より良い習慣を築くための20の無料Notion習慣トラッカーテンプレート

「古い習慣はなかなか変わらない」 そう私たちはいつも言われてきました。
しかし、ポジティブな習慣を日常に組み込むことは、言われているほど不可能ではありません。必要なのは体系的な仕組みだけです。
その基盤となるのがシンプルな習慣トラッカーテンプレートです。 この種のテンプレートは進捗を可視化し、日々の行動を追跡し、小さな成功を祝うことでモチベーションを維持するのに役立ちます。
Notionの習慣追跡テンプレートはまさにそれを実現します。日々の習慣に特化したスペースを備えたこれらのテンプレートは、Notionのスペースを中央管理システムへと変え、振り返り、プラン、成長を支援します。
この記事では、簡単に継続的に自分の習慣トラッカーを追跡し始めるのに役立つ、最高のNotion習慣トラッカーテンプレートを厳選しました。
トップ習慣トラッカーテンプレート一覧
以下に要約をまとめました：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適です
|ビジュアルフォーマット
|健康＆習慣トラッカー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|服薬・症状の記録、連続記録、振り返り、パターン発見
|健康管理、服薬管理、ウェルネス管理を行う個人向け
|Notionページ
|習慣トラッカー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|ワンクリックでの進捗確認、カレンダー/連続記録ビュー、カスタム習慣設定
|日常習慣を築く初心者向け
|Notionページ、カレンダー
|ゲーミフィケーション型習慣トラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|XP/レベル、バッジ、統計、リーダーボード
|ゲーマー、学生、楽しみ重視のトラッカー向け
|Notionページ
|デイリータスク管理 (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|タスク/習慣のプラン、優先度、カレンダー/ボード/リスト
|マルチタスカー、リモートワーカー、学生
|Notionページ、カレンダー、ボード
|究極の読書記録トラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|ページ、ステータス、引用文、ジャンルフィルターを追跡
|読書家、学生、毎日の読書習慣
|Notionページ、データベース
|ミニマルな週間プラン＋トラッカー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|週間の重点項目、毎日のチェックリスト、自動繰り越し、シンプルなUI
|新しいプランナー、ミニマリスト
|Notionページ
|目標と習慣トラッカー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|目標の細分化、タイムライン、振り返り、ビジョンボード
|自己成長、キャリアプランナー
|Notionページ
|最高の習慣トラッカー（連続記録）（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|ヒートマップグリッド、連続記録、統計、ダークモード
|視覚的な学習者、連続記録でやる気が上がるユーザー
|Notionページ
|マネートラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|収入・支出記録、月次トレンド、アカウント hub
|学生、フリーランス、お金の習慣を築く方へ
|Notionページ、データベース
|求人応募トラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|役割/フェーズ/期限の追跡、メモ、パイプラインビュー
|複数の応募を管理する求職者
|Notionページ、ボード、カレンダー
|2025年夏ダッシュボード（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|目標、習慣、日々のタスク、カレンダー、ハイライト
|学生、自発的な人、夏の計画を立てる方へ
|Notionページ、カレンダー
|75 Hardチャレンジトラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|毎日のチェックボックス、連続記録、クイックログ、視覚化機能
|75 Hard参加者向け、チャレンジトラッカー
|Notionページ
|朝＋夜のルーティン管理ツール (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|AM/PMフロー、プロンプト、週間完了状況
|習慣構築者、集中力・活力向上を目指す方へ
|Notionページ
|ダッシュボード – 個人用プランナー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|プランナー、習慣、ウェルネス、気分/集中力レビュー
|計画に追われる方、意識的なユーザーへ
|Notionページ、ダッシュボード
|美観を追求した月次トラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|シンプルなUI、月/週/日単位、ドット/バー形式
|視覚的思考者、ジャーナリング愛好家
|Notionページ
|奨学金トラッカー (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|締切、エッセイ、メモ、並べ替え/フィルタリング
|奨学金・出願管理を行う学生向け
|Notionページ
|人生の目標とタスクのバージョン化（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|ポイント、ティア、報酬、スコアボード
|ゲーマー、クリエイター、遊び心ある生産性
|Notionページ
|最もシンプルな習慣トラッカー（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|ミニマルなチェックリスト、自動更新、オプションのメトリクス
|ミニマリスト、ルーティン構築者
|Notionページ
|ビジュアル習慣トラッカーグラフィック（Notion）
|このテンプレートをダウンロード
|チャート、要約、ワンクリックで日々の記録、週ごとの比較
|視覚的な学習者、継続を求める方へ
|Notionページ
|習慣報酬システム (Notion)
|このテンプレートをダウンロード
|報酬、進捗メーター、インセンティブ
|インセンティブ駆動型でゲーミフィケーションを施した習慣形成ツール
|Notionページ
|ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|定期的なタスク、リマインダー、ダッシュボード、ワークスペース切り替え
|進化する習慣を追跡する多忙なプロフェッショナルたち
|ClickUp リスト、ダッシュボード
|ClickUp 仕事やること・テンプレート
|無料テンプレートを入手
|優先度、サブタスク、マルチビュー、影響度/緊急度
|明確で柔軟なシステムを必要とする多忙なプロフェッショナル向け
|ClickUp リスト、ボード、ガント
|ClickUp デイリーやることテンプレート
|無料テンプレートを入手
|タイムブロック、仕事とプライベートの分離、毎日のリセット
|プロフェッショナル向け：ミーティング・事務・個人時間のバランス管理
|ClickUpリスト、チェックリスト
|ClickUp カレンダー やること リスト テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ドラッグ＆ドロップ、バッファ機能、日別/週別比較
|時間ブロック術、構造を求める方へ
|ClickUp カレンダー、リスト
|ClickUp個人成長プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|目標、マイルストーン、リソース、進捗追跡
|成長重視の、健康・キャリア・マインドセット計画ツール
|ClickUp リスト、ドキュメント
|ClickUp 子供向けデイリー個人スケジュールテンプレート
|無料テンプレートを入手
|視覚的なブロック、リマインダー、学校と遊びのバランス
|親、ホームスクーラー、保護者の方
|ClickUp リスト、カレンダー
|ClickUp 個人用生産性テンプレート
|無料テンプレートを入手
|週間優先度、緊急度、ダッシュボード
|重複するタスクを管理する多忙なプロフェッショナル
|ClickUp リスト、ダッシュボード
|ClickUp SMART目標テンプレート
|無料テンプレートを入手
|測定可能なマイルストーン、所有者、ステータス、ペース管理
|チーム/個人で目標をプランに変える
|ClickUp リスト、ドキュメント
優れたNotion習慣トラッカーテンプレートの条件とは？
優れたNotion習慣トラッカーテンプレートは、実際に継続を促してくれます。
毎日新しいページを開き、日々の習慣を完了したらチェックを入れ、静かに継続性を映し出す進捗バーを一瞥し、振り返り欄にいくつかの考えを書き留めます。
優れたNotion習慣トラッカーテンプレートは直感的で、無制限の習慣をサポートし、以下の機能でニーズに適応します：
✅ 習慣トラッカーを自分のルーティン、目標、好みに合わせてカスタム
✅ チャート、バー、連続記録カウンターで進捗を可視化し、モチベーションを維持しましょう
✅ 追跡を開始し継続する助けとなる組み込みリマインダーを追加
✅ 振り返りのスペースを設けて、自己成長と習慣の見直しをサポート
✅ 習慣追跡を目標・メモ・タスクと組み合わせ、完全に整理された状態を維持
20のNotion習慣トラッカーテンプレート
習慣を効果的に追跡し、個人目標やキャリア目標達成につながる長期的な習慣を築くのに役立つ、厳選した20のNotionテンプレートをご紹介します。一つずつ見ていきましょう。
1. 健康＆習慣トラッカー
今朝、薬を飲んだかどうか思い出そうとしていますか？それとも、あの新しいサプリメントは本当に効果があるのでしょうか？
健康的な習慣は、自分自身を大切にし、自己成長に焦点を当てることから始まります。このNotion習慣トラッカーテンプレートは、慢性条件やメンタルヘルスを管理している方、あるいはより良い日常習慣を身につけたい方にとって最適です。
服薬記録や症状の経時変化を追跡し、習慣管理システムと連携させることで、パターンを発見し、ルーティンを調整し、情報に基づいた判断を下すことが可能になります。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 薬、症状、日課を一箇所に記録し、パターンやトリガーを簡単に見つけられるようにしましょう
- 連続記録と進捗バーを追跡し、継続状況や挫折が一目で可視化されるようにしましょう
- エントリーに振り返りを添えれば、実際の状況に基づいて調整が可能になります
✨ こんな方に最適：長期的な健康条件の管理、服薬スケジュールの管理、ウェルネス習慣の管理が必要な方。
📖 こちらもご覧ください：Notionを使ったプロジェクト管理の方法
2. 習慣トラッカー
忙しいスケジュールの中では、十分な水分補給や短いワークアウトといったシンプルな習慣さえも、時に負担に感じられることがあります。
このダイナミックな習慣トラッカーテンプレートは、Notionのボタンブロックを使ったワンクリックセットアップで、日々の習慣追跡を簡単にします。シンプルなルーティンに勢いをつけ、進捗を一目で確認するのに最適で、複雑になりすぎることなく活用できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- ワンクリックボタンで毎日のチェックインを簡単に開始。追跡が負担に感じられることはありません
- シンプルなカレンダーと連続記録ビューで、モチベーションを常に中心に据えられます
- 習慣リストと頻度をカスタムし、セットアップを現実の生活に合わせましょう
✨ こんな方に最適：水分補給、運動、マインドフルネスなど、基礎的な日常習慣を身につけたい初心者の方。
3. ゲーム化された習慣トラッカー
チェックボックスが単調に感じられるなら、これがぴったりです。ゲーム化された習慣トラッカーは、習慣追跡のルーティンをゲームに変え、完了した習慣ごとに報酬を与える経験値システムを搭載しています。
日々の習慣を継続したい方にも、より楽しく習慣を身につけたい方にも、プレッシャーではなく進捗ポイントでモチベーションを維持できるテンプレートです。小さな達成感や視覚的なインセンティブでやる気が湧く方に最適！
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 完了するごとに経験値とレベルを獲得し、ルーティンがやりがいのあるゲームプレイに変わります
- 目標とバッジをロック解除して、小さな成功が勢いを維持し続けるようにしましょう
- リーダーボードや個人統計をビューして、進捗を振り返るのが楽しくなる
✨ こんな方に最適: ゲーマー、学生、または楽しく気軽に習慣を追跡したいすべての方。
4. 日常タスク管理
例えば、朝にワークアウトをし、クライアントとのミーティングを2件こなし、報告書を作成し、親に電話することを忘れないようにする——そんな一日をDaily Task Managementテンプレートで実際にこなしましょう。
締切や現実の責任と日常習慣が重なる方々のために設計され、タスクプランと習慣追跡を洗練された視覚的レイアウトで統合します。
週間の進捗をビューし、優先度を管理し、タスクを定期的な習慣に紐付けることができます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- タスクと習慣を一緒にプランし、1日を「やるべきこと」と「ルーティン」でバランスよく過ごしましょう
- 緊急度/努力で優先順位をつけ、エネルギーと作業負荷を一致させる
- カレンダー、ボード、リストビューを切り替えて、実行を明確に保ちましょう
✨ こんな方に最適：リモートワーカーやマルチタスクをこなす学生など、体系的な習慣とタスクの多い日を両立させる個人向け。
📮 ClickUpインサイト： 健康とフィットネスは個人の目標のリストでトップを占めるにもかかわらず、38％の人が進捗を一貫して追跡していないと認めています。
意図と行動の間のギャップこそが課題です。そこでClickUpの出番です。習慣トラッカーテンプレートと定期的なタスクを活用すれば、ルーティン構築、ワークアウト記録、そしてついに瞑想の継続達成が可能になります。
💫 実証済み結果： ClickUpユーザーは生産性が2倍向上したと報告しています。なぜなら、進捗管理は進捗を可視化することから始まるからです。
5. 究極の読書トラッカー
本を1冊読み終えることが達成感に感じられなかった頃を覚えていますか？究極の読書トラッカーテンプレートがあなたの読書意欲を維持します。仕事や画面、開いたままのタブに囲まれた現代では、1章を読み終えることさえ勝利のように感じられるでしょう。このテンプレートは、ちょうど良い仕組みで読書をあなたの生活に取り戻します。
進捗を追跡し、読んだページを記録し、満足感あふれる「完了」ボタンで読了した本をマークしましょう。さらに、各エントリーには専用のメモ欄と振り返りスペースが用意されています。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- ページ数、ステータス、完了予定日を追跡し、読書ペースを軌道に乗せ続けましょう
- 書籍ごとに引用文やメモを保存し、洞察が記憶に埋もれるのを防ぎましょう
- ジャンルや優先度で絞り込み、次に読む本が自然と見つかるように
✨ こんな方に最適：熱心な読書家、学生、または体系的な方法と洞察をもって毎日の読書習慣を築きたい方。
6. ミニマル週間プラン＋トラッカー（ストレスフリー）
もしあなたがNotionで新しい習慣トラッカーを開いたものの、5分後に「複雑すぎる」と感じて閉じた経験があるなら、ミニマルな週間プラン＋トラッカーテンプレートがぴったりです。
余計な要素を排除し、本質に集中：・週間目標を整理するシンプルなレイアウト・簡潔な日々のタスクリスト・継続性を育む無料の習慣トラッカー未完了タスクの繰り越しから進捗確認まで、画面（そして頭の中）を煩わせることなく、すべてがフローします。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 週間の重点項目と日々のチェックリストを設定し、プランをシンプルに保ちましょう
- 未完了アイテムは自動繰り越しで、見落としを防止
- ダッシュボードをすっきり保ち、毎日開くのが苦にならないようにしましょう
✨ こんな方に最適: ストレスなく体系的な管理を求めるNotionユーザー、特にプランや追跡が初めての方。
💡 プロの秘訣： 朝が慌ただしく非生産的に感じられるなら、『大人のための朝のルーティンチェックリスト作成法』が、明確さ、落ち着き、目的を持って一日を始めるためのシンプルなシステムを解説します。
7. 目標と習慣トラッカー
大きな目標を立てたものの、日々の忙しさの中で見失ってしまった経験があるなら、目標と習慣トラッカーテンプレートがすべてを再び明確にします。このテンプレートは、あなたの目標をタイムライン（12週間から5年）に分割し、実行可能なステップで構造化。さらに日々の習慣トラッカーと連動させることで、時間をかけて一貫性を築くことを可能にします。
キャリアや自己成長といった生活分野ごとに分類したり、目標の可視性を確保するビジョンボードを作成したりすることも可能です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 長期目標を段階的なステップと日々の習慣に分解し、成果を積み上げましょう
- 生活領域と時間軸をタグ付けし、優先度のバランスを保ちましょう
- タイムラインと振り返りで進捗を確認し、軌道修正を容易に
✨ こんな方に最適：長期目標と日常ルーティンを両立させたい方、特に自己成長やキャリアプランニングに取り組む方に。
目標達成を追跡するアプリを活用して軌道に乗ろう。👇🏼
8. 最高の習慣トラッカー（Streak）
日々の習慣を継続したいけれど、単なるチェックボックスだけではやる気が持続しないと感じていませんか？
Notionベスト習慣トラッカーテンプレートは、進捗を視覚的なヒートマップに変換するGitHubスタイルの貢献度グリッドでモチベーションを高めます。
ワークアウトの追跡、日記、瞑想など、どんな習慣でも詳細な統計データと連続記録カウンターで継続の達成感を実感できます。さらに、ダークモードでも見栄え抜群です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- ヒートマップグリッドを活用すれば、継続パターンの可視化が瞬時に実現します
- 習慣ごとの連続達成日数と統計を追跡し、成果を可視化しましょう
- ダークモードとクリーンレイアウトを切り替え可能で、毎日使いたくなるトラッカーを実現
✨ こんな方に最適：視覚的な学習者、生産性向上を目指す方、連続記録やヒートマップでモチベーションを感じる方。
📖 こちらもご覧ください：最高の習慣トラッカーアプリ
9. マネートラッカー
残高を確認するたびに、こう思ったことはありませんか？「お金はどこへ消えたんだろう？」
ご心配なく、あなただけではありません。だからこそ、マネートラッカーテンプレートは、複数のアカウントにわたる支出、収入、返金を記録するためのシンプルで直感的なシステムを提供します。
動的な支出チャートとカテゴリ別リストビューにより、財務習慣の追跡が日常の自然な一部に感じられます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 収入・支出をカテゴリー別に記録し、支出習慣を可視化しましょう
- 月ごとの傾向を可視化し、超過分を早期に把握しましょう
- 1つのhubでアカウントと振込をビューし、照合を簡単に
✨ こんな方に最適：学生、フリーランス、あるいはミニマリストなセットアップで賢いお金の習慣を築きたい方。
10. 就職活動トラッカー
電子メールやスプレッドシートをくまなく探して、いつ、どこで、どの役割に応募したかを思い出そうとするのは、疲れる作業です。
求人応募トラッカーテンプレートは、求職活動のすべてを一元管理します。応募状況、フォローアップ、面接準備を明確に追跡。ボードビュー、カレンダービュー、テーブルビューを活用して進捗を可視化し、締切を確実に把握。各応募に適切な集中力を注ぎましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由
- 役割、フェーズ、期限を追跡し、フォローアップを確実に実行しましょう
- 企業ごとに履歴書、メモ、準備チェックリストを保存し、面接を落ち着いて臨めるように
- ボード/カレンダーごとのパイプラインを確認し、進捗の可視性を保って勢いを維持
✨ こんな方に最適：役割・業界・タイムラインが異なる複数の求人に応募する求職者。
11. 2025年夏ダッシュボード
夏休みはリラックスできそう…でも、何週間も経っても進捗がないことに気づくまで。
2025年サマーダッシュボードテンプレートは、主要分野で夏を計画するのに役立ちます：読んでいる本の追跡、ビデオから得た気づきのメモ、夏休みのアルバイト準備、そして個人目標を日々のステップに分解します。
組み込みの習慣トラッカー、日々のタスク管理、視覚的なカレンダーにより、振り返りと生産性を無理なく融合させます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 目標、学習、仕事シフトをプランし、休みにも秩序を持たせましょう
- 習慣と日々のタスクを記録し、日々が流れていくのを防ぎましょう
- ハイライトや学びを記録し、進捗を実感できる形で残しましょう
✨ こんな方に最適：夏休み中も計画的に行動し、整理整頓を心がけたい学生や自主的な学習者。
📖 こちらもチェック:最高の目標追跡アプリ
12. 75 Hardチャレンジトラッカー
75 Hardを始めるのは一つのこと。それを75日間連続で続けることが、ほとんどの人が挫折するポイントだ。
75日チャレンジトラッカーテンプレートは、チェックリストや進捗可視化機能、習慣記録を簡素化するボタンを内蔵し、初日から75日目まで継続的な自己管理をサポートします。
ワークアウト、水分摂取、読書、食事、毎日の写真を、チャレンジの厳しい要求を反映した構造化されたレイアウトで追跡。
覚えておいてください：やる気が薄れた時こそ、習慣があなたを支えます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 75のルールを毎日のチェックボックスで反映し、遵守状況が一目でわかるようにしましょう
- 連続記録カウンターと視覚的表示で、困難な日にもモチベーションを維持しましょう
- クイックログボタンで追跡は数秒、意志力はいらない
✨ こんな方に最適：「75 Hard Challenge」にコミット中で、毎日すべてのルールを明確かつ確実に追跡する方法を探している方。
13. 朝＋夜のルーティン管理ツール
朝は慌ただしく始まり、夜はやるべきことを忘れがちなら、朝と夜のルーティン管理テンプレートが両方の習慣に秩序をもたらします。
ワークアウト、日記、読書などの日課を、朝と夜の流れごとに分けてマップしましょう。内蔵の進捗バーが継続をサポートし、週ごとの達成を振り返ることで、毎日穏やかで生産的なリズムを維持しやすくなります。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 午前と午後のフローを分離し、習慣を意図的に維持しましょう
- プロンプトや振り返りを追加して、習慣が時間とともに改善されるようにしましょう
- 週間完了率を追跡し、バランスが習慣になるようにしましょう
✨ こんな方に最適：集中力・活力・休息のバランスが取れたルーティンを構築し、より充実した生活を送りたい方。
💡 プロの秘訣： すべてのタスクが緊急に感じられると、何も正しく完了しません。『仕事でタスクの優先順位をつける方法』では、真に重要なものを特定する方法を解説。混乱を減らし、チームのボトルネックになるのを防ぎましょう。
14. ダッシュボード – 個人用プランナー
朝、何に集中すべきかわからずに一日を始めることがあったなら、ダッシュボード – 個人用プランナーテンプレートがリセットボタンとなります。個人の指令センターとして設計されたこのテンプレートは、日次・週次プランニング、習慣追跡、ウェルネスジャーナルを統合。実際の体調に合わせてタスクを調整できます。
ToDoリストを迷うことはなくなり、目標とエネルギーの両方をサポートする習慣を築き始められます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- プランナー、習慣、ウェルネスメモを統合し、決断があなたのエネルギーに合うように調整しましょう
- 日々のタスクを週間目標に連動させ、努力が積み上がるようにする
- 気分と集中力の傾向を確認し、スケジュールを現実に合わせて調整しましょう
✨ こんな方に最適：マインドフルネスや柔軟性を犠牲にせず、構造化された計画を立てたいと感じている方。
ClickUpの組み込み機能でタスクの優先順位付けを支援する方法について、簡単なビデオをご紹介します：
15. 美しい月間トラッカー
より良い習慣を身につける上で最も難しいのは、時に「継続すること」そのものです。そこでデザインが活躍します。
美しい習慣トラッカーテンプレートは、月間プランを「開きたくなる」「整理したくなる」スペースへと変え、ミニマルで心地よい視覚体験を提供します。日々の習慣・週間の優先度・月間の目標を構造化されたビューで管理し、落ち着きと機能性を両立させます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- シンプルで落ち着いたレイアウトを採用し、毎日自然と確認したくなるように設計されています
- 月間・週間・日間のビューをプランし、目標を常に視野に入れ続けましょう
- 習慣の進捗をドットや進捗バーで可視化し、継続の勢いを感じましょう
✨ こんな方に最適：視覚的な思考を好む方、ジャーナリング愛好家、洗練された美しいデジタルスペースからモチベーションを得られる方。
📖 こちらもご覧ください:Freeセルフケアプランテンプレート
16. 奨学金トラッカー
大学の選択肢、エッセイの草稿、奨学金の締切など、追跡を誤って取りこぼしてしまうのは簡単です。
奨学金トラッカーテンプレートは、大学候補のリスト作成、出願プラン、各奨学金のタスクとステータス追跡を1か所で整理できるスペースを提供します。散らかったスプレッドシートや土壇場での慌てふためきではなく、自信を持って前進できる明確なシステムを手に入れましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 締切、要件、ステータスを一元管理し、提出物を確実に追跡しましょう
- 奨学金ごとにエッセイやメモを添付ファイルにすれば、再利用が簡単です
- フィット感・量・期日で並べ替え、努力を効果的な場所に集中させましょう
✨ こんな方に最適：大学受験生で、奨学金や出願タスクを確実に管理する方法が必要な方。
17. 人生の目標とタスクをゲーム化するバージョン
何時間もゲームに没頭できるのに、タスクリストをこなすのは？ それほど楽しくない。
「人生の目標とタスクのゲーミフィケーションバージョンテンプレート」は、人生の目標や日々のタスクをゲームのようなシステムに変換し、継続性とタイムリーな更新を報酬として与えます。長期的なプランに向けて取り組んでいる場合でも、ポジティブな習慣を築こうとしている場合でも、この遊び心のあるセットアップがポイントを通じてモチベーションと関与を維持する助けとなります。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 目標や習慣をポイントに変換し、進捗をゲーム感覚で実感しましょう
- 段階的な報酬を設定し、継続が可視的に報われる仕組みを構築しましょう
- スコアボードと履歴を確認し、モチベーションを高め続けましょう
✨ こんな方に最適: ゲーマー、クリエイター、あるいは生産性を「義務」ではなく「遊び」のように感じたいすべての方。
18. 最もシンプルな習慣トラッカー
ほとんどの習慣追跡テンプレートは、すべてを記録するよう求めます。
最もシンプルな習慣トラッカーが、実際に習慣をやる手助けをします。システム設定に費やす時間が習慣継続よりも長かった経験があるなら、このシンプルな習慣トラッカーが余計な手間を省きます。
自動更新カレンダー、毎日のチェックリスト、オプションの進捗インジケーターを備え、摩擦なく継続性を実現する設計です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 摩擦を最小限に抑えるため、シンプルなチェックリストとカレンダーを活用しましょう
- 毎日のページを自動生成するので、セットアップに時間を取られることはありません
- データが重くならず役立つように、任意のメトリクスを追跡しましょう
✨ こんな方に最適：ミニマリスト、ルーティン構築者、複雑すぎる追跡システムに疲れたすべての方。
📖 こちらもチェック:最高の無料デジタルプランナーアプリ
19. 視覚的習慣トラッカーグラフィック
進捗を目で確認しないとモチベーションを維持できない方には、ビジュアル習慣トラッカーグラフィックテンプレートが最適です。
ボタンを押すだけで毎日のページが生成され、完了した習慣をマークできます。週次進捗と年間チャートが自動更新されるため、パターンを把握し目標達成を維持できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- チャートや週間要約を自動生成し、傾向を明確に把握
- ワンクリックで表示されるデイリーページで、記録が瞬時に完了
- 週単位や月単位で比較し、進歩を明確に可視化しましょう
✨ こんな方に最適：視覚的な学習スタイルの方や、日々の習慣のグラフィカルな概要を把握したい継続志向の方。
20. 習慣報酬システム
時には、より良い習慣を身につけるには理由が必要です。
習慣報酬システムテンプレートでは、習慣完了時にカスタム報酬を設定可能。継続を楽しみに変え、モチベーションを高めます。
習慣を定義し、意味のある報酬を設定し、達成を一つずつチェックしていきましょう。小さな成功を継続的なモチベーションに変える素晴らしい方法です。
🌻 このテンプレートが気に入る理由
- 習慣を意味のある報酬と結びつけ、インセンティブを個人的なものに保ちましょう
- 目標に対する完了するアクションを追跡し、報酬を獲得しましょう
- 進捗に応じて報酬が得られるメーターで、次のマイルストーンがすぐそこにあると感じられるように
✨ こんな方に最適： インセンティブでやる気が湧く方、組み込みの報酬機能で日常習慣をゲーム化したい方。
📖 こちらもご覧ください:Microsoft Excelの代替ソフトトップリスト
Notionのリミット
Notionテンプレートはセットアップを簡素化しますが、システムが適応を必要とする瞬間に摩擦を生むことがよくあります。
- テンプレートは、優先度の変化、ルーティンの変更、複数の役割を担う責任など、習慣追跡が生活全体とどう交差するかを考慮することはほとんどありません。
- 多くのテンプレートは固定カテゴリ（例：健康、生産性）を強制しますが、それらは習慣が実際に重なり合う様子や進化する過程を反映していません
- 進捗バーや連続記録カウンターなどの視覚的トラッカーは、月途中で習慣を追加・削除すると簡単に崩れてしまいます
- 長期にわたる毎日の習慣の繰り返しは、特にモバイル端末において、データベースの肥大化とパフォーマンスの低下を招きます。
- 多くのテンプレートは、複数のコンテキスト（例：個人目標、フィットネス目標、学習目標）を統一的に管理する習慣追跡をサポートしておらず、時間の経過とともにシステムが断片化してしまいます。
代替となるNotionテンプレート
Notionとは異なり、ClickUpはワークフローに適応する拡張可能な構造を提供します。以下に、ClickUpのNotionテンプレート代替案をいくつかご紹介します：
ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート
例えば、水分摂取量を増やしたり、毎日日記をつけたり、スクリーンタイムをリミットしようとしているのに、現在のNotion習慣のタイムトラッカーは、1日でも欠かしたりルーティンを変えたりすると機能しなくなる、という状況です。
ClickUpの個人用習慣トラッカーテンプレートは、定期的なタスク、自動リマインダー、進行に合わせて調整されるリアルタイム追跡機能でこの課題を解決します。習慣が変わるたびにシステムを再構築する必要はありません。
視覚的な進捗更新、日々のターゲット設定、個人用とワークスペースを跨いだ柔軟な追跡機能により、このテンプレートは手動努力なしで継続性を維持するお手伝いをします。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 定期的なタスクとリマインダーを活用し、スケジュール変更にも耐える習慣を確立しましょう
- ダッシュボードで進捗とターゲットを追跡し、リアルタイムでフィードバックを得ましょう
- 個人用/ワークスペースを切り替えて、習慣が生活全体にフィットするように
✨ こんなビジネスパーソンに最適: セットアップを頻繁に変更せずに、変化する習慣を追跡したい多忙なプロフェッショナル。
2. ClickUp やること・テンプレート
朝、5つの緊急タスク、3つのフォローアップ、そして準備を忘れていたミーティングから一日が始まる——そんな経験、ありませんか？
ClickUpの「Work To Do」テンプレートは、膨大な作業量を整理された実行可能なステップに分解するのに役立ちます。
緊急度で優先順位をつけ、カンバンボードやガントチャートで進捗を管理し、サブタスクや期限付きのリストでタスクを体系化できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 緊急性と影響度で優先順位をつけ、一日を明確にスタートさせましょう
- 仕事をサブタスクとタイムラインに分割し、成果物の納期を予測可能にします
- リスト、ボード、ガントチャートビューで、プランスタイルに合わせて選択可能
✨ こんな方に最適：ペースの速い作業負荷を管理するプロフェッショナル。明確で柔軟なシステムで整理整頓と集中力を維持したい方。
3. ClickUp デイリーやることテンプレート
デスクに座っても、クライアントへのフォローアップをしたか、朝の報告書を送ったか、朝食を食べたかさえ思い出せない。ClickUpの「毎日のやること」テンプレートは、1時間単位で1日をプランするのに役立ちます。
カスタムフィールドを活用して仕事と個人のタスクを分離し、定期的なルーティン用にチェックリストを追加し、完了した項目をマークして日々の習慣と責任を同期させましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- チェックリストで1日を時間ブロック分けし、時間ごとに勢いを増していきましょう
- カスタムフィールドで仕事とプライベートを分離し、集中力を維持しましょう
- キャリーオーバールールで毎日リセットし、見逃すことなく継続しましょう
✨ こんな方に最適：ミーティング、事務作業、個人タスクを両立させるプロフェッショナルで、体系的な日々のリセットが必要な方。
👀 豆知識：MITの研究者らは、食物報酬を求めて迷路を移動するラットの研究を通じて、脳が「合図→ルーティン→報酬」のループで習慣をフォームすることを発見しました。この知見は、習慣が一度フォームされると、脳がルーティンを自動的に実行することでエネルギーを節約することを明らかにしました。この洞察は、現代の習慣科学の基盤となっています。
4. ClickUp カレンダー To Do リストテンプレート
11時にクライアントとの電話会議、3時までに提出すべき提案書、そして頭の中に浮かんでいる他のタスクが山ほどある。この状況の問題点は、これらを1日のどこに組み込めばいいのか全く見当がつかないことだ。
ClickUpカレンダーやることリストテンプレートは、作業負荷全体を時間単位・日単位・週単位でスケジュールし、優先順位付けし、計画を可視化する統合ビューを提供します。
タスクを空き枠にドラッグ＆ドロップ、ミーティングの合間にバッファを設定、実際にタスクが完了する時間を追跡しましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由
- タスクをカレンダーの枠にドラッグしてプランを現実的なものに。希望的観測ではなく。
- バッファを設定し期間を見積もることで、スケジュールに努力を反映させましょう
- 日次/週次ビューを比較し、キャパシティを正直に保つ
✨ こんな方に最適：タイムブロックを活用している方、または混沌としたスケジュールに秩序をもたらしたいプロフェッショナル。
5. ClickUp 自己啓発プランテンプレート
目標はありますよね。キャリアチェンジ、健康増進、集中力向上など。しかし、実際に前進していることを追跡することも、大きな課題の一部なのです。
ClickUpの自己啓発プランテンプレートは、明確な目標を設定し、その重要性を定義し、実行可能なステップに分解するためのワンストップソリューションを提供します。
リソースを整理し、タイムラインをマップし、進捗追跡を活用することで、意図的な成長を日常に組み込み、漠然とした決意ではなくストレスフリーな体験を実現しましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 目標を明確にし、その重要性と達成ステップを定義することで、成長を具体化しましょう
- マイルストーンと進捗を追跡し、モチベーションを新鮮に保ちましょう
- リソースとタイムラインを整理し、行動が意図を上回るようにしましょう
✨ こんな方に最適：健康・キャリア・マインドセットにおいて、体系化された測定可能なプランで長期的な成長を目指すすべての方。
💡 プロの秘訣：予期せぬ空き時間が数分できた？ブログ記事「無料時間にやること50の生産的なこと」では、手間をかけずに空き時間を有意義な進捗に変えるアイデアを紹介しています。
6. ClickUp 子供向けデイリー個人スケジュールテンプレート
一日のうちに学業、スクリーンタイム、遊びを管理するのは大変です。特に子供が「次にやることって何？」と何度も尋ねてくる時はなおさらです。
ClickUpの「子供向けデイリー個人スケジュール」テンプレートは、読書時間から屋外休憩までをマップした、視覚的で子供に優しいルーティンを提供します。
学習、家事、食事、遊びの時間ブロックで、子どもが一日をひと目で把握できるようサポート。親は優しいリマインダーを設定し進捗を確認できる一方、子どもは自然に自立して習慣を身につけられます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- 視覚的なブロックで子供向けのルーティンを構築し、毎日が予測可能に感じられるようにしましょう
- 自立心を育むために、優しいリマインダーと進捗確認を追加しましょう
- 学校、家事、遊びのバランスを取りながら、習慣が自然にフォームするようにしましょう
✨ こんな方に最適：ホームで構造化された日課を子どもにサポートする親、ホームスクーラー、または監護者。
7. ClickUp 個人用生産性テンプレート
Mondayの朝、あなたは先週から持ち越した5つの未完了タスクと、新たに追加された2つのプロジェクトの締め切りを前に、どれ一つとして進める具体的なプランもなく、ただ呆然と見つめている。
ClickUp個人用生産性テンプレートは、散らばったタスクを体系化された追跡可能なシステムに変えることで、混乱を整理するのに役立ちます。仕事を実行可能なステップに分割し、緊急アイテムをマークし、各タスクが週間目標にどう貢献するかを可視化できます。
🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら
- タスクを週間優先事項に集約し、努力が目標に見合うようにする
- 緊急度と所有者を明記し、次のステップを明確にしましょう
- ダッシュボードを確認し、期限が迫る前に調整しましょう
✨ こんな方に最適： 週単位で重なるタスクや未完了の仕事管理のために明確なシステムが必要な多忙なプロフェッショナル。
💡 プロの秘訣：朝の習慣を継続するのが難しいですか？ブログ記事「習慣積み重ねで生活を最適化する方法」では、小さな簡単な習慣を相互リンクされていることで、意志力不要で習慣を定着させる方法を解説しています。
8. ClickUp SMART目標テンプレート
新製品のローンチについて何ヶ月も話し合ってきたのに…明確なタイムラインや所有権が定まらないため、何も進んでいない。
ClickUp SMART目標テンプレートは、漠然とした野心を体系化された追跡可能なマイルストーンに変える手助けをします。目標を具体的・測定可能・達成可能・関連性あり・期限付き（SMART）のタスクに分解し、期限を設定し、チームの進捗をリアルタイムで可視化しましょう。
🌻 このテンプレートが気に入る理由
- 大きな目標を測定可能なマイルストーンに変え、進捗を追跡可能にしましょう
- 所有者と期日を設定するため、責任がはっきりと残るようにしましょう
- ステータスとペースを可視化することで、迅速かつ事実に基づいたレビューを実現します
✨ こんな方に最適：大きな目標を、測定可能な成果を持つ集中的で達成可能なプランに変えたいチームや個人事業主。
習慣の追跡はクリック一つで
良い習慣が定着するのは、始めたからではなく、追跡したからです。
目標が何であれ——水分摂取量の増加、1日10ページの読書、勤務時間中の集中力維持——重要なのは、実際に目に見える進捗です。追跡をやめた瞬間、習慣は背景に溶け込んでしまいます。
多くのシステムがここで失敗します。既製のテンプレートは見た目はシンプルでも、習慣が成長したり優先度が変わったりしても適応できない場合、最終的には成功の妨げになります。
一方、ClickUpはワークフローと同様の機能を備えた習慣追跡を提供し、定期的なタスク、視覚化された目標、リアルタイムの進捗更新を機能としています。
個人向けだけではありません。
ClickUpソフトウェアを使えば、会社のプロジェクトの進捗管理や整理が非常に簡単かつ効果的に行えます。シンプルなリストから複雑なプロジェクトまで、ClickUpは期待通りに物事を進めるために活用されてきました。タスク管理の問題に対処し、進行中のタスクやプロジェクトの進捗を追跡する際に、非常に効果的なソフトウェアです。
習慣の追跡が目標なら、あらゆるものを追跡できるツールを活用しましょう。今すぐClickUpに登録！