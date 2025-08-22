個人知識管理に最適なTiddlyWikiの代替ツール10選

さて、TiddlyWikiを試してみました。最初は「まさにこれだ」と感じたかもしれません。

しかし、やがて不満が募りました：使いにくいインターフェース、同期の問題、そしてすべてのデータが消えてしまうかもしれないという不安。チームワークはほとんど不可能で、新しいメモを作成したり、他のページにリンクを張るのも手間がかかりました。

しかし、解決策はあります。あなたと仕事をするTiddlyWikiの代替ツールが存在します。直感的な操作性、リアルタイムコラボレーション、スムーズな同期機能、そしてメモ作成やアイデア整理の方法を真正面からサポートする機能を持つプラットフォームです。

この記事では、ワークフローに最適なスマートで柔軟なメモツールを厳選してご紹介します。プロジェクトの管理やアイデアの記録など、あらゆるシーンに対応したデータ管理の新たな方法が見つかります。

なぜTiddlyWikiの代替ツールを選ぶべきか

TiddlyWikiは、独自の単一ファイルセットアップで個人用知識管理の先駆者となりました。しかし、現実的に考えて、常にスムーズな体験とは限りません。以下が特に課題となる点です：

急な学習曲線*: 独自の構造とマークアップが、多くのユーザーを困惑させる可能性があります。

リミット的なコラボレーション : 知識ベースを リアルタイムで共同編集する組み込み機能はありません。

同期の課題*: すべてのデータをデバイス間で一貫して同期させるには、追加の努力が必要です。

古いモバイル体験*: 現代のメモアプリと比べて 操作性が鈍い

検索ツールが弱い*: 全文検索やフィルター機能がないため、wikiが拡大するにつれナビゲーションが困難になります。

プラグインの過剰依存 : 基本的な機能はプラグインに依存しており、プラグインの破損や競合が発生する可能性があります。

シンプルなビジュアル組織化*: メモを整理するためのカンバンやマインドマップなどの組み込みビューが欠如しています。

アイデアが次々と生まれ、知識ベースが拡大するにつれ、これらの問題は障害となります。

幸いなことに、現代の階層型メモアプリはこれらの問題を解決しています——より優れた機能、柔軟性、そして多くの場合オープンソースの自由度を備えています。

TiddlyWikiの代替ツール一覧

自分に合ったシステムを探したいですか？各TiddlyWiki代替ツールの用途と機能の概要です：

ツール おすすめ 鍵の機能* 価格 ClickUp 知識とタスク管理のオールインワンソリューション ドキュメント、/AIメモテイカー、ナレッジベーステンプレート Free Foreverプラン；有料プランも利用可能です。 Notion カスタマイズ可能なワークスペースとデータベース ブロック、データベース、およびコラボレーション Free；有料プランは$12/ユーザーから開始 Obsidian ローカル優先のMarkdown知識ベース グラフビュー、バックリンク、プラグイン Free；アドオンサービスは$5/ユーザーから利用可能です。 Roam Research ネットワーク化された思考と日々のメモ 双方向リンクされているグラフデータベース 有料プランは$15/ユーザーからご利用いただけます。 Joplin オープンソースでプライバシーに配慮したメモアプリ Markdownサポート、オフラインアクセス 有料プランは $3.40 からご利用いただけます。 Evernote ウェブクリッパー機能を備えた伝統的なメモ ノートブック、タスク、統合機能 Free；有料プランは$14.99/ユーザーから。 Logseq プライバシーを最優先にしたローカルメモ取りツール グラフビュー、プレーンテキストファイル Free DokuWiki Teams向けの軽量wiki データベース不要、シンプルな管理画面 Free Nuclino 高速なチーム向けナレッジベース ドキュメント、グラフビュー、コラボレーションワークスペース Free；有料プランは$8/ユーザーあたり月額 Standardメモ セキュリティで暗号化されたメモ取り機能 プレーンテキスト、markdown、暗号化 Free；有料プランは$90/年

TiddlyWikiの代替ツールとしておすすめのベストチョイス

これらのTiddlyWikiの代替ツールは、シンプルなインターフェース、リアルタイムコラボレーション、クロスプラットフォーム同期、そして強力な知識管理機能を提供します。

それぞれは、ワークフローに柔軟に対応するスマートなメモ取りを可能にするように設計されています。逆ではありません。さあ、始めてみましょう。

1. ClickUp（オールインワン型の知識管理とタスク管理に最適）

ClickUp AIを活用して、複数のLLMモデルを使用し、即座にドキュメントを生成、メモから鍵のポイントを抽出するなど、多様な機能をご利用いただけます。

知識の管理は、複数のアプリを組み合わせて使うような手間のかかる作業であってはなりません。

ClickUpは、仕事のためのすべてアプリとして、メモ作成やwiki構築、タスクの共同作業、ミーティングの要点記録など、あらゆる業務を1つの統合プラットフォームで一元管理したいユーザー向けに設計されています。

TiddlyWikiとは異なり、ClickUpはクラウド同期、リアルタイム編集、自動化、AIサポートを備えた洗練されたスケーラブルなワークスペースを提供します。ファイルパスを設定したり、wiki構文で入力したり、コンテンツを手動で整理する必要はありません。

まず、 ClickUp Docsをテキストエディターとして使用し、構造化されたコンテンツの作成と管理を開始してください。Docsはネストされたページ、リッチフォーマット、埋め込みタスク、リアルタイムコラボレーションをサポートしています。

ClickUp Docsで、ネストされたページと埋め込みタスクを備えた構造化された協業ドキュメントを作成できます。

研究の記録、記事の草稿作成、プロジェクトの計画など、すべてを階層構造で整理できます。各ドキュメントをタスク、目標、ダッシュボードにリンクされている状態で、統合されたプランを立てることができます。学術的な仕事の構造化に最適です！

メモ作成で手助けが必要ですか？ClickUp Brain、組み込みのAIアシスタントがさらにサポートします。メモの下書き作成から、長文の要約する、ブログのアウトラインや知識ベースのエントリーをドキュメント内ですぐに生成するまで、あらゆるタスクをこなせます。

ClickUp Brainを使用すれば、ワークスペース内で直接要約を生成し、コンテンツを作成し、アイデアをブレインストーミングできます。

学術研究者や生産性向上にこだわるユーザー向けに設計されており、アイデアをブレインストーミングしたり、新しいメモを作成、編集、または書き直す際に、メモアプリから離れることなく作業が可能です。トーンを瞬時に変更したり、情報を再表現したり、要約を作成することで、より迅速な意思決定を支援します。

用途に合わせた回答を得るためにLLMを切り替えたいですか？問題ありません！プラットフォーム内からClickUp Brain、ChatGPT-4o、Claudeの間で切り替えることができ、コンテキスト切り替えの手間から解放されます。

オンラインミーティングや講義に参加する？ClickUp AI Notetakerが自動的に議論を録音・要約する。整理されたミーティングメモとやることリストを作成し、重要な情報が漏れることや失われることを防ぎます。

ClickUp AI Notetakerで、ミーティングを自動的に記録し、アクション可能なメモとやることリストに要約する。

このメモ用AIツールが素晴らしい点は、ミーティング終了直後に発言内容を振り返り、アクションポイントを抽出、鍵のインスピレーションをフォローアップタスクにリンクされている点です。

研究プロジェクトを運営する上で最も難しいのは、全員を最新の更新や変更に追いつかせることです。しかし、最初の拡張可能な内部wikiを作成する準備が整っているなら、ClickUp Knowledge Base Templateが最適です。このテンプレートは、SOP、ヘルプセンター、FAQ、ドキュメントを作成するための使いやすい構造を提供し、クリーンなレイアウトと直感的なナビゲーションを備えています。

個人利用とチーム利用の両方に最適で、内部知識ベースをゼロから作成する手間を省き、時間を節約できます。

これらの機能は、TiddlyWikiユーザーの愛するすべてを提供します——階層型メモアプリ、プレーンテキストエディター、高速アクセス——さらに、強化されたコラボレーション、デザイン、自動化、そしてAIの要素を加えたものです。これなら、誰が断れるでしょうか？

ClickUpの主要な機能

チームや部門ごとにカスタムされたアクセス権限を設定し、協業スペースを構築しましょう。

タスクリンク機能を使用して、アイデアや段落をリアルタイムのタスクアイテムに変換できます。

メモ内にカレンダー、リマインダー、目標を統合できます。

知識の貢献と更新を完全な透明性で追跡できます。

タスク、目標、タイムライン、ダッシュボードにメモをリンクして、すべてを一元管理できます。

共有コンテンツのバージョン履歴、コメント、許可を管理できます。

GDPR、HIPAA、および企業グレードの制御機能で、すべてのデータをセキュリティかつコンプライアンスに準拠した状態で管理できます。

ClickUpのリミット

初心者には少し学習曲線があります。

ClickUpの料金プラン

ClickUpのレビューと評価

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

すべて（wiki、チケット管理、タスク割り当て）が一つにまとまっています。なぜか、ClickUpは最も人気のある競合製品よりも生産性を向上させてくれるように感じます。

2. Notion（カスタマイズ可能なワークスペースに最適）

viaNotion

すべての知識管理システムが rigid である必要はありません。思考の仕方に合わせてワークスペースを自由に形にしたい場合、Notionはその柔軟性を提供します。

そのシステムは、テキスト、チェックリスト、データベース、画像など、さまざまなブロックを使用しているため、ニーズに合わせて成長するページを作成できます。

Notionの最大の特徴は、その柔軟性です。空白のページから始めることも、数百種類のメモ作成テンプレートから選択することも可能です。読書リストやチームプロジェクトなど、どのような用途にもNotionはあなたのワークフローとスタイルに合わせて適応します。

TiddlyWikiとは異なり、TiddlyWikiはセットアップに時間がかかり、視覚的なオプションにリミットがあります。一方、Notionはクリーンなインターフェース、組み込みのコラボレーション機能、簡単なカスタムが可能です。技術的なセットアップが不要で、構造と創造性を両立させたい場合に最適です。個人での使用でもグループでの使用でも、スタイルや規模に合わせて柔軟に対応できます。

Notionの主要な機能

ソース情報の変更時に自動的に更新されるリンクされているデータベースを作成できます。

柔軟なページ階層で情報を整理し、ブロックの表示/非表示の切り替えが可能です。

特定のページや全体的なワークスペースを、詳細な許可設定で共有できます。

Evernote、Trello、Asana などのツールから、組み込みのインポーターを使用してデータをインポートできます。

オフラインテキストエディターで、すべてのプラットフォームでメモにアクセスできます。

カバー画像、アイコン、カスタマイズ可能なレイアウトでビジュアルなwikiを作成できます。

Notionの制限事項

大規模な知識ベースでは検索機能が遅くなる場合があります。

オフラインモードでは、まれに同期の競合が発生する場合があります。

Notionの料金プラン

Free

個人 : $12/月 ユーザーあたり

プロフェッショナル : $24/月 ユーザーあたり

*企業: カスタム価格設定

Notionの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (6,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価していますか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Notionは、より迅速に、より頻繁に、詳細なメモを書くことを可能にし、最近のAI機能により、他者のメモを要約して知識ベースに追加することもできます。

3. Obsidian（ローカル優先のMarkdown知識ベースに最適）

Obsidian経由で

時には、メモをローカルに保存したい場合があります——クラウドは不要、高速で柔軟なファイルを完全にコントロールしたい。Obsidianはその実現を簡単にしてくれます。これはmarkdownベースのメモアプリで、メモをプレーンテキストファイルとしてマシンに保存し、オフラインアクセスとデータの完全な所有権を提供します。

Obsidianの最大の特徴は、アイデアを接続する方法です。バックリンクと視覚的なグラフビューにより、Obsidianは執筆中に思考のネットワークを構築します。学生、研究者、または長期的な知識ベースを構築する人にとって有益です。

TiddlyWikiや一部のObsidian代替ツールと比べて、古臭く感じたり、複雑すぎたりする点がある中、Obsidianはよりスムーズで直感的なユーザー体験を提供します。キーボードショートカット、リンクプレビュー、そしてコードを触る必要なく利用できるコミュニティプラグインの豊富なライブラリが特徴です。

論文の構成をマップするにしても、日記を書くにしても、あなたの思考の流れに柔軟に対応し、無理に構造を押し付けません。

Obsidianの主要な機能

ローカルのMarkdownファイルで完全にオフラインで仕事可能です。

メモを自動的な双方向リンクで接続できます。

グラフビューで思考ネットワークを可視化しましょう。

コミュニティプラグインの豊富なライブラリで、セットアップを自由にカスタムできます。

テーマやホットキーでワークスペースをカスタマイズしましょう。

ダークモードに切り替えて、夜遅くのメモセッション中の目の疲れを軽減しましょう。

Obsidianの制限リミット

組み込みのコラボレーション機能や共有機能はありません。

一部のプラグインは技術的なセットアップやメンテナンスが必要です。

Obsidianの価格プラン

個人利用はFreeです。

オプションのアドオン: 同期: $5/月 ユーザーあたり 公開: $10/月 ユーザーあたり

同期: $5/月 ユーザーあたり

公開: $10/月 ユーザーあたり

同期: $5/月 ユーザーあたり

公開: $10/月 ユーザーあたり

Obsidianのレビューと評価

G2 : 評価は利用できません

Capterra: 4.8/5 (35件以上のレビュー)

Obsidianについて、実際のユーザーはどのように評価していますか？

Capterraのレビュー では次のように述べています：

メモの作成や編集が簡単です。Mac NotesからエクスポートしたMarkdown形式のメモをインポートして読むのに役立ちました。

4. Roam Research（ネットワーク化された思考と毎日のメモに最適）

viaRoam Research

もしあなたの脳が rigid なフォルダやリストで機能しないなら、Roam Research は故郷に帰ったような感覚を与えるかもしれません。非線形思考者向けに設計された Roam は、双方向リンクを通じてネットワーク化された知識ベースを構築します——接続したすべてのメモは自動的にリンクバックされます。Daily Notes 機能は、過度に整理せずにアイデアを簡単に記録できます。

「Daily Notes」機能により、過剰な整理をせずにアイデアを簡単に記録できます。必要に応じてフォームをその場で作成できます。

TiddlyWikiでは手動でのリンク作成やフォーマットが面倒な場合もありますが、Roamはこれらをすべてバックグラウンドで処理します。ブロックベースのレイアウトにより、アイデアを簡単に参照できます。Teamsでの利用も可能ですが、Roamは特にアイデアをマップしたり、プロジェクトを書いたり、研究の道筋をたどるソロユーザーに最適です。Roamはあなたの思考に柔軟に対応し、Boxに縛りません。

Roam Researchの主要な機能

毎日の思考を簡単に記録するために、デイリーメモページをご利用ください。

双方向リンク機能を備えた自己組織化型知識グラフを構築しましょう。

Roamのブロックベースの構造を活用して、コンテンツを柔軟に再利用できます。

アイデアのネットワークをグラフデータベースで可視化しましょう。

直感的なキーボードショートカットで素早くナビゲートし、集中力を維持しましょう。

Roam Researchの制限事項

オフラインアクセス不可

他の古いツールや新しいツールと比べて高価で、特にカジュアルな用途には向いていません。

Roam Researchの料金プラン

Pro: $15/月 ユーザーあたり

Believer: $500/5年間

Roam Researchのレビューと評価

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. Joplin（オープンソースでプライバシー重視のメモアプリとして最適）

viaJoplin

メモはあなただけのものだと考えるなら、Joplinが最適です。このオープンソースのMarkdownメモアプリは完了するコントロールを提供し、メモをローカルに保存したり、Dropbox、OneDrive、またはWebDAV経由で同期したりできます。エンドツーエンドの暗号化も含まれています。

シンプルで柔軟性があり、ノートブック、タグ、チェックリスト、ファイル添付ファイルをサポートしています。

TiddlyWikiは古臭く感じられ、同期が難しいのに対し、TiddlyWikiは直感的でクロスプラットフォーム対応です。デスクトップやモバイルなど、どこにでも持ち運べます。

Joplinの拡大するプラグインエコシステムとテーマカスタマイズオプションにより、カスタマイズの可能性が広まります。シンプルな調整から強力なアドオンまで、あなたの思考と仕事スタイルに合わせてプラットフォームを形作ることができます。

Joplinの主要な機能

Markdownフォーマットでメモを作成し、整理しましょう。

DropboxやOneDriveなどのサードパーティストレージを使用して、デバイス間でデータを同期できます。

エンドツーエンド暗号化でデータを保護しましょう。

やることリストやノート作成で、整理整頓された環境を構築しましょう。

コミュニティプラグインをインストールして機能を拡張しましょう。

Joplinの制限リミット

コラボレーション機能のリミットは存在します

プラグインの管理には技術的な知識が必要になる場合があります。

Joplinの料金プラン

基本プラン : ~$3/月 (€2.99)

Proプラン: ~$7/月 (€5.99)

Teams プラン: *~$9/月 ユーザーあたり（€7.99、2ユーザーから）

Joplinのレビューと評価

G2 : レビューが不足しています

Capterra: 評価は利用できません

実際のユーザーはJoplinについてどう評価していますか？

Redditのレビューでは：

Joplinは素晴らしいアプリです。Bearほど美しくはないかもしれませんが、私が望むすべての機能を備えており（Bearとは異なり）、まだ不具合はありません。さらに、自分のデータを保持でき…しかもFreeです！

6. Evernote（伝統的なメモ取りとウェブClipに最適）

Evernote経由で

Evernoteは、アイデアをその場でキャッチするために設計されています——引用文、スケッチ、または後で確認したい電子メールなど、あらゆるものを保存できます。

ミーティングのメモ、画像、ウェブクリップ、やることリストをデバイス間で同期し、検索可能に保ちます。ウェブクリッパーが特に便利です：記事、簡素化されたページ、またはURLをワンクリックで保存できます。

TiddlyWikiとは異なり、手動セットアップが不要なEvernoteは、最初から洗練されたユーザー体験を提供します。スキャンした文書や手書きのメモの検索も可能です。組み込みのタスクとリマインダー機能は、メモ作成と完了のギャップを埋めます——追加のアプリや12個のブラウザタブを開く必要はありません。

Evernoteの主要な機能

デバイス間でメモを保存し、画像やファイルを追加できます。

ウェブクリッパーでウェブコンテンツを瞬時にキャプチャ

情報をノートブックとタグで整理しましょう。

チェックリストとリマインダーを作成する

デスクトップやモバイルからメモにアクセスできます。

Evernoteのリミット

Freeプランではデバイス間の同期機能がリミットされています。

適切な整理整頓が行われないと、画面がごちゃごちゃになりがちです。

Evernoteの料金プラン

Free

個人用: $14.99/月 1ユーザーあたり

プロフェッショナル: $17.99/月 1ユーザーあたり

Evernoteのレビューと評価

G2 : 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (8,200件以上のレビュー)

実際のユーザーはEvernoteについてどう評価していますか？

G2のレビュー では次のように評価されています：

私はEvernoteアカウントにほぼ何でも保存できます。手書きのメモ、ウェブページのClip、PDFファイル、画像などです。特に「Web Clipper」と「電子メールを受信トレイに送信」機能は私にとって非常に便利です。

7. Logseq（プライバシー重視のメモ取りに最適）

viaLogseq

Logseqは、メモに完全なコントロールを保ちつつ、機能やデザインを損なわないローカル優先のオープンソースアウトライナーです。すべてのデータをデバイス内のプレーンテキストMarkdownファイルに保存するため、強制同期や隠れたポリシーはありません。

ブロックベースのアウトラインフォーマットにより、アイデアをリンクや参照で結びつけ、再利用が容易に。思考の生きているマップを構築できます。自動バックリンク、日次ジャーナル、グラフビューなどの機能は、研究、目標追跡、または単に考えを整理するのに最適です。

TiddlyWikiと比べて、Logseqはよりスムーズで現代的な操作感です。プラグインとテーマのサポートにより、あなたの脳が必要とするほどカスタマイズ可能です。

Logseqの主要な機能

メモをローカルにプレーンテキストのmarkdownファイルとして保存できます。

バックリンクとグラフビューを使用してアイデアを接続しましょう。

毎日のジャーナリング機能でアイデアをメモしましょう。

チェックリストとスケジュールされたページを使用してタスクを追跡しましょう。

プラグインとテーマでカスタム可能です。

Logseqのリミット

組み込みのコラボレーションツールは搭載されていません。

高度な機能を利用するには、一部の設定が必要になる場合があります。

Logseqの料金プラン

Freeかつオープンソース

Logseqのレビューと評価

G2 : 評価は利用できません

Capterra: 評価は利用できません

実際のユーザーはLogseqについてどう評価していますか？

Redditのレビューでは：

Logseqは、デザインが私にとって「ぴったり」と合うアプリケーションの一つです。情報を保存する方法は本当に素晴らしいです。すべてが理にかなっています。以前やその後試したものは、どれも私が望むように仕事しません。Logseqのように。ただし、Logseqの実装は不十分です。Logseqを使用中に多くのデータを失ったため、やむを得ず使用を中止しました。開発者がこの製品を信頼できる成熟した製品に成長させてくれることを願って、このサブフォーラムに残っています。

8. DokuWiki（軽量なチームwikiに最適）

viaDokuWiki

チーム用のwikiが必要で、設定が簡単でメンテナンスの煩わしさがないものを探しているなら、DokuWikiは信頼できる選択肢です。このオープンソースツールはプレーンテキストで動作するため、データベースが不要で、すぐに開始でき、手間をかけずに運用できます。

内部ドキュメント、標準作業手順書（SOP）、またはヘルプセンターに最適で、アクセス制御、バージョン履歴、プラグインサポートを提供し、チームのニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

TiddlyWikiが個人向けであるのに対し、DokuWikiはマルチユーザー環境向けに設計されています。派手さはありませんが、信頼性が高く、学習曲線が急ではないため、自分好みにカスタマイズしやすい点が特徴です。

DokuWikiの主要な機能

データベース不要で、インストールと管理が簡単です。

アクセス制御とバージョン履歴を提供します。

プラグインとテンプレートで機能をカスタムできます。

ドキュメント作成と構造化されたコンテンツに最適化されています。

活発なコミュニティサポートとプラグインエコシステム

DokuWikiのリミット

ネイティブのモバイルアプリは提供されていません。

現代のメモ取りツールと比べて古いインターフェースです。

DokuWikiの料金プラン

Freeかつオープンソース

DokuWikiのレビューと評価

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはDokuWikiについてどう評価していますか？

G2のレビューアー は次のように書いています：

私はホームで家族用のwikiとしてDokuWikiを使用しています。家電製品、車、訪れた場所に関するメモを保存しています。情報を入力するのは非常に簡単で、後で必要になった時に簡単に検索できます。

9. Nuclino（高速で協業に適したチームドキュメント作成に最適）

viaNuclino

研究チームが迅速に動くとき、Nuclinoはついていきます。これは、明確さ、速度、コラボレーションを重視した軽量なリアルタイム知識ベースです。インターフェースはシンプルで、不要な要素がなく、チームが手間なく共同編集できるシンプルなページで構成されています。 rigidなフォルダではなく、Nuclinoはグラフ形式の構造を採用しているため、コンテンツは生きているネットワークのように接続されます。

プラン、ドキュメント作成、またはwiki構築に最適で、インラインコメント、メンション、即時検索機能を搭載しています。ファイルの埋め込み、チェックリスト、コードブロックの追加も可能です。

TiddlyWikiとは異なり、Nuclinoは最初からチーム優先設計です。セットアップのストレスや許可の煩わしさはありません。ただ、スマートで高速なドキュメントが仕事します。

Nuclinoの主要な機能

リアルタイムの共同編集機能とバージョン履歴

グラフビューを使用して、ページ間で視覚的な接続を作成できます。

軽量で高速、そして無料なインターフェース

ワークスペース全体でメモやアイデアがリンクされています。

メディア、ファイル、タスクリストを埋め込む

Nuclinoのリミット

より高度なツールに比べてカスタマイズ性が低い

オフラインアクセスはリミットされています

Nuclinoの料金プラン

50アイテムまでFreeで利用可能です。

Starter: $8/月 ユーザーあたり

ビジネス: $12/月 ユーザーあたり

Nuclinoのレビューと評価

G2: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはNuclinoについてどう評価していますか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

リアルタイムコラボレーション機能を提供し、チームがリアルタイムで協力し、知識を共有できます。強力な検索機能を備え、チームが必要とする情報とコンテンツを迅速に検索できます。

10. Standard Notes（セキュリティと暗号化を備えたメモ作成に最適）

viaStandardメモ

一部のメモはあなただけのもの——Standard Notesはその点を理解しています。これは、プライバシーを最優先にしたクリーンなメモアプリで、すべての内容を自動的に暗号化するため、書いた内容はあなただけが読むことができます。

個人用wiki、メモ、機密データ、または次なる大アイデアなど、あらゆる用途に最適です。メモはデフォルトで厳重に保護されます。強力なセキュリティにもかかわらず、操作は簡単です。インターフェースはシンプルで邪魔にならない設計で、Markdownサポート、テーマ、追加ストレージなどのアップグレードオプションも利用可能です。

TiddlyWikiはローカル制御を提供しますが、組み込みの暗号化機能がありません。一方、Standardメモは現代的でセキュリティが高く、あなたのデジタルスペースを尊重する設計となっています。

Standardメモの主要な機能

すべてのメモにエンドツーエンド暗号化を適用

セキュリティを考慮したクロスプラットフォーム同期

markdownとリッチテキストを拡張機能でサポートしています。

生産性向上とフォーマット編集のためのセキュリティなアドオン

オープンソースで、強力なコミュニティサポートを備えています。

Standardメモの制限事項

基本バージョンには高度な機能が欠如しています。

カスタムカスタマイズオプションは有料の拡張機能が必要です。

Standardメモの料金プラン

Freeプランが利用可能です。

生産性プラン:* $90/年

プロフェッショナルプラン: $120/年

Standard Notesのレビューと評価

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはStandardメモについてどう評価していますか？

Redditのレビューでは

Standardメモは、多くのアプリが目指すものの、なかなか到達できない稀有な存在です。これは、セキュリティがあり堅牢な基盤を持ち、先見の明があり、継続的に改善されているプラットフォームです。私はStandardメモの本社を訪問し、素晴らしいチームとのミーティングに参加する機会を得ました。各メンバーが非常に才能豊かで情熱的であることが明白でした。多くの組織は外見よりも内側が劣るものですが、Standardメモは、ワークフロー、コミュニケーション、協業アプローチを目撃すると、信頼を覚える稀有な例外の一つです。

