トップ10 無料高校成績証明書テンプレート厳選

高校の成績証明書は、基本的に生徒の学業ハイライト集です。履修した科目、取得したクレジット数、そして4年間にわたる生徒の成績を、たった1ページにまとめて示します。

さらに、1,800以上の米国教育機関がSAT/ACTの受験要件を廃止したため、学生の書類審査では履修履歴・成績・明確な評価基準がより重視されるようになりました。

このガイドでは、無料ですぐに使える高校成績証明書テンプレートをまとめました。各テンプレートの主な機能を検証し、優れた成績証明書フォームの条件を解説します。特典として、教師・学校管理者・ホームスクーリング親向けのベストチョイスも共有します。

トップ10 無料高校成績証明書テンプレート 一覧

以下は、当社が厳選したトップ10高校成績証明書テンプレート（ClickUp製を含む）の要約テーブルです：

以下は「主な機能」列を明確化・統一化して再構成したテーブルです（Weekly Coffee Chatテンプレートのスタイルに準拠）：

高校の成績証明書テンプレートとは？

高校成績証明書テンプレートは、生徒の学業履歴を記録する方法を標準化した既成の文書です。これには以下の必須項目が一箇所にまとめられています：生徒情報、学期ごとの高校科目、クレジットと取得クレジット、成績評価（文字評価）、評価基準、GPA計算、そして優等科目、デュアルエンロールメント科目、再履修科目などのメモ欄。

多くのバージョンには卒業日フィールド、カウンセラーまたは管理者の署名フィールド、公式成績証明書用のオプション印鑑フィールドも含まれています。

これらのテンプレートはGoogle ドキュメント、Google スプレッドシート、PDFなど一般的なフォーマットで提供されるため、印刷したりデジタルで共有したりできます。

ホームスクーリングの親も、ホームスクールの名称、学年区分、および学習内容を明確にするための科目説明を追加することで、同じレイアウトをホームスクールの高校成績証明書に流用できます。

優れた高校成績証明書テンプレートの条件とは？

理想的な高校成績証明書テンプレートがやることとは以下の通りです：

一目で必要な情報を表示：生徒情報、学期別にグループ化された科目、取得クレジット数と取得済みクレジット数、成績評価、明確な評価基準

成績を入力すると、学期および累積GPAが自動的に更新され、計算作業は不要です

優等生コース、AP、IB、デュアルエンロールメントなど、様々なコースタイプを適切に処理します。

下部に総クレジット数を記載し、再履修科目と1学期限りの科目を明記

卒業予定日、署名欄、学校の連絡先、公式成績証明書用のオプションの印鑑スペースを含める

編集可能なバージョンをGoogle ドキュメントやGoogle スプレッドシートに保存したまま、PDFへきれいにエクスポート。修正も素早く行えます。

トップ10 無料高校成績証明書テンプレート

学校の記録は複数のシステムに配布されていることがよくあります。成績証明書の草案は一つのフォルダに保存され、科目説明は別のフォルダに保管され、クレジットはスプレッドシートで整理され、GPAの計算はレポートにのみ存在します。

このごちゃごちゃした状態こそが「ワークスプロール」です。散らばったタスク、ドキュメント、更新情報が詳細を隠蔽し、時間を奪うのです。

記録と教材の管理方法を体系化する場合、堅牢な 知識管理システムを導入すれば、学年度を通じてすべての情報が検索可能かつ一貫性のある状態で維持できます。

ClickUpはすべての情報を統合型AIワークスペースに集約。成績証明書データ、科目リスト、評価基準、メモが一箇所に集約されます。学生の成績証明書用にClickUpドキュメントを作成し、科目説明を添付ファイルで添付、カスタムフィールドで単位を追跡。チーム全員が確認できる単一の信頼できる情報源を維持できます。

1. ClickUp 学生進捗レポートテンプレート

ClickUp 学生進捗レポートテンプレートは、生徒の成績、行動メモ、連絡事項を単一の管理しやすい場所で効率的に整理します。

このテンプレートでは、科目・学習態度・親連絡用に構造化されたカスタムフィールドを採用。さらに「指導対象」「注意が必要」「行動問題」「リスト」といった組み込みビューにより、クラス全体の状況を把握し、サポートが必要な生徒を即座に特定できます。

明確なステータスで「順調」「注意が必要」「自信の構築が必要」までの過程を可視化。成績更新時や面談資料として、整理されたレポートを簡単にエクスポートできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

進捗状況、観察記録、フォローアップを一元管理

「注意が必要」ビューで早期にリスクのある生徒を特定

メモ・行動・努力・授業内容用のカスタムフィールドで評価を標準化

リストビューでクラス全体を素早く確認し、個々の記録を詳細に確認できます

生徒の成績証明書を更新する際に参照できる簡潔なレポートをエクスポート

✨ こんな方に最適： 進捗状況を一貫して追跡し、成績表や学期末記録にスムーズに反映させたい教師やカウンセラー。

2. ClickUp パフォーマンスレポートテンプレート

ClickUpパフォーマンスレポートテンプレート は 、 仕事環境向けに 設計されていますが、 詳細な高校成績証明書の作成に最適な出発点となります。学期ごとの成績を記録し、GPA（KPIやマイルストーンの代わりに）を追跡し、構造化された読みやすいフォーマットで科目修了状況を文書化できます。さらに、標準テストのスコア、出席記録、教師のコメント用のカスタムフィールドを追加できるため、大学や奨学金審査委員会が求める情報を簡単に収集できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

点数、単元テスト、課題のメモを一箇所にまとめて、より迅速な確認を実現

構造化されたセクションで傾向線と進捗を一目で把握

カスタムフィールドと明確なステータスで更新を標準化

ビューを切り替えて、作業量、タイムライン、週間ロールアップを確認できます

スライドを再構築せずに、関係者に整理されたレポートを共有できます

✨ こんな方に最適： 仕事と連動した明確な週次・月次パフォーマンス概要を求める部門責任者、学務コーディネーター、プロジェクト所有者

3. ClickUp 成績簿テンプレート

「あの小テストを入力したっけ？重み付けは正しく設定した？」進捗報告書の作成前には、どの教師もこうした不安を抱えたことがあるでしょう。点数が別々のタブや付箋に散らばっていると、最終成績の計算に採点作業以上の時間がかかってしまいます。

合計・平均・メモを一元管理する明瞭な成績簿で、一週間の業務がスムーズに。ClickUp成績簿テンプレートは得点・コメント・傾向を集中管理し、生徒の成績を一覧で把握可能。「参加度」「長文テスト」「月別」「宿題」の平均値をカスタムフィールドで設定し、計算不要で自動集計を実現。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

すべての成績とコメントを1つの整理されたスペースにまとめて管理

新しい式を作成せずに平均点と最終成績を計算

参加状況でクラスをビューし、注意が必要な生徒を特定する

ルーブリックを活用して評価基準を明確化し、一貫した採点を迅速化しましょう

保護者面談や成績証明書の更新用に、簡潔な成績レポートをエクスポートできます。

✨ こんな方に最適： 整然としたルーブリック対応の成績簿を求め、平均点を自動更新し、親との迅速な連絡をサポートする教師向け。

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを活用して、生徒の学期ごとの成績を成績証明書に適した簡潔な要約に要約し、優等生コースやAP科目の加重係数の違いを強調表示し、最終成績に影響する未提出・遅延アイテムをリストアップしましょう。 ClickUp Brainで散らかったスコアを整理し、明確な要約と次のステップを作成。再作業を減らしましょう

4. ClickUp 授業課題テンプレート

「実験課題は投稿したか？レポートの締切は変更したか？3限の生徒に小テストのリマインダーはしたか？」そんな慌ただしさ、誰もが経験したことがあるでしょう。ClickUp授業課題テンプレートなら、授業課題を1つのスペースに整理できます。このテンプレートには「リストビュー」「期日順リストビュー」「試験」「レポート」「ここから始める」ビューが用意されており、週単位のプランを立てられるだけでなく、生徒も次に何をするべきか確認できます。

提出期日を共有し、評価基準を添付ファイルとして添付し、準備時にはクラスや週でフィルタリングできます。追加のメモ、学習ツール、 学生向け生産性アプリ、その他の関連情報を一箇所にまとめて追加することも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

すべての課題、指示、期日を1つのビューで管理

授業、科目、またはステータスで並べ替え、今すぐ対応が必要な項目を確認しましょう

試験とレポートのビューで事前に準備し、締切が重ならないようにしましょう

カスタムフィールドと添付ファイルを追加し、生徒が「良い」とはどういう状態かを理解できるようにします

進捗をリアルタイムで追跡し、フォローアップのメッセージを減らしましょう

✨ こんな方に最適： 複数のクラスをまたいで授業プランを立て、課題を発表し、進捗を追跡するための、使いやすく整理されたシステムを求める教師の方。

便利な裏技：Brain MAXで 生徒の成績追跡を レベルアップさせよう。方法は次の通り： ClickUp Brain MAXの 「音声入力」 機能で、授業中の成績変更理由を素早く記録し、生徒の記録に添付ファイルとして残せます。これにより、その場で決定事項を簡単に文書化でき、あらゆる調整の透明性を確保します。

Brain MAXの複数のプレミアムLLM（Gemini、Claude、GPTなど）を活用すれば、要約する、分析する、学生フィードバック生成に最適なAIモデルを選択できます。

さらに、内部統合検索機能により、ワークスペース全体でメモ・コメント・記録を瞬時に検索可能。重要な生徒情報や書類を見逃す心配はありません。 ClickUp BrainとBrain MAXはワークスペースから学習するため、公式の評定基準を取得し、パーセンテージを文字評価に変換できます。これにより、科目間で一貫したGPA計算が保証されます。

5. ClickUp 出席簿テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp出席シートテンプレートで出席傾向と不一致を把握

「出席者、遅刻者、確認が必要な生徒は？」点呼の瞬間がその日の流れを決めます。ClickUp出席シートテンプレートは、名前・ステータス・簡易メモをシンプルな点呼ビューに集約。数秒で出席確認を完了できます。

生徒の出席状況を「出席」「遅刻」「欠席」「予定」で管理し、カスタムフィールドで詳細情報を追加。管理者や保護者向けのスナップショットが必要な場合は、日付・授業・ステータスでフィルタリングし、再入力不要で整理された要約をエクスポートできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

迅速に出席を取るとともに、生徒ごとの確実な履歴を管理します

カスタムフィールドで理由や連絡先情報を記録し、並べ替え可能

出席記録フォームで、あらゆるデバイスから数秒でエントリーを入力できます

日付、科目、ステータスでフィルタリングし、パターンを発見して迅速にフォローアップ

レポート作成や親への連絡用に整理された要約をエクスポート

✨ こんな方に最適： 教師やコーディネーターで、フォローアップに役立つ有用な情報と共に、即座で確実な出席状況の追跡を希望する方。

ClickUpで再利用可能なテンプレートを使い、一貫性のあるミスのない成績証明書のレイアウトを確立する方法を知りたいですか？詳細はこちらのビデオをご覧ください：

6. ClickUp 学生教育テンプレート

学期プランを見て「これは3つのカレンダーと夢の組み合わせみたいだ」と思ったことはありませんか？ClickUp学生教育テンプレート なら、科目・マイルストーン・クレジットを1か所で整理できます 。

「カリキュラム」で授業と期日を管理し、「前提条件」で必要な事前学習を確認し、「はじめにガイド」でコツやリソースを把握しましょう。

科目番号、科目ステータス、単位数、電子メール、最終成績などのカスタムフィールドで詳細を検索可能に。課題のタスク追加、タイムライン設定が可能で、全体像を把握したい時はガントチャートですべてを確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

授業、課題、クレジットを1つの整理されたビューで管理

履修条件を確認し、スケジュール上の重複を事前に回避しましょう

明確なステータスで進捗を追跡し、科目や週ごとにフィルタリング可能

カスタムフィールドを活用して科目データを整理し、検索しやすくしましょう

期限と提出時期を示すタイムラインで事前にプランを立てましょう

✨ こんな方に最適： 授業プランの立案、作業負荷の管理、クレジット取得の進捗追跡を確実に行いたい学生やアドバイザー。

💡 プロの秘訣：ClickUp for Studentsは「後で覚えよう」を具体的なプランに変えます。学習者は授業、課題、試験、クラブ活動、個人プロジェクトを1つのワークスペースにまとめ、タスク、カレンダー、チェックリストを活用して締切に遅れず進捗管理できます。 ClickUp for Studentsで授業・課題・試験・目標を期限明瞭なプランにまとめましょう。 ユーザーはDocsにメモを保存し、長期目標を追跡し、リスト・カレンダー・ボードなど様々なビューで、期限と内容を正確に把握できます。 独自のClickUpセットアップと連携させることで、進捗状況の共通言語が生まれます。教師は成長を、生徒は目標達成状況を追跡し、全員が同じ体系化されたシステムで作業を進めます。

7. Template.Net提供 PDF形式の学業成績証明書テンプレート

Template.NetのPDF成績証明書テンプレートは、学生情報、学期ごとの科目リスト、成績評価、履修クレジット数・取得クレジット数、GPA表示スペースを備えたプロフェッショナルなレイアウトを提供します。

編集可能で印刷可能なため、エディターで素早く更新し、記録用に完成ファイルをエクスポートできます。評価基準の可視性を維持し、総クレジット数を下部に配置できるほか、科目の背景説明が必要な場合に簡潔なメモを追加可能です。編入や奨学金申請書類用に学生の成績証明書を作成する場合、このフォーマットで明確かつ一貫性のある記録を保持できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

最初から公式文書のように見える、シンプルでプロフェッショナルなPDFテンプレートから始めましょう

学期ごとの履修科目を記録し、クレジット数と成績評価（文字評価）のフィールドを設ける

GPAとクレジット総数を常時可視化し、素早く確認できるようにします

デジタル編集後、完成した成績証明書として印刷または共有できます

メモフィールドを活用して、再履修科目、優等生加重評価、またはデュアルエンロールメントを明確に記述してください

✨ こんな方に最適： 教師、教務担当者、ホームスクーリングの親で、簡単に印刷できる成績証明書レイアウトを素早く完成させたい方。

8. Scribd提供 高校成績証明書テンプレート

提供元 Scribd

公式な見た目を保ちつつ、すぐに印刷できる成績証明書が必要になったことはありませんか？転校・奨学金申請・大学入学書類をまとめる際、式と格闘するより記入可能なレイアウトが便利です。Scribdでは一から作成せずとも開いて編集・エクスポートできる高校成績証明書テンプレートを複数提供しています。

Scribdの高校成績証明書テンプレートには通常、生徒情報、学期別科目テーブル、履修クレジット数・取得クレジット数、評定記号、累積GPAスペース、および評定基準表の記入スペースが含まれます。

多くのバージョンには標準テストフィールド（SAT/ACT）、卒業予定日、管理者署名フィールド・印鑑フィールドが含まれており、公式成績証明書フォーマットが必要な場合に便利です。伝統的な学校用とホームスクール用のレイアウトが用意されており、科目別テーブルや学年別テーブルなど、自由にカスタマイズ可能なテーブル形式も含まれています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

単位、クレジット、GPAフィールドが設定済みの既製成績証明書から始めましょう

伝統的な形式またはホームスクールの形式から選択可能。テストスコア欄の追加オプションあり。

署名欄・印鑑欄と卒業詳細を明記し、検証手続きを簡素化

編集、保存、そして完成したPDFをパッケージや評価用にエクスポートできます。

科目別または学期別のテーブルから選択し、記録スタイルに合わせてください

✨ こんな方に最適： GPA、テストスコア、署名スペース付きの、シンプルで印刷可能な成績証明書をすぐに必要とするカウンセラーやホームスクーリングの親。

9. ローン・スターによるホームスクール成績証明書テンプレート

「これで大学受験に十分か？」——ホームスクーリングを行う親が子供の成績証明書を作成する際、最もよく抱く疑問です。入学審査担当者に馴染みのあるレイアウトで、高校クレジットを明確に示し、標準的なタイトルと一致しない授業には科目説明を記入する余地を残すことが求められます。

Lone Star製ホームスクール成績証明書テンプレートは、読みやすい学校フォーマットを採用。上部には生徒情報とホームスクールの名称を記載。その後、高校課程を学年別にグループ化し、履修クレジット数・取得クレジット数、成績評価（文字評価）、GPAフィールドを表示します。

1学期分の高校クレジットを1クレジットまたは0.5クレジットで記録し、コミュニティカレッジで履修したデュアルクレジット科目をメモし、関連する場合はCLEPなどの試験追加情報をリストアップできます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

大学が確実に受け入れる、学校形式のホームスクール成績証明書を提示しましょう

科目名、クレジット数、成績を学年別に記録し、シンプルなGPAフィールドを設けましょう

履修科目の説明を追加し、学習内容や自主研究の内容を説明します

デュアルエンロールメント科目、優等生向け科目、CLEP試験のメモなどの追加情報を記載できます

完了した成績証明書を印刷し、デジタルバージョンを保存して迅速な更新を実現

✨ こんな方に最適： ホームスクーリングの親や、奨学金申請・編入・大学入学のために生徒の成績証明書を作成するホームスクーリング卒業生。

10. フランドルズ・ファミリー提供 高校成績証明書テンプレート

複雑さを感じさせず「公式」に見えるホームスクールの成績証明書が必要な時は、シンプルさが勝ります。

フランダース・ファミリー製 高校成績証明書テンプレートは、見慣れた形式で整理整頓された記録を可能にします。ホームスクールの名称と生徒情報を追加後、学年別に高校課程をリスト。履修クレジット数・取得クレジット数・評定記号に加え、累積GPAスペースも完備。

ページには明確な評価基準が表示され、署名・日付フィールドにより公式コピーの請求時に簡単に最終化できます。特殊な科目の背景説明が必要な場合は、別ページに簡潔な科目説明を記載し、完了した成績証明書に添付ファイルとして添付してください。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

伝統的な学校形式の成績証明書を提示すれば、ホームスクールの家庭でも素早く記入できます

科目名、クレジット数、成績評価、GPAを整理された見やすい表形式で記録

ページ上に評価基準を記載し、読者が成績の換算方法を理解できるようにする

必要に応じて署名欄と日付欄を追加し、正式な成績証明書を完成させましょう

完成したPDFを印刷し、年度途中での更新用に編集可能なコピーを保管しておきましょう

✨ こんな方に最適： シンプルで大学対応の成績証明書を印刷・提出したいホームスクーリングの親の方。

ClickUpでクレジットを管理

高校の成績証明書が公式の記録なら、ClickUpはその流れを正確に保つ静かなエディターだ。

科目が一目で把握でき、クレジットが確実に集計され、評価基準が途中で変更されることはありません。ファイルを探す手間なく、生徒の成績証明書を整理された一箇所で作成できます。

ホームスクールの高校成績証明書を仕上げるときも、公式の成績証明書用に整ったPDFを出力するときも、適切なテンプレートとClickUpを組み合わせれば、予期せぬトラブルが減ります。

タイトルに説明が必要な場合は簡潔な説明を追加でき、生徒の成績表に直接メモを記入可能。前学期の成績番号が行方不明になる心配も解消されます。

シンプルに、きれいに、完了。 ✨️

「どこに保存したっけ？」という悩みを過去のものにしましょう。 ClickUpに登録 して成績証明書の作成を始めましょう。