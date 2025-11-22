チーム向けベスト15 Asana製品ローンチテンプレート

製品ローンチは連鎖反応です。デザインが遅れれば、エンジニアやQAチームは待機状態に陥ります。コンテンツが遅れれば、マーケティングチームはローンチキャンペーンのプランと実行に充てる時間が不足します。

気づけば、何ヶ月も前から予定していた「ローンチ当日」が迫っています。Asanaの製品ローンチテンプレートを使えば、すべての工程を適切な順序で進められます。

このブログ記事では、ワークフローの流れを変えるのに使える15のAsanaテンプレートをご紹介します。さらに、柔軟性、構造化、シームレスなローンチコラボレーションを実現する追加のClickUpテンプレートも共有します。

製品ローンチテンプレート一覧

本ブログで紹介するAsanaとClickUpの製品ローンチテンプレートリストをまとめた要約テーブルはこちら：

優れたAsana製品ローンチテンプレートの条件とは？

優れたAsana製品ローンチテンプレートは、ローンチを明確なフェーズに分割し、部門横断的なタスク割り当て、組み込みの依存関係、進捗確認ポイントを備えています。

製品管理テンプレートを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：

目標、タイムライン、マイルストーンなどの必須ローンチ詳細を含みます

異なるチームにまたがる関係者に役割を割り当てることが可能です

仕様書、デザイン、メッセージ、ブリーフィングドキュメントを一元管理

タイムラインとタスクの依存関係をマッピングし、早期に競合を特定して遅延を回避します

各ローンチごとにフィールドとワークフローをカスタムし、将来のプロジェクトで再利用可能なテンプレートとして活用できます

コメント機能やサードパーティツールとの連携によるシームレスな共同作業を実現します

Free Asana製品ローンチテンプレート

Asanaでスムーズなローンチを実行するために、一から作成したり追加費用を支払ったりする必要はありません。この製品管理ツールでは、マイルストーンの設定からタスクの割り当て、期限の追跡までを網羅した無料の即利用可能なテンプレートを提供しています。

以下に、厳選した15のAsana製品ローンチテンプレートをご紹介します。

1. Asanaの製品ローンチテンプレート

このテンプレートは製品ローンチプランニングの指令センターとして機能します。期限、依存関係、資産、ステータス更新を1つの共有ワークスペースに集約します。

タスクはタイムライン、ボード、リスト、カレンダービューで視覚的に整理されます。これにより、部門横断チームの調整、スケジュールの競合早期発見、リアルタイム進捗共有が容易になります。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

部門横断的なローンチタスク、カスタムフィールド、プロジェクトビューを調整

仕様書、デザイン、メッセージングなどの鍵の資産を、添付ファイルや連携機能を通じてAsana内でアクセス可能にします

ガントチャートビューでローンチタイミングを可視化し、依存関係を把握

📌 こんな方に最適： 構造化されたタイムラインでページを統一したい、小規模なマーケティング・デザイン・開発チーム

2. Asana製プロダクトロードマップテンプレート

このテンプレートは、製品戦略の明確な概要を提供します。イニシアチブ、期限、優先度を一箇所に集約し、チームが今後の取り組みを共有できるようにします。

スコープ、工数、ステータス用の組み込みフィールドを備えたこのプロジェクトロードマップテンプレートは、ステークホルダーがロードマップの全体像と戦術的詳細の両方を理解することを保証します。この柔軟性により、プロダクトマネージャーはリソースのバランス調整、障害の予測、進捗の更新を経営陣と共有することが可能になります。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

「未開始」「進行中」「リリース済み」などのステータスラベルで進捗を追跡します

SaaS企業の目標に沿うよう、ロードマップアイテムを範囲、努力、テーマ別に整理します

期限を調整し、優先順位を見直し、ステークホルダーと協力して早期の合意形成を図りましょう

3. Asana製プロダクトマーケティングローンチテンプレート

このテンプレートは、あらゆる製品マーケティングローンチに一貫性をもたらします。組み込みビューとステータス追跡機能により、目標、メッセージング、タイムライン、チームコミュニケーションを統合。また、クロスファンクショナルチームが連携を保ち、迅速に行動し、変化に対応することを可能にします。

🌟 こんな点が気に入るはず：

タイムライン上でローンチを可視化することで、タスクの依存関係を特定し、スケジュールの競合を未然に防ぎます

マーケティング、プロダクト、サポートチームを連携させ、単一の信頼できる情報源を確保します

組み込みのステータス更新機能により、長大な電子メールスレッドを削減

📌 こんな方に最適：統合機能を備えた信頼性の高い共同ローンチフレームワークを求めるプロダクトマーケティングチーム

💡 プロの秘訣：単発ではなく、継続的なローンチループを構築しましょう。すべてのコンテンツ、デモ、ツイートは、別の資産やアクションとリンクされているべきです。孤立した爆発ではなく、複利効果を考えてください。

4. Asana製 生産スケジュールテンプレート

このAsana製品ローンチテンプレートは、予期せぬ遅延が発生した場合でも、生産タイムラインを予測可能な状態に保つのに役立ちます。注文内容や必要な資材から、タスクのタイミングや納期見積もりまで、生産プロセス全体を網羅しています。

生産スケジュールテンプレートは、通常、1日に数百、あるいは数千もの製品を生産する製造現場で使用されます。この明確さにより、ボトルネックを正確に予測し、プランと実績の生産量を比較し、一貫した実行を維持することが可能になります。

🌟 こんな点が気に入るはず：

生産ステータスと期日を追跡し、進捗とタイムラインを関係者に随時共有します

数量と原材料フィールドを含み、プラン生産と実績の比較を可能にし、リソース計画をサポートします

Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのファイルツールと連携し、仕様書やメディアに簡単にアクセス可能

📌 こんな方に最適：遅延の解消、複雑なワークフローの管理、納期の確実な遵守を目指す製造、生産、運用チーム。

5. Asanaのプロダクトバックログテンプレート

効率的なアジャイルワークフローの基盤を築きたいですか？このAsana製品ローンチテンプレートは、バックログを一貫性のある詳細な状態に保ち、拡張可能な状態にするための再利用可能なフレームワークを提供します。機能リクエストからバグ追跡まで、すべてのバックログアイテムにはタスク優先度やストーリーポイントなどの鍵となる詳細が含まれているため、開発者は次に何に取り組むべきかを明確に把握できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

各タスクの進捗を追跡し、sprintと連動させ、見落としがないように管理しましょう

バックログアイテムを進めるための必須アジャイル要素のサポートを入手

自動化とステータス更新を受け取り、手動追跡を削減

📌 こんなチームに最適：アジャイルやスクラムチーム、特に大量のバックログを柔軟に管理できるテンプレートを必要とするプロダクトマネージャーや開発チーム。

6. Asanaによる市場調査テンプレート

この市場調査テンプレートは、市場洞察プロジェクトを推進するための再現可能なアプローチを提供します。調査目標の定義、購買者ペルソナの概要作成、調査手法の選択、データ収集、要約作成のための事前構築済みセクションが用意されています。

Asana内のカスタムテンプレートは、スマートフォーム、ダッシュボード、複数ビューをサポートしています。これにより、回答の収集、進捗の可視化、洗練されたインサイトの提供が可能になります。

🌟 こんな点が気に入るはず：

📌 こんなチームに最適：市場調査の効率化を目指すスタートアップ、プロダクトチーム、コンサルタント、マーケティングチーム

📣 製品ローンチなどのマーケティング活動にAIを活用する方法が気になる方は、こちらのビデオをご覧ください：

7. Asanaによるカスタマージャーニーマップテンプレート

Asana製品ローンチテンプレートは顧客体験を明確化します。認知から支持獲得まですべてのプロセスをマップでき、ユーザーが成功するポイントと躓くポイントをチームが特定するのに役立ちます。静的なスライド資料とは異なり、このテンプレートはチームと常に同期するため、リアルタイムでインサイトを収集しフィードバックに基づいて行動できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

8. Asana製 製品ローンチ用ガントチャートテンプレート

このAsana製品ローンチテンプレートは、プロジェクトプランニングを視覚的なロードマップに変換し、タスク、期限、チーム役割を水平タイムラインフォーマットで表示します。毎回ガントチャートを一から作成する必要はありません。特定のプロジェクト要素がどのように連携して機能するかを示す、再利用可能なフレームワークが得られます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

📌 こんな方に最適：複雑なワークフローを構造化するための、視覚的でタイムライン中心のプランツールを求めるプロジェクトマネージャーやチーム。

9. Asanaによるユーザーリサーチテンプレート

このテンプレートは、ユーザー調査が埋もれてしまうことを防ぎます。目標の定義、ユーザビリティセッションの進行、インサイトの提供を可能にする一貫性のある体系的な枠組みを提供します。コラボレーションと継続的なフォローアップを念頭に設計されており、ZoomやGmailなどのツールと連携し、各セッションのセットアップを標準化します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

Asana内で直接インサイトを収集し、アクションアイテムを割り当てます

調査が具体的な改善につながるよう、フォローアップタスクを優先順位付けし、経時的に追跡します。

セッションタスク内で直接、ログ記録、メモ、文字起こしを記録します

インサイトをタグ付け・分類することで、繰り返し発生する課題や問題点を特定する

📌 こんな方に最適：定期的なユーザビリティテストやユーザーインタビューを実施するリサーチチーム、デザインチーム、プロダクトチーム。

🚀 ローンチ・コントロール：1995年にAmazonがローンチした際、そのキャッチコピーは「地球最大の書店」でした。しかしジェフ・ベゾスは最初からあらゆる商品を販売するプランを立てていました。書籍は単なる入り口商品に過ぎなかったのです。このローンチは、はるかに大きなビジョンに向けたインフラのテストが真の目的でした。

10. Asanaによるユーザビリティテストプランテンプレート

Asanaのユーザビリティテスト計画プランテンプレートは、セッション前の必須ステップをガイドします。仮説の定義、参加者基準、検証プランの策定を含み、チームがセットアップから知見獲得まで迅速に進められるよう支援します。

構造と柔軟性の両方を兼ね備えたこのテンプレートは、カスタムフィールド、プロジェクトビュー、提出フォームを統合しています。参加者の登録を直接収集し、タスクや発見事項を追跡し、フォローアップを割り当てることが可能です。

🌟 こんな点が気に入るはず：

準備から分析までのテストフェーズをマップ化し、一貫したアプローチを確保しましょう

参加者の登録を、プロジェクトに直接連携するフォームで収集しましょう

セッションメモ、観察事項、ユーザーのメモなどをリアルタイムで追跡

フォローアップタスクを優先順位付けし、時間の経過に伴う傾向を監視することで、インサイトが意思決定に直接影響を与えます。

テスト用資産（スクリプト、プロトタイプ、同意フォームなど）を整理する

プロジェクトダッシュボードとレポート作成ツールを活用し、ステークホルダーと成果を共有しましょう

📌 こんな方に最適：頻繁にユーザビリティテストを実施するUXリサーチャー、プロダクトチーム、デザインリーダー。

11. Asanaによる顧客フィードバックテンプレート

Asanaのカスタマーフィードバックテンプレートは、アンケート、サポートチャネル、ソーシャルメディア、電子メールからの回答を構造化されたプロジェクトに整理します。カスタムフィールド、ダッシュボード、ルールベースの自動化といった組み込み機能で、すべてを正確に分類できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

ダッシュボードやリスト、ボード、タイムライン、カレンダーなどのプロジェクトビューを活用し、フィードバックの傾向を可視化しましょう。

フィードバックを「新規」「審査中」「割り当て済み」の各フェーズへ移動させるルールでワークフローを自動化

各フィードバックタスクに、スクリーンショット、文字起こし、チャットログなどのサポート情報を添付ファイルとして添付し、明確化を図ってください。

Zendesk、HubSpot、ServiceNowなどのツールと連携し、進捗や優先度を共有。エコシステム全体からのフィードバックを収集します。

📌 こんな方に最適：顧客フィードバックを収集・優先順位付け・対応するための、シンプルで繰り返し使えるシステムが必要なプロダクトチーム、カスタマーサクセスチーム、サポートチーム。

12. Asanaによるキャパシティプランテンプレート

このAsanaテンプレートは、チームのキャパシティ（各メンバーが現実的に担当可能な範囲）を把握するのに役立ちます。タスク、必要なリソース、空き時間など、すべての重要な詳細をプラットフォーム内で直接記録できます。一度設定すれば繰り返し利用可能：新規プロジェクト開始時にテンプレートを複製し、タスクの見積もりやチームの空き時間を入力するだけです。

🌟 こんな点が気に入るはず：

チームの稼働可能時間をプロジェクト要件と比較し、キャパシティ不足や過剰を迅速に特定します

プロジェクトの進捗や担当者の状況が変化しても、キャパシティとタスクの見積もりはリアルタイムで更新されます

チームのメンバーごとの総作業時間を自動計算し、手動追跡によるエラーを最小限に抑えます

リソース需要を事前に予測し、現実的なプロジェクトプランとタイムラインの形を形づくります

ステークホルダーと明確なキャパシティ状況を一目で共有し、初日から優先度と制約の可視性を保ったまま進めましょう

📌 こんな方に最適：作業負荷と処理能力のバランスを確実に保ちたいプロジェクトマネージャー、チームリーダー、運用チーム

13. Asanaによるプロセスマップテンプレート

スライドやホワイトボードに同じステップを書き出す必要はありません。Asanaで直接構築できるのです。つまりプロセスが常に可視化され、全員がフローを理解し、抜け漏れが明確になります。

デジタルプロセスマップは従来のマッピングとワークフロー実行を統合します。開始点と終了点を定義し、ステップを順序付けさえすれば、チームをリアルタイムで導くワークフローを起動できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

静的なフローチャートを実用的なワークフローに変換するアニメーション化

各ステップのタスクを適切なチームメンバーに割り当て、所有権を明確にします

タイムラインに沿ってフローをマップすることで、ボトルネックや非効率性を迅速に特定します

📌 こんなチームに最適：構造化された多ステップワークフロー（例：オンボーディングプロセス、レビューサイクル、承認プロセス）に依存するオペレーション、プロダクト、マーケティングチーム。

14. Asanaのリソース配分プランテンプレート

Asanaの製品ローンチテンプレートは、プロジェクト開始前の基盤整備を支援します。必要なリソース（人材、ツール、予算）を正確にマップし、必要な時期とコストを明確にできます。プロジェクト横断でリソースプランを標準化するスマートな手法です。Asana内でこのテンプレートは、リソース名、関連タスク、役割、キャパシティリミット、稼働状況、プロジェクト日程といった必須情報を整理します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

リソースのキャパシティと可用性をプロジェクトのタイムラインに整合させ、過剰なコミットメントを防止します

各リソースエントリー内で役割を定義し、コンテキスト（タスクの所有権またはスキルセット）を割り当てます

統合されたワークロードビューでチームのキャパシティを可視化し、早期に競合を検知

ポートフォリオで複数のプロジェクトのリソース要件を整理し、包括的なクロスプロジェクトビューを実現

📌 こんな方に最適：統一された拡張可能なリソースプランが必要なプロジェクトマネージャー、オペレーションリーダー、チームコーディネーター

15. Asanaによる戦略的プランテンプレート

このテンプレートは、企業の壮大な目標を具体的な共同作業のロードマップに変換します。ミッションや戦略的目標といった長期ビジョンを基盤としつつ、進捗を推進する短期的な取り組みやタスクを統合します。

目標、カスタムフィールド、依存関係、共有プロジェクトビューを組み合わせて、高次元の戦略と現場の仕事に接続できます。これによりチーム全体で明確性が確立され、全員が重要な事項に集中し続けられます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

チームの日常の仕事 を、会社のミッション、長期目標、ビジョンと整合させましょう

優先度、タイムライン、所有権などのカスタムフィールドでプロジェクトにタグ付けし、並べ替えやフィルタリングを可能にします

広範な戦略目標に直接イニシアチブ、マイルストーン、タスクを添付ファイル、シームレスなトレーサビリティを実現

関連するタスクやプロジェクトにリンクされているAsana Goalsを活用し、戦略的目標に対する進捗を追跡しましょう

📌 特に適している対象：リーダーシップチーム、戦略チーム、またはクロスファンクショナルなプラングループ（特にスタートアップ、急成長するビジネス、非営利団体において）。

Asanaのリミット

Asanaの製品ローンチテンプレートは強力なプロジェクト管理ツールとなり得ますが、いくつかの欠点がないわけではありません：

プロジェクトごとのタスクテンプレートにリミットがある（通常10～60個）ため、大規模で標準化されたワークフローの構築が制限される

タスクごとに担当者を1人だけ設定すると、共有責任の管理が難しくなります

カスタムフィールドはプロジェクト/ポートフォリオあたり最大100個まで設定可能ですが、単一タスクに表示されるのは60個のみです。

場所に基づくプランのためのネイティブ位置追跡機能や地理的カスタムフィールドはありません

プロジェクト/テンプレートごとのルール数は通常20～50件にリミットされ、自動化の可能性を制限します

特定の要素（例：セクション）は自動化トリガーでは利用できません

データエクスポートはCSVおよびJSONフォーマットにリミットされます。PDFまたはExcelフォーマットでのエクスポートにはサードパーティ製ツールが必要です。

一部のサードパーティ製連携機能では、テンプレートやカスタムフィールドが完全にはサポートされていません

請求、sprint、利用率管理のための組み込み時間追跡機能はありません

代替Asanaテンプレート

製品戦略のプランニング、リソース管理、sprint実行、ローンチカレンダー作成を行うなら、ClickUpがまさに最適なツールです。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、基本的なテンプレートを超え、あらゆる仕事アプリ、データ、ワークフローを統合します。 さらに、ここにあるClickUpテンプレートは単なるタスクリストではありません。ローンチステータス用のカスタムフィールド、組み込みの依存関係、マーケティング・デザイン・開発部門を横断したリアルタイム可視性を備えた完全な指令センターです。これによりあらゆる形態の業務の拡散を排除し、人間とエージェントが共に働くための100%のコンテキストと単一の場所を提供します。

SDWコンサルティングのSiobhan Wheelerが語る内容をご覧ください：

ClickUpはチームの働き方を変革し、単一の信頼できる情報源を提供することでチームを一致団結させ、目標達成への集中を可能にしました。テンプレートや自動化機能の活用、ワークフローの適切なセットアップは、効率性とコミュニケーションにおいて画期的な変化をもたらしました。

ClickUpはチームの働き方を変革し、単一の信頼できる情報源を提供することでチームを一致団結させ、目標達成への集中を保証します。テンプレートや自動化機能を活用し、ワークフローの適切なセットアップにより、効率性とコミュニケーションにおいて画期的な変化をもたらしました。

ClickUpが提供する優れた製品ローンチテンプレートをいくつかご紹介しましょう。ClickUpは製品ローンチソフトウェアとしても非常に優れた機能を発揮します。

ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートで効率的なローンチタイムラインを作成

ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートは、ローンチの全フェーズを1か所で体系化します。各セクションは市場分析、ターゲット、価格設定、およびメッセージング*といった明確なタスクに分割され、開始日と期日があらかじめ設定されています。

組み込みの製品ローンチチェックリストにより、見落としを完全に防止します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

調査、価格設定、ポジショニングの各タスクの進捗を整理されたビューで追跡

チームメンバーを割り当て、優先度を設定して、ローンチステップをスケジュール通りに進めましょう

プロジェクトのニーズに応じて、ガントチャート、タイムライン、リストビューを切り替えられます

クロスファンクショナルな可視性のためのリアルタイムなステータスを把握

📌 こんな方に最適：重要なステップを漏らさず、繰り返し使えるローンチ用チェックリストを求めるマーケティング、プロダクト、デザインチーム。

2. ClickUp 新製品開発テンプレート

ClickUpの新製品開発テンプレートは、製品開発サイクルを明確で追跡可能なフェーズに分割します。これにはアイデア選定、コンセプト開発・テスト、マーケティング戦略・ビジネス分析が含まれます。

各フェーズには開始日と期日、タスクの複雑度、影響レベル、チーム割り当てが設定されているため、責任範囲が常に明確です。色分けされたラベルにより、ボトルネックの特定、作業負荷の調整、チーム全体の連携維持が容易になります。

🌟 こんな点が気に入るはず：

タスクの複雑さ、努力、影響レベルを割り当てて効果的に優先順位を付けましょう

製品、エンジニアリング、営業、QAチーム間で作業負荷をバランスよく配分する

ガントチャートビューとタイムラインビューで期限と依存関係を追跡

戦略的プランと実践的な実行を1つのワークスペースで管理

📌 こんな方に最適：新製品の開発とテストのための構造化されたロードマップを必要とする、製品、エンジニアリング、マーケティングのクロスファンクショナルチーム。

3. ClickUp 製品戦略テンプレート

ClickUp製品戦略テンプレートは、製品ロードマップをビジネス目標と整合させながらプラン・追跡するための体系的な手法を提供します。機能を努力、優先度、カテゴリー（ユーザビリティ、エンゲージメント、システム、企業など）別に分類することで、短期的な成果と長期的な取り組みのバランスを容易に取れます。

キックオフ日、レビューサイクル、チームリーダー用のフィールドを備えたこの製品ローンチ戦略テンプレートは、製品ライフサイクル全体を通じて責任の所在と明確さを保証します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

優先順位付けを改善するため、機能開発を努力レベル別に整理する

完了、進行中、保留、未解決 といった明確なラベルで機能ステータスを追跡

ユーザー成長、コンテンツ、ユーザビリティ、 または 企業 といった鍵となるカテゴリーに沿って取り組みを調整しましょう

複数の部門にまたがる所有権と可視性のため、チームリーダーを割り当てます

キックオフ日、期日、レビューサイクルで重要なマイルストーンを記録しましょう

📌 こんなチームに最適：主要機能を長期目標と整合させたいプロダクトマネージャー、戦略チーム、クロスファンクショナルリーダー

4. 製品ローンチ向けClickUpプロジェクトプランテンプレート

ClickUpの製品ローンチ向けプロジェクトプランテンプレートは、製品ローンチや複雑なソフトウェア開発プロジェクトを管理するための完了するロードマップをチームに提供します。エグゼクティブサマリー、スコープ管理、スケジュール管理、コスト管理といった構造化されたセクションにより、ローンチプロセスのあらゆる詳細が最初から最後まで徹底的にカバーされます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

複数の変動要素にわたるプロジェクトプランのための完全なフレームワークを提供します

努力レベルと影響度を追跡し、最も重要なタスクを優先します

部門間（PMO、オペレーションなど）の連携を強化し、明確な所有権を実現します

期日とタスクステータス（やることから完了するまで）で責任の所在を明確化します

📌 こんな方に最適：複雑な製品リリースや部門横断的な取り組みを管理するプロジェクトマネージャー、ローンチチーム、PMO。

💡 プロの秘訣：ClickUp Brainを活用すれば、チームは常に整理され、進捗管理が可能です。Brainが各ローンチ活動のタスク作成、通知送信、進捗追跡を自動で行うためです。 さらに、ClickUp BrainのAI搭載検索と要約機能による即時回答と実用的なインサイトにより、より迅速で賢明な意思決定が可能になります。

5. 製品ローンチ向けClickUpアクションプランテンプレート

ClickUp製品ローンチアクションプランテンプレートは、大規模なローンチを管理可能な追跡可能なステップに分割する日々のガイドです。タスクは日々の優先度別に整理され、ステータス、優先度、部門、タスクの複雑さが可視性をもって示されます。

営業、物流、PMO、人事チームに明確な所有者、期限、部門別責任を割り当てることで、責任の所在を明確にします。

🌟 こんな点が気に入るはず：

優先度とタスクの複雑さを可視化し、最も重要な部分に努力を集中させます

ステータス更新をリアルタイムで追跡（To Do、進行中、完了する）

依存関係やボトルネックを早期に特定するのに役立ちます

タスクに添付されたコメント、メモ、ドキュメントで全員の認識を統一

📌 こんな方に最適：複雑なローンチに向けた実践的な日常実行プランが必要なローンチマネージャー、オペレーションチーム、クロスファンクショナルチーム。

6. ClickUp 新製品ローンチ マーケティングプランテンプレート

ClickUpの新製品ローンチマーケティングプランテンプレートは、新製品ローンチにおけるマーケティング目標、実行、結果追跡を整合させます。優先度、期日、四半期、労力レベルごとに施策を整理します。

さらに、各タスクはウェブサイト改善、ソーシャルメディア成長、キャンペーンテスト、有料マーケティング効率といった主要結果（Key Results）と連動しています。進捗は順調、リスクあり、達成、未達として記録されます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

努力レベル（高、中、低）を割り当て、よりスマートなリソース配分を可能にします

クロスチャネル（ソーシャル、ウェブサイト、電子メール、印刷物、モバイル）への影響を強調

マーケティング活動のROIを測定するための主要な結果に直接リンクされています

チームがブランド認知度とコンバージョンメトリクス両方に集中できるようにします

📌 こんな方に最適：ローンチの可視性と一貫したブランディングを確保したいマーケティングチーム、成長戦略担当者、プロダクトマネージャー。

7. ClickUp 新製品ローンチ仕事分解構造テンプレート

ClickUpの新製品ローンチWBSテンプレートは、プロジェクトフェーズ、タスク、成果物を体系的に分解します。各フェーズは実行可能なタスクに分割され、WBS番号、期日、ステータス、進捗追跡、関係者割り当てが設定されています。

このプロダクトマネジメントテンプレートは、従来のプロジェクト管理ライフサイクルに沿って構成されています：

開始: オブジェクトを定義し、関係者を特定する

計画: プロジェクトプランの策定、ワイヤーフレームのデザイン、コンセプトの承認

実行： プロダクトの構築、移行、テスト、デプロイを実施する

クロージャー：パフォーマンスを監視し、ローンチ後のレビューを実施する

🌟 こんな点が気に入るはず：

タスクをフェーズにリンクし、 準備完了、ブロック中、進行中、未開始 などのリアルタイムステータスと進捗率を追跡します

ローンチ後のモニタリングとレビューを確実に含める（ローンチ時に見落とされがち）

アドホックなタスクではなく構造化された実行を徹底することでリスクを低減します

📌 こんな方に最適：体系的なフェーズ別アプローチが必要なプロダクトマネージャー、プロジェクトリーダー、チーム。これにより、製品ローンチのあらゆる側面が網羅され、予定通りに完了する。

💡 プロの秘訣：タイムスロットだけでなく、タイムゾーンをまたいでローンチしましょう。地域のアンバサダーやパートナーと連携し、24時間体制で話題を維持しましょう。

8. ClickUp 最小限の機能を持つ製品（MVP）テンプレート

ClickUpの最小限の機能を持つ製品（MVP）テンプレートは、チームが膨大なリソースをコミットする前に、製品アイデアを迅速に定義、テスト、検証するのに役立ちます。明確な目標の設定、仮定の特定、製品と市場の適合性を検証するための実験の組織化に焦点を当てています。

🌟 こんな点が気に入るはず：

プロジェクトヘッダー セクションでプロジェクト名と日付を追加し、明確なバージョン管理を実現しましょう

解決すべき課題とMVPの包括的な目標を特定する

利用可能なデータ、不明な点、検証が必要な事項を明確にします

開発を拡大する前にアイデアをテストすることでリスクを軽減

📌 こんな方に最適： アイデアを迅速に検証し、無駄な努力を最小限に抑えたいスタートアップ、イノベーションチーム、プロダクトマネージャー。

9. ClickUp プロモーションカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 プロモーション施策をプランし進捗を追跡するClickUpプロモーションカレンダーテンプレート

ClickUpプロモーションカレンダーテンプレートは、マーケティングチームが様々な祝日、季節、製品ローンチにわたるプロモーションキャンペーンをプラン、追跡、実行することを可能にします。すべてのキャンペーン詳細、期限、プロモーションコード、割引を一元管理するhubを構築します。

🌟 こんな点が気に入るはず：

各プロモーションには、担当者、プロモーションコード、取引内容、送信日、期間、有効期限などのタスク詳細が含まれます

プロモーションをカテゴリー別に整理しましょう。対象カテゴリーには、休日キャンペーン、A/Bテスト、SEO管理、ビデオ制作などが含まれます。

プロモーションの進捗状況とパフォーマンス準備状況を追跡する

📌 こんな方に最適：キャンペーンのタイムラインを確実に管理したいマーケティングチーム、製品ローンチマネージャー、成長チーム

10. ClickUp 製品ローンチコミュニケーションプランテンプレート

ClickUp製品ローンチコミュニケーションプランテンプレートは、ローンチメッセージの一貫性、タイミングの正確さ、適切なチャネルへの配布を保証します。

テンプレート内には、チャネル（例：電子メール、ソーシャルメディア）、ターゲット、配信日、所有者、キャンペーンフェーズなどのフィールドが用意されています。タイムラインとテーブルビューにより、何がいつ配信され、誰が責任を持つのかを明確に共有できます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

ローンチ告知をフェーズ別にスケジュール設定：ローンチ前のティザーからローンチ後のアップデートまで

コミュニケーション所有者を割り当て、各メッセージの作成者、承認者、配信者を明確にします

ステータス（例：下書き、予定済み、送信済み）と納期を追跡し、可視性と説明責任を確保します

電子メール、ソーシャルメディア、PR、社内コミュニケーションを横断したキャンペーンを、チャネル固有のタスクで調整します

📌 こんな方に最適：透明性のあるマルチチャネルコミュニケーションフレームワークを必要とするマーケティングマネージャー、PRチーム、ローンチ戦略担当者。

💡 プロの秘訣：初期のユーザーに「自慢できる」瞬間を提供しましょう。カスタムバッジ、先行体験機能、あるいは公の場で称賛することで、彼らを長期的なプロモーターに変えることができます。

ClickUpで成功する製品ローンチをプランする

製品ローンチには体系的な計画と、成長に合わせて拡張できるワークスペースが必要です。

Asanaの製品ローンチテンプレートはチームに強力な出発点を提供しますが、ClickUpの事前構築済みテンプレートにはドキュメント、ビュー、AIツール、自動化などの機能が組み込まれています。

ブレインストーミングから最終的な展開まで、プラットフォームは戦略をマップし、タスクを割り当て、進捗をモニタリングする機能を satu

今すぐ登録！ClickUpを無料で始めましょう！✅