迅速かつ正確な文字起こしのための 10 最高の音声テキスト変換ソフト

10 分間のオーディオクリップを、1 つの不明瞭な文章を聞き取るために 5 回も再生したことはありませんか？

講義のメモを取ったり、インタビューを編集したり、ミーティングの議事録を管理したりする場合、音声を手作業で文字起こしするのは、誰もが好きではない、そして誰も「やらなければならない」時間のかかる作業です。

音声テキスト変換ソフトは、音声メモからフルレングスのビデオファイルまで、音声録音を数分でクリアで編集可能なテキストに文字起こしします。

このガイドでは、音声コンテンツを検索可能かつ共有可能な文字起こしに変換するための、最高の無料音声テキスト変換ソフトをご紹介します。

🧠 面白い事実：特定のメディアの再生を文字起こしの 1 つの形態と考える場合、その機械を最初に開発したのはトーマス・エジソンでした。1877 年、エジソンの蓄音機は、音を録音・再生する最初の装置となりました。しかし、この方法は脆弱で、損傷しやすいという欠点がありました。

ここでは、音声テキスト変換ツールを簡単に比較し、最適なツールを選ぶためのオプションをご覧いただけます。

音声テキスト変換ツール おすすめ 主な機能 料金* ClickUp 統合された文字起こし、コラボレーション、タスク管理を必要とする個人、コンテンツ作成者、ポッドキャスター、リモートチーム、あらゆる規模のビジネスに最適です。 AI Notetaker による音声メモの文字起こし、タスクの統合、チームコラボレーション 無料プランあり、企業向けのカスタマイズも対応 Otter.ai ミーティング中にリアルタイムの AI 文字起こし を必要とする、小規模から中規模のチーム、学生、リモートで働くプロフェッショナルに最適です。 多言語サポート、話者識別、Zoom/Google Meet との統合 Freeプランあり、有料プランは月額8.33ドルから Descript オーディオ/ビデオと一緒にトランスクリプトを編集する必要がある個人、コンテンツ作成者、ポッドキャスターに最適です。 オーバーダビング機能、マルチスピーカー検出、ビデオ編集 Freeプランあり、有料プランは月額24ドルから Rev 人間によるレビューを受けた文字起こしを必要とする個人、学生、ビジネスに最適です。 人間による文字起こしサービス、ビデオファイルのキャプション作成 無料プランあり、有料プランは月額 14.99 ドルから Trint 共同編集機能を備えた AI による文字起こしを必要とする、中規模のチーム、ジャーナリスト、コンテンツ作成者に最適です。 リアルタイム編集、自動要約、検索可能なトランスクリプト 無料試用版あり、有料プランは月額 80 ドルから Sonix 迅速な多言語文字起こしを必要とするグローバルチーム、コンテンツ作成者、学生に最適です。 多言語サポート、自動句読点挿入、話者識別機能 無料スタンダードプラン、有料プランは月額 16.522 ドル/席から HappyScribe 使いやすい文字起こし機能が必要な多言語チーム、教育者、コンテンツ作成者に最適です。 自動文字起こし、高精度、ビデオファイルのサポート Freeプランあり、有料プランは月額9ドルから Notta 音声を複数の言語に文字起こしする必要がある個人、学生、小規模チームに最適です。 多言語サポート、自動句読点挿入、リアルタイム文字起こし Freeプランあり、有料プランは月額13.49ドルから Temi 個人、学生、フリーランサーなど、予算内で迅速でシンプルな文字起こしが必要な方におすすめ MP3、MP4、WAV、M4A をサポートするインスタント文字起こし 無料試用版あり、0.25 ドル/分から従量制 Google 音声テキスト変換 個人、学生、フリーランサーなど、予算内で迅速でシンプルな文字起こしが必要な方におすすめ リアルタイムの 音声テキスト変換 、自動句読点挿入、多言語サポート 無料プランあり、有料プランは 15 秒あたり 0.006 ドルから

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。 ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。

音声テキスト変換ソフトを選ぶ際に注意すべき点

オーディオからテキストへの変換ソフトを選ぶ際には、ワークフローに合った、高速、正確、かつ安全な文字起こしを実現するための以下の鍵となる機能を確認してください。

精度 : さまざまなアクセント、速い話し方、背景ノイズにも対応し、文字起こしを歪めません

速度 : 5分間の音声ファイルを素早く文字起こし、コーヒーブレイク不要

ファイルフォーマットのサポート ：WAV、MP3、MP4、AAC、FLAC、AVI、MOV などの幅広いオーディオおよびビデオフォーマットをサポート

セキュリティ ：特にプライベートな講義や機密のミーティングなど、お客様のデータを保護します。

統合サポート : Google ドキュメント、タスクマネージャー、ビデオ編集ソフトウェアなど、すでに使用しているツールと接続できます。

エクスポートオプション ：TXT、DOCX、PDF、SRT などの柔軟なフォーマットでトランスクリプトをエクスポートし、字幕として使用可能

サポート言語：多言語ワークフローに対応するため、複数の言語および方言の文字起こしを提供

最高の音声テキスト変換ソフト

必要な機能が分かったところで、プロ並みの文字起こしを実現するトップツールを詳しく解説します。

1. ClickUp（チームの生産性ワークフローに最適）

ClickUp AI Notetaker ですべての単語をキャプチャ

仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」は、AI 搭載のコマンドセンターであり、堅牢な音声メモの文字起こし、シームレスなタスク統合、強力なチームコラボレーション機能をすべて 1 か所で提供します。

ClickUp AI ノートテイカー

ClickUp AI Notetakerは、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などのプラットフォームに対応し、ミーティング、音声メモ、ビデオ通話の音声から自動的に文字起こしを行います。

🎥 視聴

ミーティングや録音の後、ClickUp はClickUp Docs で構造化されたドキュメントを生成します。このドキュメントには音声およびビデオの録音も含まれるため、重要な瞬間を再び確認することができます。ミーティングの名前と日付は上部に表示され、すぐに参照できます。また、出席者全員のリストも表示され、誰が参加していたかを追跡することができます。

また、会話全体の検索可能なトランスクリプトも利用できるので、必要に応じて特定の部分を拡大したり、ズームインしたりすることができます。しかし、それだけではありません。ClickUp は、重要なポイントを抽出し、トピックごとに整理し、実行可能な次のステップを便利なチェックリストにリストアップします。

トランスクリプト、ビデオファイル、要約をプライベートドキュメントに自動的に保存

この自動文字起こしプロセスでは、細部まで逃すことなく文字化できるため、インタビュー、講義、ブレインストーミングセッション、ポッドキャストの録音などの文字起こしに最適です。

コンテンツ作成者にとっては、オーディオファイルを検索可能かつ編集可能なテキストに簡単に変換したり、ハイライトを抽出したり、ビデオコンテンツの字幕を生成したりすることができるようになります。

💡 ボーナス: 以下のことを希望される場合： Talk to Text 音声で質問、口述、コマンドを実行して、ハンズフリーで、どこからでも仕事ができる

40 以上の言語で音声テキスト化サポートを利用できるため、グローバルチームに最適です。

ChatGPT、Claude、Perplexity など、数十もの連携していない AI ツールを、LLM に依存しない、企業向けの単一のソリューションに置き換えます。

ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、およびウェブを瞬時に検索 ClickUp Brain MAXをお試しください。あなたの仕事を理解し、真にあなたを理解する AI スーパーアプリです。これは、コレクションに追加するもうひとつの AI ツールではありません。 これらはすべて置き換える、初のコンテキスト AI アプリです。 ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」機能で、アイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を 4 倍早く完了しましょう。

そして、ClickUp Docs があります。生産性向上ツールに、より機能的な Google ドキュメントを組み込みたいと思ったことはありませんか？メモの編集、コメント、共有、音声のトランスクリプトをタスクや OKR にリアルタイムでリンクすることができます。

ClickUp Docs を使用して、チームと共同作業を行い、共通のドキュメントで仕事を進めましょう。

プライベートドキュメントはセキュリティとプライバシーを確保し、ミーティングのメモにタグ付け、検索、フィルタリングを行うことで、特定の情報を簡単に見つけることができます。ミーティングに参加できなかったチームメンバーは、トランスクリプトや要約を確認することで、すぐに最新情報を把握することができ、全員がドキュメント内で直接コメントや編集を行うことができます。

ClickUp Brain

基本的な音声テキスト変換ソフトとは異なり、ClickUp は、コンテキストをタグ付けしてチームメンバーに割り当てたり、トランスクリプトから直接タスクを割り当てたりと、総合的なコラボレーションのために設計されています。

ミーティングや文字起こしした音声で特定されたアクションアイテムは、即座に ClickUp タスクに変換し、チームメンバーに割り当て、完了まで追跡することができます。

この自動化されたワークフローは、ClickUp Brain によって処理されます。

ClickUp Brain を使用して、通話からのすべてのアクションアイテムを追跡可能なタスクに変換

Brain は、議論から実行までのワークフローを効率化します。ミーティングでの決定事項を確実に実行する必要がある、リモートチームや生産性を重視するユーザーに最適です。

Brain は、チームのワークフローを学習し、関連ドキュメントを表示し、タスクの優先度を提案し、コンテンツの草案を作成します。これらはすべて、継続的な音声およびテキストデータに基づいて行われます。また、要約やアクションアイテムをチームのチャットチャネルに自動的に投稿するため、ツール間で手動で情報を転送する必要がありません。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

文字起こしのみに使用する場合、やや学習曲線があります

チームでのコンテキストがない、長時間のビデオ/オーディオの文字起こしには不向き

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化機能、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。チームとプロジェクトを管理するための、パワフルなオールインワン生産性ツール。

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化機能、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。チームとプロジェクトを管理するための、パワフルなオールインワン生産性ツール。

2. Otter.ai（リアルタイムのミーティング文字起こしに最適）

Otter.ai は、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams のリアルタイム文字起こしに人気のツールです。話している間に、発話を構造化されたメモに変換します。

オーディオでもビデオでも、FLV などの複数のフォーマットをサポートしており、トランスクリプトを TXT、DOCX、PDF、さらには字幕用の SRT としてエクスポートすることができます。

Google カレンダーや Dropbox などのツールと統合できるため、ワークフローにスムーズに組み込むことができます。また、複数の言語をサポートし、話者タグを追加したり、会話を共有可能なメモやアクションアイテムに変換したりすることもできます。ミーティング、講義、ポッドキャストなど、一言も聞き逃したくない場面に最適です。

Otter.ai の主な機能

AI 生成の要約や ミーティングのメモを 、多言語（スペイン語、ドイツ語、フランス語など）でサポート

Otter AI チャットを使用して、トランスクリプト内で簡単な Q&A セッションを行う

音声ファイルから話者やカスタム語彙を識別

Google カレンダー、Dropbox などと統合

Otter.ai の制限事項

ユーザーインターフェースは、頻繁にアップセルのプロンプトが表示され、分かりにくい場合があります。

スピーカーのタグ付けは、正確さを確保するために手動で調整する必要がある場合があります。

Otter.ai の価格

基本 ：無料プランあり

Pro ：ユーザー 1 人あたり月額 16.99 ドル

Business ：ユーザー 1 人あたり月額 30 ドル

企業：カスタム価格

Otter.ai の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.ai について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

ブラウザでチェックできるアクションアイテムのチェックリストが記載された要約ページが気に入っています。役割、ニーズ、タイムライン、感情、問題点、反対意見などの詳細な分析は、議論の要点を把握するのに非常に役立ちます。スクリーンショットも、共有画面で表示されている内容を要約するのに最適です。Otter は導入が簡単で、サインアップも迅速、すぐに使い始めることができます。参加者から特に要望がない限り、私はすべてのミーティングで Otter を使用しており、ミーティングの参加者などに応じて、要約をさまざまな Slack チャンネルに自動的に送信することができます。[…] Otter が、ミーティングでの発言者の名前からその人物を自動的に検出してくれるとさらに良いと思います。

ブラウザでチェックできるアクションアイテムのチェックリストが記載された要約ページが気に入っています。役割、ニーズ、タイムライン、感情、問題点、反対意見などの内訳は、議論の要約として非常に役立ちます。スクリーンショットも、共有画面で表示されている内容を要約するのに最適です。Otter は導入が簡単で、サインアップも迅速、すぐに使い始めることができます。参加者から特に要望がない限り、私はすべてのミーティングで Otter を使用しており、ミーティングの参加者などに応じて、要約をさまざまな Slack チャンネルに自動的に送信することができます。[…] Otter が、ミーティングでの発言者の名前からその人物を自動的に検出してくれるとさらに良いと思います。

3. Descript（オーディオ/ビデオと併せてトランスクリプトを編集するのに最適）

Descript経由で

Google ドキュメントを編集するようにポッドキャストを編集できることを想像してみてください。Descript には、テキストのトランスクリプトを編集するだけで、オーディオファイルのカット、貼り付け、削除ができるトランスクリプトサービスが組み込まれています。

作成者、講師、マーケティングチームに最適なこの音声テキスト変換ツールは、スピーカーの検出や自動字幕機能など、さまざまなフォーマットの音声録音と文字起こしに対応しています。MP3 から WAV、FLAC まで、あらゆるファイル形式に対応しているため、ファイル形式を問わずご利用いただけます。録音ファイルをアップロードしたり、Zoom から取り込んでプラットフォーム内で録音したりすることもできます。

Descript の主な機能

22 以上の言語（スペイン語、ドイツ語、フランス語など）の自動文字起こし機能で、オーディオおよびビデオファイルをテキストに変換

テキストを編集してオーディオファイルを編集—単語の削除、音声（またはビデオ）のカット

Overdubを使用して、再録音なしで自分の声を複製し、ミスを修正できます

ワンクリックでオーディオグラム、キャプション、ソーシャルクリップを作成

画面録画、オーバーダビング音声合成、マルチトラック編集にアクセス

Descript の制限事項

音声のクローン作成（オーバーダビング）は有料プランでのみご利用いただけます。

デスクトップアプリは、大規模なプロジェクトでは動作が重くなる場合があります。

Descriptの料金プラン

Freeプランあり

ホビーユーザー ：ユーザー 1 人あたり月額 24 ドル

作成者 ：ユーザーあたり月額 35 ドル

Business ：ユーザーあたり月額 65 ドル

企業：カスタム価格

Descript の評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (750件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (150件以上のレビュー)

Descript について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

私たちは Descript と愛憎関係にあります。4 年間使用していますが、常にバグがあります。アプリの開発期間中、開発者はバグのある機能を導入し、そのバグを修正します。その機能はしばらくは問題なく動作しますが、その後のアップデートで再びバグが発生します。アプリに多くの機能を追加しようとしているチームには感謝していますが、安定した製品で仕事ができるほうがはるかに望ましいです。毎週のワークフローの大部分を Descript を使用していますが、このアプリに信頼を置けると思ったことが一度もないため、常に競合他社を監視しています。

私たちは Descript と愛憎関係にあります。4 年間使用していますが、常にバグがあります。アプリの開発期間中、開発者はバグのある機能を導入し、そのバグを修正します。その機能はしばらくは問題なく動作しますが、その後のアップデートで再びバグが発生します。アプリに多くの機能を追加しようとしているチームには感謝していますが、安定した製品で仕事ができるほうがはるかに望ましいです。毎週のワークフローの大部分を Descript を使用していますが、このアプリに信頼を置けると思ったことが一度もないため、常に競合他社を監視しています。

💡 プロのヒント：アップロードする前に、必ずオーディオをクリーンアップしてください。オーディオを文字起こしする場合も、ビデオを文字起こしする場合も、バックグラウンドノイズ、エコー、音声の重なりは、最高の AI 文字起こしツールでも混乱の原因になります。オーディオやビデオを変換する際に、オーディオノイズ除去アプリや静かな録音スペースを使用して、文字起こしの精度を瞬時に高めてください。 📚 ボーナス記事：AI 搭載のビデオおよびオーディオ編集に最適な Descript の代替ツール

4. Rev（人間による検証による転写精度が最高）

Rev経由で

Rev は、締め切りのある完璧主義者に最適な文字起こしツールです。AI のスピードと人間レベルの精度を融合しており、法律文書、学術講演、ポッドキャストの録音、専門的なインタビューなど、誤った単語が混乱を招く可能性のあるあらゆる場面で最適です。

オーディオまたはビデオファイルをアップロードし、文字起こしのプロセス（人間または AI）を選択するだけで、Word、TXT、さらにはキャプションなどのフォーマットで、洗練された文字起こし結果を受け取ることができます。機密情報を扱う仕事ですか？Rev は、SOC 2 準拠および NDA オプションを内蔵し、国家機密を保護するようにセキュリティを扱っています。

Rev の主な機能

スピードと予算に応じて、人間による文字起こしと AI 文字起こしから選択可能

多言語サポート（スペイン語、ドイツ語、フランス語など）により、ビデオファイルにキャプションや字幕を追加

MP3、MP4、WAV形式の音声ファイルをアップロード可能

文字起こしプロセスを自動化するための Rev API へのアクセス

カスタマイズ可能な要約テンプレートを使用して、トランスクリプトから重要なアクションポイントを抽出

Rev の制限

ライブまたはリアルタイムの文字起こし機能は提供していません

人間による文字起こしは英語のみサポート

Revの価格設定

Freeプランは45分まで無料

基本： ユーザー 1 人あたり月額 14.99 ドル

Pro： ユーザーあたり月額 34.99 ドル

企業： カスタム価格

評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Rev について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Rev を使用すると、最小限の努力で、オーディオファイルを明確で正確な文字起こしに非常に簡単に変換できます。インターフェースのシンプルさが気に入っています。ファイルのアップロードは迅速で、納期も早く、フォーマットもすっきりとしていてプロフェッショナルです […] 通常、特にクリアな音声では精度が高いですが、固有名詞、業界用語、または話し方が小さいスピーカーの場合、問題が発生することがあります。カスタム語彙や名前の修正を保存して再利用するための、より直感的な方法があればいいと思います。

Rev を使用すると、最小限の努力で、オーディオファイルを明確で正確な文字起こしに非常に簡単に変換できます。インターフェースのシンプルさが気に入っています。ファイルのアップロードは迅速で、処理時間も短く、フォーマットもすっきりとしていてプロフェッショナルです […] 通常、特にクリアな音声では精度が高いですが、固有名詞、業界用語、または話し方が小さいスピーカーの場合、問題が発生することがあります。カスタム語彙や名前の修正を保存して再利用するための、より直感的な方法があればいいのですが。

5. Trint（さまざまなファイルフォーマットでのトランスクリプトやストーリーの共同編集に最適）

Trint経由で

Google ドキュメントと文字起こしツールに、多言語対応で編集能力に長けた子供が生まれたら、それは Trint でしょう。この音声テキスト変換ツールは、音声ファイルを文字起こしするだけでなく、話し言葉を本格的なコンテンツ資産に変換します。

録音（音声またはビデオ）をアップロードすると、Trint がそれをきれいに文字起こしし、40 以上の言語に翻訳するオプションも利用できます。

これは、何度もやり取りを繰り返すことなく、トランスクリプトの編集、レビュー、公開を行う必要があるチーム向けに設計されています。リアルタイムで共同作業を行い、コメントを残し、引用を強調表示し、Adobe Premiere Pro と直接統合して、プロのようにビデオファイルを文字起こしすることができます。

Trint の主な機能

ドキュメントのようにトランスクリプトを編集し、元の音声ファイルにリンク

スピーカーの識別、タイムコード、ハイライトを追加

チームメンバーとリアルタイムで同じ音声記録と文字起こしを共有し、協業できます

DOCX、SRT、CSV 形式など、さまざまな形式でファイルをエクスポートできます

文字起こしを50以上の言語に翻訳

Trint の制限事項

ノイズの多い録音や複数の話者がいる場合、精度が低下する可能性があります

リアルタイム/ライブ文字起こしには適していません

Trintの料金プラン

無料試用版

スタータープラン : $80/人あたり月額

アドバンスト : $100/人あたり月額

企業：カスタム価格

Trint の評価とレビュー

G2 : 4.4/5（60件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

Trint について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

私の主要な2言語（英語とフランス語）での文字起こしは最高です。キャプションの文字起こし機能も素晴らしいです。オールインワンのツールで、字幕作成のために Premiere を開く必要がなく、基本的な音声文字起こしには Word よりも便利で、話者の識別も素晴らしいです。オンライン編集も素晴らしく、モバイルアプリも非常に便利です […] 他の SaaS ツールと同様、価格は非常に高く、最初は安いが、その後価格が上昇し、ある日請求書を見て、その金額にショックを受けることになります。

私の主要な2言語（英語とフランス語）での文字起こしは最高です。キャプションの文字起こし機能も素晴らしいです。オールインワンのツールで、字幕作成のために Premiere を開く必要がなく、基本的な音声文字起こしには Word よりも便利で、話者の識別も素晴らしいです。オンライン編集も素晴らしく、モバイルアプリも非常に便利です […] 他の SaaS ツールと同様、価格タグは実に高く、最初は安いが、その後価格が上昇し、ある日請求書を見て、その金額にショックを受けることになります。

6. Sonix（音声の自動翻訳機能を備えた、高速な音声ファイル文字起こしに最適）

Sonix経由で

文字起こしのスピードがオリンピックの競技種目だったとしたら、Sonix は少なくともメモ取りの銀メダルを獲得するでしょう（もちろん、金メダルは ClickUp が獲得するでしょう）。Sonix は、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ヒンディー語など 40 以上の言語の音声やビデオの文字起こしに優れ、データを効果的に管理できる AI 文字起こしツールです。

自動タイムスタンプ、話者分離、ブラウザベースのエディターにより、追加のソフトウェアや複雑なインストールを必要とせずに、文字起こし作業を簡単に行うことができます。

ファイルをドロップして、処理を実行するだけで完了です。音声録音、Zoom ミーティング、ビデオファイルなど、Sonix は、編集、検索、共有が簡単なフォーマットで、迅速かつ正確な文字起こしを提供します。

Sonix の最高の機能

自動翻訳機能で 40 以上の言語の文字起こしが可能

トランスクリプトエディターで直接検索、編集、ハイライト

文字起こきをテキスト、字幕、または Google ドキュメントとしてダウンロード

SRT、DOCX、PDF などの複数のファイルフォーマットでエクスポート

Zoom、Dropbox などとの統合

Sonix の制限事項

リアルタイム/ライブ文字起こし機能は非対応

精度はオーディオの品質に大きく依存します。

Sonixの料金プラン

標準 ：プラットフォームの使用は無料、翻訳と文字起こしはそれぞれ 1 時間あたり 10 ドル

プレミアム ：1 席あたり月額 16.52 ドル + 翻訳と文字起こしそれぞれ 1 時間あたり 5 ドル

企業：カスタム価格

Sonix の評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Sonix について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

外出先で仕事の音声メッセージを文字起こし、整理しておくのに最適なツールです。ウェブデスクトップバージョンでログインリンク、サイズ変更は不要です。

外出先で仕事の音声メッセージを文字起こし、整理しておくのに最適なツールです。ウェブデスクトップバージョンにログインリンクがあり、サイズ変更は不要です。

📮 ClickUp Insight：30% の労働者は、自動化により 1 週間に 1～2 時間の作業時間を節約できると答え、19% は、集中して深い作業に 3～5 時間を割けるようになると予測しています。 小さな時間の節約も積み重なります：週に2時間を取り戻すだけで、年間で100時間を超える時間を得られます——その時間は、創造性、戦略的思考、または自己成長に充てることができます。 💯 ClickUp の AI エージェントと ClickUp Brain を使用すると、ワークフローの自動化、プロジェクトの最新情報の生成、ミーティングのメモを実行可能な次のステップに変換する、といったことをすべて同じプラットフォーム内で実行できます。追加のツールや統合は必要ありません。ClickUp は、業務の自動化と最適化に必要なすべてを 1 か所にまとめて提供します。 💫 実際の結果：RevPartners は、3 つのツールを ClickUp に統合することで、SaaS コストを 50% 削減しました。これにより、より多くの機能、より緊密なコラボレーション、管理と拡張が容易な単一の信頼できる情報源を備えた統合プラットフォームを実現しました。

7. Happy Scribe（ビデオファイルを文字起こし、字幕で考え、話す多言語チームに最適）

Happy Scribe経由で

あなたのチームが昼食までに 10 種類の異なるアクセントで話す場合、Happy Scribe はまさにあなたが探していた文字起こしツールかもしれません。このツールは、迅速かつ正確な文字起こしと字幕を 1 か所で必要とする、多言語ユーザーやグローバルチーム向けに設計されています。

音声録音ファイルまたはビデオファイルをアップロードし、人間による文字起こしと AI による文字起こしのいずれかを選択してください。スペイン語、フランス語、ヒンディー語、ドイツ語など、120 以上の言語、方言、アクセントをサポートしており、国際的なプロジェクトに最適です。

Happy Scribe の最高の機能

AI と 99% の正確さを誇る人間による文字起こしを切り替え可能

120以上の言語、アクセント、方言に対応

ブラウザのエディターで、TXT、DOCX、SRT などの複数のフォーマットでレビュー、編集、エクスポート

YouTube、Zoom、Google Drive と統合

Happy Scribe の制限事項

人間による文字起こしは納期が長くなります

ライブ文字起こしサポートなし

Happy Scribeの料金プラン

スタータープラン : $12/60分（都度課金）

Lite : $9/月

Pro : $29/月

Business：月額 89 ドル

Happy Scribe の評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (30件以上のレビュー)

Happy Scribe について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

私が最も気に入っている点は、まず、とても使いやすいことです。使い方を調べる必要がありません。ビデオをテキストに文字起こしできるので、ビデオのテキストを使ってソーシャルメディアの投稿を作成することができます。

私が最も気に入っている点は、まず、とても使いやすいことです。使い方を調べる必要がありません。ビデオをテキストに文字起こしできるので、ビデオのテキストを使ってソーシャルメディアの投稿を作成することができます。

8. Notta（デバイス間でのリアルタイム文字起こしに最適）

Notta経由で

Notta は、MP3、WAV、AAC などのオーディオファイルを、Zoom や Google Meet のビデオファイルからドロップするだけで、リアルタイムにきれいなテキストに変換します。この音声テキスト変換ツールは、デバイス間で同期されるため、スマートフォンで変換を開始し、ブラウザで続きを完了することができます。

多言語サポートと AI による要約機能を備えた Notta を使用すると、音声の文字起こし、話者のタグ付け、Google ドキュメントのようにすべての文字起こしを検索することが簡単にできます。録音、ミーティング、グローバルチームを両立する忙しい方に最適です。

Notta の主な機能

ウェブ、モバイル、スマートデバイス間で同期

AI を使用して、要約、ハイライト、キーワード検索を行い、迅速にレビュー

58 以上の言語に対応、正確な話者分離機能

Notta の制限

エクスポートオプション（TXT、PDF など）は有料会員限定

オフラインモードはモバイルアプリでのみご利用いただけます。

Nottaの価格プラン

Freeプランあり

Pro ：ユーザーあたり月額 13.49 ドル

Business ：ユーザーあたり月額 27.99 ドル

企業：カスタム価格

Notta の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Notta について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

ビデオのリンクまたはファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、数秒でビデオの要約を完成させることができます。10～20 個のファイルを一度にドラッグできるのも、とても気に入っています。その後、YouTube の要約フォーマットに変換します。コースのビデオにこのツールを使用していますが、これは必須のツールです。YouTube の要約テンプレートを標準設定にしておけば、ビデオの要約ごとにクリックする必要がなくなり、変換に 15～30 秒の時間が節約できると良いのですが。

ビデオのリンクまたはファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、数秒でビデオの要約が完成します。10～20 個のファイルを一度にドラッグできるのも、とても気に入っています。その後、YouTube の要約フォーマットに変換します。コースのビデオにこのツールを使用していますが、これは必須のツールです。YouTube の要約テンプレートを標準に設定して、ビデオの要約ごとにクリックする必要がなくなれば、変換に 15～30 秒余分にかからないので、さらに良いと思います。

9. Temi（予算内で、迅速かつシンプルなオーディオおよびビデオの文字起こしに最適）

Temi経由で

締め切りが迫っていて、オーディオの文字起こしやビデオファイルの変換を待ち時間なく行う必要がある場合、Temi なら 5 分以内で完了します。

オーディオファイルをアップロードするだけで、その音声認識エンジン（ロボットのような声ではなく、実際のアクセントでトレーニングされた）が、あなたの発話を読みやすいテキストに変換します。

トランスクリプトエディターは、ブラウザベースのすっきりとした画面で、別のアプリを使用せずにファイルのフォーマットを編集、ハイライト、ダウンロードすることができます。さらに、トランスクリプトにタイムスタンプも付くので、前回のポッドキャストから引用したい部分も簡単に見つけることができます。

Temi の主な機能

オーディオまたはビデオファイルをアップロードして、数分で文字起こしを取得

MP3、MP4、WAV、M4A などの複数のファイルフォーマットをサポート

アプリ内の編集ツールを使用して、文字起こしを洗練させましょう。

タイムスタンプ付きトランスクリプトと、話者の正確なラベル付け

Temi の制限事項

背景ノイズや複数の話者により、精度が低下します

AI による要約機能やコラボレーションツールがない

Temiの料金プラン

45 分まで無料

従量制料金: $0.25/分（音声）

Temi の評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

10. Google Speech-to-Text（スケーラブルな AI 搭載の文字起こしを求める開発者に最適）

Googleの音声テキスト変換

Google Speech-to-Text は、大規模な音声をデコードします。何万時間もの音声およびビデオファイルでトレーニングされたこの文字起こしツールは、125 以上の言語の音声を、驚くべき精度で文字に変換することができます。

騒がしいミーティングの録音や、スタジオ品質のインタビューのアップロードなど、バックグラウンドサウンド、スピーカー、WAV、FLAC、MP3 などのさまざまなファイルフォーマットにも適応します。

ただし、Otter や Notta のようなプラグアンドプレイのツールではないという注意点があります。これは、アプリ、CRM、大規模な文字起こしパイプライン向けに開発された、開発者向けの音声テキスト変換ツールで、ウェブサイトに統合オプションがあります。Google Cloud および API の使用方法を知っている必要があります。

それでも、プラットフォームに文字起こしプロセスを組み込む場合や、自動句読点、単語のタイムスタンプ、話者識別機能を使用して、オーディオやビデオを大規模に文字起こししたい場合は、Google のエンジンの生来のパワーに勝るものはありません。

Google Speech-to-Text の主な機能

リアルタイムのストリーミングを転写したり、バッチ処理で転写したりできます

句読点と発言者を自動的に記録します

単語単位の信頼度スコアで精度を向上

Google クラウドサービスとスムーズに統合

Google Speech-to-Text のリミット

セットアップと統合には技術的な専門知識が必要です。

組み込みのユーザーインターフェースはなし、API アクセスのみ

Google 音声テキスト変換の価格

カスタム価格

Google Speech-to-Text の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Notta について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

編集をほとんど必要としない、正確で優れた文字起こし機能を備えています。他の製品、特に Google 製品との統合が可能で、クラウドドライブでホストされているため、代替製品があることは嬉しいですね。

編集をほとんど必要としない、正確で優れた文字起こし機能を備えています。他の製品、特に Google 製品との統合が可能で、クラウドドライブでホストされているため、代替製品があることは素晴らしいと思います。

ClickUp で外出先でも文字起こし

音声テキスト変換ツールは、基本的な文字起こしから、要約、話者のタグ付け、お気に入りのアプリとの統合まで可能な、スマートで高品質な AI 搭載ツールへと大きく進歩しました。

スピード、正確性、そしてワークフローにぴったりのカスタマイズ機能をお探しなら、このリストに掲載されているツールが最適です。しかし、セキュリティの面でもさらに一歩進んだ機能、つまり、発話を実行可能なタスクに変換したり、検索可能なメモを作成したり、チームのコラボレーションを効率化したりしたい場合は、ClickUp が明らかに最適です。

チームのメモの取得と共有の方法を変革し、より強固な接続とチームの生産性を実現します。

今すぐClickUp に無料登録して、高速、正確、統合された文字起こしソリューションをお楽しみください。