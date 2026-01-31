AIがイベントフィードバック収集と分析を変革する方法

どのイベントも最終的に同じ疑問に直面します：参加者は実際にどう感じたのか？ イベント運営者は数か月をかけてロジスティクスプラン、ベンダー調整、アジェンダ作成に注力します。しかし、参加者が体験を価値あると感じたかどうかを理解する手段は、往々にして全員が帰宅した数日後に収集されるわずかなアンケート回答に依存しています。その頃には詳細は薄れ、感情は冷め、必死に必要とする洞察はすき間からこぼれ落ちてしまっているのです。

イベントフィードバックにおけるAIは、この構図を根本から変えています。回答率が低迷する事後アンケートに依存する代わりに、現代のイベントチームは参加者の感情をリアルタイムで把握し、数千件の自由回答コメントを数秒で分析し、生のフィードバックを次回イベントに向けた実践的な戦略へと転換できるのです。 企業カンファレンス、製品発表会、コミュニティワークショップを問わず、AI搭載のフィードバックツールは「成功要因」「課題点」「参加者の真の要望」を可視化します。適切なイベント向けプロジェクト管理ソフトウェアと組み合わせることで、これらの知見が継続的改善の基盤となります。

本ガイドでは、イベント中の洞察を収集するチャットボット型アンケートから、各コメントの背景にある感情を解読する感情分析まで、AIがイベントフィードバックの収集と分析に革命をもたらす方法を探ります。

イベントフィードバックがこれまで以上に重要である理由

イベント業界は説明責任の新たな時代を迎えています。ステークホルダーは投資が測定可能なリターンをもたらす証拠を求め、参加者は自身の好みに合わせた体験を期待しています。こうした期待に応えるには、直感や推測だけでは不十分です。体系的なフィードバック収集と厳密な分析が不可欠なのです。

参加者の体験向上におけるフィードバックの役割

参加者の満足度を理解することは、基調講演を楽しんだかどうかを知るだけにとどまりません。包括的なフィードバックは、登録プロセスの課題点を明らかにし、最も反響の大きかったセッションを浮き彫りにし、参加者が価値を感じたネットワーキングの機会を明らかにします。この詳細な理解により、イベントプランナーは不完全な情報に基づく全面的な変更ではなく、的を絞った改善を行うことができます。

課題は、参加者がイベントを総合的に体験する点にあります。満足度はコーヒーの品質から適切な分科会場の発見の容易さまで、すべてを反映します。従来のフィードバック手法は、詳細が記憶から薄れた後で一般的な質問を行うため、こうしたニュアンスを見逃しがちです。

イベントフィードバックとROIの接続

イベントのROIはチケット売上やスポンサー収入だけではありません。ブランド認知度、見込み顧客の創出、顧客維持、関係構築といったメトリクスも含まれます。これらは参加者の直接的なフィードバックなしでは定量化が極めて困難なことで知られています。調査によると、イベントの平均ROIは25%から34%の範囲ですが、自社のイベントがこの範囲のどこに位置するかを判断するには適切な評価が必要です。

フィードバックデータは、投資したものと得られた成果の関連性を明らかにします。参加者が「特定のセッションがビジネス課題解決に役立った」と報告したり、「ネットワーキングの機会が価値あるパートナーシップにつながった」と述べたりする場合、それはステークホルダーに響き、将来の予算を正当化するイベント効果の具体的な証拠となります。

従来手法の課題

従来のフィードバック収集には根本的なタイミングの問題がある。イベント終了数日後に送られる事後アンケートは、回答率20～30%を超えるのが困難であり、得られた回答もリアルタイムの反応ではなく記憶が薄れた状態を反映している。参加者は不満や喜びを感じた具体的な瞬間を忘れ、実行可能な詳細を欠いた一般的な印象に陥りがちだ。

手動分析は問題を悪化させる。自由回答形式のフィードバックを収集しても、数百～数千件のコメントを分析するには、何時間もかかる退屈な読み込みと主観的な解釈が必要だ。重要なテーマは見落とされ、微妙な傾向は気づかれず、得られた知見は次のイベントプランに影響を与えるには遅すぎる。

AIがイベントフィードバック収集をどう変革しているか

人工知能は、リアルタイム収集・個別対応・大規模自動化分析を実現することで、従来のフィードバック手法の根本的なリミットを克服します。これらの機能は、イベント担当者が参加者のインサイトを収集・解釈する方法を再構築しつつあります。

リアルタイムアンケートのためのAIチャットボット

AI搭載チャットボットはイベント開催中に参加者と会話し、体験が鮮明で感情が自然なうちにフィードバックを収集します。静的なアンケートフォームとは異なり、チャットボットは自然で邪魔にならない会話型インタラクションを実現。初期回答に基づく追跡質問や特定問題への深掘り、参加者の関与度に応じたアプローチ調整が可能です。

このリアルタイム機能により、フィードバック収集はイベント終了後の後付け作業から、イベント体験に統合された要素へと変貌します。参加者はセッション終了直後に感想を共有し、発生した運営上の問題を即座に報告し、興奮が冷めやらぬうちに熱意を表明できます。

パーソナライズされたAI駆動型アンケートフロー

従来のアンケートは参加者全員を同一扱いし、参加したセッションや組織内での役割に関係なく同じ質問を投げかけます。AIは登録データ、セッション参加状況、過去の回答に基づいて適応する動的なアンケートフローを実現します。初参加者はリピーターとは異なる質問を受け取り、技術ワークショップ参加者は汎用的なプロンプトではなくそのコンテンツに関連する質問が表示されます。

このパーソナライゼーションにより、回答率とデータ品質の両方が向上します。参加者は、質問が自身の体験に特に関連していると感じることで時間を尊重されていると認識し、その結果得られるデータはフィードバックを特定の接点に接続するため、より実践的なインサイトを提供します。

自由回答形式のフィードバックには最も貴重な洞察が詰まっています——具体的な不満、予想外の称賛、次回のイベントを変革する可能性を秘めた提案などです。しかし数千件の自由テキスト回答を手作業で分析するのは非現実的です。AI感情分析はこの非構造化データを自動的に処理し、コメントが肯定的・否定的・中立的感情のいずれを表現しているかを識別し、共通テーマごとに分類します。

現代の感情分析は単純な極性検出を超えています。感情の強さを識別し、建設的な批判と真の不満を区別し、単純な分析手法を誤導する可能性のある皮肉や反語を認識できます。2025年3月までに、企業はプラットフォーム横断でリアルタイムに感情を追跡できるようになり、その精度は2024年初頭の73%から88%に向上する見込みです。

質疑応答やフィードバックセッションのAI文字起こし

ライブQ&Aセッション、パネルディスカッション、フォーカスグループからは貴重なフィードバックが生まれるが、これらはしばしば取りこぼされる。AI文字起こしツールはこうした会話を検索可能なテキストに変換し、参加者の自然な反応や質問を分析可能にする。セッション中に参加者が投げかける質問は、彼らの優先度、懸念事項、知識のギャップを明らかにする——こうした情報は正式なアンケートではほとんど表れない。

文字起こしは、書面回答では失われがちな口頭コミュニケーションのニュアンスも保持します。参加者が自身の言葉で体験を語ることで、構造化されたアンケート回答では捉えきれない感情的な文脈や具体的な詳細が明らかになります。

イベントフィードバックにAIを活用するメリット

AIを活用したフィードバックシステムは、時間の経過とともに効果が積み重なる利点をもたらします。より多くのデータを収集し分析手法を洗練させるほど、イベント最適化に向けた知見はますます価値を高めていきます。

スピードの優位性は即座に明らかです。従来は数日かかっていた手動レビューが、今や数分で完了します。AIは数千件のアンケート回答、チャットログ、SNSメンションを同時に処理し、イベントの記憶が鮮明なうちに実用的な要約を提供します。この迅速な対応により、複数日イベント中の軌道修正や、問題報告者への即時フォローアップが可能になります。

AIは全回答に一貫した分析基準を適用するため精度が向上します。人間のレビューアは気分・疲労・先入観によってコメント解釈が変動し、必然的にバイアスが生じます。AIは最初の回答でも1万件目の回答でも、常に同一の分析フレームワークを維持します。

分析の深度は劇的に拡大します。AIは人間のレビューアが見逃す微妙なパターンを特定できます：セッション出席率と満足度スコアの相関関係、フィードバックテーマにおける人口統計学的差異、あるいは複数イベントのデータを比較して初めて浮かび上がる傾向などです。これらのパターンは、一般的なフィードバック要約ではサポートできない戦略的決定を支えます。

💡 プロの秘訣： イベント全体への展開前に、単一イベントで焦点を絞ったAIフィードバックのパイロット運用から始めましょう。このアプローチにより、質問設計の改善、分析モデルのトレーニング、ステークホルダーへのROI実証が可能となり、チームに負担をかけずに進められます。

おそらく最も重要な点は、AIフィードバック分析が時間やリソースを比例して増やすことなく拡張可能だということだ。小規模なチームでもあらゆるサイズのイベントからのフィードバックを分析でき、これまでイベント担当者が徹底的な分析とタイムリーな結果のどちらかを選ばざるを得なかった制約を取り除く。

ステップバイステップ：AIを活用したイベントフィードバックの収集と分析

AIを活用したフィードバック導入には、イベントライフサイクル全体にわたる綿密なプランが必要です。各段階では、洞察を収集する独自の機会と、AIツールに対する固有の要件が存在します。

事前準備：AIアンケートのセットアップと自動リマインダー

効果的なフィードバック収集は、参加者が到着する前から始まります。この段階で、AI搭載のアンケートツールを設定し、質問のフローを設計し、イベント全体を通じてフィードバック収集を自動化するトリガーを確立します。

まず、把握すべき事項を定義することから始めましょう。主にコンテンツの質、運営の実行力、ネットワーキングの効果、それとも総合的な満足度に関心がありますか？目的によって、質問内容と適用する分析フレームワークの両方が決まります。イベント管理プラットフォームを活用し、登録データに基づいて参加者をセグメント化することで、初回接触時からパーソナライズされたアンケートフローを実現できます。適切なフォームビルダーソフトウェアを使えば、このカスタマイズも簡単です。

戦略的なタイミングで参加者にフィードバックを促す自動リマインダーを設定しましょう。AIは過去のイベントパターンに基づきリマインダーのタイミングを最適化します——回答率が歴史的にピークに達する時間帯にプロンプトを送信し、参加者が通常セッション中や移動中の時間帯は避けます。アンケート設計を加速させるため、質問テンプレートを起点として活用することを検討してください。

イベント開催中：投票、ライブチャット、チャットボットによる情報収集

イベントそのものが最も豊富なフィードバック機会を提供します。参加者は熱心に関与し、体験は新鮮で、コミュニケーションのためのインフラは既に整っています。AIシステムは複数のチャネルを通じて同時にインサイトを収集すべきです。

セッション中のライブ投票でコンテンツへの即時反応を捕捉。回答に数秒しかかからない単一質問を中心としたこうした迅速なインタラクションは、別途の努力を必要とせずセッション体験に統合されるため、事後アンケートを大幅に上回る回答率を達成します。イベント文脈に応用したパルスアンケートと捉え、最も本音に近い瞬間の感情を捉える手法です。

AIチャットボットは、イベントアプリ・SMS・メッセージングプラットフォームを通じて、イベント中ずっと参加者と交流できます。これらの会話では、求められたフィードバック（特定の質問への回答）と自発的な観察（参加者が自発的に共有するコメント）の両方を収集します。チャットボットは緊急の問題を即座にスタッフに通知すると同時に、後日の分析のために全てのやり取りを記録します。

ソーシャルメディア監視はリアルタイム洞察の新たな層を追加します。AIツールはイベントハッシュタグやブランドのメンションを追跡し、参加者が公式アンケートには記載しない可能性のある公開フィードバックや感情の傾向を特定します。

イベント後：AI分析ダッシュボードとテーマのクラスタリング

イベント終了後、AIが生データから構造化された知見を生成。分析ダッシュボードは、アンケート・チャットボット会話・SNS・セッション投票など全データソースからのフィードバックを集約し、参加者体験全体のパターンを可視化する統合ビューを提供します。

テーマクラスタリングは類似したコメントを自動でグループ化し、最も頻繁に現れる問題や強い感情的反応を引き起こすトピックを浮き彫りにします。数千件の個別コメントを読む代わりに、参加者の感情の本質を捉えたテーマ別要約を確認できます。

複数のイベントに一貫したAI分析を適用することで比較分析が可能になります。過去のフィードバックに基づく改善策実施後の満足度向上を追跡し、体系的な解決策を要する再発問題の特定、自社の履歴データとのパフォーマンス比較を実現できます。

インサイトを次回のイベント戦略へ転換する

フィードバックの収集と分析は、洞察が行動につながる場合にのみ価値を生みます。この最終段階では、分析結果を将来のイベントに向けた具体的なプラン決定に接続します。

頻度と影響度の両方を基に問題を優先順位付けする。多くの参加者がメンションする問題は、感情が強く否定的でなくとも対応が必要だ。一方、メンション数は少ないが強い感情を伴う問題は、特定のセグメントに影響する深刻な問題を示している可能性がある。AIスコアリングは、全体的な満足度やリピート参加率への影響度に基づいて問題をランク付けするのに役立つ。

参加者とフィードバックの循環を確立しましょう。フィードバックに基づいて変更を加えた際は、その内容を意見を提供した人々に伝えましょう。この認識は今後の参加意欲を高め、フィードバックが実際の結果を生むことを示します。改善点をイベント企画テンプレートに記録し、得られた教訓を将来のイベントに活かしましょう。

適切なツールはAIフィードバック収集を構想から現実へと変革します。多くのプラットフォームがフィードバック機能を提供していますが、優れたソリューションはフィードバックを単独機能として扱うのではなく、より広範なイベント管理ワークフローに統合します。

ClickUp AI + Forms：イベント企画・運営・フィードバックを一元管理

ClickUpは、イベントフィードバックを単一ワークスペース内のイベント管理全要素と接続する包括的ソリューションを提供します。フィードバック収集とイベント運営管理を別々のツールで行うのではなく、ClickUpがすべてを統合し、洞察を直接アクションへとつなげます。

ClickUp Formsでは、特定のイベントや対象者に合わせたカスタムされたフィードバックアンケートを作成できます。汎用的なアンケートツールとは異なり、Formsはイベントプロジェクトと直接連携し、回答を自動的に追跡可能なタスクに変換します。参加者が問題を報告すると、ClickUpは関連するコンテキストをすべて添付したフォローアップタスクを作成し、適切なチームメンバーに割り当てます。フィードバックフォームのテンプレートを探して、イベントタイプに合った出発点を見つけましょう。

ClickUpのAIアシスタント「ClickUp Brain」がフィードバック分析を強化。大量の回答を要約し、共通テーマを特定、全フィードバックデータから感情パターンを可視化します。

「登録に関する主な不満は何でしたか？」といった質問を投げかけ、手動での確認に数時間かかる代わりに、数秒で正確かつ文脈に沿った回答を得られます。

イベントフィードバックの主要機能：

ClickUp Formsは、電子メール・QRコード・埋め込みリンクで配布するブランド化されたアンケートを通じて参加者の回答を収集します。条件分岐機能により、前の回答に基づいて適応するパーソナライズされた質問フローを実現し、回答率とデータ品質の両方を向上させます。

ClickUpダッシュボードはイベントのメトリクスとフィードバックの傾向をリアルタイムで可視化します。データが到着するにつれて回答率、感情スコア、テーマ頻度を追跡できるため、イベント中の調整や即時事後分析が可能になります。

ClickUpダッシュボードでイベントKPIを管理

ClickUpの自動化機能により、フィードバック収集とアクション間の手動引き継ぎを排除。ネガティブフィードバック到着時のチームメンバーへの自動通知、特定問題言及時のフォローアップタスク作成、フィードバックマイルストーンに基づくプロジェクトステータス更新など、ルールを設定可能。

ClickUp自動化とClickUp Brainを組み合わせて、自然言語プロンプトによるカスタムトリガーを作成

Qualtrics XM は高度な統計機能を備えた企業グレードの感情分析を提供します。Text IQテクノロジーはNLPを活用し、非構造化フィードバックから洞察を抽出。テーマの自動分類と感情ニュアンスの検出を実現します。複雑な調査手法に優れる一方、大規模なトレーニングが必要で、大企業向けのプレミアム価格設定となっています。

Typeform は従来のフォームよりも没入感の高い会話型アンケート体験を実現します。AIが回答パターンを分析し、積極的に回答するユーザーを特定。過去の回答に基づいて質問経路を動的に調整します。他ツールとの連携性に優れますが、主な機能はデータ収集にあり、詳細な分析には重点を置いていません。

SurveyMonkey は、感情検出やテーマ抽出など、AIを活用した分析機能を誰でも簡単に利用できます。豊富なテンプレートライブラリにはイベント特化型オプションも含まれ、ベンチマーク比較機能で業界標準との結果測定が可能です。使いやすさと分析機能を両立したプラットフォームは、AIを活用したフィードバック導入が初めてとなるチームに最適です。

イベントフィードバックにおけるAIの実用事例

AIフィードバックツールは、多様なイベント形態や組織環境においてその価値を実証しています。これらの例は、AIを活用したフィードバック収集・分析の実践的な効果を示しています。

企業カンファレンスでは、複数日にわたるイベント全体でリアルタイムの動向把握にAIチャットボットを活用しています。初日にセッション場所に関する混乱が広まっていることがチャットボットの会話から判明すると、主催者は直ちに案内表示を改善し、人通りが多いエリアに追加スタッフを配置しました。

製品発表イベントでは、リアルタイムで観客の反応を測るために感情分析を導入しました。参加者がライブ投票やチャットで意見を共有する中、AIが感情の傾向を追跡。どの製品機能が興奮を呼び、どの機能が懸念を引き起こしたかを明らかにしました。この即時的な洞察により、発表者は質疑応答セッションで強調点を調整でき、製品チームは正式なフィードバック構造を通さない生のユーザー反応を得ることができました。

展示会主催者はAIを活用し、数百の出展ブースにわたるフィードバックを分析しました。一般的な満足度スコアに依存する代わりに、AIによるテーマクラスタリングがポジティブな体験と相関する具体的なブース要素を特定しました——インタラクティブなデモンストレーションは静的な展示を上回り、製品の試用版を提供した出展者は格段に高い評価を得ました。これらの知見はブース設計ガイドラインに反映され、翌年以降の出展者満足度向上に貢献しました。

協会主催のイベントでは、AI文字起こし技術を活用し、タウンホールセッションやフォーカスグループからメンバーのフィードバックを収集しています。これらのセッションで飛び出した率直な意見や質問からは、正式なアンケートではほとんど語られないメンバーの優先度や懸念が明らかになりました。文字起こしされたコンテンツをAI分析することで、従来のフィードバック経路では数か月後まで把握できなかった新たな傾向を早期に特定できました。

AIによるイベントフィードバックの未来

AI技術は急速に進歩を続けており、イベントフィードバックの応用もそれに伴って進化するでしょう。今後数年間で、フィードバック収集と分析がさらに高度化することを示す複数の新たな傾向が見られます。

予測分析は、過去の結果を説明する段階から、将来の予測へと進化します。AIシステムはフィードバックパターンを分析し、再参加しないリスクのある参加者、投資拡大の可能性が高いスポンサー、今後のイベントで最大の関心を集めるコンテンツテーマを予測します。これらの予測により、事後対応ではなく事前対応が可能になります。

マルチモーダル分析はテキストを超え、音声・表情・行動信号まで包含する。AIシステムは音声フィードバックのトーンと感情を分析し、ビデオ記録からエンゲージメント信号を追跡し、口頭フィードバックをセッション参加率や滞在時間などの行動データと関連付ける。この豊富なデータは、テキスト分析だけでは捉えられない洞察を明らかにする。

広範なエクスペリエンスプラットフォームとの統合により、イベントフィードバックを継続的な顧客関係に結びつけます。イベントフィードバックを孤立したデータストリームとして扱うのではなく、組織はこれを統一されたプロフィールに組み込み、あらゆる顧客接点に反映させます。参加者のイベント体験は、その後のマーケティングメッセージ、営業会話、サポート対応を形作ります。イベント管理にCRMを活用することで、この統合的アプローチの基盤が構築されます。

リアルタイム適応により、イベントはフィードバックに即座に対応できるようになります。AIシステムがセッション中の感情を監視し、観客の反応に基づいて室温や照明、コンテンツのペース調整などを行います。この閉ループフィードバックにより、イベントは静的な体験から動的な体験へと変貌し、参加者の満足度を継続的に最適化するようになります。

💡 プロの秘訣： 最初の導入が基本的なものであっても、今すぐAIフィードバック機能の構築を始めましょう。今日収集したデータは、明日の高度な分析のためのトレーニングデータとなります。「完璧な」AIツールを待つ組織は、より早くAIによる洞察から学び始めた競合他社に数年遅れを取ることになるでしょう。

結論

AIはイベントフィードバックを、単なる事後処理から戦略的優位性へと変革します。リアルタイム収集・自動化による分析・実践的インサイトを実現することで、イベントチームは参加者を深く理解し、継続的な改善を可能にします。

この技術は今日すぐに利用可能です。AIを活用したフィードバックの恩恵を受けるのに、企業の予算や専任のデータサイエンスチームは必要ありません。ClickUpのようなツールは、あらゆる規模のイベントチームが高度な機能を利用できるようにし、フィードバックの収集と分析を、イベントの他のすべての側面を管理する同じワークスペースに統合します。イベントワークフロー全体でAIを活用するための包括的なガイドについては、イベント計画にAIを活用する方法をご覧ください。

AIフィードバックを今導入する組織は、相乗効果を生む優位性を築く。分析モデルの精度を高めるデータを蓄積し、参加者が真に価値を見出す要素に関する組織的知見を育み、イベント体験を継続的に改善するフィードバック文化を創出する。

よくある質問

AIはイベントフィードバック収集をどう改善するのか？

AIは複数のメカニズムでイベントフィードバックを改善します。チャットボットは体験が鮮明なイベント開催中にリアルタイム収集を可能にし、回答率と回答品質を劇的に向上させます。パーソナライズされたアンケートフローは参加者データに基づき質問を適応させ、汎用的なものではなく関連性を感じさせるアンケートを実現します。自動リマインダーは過去の回答パターンに基づきタイミングを最適化します。これらの機能は、数十年にわたりフィードバックの有用性を制限してきた従来のフィードバックの根本的な課題——タイミングの悪さ、汎用的な質問、低い回答率——を解決します。

AIはコメントやチャットログのような定性的なフィードバックを分析できますか？

はい、AIは非構造化定性データの分析に優れています。自然言語処理により、AIは数千件のコメントを読み取り、感情を識別し、共通テーマごとに分類することを、手動分析に必要な数時間や数日ではなく数分で実現します。現代のAIは建設的な批判と真の苦情を区別し、皮肉や反語を検知し、コメントの背後にある感情の強さを特定できます。この能力により、自由回答形式のフィードバックはデータ管理の頭痛の種から、実用的な洞察の豊富な源泉へと変貌します。

イベントフィードバックに最適なAIツールとは？

最適なツールは、具体的なニーズと既存のワークフローによって異なります。 ClickUpは最も統合されたソリューションを提供し、フォームによるフィードバック収集とClickUp BrainによるAI分析、イベントプロジェクト管理との直接接続を組み合わせます。企業規模の調査にはQualtricsが高度な統計分析と業界ベンチマークを提供。TypeformはAIによる回答分析機能を備えた対話型調査を作成。SurveyMonkeyは豊富なイベント特化テンプレートと使いやすいAI機能を提供します。重要なのは、孤立したデータサイロを新たに作らず、広範なイベント管理ワークフローと統合できるツールを選ぶことです。

AIを活用したイベントフィードバックがROIを向上させる方法とは？

AIフィードバックは、迅速かつ正確なインサイトにより意思決定を促進し、ROIを向上させます。イベント中のリアルタイム分析により、開催中に参加者の体験を改善する即時的な軌道修正が可能になります。自動化されたテーマクラスタリングは、最も効果的な改善機会を明らかにし、最大の満足度向上につながる領域にリソースを集中させます。 予測機能により、参加者のニーズが苦情化する前に先回りして対応可能。最も重要な点として、AIはフィードバック分析時間を劇的に短縮し、イベントチームがデータ処理ではなくインサイトに基づく行動に集中できる環境を実現します。

AIはイベント開催中にリアルタイムの洞察を提供できるか？

もちろんです。AI搭載ツールは複数のフィードバックチャネル（ライブ投票、チャットボット会話、SNSメンション、セッション評価）を同時に監視し、新たな知見を即座に可視化します。ダッシュボードでは、参加者の熱意が高まっているか低下しているかを示す感情トレンドを表示し、特定の問題にネガティブなフィードバックが集中した際にスタッフに警告を発し、現在のメトリクスを過去の基準値と比較できます。このリアルタイム可視性により、イベントチームは事後分析時にのみ問題を発見するのではなく、イベント開催中に調整を行うことが可能になります。