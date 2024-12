イベントを際立たせる10のイベントマーケティング例

イベント・マーケティング・キャンペーンを成功に導くことは、筋金入りのマーケティング愛好家なら誰もが望むことだ。

しかし、何がそのようなイベントを本当に「成功」させるのだろうか?

話題性だろうか?参加者の番号?完了するわけではない!

これらのメトリクスは重要ですが、結局のところ、イベントのインパクトがどれだけ深いかということに尽きます。混雑した展示会場を潜在顧客のリストに変えることができれば、あなたはイベントマーケティングのスペシャリストだと考えてください。

そしてまた、そのような素晴らしい結果を達成するためには、見込み参加者を惹きつけ、価値を提供するイベントマーケティング戦略を練る必要があります。

そこで、私たちがまとめた10の多様なイベントマーケティング例をチェックして、あなたのイベントマネジメントとホスティングスキルを磨き、次のイベントを成功に導きましょう。

イベントマーケティングを理解する

イベントマーケティングとは、ビジネスが人々と接続するための方法である。簡単に言えば、企業が潜在顧客との橋渡しをするためのプロモーション戦略だ。

より プランニングから実行まで キャンペーンは、他の企業イベントとは一線を画していることにお気づきだろう。ここでは、その理由を説明する鍵となる機能をいくつか紹介しよう:

多様なフォーマット: イベントマーケティングキャンペーンは、バーチャルイベント、ネットワーキングイベント、オンラインイベント、対面イベントなど、あらゆる形やフォームを取ることができる。この多様性が、あらゆるマーケティング目標を達成するのに適している。

リードを獲得したい、または売上を伸ばしたいですか?イベント・マーケティングは、特定の目標を達成するのに役立ちます。このターゲットを絞ったアプローチは、企業がマーケティング努力を集中させるのに役立ちます、 イベントを管理する を効果的に管理し、目標をより効率的に達成することができる。 インタラクティブな体験: イベント・マーケティング・キャンペーン、特に対面式のものには、ライブ・デモや業界リーダーによるスピーチなど、多くのインタラクティブな要素が含まれている。これにより、参加者は常に関心を持ち、参加し続けることができる。

イベント・マーケティング・キャンペーン、特に対面式のものには、ライブ・デモや業界リーダーによるスピーチなど、多くのインタラクティブな要素が含まれている。これにより、参加者は常に関心を持ち、参加し続けることができる。 マルチチャネル・プロモーション:イベント・マーケティング・キャンペーンでは、ソーシャルメディア・プラットフォーム、電子メール、ウェブサイトなど、さまざまなマーケティング・チャネルを横断したプロモーションが行われることが多い。これは、出席を促進し、ブランド認知を広めることの両方に役立ちます。

イベントマーケティングのメリット

それでは、イベントマーケティングキャンペーンを開催するメリットをいくつか挙げてみましょう:

熾烈な競争の中で、どんなビジネスでも話題を作るのは難しいものです。イベント・マーケティング・キャンペーンはそれを容易にします。あなたのビジネスが既存カスタマーを上回り、ターゲット層に広くアプローチすることを確実にします。

多くのビジネスリーダーや業界の専門家が、このような知名度の高い企業イベントに参加しています。そのため、これらに参加することは、彼らのネットワーキングを強化しようとしているブランドや専門家にとって有益であることを証明することができます。

イベント・マーケティング・キャンペーンは、バーチャルであれ、対面であれ、交流を促します。これは、コミュニティの感覚を作成し、参加者の間でブランドの忠誠心を燃やす

ビジネスの成長を後押しする:多くのビジネスは、リードを生成したり、新しい顧客を引き付けることができないため、成長するのに苦労しています。イベントマーケティングは、魅力的なイベントを開催することでこの課題に対処し、聴衆を引きつけ、価値あるリードを生み出し、ひいてはビジネスの成長を促進します。

イベント・マーケティングとエクスペリエンス・マーケティングの違い

マーケティング用語として、「イベント・マーケティング」と「エクスペリエンス・マーケティング」はしばしば同じ意味で使われます。やることは似ているが、これらのマーケティング施策は互いに異なる。その理由は以下の通りだ:

アスペクト|イベント・マーケティング|エクスペリエンス・マーケティング フォーカス|対面/バーチャルイベントを通じてビジネスやその製品・サービスをプロモーションすること|体験型、没入型の活動を通じて、ビジネスがカスタマーを惹きつけ、記憶に残る体験を創造すること|。 主な目標|ブランド・プロモーション|カスタマー・エンゲージメント|オーディエンス・エンゲージメント|主に受動的。 観客とのエンゲージメント|受動的なものが多い|インタラクティブ性が高い 成功メトリクス|イベント後のコンバージョン、リードジェネレーションなど。 ソーシャルメディア・エンゲージメント、ブランド・ロイヤルティなど 使用例|製品発表会、見本市、tech conferenceなど。 ポップアップ体験、没入型インスタレーション、ブランド活性化など

10 Solid Event Marketing Examples and Strategies You Should Try* ## 10 Solid Event Marketing Examples and Strategies You Should Try* ## 10 Solid Event Marketing Examples and Strategies You Should Try* **10 Solid Event Marketing Examples and Strategies

あなたのマーケティング努力を強化するために使える、イベントマーケティングの素晴らしい例をいくつか紹介しましょう:

体験型アクティベーション

エクスペリエンシャル・アクティビティは、カスタマが訪れて参加できる機能を備えています。これらのアクティベーションは、カスタマーの記憶に残る体験を創造することを目的としているため、ゲームカウンターや壁画など、ブランドを象徴するインタラクティブなインスタレーションが含まれます。

このような体験型インスタレーションを訪れたカスタムは、写真を撮ってソーシャルメディアで共有する傾向があり、ソーシャルメディアマーケティングの努力を強化し、ブランドの認知度を向上させます。

例.サンディエゴ・コミコン(SDCC)のオーディブル・ビーチ

2022年、AudibleはSDCCコンベンションで、人気ポッドキャストの文字の巨大な砂像を作った。そのインパクトは同様に驚異的だった。来場者は彫刻と一緒に写真を撮り、他のオーディブル・ポッドキャストをサンプルし、その体験全体をソーシャルメディアで絶賛した。

Takeaway:体験型アクティベーションを通じて、インタラクティブで記憶に残る体験を創造することで、ブランドのソーシャルメディアでの存在感やブランド全体の認知度を大幅に高めることができます。

ユーザー・カンファレンス ユーザーカンファレンス は、ユーザー、業界リーダー、インフルエンサーを一堂に集め、教育、フィードバックの収集、コミュニティの形成を目的として企業が開催するイベントである。 主に複数のフェーズで行われ、プレゼンテーション、ワークショップ、分科会などのセッションが行われる。

ユーザー・カンファレンスは、多くの点で役に立つ。例えば、製品に関するリアルタイムの率直なフィードバックを集めるのに最適です。また、これらのカンファレンスは、ビジネスの成長に不可欠な知識共有やコミュニティ構築のためのフェーズを設定します。

例.オラクル・コードワン(JavaOne)の例

2022年、ハイテク大手のオラクルは、環境に配慮したユーザーカンファレンス「Oracle Code One(JavaOne)」を開催し、世界中のプログラマーに参加を呼びかけた。テーマごとに植物を意識したメニューが用意され、二酸化炭素排出量削減のレッスンや食料寄付の機会もあり、プログラムは大好評だった。

Takeaway:ユーザー・カンファレンスの開催は、コミュニティの形成を促し、ビジネスの成長に不可欠な貴重なフィードバックを提供する。

バーチャルイベント

バーチャル・イベントとは、デジタル・プラットフォーム上で行われるオンライン集会である。参加者は物理的に場所を移動することなくイベントに参加することができます。

このイベントマーケティングの最大の利点は何でしょうか?ワークショップの開催、バーチャル体験のプロバイダー、ホスティングなど、ほとんどの目的で開催することができます。 オンライン会議 -文字通り何でも!

例:Google I/Oのバーチャルイベント。

経由

/参照 https://blog.google/technology/developers/io21-helpful-google/ Google /%href/

2021年、Googleは年に一度の開発者向けカンファレンス「Google I/O」を世界中の人々に体験してもらうため、バーチャルイベントを実施した。イベントの主催者は360度カメラの助けを借りて、基調講演者のスピーチのパノラマビデオを録画し、YouTubeで公開した。

Takeaway:バーチャルイベントは柔軟性と参加性を提供し、物理的な出席を必要とせずにグローバルな参加を可能にする。

製品発表

製品発表イベントは、製品ベースのビジネスにとって非常に重要であり、企業が新製品を市場に導入するために、大規模な、多くの場合世界的な、会議を主催する。

ハイレベルな発表会では、ライブデモやゲストスピーカー(通常は業界の専門家)によるセッションが行われることが多い。実際、この機会に製品のブランドアンバサダーを聴衆にお披露目する企業もある。

例:アップルのワールドワイドデベロッパーカンファレンス

アップルは毎年、世界開発者会議を開催し、最新の製品や技術を発表している。イベントは直接会場で行われるが、アップルは、世界中に散らばる忠実なファン層がその発表を目撃できるよう、発表の様子をテレビ中継する。これにより、同社は製品が市場に出回る前に、確かな販売機運を作り出すことができる。

Takeaway:よく実行された製品発表会は、発売前の大きな興奮を生み、初期の販売機運を高めることができる。

ネットワークイベント

その名が示すように、ネットワーキングイベントでは、業界のプロバイダーや専門家、その他企業のプロフェッショナルを招いて、参加者にネットワーキングの機会を提供します。ネットワーキングイベントは、多くの場合フォーマルで体系化されており、ミーティング&グリートで始まり、公式ディナーで終わります。

ネットワーキングイベントは、社内でも社外でも開催することができます。例えば、従業員の仕事上の接続を促進したいとします。その場合、組織内でネットワーキングイベントを開催することができます。また、ターゲットが業界の専門家と交流できるようにしたい場合にも、ネットワーキングイベントは有効です。

例リーンスタートアップのネットワーキングイベント。

リーン・スタートアップは、参加者にグローバルなネットワーキングの機会を提供するために、モブ・ミュージアムでネットワーキング・イベントを開催した。このイベントは、参加者全員が同じ志を持つ人と交流できるよう工夫され、没入的でインタラクティブな成功体験となった。

Takeaway:正式なイベントを通じてネットワーキングの機会を促進することは、プロフェッショナルな接続と業界関係を強化することができます。

資金調達ガラ

ファンドレイジング・ガラは、非営利団体(NPO)の典型的なイベントです。しかし、どんなビジネスでもこのようなチャリティイベントを開催し、そのブランドについて話題を作ることができる。

例えば、あなたの会社が慈善活動や地域社会向上の努力を強化したいとしましょう。その場合、慈善活動のための資金集めの催しを主催することができる。あるいは、あなたの会社がすでに慈善的なイメージを持っているのであれば、このようなイベントを開催することで、ブランド・アイデンティティを強化し、同業界の潜在顧客との接続を強化することができる。

このようなイベントの参加者は、通常、寄付者、慈善活動家、コミュニティ・リーダー、そして時には有名人で構成されます。そのため、認知度を高めるだけでなく、このようなイベントは人脈作りの絶好の機会となります。

例:カナダがん協会の水仙舞踏会の例

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/The-Canadian-Cancer-Societys-Daffodil-Ball.png イベント・マーケティング例としてのカナダがん協会の水仙舞踏会 /%img/

via

カナダ癌協会 _https://www.daffodilballbc.ca/。 カナダ癌協会水仙舞踏会 /%href/

カナダがん協会では毎年、水仙舞踏会というユニークな募金イベントを開催している。ソフトなジャズが流れる中、参加者はマスクを着用し、互いに交流することが求められる。ビジネスリーダー、慈善活動家、政府高官、セレブリティなど、知名度の高いゲストをリストアップしているこのNPOは、楽しさとエンターテインメントの雰囲気を演出することで、チャリティイベントの退屈さを解消している。

Takeaway:ファンドレイジング・ガラのような慈善イベントは、貴重なネットワーキングの機会を提供しながら、ブランドのCSR努力を増幅することができます。

ハッカソン

ハッカソンは、世界中からプログラマーや開発者が集まり、課題に取り組むプログラミング競技会です。参加者は数日間に渡って競い合い、トップパフォーマーが表彰されます。このようなイベントは、対面とバーチャルの両方で開催される。

技術系企業やソフトウェア企業であれば、ハッカソンを開催することで、ソーシャルメディアでブランドを宣伝することができる。その上、このようなイベントは革新的なアイデアの開発を促す。

続きを読む: ハッカソンの開催方法 例:MicrosoftのBuilding the Futureハッカソンの例

マイクロソフトが主催するBuilding the Futureハッカソンにプロの開発者やプログラマーが参加し、電動モビリティのソリューションを革新した。イベント全体はバーチャルで行われたが、それでも世界レベルで注目を集めた。

Takeaway:ハッカソンを主催することで、あなたのブランドに対する興奮を生み出し、技術コミュニティ内のイノベーションを向上させることができます。

トレードショー

Glassdoor社は、グローバルに多くの従業員を抱えています。全従業員の交流を促進するため、同社はチームビルディングのイベントの1つとしてボードゲーム大会を開催した。このボードゲーム大会では、異なる場所で働く社員同士でも交流が生まれ、新たな絆が生まれました。

Takeaway:チームビルディング活動は、従業員の絆を強め、コラボレーションを強化し、よりまとまりのある仕事環境に貢献する。

成功するイベント・マーケティングのプランニングと実行

イベントマーケティング成功への道は、インスピレーションを得るだけでは終わらない。最高の結果を得るためには、綿密なイベントマーケティング戦略をプランニングし、実行する必要があり、そこでアナリティクスとCRMの役割が発揮される。

イベントマーケティングの成功を評価するためのアナリティクスの役割。

アナリティクスは、重要なデータセットへのアクセスを提供し、出席率、エンゲージメント、参加率をモニターすることができます。これにより、イベントの到達範囲と潜在顧客への影響を理解することができます。

Measuring return on investment (ROI): イベントマーケティングのROIを細かくチェックすることで、目標を効果的に達成することができます。そのためには、生成されたリード、コンバージョン率、イベントの収益効果を測定するためのアナリティクスを検討することができます。

イベントマーケティングのROIを細かくチェックすることで、目標を効果的に達成することができます。そのためには、生成されたリード、コンバージョン率、イベントの収益効果を測定するためのアナリティクスを検討することができます。 聴衆のインサイトを得る:アナリティクスでは、聴衆をより深く理解するために聴衆のデモグラフィックや行動を分析することができます。これにより、今後のイベントマーケティング戦略を調整し、彼らのニーズや嗜好をより良く満たすことができます。

イベントマーケティングにおけるCRMの役割

データ管理の一元化: CRMシステムは参加者のデータを統合・一元化することで、複数のイベントにまたがるインタラクション、嗜好、エンゲージメント履歴などのKPIの追跡を容易にします。

CRMシステムは参加者のデータを統合・一元化することで、複数のイベントにまたがるインタラクション、嗜好、エンゲージメント履歴などのKPIの追跡を容易にします。 イベントのパーソナライズ: CRMは、詳細な参加者のプロフィールや嗜好に基づいてイベントをカスタム化することができます。このデータを活用し、個々のニーズや利息に合わせてイベント体験をカスタマイズすることで、参加者一人一人にとってより魅力的で適切な雰囲気を作り出すことができます。

CRMは、詳細な参加者のプロフィールや嗜好に基づいてイベントをカスタム化することができます。このデータを活用し、個々のニーズや利息に合わせてイベント体験をカスタマイズすることで、参加者一人一人にとってより魅力的で適切な雰囲気を作り出すことができます。 イベント後のフォローアップの確保:。 CRMシステム は、参加者へのタイムリーでパーソナライズされたフォローアップを促進します。自動化されたリマインダーやカスタマイズされたメッセージは、参加者一人ひとりが関連情報を受け取り、ブランドとの交流を継続することで、エンゲージメントを維持し、関係を強化し、コンバージョン率を向上させます。

イベントプランニングと実施にClickUpを利用する

インスピレーション、分析、CRM?チェック✅

必要なのは、効果的なイベント・マーケティング戦略を立案し、実行に移すためのツールだけです。

ClickUpは、イベントマーケティングを促進する機能と特徴を備えた、堅牢なプロジェクト管理ソフトウェアです。オールインワンの仕事管理スイートであるClickUpは、イベントマーケティングのアイデアと実行のギャップを埋めることができます。

イベントプランニングのためのClickUp。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png ClickUp 3.0 ダッシュボード・バンドル チーム目標付き /%img/

チームとのコラボレーション、タスクの割り当て、進捗の確認など、すべてClickUp Teamsで。

イベントの成功は、効果的なプランニングから始まります。ClickUpsは

/参照 https://clickup.com/teams/events ClickUpチーム /参照

クリックアップチームは、イベントが終わった後も参加者の心に残るようなイベントを企画・運営します。その方法をご紹介します:

使用方法 /を使う。 https://clickup.com/features/goals を使う。 ClickUp 目標 /を使う。 を使い、イベントのプランニングと一口サイズの目標を作成します。

レバレッジ /を活用しよう。 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /%href/ を活用してイベント予算を作成・共有し、イベントプランの財務状況をスムーズに把握しましょう。

時間管理にお困りですか?ClickUp Docs /をお試しください。 https://clickup.com/features/time-estimates ClickUp 見積もり時間 /をお試しください。 を使ってイベント実行に必要な合計時間を見積もり、すべてのタスクを滞りなく完了することができます。

と ClickUpタスク イベント戦略を実行するために使用します:

/イベント戦略を実行するために使用します。 https://clickup.com/features/chat-view ClickUpチャットビュー /クリックアップチャットビュー を使えば、あらゆる活動についてチームメンバーとリアルタイムで協力することができます。

ゼロ地点での状況を素早く確認したいですか?使用方法 /をご利用ください。 https://clickup.com/integrations/zoom ClickUp Zoomインテグレーション /%href/ を使用して、チーム通話のスケジュールと実行を行います。

チームメンバー、進捗中、作業負荷、その他すべての管理を クリックアップダッシュボード が促進します。このカスタマイズ可能なテンプレートは、イベントプランニングプロセス全体を効率化します。情報を整理し、実行の効率を加速させるために使用できる強固な基盤を提供します。

このテンプレートを使えば、以下のことが可能になります:

現実的なタイムラインでイベントをプランし、可視化する。

チームとリソースを大きな目標に合わせます。

イベントの計画と実行に関する進捗と個々のKPIの追跡

2.ClickUp Event Marketing Template

ClickUpによるイベントマーケティングテンプレート

イベント管理 は、ステップごとに異なるマーケティング施策からなる幅広い活動である。何だと思いますか? ClickUp イベントマーケティングテンプレート を使えば、イベント運営のマーケティング面をモニターできます。

その高度な機能は以下の通りです:

チームドキュメントビュー: マーケティングイベント検討用のドキュメントを保存します。

マーケティングイベント検討用のドキュメントを保存します。 イベントビュー: 今後のイベント、タスク、締め切りを追跡します。

今後のイベント、タスク、締め切りを追跡します。 ミーティング議事録ビュー: ミーティングのメモやディスカッションを記録・保存します。

ミーティングのメモやディスカッションを記録・保存します。 イベントカレンダービュー:日時を含む今後のイベントのプランと追跡

3.ClickUp Large Event Planning Template

クリックアップ大型イベントプランテンプレート

大規模なイベントをプランニングするのは大変そう、という方は

/をご覧ください。 https://clickup.com/templates/large-event-planning-t-140176846 ClickUp 大型イベントプランテンプレート /%href/

.カスタムフィールドや自動化などの高度な機能により、世界規模のマーケティングイベントを開催できます。このテンプレートは、イベントの予算から参加者まで、すべてを管理できるワンストップソリューションです。

さらに、以下のようなビューで情報に素早くアクセスできます:

イベント概要ビュー: イベント情報とタイムラインの詳細な記録を管理します。

イベント情報とタイムラインの詳細な記録を管理します。 ウェルカムビュー: イベントのロジスティクスを合理化し、ゲストの到着にまつわるアクティビティを調整します。

イベントのロジスティクスを合理化し、ゲストの到着にまつわるアクティビティを調整します。 出席者リストビュー: 出席者情報を管理し、正確性を確保します。

出席者情報を管理し、正確性を確保します。 ミーティング議事録ビュー:イベントプランニングプロセス中に行われた重要な決定を文書化します。

**4.ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート

ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート

多忙なイベントオーガナイザーのためだけに作られた

/をご利用ください。 https://clickup.com/templates/event-project-plan-t-182148294 ClickUp イベントプロジェクトプランテンプレート /%href/

を使えば、複数のイベントを簡単に管理できます。このテンプレートには、カスタマイズ可能なイベント追跡機能、カレンダー機能、ブリーフィング機能が含まれており、進行中のすべてのイベントを一元的に把握することができます。

このテンプレートはあなたをサポートします:

すべてのイベントがスムーズに進行しているかチェックする

すべてのイベントのテンプレート化された構造に従うことで、時間を節約します。

異なるイベント間でブランディングの一貫性を確保する

イベントマーケティングにClickUpを使用するメリット。

ClickUpをイベントマーケティングに利用する鍵は以下の通りです。 イベントマーケティングプランニング !