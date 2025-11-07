デザイナー＆マーケター向けFree Figmaケーススタディテンプレート

サブウェイのロゴにまつわる物語をご存知ですか？
1960年代にブランドが誕生した当時、そのロゴには二本の矢が機能していました。これは「気軽にステップインし、食事を手に取って、すぐに立ち去れる」という利便性を巧みに表現したもので、常に移動中の人々への粋な配慮でした。
優れたストーリーテリングの本質は、優れたデザインに他なりません。しかし、最高のデザイナーやマーケターでさえ、アイデアを明確に提示する方法に悩まされるのは、特に時間がない時にどれほど苛立たしいかを知っています。
そこで役立つのがFigmaのケーススタディテンプレートです。洗練されたプロフェッショナルな基盤を提供するため、最も重要な詳細の共有と優れたケーススタディの作成に集中できます。
この記事では、見込み客を感動させるために今すぐダウンロードして使える、最高の無料ケーススタディテンプレートをいくつかご紹介します。
優れたFigmaケーススタディテンプレートの条件とは？
Figmaはコラボレーション機能と利便性から、デザイナーやハイブリッドチームのお気に入りとなっています。しかしデザイン以上に、採用担当者やクライアントが重視するのは洗練されたビジュアルではなく、明確なプロジェクト成果です。
では、シンプルなケーススタディテンプレートを選ぶ際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。
優れたFigmaケーススタディテンプレートは、整理整頓され、視覚的に魅力的で、カスタムが容易であるべきです。デザインプロセスを明確かつ体系的に提示すると同時に、仕事をサポートするビジュアルやデータを十分に紹介できるスペースを確保します。プロジェクト概要、課題定義、調査結果、デザインソリューション、結論といった必須要素とセクションは不可欠です。
要するに、以下の要素を備えたテンプレートを探しましょう：
✅ プロジェクト概要、課題、調査、デザインソリューション、そして考え抜かれた結論を記載するスペースを備えた明確なレイアウト
✅ ビジュアル、ユーザーインサイト、成果重視のストーリーをたっぷり掲載可能
✅ カスタマイズ可能なセクションで、色・フォント・レイアウトを自由に調整し、あなたのスタイルに合わせられます
✅ 編集・共有・チームとの共同作業が簡単になるシンプルな機能
Free Figmaケーススタディテンプレート
誰かに尋ねられた時、常に整然とした印象的なポートフォリオを用意しておくことが理想です。そのための確かな出発点が、無料のFigmaケーススタディテンプレート活用です。
以下に、明確でプロフェッショナルな印象を与え、共有しやすいケーススタディ作成を容易にする6つの無料テンプレートをご紹介します。
1. UXケーススタディテンプレート
UXへの1ドルの投資は、ビジネスに100ドルの利益をもたらします。これは、デザイン仕事をお客様にアピールすべき非常に強力な理由です。Carex UXケーススタディテンプレートは、そのストーリーを効果的に伝えるお手伝いをします。
UXデザイナー向けに設計されたこの無料Figmaテンプレートは、調査内容、デザイン思考、プロジェクト成果を洗練された編集可能なフォーマットで体系的に紹介する方法を提供します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 明確なビジュアルフローで、調査手法、ユーザーペルソナ、タスクフロー、競合分析をクライアントに説明しましょう。
- ゼロから始めることなく、問題から解決策までの流れを明確に接続するケーススタディを作成しましょう。
- 事前設定済みのFigmaコンポーネントで各セクションをカスタムし、迅速かつ洗練されたプレゼンテーションを実現
- クライアントや関係者が容易に追随できるフォーマットで、創造的な思考と実践的な結果の両方をアピールしましょう
- 最終成果物と同様に、プロセスを強調するストーリーを構築しましょう
✨ こんな方に最適: 詳細で研究に基づいたケーススタディテンプレートを必要とするUXデザイナー。編集が簡単で、すぐに共有できる状態です。
2. ポートフォリオ UI—Web & モバイルテンプレート
明確に定義された課題。これらの課題に対する様々なデザインソリューションの検討。UIやプロトタイプの最終的なウォークスルー（大きく分かりやすいもの）。
明確に定義された課題。これらの課題に対する様々なデザインソリューションの検討。UIやプロトタイプの最終的なウォークスルー（大きく分かりやすいもの）。
ポートフォリオ UI — Web & Mobile テンプレートは、まさにそれを実現します。ブログやケーススタディセクションを含む4つのユニークなページを備えたこの無料Figmaテンプレートは、ウェブとモバイルの両方で仕事する、洗練されたプロフェッショナルなポートフォリオを求めるデザイナーや開発者のために設計されています。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- プロジェクト、ケーススタディ、ブログ投稿専用のページでポートフォリオを体系化しましょう
- モバイル最適化レイアウトとAutoLayout機能を活用し、シームレスな編集とレスポンシブデザインを実現
- 明確で分かりやすいフォロワー向けのプレゼンテーションのために設計されたコンポーネントで、デザインプロセスを強調しましょう
- レイアウトを一から作成する必要なく、プロジェクトをプロフェッショナルに紹介できます
- 柔軟なセクションでポートフォリオを常に新鮮に保ち、あらゆるプロジェクトやクライアントの仕事に対応しましょう
✨ こんな方に最適: 事例研究とデザイン思考を強調した、汎用性が高く体系的なポートフォリオを求めるデザイナーや開発者。
3. ケーススタディプレゼンテーションテンプレート
ゼロから始めるケーススタディ発表は、大きな課題に感じられるかもしれません。Figmaのこのケーススタディ発表テンプレートは、考えを整理しストーリーを共有するのに役立つ既製のスライドで、その作業を少し楽にしてくれます。
学生からプロフェッショナルまで幅広く活用できる本テンプレートは、ライトとダークのテーマを用意。洗練された柔軟なフレームワークで、自信を持ってプレゼンテーションを作成できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 問題から解決策へとストーリーを導く、あらかじめデザインされたスライドから選択できます
- ライトテーマとダークテーマのオプションで統一感のあるスタイリッシュなプレゼンテーションを実現
- 構造化されたレイアウトでワークフローを簡素化し、クライアント向けプレゼン資料、授業プロジェクト、ポートフォリオなどへ簡単に適応できます。
- デザインの基本はテンプレートに任せ、コンテンツ作成に集中しましょう
- フォーマットに悩まず、洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを、聴衆にすぐ提示できる状態で維持しましょう。
✨ こんな方に最適: ケーススタディを明確かつ効果的に提示するための、シンプルで編集可能なテンプレートをお探しの方（学生・プロフェッショナル向け）
4. 包括的なケーススタディテンプレート
優れたデザインは優れたビジネスです。
優れたデザインは優れたビジネスです。
これが、デザイン仕事そのものと同じくらい、その仕事を適切に提示することが重要な理由です。
包括的なケーススタディテンプレートがその旅路を助けます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 文脈や課題から最終成果まで、プロジェクトの全行程をマップしましょう
- 構造化された読みやすいフォーマットで、調査の知見とデザインソリューションを強調します
- 明瞭さとインパクトを考慮した事前設定セクションで時間を節約
- レイアウトの再構築やスライドの一から作成なしで簡単にカスタム
- プロセスと結果の両方を紹介する、完了する洗練されたストーリーを提示しましょう
✨ こんな方に最適：構造化されたフォーマットで、編集してすぐに使えるケーススタディテンプレートを求めるデザイナー。シンプルでありながらプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
5. ビジュアルポートフォリオテンプレート
ビジュアルで仕事が輝くなら、Figmaのビジュアルポートフォリオテンプレートが差別化に必要なすべてを提供します。
シャープな12列グリッドを基盤に構築されたこのテンプレートは、大胆なテキストと印象的な画像のバランスを保ち、ライトテーマとダークテーマの両方で利用可能です。カスタムが簡単で、邪魔になる要素なく仕事を展示するために設計されています。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- フレームではなく仕事そのものを強調する、すぐに使えるポートフォリオページレイアウトを活用しましょう
- プロジェクトのスタイルに合わせて、ライトテーマまたはダークテーマでカスタムできます
- 構造化されたグリッド内で画像を強調し、太字のタイポグラフィを配置。目に優しいレイアウトを実現します
- マーケティング、ケーススタディ、クリエイティブポートフォリオ向けに設計されたレイアウトで、デザインの柔軟性を享受してください。
- 今後のアップデートにご期待ください。レスポンシブデザイン、会社概要セクション、新しいケーススタディページオプションなどが含まれます。
✨ こんな方に最適：柔軟なレイアウトと大胆でモダンな見た目を備えた、視覚重視のポートフォリオテンプレートを求めるデザイナー。
6. デザインプレゼンテーション資料
優れたケーススタディには、それに見合うプレゼンテーションが不可欠です。Figmaのデザインプレゼンテーションデッキを使えば、プロジェクトを明確かつ自信を持って聴衆に説明できます。
このケーススタディテンプレートは、クライアントやステークホルダーとご自身の仕事について話し合う際に最適です。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 明確で意図的なスライドデザインでストーリーを構築しましょう
- アイデアに焦点を当てたレイアウトで、詰め物コンテンツではなく、視聴者の関心を維持しましょう
- プロジェクトのフェーズ、重要な知見、成果をシンプルなフォーマットで強調します
- クライアントミーティング、チームレビュー、ポートフォリオ発表など、あらゆる場面で柔軟に活用できます。
- ストーリーを押しつぶさずサポートするスライドで、自信を持って仕事をプレゼンテーションしましょう
✨ こんな方に最適: シンプルなプロ仕様のプレゼンテーション資料でケーススタディを紹介したいデザイナーの方。
Figmaテンプレートのリミット
Figmaの人気はシンプルさと共同作業機能に由来しますが、チームがより大規模なプロジェクトや厳しい納期に取り組むにつれ、実用面での課題が浮上し始めます。こうした課題は、デザイン仕事がクライアントへの引き継ぎ、チームプロセス、またはコンテンツ量の多いプロジェクトに直接関わる場合に特に顕著になります。
- 組み込みのプロジェクト追跡やタスク管理機能がリミットであるため、デザインの進捗をプロジェクト全体のワークフローと接続することが困難です。
- 同じワークスペース内でフィードバック、修正、デザイン承認を直接追跡する方法は提供していません
- コラボレーション機能は主にデザイン編集に重点を置いており、タスク割り当てやマイルストーン追跡といった構造化されたチームワークのためのオプションは少ないです。
- プロジェクト概要、クライアントフィードバック、引き継ぎ用プロジェクト文書の作成にツールを切り替える必要があり、ワークフローの遅延を招く可能性があります
- コンテンツが豊富なプロジェクトや複合メディアプロジェクト（ケーススタディやクライアント向け資料など）では、ビジュアルとストーリーを1か所で管理する方法がないため、まとまりに欠ける印象を与えがちです。
代替Figmaテンプレート
先ほどお話ししたリミットの窮屈さを感じたことがあるなら、あなただけではありません
上記の課題を解決するClickUpの代替テンプレートをご紹介します。これらのテンプレートは構造化を支援し、プロジェクト追跡を簡素化し、ケーススタディの管理と共有を容易にします。
ClickUp 事例研究テンプレート
プロジェクトを成功裏に完了し、確かな結果を得た後は、その努力を明確でインパクトのあるケーススタディにまとめるという難しい段階が待っています。
ClickUpケーススタディテンプレートは、調査を体系的に整理し、発見を説明し、重要なポイントを分析し、クライアントやステークホルダーに響くストーリーを伝えるための構造化された方法を提供します。
このテンプレートは、複数のデータソースからのデータをまとめ、データから結果を分析し、現実世界での影響力を示す説得力のあるケーススタディを作成するのにも役立ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 調査内容、発見事項、重要な知見を体系的なフォーマットで整理しましょう
- 複数の情報源から知見を集め、簡単に統合しましょう
- 結果とビジネスへの影響の両方を強調するストーリーを構築しましょう
- クライアント、チーム、または潜在的なステークホルダーに向けて情報を明確に提示しましょう
- 深みを損なうことなくケーススタディ作成を簡素化するフォーマットで時間を節約
✨ こんな方に最適 : データ、ストーリーテリング、価値主導の実践的結果を組み合わせたケーススタディ作成のための、すぐに使えるフレームワークを求めるチームやプロフェッショナル。
2. ClickUp 事例研究デザインテンプレート
デザイナーの70%以上がFigmaに依存し、3分の1が依然としてAdobe XDを使用していることから、ほとんどのチームが企業やクライアント向けのデザインとプロトタイピングにおいて、慣れ親しんだ データ可視化ツールを使い続けていることが明らかです。
しかし、ケーススタディの構成例（デザインの背景にあるストーリーを示す部分）となると、こうしたツールでは不十分な場合が多いのです。
ClickUpケーススタディデザインテンプレートはそのギャップを埋めるのに役立ちます。これを使用すれば、顧客の課題とその解決方法を紹介し、自社製品・サービスの成功メトリクスを強調できます。これにより、将来の顧客との信頼関係を構築できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 構造化されたストーリー駆動型フォーマットで、デザインの課題、解決策、成果を提示しましょう。
- クリエイティブ仕事と並行して、組み込みのステータス追跡機能でケーススタディタスクを管理
- クライアントボードとカスタマイズ可能なビューを活用し、ステークホルダーとチーム双方の連携を強化します
- フィードバック、更新、レビューをケーススタディのワークフロー内で直接効率化します
- プロジェクトの詳細からケーススタディの草案まで、すべてを一箇所で整理して管理できます
✨ こんな方に最適: デザイン性に優れ、ケーススタディのワークフローを整理しクライアント対応も可能なテンプレートを求めるデザイナーやチーム。
3. ClickUpリサーチレポートテンプレート
サービスに必要なデータをすべて収集したら、次はそれを明確で構造化された有用な形に変えるという難しい作業に取り掛かりましょう。
そこで役立つのが、ClickUpリサーチレポートテンプレートです。
このテンプレートを使えば、散らばったファイルをいちいち探す必要がなく、すべての調査データを1か所のhubにまとめて整理できます。また、パターンや傾向を見つけやすくなり、あなたの仕事に深みを与えることができます。
得られた知見を洗練された事例研究や詳細なレポートにまとめ、チームメンバーとクライアントの双方にとって実践的で説得力のある洞察に変換できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- すべての調査データを単一のアクセスしやすいワークスペースに収集・保存
- 組み込みのタスク管理と進捗更新で調査の進捗を追跡
- 内部レビューやクライアント向けプレゼンテーション向けに、洞察や発見を明確に整理しましょう。
- 市場調査からユーザーフィードバックまで、様々な調査タイプに合わせてセクションをカスタムできます。
- 構造化されたレイアウトで最終報告書を提示し、鍵のポイントとアクションアイテムを強調しましょう
✨ こんな方に最適: 調査データを体系的に収集し、管理しやすい方法で実用的なレポート作成をしたいチームやプロフェッショナル。
👀 豆知識：UXライティングは名称が確立される前から存在していました。1980年代のATMでは、ユーザーが操作に詰まったり混乱したりしないよう、画面上に注意深く書かれたメッセージが表示されていました。
4. ClickUp 市場調査テンプレート
優れたアイデアは、往々にして優れた調査から生まれます。しかし、調査結果がバラバラのスプレッドシート、プレゼンテーション、電子メール、メモに散在していると、重要な洞察を見失う可能性があります。
ClickUp市場調査テンプレートは、すべての情報を一箇所に集約します：あらゆる生データ、得られた洞察、そして単一の整理されたダッシュボード。これにより、情報を探す時間ではなく、情報に基づいた意思決定に時間を費やせます。
まだ迷っていますか？この市場調査テンプレートが活用すべき理由をご紹介します：
💫 このテンプレートが気に入る理由
- すべての調査データ、インサイト、メモを単一の整理されたワークスペースに集約します
- 競合分析、ユーザー調査、市場検証を1つのテンプレート内で追跡
- チームやステークホルダーと簡単に共有できるよう、調査結果を明確に構造化します
- データ収集、分析、レポート作成のための事前定義されたセクションで時間を節約
- 効率化されたリサーチワークフローで、より賢明な意思決定をサポートします
✨ こんな方に最適：市場調査を整理整頓して管理し、実践的な知見を引き出したいチームやビジネス。
5. ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレート
誰のために作っているのかを理解せずに優れたものを構築するのは困難です。ClickUpユーザーリサーチプランテンプレートは、デザインや開発に着手する前に立ち止まり、適切な質問を投げかけ、ユーザーを理解するのに役立ちます。
目標を整理し、鍵の質問を書き留め、洞察を収集する方法をマップするシンプルな方法を提供します。それだけではありません。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- プロジェクト開始前に、調査目標と主要な疑問点を明確に定義しましょう
- 明確で編集可能な構造で、ユーザーインサイトを収集する方法と場所をプランしましょう
- 調査は、実際の人々の実際の問題解決に焦点を当て続けましょう
- アプリやウェブサイトから新規サービスまで、あらゆるプロジェクトにご利用いただけます
- 調査メモ、プラン、進捗更新を一元管理できるスペースで整理整頓を保ちましょう
✨ こんな方に最適: 目的と情熱を持ってユーザーリサーチをプラン・整理する、明確で役立つ方法をお探しの方。
6. ClickUpデータ分析結果テンプレート
チーフデータオフィサーの68%が「データ活用方法の改善」を最も優先度の高い課題と位置付けているのは当然のことです。結局のところ、データを理解し有益に活用できなければ、データは仕事にならないのですから。
ClickUpデータ分析結果テンプレートは、洞察をまとめパターンを発見するのに役立ちます。強力な可視化機能により、複雑なデータを分解し、鍵となるパターンを素早く強調することが容易になります。
市場調査レポートの作成、製品ローンチの評価、社内戦略のためのケーススタディ分析など、あらゆる場面で活用可能です。顧客行動や嗜好を明らかにし、生データを洞察へと変換。より賢明な意思決定を導くための基盤を提供します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 調査結果、パターン、重要な知見を1つの構造化されたスペースで整理します
- レポート作成、プレゼンテーション、戦略プランのためのデータ分析プロセスを簡素化します
- 市場動向、顧客フィードバック、調査結果を明確に捉えましょう
- リアルタイムでインサイトとアクションポイントを追跡し、チームの連携を強化しましょう
- 分析ワークフローを一元化して時間を節約
✨ こんな方に最適: データを分かりやすく役立つ知見に変える、シンプルで手間のかからない方法を求めるチーム。
7. ClickUpリサーチホワイトボードテンプレート
市場調査によると、ビジュアルコラボレーションツールは柔軟なスペースを提供し、従来のツールに不満を感じるユーザーにとって「より楽しい仕事体験」を生み出すとともに、ブレインストーミング・プランニング・共同作業・問題解決を支援する使いやすいビジュアルコンポーネントを備えていることが判明しました。
ClickUpリサーチホワイトボードテンプレートは、プロジェクトの全フェーズを一元管理・追跡するのに役立ちます。データを明確な可視化に整理し、複雑な調査結果を分かりやすく整理できるほか、同じボード上で同僚とリアルタイムに共同作業が可能です。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 共有ワークスペースでリサーチプラン、ブレインストーミング、アイデアマッピングを共同作業しましょう
- ドラッグ＆ドロップの簡単操作で、カスタム顧客の行動経路、市場データ、プロジェクトの洞察を可視化しましょう
- すべての調査メモ、図解、フィードバックを1つのアクセスしやすいスペースにまとめて管理
- リモートでも対面でも、チームとのリアルタイムコラボレーションをサポートします
- 柔軟なホワイトボード機能を活用してアイデアを接続し、議論を追跡し、プランを簡素化しましょう
✨ こんな方に最適 : 視覚的に明確な方法で知見を集め、アイデアを共有し、調査結果をまとめるチーム。
8. ClickUpキャンペーンレポートテンプレート
キャンペーンを実行し、番号を追跡してきたあなた。今こそ全てをまとめ上げる時です。そこが往々にして真の挑戦の始まりとなるのです。
ClickUpのキャンペーンレポートテンプレートは、チャネルやチームを横断したパフォーマンスの包括的なビューを提供するため、不完全な情報で作業することはありません。すべてのデータをシームレスに1つの明確なレポートにまとめ、KPIを可視化することで、あらゆるキャンペーンを確実に管理できます。
このテンプレートを使えば、ソーシャルメディア施策の評価、広告費のテスト、次回のケーススタディ結果の検証など、進捗をリアルタイムで追跡し、改善が必要な領域を素早く特定することも容易になります。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- キャンペーンデータ、パフォーマンスメトリクス、チームフィードバックを1つの整理されたビューに集約
- 構造化された読みやすいレイアウトでKPIと分析を追跡
- 結果を分析し、改善点を明確に特定します
- クライアント、ステークホルダー、または社内チームに自信を持ってキャンペーンのインサイトを提示しましょう
- すぐに使えるフォーマットでレポート作成時間を短縮し、重要なポイントを強調しましょう
✨ こんな方に最適：キャンペーンの成果をレポート作成し、データに基づいた確信を持った意思決定をシンプルかつ確実に実現したいマーケティングチーム。
Figmaでのワイヤーフレーム、ClickUpでのワークフロー
優れたデザインは物語を伝えますが、最高の物語にも適切なフォーマットが必要です。
Figmaケーススタディテンプレートは、デザイナーが自身の仕事を明確に提示し、実際の結果をアピールし、それ自体が語るプロフェッショナルなポートフォリオを構築することを可能にします。
しかし、デザインは孤立したものではありません。ビジュアルが完成した後も、リサーチの管理、データの整理、プロジェクト進捗の追跡、そして全てを統合するシステムが必要です。そのギャップを埋めるのがClickUpです。
ClickUpのテンプレートは、舞台裏の仕事を管理し、チームの同期を保ち、プロジェクトを円滑に進めるのに役立ちます。
よくある質問
ケーススタディは通常、導入部、背景情報、問題や課題の詳細な提示、実施された解決策や介入策、そして結果や成果を含む構造化されたフォーマットに従います。このフォーマットにより、読者は状況、実施された行動、そしてそれらの行動がもたらした影響を理解しやすくなります。
ケーススタディの主要な4つの構成要素は以下の通りです：(1) 導入部：対象と目的を概説します；(2) 背景：ケースの文脈と関連情報を提供します；(3) 解決策または方法：問題に対処するために採用した行動や戦略を詳細に説明します；(4) 結果または結論：成果と重要な学びを提示します。
ケーススタディを作成するには、まず対象を特定し目的を定義することから始めます。背景情報を収集・整理して文脈を提供します。直面した問題や課題を明確に記述し、その後、採用した解決策やアプローチを説明します。最後に、結果を提示し、発見を裏付けるデータや証拠を含め、洞察や提言で結論づけます。
ケーススタディを提示する際は、明確で論理的な構成を用いましょう：導入と背景から始め、問題点の説明、解決策または介入策、そして結果を続けます。チャート、グラフ、画像などの視覚的補助ツールは、重要なポイントを説明するのに役立ちます。最後に、得られた教訓の要約や類似状況への推奨事項で締めくくりましょう。