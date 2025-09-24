音声テキストChrome拡張機能ベスト10

空白のドキュメントを開き、書き始める準備が整った。5分後、あなたはまだカーソルを見つめたまま。思考はタイピング速度をはるかに超えて駆け巡る。行動すべきポイントが消え去り、突然、書くことが苦行のように感じられる。
電子メールやミーティングのメモ、ブログの下書きまで、ただ話すだけで文字に変換され、文字が瞬時に表示される様子を想像してみてください。
さあ、始めましょう！音声からテキストへの変換が可能な最高のChrome拡張機能を選びました。あなたの声をテキストに変換し、より速く、よりアクセスしやすい仕事を実現します。
さあ、始めましょう！🎤
主要な音声テキスト変換Chrome拡張機能一覧
手間いらずで音声をテキストに変換するトップツールを、便利な一覧でご紹介します：
|ClickUp
|小規模から大規模チームまで、構造化されたコラボレーションを必要とする組織向けに統合された音声メモとタスク文書化機能を提供します。
|音声入力機能付きClickUp Brain MAX、オンラインミーティング用AIノートテイカー、音声クリップ、ドキュメント、AIコンテキスト、タスクリンクされている
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Fireflies.ai
|ミーティング頻度の高いプロフェッショナルやチーム向け、オンラインミーティングの自動文字起こしと要約機能
|リアルタイム文字起こし、AI要約、多言語対応、AskFred
|Free；有料プランは月額18ドルから
|Tactiq
|共有されたミーティングの明確さと洞察を必要とするチーム向け、ChatGPT要約付きライブミーティング文字起こし
|リアルタイム字幕、AIによるアクションアイテム、フォローアップ下書き
|Free；有料プランは月額12ドルから
|Speechnotes
|個人ユーザーやソロコンテンツ作成者向けに、ウェブページ全体で素早く音声入力が可能
|フローティングマイク、軽量設計
|無料；有料プランは月額1.9ドルから
|Notta
|小規模チームや個人向け、複数言語に対応した高速・高精度な文字起こし
|高精度、多言語変換
|無料；有料プランは月額13.49ドルから
|Transkriptor
|個人や小規模チーム向けの多様なユースケースに対応した高精度文字起こし。手頃な価格で実現。
|100以上のサポート言語、ファイルアップロード、ミーティング記録機能
|無料；有料プランは月額19.99ドルから
|Voice In
|素早い解決策を求める個人向けに、あらゆるブラウザのテキストフィールドへの音声入力が可能
|リアルタイム音声認識、あらゆるテキストフィールドのサポート
|無料；有料プランは月額9.99ドルから
|LipSurf
|音声によるブラウザ操作で、パワーユーザーとアクセシビリティ重視のユーザーに最適
|音声ナビゲーション、音声入力コマンド、マクロサポート
|無料；有料プランは月額4ドルから
|MeetGeek AI
|自動ミーティング記録＋インサイト：ミーティングに特化した高度なソリューションを求めるチーム向け
|AI要約、分析ダッシュボード、グローバル検索
|Free；有料プランは月額19ドルから
|SpeechText. AI
|個人ユーザーから迅速な文字起こしを必要とするチームまで、信頼性の高いブラウザベースの文字起こしソリューション
|マイク録音、即時ダウンロード、ブラウザ音声
|無料；有料プランは180分の文字起こし分が10ドルから
音声認識テキストChrome拡張機能を選ぶ際のポイントとは？
音声認識テキストChrome拡張機能を選ぶ際のポイント：
- 正確な文字起こし：騒がしい環境でも一貫して音声を捕捉し、様々なアクセントを誤認識なく理解します
- *スマートフォーマット：句読点や段落の自動挿入、音声コマンドの認識（例：「改行」「最後の単語削除」などの操作）
- *多言語サポート：数十の言語を自動検出・文字起こし。多言語会話中でもシームレスに言語切り替えが可能
- リアルタイム操作性：拡張機能がバックグラウンドで音声を文字変換している間、Google ドキュメント、Gmail、ミーティングチャットに直接入力可能
- 簡単なエクスポート：TXT、PDF、ドキュメントなど複数のフォーマットで文字起こしデータをダウンロード可能。迅速な引き継ぎと文書化を実現
- *強固なセキュリティ：ミーティングの文字起こし記録が第三者のAIプロバイダーによって保存・販売・学習用に使用されないよう保証し、音声データのプライベートを保護します
- 軽量なセットアップ：*素早くインストール、ブラウザの動作を遅くせず実行、ワンタッチのホットキーで即時ディクテーションを起動
🧠豆知識：1962年にIBMが発表した「シューボックス」は、わずか16語の単語と数字しか認識できませんでした。それでも当時としては画期的な技術であり、現代の音声入力技術への礎を築いたのです。
最高のテキスト認識Chrome拡張機能
厳選した音声認識テキストChrome拡張機能をご紹介します。👇
ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法
編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
1. ClickUp（統合型音声メモとタスク文書化に最適）
ClickUpは、仕事・コミュニケーション・コラボレーションが一体となったオールインワンワークスペース。すべてAIによって駆動されます。ClickUp Brain MAXはその力をデスクトップに拡張します。
デスクトップAIアプリはChatGPT、Gemini、Claudeといった先進AIモデルを1つのコンパニオンアプリに統合。ツール間を行き来する必要はありません。さらにClickUpタスクからGoogle Drive、GitHub、OneDriveまで、デジタル環境全体を検索可能にします。
そして特筆すべき機能の一つが？ClickUp Talk to Text。これは音声からテキストへのソリューションで、発話した言葉をアクションに変換します。さらに、あなたのアイデアを磨き、文脈に合わせ、他の仕事の接続を図ります。
自然な話し方で、仕事をスピードアップ
ClickUpの「Talk to Text」でできること：
- AIによる精緻な文字起こしで、言い間違いを瞬時に除去。読みやすくプロ品質のテキストへと音声を変換します
- カスタム用語、固有名詞、仕事用語を登録した個人辞書を作成し、正確な認識を実現
- タスク、ドキュメント、チームメンバーを音声で参照し、文脈に応じたメンションとリンクを追加
- *ショートカット鍵（fn、shift + fn、またはカスタム設定）でハンズフリー操作を実現
- 母国語で話しかけ、グローバル言語サポートを活用して50以上の言語に文字起こしできます
- 履歴から過去の文字起こし記録を再確認し、コピー、エクスポート、再生が可能です
たとえばYouTubeの台本を作成する場合。タイプする代わりにClickUp Brain MAXを開き、ショートカット鍵を押して音声入力開始。会話調を損なうことなく、ラフな音声が瞬時に洗練されたカメラ映えする台詞に仕上がります。
アイデアがフローする瞬間、箇条書きを追加したり、ブレインストーミングのフックを書き留めたり、編集タスクを割り当てたりできます。Brain MAXは自動的に@メンションでチームメンバーを指定したり、ClickUpドキュメントやClickUpタスクへのリンクを挿入したりするため、参照先が即座に実行可能なアクションに変わります。
音声入力を超えて検索し、接続する
Brain MAXは、ワークスペース全体を駆動する中核AIエンジン「ClickUp Brain」の知能を搭載。タスク、ドキュメント、コメント、会話を分析し、文脈に応じた応答を提供します。
ClickUp Brainは長文スレッド・ドキュメント・更新内容を瞬時に要約。詳細を逐一確認せずとも、決定事項・障害要因・次ステップを把握できます。
そして最大の利点は？ これらのアクションアイテムがすべてClickUpで実際のタスクに変換されるため、何も見逃すことはありません。
「ウェブサイトの公開をブロックしている要因は何か？」といった質問も可能です。ワークスペースから直接抽出した文脈に沿った回答が得られます。
📌 以下のプロンプトをお試しください：
- 進捗、障害要因、優先度をまとめた週次進捗レポートを作成する
- 時間管理に関する2分間のYouTubeビデオのスクリプトを期限内に作成する
- 最近のチームのミーティングのメモを箇条書きのプロジェクト要約に変換してください
ClickUp Brainが文字起こしを数秒で簡単に実現する様子をご覧ください。🤩
ClickUpの主な機能
- *ミーティングの言葉を逃さず記録：ClickUp AI Notetakerでミーティングの議論を録音・文字起こし。要約作成、鍵の抽出、次のステップの提案も可能です。
- *音声クリップの記録と添付ファイル：ClickUp Voice Clipsで、タスク・コメント・ドキュメント内に直接、簡単な更新情報・フィードバック・アイデアを音声で記録できます
- 既成テンプレートの活用: タスクやドキュメント向けのミーティングメモテンプレートでワークフローを標準化。ミーティングメモからプロジェクト要件まで対応
- ドキュメントの作成とリンクされている共有: *ClickUp Docsでコンテンツを起草・編集・共有。メディア埋め込み、チェックリスト、@メンション機能も完備
- あらゆるものを瞬時に検索：音声メモ、文書、タスクなど、必要なものをClickUp企業検索で見つけられます
- お気に入りのツールと接続：ClickUpの統合機能でワークフローを拡張。Slack、Google Drive、Zoom、Figmaなどに対応
ClickUpの制限事項
- ClickUpの豊富な機能とカスタムオプションは、最初は圧倒されるかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューが完璧に要約しています：
ClickUpはプロジェクト管理に必要な全てを一元管理します。タスク、ドキュメント、目標、さらにはチャットまで。使いやすさと、チーム導入時のスムーズな実装プロセスに本当に感謝しています。機能の豊富さは圧巻で、シンプルなタスクリストから複雑なアジャイルsprintまで、あらゆるワークフローをカスタマイズ可能です。その奥深さにもかかわらず、他ツールとの連携が容易なため、余計な努力なく全てが接続されています。ダッシュボードによる俯瞰的なビューは、複数プロジェクト管理時の大幅な時間節約につながります。ほぼ毎日利用する中で、カスタマーサポートの対応も良好で、必要な時には常に迅速なガイダンスを得られました。
ClickUpはプロジェクト管理に必要なすべてを一元管理します。タスク、ドキュメント、目標、さらにはチャットまで。使いやすさと、チーム導入時のスムーズな実装プロセスに本当に感謝しています。機能の豊富さは圧巻で、シンプルなタスクリストから複雑なアジャイルスプリントまで、あらゆるワークフローをカスタマイズ可能です。その奥深さにもかかわらず、他ツールとの連携が容易なため、余計な努力なく全てが繋がっています。ダッシュボードによる俯瞰的な視認性は、複数プロジェクト管理時の大幅な時間節約につながります。ほぼ毎日利用する中で、カスタマーサポートの対応も良好で、必要な時には常に迅速なガイダンスを得られました。
📮 ClickUpインサイト：当社のミーティング効果アンケートによると、回答者の12%がミーティングは過密状態だと感じ、17%は長すぎると回答し、10%はほとんど不要だと考えています。
別のClickUpアンケートでは、回答者の70%が「可能なら喜んで代理人をミーティングに派遣する」と認めた。
ClickUpの統合型AIノートテイカーは、完璧なミーティング代行ツールです！重要なポイント、決定事項、アクションアイテムをAIが自動記録する間、あなたは高価値仕事にもっとも優先的に取り組めます。ClickUp Brainによる自動ミーティング要約とタスク作成機能で、ミーティングに出席できなくても重要な情報を見逃すことはありません。
💫 実証済み結果： ClickUpの会議管理機能を導入したチームは、不要な会話やミーティングが驚異の50%削減されたとレポートしています！
📖 こちらもご覧ください：高速かつ正確な文字起こしを実現する最高の音声テキスト変換ツール
2. Fireflies.ai（ミーティングの自動文字起こしと即時要約生成に最適）
Fireflies.aiは、ブラウザ内でAI会議アシスタント兼AI議事録要約するツールとして機能します。Chrome拡張機能を使えば、Google Meetミーティングで議論された内容をリアルタイムで記録でき、ミーティングにボットを招待する必要はありません。
これにより、正確な文字起こしや実用的なメモを中断なく作成したいプロフェッショナルにとって特に有用です。
ミーティング議事録や要約に加え、AIミーティングツールはミーティング分析機能も提供します。具体的には、発言者の話時間、議論されたトピック、参加者の感情分析などが含まれます。
Fireflies.aiの主な機能
- AskFredなどのAIツールで、ミーティングメモ・要約・アクションアイテムを生成
- 100以上の言語を自動検出・文字起こし。リアルタイム文字起こし機能付き
- 自動話者識別でミーティング中の発言者を自動判別
- 営業ミーティング、スタンドアップミーティング、面接用のテンプレートでミーティングの要約をカスタム
- Firefliesモバイルアプリで対面会話の文字起こしと要約を生成
Fireflies.ai のリミット事項
- Zoom/Teamsとの連携は時に干渉的に感じられる
- 有料プランでもAIクレジットはリミットされており、一部の高度な機能へのアクセスが制限されます
Fireflies.aiの価格
- Free
- プロ版：月額18ドル（ユーザーあたり）
- ビジネス向け: 月額29ドル/ユーザー
- 企業版: 月額39ドル/ユーザー（年額課金）
Fireflies.aiの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (700件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
📖 こちらもご覧ください：メモ取りと文字起こしに最適なFireflies AIの代替ツールトップ
3. Tactiq（ライブミーティングの文字起こしと要約に最適）
OpenAIが開発したTactiqは、プライバシーを損なうことなくライブミーティングの文字起こしを簡素化します。この文字起こしソフトウェアは、ミーティングの進行に合わせて話者別の文字起こしを提供し、重要なポイント、決定事項、責任を適切な人物に割り当てやすくします。
Google Meet、Zoom、Microsoft Teamsでのライブミーティングを文字起こし可能。Tactiqは基本の文字起こしに加え、過去の会話検索や、ClickUp、Notion、Google ドキュメント、Slackなどへの直接エクスポート機能を提供します。
AIワークフローを活用すれば、ミーティング後のタスク（CRMやナレッジベースの更新、チケット作成など）も自動化できます。
Tactiqの主な機能
- /AIにカスタム質問を投げかけ、ワンクリック自動化アクションとして再利用可能
- ミーティングの要点を抽出し、チームメンバーと共有しましょう
- ミーティングメモを文字起こしから直接JiraやLinearのチケットに変換
- 文字起こしにタグ、ラベル、スクリーンショットを追加して、より良い文書化を実現
- YouTube 文字起こしジェネレーターにアクセスし、あらゆるYouTubeビデオから瞬時に文字起こしを取得
Tactiqの制限事項
- 音声が小さかったり不明瞭な場合、ツールが誤った単語や不完全な単語を文字起こしする可能性があります
- Microsoft Teamsはブラウザ外ではサポートされておらず、Tactiqの代替ツールと比較して利便性が制限されます
Tactiqの価格
- Free
- プロ版：月額12ドル（ユーザーあたり）
- チーム: ユーザーあたり月額20ドル
- ビジネス向け: 月額40ドル/ユーザー
- 企業向け：*カスタム見積もり
Tactiqの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Tactiqについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2レビューからの簡単なインサイトをご紹介します：
音声文字起こしに人間の手を借りる必要はもうありません。メモを取るために人を雇うこともありますが、ミーティング録を見逃すこともあり、ミーティングのメモを再現するのは非常に困難です。一部の単語を認識できず、より高度な音声認識技術が必要です。インドの訛りで話す場合、単語が別の意味に翻訳され、文脈全体が変わってしまうこともあります。
音声文字起こしに人間の手を借りる必要はもうありません。メモを取るために人を雇うこともありますが、ミーティング録を見逃すこともあり、ミーティングのメモを再現するのは非常に困難です。一部の単語を認識できず、より高度な音声認識技術が必要です。インドの訛りで話す場合、単語が別の意味に翻訳され、文脈全体が変わってしまうこともあります。
4. Speechnotes（ウェブページ全体での素早い音声入力に最適）
Speechnotesは、タイピングよりも話すことを好むすべての人向けに設計された軽量な文字起こし・音声メッセージツールです。
重厚なミーティング向けツールとは異なり、SpeechnotesはChromeブラウザ内で仕事するオンラインメモ帳として、音声入力によるメモ作成、コンテンツ下書き、アイデアのリアルタイム記録を可能にします。
特に作家、学生、医師、プロフェッショナルに人気で、タイプを中断せずに思考を整理できる、シンプルで無料のスペースを求める方々に最適です。リアルタイム音声入力に加え、Speechnotesは事前に録音された音声・ビデオファイルも数分で正確な文字起こしに変換します。
Speechnotesの主な機能
- 手動編集なしで、音声コマンドで句読点やフォーマットを送信
- タイムスタンプ、字幕、話者タグを追加して構造化された文字起こしを実現
- シームレスなモバイル音声入力には、Speechnotes AndroidアプリまたはTextHear iOSアプリをダウンロードしてください。
- 文字起こしをWordやPDFファイルなど様々なフォーマットでエクスポート可能
Speechnotesの制限事項
- この拡張機能はBluetoothマイクに対応しておらず、ワイヤレス入力に依存するユーザーを苛立たせています
- アプリは保存したメモを時々失うか、手動保存が必要になる場合があります
Speechnotesの料金プラン
- Free
- プレミアム版：月額1.9ドル（ユーザーあたり）
- 文字起こし: $0.1/分
Speechnotesの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🔍 ご存知でしたか？ 1997年以前、音声入力ソフトはユーザーが単語ごとに一時停止する必要がありました。その後登場したのがDragon NaturallySpeaking。自然な連続発話をサポートする初の市販システムです。
5. Notta（複数言語に対応した高速かつ正確な文字起こしに最適）
Nottaは完了するミーティング記録hubとしてポジション付けられています。最大の強みはバイリンガルかつ共同作業ワークフローに焦点を当てている点です。ミーティング内容を2言語で同時書き起こし・翻訳できるため、多様なチームが会話に完全に参加できるよう支援します。
編集ツール、ワンクリックAI要約、Slack・Notion・Salesforceへのシームレスな共有機能と組み合わせれば、Nottaがミーティング後の手間を大幅に削減します。
Nottaの主な機能
制限なし
- 文字起こしの精度は低く、誤った単語や架空の単語が含まれる場合があります
- 一部のユーザーから、誤解を招く試用版条件や予期せぬ課金が発生したとのレポート作成がありました
Nottaの価格
- Free
- プロ版：月額13.49ドル（ユーザーあたり）
- ビジネス向け: 月額27.99ドル/ユーザー
- 企業向け：*カスタム見積もり
Nottaの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (200件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Nottaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
あるG2レビューではこう評されています：
様々なアクセント（例：南アフリカ英語）でもかなり正確な文字起こしが可能。話者の識別機能を備え、かなり良い要約を作成するため、良い基礎となります。文字起こしの誤りを修正する必要はありますが、要約は良い出発点となるものの、重要な情報が一部抜けている場合があります。
様々なアクセント（例：南アフリカ英語）でもかなり正確な文字起こしが可能。話者の識別機能を備え、かなり良い要約を作成するため、良い基礎となります。文字起こしの誤りを修正する必要はありますが、要約は良い出発点となるものの、重要な情報が一部抜けている場合があります。
📖 こちらもご覧ください：正確な文字起こしを実現するトップクラスのNotta代替ツール
6. Transkriptor（音声・ビデオファイルのリーズナブルで信頼性の高い文字起こしに最適）
Transkriptorは、講義・インタビュー・プレゼンテーションなどの音声コンテンツを素早くテキスト化する必要がある全ての方のために設計されています。100以上の言語に対応しているため、国際的な学生、ジャーナリスト、日常的に多言語会話を取り扱うチームにとって万能な選択肢です。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsと連携し、ミーティングの文字起こし記録を自動生成。さらに文字起こしデータから、発言者の話者時間や感情分析といった洞察を抽出可能です。
さらに、字幕生成機能、音声翻訳機能、AIボイスレコーダー、ポッドキャスト文字起こし機能を備えたTranskriptorは、コンテンツ制作ツールとしても機能し、音声コンテンツを再利用してより広範な配布を実現します。
Transkriptorの主な機能
- Chrome拡張機能で画面・カメラ・マイクの同時録画を実現
- ファイルを直接アップロード、またはYouTubeからインポートして文字起こしと要約する
- /AIを活用した要約を生成し、長時間の講義や通話から重要なポイントを抽出します
- 文字起こし記録から検索可能なナレッジベースを構築し、簡単に参照できるようにします
Transkriptorのリミット
- 「えーと」「あー」といった不要な言葉の処理に手間がかかる
- 複数話者録音では話者識別が弱い
Transkriptorの価格
- Free
- プロ版：月額19.99ドル（ユーザーあたり）
- チーム: 月額30ドル/ユーザー
Transkriptorの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
🔍 ご存知ですか？ 1952年、ベル研究所は初期の音声認識システムの一つであるAudreyを開発しました。これは0から9までの数字のみを理解でき、しかも訓練した人物が話した場合に限られていました。
7. Voice In（ブラウザのテキストフィールドへの直接音声入力に最適）
Voice Inは軽量でありながら実用的な音声テキストChrome拡張機能で、ウェブ上のあらゆる場所で音声だけでテキスト入力が可能です。ブラウザを離れることなく高速かつ正確な音声テキスト入力が必要な場合、Voice Inは信頼できる選択肢です。
組み込みの句読点コマンド、自動テキストフォーマット、カスタム音声ショートカットにより、ワークフローに合わせて柔軟に対応。電子メール作成、フォーム入力、ブログ下書き、CRM更新まで、あらゆる作業を高速化します。
Voice Inの主な機能
- 10,000以上のウェブサイトやアプリに直接音声入力可能。コピー＆貼り付け不要です。
- カスタムコマンドを作成し、繰り返しの編集や自動化を音声で実行
- 高度モードで複数のタブをまたいで音声入力
- ショートカットで言語を瞬時に切り替え、多言語入力が可能に
Voice Inの制限事項
- 「コンマ」や「ピリオド」といった音声入力による句読点は、正しいフォーマットではなく文字通り文字として書き起こされる場合があります
- この拡張機能は、追加のブラウザ許可を許可しない限り、ローカル文書（PDFやHTMLファイルなど）では仕事しません。
Voice Inの価格
- 月額: ユーザーあたり月額9.99ドル
- 年間プラン: ユーザーあたり59.99ドル（年額課金）
- 生涯ライセンス: 1ユーザーあたり149.99ドル
Voice In の評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Voice Inについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
こちらのG2レビューをご覧ください：
Voice Inの最大の利点は、編集可能なテキストがあるほぼ全てのウェブサイトでシームレスに仕事するChrome拡張機能であることです。唯一の欠点は、特定の複雑なコマンドや業界固有の専門用語が誤認識されることがある点です。
Voice Inの最大の利点は、編集可能なテキストがあるほぼ全てのウェブサイトでシームレスに仕事をするChrome拡張機能であることです。唯一の欠点は、特定の複雑なコマンドや業界固有の専門用語が誤認識されることがある点です。
8. LipSurf（音声コマンドでブラウザ機能やアプリを操作するのに最適）
LipSurfはブラウジング体験全体をハンズフリーの音声操作ワークフローに変えます。タイピングとクリックの切り替えではなく、音声コマンドでスクロール、リンククリック、ビデオ視聴、長文テキストのリアルタイム作成が可能です。
Google ドキュメントでの音声入力から Reddit の操作、YouTube の制御まで、あなたのウェブ利用習慣に合わせて柔軟に対応。さらに優れた点は？Chrome 上で動作し、データ追跡や広告なし。音声による生産性とプライバシーを両立させます。
LipSurfの主な機能
- テンプレート挿入、職場用語、反復作業のためのカスタム音声ショートカットを開発
- オープンソースプラグインで機能を拡張するか、独自の統合機能を構築しましょう
- クリックグリッドコマンドを使用して、ウェブページの任意の領域を音声で操作できます
- ディクテーション、スペルモード、コマンドロックモードを切り替えて、精密なワークフローを実現
LipSurfのリミット
- ユーザーからは、LipSurfに不具合が多く、予期せず仕事ができなくなることがあるとのレポート作成があります
- LipSurfはDuolingoなどの特定のウェブサイトでは常に良好に機能するとは限りません
LipSurfの価格
- Free
- 追加料金：月額4ドル/ユーザー
- プレミアム版：月額8ドル（ユーザーあたり）
LipSurfの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🧠豆知識：一部の病院では、外科医が手術中に音声テキストでメモを口述し、デバイスに触れることなく記録しています。マイクは手術室の背景雑音を遮断するよう設計されています。
9. MeetGeek AI（ミーティングのハイライトやアクションアイテムを自動で記録するのに最適）
MeetGeek AIは、通話中のあらゆる内容をキャプチャ・整理・自動化する音声テキストChrome拡張機能です。ミーティングへの自動参加、録音、通話終了直後の構造化メモ提供を実現します。
このアプリは、Zoom、Google Meet、Teams、Webex、さらにはオフラインでの会話まで、すべてのミーティング内容を記録します。
MeetGeekのAIワークフローは、洞察をお気に入りのツールに同期し、生きているナレッジベースを構築することで、ミーティングの負担を軽減します。
MeetGeek AIの主な機能
- MeetGeek Chrome Recorderを使用すれば、ボットや招待なしでブラウザから直接通話をキャプチャできます
- インタビュー、オンボーディング、営業電話、チーム同期用に、独自の要約テンプレートをカスタマイズまたは作成しましょう。
- ミーティングコンテンツをSlack、HubSpot、Notion、Google Driveなど7,000以上のアプリに同期
- 100以上のKPIで会話の知性をロック解除する：エンゲージメント、発言時間、ミーティング効率を追跡
MeetGeek AIの制限事項
- 予定外のミーティングにはセットアップに時間がかかる；事前にカレンダーでのスケジュール設定が必要
- 対応言語にリミットがあるため、多言語を扱うユーザーには使い勝手が悪い場合があります
MeetGeek AIの価格
- Free
- プロ版：月額19ドル（ユーザーあたり）
- ビジネス向け: 月額39ドル/ユーザー
- 企業版: *月額59ドル/ユーザー
MeetGeek AIの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (450件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはMeetGeek AIについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：
MeetGeekはミーティングの自動録音・文字起こし・構造化により大幅な時間節約を実現。キーワードで必要な場面を素早く検索でき、同僚とスニペットを共有するのも非常に便利です。音声品質が低い場合や会話で複数の言語が使用される場合など、文字起こしに不正確さが含まれることがあります。
MeetGeekはミーティングの自動録音・文字起こし・構造化により大幅な時間節約を実現。キーワードで必要な場面を素早く検索でき、同僚とスニペットを共有するのも非常に便利です。音声品質が低い場合や会話で複数の言語が使用される場合など、文字起こしに不正確さが含まれることがあります。
📖 こちらもご覧ください：よりスマートなミーティング管理のためのMeetGeek /AIのベスト代替ツール
10. SpeechText. AI（ブラウザ内での高速かつ正確な音声テキスト変換に最適）
文字起こしの精度が特に重要な場合、SpeechText.AIは業界に合わせて結果をカスタマイズする柔軟性を提供します。
汎用的な音声テキスト変換エンジンに依存する代わりに、この音声テキスト変換ソフトウェアでは医療、法律、インタビュー、ポッドキャストなど分野特化モデルを選択可能。専門用語や技術用語が最初から正確に認識されます。
音声またはビデオファイルをアップロードし、ドメインを選択するだけで、あとはAIが処理を完了します。
SpeechText. AIの主な機能
- 組み込みの音声検索エンジンを活用し、文字起こし文書内のフレーズや用語を素早く検索
- 自動句読点・フォーマットで整った出力を生成
- インタラクティブな校正ツールで文字起こし内容を編集・確認
- 文字起こし結果をTXT、DOCX、PDFなど複数のフォーマットでエクスポート可能
SpeechText. AIの制限事項
- 低価格プランでは最大ファイルサイズリミット（例：20MB）が設けられており、大容量音声ファイルを手動で分割する必要が生じる場合があります。
- モバイルアプリがないため、デスクトップまたはブラウザベースのワークフローでの使用にリミットされます
SpeechText. AIの価格
- スタータープラン: 180分あたり10ドル
- 個人向け: 380分あたり19ドル
- スタンダードプラン: 990分あたり49ドル
SpeechText. AI 評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Chromeで音声からテキストへの変換を利用するメリット
Chromeの音声テキスト機能は、仕事方法、コミュニケーション、生産性の維持方法を変革します。より速いディクテーションからアクセシビリティの向上まで、導入すべき理由をご紹介します：
- 生産性と時間節約: *電子メール、レポート作成、コードをタイピングより速く音声入力し、マルチタスク中やタイピングが不可能な状況でもハンズフリーで仕事を可能にします。
- *アクセシビリティの向上：身体障害、視覚障害、ディスレクシアなどの障がいを持つユーザーをサポートし、デジタルスペースをより包括的にします
- ドキュメント作成と共同作業の効率化：ミーティング・ウェビナー・授業のリアルタイム文字起こしを実現。音声駆動のメモ機能でアイデアを即座に記録
- 多彩な機能： ブラウザ検索・操作・多言語文字起こしに音声を利用可能。Google ドキュメントやZoomなどのアプリと接続すれば自動化されたワークフローを実現
- 健康上の利点: 長時間のタイピングセッションによる負担を軽減し、声で仕事を代行させることで反復性ストレス障害を予防します
📖 こちらもご覧ください：Androidでテキスト入力の方法（ステップバイステップガイド）
あなたの声が進化しました
多くの音声テキスト変換Chrome拡張機能は単純な文字起こしで終わり、後処理はユーザーに任せています。アプリ間を移動させるものもあれば、プライバシーを犠牲にするものもあります。
ClickUp Brain MAXとTalk to Textはさらに進化を遂げました。音声入力がワークフローの自然な拡張機能のように感じられるようにします。AIで磨き上げられた文字起こし、多言語サポート、パーソナライズされた語彙、深い統合により、あなたの声が即座に生産性向上ツールへと変わります。
基本的な音声入力の枠を超えたいなら、今すぐClickUpに無料で登録。あなたの言葉がどれほどシームレスに整理された仕事へと変わるか、ぜひ体験してください。