2026年にClaudeを活用して授業プランを立てる方法

授業計画は、学校の授業が終わっても終わらないことがほとんどです。

それは夜や週末、休息すべき静かな時間にまで及ぶ。活動の骨組みを作るだけでなく、異なる学習レベルへの適応、基準との整合、教材探し、そして授業があなたの生徒たちに確実に効果を発揮するよう調整することも含まれる。

全米教育協会によると、教師が授業プランに費やす時間は平均で週12時間にも上ります。これは授業そのものではなく、教えるための準備に費やされる、ほぼ丸1日分の追加労働時間です。

Claudeのようなツールは負担軽減を約束します。適切に活用すれば、これらのAIツールはプラン時間を劇的に短縮し、数時間かかっていた堅実な授業案を数分で生成できるよう支援します。

このガイドでは、授業計画にClaudeを効果的に活用する方法を解説します。適切なコンテキストの準備から、実際の教室を反映したプロンプトの作成、AI生成プランを自信を持って教えられる授業案へ磨き上げるまで。単なるタブの開閉ツールではなく、実用的な計画パートナーとしてClaudeを活用する術を習得できます。

授業プランにClaudeを活用する前に必要なもの

まず第一に、Claudeから得られる成果の質は、投入する情報の質に直接比例します。

事前にわずか10分間、考えや教材をまとめるだけで、イライラする書き直しや編集に費やす時間を大幅に節約できます。その方法を具体的に見ていきましょう：

✅ 学習目標を定義する

様々なAIプロンプト技法を探る前に、生徒に何を学んでほしいのかを明確にしておく必要があります。明確な学習目標は優れた授業の基盤であり、Claudeに目指すべき具体的なターゲットを与えます。これらがなければ、目的不明の活動の寄せ集めに過ぎないのです。

授業終了時までに生徒に「知ってほしいこと」「理解してほしいこと」「やること」を考えましょう。具体的に設定します。「南北戦争について学ぶ」といった広範な目標ではなく、測定可能な目標を目指します：「生徒は南北戦争の主要な原因を3つ特定し、それらが紛争にどう寄与したかを説明できるようになる」

カリキュラム基準と目標を整合させ、VARK学習スタイルを考慮することで、Claudeにさらなる文脈を提供できます。プロンプト内でこれらの基準を明記すると、AIが学年レベルに求められる厳密性と関連性を満たすコンテンツを生成しやすくなります。これは効果的な授業計画と評価における重要なステップです。

✅ コースの背景と制約条件をまとめる

教室はそれぞれ異なります。高校3年生15人のクラスで効果的なプランが、小学3年生30人のクラスでは通用しません。こうした文脈はClaudeが推測できない部分であり、汎用的なプランが失敗する理由です。

プロンプト作成を始める前に、教室の現状を簡単にリストアップしましょう：

基本情報： 学年、教科、授業期間数

生徒について： 一般的な読解レベル、英語学習者の人数、および対応が必要な個別の教育計画（IEP）上の配慮事項

利用可能なリソース： 活用できる（または利用できない）技術、画材、実験器具、その他の活動リミットとなる物理的資材

これらの制約を事前に明確にすることで、教室に1台のコンピュータしかない状況で、1人1台のiPadが必要な素晴らしいグループ活動をClaudeが提案するのを防げます。この簡単なステップにより、得られる授業プランが実際の教育環境に即したものになります。

✅ お好みの授業構成を選択

どの教師にも、授業のフローに関する独自のスタイルがあります。

5Eモデル（関与・探求・説明・深化・評価）、マデリン・ハンターの直接指導法、段階的指導法など、どの教授法を採用している場合でも、ご自身の好む構造をClaudeに伝えることが重要です。これにより、出力内容が馴染み深く、ご自身の指導スタイルに合致するようになります。

正式なモデルに従っていなくても問題ありません。Claudeにシンプルな論理的なフローを提示するだけで十分です。使える定番の構成例：

ウォームアップ： 生徒の思考を促す簡単な活動 指導法： 新しい概念を導入する部分 ガイド付き練習：クラス全体でやる活動 自主学習タスク：生徒が各自で完了するタスク 締めくくり：理解度を確認するための簡単なまとめや退出チケット

構造を明確に指定することで一貫性が生まれ、特に単元ごとに複数のプランを作成する場合に効果的です。これによりAIの出力が予測しやすくなり、既存のカリキュラムへの統合が容易になります。

Claudeで効果的な授業プランプロンプトを作成する方法

準備が基礎であるならば、効果的なプロンプトの作成は授業計画の骨組みです。精巧に作られたプロンプトは、より有用な出力を導く詳細な指示セットです。優れたプロンプトは、より完全で実用的な授業計画につながります。

最初から完璧に仕上げようと気負う必要はありません。

プロンプトエンジニアリングは練習で上達するスキルです。重要なのは可能な限り具体的で構造化されたプロンプトを作成すること。時にはプロンプトチェイニングなどの技法も活用しましょう。効果的なプロンプトの式を見つけたら保存してください。将来の授業で再利用・適応できるため、さらに時間を節約できます。

学年、教科、時間制約を含める

以下の3点は必須事項であり、作成するすべての授業プランプロンプトに含めるべきです。

これらが組み合わさることで、Claudeが関連性のある実用的なプランを生成するために必要とする、最も基本的かつ重要な文脈の要素が形成されます。

学年レベル： これは、発達段階に適した語彙、概念の複雑さ、活動の種類を決定します。

科目： これはコンテンツの正確性と最適な教授法の期待値を設定します。理科の授業は文学の授業とは異なる構成を必要とします。

時間制約： 授業のペースを決定します。90分のブロックプランと45分の期間ではプランが大きく異なります。

これらの詳細を自然なプロンプトに組み込む方法は以下の通りです：

「10年生生物授業向け、有糸分裂の過程に関する50分間のプランを生成してください。」

このシンプルな文が、Claudeが関連性のあるプランを生成するために必要な基本情報を提供します。

ClickUp Brain内からClaudeにプロンプトを入力したところ（そう、単一インターフェースで複数のLLMをサポートしています）、こんな応答が返ってきました！

指導モデルと生徒のニーズを明確に指定する

次に、授業プランをあなたの教室に合わせて調整する詳細を追加しましょう。準備段階で選択した指導モデルに名前を付けることから始めます。例えば、「この授業では『私が示す、皆で実践する、各自で実践する』段階的移行モデルを使用する」と記述できます。

次に、生徒のニーズを具体的に把握しましょう。ここで授業が教室の全員にとって理解しやすく魅力的なものになるよう調整できます。Claudeに求める内容を具体的に指定してください。

「グループディスカッション中に、英語学習者向けの文の始め方を提示する。」

「自主練習を早く終えた生徒向けの追加課題を用意する。」

「運動感覚型学習者向けに、ワークシートの代わりに実践的な代替案を提案してください。」

英語授業では、エージェントプロンプトを活用し、様々な読解レベルをサポートするテキスト例を掲載した「トーンとムード」ワークシートの作成を依頼できます。Claudeはこうした差別化された教材を生成可能ですが、明示的に依頼した場合に限ります。

最初のプロンプトに対するClaudeの応答

特定の授業構成要素をリクエストする

完全な授業プランは、エンジニアリングプロジェクト管理ソフトウェアで管理されるプロジェクトと同様に、単なる活動内容以上の要素を含みます。授業を円滑に進めるための、小さくても不可欠な要素すべてが含まれるのです。これらの要素を明示的に求めなければ、Claudeはおそらくそれらを省略してしまうでしょう。

授業の最初から最後までを構想し、必要なものをすべてリクエストしましょう。効果的なチェックリストには以下を含めます：

学習目標

今日の核心的な問い

ウォームアップまたはベルリンガー活動

直接指導における重要なポイント

生徒に尋ねる質問付きガイド付き実践活動

自主練習タスク

形成的評価または退出チケット

必要な教材のリスト

各セクションの見積もり時間を確認するのも賢明な手法です。これにより授業のフローを可視化し、教室に立つ前にペース配分の問題を特定できます。これは授業計画と評価を統合する上で極めて重要な要素です。

回答者の62%がChatGPTやClaudeのような対話型AIツールに依存しています。チャットボットの親しみやすいインターフェースと、コンテンツ生成、分析、データベース作成支援など多岐にわたる能力が、様々な役割や業界で人気を集める理由かもしれません。 しかし、ユーザーが毎回別のタブに切り替えてAIに質問しなければならない場合、関連する切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担が時間の経過とともに蓄積されます。

Claudeの授業プラン出力のレビューとカスタム方法

AI生成の授業プランを完成品として扱うのはよくある間違いです。確かな初稿ではありますが、実際に教室で効果を発揮するには人間の調整が必要です。

Claudeは、昨日の授業で半数が校外学習に出かけていたことや、火災訓練のスケジュールがタイミングを狂わせたことなど知りません。あなたの確認とカスタマイズによって、汎用的な文書が実際に使えるものへと変わります。こここそが、あなたの専門的な判断が最も重要となる場面です。

授業のタイミングとペースを確認しましょう

AIの見積もり時間はあくまで推定値です。平均値に基づいたもので、あなたの教室特有のリズムは考慮されていません。生徒が活動間を移行するのに実際どれだけの時間がかかるか、新しい概念についてどれほどの質問が出るかは、あなたが最もよくご存知でしょう。

生成されたプランを読み込み、特定の生徒を想定しながら各ステップを頭の中でシミュレーションしましょう。

現実的に考えましょう： クラウデが10分のアクティビティを提案しても、生徒に15分かかると分かっている場合はプランを調整してください

余裕を持たせる：予期せぬ質問や技術的なトラブル、プランできない魔法のような教育の瞬間のために、常に数分間の余裕を追加しましょう。

💡プロのコツ：AI生成レッスンの最も弱い点はペース配分です。現実的な時間チェックを素早く行うことで、時間切れや20分も早く終わってしまう事態を防げます。

指導者としての独自の視点と地域の文脈を加えましょう

Claudeが生成する授業プランは、時に少し…機械的な感じがすることがあります。あなたの指導を唯一無二のものにしている個性や温かみが欠けているのです。生徒は授業があなたらしくないと感じ取ります。その違和感が学習意欲を妨げる可能性があります。

プランにあなた自身のスタイルを反映させる絶好の機会です。

独自のストーリーや例を追加： コンテンツを生徒の生活、地域社会、過去の授業内容と接続しましょう

日常的な習慣を取り入れる： 授業の始め方やコールアンドレスポンスなど、特定の方法がある場合は、それをプランに書き込んでください

表現を調整する： 実際の話し方に合わせて言葉を変えましょう。「それでは活動を始めましょう」などと言わない場合は、より自然な表現に変更してください。

授業を自分自身のものと感じさせることで、生徒がコンテンツに没頭できるようになります。

生徒ごとに学習の差別化を調整する

Claudeは差別化のための提案を提供できますが、生徒の個々のニーズに関する専門家はあなたです。AIの提案は優れた出発点ですが、教室にいる実際の子どもたちに合わせて調整する必要があります。

プランを見直す際には、特定の生徒について考えてみてください。

段階的指導： 提案された文の書き出しは特定の英語学習者にとって十分か、それとも単語リストも必要か？

拡張課題： 上級生向けの課題は、本当に挑戦的な内容か、それとも単なる仕事の繰り返しではないか？

配慮措置：このプランは、生徒の個別教育計画（IEP）に記載された具体的な配慮措置に沿っていますか？

ここであなたの専門性が活きます。AIは差別化のためのアイデアを提供できますが、それを生徒に効果的に適用できるのはあなた自身です。

将来の使用に向けて授業プランを保存・整理する方法

素晴らしい授業プランを作成し、磨き上げるのに何時間も費やしても、結局はパソコンのランダムなフォルダに埋もれてしまい、二度と目にすることはありません。

授業プランが複数の文書やフォルダに散らばっていると、昨年行ったあの素晴らしい活動を検索する貴重な時間を浪費してしまいます。この非効率な状態では、一貫性のあるカリキュラムを構築したり、同僚と教材を共有したりすることが困難になります。

体系化された授業プランシステムは後々の時間を節約します。優れた教材を簡単に検索・再利用・改良でき、長期的に数時間の削減につながります。

もちろん、Claudeは授業プランの草案作成を得意としています。白紙のページから確かな初バージョンを素早く作成するお手伝いをします。

しかし授業が成立した後も、教師はより困難な課題に直面します：

これはどこに配置されますか？

再利用するにはどうすればよいですか？

来週はどのように適応させればよいですか？

すべてを作り直さずに共有するにはどうすればよいですか？

そこでClickUpの出番です。AI出力を使い捨ての文書として扱うのではなく、ClickUpは授業計画を反復可能な体系化されたワークフローに変え、クラス・学期・教育チームを超えて拡張します。実際のワークフローの構築方法をご覧ください。

ClickUp Brainによる柔軟なAI下書き作成から始めましょう（マルチモデル対応、ロックインなし）

ClickUp Brainは複数のAIモデルをサポートし、タスクのコンテキスト内で直接アクセス可能

どの授業も同じように始まります：アイデアの草案作成、修正、そして磨き上げです。

ClickUp Brainなら複数のAIモデルを一箇所で利用可能。特定のアシスタントに縛られることはありません。授業のアウトライン作成にはClaudeを、指示文の簡略化にはChatGPTを、評価問題の生成には別のモデルを――ツール間でコンテンツをコピーすることなく使い分けられます。

タブやツールを切り替える必要はありません。Brainはワークスペースに直接組み込まれています。つまり、ユニットプラン、基準文書、先週の授業など、現在取り組んでいる内容に基づいてプロンプトを作成できるのです。

教師にとって、これはアイデアが生まれる瞬間の摩擦を解消します。「最高のAIツール」を選ぶ代わりに、目の前のタスクに最適な成果物を選択するのです。

授業プランを実行可能な指導タスクに変換する

授業プランが完成したら、本当の仕事が始まります：教材の準備、進度の調整、評価の整合、そして何も見落とさないようにすることです。

ここがClickUpタスクが授業実施の基盤となる場所です。単一の授業が、単なる文書ではなく全体像を捉えたタスクとなります。カスタムフィールドを使用して以下を定義できます：

学年と教科

授業期間

複雑度または差別化レベル

学習指導要領への準拠

授業フォーマット（講義、グループワーク、実習、ディスカッション）

そこから、教師が実際に準備する方法を反映したサブタスクが展開されます：収集すべき教材、最終調整が必要なスライド、印刷すべきワークシート、確認すべき評価課題など。頭の中のチェックリストや散らばったメモを管理する代わりに、その授業に必要なすべてが構造化された一箇所に集約されます。

ClickUpタスクとサブタスク内で授業プランがどのように構成されるかをご紹介します

ClickUpドキュメント内で拡張、共同作業、改良を進めましょう

授業の詳細の一部はチェックリストに収まりきらない。それらにはスペースが必要だ。

ClickUp Docsは授業コンテンツそのものが存在する場所です。つまり、完全な指示、ディスカッションのプロンプト、説明例、配慮事項、振り返りの質問がすべて、タスクに直接リンクされた共同編集可能なドキュメントにまとめられています。

これにより反復が自然に行えます。授業実施後に表現を修正したり、効果的だった点・改善点をコメントで残したり、電子メールでバージョンをやり取りすることなく共同教師と協働できます。

タスクは構造を与え、ドキュメントは深みを与えます。両者を組み合わせることで、教師の思考プロセス——組織化されつつも柔軟な——を反映します。

ClickUpのAI搭載ドキュメントを活用して、授業計画の作成と改善を迅速に行いましょう

企業検索であらゆる授業を瞬時に見つけ出す

授業プランはClickUpドキュメントに保存されているかもしれません。ワークシートはGoogle Driveにあるかもしれません。昨年の評価基準はPDF添付ファイルや古いコメントスレッドに埋もれているかもしれません。

ClickUpの企業検索は、ClickUp内部だけでなく接続されたワークスペース全体とサードパーティアプリを横断検索することでこの課題を解決します。

つまり、一箇所で検索するだけで、以下の情報を即座に表示できます：

ClickUpドキュメントに保存された授業プラン

連携したGoogleドキュメントやGoogleドライブ内のワークシートやスライド資料

添付ファイル、PDF、およびタスクにリンクされているファイル

過去のコメント、指示、および過去の授業に関連するメモ

教師にとって、これは実際の授業現場で極めて重要です。明日の授業プランを立てるとき、代講の準備をするとき、週の途中で単元を調整するとき、エンタープライズ検索を使えば、たとえ数か月前に別のツールで作成した資料でも、数秒で取り出せます。

これまでの指導履歴全体を検索可能なライブラリに変換。初日からすべてを移行する必要はありません。

ClickUp企業検索で全ての仕事コンテキストを一元管理

ClickUpのノーコードAgent Studioを使えば、教師はコードを1行も書かずにカスタムスーパーエージェントを簡単に構築できます。 エージェントが探すべき内容と実行すべきアクションを定義します。例：- 新しい授業タスクを確認し、未設定の目標をフラグ付け- 授業構成要素のサブタスクを自動生成- 差別化アイデアを提案- 未確認の授業がある場合にリマインダーを送信 時間の経過とともに、スーパーエージェントはあなたのプランに適応します。バックグラウンドで反復的なセットアップ仕事を静かに処理するため、あなたのエネルギーは指導、創造性、そして生徒たちに集中し続けられます。 一度設計すれば毎週再利用可能な、仮想ティーチングアシスタントと考えてください。

このワークフローが教師に効果的な理由

Claudeは下書き作成を高速化。ClickUpは継続的な指導力の向上を支援します。

マルチモデルAI、構造化されたタスク、共同編集可能なドキュメント、強力な検索機能を単一システムに統合することで、授業計画は使い捨ての仕事から脱却し、進化し続ける教育ライブラリへと変貌します。

ClickUpを使えば、次回の授業を容易にするシステムを構築できます。これが、AIを時折使うのと、実際の授業に組み込むのとでは大きな違いです。

授業プラン作成におけるClaude使用時のよくある間違い

AIを活用した授業計画では週5.9時間の削減が可能ですが、注意すべき落とし穴がいくつか存在します。これらのミスを回避することで、授業計画におけるエンジニアリング効率を向上させ、生徒に効果的な授業を創出できます。

曖昧なプロンプト： 「第二次世界大戦の授業」とだけ依頼するのは広すぎます。汎用的で使い物にならないプランしか得られません。具体性が最大の味方です

レビューを省略しない： AIの出力を最終成果物として扱うのは失敗への道です。常に正確性、ペース配分、生徒への適切性を確認してください。

差別化を忘れる： クロードは差別化のための優れたアイデアを提供できますが、自動的に行ってはくれません。修正を依頼し、生徒の特定のニーズに合わせて調整する必要があります。

プロンプトを保存しない場合： 優れた結果をもたらすプロンプトを作成したら、プロンプトライブラリに保存しましょう！

コンテンツを疑いなく信頼すること： AIは誤りを犯す可能性があります。特に専門的または複雑な科目では、事実情報をカリキュラムや他の信頼できる情報源と照らし合わせて必ず再確認してください。

個性を失わないために：ロボットが書いたような授業にならないよう、プランにあなたの個性・エピソード・独自の指導スタイルを反映させ、生徒の関心を維持しましょう。

🎥 効果的な組織化は個々の授業プランを超え、週単位のワークフロー全体に及びます。計画ルーティンの継続性を保ち、AI生成の授業プランを授業スケジュールにシームレスに統合するための週単位の構造化について、この実践的なガイドをご覧ください。👇🏼

ClickUpでClaudeの授業プランを10倍効率化

AIは教師としてのあなたの判断に取って代わることはありません。しかし意図を持って活用すれば、時間と明快さ、そして心のスペースを取り戻すことは可能です。

Claudeは授業計画の草案作成に強力ですが、真の効率化はその後にあるのです。時間をかけてそれらのプランを見直し、磨き上げ、再利用することで、AIは一時的なショートカットから持続可能な計画システムへと進化します。文脈やプロンプト、完成したプランを保存する場所がなければ、同じ仕事を何度も作り直す羽目になります。

そこでClickUpの出番です。授業計画、プロンプト、教材、メモを1つの共有ワークスペースで整理することで、成長と共に進化する「生きている授業ライブラリ」を構築できます。

Docs、Search、ClickUp Brainが連携することで、過去の授業は次週のプランでも次学期のプランでも、簡単に見つけられ、適応させ、改善できます。計画作業がより軽快で整理されれば、毎週10～12時間も費やすことなく、教えることに集中できるようになります。

すべての授業プランを1つの共同作業スペースに集約しましょう。 ClickUpで今すぐ無料で始められます。

よくある質問

はい、同じ原則が適用されます。明確な目標、対象者に関する背景情報、必要な具体的な構成要素のリストを提供することで、教室での授業だけでなく、トレーニングやオンボーディング資料の生成にもClaudeを活用できます。

Claudeはスタンドアロンツールです。つまり、授業計画を保存している場所とClaudeの間でコンテンツをコピー＆貼り付けできます。既存の文書やタスクにアクセスして文脈を深めるには、ClickUpワークスペースに直接統合されたClickUp AIをご利用ください。

最適な方法は、共有型の一元管理プラットフォームを活用することです。授業計画を共有ClickUpワークスペースに保存し、科目・単元・学習基準別に整理することで、チーム全員が検索・共同編集可能な共有ライブラリを構築できます。AI生成計画を補完するため、Vertex42の「週間授業計画テンプレート」を活用すれば、従来型の印刷可能なフォーマットも利用可能です。

Claudeは便利な下書きツールですが、専門教育者の代わりにはなりません。生徒の状況を把握できず、教室の状況を観察できず、エラーをすることもあります。常に専門的判断をもって出力を確認・調整してください。