効果的なコミュニケーションのための無料WhatsAppビジネステンプレート

WhatsAppを知らない人はいないでしょう。この10年で、このアプリは私たちのスマートフォンに欠かせないメッセンジャーとなり、友人や家族との接続を支えています。

しかしビジネスにとって、WhatsAppは「WhatsApp Business Platform」という強力なプラットフォームへと進化しました。これは既存顧客との直接的かつ高いエンゲージメントを実現するチャネルであり、大規模なWhatsAppユーザーへのリーチやマーケティングコンテンツの配信さえも可能にします。

無料の自由形式のメッセージはビジネスに創造的な柔軟性を提供しますが、WhatsAppの真のスケールメリットをロック解除するには構造化が必要です。注文状況の更新、リマインダー、さらにはリピート購入を促すプロモーションキャンペーンなどを考えてみてください。

ここでWhatsApp Businessメッセージテンプレート活用が不可欠となります。顧客からの問い合わせやトランザクションメッセージからターゲットマーケティングまで、あらゆるコミュニケーションを円滑に送信し、障害に直面したりMetaのポリシーに違反したりすることを防ぎます。

本ガイドでは、これらのテンプレートの一部と、ビジネスメッセージのフォーマットや選択したテンプレートカテゴリがプラットフォームの期待に完全に合致する方法を解説します。

*WhatsApp Businessメッセージテンプレートとは？

WhatsApp Businessメッセージテンプレートは、事前に承認された構造化された会話のきっかけとして、ビジネスに活用できるものです。

WhatsAppでは、ユーザーが明示的なオプトインを行った後にのみ会話を開始できます。任意のメッセージを送信することはできず、事前に承認されたメッセージテンプレート（例：予約リマインダー、注文状況の更新、プロモーション）を使用する必要があります。

さらに、24時間の「カスタマーケア対応期間」が終了した場合（つまり、ユーザーが最後にメッセージを送信してから24時間以上経過している場合）、注文状況の更新、支払い確認、アカウント更新、期間限定セールのお知らせなど、どのような内容であっても、承認済みテンプレートを使用して連絡を取る必要があります。

🤝 リマインダー：新規テンプレートは特定のフォーマットルールに準拠し、指定カテゴリに分類される必要があります。新規テンプレートの承認はプロセスの一部であり、WhatsApp Managerやアカウントツール（デスクトップクライアントからも可能）を通じて管理されます。

WhatsApp Businessメッセージテンプレート一覧

優れたWhatsAppビジネスメッセージテンプレートの条件

優れたWhatsAppビジネスメッセージテンプレートは、明確で構造化され、Metaのメッセージポリシーに沿ったものです。意図したメッセージを伝えつつ、テンプレートのフォーマットと使用基準を遵守する必要があります：

正しいフォーマット: Metaの命名規則に従ったテンプレートを選択してください（テンプレート名は小文字の英数字、番号、アンダースコアを使用）。これにより、ビジネス管理API経由での提出時に却下されることなく、テンプレート提出承認プロセスをスムーズに進めることができます。

明確な目的: 以下のカテゴリから適切なテンプレートを選択してください：ユーティリティ、認証、マーケティング。これはWhatsAppがメッセージの文脈を理解し、正しくフラグ付けされるために不可欠です。

スマートなパーソナライゼーション： 変数パラメーター付きのテンプレートを選択し、 変数パラメーター付きのテンプレートを選択し、 個別化されたメッセージを作成します 。これにより、コミュニケーションがカスタマイズされ誠実な印象を与え、マーケティングメッセージや努力が共感を呼び、画一的な印象を与えないことを保証します。

*品質構造: 読みやすさとコンプライアンスを確保するため、高度に構造化されたメッセージフォーマットで作成できるテンプレートを使用してください。これはWhatsApp Business API経由での円滑な配信と、テンプレートの全体的な品質維持に不可欠です。

関連コンテンツ : 認証用テンプレートやカスタマーサポート用テンプレートなど、メッセージの用途に合ったテンプレートを選択しましょう。これにより、テンプレートが目標に合致し、Metaによる承認拒否の可能性を低減できます。

コンプライアンスチェック： 選択したWhatsApp Businessメッセージテンプレートには、金融アカウント番号やその他の機密識別子などの機微なデータを直接含めないでください。ユーザーのプライバシー保護は最優先事項であり、WhatsAppマーケティングキャンペーン全体を通じてテンプレートの承認ステータスを維持するために不可欠です。

測定可能な効果*：効果を追跡できるキャンペーンメトリクス付きテンプレートを検討しましょう。このデータをWhatsApp Business APIとマーケティングテンプレートのパフォーマンスと連動させ、戦略をリアルタイムで調整し、ネガティブなフィードバックを減らします。

Free WhatsApp Businessメッセージテンプレート

フラッシュセールからオンボーディングフローまで、あらゆるプロセスを簡素化する高パフォーマンスなWhatsAppメッセージテンプレートを探ってみましょう。ブランドが絶賛するWhatsAppテンプレートメッセージの例をいくつかご紹介します。これらのテンプレートは既にWhatsApp Businessプラットフォーム用にフォーマット済みですので、すぐに使い始めることができます。

1. カルーセルテンプレート

viaWhatsApp

カルーセルテンプレートを使えば、1つのWhatsAppメッセージで最大10枚の視覚的に豊かなカードを配信できます。各カードは画像、短い説明、クリック可能なボタンをサポートし、メッセージをスワイプしやすいミニカタログに変えます。

さらに、レイアウトは構造化とスクロールの利便性を加えます。このフォーマットは、一度に過剰なコンテンツでユーザーを圧倒することなく、彼らの関心を維持します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

カルーセルカードを使用して複数の商品やオファーを表示する

各カードに画像やビデオを添付ファイルとして添付し、提案の視覚的魅力を強化しましょう

「今すぐ購入」や「詳細はこちら」などのCTAボタンを設定

各カードに異なる製品またはサービスの詳細を記載してパーソナライズしてください

🔑 最適な対象：商品主導型キャンペーンを実施するeコマースチームおよびマーケティングマネージャー

2. 期間限定オファー用テンプレート

via WhatsApp

リミットオファーテンプレートは、緊急性を訴求して反応を促す短期集中型キャンペーン向けに設計されています。オファータイトルとオプションのカウントダウンタイマーがメッセージに組み込まれており、迅速な意思決定を促すのに役立ちます。

フラッシュセール、新規ユーザー特典、パーソナライズされた割引の告知に活用できます。構造化されたレイアウトはリッチメディア、ボタン、動的なパーソナライゼーションをサポートし、期限切れ前に行動を促すよう最適化されています。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

組み込みのオファー期限タイマーで緊急の取引を強調表示

プロモーションコードやクーポンはコピーボタンを使用して追加できます

「サイトへアクセス」や「今すぐ申し込む」などのCTAボタンでトラフィックを誘導しましょう

パーソナライズされたリミット期間限定キャンペーンでFOMO（取り残される不安）を創出

🔑 最適な対象：DTCブランド、成長マーケター、タイムリーなプッシュを実行する営業チーム

3. 注文確認テンプレート

via WhatsApp

注文確認テンプレートは、購入直後にユーザーに明確な情報を提供します。簡潔で構造化されており、通常は注文ID、金額、配送詳細などの変数が含まれます。これらの送信メッセージはサポートチケットの削減に貢献し、決済後の体験をより予測可能なものにします。

トーンは機能的で信頼性が高く、トランザクション後のユーザーが期待するまさにそのものです。また、ビジネスはコンプライアンスを維持しつつ、顧客との不要なやり取りを減らすこともできます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

動的な注文詳細で購買を確認する

追跡リンクと配送タイムラインを共有する

メッセージ内に直接カスタマーサポート情報を記載する

明確な更新情報で決済後の混乱を軽減

🔑 最適な対象：小売ブランド、物流パートナー、サブスクリプションサービス

💡 プロの秘訣：メッセージのA/Bテストでは異なるテンプレート名を使用しましょう。わずかな変更でもMetaからの個別承認が必要となるため、既存テンプレートを複製してバリエーションを作成すれば、元のテンプレートに影響を与えずにパフォーマンスを追跡できます。

4. 予約リマインダーテンプレート

via WhatsApp

予約リマインダーテンプレートは、予約の取り消しを減らすのに役立つシンプルで効果的なリマインダーです。これらの承認済みメッセージテンプレートには、時間、場所、サービス担当者名などの詳細が含まれており、一貫性を確保するためにプレースホルダーを活用しています。

予定されたアポイントメントの前に送信され、顧客がWhatsAppから直接確認・再スケジュール・キャンセルを行える機会を提供します。タイミングが重要で出席が不可欠なサービス業界において、これらのメッセージは特に有用です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

🔑 特に適している業種：クリニック、サロン、コンサルタント、修理サービスなどのサービス業

5. フィードバック収集テンプレート

via WhatsApp

フィードバックテンプレートは、WhatsApp上で直接、やり取り後の意見を収集する非侵襲的な方法を提供します。配送後、購入後、またはカスタマーサポートチケット解決後など、これらのテンプレートはワンクリック返信や簡易評価システム向けに設計されています。

これにより、追加のアプリやフォームなしで本音の感情を把握できます。また、サービス品質をリアルタイムで追跡するスマートな方法でもあります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

顧客とのやり取りやサービス提供後にフォローアップ質問を送信する

迅速かつ構造化された返信にはクイック返信を活用しましょう

WhatsAppを離れることなくユーザーの感情を把握する

サポートクエリや購入に関するフィードバックを確実に把握する

🔑 最適な対象: カスタマーサポートチーム、サービスオペレーション担当者、CXマネージャー

WhatsApp Businessテンプレートのリミット

WhatsAppビジネスメッセージテンプレートは構造化と広範なリーチを提供しますが、企業がコミュニケーションを取る方法をリミットする厳格なルールが伴います。

留意すべき最も重要な制限事項を以下に示します：

*承認遅延：すべてのテンプレートはMetaの審査プロセスを経る必要があり、数分から24時間かかる場合があります。フォーマットの問題、ポリシー違反、不明確な表現がある場合、テンプレートが却下され、緊急のキャンペーンや更新が遅れる可能性があります。

限定的な双方向性 : テンプレートは、ユーザーが24時間以内に返信しない限り : テンプレートは、ユーザーが24時間以内に返信しない限り リアルタイムの共同作業 をサポートしません。この制限により、フォローアップや継続的な会話には承認済みメッセージの再送信が必要となることが多く、顧客とのやり取りの勢いを維持するのが難しくなります。

カテゴリ制限 : 期間限定オファーなど一部の有用なフォーマットは、ユーティリティカテゴリでは使用できません。メッセージがカテゴリの事前承認済み目的に合致しない場合、ユーザーにとって有益であっても承認されません。

厳格なパーソナライゼーションルール: WhatsAppテンプレート作成時には、あらかじめ定義された固定の変数パラメーターのみをパーソナライズできます。これらのパラメーター外にカスタムテキストを追加しようとすると、承認拒否や配信問題という結果が発生する可能性があり、マーケターが期待する柔軟性が損なわれます。

代替WhatsAppテンプレート

キャンペーン調整のためのWhatsApp Businessの代替案をお探しなら、仕事のための「すべて」アプリClickUpをお試しください。チャット、ファイル、タスク管理を別々のツールで分散させる代わりに、ClickUpはすべてを統合されたAIワークスペースに集約。チームは文脈を途切れさせることなく、キャンペーンのプラン・実行・進捗管理が可能です。

ClickUp Chatなら、プロジェクトとリアルタイムの会話を並行して進められます。メッセージを即座にタスクに変換したり、チャットを関連ドキュメントや資産にリンクしたり、すべての更新を関連仕事に関連付けられます。その結果？キャンペーン準備の迅速化、チーム間でのメッセージの一貫性、そして散在するアプリ間で情報を探す時間の無駄がゼロになります。

ClickUpの既製コミュニケーションテンプレートは、キャンペーンのプランと実行も簡素化します。以下のWhatsApp代替テンプレートが、情報の管理・編集・共有をいかに容易にするか見てみましょう：

ClickUpインスタントメッセージテンプレート*

顧客のクエリには、特にサービス業において、瞬時の対応が求められます。コミュニケーションを一元化するために設計されたClickUpインスタントメッセージテンプレートは、部門横断的な内部・外部会話の管理・プラン・追跡のための専用スペースを提供します。内部チャットの監視、チームメンバーのタグ付け、WhatsAppメッセージのアイデアや承認記録を検索可能な形で一箇所に集約できます。

チームは事前定義された返信を作成し、よくある問い合わせを分類し、リンク・FAQ・フォームを埋め込むことで、やり取りの往復を最小限に抑えられます。チャットインターフェースを模したフォーマットにより、コンテキスト切り替えを最小限に抑えながら迅速な対応を促進。これにより、チームメンバーは役割やタイムゾーンを超えて連携し、リーダーはメッセージの処理時間や問題解決のスピードを可視化できます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

様々なビジネスシナリオに対応した再利用可能なメッセージフォーマットを構築しましょう

メッセージをカテゴリ別に整理し、フィルタリングとアクションを迅速化

メッセージボードから直接、応答時間と顧客フォローアップを追跡できます

メッセージのトーン、フォーマット、テンプレートカテゴリについて、リアルタイム共同編集 で職場の連携を 強化

🔑 最適な対象: 迅速なコミュニケーションサイクルを扱うカスタマーサポートチーム、営業担当者、社内ヘルプデスク

💡 プロの秘訣：ClickUp Brain（ClickUpのネイティブAIアシスタント）を活用すれば、Meta承認済みのWhatsAppメッセージテンプレートを数秒で作成できます。目的・対象者・トーンを伝えるだけで、構造化され変数対応可能な承認用原稿を生成。手作業での作成時間を大幅に削減します。以下にプロンプト例と生成結果を示します： ClickUp Brainで、プロモーションや特典、注文状況の更新など、WhatsApp Businessメッセージテンプレートやメッセージを数秒で作成しましょう。

2. ClickUp メッセージングマトリックステンプレート

ClickUpメッセージングマトリックステンプレートは、誰が、いつ、どの方法で、どのメッセージを受け取るかを定義するための構造化されたレイアウトを提供します。これを使用して、オーディエンスセグメントをマップし、コミュニケーション目標を割り当て、適切なメッセージタイプを適切なチャネルに整合させましょう。

複数のキャンペーン、セグメント、ユースケース（例：トランザクションメッセージや期間限定オファー）を同時に管理する際に特に有用です。レイアウトは、数回のクリックでメッセージをオーディエンスタイプ、目的、承認ステータス別に整理することをサポートします。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

メッセージフォーマットを顧客のニーズと好みのチャネルに合わせて調整する

キャンペーンまたはライフサイクル段階ごとにメッセージ配信をスケジュール設定

メッセージングマップやコミュニケーションプランなどのビューを使用して進捗を追跡する

ClickUpのカスタムフィールド を活用し、テンプレートのカテゴリ、フォーマット、配信期間をラベル付けしましょう

🔑 最適な対象者：マーケティング戦略担当者、社内コミュニケーション責任者、オムニチャネルメッセージングを統括するプロジェクトマネージャー

3. ClickUp Employee Communication Template

無料テンプレートを入手 ClickUp従業員コミュニケーションテンプレートでチーム間の連携を強化

従業員への情報共有には、SlackやFacebook Messengerの通知だけでは不十分です。ClickUp従業員コミュニケーションテンプレートは、タスクの所有権を整理し、メッセージプランの可視性を確保し、レビューワークフローを設定するための専用ワークスペースを提供します。標準化されたヘッダー、件名分類、アクションセクションにより、誤解やメッセージの過剰な負担を防ぎます。

コミュニケーション頻度をカスタムしたり、部門別に配布リストを設定したり、機密事項に関する既読通知やフィードバックを収集することも可能です。人事ポリシーの最新情報の共有からチームの週間成果の称賛まで、このテンプレートは組織全体で一貫性と魅力あるコミュニケーションを実現します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

明確なステータスと期限で、コミュニケーション関連のタスクを整理する

コミュニケーションアイテムをタスク、ポリシー、またはお知らせとリンクする

部署ごとの連絡や更新情報に合わせてフィールドをカスタム

関連ドキュメント、メッセージ、更新情報を1つの共有スペースに保管

🔑 最適な対象：クロスファンクショナルチームの管理、日常的な従業員への連絡、承認済みテンプレートによる社内連携に取り組むオペレーション、人事、マーケティングチームの仕事

Diggsのシニアプロジェクトマネージャー、サマンサ・デンゲートが、社内コミュニケーションにClickUpを活用したことについて語った内容は以下の通りです：*

ClickUp導入前は、ミーティングや電子メールのやり取りが「ブラックホール」となり、アイテムが見落とされ放置される事態が発生していました。その結果、タスクが期限通りに確認されず、クリエイティブ開発の進捗状況も把握できない状態でした。現在では、チーム全員がアクションアイテムの期限を明確に把握でき、タスク内で直接チャットや共同作業が可能になりました。

ClickUp導入前は、ミーティングや電子メールのやり取りが「ブラックホール」となり、アイテムが見落とされ放置される事態が発生していました。その結果、タスクが期限通りに確認されず、クリエイティブ開発の進捗状況も把握できない状態でした。現在では、チーム全員がアクションアイテムの期限を明確に把握でき、タスク内で直接チャットや共同作業が可能になりました。

4. ClickUpコミュニケーションプランテンプレート

明確なコミュニケーション戦略は、あらゆる成功するマーケティング施策において不可欠です。ClickUpコミュニケーションプランテンプレートは、各キャンペーンの目標、ターゲット、主要メッセージ、タイムライン、評価方法を一箇所にまとめます。製品ローンチや内部移行など、ステークホルダーの合意が必要な複雑なプロジェクト向けに設計されています。

各コミュニケーションには特定のタイムラインと所有者が割り当てられ、推測作業を削減します。組み込みダッシュボードで進捗とフィードバックを可視化し、チームが継続的にアプローチを改善できるよう支援します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

🔑 最適な対象： WhatsApp Businessアカウントを通じて多ステップの取り組みを展開するプログラムマネージャー、プロジェクトリード、および変更管理チーム

5. ClickUp社内コミュニケーション戦略と行動プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp社内コミュニケーション戦略とアクションプランテンプレートでチームの連携を強化

ClickUp社内コミュニケーション戦略・行動計画テンプレートは、戦略の策定、コミュニケーション頻度の設定、各種ビジネスイニシアチブにおける役割分担を包括的に支援するツールです。チームが戦略的目標を定義し、コミュニケーションのギャップを特定し、ターゲットを絞った行動プランを展開するのに役立ちます。

新規チームメンバーのオンボーディングや、異なるWhatsAppメッセージテンプレートカテゴリの展開プランを整理する際にも、このテンプレートレイアウトは構造化と測定可能性を維持します。単なるプランを超え、組み込みの進捗管理機能、ミーティングテンプレート、フィードバックループを備え、内部の透明性と対応力を向上させます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

進捗を追跡するため、タイムラインとメトリクスを伴うコミュニケーション責任を割り当てます

カスタムダッシュボードでコミュニケーションのパフォーマンスを分析

チームのフィードバックと参加状況に基づき、メッセージ戦略を反復的に改善する

ステータスタグと共有ダッシュボードでチームの進捗を監視

🔑 最適な対象：社内コミュニケーションチーム、経営陣、チームエンゲージメントを優先する組織

6. ClickUp コミュニケーションプランホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpコミュニケーションプランホワイトボードテンプレートでWhatsAppメッセージングフローを可視化

視覚的な思考を好む方には、コミュニケーションプランホワイトボードテンプレート（ClickUp）が最適です。キャンバス形式でコミュニケーションのフロー、チャネル、タイミングを可視化できます。メッセージの種類を計画し、ターゲットを割り当て、配信チャネルを決定した後、テンプレートを本番環境に導入しましょう。

このテンプレートには、対象セグメント、メッセージタイプ、コンテンツ案、配信手段をマップするためのブロックが用意されており、ドラッグ＆ドロップで配置可能です。メッセージの順序を示す矢印を描き、フィードバックループをラベル付けし、優先度や所有者ごとに色分けできます。柔軟性が高く初心者にも扱いやすく、複雑なタスク管理ツールに頼らずとも、キャンペーンの各フェーズでチームを連携させるのに最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

メッセージの種類、ステータス、またはチーム所有者別に視覚的なメッセージフローを作成する

テンプレート作成前にコミュニケーションの接点をプランする

付箋とコネクターを活用して関係者をタグ付けし、チームを連携させましょう

キャンペーン開始時や戦略レビュー時に活用し、すべてをリアルタイムでマップしましょう

🔑 こんな方に最適： ビジュアルコミュニケーション担当者、プロジェクトリーダー、複数ステークホルダーとのコミュニケーションを統括するキャンペーンプランナー

ClickUpホワイトボードのプラン・共同作業機能を最大限に活用しましょう。その方法をご覧ください：

💡 プロのヒント： WhatsApp Business Managerのダッシュボードでテンプレートの品質評価を確認できます。評価が低下した場合は、そのテンプレートを使用したキャンペーンを一時停止し、文案を再作成してください。評価が低いと、警告なくテンプレートが無効化される可能性があります。

7. ClickUp チームコミュニケーション＆ミーティングマトリックステンプレート

複数チームでWhatsAppキャンペーンを運用するビジネスにとって、責任範囲の把握とスケジュール管理は必須です。ClickUpのチームコミュニケーション＆ミーティングマトリックステンプレートは、担当者の割り当て、進捗確認のタイミング、チャネル横断的なコミュニケーションのフローを管理するのに役立ちます。

不要なミーティングを削減し、コミュニケーションの齟齬を解消し、フォローアップの所有権を明確にします。これにより時間の効率的な活用が促進され、大規模な業務においても責任の所在が明確になります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

WhatsAppメッセージ作成の各フェーズにおける所有権を明確化し、レビューを実施する

キャンペーンの締切やメッセージ承認に連動した定期的な同期を設定する

チームのミーティングの種類、頻度、および文書フォーマットを標準化する

組み込みビューを使用してメッセージのステータスとタスクの完了状況を監視する

🔑 最適な対象： 内部同期を最適化するチームマネージャー、業務調整担当者、部門責任者

ClickUpでWhatsAppメッセージをプラン・追跡・実行

適切なシステムを導入すれば、チーム間・タイムライン・承認プロセスを跨いだWhatsAppビジネスメッセージテンプレートの管理が容易になります。ClickUpのコミュニケーションテンプレートライブラリは、キャンペーンプランの立案、所有権の割り当て、テンプレートステータスの追跡、一貫性の維持を可能にする構造を提供します。散らかった文書やチャットスレッドの煩わしさなしに、これら全てを実現できます。

新規マーケティングキャンペーンの展開からトランザクション情報の追跡まで、これらのテンプレートを活用すれば推測に頼らずすべてを円滑に進められます。メッセージプランからリアルタイム追跡まで、各テンプレートを自社のWhatsAppワークフローに合わせてカスタマイズ可能です。

さらに、チーム全体が従える拡張可能なメッセージングプロセスを構築する場合、ClickUpのすぐに使えるテンプレートは確かな出発点となります。

今すぐClickUpに無料で登録し、ビジネスメッセージングのワークフローを簡素化しましょう！