Freeで使える50/30/20予算テンプレートで、簡単に家計管理を実現

正直に言おう——予算管理って、靴下引き出しの整理（きっとあなたも避けてきたはず）と同じくらい楽しそうには聞こえないよね。でも、お金の管理に金融の学位も、10枚のスプレッドシートも、小さな人生の危機も必要なかったら？

登場：魔法の50/30/20予算ルール。

実に簡単です：必要経費に50%、娯楽費に30%、貯蓄に20%*。さらに手軽に実践できるよう、当テンプレートは家計の整理と長期的な財務プランの構築を支援する構造を備えています。

学生ローン、給与、副業収入のいずれで生活していても、この予算管理システムは生活を大きく変えることなく日常に組み込めます。無料テンプレート、賢い戦略、支出を軌道に乗せるコツを今すぐチェックして、来月から実践を始めましょう。

50/30/20予算テンプレート* 概要

以下に、リストされている全ての50/30/20予算テンプレートの要約テーブルを示します：

50/30/20予算テンプレートとは？*

モーガン・ハウゼルは『お金の心理学』の中でこう記している：

お金の使い方が上手かどうかについては、頭の良さとはほとんど関係がなく、むしろやることが影響しているのです。

50/30/20予算テンプレートは、収入を管理するシンプルな方法を提供することで、その行動を形作るのに役立ちます。これは、純収入を次の3つの部分に分けます：

50％は医療保険や公共料金などの必要経費に充てる

娯楽などの「欲しいもの」に30%

貯蓄と債務返済に20%

毎月の支出を優先度に基づいて分類するだけで、細かい出費を追跡する必要はありません。これらのテンプレートは、財務を整理するための即戦力フレームワークとして機能し、予算編成の開始、実際の支出の監視、そしてプロセスを複雑にしすぎることなく財務目標の達成を容易にします。

優れた50/30/20予算テンプレートの条件とは？*

強力な50/30/20予算テンプレートは、現実の支出と目標を追跡・調整・プランするのに役立ちます。適切なテンプレートは月収を明確に分類し、月々の財務判断を導くべきです。主な機能は以下の通り：

クリアされた配分セクション： 実際の月収に基づき、必要経費・娯楽費・貯蓄をひと目で追跡

自動計算式： テンプレートが手取り収入から支出額と貯蓄額を自動計算

固定費のセクション： 家賃、公共料金、健康保険など生活必需費を常に優先的に確保しましょう

*カスタマイズ可能なフィールド：債務返済、緊急資金、投資など、目的に応じてプランを簡単に調整可能

実績対プラン支出トラッカー：* 予定支出と実際の支出を比較し、無駄遣いを素早く発見

視覚的サマリー： 貯蓄目標と支出の進捗を、お金の流れが一目でわかるチャートで確認

将来の計画のためのスペース：*ボーナス、返金、追加収入から資金を確保し、より大きな財務目標に向けて積み立てましょう

おすすめの50/30/20予算テンプレート

適切なツールがあれば、毎月の予算管理がずっと楽になります。

収入の配分、支出の追跡、貯蓄目標の達成を正確に行うのに役立つ、トップクラスの50/30/20予算テンプレートをご紹介します。

ClickUpシンプル予算テンプレート*

ClickUpシンプル予算テンプレートは、予算管理を本来あるべき姿——シンプルさ——に還元します。無数のタブや隠れた式ではなく、視覚を最優先にしたシステムで、必要経費・希望支出・貯蓄・債務返済の各領域を明確にマップします。

新しいトランザクションの入力、純収入の追跡、毎月の支出プランを、手間をかけずに簡単に行えます。

さらに、ネットキャッシュ・収入追跡・支出管理といった予算管理ビューを自由に切り替え、財務状況をより明確に把握できます。一人で悩む必要はありません——ClickUpの組み込み「はじめに」ビューがガイドします。

⭐ きっと気に入る主な機能

カスタムフィールドを設定し、月ごとの支出を分類しましょう

動的なテーブルビューで、実際の支出とプランされた支出を追跡

各財務エントリーに対するステータス更新などのプロジェクト管理機能を活用

ダッシュボードで貯蓄目標の進捗と プロジェクト予算の 進捗を視覚的に把握

🔑 こんな方に最適： 50/30/20予算を体系的に整理し、努力をかけずに更新したい方。

📹 ClickUpで予算管理を効率化する方法をご覧ください：

2. ClickUp 個人用予算テンプレート

ClickUpの個人用予算テンプレートは、従来の予算管理アプリの複雑さなしに、より多くのコントロールを求める方々のために設計されています。月々の収入から自由裁量支出まで、すべてを使いやすい1つのワークスペースで把握できるよう支援し、賢い習慣の構築に焦点を当てています。

収入・固定費・目標を明確に可視化するボードビュー、リストビュー、カレンダービューを搭載。単なる支出管理ツールを超え、貯蓄戦略の立案、債務返済プランの策定、ライフフェーズに応じた資金配分の優先順位付けが可能な総合的な財務計画システムです。

50/30/20の配分管理を真剣に実践するなら、このテンプレートが構造化されつつ柔軟な運用を実現します。

⭐ きっと気に入る主な機能

財務目標をブレインストーミングし、ドキュメントビューで進捗を追跡しましょう

支出をすべて「固定費」「変動費」「貯蓄」の3つに分類しましょう

支出の見直しと配分調整のための定期的なタスクを設定しましょう

カレンダービューで支払いスケジュールと期日を可視化

🔑 こんな方に最適：将来の財務優先度を見据えつつ、50/30/20ルールを個人に合わせて柔軟に適用したい方。

3. ClickUp 個人予算プランテンプレート

ClickUpの個人予算プランテンプレートは、収入から月々の支出までを一覧のすべてのビューで把握したい方に向けて設計されています。面倒なスプレッドシート作業は不要です。

これは複雑な財務ダッシュボードではありません。シンプルで直感的な設計です。明確なタスクステータスと6つのカスタムフィールドを活用し、日付・カテゴリ・予算タイプでソートしながら、素早く予算編成プロセスを進められます。

時間予算のプランニング、毎月の貯蓄、借金返済のプラン、あるいは実際の支出についてより賢い選択をしたい場合でも、このツールが目標達成の基盤を提供します。

⭐ きっと気に入る主な機能

カスタムフィールドを使用して、月収を50/30/20ルールに分割しましょう

支出カテゴリー、期日、優先度に基づいてタグ付けする

「完了」「新規エントリー」などのタスクステータスで進捗を管理

複数のビューを切り替えて、収入の追跡と貯蓄目標を管理しましょう

🔑 こんな方に最適：シンプルで分かりやすいレイアウトで、余計な要素や複雑な設定なしに50/30/20ルールを実践したい個人の方。

4. ClickUp予算レポートテンプレート

ClickUpの予算レポートテンプレートは、財務の混乱を明確化することに焦点を当てています。基本的な予算管理ツールとは異なり、より深い洞察を得るために設計されています。プランと実際の支出の差異を説明し、50/30/20の配分が不足している箇所を特定するのに役立ちます。

このテンプレートはドキュメント形式で構成されているため、行やセルに縛られることはありません。自然なフォーマットでレポートを作成し、内訳を挿入し、時間の経過に伴う変化を追跡できます。

このツールは、財務プランの伝達や債務返済プランの調整を説明する必要がある方に特に有用です。表面はレポート作成ツールですが、その本質は戦略的計画立案ツールです。

⭐ きっと気に入る主な機能

再利用可能なテンプレートで複数月分の収入と支出を記録

タスクビューを活用し、予算関連アイテムに更新内容と期日を設定しましょう

カスタムフィールドとステータスでエントリーを分類・確認

目標と実績を分析し、月次予算を最適化しましょう

🔑 こんな方に最適： 50/30/20データを実用的なレポート作成に変換し、より効果的な追跡、賢明な意思決定、長期的な財務の明確化を実現したい予算管理者を対象としています。

プロの秘訣:ClickUp Brainは、収入と目標に合わせた50-30-20ルールに基づく個人用予算の作成を支援します。支出の追跡、貯蓄マイルストーンのリマインダー設定、目標達成のための調整提案も可能です。方法は以下の通り： ClickUp Brainで資金管理を掌握しましょう。AI搭載のアシスタントが支出の追跡、貯蓄目標の設定、予算管理を簡単にサポートします

5. ClickUp財務管理テンプレート

ClickUpの財務管理テンプレートは、単なる予算管理ではなく、お金に関するシステム構築を実現します。簡易ツールとは異なり、収入・月次予算・キャッシュフロー・長期的な財務目標を包括的に可視化します。

大きな出費のプランニング、定期的な固定費の整理、貯蓄アカウントへの積み立ての分割など、セットアップに合わせて柔軟に対応します。

28種類のカスタマイズ可能なステータスと自動化オプションにより、アプリを切り替えることなく複数の財務優先度を管理できます。

⭐ きっと気に入る主な機能

月収を詳細な予算管理タスクとカテゴリーに分割しましょう

期日、見直し、または支払いの自動リマインダーを設定しましょう

カレンダービューとリストビューで、経時的な財務実績を可視化

緊急資金プランニングや投資目標など複雑なプロジェクトの進捗追跡

🔑 こんな方に最適：複数の収入源を管理し、単なる支出管理ツールではなく、財務プランの全要素を接続・同期させる包括的なシステムが必要な方。

🔎 ご存知でしたか？：Intuitのアンケートによると、お金の目標に関する統計データは以下の通りです： アメリカ人の58％ が、お金の管理をセルフケアの習慣に取り入れており、その効果を実感しています

36% が習慣化してから金銭的ストレスが軽減したと報告

41% が「予算を作成し継続することが、金銭感覚との関係を改善する最も大きな影響を与えた」と回答

28%の人がまだ財務健全性の習慣を確立できていません オープンな金銭談義の広がりにより、友人や家族、同僚と財務について話しやすくなっています。

6. ClickUp 大学予算テンプレート

ClickUpの学生向け予算テンプレートで、学生生活における予算管理が格段に楽になります。授業料、食費、ローン、娯楽費など、学生の日常を考慮して設計されたこのテンプレートを使えば、経済学の学位がなくても、毎月の収入と支出をしっかり把握できます。

固定支払いと変動費の管理を整理するのに役立つ柔軟なビュー（コストボードや予算フォームを含む）が用意されています。

このテンプレートでは支払いステータスに応じてトランザクションを分類できるため、未処理分と決済済み分を常に明確に把握できます。学生ローンの返金やアルバイト収入を50/30/20ルールで配分する場合でも、このセットアップなら管理仕事に埋没することなく、常に主導権を握り続けられます。

⭐ きっと気に入る主な機能

学費、書籍、サブスクリプションなど、支出を種類別に分類しましょう

支払いを「保留」「一部支払い」「全額支払い」でタグ付けし、ステータスを追跡

カスタムフィールドで月々の支出と収入を計算

ドラッグ＆ドロップ式コストボードで今後の支出プラン

🔑 こんな方に最適：複数の支出項目を管理する大学生で、50/30/20予算の範囲内で収め、支出超過を防ぐための視覚的で体系的なシステムが必要な方。

7. Ally Monthly 50/30/20予算ワークシート

Allyの月次50/30/20予算ワークシートは印刷可能でログイン不要のツール。予算管理を驚くほどシンプルに保ちます。紙とペンでの追跡を好む方や、オンラインツールと併用できるシンプルなデジタルワークシートをお探しの方に最適です。

このテンプレートでは月収を「必要経費」「娯楽費」「貯蓄」「債務返済」に分類し、各項目ごとに個別にリストできるスペースを設けています。

月々の予算管理を継続するのに特に有効です。目標割合を明確に示し、総額を常に把握できるためです。家賃、週末のコンサート、貯蓄アカウントなど、あらゆる支出をアプリに頼らず追跡できるワークシートです。

⭐ きっと気に入る主な機能

給与、利息、副業など収入源を記録しましょう

家賃、ローン、公共料金などの固定費は「50％の必要経費」項目に分類しましょう

自由裁量支出は30%の「欲しいもの」欄に記録してください

20%のカテゴリーで、退職資金・貯蓄・投資への拠出額を追跡しましょう

🔑 こんな方に最適：50/30/20の配分と支出習慣を手動で追跡・可視化し、参照しやすい1枚のシートで管理したい予算管理者のために、物理的または印刷可能なフォーマットでご利用いただけます。

💡 特典:AI会計ツールを連携させれば、支出の自動分類・異常支出の通知・リアルタイム分析による50/30/20プランの最適化が可能に。予算追跡をさらに進化させましょう。

8. シンプルな50/30/20予算スプレッドシート

このシンプルな50/30/20予算スプレッドシートは明快さを追求して設計されています。月収という単一の番号を、必須の生活費、柔軟な支出、そしてターゲットを定めた貯蓄と債務返済のカテゴリーに分解します。

各セクションには、住居費、交通費、外食費、緊急資金など現実的な配分項目が含まれ、月額4,000ドルの例に基づいてパーセンテージと金額が既に計算済みです。

このテンプレートの特長は、すぐに使える点です：何も作成する必要はありません。番号を入力するだけです。

⭐ きっと気に入る主な機能

編集可能なパーセンテージフィールドで収入を「必要経費」「娯楽費」「貯蓄」に配分

保険、食料品、退職貯蓄など、あらかじめ設定されたカテゴリーを生活に合わせて調整しましょう

カテゴリー別の総支出を瞬時に計算し、リミット内におさめましょう

リマインダーと見直しプロンプトを活用し、定期的に予算を見直しましょう

🔑 こんな方に最適：予算管理を始めたい方、50/30/20ルールを迷いなく実践できる構造化されたスプレッドシートをお探しの方。

9. ProjectManager 50/30/20予算テンプレート

via ProjectManager

ProjectManagerの50/30/20予算テンプレートは、プラットフォームを切り替えずに組み込みの自動化機能を求めるExcelユーザーに最適な選択です。ダウンロード可能なスプレッドシートが面倒な計算を代行：月収を入力するだけで、必要経費・娯楽費・貯蓄・債務返済の配分額を自動計算します。

家賃、保険、旅行、退職金など、各カテゴリーごとの明確な費用内訳と、支出超過を即座に把握できる総額表示という機能を備えています。

このツールの特長は構造にあります：単なる予算管理だけでなく、傾向を把握し早期に軌道修正を行うことも可能です。複数ユーザーでの追跡用に複製機能もサポートしており、共有家計管理やグループ財務プランにも活用できます。

⭐ きっと気に入る主な機能

収入を入力するだけで、50/30/20の内訳が即座に表示されます

自動集計フィールドで実際の支出と予算を比較

月次追跡や共有家計プラン用にタブを複製可能

健康保険、負債、自由裁量支出などのアイテムを記録するために、あらかじめ設定されたカテゴリをご利用ください

🔑 こんなユーザーに最適：自動化機能とスプレッドシートの使いやすさを兼ね備えた、ダウンロード・編集可能なExcelツールをお探しの方。個人用・共有用予算追跡に最適です。

10. シンプルな週間予算テンプレート

via Clockify

シンプル週間予算テンプレートは、複雑な財務システムなしで支出を細かく管理したい方に最適です。プランされた支出や実際の支出を記録し、進捗に応じて合計額や残高を自動更新する、簡素化されたスプレッドシートベースのツールです。

プラン立案にもリアルタイムの支出追跡にも同様に効果的です。特に50/30/20ルールを週単位で適用する場合に最適です。食料品の管理、週末の小旅行、毎日のコーヒー代など、支出が膨らむ前にこのシートで支出パターンを把握しましょう。

⭐ きっと気に入る主な機能

プランと実績の支出を1つの編集可能なスペースに記録

初期残高を入力し、支出に応じてリアルタイムで変動を追跡

週間の合計額を即座に確認し、より効果的な管理を実現

Google スプレッドシートまたはExcelで簡単にアクセス・持ち運びが可能

🔑 こんな方に最適：特に短い予算サイクルで50/30/20方式を適用する場合、週単位の支出を迅速かつ柔軟に管理したい予算管理者に。

ClickUpで財務目標の追跡・プラン・達成を実現*

家計管理は第二の仕事のように感じる必要はありません。適切な50/30/20予算テンプレートを使えば、支出の追跡、収入の配分、貯蓄の優先順位付けをシンプルにできます——次の1週間でも、次の10年でも。

印刷可能なシートから動的なダッシュボードまで、当テンプレートは予算遵守と目標達成を多角的にサポート。個人給与・学生収入・共同家計など、あらゆる生活スタイルに適合するセットアップが可能です。

ストレスを減らし、体系的な方法で資金管理を始めませんか？

👉 ClickUp に登録して、より賢い予算管理を始めましょう—無料テンプレート付き。