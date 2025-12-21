ClickUp ブログ
16種類の無料債務返済トラッカーテンプレートで、債務管理と早期解消を実現

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025年12月21日

借金というのは、いつの間にか忍び寄ってくるもの…

カードでちょっと支払う、あちらで「7日間無料お試し」のサブスクリプションを契約するうちに、気づけば3つの異なる期日が迫り、どの残高を優先すべきか見当もつかない状態に。

全体像を見ると、その重圧感が納得できる：2025年第2四半期における米国のクレジットカード残高は約1兆2100億ドルに達した。日常生活に追われる間に、背景で静かに複利で膨れ上がる莫大な利息である。

債務返済テンプレートは、「これでうまくいくといいな」から「この支払いをすればどうなるか分かっている」へと切り替える手段です。残高、金利、最低支払額、期日をすべて1ページにまとめます。

このガイドでは、ClickUp、Google スプレッドシート、Excel、印刷可能なテンプレートなど、16種類の無料債務返済トラッカーテンプレートを紹介しています。これにより、ご自身のペースで債務返済を管理できます。

債務返済トラッカーテンプレートとは？

債務返済トラッカーテンプレートは、債務返済を一元管理するツールです。 各アカウントの現在の残高、金利、最低支払い額、支払期日、およびプランする支払い額をリストします。

ほとんどのレイアウトでは、選択した返済方法に基づき、残高の合計、完済予定時期の推定、支払利息総額も表示されます。

債務は「スノーボール方式」（残高が最も少ないものから返済）または「アバランチ方式」（金利が最も高いものから返済）で分類できます。

毎月の支払い額や追加支払いを記録するたびに、テンプレートが残高を更新し、次に集中すべき債務をハイライト表示します。フォーマットは印刷可能なチェックリストから、Google スプレッドシートや Microsoft Excel での債務返済スプレッドシート、時間の経過に伴う進捗を追跡するワークスペーステンプレートまで多岐にわたります。

優れた債務返済計画テンプレートの条件とは？

優れた債務返済トラッカーテンプレートは、すべてのアカウントを明確に把握し、キャッシュフローに合った返済戦略を検討し、手間をかけずに着実な進捗を追跡するのに役立ちます。

理想的なテンプレートには以下が含まれるべきです：

  • 現在の残高、金利、最低支払額、期日、プランによる支払い額の入力フィールド
  • スノーボール方式（残高が最も少ないものから返済）またはアバランチ方式（金利が最も高いものから返済）で並べ替え可能
  • 総債務額、残高、完済予定時期の自動計算機能付き
  • 毎月の支払い額や追加支払いを記録するたびに、総利息額と支払利息額の計算を自動実行
  • 明確な次の債務指標で、新たな1ドルごとに役割を割り当てます
  • Google スプレッドシートやMicrosoft Excelで、透明性のある式による簡単・迅速な更新が可能
  • プロモーション金利の期限リマインダーや最低支払いアラートは、コスト増加の原因となる可能性があります

👀 豆知識：米国のクレジットカード明細書には、最低支払額のみを支払った場合の完済までの期間と、36ヶ月で完済するために必要な固定月額が記載される必要がありますプランの正確性を確保するため、これらの数値をトラッカーに組み込んでください

無料債務返済計画表テンプレートの概要

最高の無料債務返済トラッカーテンプレートの要約はこちら：

テンプレート名テンプレートをダウンロードこんな方に最適です主な機能視覚的フォーマット
ClickUp 個人予算テンプレート無料テンプレートを入手予算と債務を一元管理したい個人・小規模所有者向け収入・請求書・債務を可視化；スノーボール法/アバランチ法の切り替え；累計計算＆リマインダー機能リスト、テーブル、ダッシュボード
ClickUpシンプル予算テンプレート無料テンプレートを入手返済資金を無料で確保できる軽量な予算管理を求めるすべての方へ整理されたカテゴリ；予算プラン/収入/純現金/支出のビュー；簡単なエクスポート機能リスト、テーブル
ClickUp 支払い履歴テンプレート無料テンプレートを入手明確な監査証跡が必要な世帯やチーム領収書フォーム；ステータス（未処理／完了）；方法／領収書番号入力フィールド；顧客テーブルフォーム、リスト、テーブル
ClickUp 月次経費報告書テンプレート無料テンプレートを入手月々の支出を追跡する家庭や小規模チーム向け1つの実行ログ；カテゴリ別ビュー；月次比較；簡単なエクスポートドキュメント、テーブル
ClickUp財務管理テンプレート無料テンプレートを入手フリーランス、中小企業、家計管理を集中化する家庭向け予算＋支出＋債務をhubで一元管理；28種類のステータス；期日フラグリスト、カレンダー
ClickUp 財務目標設定テンプレート無料テンプレートを入手個人／チームが「借金返済」をマイルストーンに変えるスマートビュー；マイルストーン；進捗追跡；ステータスロールアップ目標、リスト、ドキュメント
ClickUp財務分析テンプレート無料テンプレートを入手意思決定前に明確な状況把握が必要な小規模チーム収入/支出テーブル；簡易チャート；四半期/月次比較；簡単共有ドキュメント、テーブル、チャート
Excel/Google スプレッドシート 個人債務管理テンプレート (Template.net)テンプレートをダウンロードスプレッドシートユーザー向け全債務リスト残高/金利/最低返済額/支払期日用の列；合計欄；スノーボール法/アバランチ法に対応Excel、Google スプレッドシート
Excel/Google スプレッドシート用月次債務管理テンプレート (Template.net)テンプレートをダウンロード月次返済追跡一覧表月別支払期日ビュー追加支払い列返済総額Excel、Google スプレッドシート
Excel/Google スプレッドシート用債務管理ツール (Template.net)テンプレートをダウンロード債務の総括リストを作成している方へ貸し手、残高、金利、最低支払い額、支払期日；プロモーション/自動支払いのメモ；クイックソートExcel、Google スプレッドシート
スプレッドシート債務返済テンプレート（クレジットカナダ）テンプレートをダウンロード非営利団体による既成のプランを求める方々スノーボール方式/アバランチ方式を内蔵；月ごとのスケジュール；利息総額Excel、Google スプレッドシート
Excel債務返済プランナー＆トラッカー（The Happy Giraffe）テンプレートをダウンロードプランと管理機能を1つのファイルで実現したいユーザー向け次の債務ガイダンス；支払いを繰り越す；予測債務完済日Excel、Google スプレッドシート
債務返済トラッカー（5-in-1）（Vertex42）テンプレートをダウンロード複数の債務を追跡する視覚的進捗ファン向け自動目標金額設定；チェックボックス／色ボックス；日付スタンプExcel、印刷可能なPDF
債務雪だるま方式トラッカー (Vertex42)テンプレートをダウンロード視覚的な成果を素早く得たいスノーボール方式ユーザー向け条件付きフォーマットによる雪だるま式グラフの塗りつぶし；最小/追加参照Excel、印刷可能なPDF
借金ゼロへの道筋チャート (Vertex42)テンプレートをダウンロード月次「進捗管理シート」ユーザー進捗に応じて表示されるグラフィック；シンプルな月次残高記録Excel
債務返済トラッカーグリッド (Vertex42)テンプレートをダウンロード紙に書きやすい、チェックボックス式のトラッカー200セルのグリッド；債権者/最小返済額/初期債務額のスペース付き；冷蔵庫に貼れるサイズExcel、印刷可能なPDF

16種類の債務返済トラッカーテンプレート

債務追跡はプランが破綻する前に崩れがちです。残高はスプレッドシートにリストされ、期日は電子メールに埋もれ、銀行のAIボットとは「どの債務を優先すべきか？」と別々のチャットを交わす羽目になります。

これがリアルタイムのワークスプロール（仕事の拡散）であり、単純な決断さえ必要以上に難しく感じさせる。

ClickUpはこれら全てを統合型AIワークスペースに集約します残高、期日、返済戦略、そして「支払い実行」タスクが、ドキュメント、リマインダー、AIと並列管理されます。

債務を一度入力すれば、定期支払いを設定し、余裕がある時は追加金額を投入。5つのタブを切り替える必要なく、進捗状況をリアルタイムで確認できます。

お金の管理を効率化するスペースをお探しなら、ClickUp Financeが予算・請求書・キャッシュフロー用の既成ビューとダッシュボードを提供します。

あるG2レビュアーが述べたように、

ドキュメント、目標設定、チャット、ホワイトボードなど、多くのツールが1つのプラットフォームに統合されている点も気に入っています。アプリを切り替える手間が省けるからです。

今日から始められる実用的な債務返済テンプレートをいくつかご紹介します。

1. ClickUp 個人予算テンプレート

ClickUp 個人予算テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpでタスクを作成し、ClickUp個人予算テンプレートで支出アイテムを分類・追跡しましょう

ClickUp個人予算テンプレートは、収入・請求書・債務返済を一元管理。現実のキャッシュフローに基づいた返済プランを立てられます。全アカウント・全期日・確実に支払える金額を、推測なしで把握可能。

セットアップは数分で完了します。各アカウントの現在の残高、金利、最低支払い額を入力し、住宅費、光熱費、その他の生活必需品への月々の支払いをリストアップできます。

支払いを記録し、臨時返済を追加するたびに、残高と完済予定日が自動更新されます。次に集中すべき債務が常に明確になり、今日の支払いが計画通りに進んでいるかどうかも把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 収入、固定費、債務支払いを一箇所で管理
  • 返済戦略に合わせて、残高が最小のものから、または利息が最も高いものから債務を並べ替えられます
  • 支払い期日と最低支払額を追跡し、延滞金を回避しましょう
  • 返済の進捗に合わせて、総債務額、残高、支払利息総額がリアルタイムで更新されます

✨ こんな方に最適： シンプルな予算管理で着実に債務返済を進めたい個人・小規模ビジネス所有者

2. ClickUp シンプル予算テンプレート

ClickUpシンプル予算テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpシンプル予算テンプレートで予算カテゴリを視覚的に表現しましょう

予算は、読みやすく更新が簡単な場合に最も効果を発揮します。ClickUpシンプル予算テンプレートでは、収入と支出を整理した見やすいリスト、手元資金の概況を素早く把握できる機能、クレジットカードや学生ローンの月々の支払いをメモする欄が用意されています。

カテゴリは一度設定すれば、支出が発生した時点で記録できます。お金の流れを可視化し、節約すべき箇所や追加支払いに充てられる金額が一目でわかります。無料の支払いができる箇所もわかります。

雪だるま方式を好む場合は、余剰資金を最も残高の少ない債務の返済に充てられます。雪崩方式を選択する場合は、余剰資金を金利が最も高い債務の返済に充てられます。

共有や確認も簡単です。予算プランを開き、今月の合計を確認し、スプレッドシートを再構築することなく来週の支払い額を調整できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 収入、請求書、自由裁量支出を視覚的に分類
  • 予算プラン、収入、純現金、スタートガイド、支出用の準備済みビュー
  • 月別、小計、累計額を追跡するためのカスタムフィールド
  • パートナーやアドバイザーと状況を共有するためのクイックエクスポート機能付き
  • 支払期日と月々の支払い額を確認するための軽いリマインダー

✨ こんな方に最適： 複雑なセットアップなしで、債務返済に充てる現金を確保できるシンプルな予算管理を求めている方。

💡プロのコツ：各債務の期日にClickUpリマインダーを設定すれば、延滞金やクレジットスコアの低下を回避できます。支払日の数日前に通知する繰り返しリマインダーを作成すれば、資金移動や予算調整の時間を確保できます。

リマインダーは優先度でカスタム可能—最も利息の高い債務を緊急扱いとしてマークすれば、それらの支払いを常に最優先で意識できます。

ClickUpリマインダー - 債務返済トラッカーテンプレート
ClickUpリマインダーで返済期限を確実に管理

3. ClickUp 支払い履歴テンプレート

ClickUp 支払い履歴テンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpの支払い履歴テンプレートで、支払い管理と追跡を一元的に行いましょう。

ClickUpの支払い履歴テンプレートは、支払った金額と受け取った金額の継続的な記録を保持します。支払い金額、日付、方法、参照番号をメモし、クレジットカード請求書、個人ローン、その他の金融債務にタグ付けできます。

これにより、最低支払いの確認、期日の可視性、月間のキャッシュフローの推移把握が迅速に行えます。

回答の検索は簡単です。未処理アイテムをフィルタリングしたり、クライアントテーブルで過去の取引履歴を確認したり、記録用に整理されたスナップショットをエクスポートしたりできます。先月の支払いが期日通りに行われたことを証明する必要がある？ すぐに確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 入出金を一元管理できる場所
  • ステータスを明確に表示し、未処理と完了を区別
  • 金額、返済方法、領収書番号、メモ欄など便利なフィールド付き
  • 領収書エントリー、クイックスタート、クライアントテーブル、全アイテム用の準備済みビュー
  • 今後の支払い日と月々の支払額を確認するための、優しいリマインダー機能付き

✨️ こんな方に最適： 債務返済と日常の支払いをスケジュール通りに管理し、明確な監査証跡を残したい個人、世帯、小規模チーム。

💡プロのコツ：ClickUp Brainはリストや文書を読み取り、前月の支出をカテゴリー別に要約、超過分を指摘、残高と金利に基づいた雪だるま式または雪崩式返済プランを作成します。これらのプランを日付付きタスクとリマインダーに変換するため、テンプレートが日常の習慣に変わります。以下のようなプロンプトを試してみてください：

  • 「今月の支出をシンプル予算リストから要約し、プラン超過のカテゴリーをハイライト表示する」
  • 「これらの残高と年率（APR）から債務雪だるま方式を作成し、期日を追加し、月々の追加支払額を3000に設定してください。」
  • 「12ヶ月で完済するには何を削減すべきか？2つのシナリオを示し、それに応じてタスクを更新する」
ClickUp Brainで支出を要約し分類し、月次レビューを実施しましょう
ClickUp Brainで支出を要約し、カテゴリー分けして月末のレビューを簡単に

4. ClickUp 月次経費報告書テンプレート

ClickUp 月次経費報告書テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUp月次経費報告書テンプレートで、予算を整理し支出を素早く簡単に追跡しましょう。

ClickUp月次経費報告書テンプレートは、月単位の単一かつ継続的な記録を提供し、予期せぬ支出に驚く前に支出状況を明確に把握できるようにします。

通常の固定費や日常的な支出を追加し、適切に分類しましょう。支出パターンがすぐに明らかになります。これにより債務返済も簡素化され、キャッシュフローを調整し、追加支払いを最小残高の債務に充てるか、最高利息の債務に充てるかを判断できるようになります。

答えが必要な時、探す必要はありません。今月と前月を比較し、共有用のスナップショットを素早く取得し、次回の支払い額をより確信を持って設定しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 固定費と変動費を一箇所に記録し、明確な月次合計を把握できる
  • カテゴリビューで簡単節約を実現
  • 必要な時に簡単にエクスポートして、整理されたスナップショットを取得できます
  • 月ごとの比較で傾向を早期に把握
  • 返済プランにおいて追加支払いのための現金を確保する実用的な方法

✨️ こんな方に最適： 着実な債務返済をサポートする正確な月次報告を求めるご家庭や小規模チーム。

💡 プロのアドバイス： プランを確定する前に、このシンプルなClickUpリスク評価計算機 で簡単にチェックし、変動金利や延滞料のリスクを早期に発見しましょう。

5. ClickUp 財務管理テンプレート

ClickUp財務管理テンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUp財務管理テンプレートで、最大28種類のカスタムステータス付きタスクを作成

ClickUp財務管理テンプレートは予算・支出・債務返済を一元管理。プランと実際のキャッシュフローを照合し、継続可能な支払い額を設定できます。

定期的な請求書、変動費、その他の財務上の義務を追加し、優先的に返済したい債務にラベルを付けられます。短期的な成果を重視する場合は、残高が最も少ない債務に集中しましょう。利息を最小限に抑えるには、追加支払いを金利が最も高いアカウントに振り向けます。

いずれの方法でも、次のステップと返済時期への影響が明確に把握できます。月単位で比較し、削減すべき支出項目を特定し、月々の支払い額を増やすタイミングを判断できます。この概要はパートナーや経理担当者と簡単に共有できるため、意思決定をスムーズに進められます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 予算と支出を債務返済と並行して、一つのワークスペースで管理しましょう
  • キャッシュフローを明確に把握し、現実的な月々の支払い額を設定しましょう
  • プランを再構築せずに、スノーボール方式とアバランチ方式の優先度を比較
  • 今後の支払い日や更新日をマークして、手数料を回避しましょう
  • 簡潔な要約を共有して、迅速な確認と意思決定を実現しましょう

✨️ こんな方に最適： 予算管理、キャッシュフローの監視、余剰支払いの適切な債務への振り分けを一元管理したい中小企業所有者、フリーランス、一般家庭

6. ClickUp 財務目標設定テンプレート

ClickUp 財務目標設定テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpの財務目標設定テンプレートで進捗を追跡し、データに基づいた意思決定を実現しましょう。

目標は数値と連動して初めて機能します。ClickUpの財務目標設定テンプレートは、「借金返済」や「3ヶ月分の生活費を貯蓄」といった構想を、実際に追跡可能な明確なステップに変換します。

達成するには、債務返済目標を設定し、最小残高や最高利息の債務に対するチェックポイントを追加し、キャッシュフローを損なわない安定した月々の支払いを設定できます。

収入や支出が変化した際、プラン全体を書き直す必要はなく、次のステップを調整するだけで済みます。進捗状況も一目で把握可能。次の行動を決める前に、順調に進んでいる項目、後押しが必要な項目、追加支払いが最も効果的な箇所を確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 漠然とした資金目標を具体的なステップとマイルストーンに変換しましょう
  • 毎月の支払いをキャッシュフローに合わせて調整し、プランを現実的なものにしましょう
  • 追加のスプレッドシートなしで、債務返済の進捗状況を追跡できます
  • 優先度をマークして、次に集中すべき債務を把握しましょう
  • パートナーやチームメイトと情報を共有し、連携を保つための簡単なスナップショットを共有しましょう

✨️ こんな方に最適： 明確で測定可能な目標を設定し、着実な債務返済を導きたい個人や小規模チーム。

7. ClickUp財務分析テンプレート

ClickUp財務分析レポートテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUp財務分析レポートテンプレートで、収入、支出、利益、損失などを追跡しましょう。

数字を信頼できなければ、決断は停滞します。ClickUp財務分析テンプレートは、収入・支出・利益・損失を数分で読める明確なレポートに集約。シンプルなテーブルが視覚化され、資金の流れを説明しやすくなります。

このテンプレートは債務返済プランと相性が良いです。どの費用が増加しているか、毎月の支払い後に残る自由資金の額、追加支払いを最小残高の債務に充てるべきか、それとも最高利息の債務に充てるべきかが確認できます。

入力内容を調整すると即座に画像が更新されるため、アイデアをテストするための別シートは不要です。月次や四半期のスナップショットを保存し、一目で簡単な質問に答え、より確信を持って翌月の支払い額を設定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 収入、支出、純利益を一つのレポートで管理
  • 傾向を簡単に把握できる簡易チャート
  • 月次または四半期ごとの簡単な比較
  • キャッシュフローを明確に把握し、追加支払いを導くためのツール
  • パートナー、クライアント、アドバイザー向けに簡単にエクスポート可能

✨️ こんな方に最適： より賢い債務返済の意思決定をサポートする明確な財務状況把握を求める小規模チームや個人。

便利な裏技ClickUpのカスタムフィールドを活用しましょう。予算対実績支出、取引先、支払い日などを管理できます。これにより、債務返済トラッカーが単体のファイルではなく、資金の流れ全体を把握できる環境の中に組み込まれます。

8. Template.net提供 ExcelおよびGoogle スプレッドシート用個人債務管理テンプレート

Template.net提供 無料個人債務テンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 Template.Net

スプレッドシートやExcel、Google スプレッドシートの使いやすさを好む方には、Template.netの個人債務テンプレートが最適です。残高、金利、期日を一覧化するシンプルなツールです。各ローンやクレジットカードの現在の残高、金利、最低支払額を入力し、月々の支払状況を記録していきましょう。

どちらの方法でも使える債務返済スプレッドシートとして活用できます。スノーボール方式なら残高が最も少ない順に、アバランチ方式なら金利が最も高い順に並べ替えましょう。追加支払い用の列を追加すれば、残高と完済時期が確実に前進していく様子が確認できます。

記録用にコピーを保存したり、パートナーにタブを渡したり、翌月の支払い額を設定する前にスナップショットをエクスポートしたりできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • ExcelとGoogle スプレッドシートでおなじみの表計算レイアウト
  • 現在の残高、金利、期日、最低支払額、支払額の各項目を管理する列
  • セットアップを変更せずに、雪だるま方式またはアバランチ方式に対応します
  • 総債務額、残高、支払利息総額のクイック合計
  • 複製や共有が簡単で、確認や更新に便利です

✨️ こんな方に最適：余計なツールなしで、シンプルで編集可能な債務返済トラッカーを求めるスプレッドシートユーザー。

👀 豆知識：小さな成功も重要です。研究によれば、一度に一つの債務を完済するために支払いを集中させることは、モチベーションと継続意欲を高めます。これが、多くの人が雪だるま式返済法を選ぶ理由の一つです。たとえ雪崩式返済法が理論上より多くの利息を節約できるとしても。

9. Template.net提供 ExcelおよびGoogle スプレッドシート用月次債務管理テンプレート

Template.netの月次債務テンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 Template.Net

月単位で一覧表示したい方には、Template.netのExcelおよびGoogle スプレッドシート用月次債務管理テンプレートが最適です。全ての期日と支払い額を一つのシートで管理できます。各アカウントの現在の残高、金利、最低支払額をリストアップし、月々の支払いを進捗に合わせて追跡しましょう。

月ごとの支払いリズムを把握できるだけでなく、追加支払いを記録する明確な欄も用意されています。

他者との共有も簡単です。シートをアドバイザーに送信したり、記録用に毎月のスナップショットを保存したり、何も作り直さずに翌月の支払い額を調整したりできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • ExcelとGoogle スプレッドシートでおなじみのレイアウト
  • 現在の残高、金利、最低支払い額、期日を入力するフィールド
  • 月ごとの支払い額と残高の追跡
  • 構造を変更せずに、雪だるま方式またはアバランチ方式に対応
  • 総債務額とこれまでの利息支払額の合計を素早く把握

✨️ こんな方に最適： 期日、最低支払い額、追加支払いを管理するシンプルな月次トラッカーを求めるスプレッドシートユーザー。

💡 プロのコツ： 複数の債務（クレジットカード、学生ローン、自動車ローン、個人ローンなど）を追跡するには、異なるアカウントや貸し手ごとに、残高、金利、支払いスケジュール、返済目標への進捗状況を監視する必要があります。

ClickUp BrainGPTは、優先すべき債務や追加支払いが返済タイムラインに与える影響を手動で計算することなく、債務返済データを理解するのに役立ちます。

ClickUp Brain MAXで返済計画を可視化し、最適化しましょう
ClickUp BrainGPTで返済計画を可視化し最適化

方法は以下の通りです：

  • 即座に得られる債務戦略の答え: 「今月200ドルを追加返済する場合、どの債務に充てるべきか？」といった質問をBrainGPTに投げかけ、ClickUpで追跡した実際の債務データに基づいた回答を得られます。
  • 支払い履歴と書類を即座に検索：すべての債務追跡タスク、支払い領収書、ローン契約書から検索し、特定のトランザクション詳細、金利変更、債権者とのやり取りをフォルダを漁らずに確認できます
  • 音声操作による支払い記録：支払い中に「キャピタル・ワンカードに150ドルの支払い記録」とテキストで声をかけるだけで、ハンズフリーで支払い記録、残高更新、追加支払いの記録が可能です。
  • 財務計算のための複数のAIモデルChatGPT、Claude、Gemini、その他のAIモデルを活用し、様々な債務返済シナリオを実行しましょう
  • 自動化進捗要約：過去1か月または四半期の債務返済進捗を要約し、実際の支払いデータに基づいてレポートを生成します

10. Template.net提供 ExcelおよびGoogle スプレッドシート用債務管理テンプレート

Template.net提供の債務整理テンプレート - 債務返済計画管理テンプレート
提供元 Template.Net

アカウント情報が複数の場所に分散している場合、Template.netのExcelおよびGoogle スプレッドシート用債務整理テンプレートが、それらを一元管理する整理ツールとして機能し、単一の整理されたマスターリストに集約します。

各債務の基本情報を1枚のシートにまとめて管理できるため、複数のポータルを切り替えることなく、総債務額・債権者・今後の返済計画を一目で把握できます。

返済戦略を決める前に役立つ第一歩です。現在の残高、金利、最低支払い額、期日を一覧表示することで、最も金利が高い債務や残高が最小の債務を素早く特定できます。追加支払い列を追加すれば、プランが動き始める様子がわかります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 貸し手、アカウントのニックネーム、現在の残高、金利、最低支払い額、期日をリストできる場所
  • プロモーション金利、自動支払いステータス、メモ欄などオプションの列を追加可能
  • アバランチ方式やスノーボール方式に対応した、利息が高い順・残高が少ない順で並べ替えるフィルター機能付き
  • 総債務額と残高の合計を素早く計算
  • 印刷用ビューで、手元に置いておける1ページの要約を作成できます

✨️ こんな方に最適： スノーボール方式かアバランチ方式を選ぶ前に、すべてのアカウントを包括的かつ編集可能な一覧で把握したい、借金返済の旅を始めたばかりの方。

11. Credit Canada提供 スプレッドシート債務返済テンプレート

Credit Canada提供 スプレッドシート債務返済テンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 クレジット Canada

複雑な式セットアップなしで明確なプランを立てたいなら、Credit Canadaのスプレッドシート債務返済テンプレートが最適です。各債務の現在の残高、金利、最低支払い額、期日をリストアップし、次に支払うべき金額を示す月ごとのスケジュールに従うだけです。

追加支払いを入力すると、返済完了時期と総利息が即座に更新され、その影響をすぐに確認できます。ご自身用にコピーを保存したり、パートナーやカウンセラーと共有したりでき、双方で同じプランを確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 貸主、残高、金利、最低返済額、期日を管理するシンプルな列構成
  • 雪だるま方式とアバランチ方式の選択機能付き
  • 総債務額、残高、支払利息の合計を自動計算
  • 読みやすい月ごとのスケジュール
  • Google スプレッドシートまたは Excel で動作します

✨️ こんな方に最適： プランと進捗を明確に把握できるシンプルなワークシートをお求めの方。

👀 豆知識：クレジットカードの支払いを月の中旬に行うと利息が削減される可能性があります。多くの発行会社は平均日次残高を用いて毎日利息を計算するため、早期に残高を減らすことで発生する利息が抑えられるからです。

12. The Happy Giraffe提供 Excel債務返済計画・管理テンプレート

The Happy Giraffe提供のプランナー＆トラッカーテンプレート - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 The Happy Giraffe

計画と進捗記録の両方ができるスプレッドシートをお探しですか？The Happy GiraffeのExcel債務返済プランナー＆トラッカーテンプレートが両方に対応します。各債務の名称、現在の残高、金利、期日、最低支払額を超える追加返済額を入力してください。

このテンプレートでは、実行すべきステップを明確に示し、返済の進捗に合わせて更新できるシンプルな管理シートを提供します。返済状況に応じて、完済予定日も自動的に更新されます。さらに便利な ClickUp Days Calculatorを活用すれば、今日から完済までの日数を計算し、現実的なタイムライン管理が可能です。

Google スプレッドシートにコピーしたり、Excelで保存して毎月の状況を記録できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • プランと管理を1つのファイルで
  • スノーボール方式・アバランチ方式の両方に対応済み
  • シンプルなステップ別スケジュールで、次の債務返済に向けた明確な指針を提供
  • 予測される債務完済日への自動更新
  • ExcelまたはGoogle スプレッドシート形式、無料でダウンロード可能

✨️ こんな方に最適： 次の返済ステップを表示し、進捗を同じ場所で追跡できる無料の非営利スプレッドシートをお探しの方。

13. Vertex42製 債務返済トラッカー（5-in-1）

Vertex42の債務返済トラッカー - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 Vertex42

複数の債務を一枚のシートで管理したいなら、Vertex42の「債務返済トラッカー（5-in-1）」が最もシンプルな方法です。各債務の開始残高と最低支払い額を入力するだけで、チャートが目標金額を自動計算。目標達成ごとにボックスを塗りつぶしたりチェックマークを付けたりでき、各ステップの日付を記録すれば進捗が一目で確認できます。

セットアップも簡単です。必要なラベルを編集し、アカウントをリストアップすれば、一元管理ビューで支払いを記録する準備が整います。印刷可能なPDFまたはExcelファイルとして利用可能なので、デスクやドライブに保存しておけます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 1枚のワークシートで複数の債務を追跡
  • 債務の開始日と最低返済額を入力すると、目標金額が自動入力されます
  • 進捗状況をチェックマークや色分けで記録し、完了予定日を記入しましょう
  • Excelで利用可能、または編集可能なPDF形式で提供

✨️ こんな方に最適： 自動更新される印刷可能なトラッカーを1つだけ欲しい方。

14. Vertex42製 債務スノーボール方式トラッカー

Vertex42提供の債務雪だるま方式トラッカー - 債務返済テンプレート
提供元 Vertex42

Vertex42の「債務雪だるま式返済トラッカー」は遊び心があり分かりやすい設計です。総債務額を入力すると、返済が進むにつれて色を塗りつぶしていく雪だるまのターゲットがシート上に構築されます。Excel版では条件付きフォーマットにより雪だるまが自動で塗りつぶされるため、追加作業なしで進捗状況が可視化されます。

最低支払い額と追加支払い額の欄を参考用に用意し、返済の勢いを維持します。継続を促す視覚的な手がかりと、進捗を一目で確認できるシンプルな方法を提供。予算の完全な見直しまでの間、モチベーションを維持するために活用してください。支払いのたびにスノーボールを数個色付けし、ターゲットが近づく様子を実感しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 分割払いを返済するたびに埋まっていく視覚的なターゲット
  • Excelでの条件付きフォーマットによる自動色付け
  • 最低支払い額と追加支払い額の簡易参照ボックス
  • 紙とペンがお好みなら印刷可能なPDFオプションもご用意しています

✨️ こんなユーザーに最適： 支払いごとに視覚的な達成感をすぐに得たいスノーボール方式ユーザー

15. Vertex42提供「借金返済の進捗管理チャート」

Vertex42が提供する「借金返済の旅チャート」- 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 Vertex42

月ごとの進捗を把握したい方には、Vertex42の「債務解消進捗チャート」がおすすめです。残高が減るにつれて視覚的に進捗が確認できます。毎月新しい残高を記録するごとに背景画像が少しずつ現れ、進捗が一目でわかるようになっています。

このシートはExcelと互換性があります。=EDATE(prevdate,1)のような簡単な式で月を進め、タイムラインを整理しましょう。メインの返済トラッカーと組み合わせてください。このタブを毎月の「進捗ボード」として活用し、日々の数値管理は予算管理ツールに任せましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 月次残高記録（進捗が視覚的にわかるグラフ付き）
  • Excelの組み込み式を使った簡単な日付処理のコツ
  • パートナーやコーチと確認しやすい見やすいデザイン
  • 予算管理のセッションの合間にもモチベーションを維持

✨️ こんな方に最適： 返済の進捗を可視化するシンプルな月次進捗チャートが欲しい方。

16. Vertex42 債務返済トラッカーグリッド

Vertex42提供 債務返済トラッカーグリッド - 債務返済トラッカーテンプレート
提供元 Vertex42

進捗に合わせてチェックボックスを消していくのがお好みですか？Vertex42の「債務返済トラッカーグリッド」は200セルを備え、各目標金額達成時に色付けや打ち消し線を引けます。上部に債権者と最低支払い額を追加し、初期債務を入力して印刷すれば、進捗の記録を開始できます。

冷蔵庫に貼ったり、ノートパソコンの横に置いたりできるほどシンプルです。グリッドが埋まっていく様子を見ることで、忙しい月でも計画通りに進められます。1つの残高用にも、アカウントごとに作成してもOK。グリッドがゼロになった時に生み出される資金は、次の債務返済の原動力となります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

  • 200セルのグリッドで、返済するたびに色を塗りつぶせます
  • 債権者、最低支払い額、債務開始日をメモするスペース
  • 印刷可能なPDFバージョンとExcelバージョン
  • 支払い日間の可視性のあるリマインダーとして最適です

✨️ こんな方に最適： 着実な進捗がわかる紙に優しいグリッドを好む、視覚的な管理を好む方。

📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者の78%が長期目標へのモチベーション維持に苦労しています。やる気の欠如ではなく、脳の仕組みが原因です！モチベーションを維持するには、達成感を実感する必要があります。💪

まさにそこがClickUpの本領発揮の場です。ClickUpのマイルストーンで達成状況を追跡し、ロールアップで進捗を瞬時に把握し、スマートリマインダーで集中力を維持しましょう。こうした小さな成功を可視化することで、長期的な勢いを築くことができます。

💫 実証済み効果： ClickUpユーザーは、負担感なく約10%多くの仕事を処理できると報告しています。

ClickUpで返済計画をスムーズに

借金からの解放は推測ではなく、プランによって築かれます。それは明確なプラン、摩擦なく行える小さな調整、そして各支払いが正しい残高を減らしているという確かな証拠から生まれます。総額の追跡、期日の管理、そしてご自身の支払いスタイルに合った方法の選択を可能にする一連のテンプレートが、今ここにあります。

番号、メモ、次のステップを一箇所にまとめたいなら、ClickUpが返済プランのホームとなります。

予算管理と並行してアカウントを管理でき、タブを切り替える手間なく月ごとの進捗を確認可能。生活の変化に応じて返済時期も調整できます。スノーボール方式もアバランチ方式も、プランと実行が同一ビューで管理できるため効果を発揮します。

テンプレートを選び、キャッシュフローに合わせたペースを設定し、着実な支払いが大きな負担を軽減します。今日の明確さと明日の勢いこそが勝利です。

今すぐClickUpに登録して、予算管理と債務返済を1つのワークスペースで整理しましょう。