアルな音声クローンプラットフォームから、台本・承認・アセットを統合管理するオールインワンワークスペースまで範囲が広いです。
なぜMurf AIの代替案を探すのか
Murf AIの代替ツールは、テキスト読み上げ（TTS）およびAI音声生成プラットフォームであり、書かれたスクリプトを自然な音声に変換します。コンテンツ作成者、マーケター、人材開発チーム、製品開発者など、更新のたびに声優を雇わずにプロフェッショナルなナレーションが必要な方々に利用されています。
Murf AIは基本的なナレーションには問題なく仕事を行いますが、作業量が増え期待値が高まると、チーム間で摩擦が生じ始めます。
コンテンツ需要が予測される5倍増に向かう中、ギャップはより強く叫んでいる：
- たまにしか使わない場合、価格設定が正当化されにくいことがあります
- 特定のブランドトーンが必要な場合、音声ライブラリはリミットを感じることもあります。
- 一部の音声は依然として少し機械的な印象が残る
多くのユーザーが発音やアクセントの微妙な違和感といったリアリズムの問題を指摘しており、これが編集作業の追加サイクルを生んでいます。
Murfでは大規模な音声ワークフローをサポートできない場合、追加ツールやステップで補う必要があります。こうしたツールの乱立はプロセス遅延やコンテンツの不整合を招きます。
最適なMurf代替ツールは、音声の質だけでなく、チームの音声制作方法によって決まります。ブランドの一貫性を保つためスタジオ品質の音声クローンが必要なチームもあれば、開発者が自社製品内で音声を生成したり大規模なナレーション自動化を実現できるAPIアクセスを重視するチームもあります。
スクリプトから最終アセットまでコンテンツ作成ワークフロー全体を管理する場合、統合ワークスペースの導入がより賢明な選択となるでしょう。
📮 ClickUpインサイト：管理者の16%が、複数ツールの更新情報を統合して一貫性のあるビューにまとめることに苦労しています。更新情報が散在していると、情報をつなぎ合わせる作業に時間を取られ、リーダーシップを発揮する時間が減ってしまいます。
その結果？不要な管理負担、見逃された洞察、そして方向性のズレです。ClickUpのオールインワンワークスペースなら、管理者はタスク・文書・更新情報を一元管理でき、無駄な作業を削減。最も重要な洞察を、必要なタイミングで可視化します。
💫 実証済み結果： カスタマイズ可能なテンプレートと時間追跡機能を活用し、200名の専門家を単一のClickUpワークスペースに集結。複数の場所における間接費削減と納期短縮を実現。
具体的な代替ツールを紹介する前に、まずこちらのビデオをご覧ください。コンテンツ制作ワークフロー全体でAIツールを活用する際の生産性を最大化する、実用的なAI活用術を紹介しています。
Murf AIの代替ツール一覧
|ツール名
|おすすめポイント
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|AIを活用したライティングとコラボレーションでエンドツーエンドのコンテンツワークフローを管理するチーム
|AIスクリプト作成にはClickUp Brain、リアルタイム共同編集にはClickUp Docs、非同期画面録画とナレーションにはClickUp Clips、カスタムフィールドと自動化機能を活用しましょう
|無料プランあり；企業向けカスタム対応
|ElevenLabs
|超リアルな音声クローン技術と多言語コンテンツ
|短い音声サンプルからの声の複製、5000以上の音声ライブラリ、長編コンテンツ用プロジェクトエディター、自動リップシンク機能付き吹き替えスタジオ、70以上の言語に対応
|Freeプランあり。有料プランは月額5ドルから。
|WellSaid Labs
|ブランドに一貫性のある音声体験を構築する企業チーム向け
|カスタム音声アバター、役割ベースの許可管理を備えたチームワークスペース、発音ライブラリ、SOC 2/HIPAA/GDPR準拠、Adobe Premiere Proとの連携機能
|Freeプランあり。有料プランは月額50ドルから。
|Speechify
|アクセシビリティ重視のテキスト読み上げと個人向け生産性向上ツール
|ブラウザ拡張機能、物理テキスト用モバイルOCR、60言語以上で1000以上の音声、AI要約とクイズ、単語単位のハイライト機能
|Freeプランあり。有料プランは月額29ドルから。
|LOVO /AI
|音声とビデオ編集を1つのプラットフォームで必要とするビデオ作成者向け
|Gennyビデオエディター、500以上の音声、感情・強調コントロール、自動字幕生成、全有料プランで音声クローン機能、AIアートツール
|有料プランは月額29ドルから
|Synthesia
|スタジオなしでビデオプレゼンテーションが必要な企業研修担当者やマーケティングチーム
|240種類以上のストックアバター、多言語対応のカスタムパーソナルアバター、音声クローン機能
|Freeプランあり。有料プランは月額29ドルから。
|Google Cloud Text-to-Speech
|大規模なアプリケーションに音声機能を組み込む開発者向け
|75言語以上・380以上の音声、WaveNet/Neural2/Studioボイス、SSMLサポート、Gemini 2.5 FlashおよびPro TTSモデル、従量課金制
|標準音声はFreeプランで利用可能。Geminiモデルはトークンベースの課金制
|Microsoft Azure テキスト読み上げ
|グローバル言語対応とカスタムボイスを必要とする企業アプリケーション
|140以上の言語に対応した400以上のニューラルボイス、カスタムニューラルボイス、ノーコード調整可能なSpeech Studio、会話型アバター合成、バッチ合成API
|無料プランあり；従量課金制のカスタムプラン
|Descript
|テキストベースの音声編集を求めるポッドキャスターやビデオエディター向け
|文字起こし編集による音声修正、ボイスクローンによるオーバーダビング、フィラーワード除去、39言語以上対応のAI吹き替え（リップシンク機能付き）、Claude/Gemini/GPTモデルオプション
|有料プランは月額24ドルから
|CAMB AI
|自動リップ同期による高速多言語吹き替え
|150以上の言語対応、自動リップシンク調整、多言語音声クローン機能、大規模コンテンツライブラリ向けバッチ処理
|Freeプランあり。有料プランは月額5ドルから。
Murf AIに代わる最高の代替ツール
ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
1. ClickUp（エンドツーエンドのコンテンツワークフロー管理に最適なチーム向け）
ClickUpはAI駆動のライティング、共同編集可能なドキュメント、タスク管理を統合型AIワークスペースに集約。音声・ビデオプロジェクトを含むコンテンツワークフローを、コンテキスト切り替えなしでエンドツーエンドで実行可能にします。
📮ClickUpインサイト：回答者の37%がAIをコンテンツ作成（執筆・編集・電子メール作成を含む）に活用しています。ただし、このプロセスでは通常、コンテンツ生成ツールとワークスペースなど、異なるツール間の切り替えが発生します。
ClickUpなら、電子メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ワークスペース全体でAIを活用したライティング支援が利用可能。ワークスペース全体の文脈を保持しながら作業を進められます。
ClickUpなら、電子メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ワークスペース全体でAIを活用したライティング支援が利用可能。ワークスペース全体の文脈を保持しながら作業を進められます。
ClickUpを離れることなく、スクリプトの作成と改良が可能
スクリプト作成と制作管理を別々のツールで行う代わりに、ClickUp Brainを活用すれば、ClickUp Docs内で直接スクリプトを生成・修正・磨き上げられます。
AIはプロジェクト概要、過去の台本、ClickUp内に保存済みのブランド文書など、ワークスペースの文脈を活用。手動でのコピー＆貼り付けなしで下書きの一貫性を維持します。
ライティング支援を超えて、ClickUpスーパーエージェントを作成すれば、ブリーフ作成、フィードバック要約、承認用コンテンツのルーティングといったタスクを自律的に処理できます。AI搭載の専属コンテンツチームメイトのようにバックグラウンドで稼働し、制作タイムラインを加速させます。
ワンクリックで原稿草案から制作タスクへ移行
ClickUp Docsでスクリプトをリアルタイム共同編集。チーム編集の中核ハブとして、複数メンバーが同時に編集可能。インラインコメントの追加や承認対象者へのタグ付けも簡単に行えます。
バージョン履歴がすべての変更を追跡するため、下書きを紛失することはありません。
台本が完成したら、適切な ClickUpタスクに直接添付し、ボイスオーバー制作ステップを割り当て、期日を設定し、進捗を追跡できます。プラットフォームを離れる必要はありません。
ClickUp内で直接ボイスオーバーの草案をキャプチャして共有
自社で音声やビデオを収録するチーム向けに、画面録画とナレーションをキャプチャし、ClickUp Clipsで即座にチームと共有。社内研修コンテンツ、製品デモ、ボイスオーバー草案への非同期フィードバックに最適です。
結果として、アイデア創出から脚本作成、最終アセットまで、コンテンツ制作の全工程が一箇所に集約されます。
注：ClickUpはコンテンツワークフローの基盤としてお考えください。台本、フィードバック、制作タスクを整理しますが、AI音声生成には専用のTTSツールが必要です。
ClickUpの主な機能
- ClickUpビューで、カンバンボードからタイムライン、リストビューまで、チームの最適な作業スタイルに完全に合わせたコンテンツパイプラインを可視化
- ClickUpのカスタムフィールドを活用し、スクリプトのステータスや承認フェーズなど、ワークフローに不可欠な詳細情報を追加しましょう
- ClickUpオートメーションで反復的な引き継ぎを自動化。チームは更新状況を追うのではなく、コンテンツ制作に集中できます
ClickUpの長所と短所
長所：
- ClickUpの無料プランは、個人作成者や小規模チームが初期費用なしで始められる十分な機能を備えています
- ClickUpダッシュボードでコンテンツ制作の健全性を俯瞰し、ボトルネックを発見、プロジェクト横断のチーム作業負荷を一目で把握しましょう。
- モバイルアプリで移動中でもスクリプトを確認、コメントを残し、コンテンツを承認できます
- スクリプトやブリーフは関連タスクに直接添付ファイルとして添付されるため、文脈が常に把握可能。情報の孤立化を防ぎます
- Google Drive、Slack、Zoom、Loom、Miro、HubSpot、Zapierなど、既存のツール群と接続可能
デメリット：
- 一部の高度な機能については、モバイルアプリの体験がデスクトップアプリほど洗練されていない場合があります
- 音声生成に特化したチームは、完全なプロジェクト管理機能が必要ない場合もあります
ClickUpの価格プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価している？
TrustRadiusレビューからのフィードバック：
当社ではソーシャルメディアおよびデジタルコンテンツ作成のパイプライン管理にClickUpを活用しています。これにより各コンテンツのステータス（進行中、編集必要、スケジュール済みなど）と担当デザイナーを可視化。さらに各タスクのコメント欄で議論や次ステップの割り振りが可能なため、電子メールの往復が不要になります（コンテンツ作成サイクルの追跡・フォローアップ要件を満たします）。
2. ElevenLabs（超リアルな音声クローンと多言語コンテンツに最適）
コンテンツに人間と見分けがつかない音声が必要な場合、ElevenLabsは信頼できる選択肢です。
このプラットフォームは高度なニューラルモデルを採用し、多くのTTSツールが見逃す微妙な抑揚、呼吸パターン、感情のニュアンスを捉えます。
音声クローン技術はElevenLabsの最大の強みです。短い音声サンプルをアップロードするだけで、その声を合成したバージョンを作成。プロジェクトをまたいで一貫したブランドナレーターを維持したり、話者の特徴を保ちながらコンテンツをローカライズしたりできます。
プロジェクト機能は長編コンテンツに対応し、複数の声を章ごとに一貫したペースで演出できます。
この吹き替えスタジオは多言語コンテンツを自動化します。ビデオをアップロードするだけで、ElevenLabsが文字起こし、翻訳、ターゲット言語での再音声化を実行。タイミングとトーンを完璧に合わせます。グローバルコンテンツチームにとって、吹き替えのタイムラインを数週間から数時間に短縮します。
ElevenLabsの主な機能
- わずか数分の音声データから、あらゆる声の合成レプリカを作成
- オーディオブック、ポッドキャスト、コースモジュールなどの長編コンテンツを、タイムラインベースのエディターで管理
- ビデオコンテンツをアップロードし、新たな言語で吹き替えバージョンを生成
ElevenLabsの長所と短所
長所：
- 5000以上のボイスライブラリにアクセス可能
- チャットボットやバーチャルアシスタント向けに自然な音声を作成
- 70以上の言語に対応した包括的な多言語サポート
デメリット：
- 発音やトーンの微調整には複数回の試行が必要です
- 音声クローン技術の利用には、使用権と倫理的配慮への細心の注意が必要です
- プロジェクトエディターなどの高度な機能には習得に時間がかかる
ElevenLabsの価格設定
- Free
- スタータープラン：月額5ドル
- 作成者: 月額22ドル
- プロ版: 月額99ドル
ElevenLabsの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
G2ユーザーからの報告：
ElevenLabsは、卓越したプロソディとイントネーションを備えた極めて自然な音声を提供します。長テキストでも品質は一貫しており、APIは実運用アプリケーションへの統合が容易です。音声カスタマイズ、安定性、低遅延により、デモだけでなく本番制作でも信頼できるツールです。
実際のユーザーはElevenLabsについてどう評価しているのか？
G2ユーザーからの報告：
3. WellSaid Labs（ブランド統一された音声体験を構築する企業チームに最適）
企業チームに必要なのは、高品質な音声だけではありません。ガバナンス、コラボレーション管理機能、そして独自の音声アバターが不可欠です。
WellSaid Labsは企業向けユースケースに特化。プラットフォームは複数ユーザーが役割ベースの許可で音声プロジェクトを共同作業できるチームワークスペースを提供。発音ライブラリにより、専門用語・ブランド名・業界用語が全コンテンツで正確に発音されます。
カスタム音声アバターにより、組織は独自のAIボイスを作成できます。WellSaidのチームと連携し、競合他社や他顧客が模倣できない強力なブランドアイデンティティ構築を支援する音声開発が可能です。
セキュリティとコンプライアンス機能は企業の要件に対応。SOC 2準拠、SSO統合、監査ログにより、ITチームに必要な管理機能を提供します。
WellSaid Labsの主な機能
- WellSaid Studioに台本を貼り付けまたはアップロードし、音声を選択するだけで、出力の完全な制御を伴うリアルタイムナレーションが得られます
- ブランド名や専門用語向けに、カスタム発音の辞書を作成しましょう
- WellSaid LabsをAdobe Premiere ProおよびAdobe Expressと接続し、編集ワークフロー内で直接ナレーションを作成・配置しましょう
WellSaid Labsの長所と短所
長所：
- 120以上の言語に対応したAI音声ライブラリ。多様なアクセントとスタイルを網羅
- HIPAA、GDPR、ADA、WCAG基準に準拠
- 連携ワークフローでチームとリアルタイムに協業し、共有プロジェクト全体にコメントを残せます
デメリット：
- Freeプランは永久に提供されません
- カスタム音声の作成には、より長いセットアッププロセスが必要です
- 開発者向けAPIは企業向けユースケースをターゲットとしています
WellSaid Labsの価格設定
- Free
- Creative: $55/ユーザー/月
- ビジネスプラン： 160ドル/ユーザー/月（年額一括払い）
- 企業向け： カスタム価格設定
WellSaid Labsの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
G2ユーザーからのメンション：
WellSaid Studioの使いやすさが気に入っています。ナレーション作成の時間を大幅に節約できます。スクリプトをツールに入力するだけでリアルな音声が得られます。高品質で時間を節約できる体験は素晴らしいです。常に利用しています。また、多様な声から選べる点も非常に気に入っています。グローバル企業として、従業員が自分たちの母国語に似た声を聴けることは非常に重要で、大きな影響を与えます。
実際のユーザーはWellSaid Labsについてどう評価しているのか？
4. Speechify（アクセシビリティ重視のテキスト読み上げと個人生産性に最適）
テキストを音声に変換して聴きたいですか？ それならSpeechifyが便利です。文書、Google ドキュメント、PDF、記事、電子メール、ウェブサイト、書籍など、あらゆるテキスト素材の読み上げに最適です。
Speechifyはアクセシビリティツールとして始まりました。ブラウザ拡張機能はウェブページを音声読み上げ、モバイルアプリはOCRで物理文書をスキャンし音声に変換します。このツールは、読みに困難を抱える方や音声学習を好む方にとって、 音声認識ソフトウェアによる障壁を取り除きます。
音声ライブラリには高品質なニューラルボイスが含まれ、速度調整機能で早送り再生が可能です。クロスデバイス同期により、ノートPCで始めた記事をスマートフォンで続きを聴けます。Speechify Studioはナレーション生成機能を提供しますが、プラットフォームの中核的な強みは個人生産性の向上にあります。
Speechifyの主な機能
- 60以上の言語とアクセントに対応した1,000以上のリアルなAIボイスにアクセス可能
- コンテンツに基づいたAI要約とクイズを生成
- ナレーションに合わせて画面上で各単語がハイライト表示されます: ライブラリと再生進捗状況は、デスクトップとモバイルデバイス間で同期されます
Speechifyの長所と短所
長所：
- アクセシビリティを最優先にしたデザインにより、ディスレクシアや視覚障害のある方でも読みやすくなっています
- 多様な入力オプション：ウェブページやPDFから物理書籍まで
- スピードリスニングでコンテンツをより速く消費
デメリット：
- 制作用途の音声品質は、専用のTTSプラットフォームには及びません
- コンテンツ作成向けのスタジオ機能は、中核となる読み上げツールに比べて開発が進んでいない
- 音声ライブラリをフルアクセスするには、プレミアムプランへのアップグレードが必要です
Speechifyの価格
- Free
- プレミアムプラン：月額29ドル
Speechifyの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
G2ユーザーが体験を共有：
Speechifyは時間を大幅に節約してくれます。電子メールやウェブページを何度も読み返して集中力を失う代わりに、ただ聴くだけで済むのです。
Speechifyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
5. LOVO AI（音声と編集を1つのプラットフォームで必要とするビデオ作成者に最適）
ナレーション、字幕、動画編集を別々のツールで処理するのは時間の無駄。そんな悩みを解決するのがオールインワンコンテンツ作成プラットフォーム「LOVO AI」です。音声生成機能と動画編集エディター「Genny」を統合し、動画作成者が抱えるこの共通の課題を解決します。
音声ライブラリには500以上のAI音声が含まれますが、最大の特徴はGennyです。これにより、別のツールにエクスポートすることなく、ビデオタイムラインに直接ナレーションを追加し、自動字幕を生成できます。
感情と強調の制御機能で、AIのセリフの出し方を調整可能。強調したい単語をマークしたり、ペースを調整したり、「興奮した」や「真剣な」といった感情トーンを選択したりできます。単調なナレーション以上の表現力を求める作成者に、これらの制御機能が表現力を加えます。
LOVO AIの主な機能
- ナレーションから自動で字幕を生成し、ブランドに合わせてスタイリング
- 有料プラン全プランで音声クローン機能をご利用いただけます
- GennyのAIライターでスクリプト作成を高速化
LOVO /AIの長所と短所
長所：
- プロジェクトはクラウドにセキュリティを確保して保存され、チームがいつでもアクセス可能
- このAIアートツールは、テキストのアイデアを鮮やかなビジュアルに変換します
- 開発者はAPIアクセスにより、LOVOの高度なAIボイスを自社アプリやサービスに統合可能
デメリット：
- ビデオ編集機能は専用エディターと比べると基本的なものに限られます
- 大規模なライブラリ内でも音声品質にばらつきがあります
LOVO /AIの価格設定
- 基本プラン: 29ドル/ユーザー/月
- プロ版: 48ドル/ユーザー/月
- Pro+: 149ドル/ユーザー/月
LOVO /AIの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)
実際のユーザーはLOVO AIについてどう評価しているのか？
あるユーザーがG2で体験を共有しました：
6. Synthesia（スタジオなしでビデオプレゼンテーションが必要な企業研修担当者やマーケティングチームに最適）
AIナレーションのアイデアは気に入っているけれど、コンテンツにビジュアルプレゼンターを追加してさらに一歩進めたいなら、Synthesiaを試してみてください。
書かれた台本を、リアルなデジタルアバターが演じる洗練されたビデオに変換します。自身の声を複製して、ブランドイメージに合った表現を実現することも可能です。
Synthesiaを使えば、撮影クルーを雇ったり機材をレンタルしたり、自らカメラの前に立つことなく、魅力的なコンテンツを制作できます。
Synthesiaの主な機能
- 240種類以上のストックアバターから選択、または160言語以上で流暢に話す独自のカスタムパーソナルアバターを生成可能
- ビデオプレイヤーに直接クリック可能な行動喚起ボタンやクイズを埋め込み、視聴者の定着率を向上させましょう
- ワンクリックで80以上の言語に対応。スクリプトの自動翻訳、対応字幕の生成、AI吹き替えや音声クローンを適用
- 自動適用されるブランドキットとリアルタイムチームコラボレーションで制作を管理
Synthesiaの長所と短所
長所：
- 従来のビデオ撮影やナレーション録音セッションに伴う高額な費用やロジスティクスの煩わしさを解消します
- 迅速な翻訳でグローバルなリーチを拡大
- ビデオや音声編集の経験が全く不要です
デメリット：
- ハイエンドスタジオアバターの作成プロセスは長期間を要します
Synthesiaの価格
- 基本：無料
- スタータープラン: 月額29ドル
- 作成者: 月額89ドル
- 企業: カスタム見積もり
Synthesiaの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)
G2ユーザーからのレポート作成：
音声ナレーションは学習者にとって新たな表現手段を追加する手軽な方法です。テキストと基本ビデオだけでは全ての学習者タイプに対応できません。音声ナレーションを迅速かつ簡単に追加できることで、最終成果物は格段に向上し、何よりも幅広い視聴者層に対応可能になります。
Synthesiaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
7. Google クラウド テキスト-to-Speech（大規模なアプリケーションに音声機能を組み込む開発者に最適）
アプリが1日数千件のリクエストに対して音声を生成する場合、ダウンタイムや遅延の問題は許容できません。Google Cloud TTSはGoogleアシスタントと同じ技術を採用し、従量課金制のシンプルさと企業向けレベルの信頼性を提供します。
Googleクラウドエコシステムを既に利用している開発者にとって、統合は簡単です。SSMLサポートにより、発音、間、話す速度を細かく制御でき、ブランド体験やアクセシビリティツールにとって重要です。
Google Cloud Text-to-Speechの主な機能
- スタジオボイス、ポリグロットボイス、新たに追加されたGemini 2.5フラッシュTTSモデルで自然な音声を生成（トークン課金制）
- 75以上の言語とバリエーションにわたる380以上の音声にアクセスし、多言語アプリケーションを構築しましょう
- 詩、ニュースキャスティング、ストーリーテリング、ささやきなど、表現豊かな朗読のためのダイナミックなパフォーマンス
Google Cloud Text-to-Speechの長所と短所
長所：
- 膨大なリクエスト量を処理する企業の信頼性
- Googleクラウドとの深い統合
- 予測可能な従量課金制で、席ライセンス不要
デメリット：
- 本サービスは完全にクラウドとの依存関係にあります
- 実装には開発リソースが必要です
- コンテンツ制作プラットフォームと比較して創造的な制御が制限される
Google Cloud Text-to-Speech の料金
Geminiベースのモデル（トークン課金制、無料プランなし）
- Gemini 2.5 Flash TTS：テキストトークン100万件あたり0.50ドル + 音声トークン100万件あたり10.00ドル
- Gemini 2.5 Pro TTS: テキストトークン100万件あたり1.00ドル + 音声トークン100万件あたり20.00ドル
スタンダードモデル（キャラクターベースの価格設定、無料プランあり）
- スタンダードボイス：月間400万文字まで無料、その後は100万文字あたり4ドル
- WaveNet Voices：月額400万文字まで無料、その後は100万文字あたり4ドル
- Neural2 Voices：月間100万文字まで無料、その後は100万文字あたり16ドル
- Polyglot (プレビュー版): 月間100万文字まで無料、その後は100万文字あたり16ドル
- Chirp 3: HD Voices: 月間100万文字まで無料、その後は100万文字あたり30ドル
- Chirp 3: HD（上位プラン）：無料プランなし、100万文字あたり60ドル
- Studio Voices：月間100万文字まで無料、その後は100万文字あたり160ドル
Google Cloud Text-to-Speechの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
G2ユーザーの声を紹介します：
音声合成は多言語で一貫した自然な結果を提供し、特にインド諸言語に強みを発揮します。API統合は最小限の設定で済むため、デプロイ設定は簡単です。システムが負荷の高い状態でも出力品質は安定しています。レイテンシーが極めて低いため、追加バッファリングなしで本番環境で使用可能です。
Google Cloud Text-to-Speechについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
8. Microsoft Azure Text to Speech（グローバル言語対応とカスタム音声が必要な企業向けアプリケーションに最適）
グローバル企業は国際市場展開時にベンダーの断片化に直面しがちです。Azure Text to Speechは言語を横断して機能し、既存のMicrosoftインフラと統合可能な音声を提供することでこの課題を解決します。
Microsoft Azure TTSは140以上の言語で400以上のニューラルボイスを提供。これにより複数のTTSプロバイダーを組み合わせる必要がなくなります。カスタムニューラルボイスでは、トレーニングデータを録音し、アプリケーション専用にモデルを展開することで、独自のAIボイスを作成できます。
Speech Studioはコードを書かずに発音調整や音声テストを行うビジュアルインターフェースを提供します。技術力のばらつきがある組織にとって、この柔軟性は非常に価値があります。
Microsoft Azure Text to Speechの主な機能
- 自社録音データでAIボイスをトレーニングし、組織専用の独自ボイスを作成
- コードを書かずに発音を調整し、SSMLをプレビュー
- プロ品質の出力を実現するオーディオファイルの微調整
Microsoft Azure テキスト to Speechの長所と短所
長所：
- 深層ニューラルネットワークにより合成音声は人間の録音とほぼ区別がつかず、AIとのやり取り中の聴覚疲労を軽減します
- Azureが音声アバター合成を提供開始。カスタムニューラルボイスとビデオアバターを連携させ、カスタマーサービスやeラーニングを実現
- バッチ合成API経由で10分を超える長尺ファイルを非同期処理可能
デメリット：
- カスタムニューラルボイスには大量のトレーニングデータとセットアップ時間が必要です
- 基本的なTTS機能のみを必要とするチームにとって、複雑さは負担になりかねません
- 大量利用には価格体系の綿密なプランが必要
Microsoft Azure テキスト読み上げサービスの価格
- Free
- 従量課金制： カスタム価格設定
Microsoft Azure テキスト to Speechの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
G2でユーザーが体験を共有：
プレーンテキストから自然な音声への変換が驚くほど簡単。SDKとREST APIは直感的で、鍵を取得してエンドポイントにアクセスするだけで数分で音声生成が可能。多言語対応と、ロボットっぽくない人間らしいニューラル音声が特に優れている。速度調整や間挿入が必要な際のSSML対応も便利。独自ブランド音声を作成したい場合のカスタム音声オプションも素晴らしい。
Microsoft Azure Text to Speechについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
9. Descript（テキストベースの音声編集を求めるポッドキャスターやビデオエディターに最適）
音声波形を聴きながら編集するのは時間がかかり面倒です。Descriptならテキスト編集で音声とビデオを編集可能。
音声やビデオをアップロードし、自動文字起こしを取得。文字起こしを編集すればメディアも編集されます。文字起こしから単語を削除すると、録音からも消えます。このプロセスにより、ポッドキャストホストやビデオ作成者のポストプロダクションが劇的にスピードアップします。
Descriptの音声クローン機能「Overdub」は特筆に値します。自身の声でモデルを学習させ、新しい単語を入力するだけでその声で発話させることが可能です。
このプラットフォームには画面録画と文字起こし機能も含まれており、録音からエクスポートまでの全ワークフローをカバーします。
Descriptの主な機能
- タスクの複雑さに応じて、Claude、Gemini、GPTモデルから選択可能
- ワンクリックで「えーと」「あー」などの間投詞を特定・除去
- 39言語以上に対応した自動リップシンク機能でビデオの翻訳・吹き替えを実現
Descriptの長所と短所
長所：
- 高価なマイクや防音対策が不要で、背景ノイズを除去し音声品質を向上させます
- オーバーダビングで大幅な再録音時間を削減
- 誤った発音や不正確な音声は、入力するだけで修正可能
デメリット：
- オーバーダビング音声の品質は、専用のTTSプラットフォームには及びません
- 文字起こしの精度は音声品質によって異なります
- 高度なビデオ編集機能は限定的
Descriptの価格設定
- ホビイスト: 24ドル/ユーザー/月
- 作成者向け: 35ドル/ユーザー/月
- ビジネスプラン: 65ドル/ユーザー/月
- 企業向け： カスタム価格設定
Descriptの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
G2ユーザーの声：
iMovieやFinal Cutでの編集には慣れているし、基本的なCapCutも試したことがある。でもこれは文書編集並みに簡単だ！しかも非常に高速だ。Clipを「コールドオープン」に変換できる機能がお気に入りだ。セクションのテキストをスクリプトの先頭にコピー＆貼り付けするだけで、実際にかなりうまく機能する。
実際のユーザーはDescriptについてどう評価しているのか？
10. CAMB AI（自動リップシンク機能付き高速多言語吹き替えに最適）
従来、ビデオコンテンツを複数言語に吹き替えるには声優の手配、翻訳、厳密なタイミング調整が必要でした。これは時間がかかり、費用もかかるプロセスです。
CAMB AIはAI生成ボイスでこれを自動化。元の話者の口の動きに同期します。バッチ処理で大規模コンテンツライブラリに対応し、メディア企業やeラーニングプロバイダーがカタログ全体の吹き替えを効率的に行えます。
CAMB AIの主な機能
- AIを活用して音声と映像の両方を調整し、吹き替えコンテンツを自然に見せる
- 新しい言語への吹き替え時に、元の話者の声の特徴を保持します
- 複数のビデオを同時に吹き替え、ローカライゼーションの努力を効率化
CAMB AIの長所と短所
長所：
- 従来の方法と比べて劇的に高速な吹き替えを実現
- リップシンク技術により、より自然なローカライズコンテンツを実現
- 膨大な言語サポートにより、世界中のほぼ全ての配布ニーズをカバー
デメリット：
- 吹き替え音声の品質は言語によって異なる場合があります
- ニュアンス豊かな演技が重要なコンテンツにはあまり適していません
- APIファースト設計と高度な設定オプションは、開発経験のないユーザーには圧倒される可能性があります
CAMB AIの価格設定
- Free
- 基本プラン: 月額5ドル
- プロプラン: 月額20ドル
- プレミア: 月額75ドル
- アドバンスド：月額250ドル
- エキスパート: 月額900ドル
CAMB AIの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ClickUpでナレーション制作のワークフローを改善
最適なMurf AI代替ツールは、Murfの不足点をどこに感じるかによって異なります。よりリアルな音声クローンが必要な場合は、ElevenLabsやWellSaid Labsが適しているでしょう。アプリや製品に音声機能を組み込む場合、Google Cloud Text-to-SpeechやAzureが、拡張性とAPIアクセスの面でより合理的です。
しかし多くのチームにとって、課題は音声生成前から始まっています。台本、フィードバック、素材が複数のツールに分散し、音声生成自体よりも制作プロセスの管理が困難になっているのです。
そこでClickUpが真価を発揮します。チームが1か所で台本作成、レビュー調整、仕事割り当てを行い、コンテンツを草案から最終成果物へとスムーズに進められる環境を提供します。
音声プロジェクトをより効率的に管理したいですか？ClickUpを無料で試してみましょう。
よくある質問（FAQ）
Murf AIは無料プランを提供していますが、音声分数のリミットがあり、エクスポートには透かしが入ります。透かしなしの商用利用には有料サブスクリプションが必要です。
ElevenLabsは音声クローンと超リアルなニューラルボイスを強調する一方、Murf AIはより広範な音声ライブラリとシンプルな編集ツールに焦点を当てています。ElevenLabsのプロジェクト機能は長尺コンテンツの処理に優れていますが、AI音声生成に不慣れなチームにはMurfのインターフェースの方が親しみやすいかもしれません。
用途に応じた音声品質、対象言語のカバー範囲、既存ツールとの連携オプション、複数チームメンバーでコンテンツ制作する場合の共同作業機能を優先的に検討しましょう。
ほとんどのAI音声生成ツールはテキスト読み上げで複数言語をサポートしていますが、タイミング調整やリップシンク機能を備えた本格的な吹き替えには、ElevenLabsやCAMB AIのような専門プラットフォームが必要です。