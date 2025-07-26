生活を整理するための 10 種類の最高の Notion セカンドブレインテンプレート

頭の中で、アイデア、タスク、リマインダー、目標など、何十ものタブが同時に開いているような感覚になったことはありませんか？そのような頭の中の雑然とした状態は、集中力や創造力を低下させ、リラックスすることも困難になります。

調査によると、従業員は1日平均1.8時間、週平均9.3時間を情報検索と収集に費やしています。そのため、多くの人が「個人用知識管理システム」（セカンドブレインとも呼ばれる）という概念に注目しています。

この信頼性の高いシステムは、あなたの頭の外側に存在し、重要な情報をすべて記録、整理、検索するように設計されています。そして、その構築に関しては、Notion が定番となっています。その柔軟な構造、すっきりとしたデザイン、カスタマイズオプションにより、あなたの生活に合わせたパーソナルナレッジシステムを構築するのに最適です。

このガイドでは、最高の Notion セカンドブレインテンプレートを 10 個厳選しました。しかし、Notion は素晴らしい出発点ですが、それが最終的な答えではありません。さらに一歩進んだツール（それはClickUpです）を見つけるために、ぜひこのまま読み進めてください。

優れた Notion セカンドブレインテンプレートの条件

セカンドブレインを構築するための優れたNotion テンプレートの条件は次のとおりです。

明確な情報アーキテクチャ： 明確で直感的な構造から始まる、堅牢なセカンドブレインテンプレートを選択してください。考え、メモ、タスク、リソースは、簡単に記録でき、さらに簡単に検索できる必要があります。

シームレスなキャプチャシステム：ワークフローを中断することなく、情報をすばやく簡単にキャプチャできるセカンドブレイン Notion テンプレートを選択してください。優れたテンプレートには、後で分類できる統合受信トレイやクイックキャプチャエリアが含まれています。

リンクとコンテキストによる整理：Notion のリレーションシップ機能とロールアップ機能を効果的に活用した、最高の Notion セカンドブレインテンプレートを見つけましょう。メモはプロジェクトに、タスクは目標にリンクされ、すべてが接続されているため、重要なことに 集中して作業を進める ことができます 。

柔軟で一貫性のあるデザイン： ワークフローに合わせてカスタマイズが簡単で、システムの拡大に合わせてすべてを整理しておくことができる、優れた Notion セカンドブレインテンプレートをお選びください。

タスクとプロジェクトの統合： タスク、プロジェクト、メモを別々のエンティティとして扱わない Notion テンプレートを検索してください。これらのテンプレートでは、タスク、プロジェクト、メモが相互に連携し、高レベルの タスク、プロジェクト、メモを別々のエンティティとして扱わない Notion テンプレートを検索してください。これらのテンプレートでは、タスク、プロジェクト、メモが相互に連携し、高レベルの プロジェクト管理 を実現しています。

🔎 ご存知でしたか？ セカンドブレイン手法は創造力を高めます！ 情報をセカンドブレインシステムにオフロードすることで、頭の中のスペースを空けることができ、創造力が高まり、複雑な問題解決に集中できるようになります。

10 種類の Notion セカンドブレインテンプレート

10 種類の最高のセカンドブレイン Notion テンプレートを見てみましょう。

1. Thomas Frank による Ultimate Brain Template

viaNotion

複数のアプリケーションでタスク、メモ、プロジェクトを管理するのは大変な作業です。Ultimate Brain Template for Notion は、あなたの人生を整理するためのオールインワンのダッシュボードシステムです。生産性のエキスパートである Thomas Frank によって開発され、タスク管理、メモ、プロジェクト管理、目標の追跡をワークスペースに統合しています。

🌟 これが気に入る理由:

毎日のプランニングには「My Day」ダッシュボードを活用

PARA（プロジェクト、エリア、リソース、アーカイブ）手法を導入して、情報を整理しましょう。

アーカイブ機能を使用して、無関係なタスクやメモを自動的に削除し、ワークスペースをすっきり整頓しましょう。

アイデアをすばやく記録し、1 日のプランを効果的に立て、長期的な目標に向かって順調に進めるお手伝いをします。

🔑 こんな方に最適： 日常の活動やプロジェクトを管理するためのツールをお探しの方。

📮 ClickUp Insight： 平均的なビジネスパーソンは、1 日に 30 分以上、仕事に関連する情報を探して過ごしています。これは、電子メール、Slack のスレッド、散らばったファイルを探して過ごす時間で、1 年間に 120 時間以上にも上ります。ワークスペースに組み込まれたインテリジェントな AI アシスタントは、この状況を大きく変えることができます。ClickUp Brain をご利用ください。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を数秒で表示し、即座に洞察と答えを提供するため、検索作業から解放され、すぐに仕事に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMF などのチームは、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、あなたのチームは何ができるか想像してみてください。

2. Second Brain by Rosidssoy

viaNotion

Rosidssoy のセカンドブレインテンプレート は、あなたの世界を管理しやすいバケットに分割するための、構造化された Notion ワークスペースを提供します。 Tiago Forte の PARA メソッド をベースにしたこのテンプレートの特徴は、迅速な記録と検索に最適化された軽量なデザインで、邪魔にならないセカンドブレインを求めるユーザーに最適です。

課題に追われる学生でも、プロジェクトを管理するプロフェッショナルでも、このテンプレートはあなたのユニークなワークフローに適応します。

🌟 これが気に入る理由:

リソースをリンクして、プロジェクトやメモのコンテキストをより詳しく提供

カレンダービューで毎日および毎週のスケジュールを確認

受信トレイを使用して、リソース、タスク、プロジェクト、メモを表示できます。

習慣の追跡、目標の設定、さらには財務のモニタリングのためのツールも統合されています。

🔑 対象者: 個人的な生活と職業生活を効果的に管理したいプロフェッショナル。

3. Second Brain (PARA Dashboard) by Organized Dashboard

viaNotion

Organized Dashboard の Second Brain (PARA Dashboard) は、PARA 方式（プロジェクト、エリア、リソース、アーカイブ）に基づいて構築された、デジタル整理を効率化する強力な Notion テンプレートです。

これは、脳が自然に情報を整理する方法を模倣するように設計されており、文脈、実行可能性、アクセスしやすさを優先します。

🌟 これが気に入る理由:

重要な情報を整理し、簡単にアクセスできるように保存します。

直感的なカレンダーで週単位や月単位のスケジュールをプランニング

財務や自己啓発などの専用セクションを使用し、別々のセクションで仕事を進めましょう。

🔑 理想的なユーザー：タスクやメモを 1 つのスペースに保存したい学生やビジネスパーソン。

4. Notion の「The Supreme Second Brain」

viaNotion

Efficiora の「Supreme Second Brain Template」は、散らばった考えから優先度の高い目標まで、すべてを整理できる、個人の生産性を高めるセットアップです。このテンプレートの特徴は、高性能な個人や作成者に合わせた、PARA メソッドの高度なカスタマイズです。

標準的なダッシュボードとは異なり、目標の追跡、習慣システム、知識管理を 1 つのまとまりのある、非常にわかりやすい作業スペースに統合しています。考え抜かれたデザインと、リアルタイムの時計ウィジェットなどの機能も備わっています。

🌟 これが気に入る理由:

タスクやアイテムを「レビュー待ち」、「レビュー済み」、「下書き」、「最終版」、「お気に入り」に分類しましょう。

圧倒されることなく、個人的および職業的な成長を追跡

クリーンで使いやすいデザインで、視覚的なごちゃごちゃとメンタルな疲労を軽減します。

重要なセクションにすばやくアクセスできるダッシュボードを搭載しており、毎日のタスクから長期的なプロジェクトまで、すべてをクリックひとつで確認できます。

🔑 理想的なユーザー： 仕事管理に直感的な Notion hub を探しているクリエイター、プロフェッショナル、学生。

🎥 ClickUp をナレッジマネジメントシステムとして活用する方法をご覧ください。

5. Second Brain by Easlo

viaNotion

Easlo のセカンドブレインテンプレート は、プロジェクト、タスク、メモ、参考資料、エリア、目標、重要な結果、トピック、ハイライト用にカスタマイズされたデータベースを備えた、すっきりとしたオールインワンの Notion ワークスペースを提供し、PARA フレームワークを完全なナレッジマネジメントスイートに拡張します。

このテンプレートには、すぐに使える習慣の追跡、読書リスト、引用文のキャプチャ、週次レビュー、ガイド付きオンボーディング、生涯アップデート、Easlo's Circle コミュニティへのアクセスが含まれています。

🌟 これが気に入る理由:

構造化されたスペースで個人的な目標を設定し、確認しましょう。

引用文、アイデア、リソースを簡単に参照できるように記録しましょう。

世界トップクラスのチュートリアルと、限定サポートコミュニティへのアクセス権を手に入れましょう。

プロジェクトの成長に合わせて役立つガイドやアップデートも含まれています。

🔑 理想的なユーザー： 複数のプロジェクトを管理するための、すぐに使える、すっきりとしたシステムをお探しの方。

6. Second Brain 1.0 by OlsNotion

viaNotion

OlsNotion のセカンドブレイン 1.0 テンプレート は、タスク、目標、習慣、メモ、リソースを統合するため、情報を探すのに時間を無駄にする必要がありません。よりシンプルな PARA システムとは異なり、高度なブックトラッカーと構造化されたタスク管理機能を備えているため、熱心な読書家や構造的な思考をする人に最適です。

このテンプレートには、振り返りと進捗の追跡を促すデイリージャーナルセクションも含まれているため、良い習慣を身につけ、モチベーションを維持することが容易になります。

🌟 これが気に入る理由:

毎日日記をつけて、振り返り、目標に向かって前進しましょう。

重要なメモやリソースを 1 か所にきちんと整理して保存

習慣、読書、目標を追跡し、進捗状況を視覚化

🔑 こんな方に最適： 習慣の追跡と目標管理を 1 つのスペースで統合したい方。

7. Minimal Second Brain by Notion Avenue

viaNotion

デジタルライフをシンプルかつ集中的に過ごしたい方には、Notion Avenue の「Minimal Second Brain Template」が最適です。GTD スタイルのワークフロー（プラン、プロセス、接続、要約）が組み込まれており、週次/月次のレビュー、習慣トラッカーも備わっています。

また、スマートなタグ付けシステムや、関連のある情報のみを表示する自動フィルタリングビューも搭載されており、ワークスペースを集中して、コンテキストを把握しながら作業を進めることができます。

🌟 これが気に入る理由:

チェックリストビューで毎日のタスクにアクセス

日常業務に必要なリソースをリンクして保存

明確なレイアウトでワークスペースを簡単にナビゲート

🔑 こんな方に最適： Notion のセカンドブレインを含め、生活のあらゆる面でミニマリズムを好む方。

💡 ボーナス: 以下のことをしたい場合： ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブを瞬時に検索

音声入力機能を使って、音声で質問、口述、コマンドを実行し、ハンズフリーで、どこからでも仕事を進めましょう。

ChatGPT、Claude、Perplexity など、連携していない数十の AI ツールを、LLM に依存しない、企業向けの単一のソリューションに置き換えます。 ClickUp Brain MAXをお試しください。あなたの仕事を理解し、あなたを真に理解する AI スーパーアプリです。これは、あなたのコレクションに追加するもうひとつの AI ツールではありません。これは、それらすべてを置き換える、初のコンテキスト AI アプリです。

8. Second Brain by Pathpages

viaNotion

Pathpages の Second Brain テンプレート は、PARA システム および GTD 手法 に基づいています。元 UX デザイナーによって設計され、プロジェクトのタイムライン、タスクのカレンダービュー（今日/予定/期限切れ）、目標の追跡など、視覚的な明瞭さと使いやすさを優先しています。

あらかじめ入力済みの例と詳細なビデオ説明により、すべてのユーザーがスムーズにセットアップでき、直感的に操作できます。

🌟 これが気に入る理由:

P.A.R.A.メソッドを活用して情報を分類しましょう。

進捗の追跡、期限の設定、タスクの割り当てをシームレスに行えます。

GTD の原則を実装して、ワークフローの優先順位付けと整理整頓を行う

🔑 こんな方に最適： 実績のある生産性手法に基づいたシステムで複雑なプロジェクトを管理したいユーザー。

9. Second Brain by Modern Byte

viaNotion

Modern Byte のセカンドブレインテンプレート は、ネストされたタスクリスト、引用やハイライト専用のセクション、エリア、プロジェクト、リソースを接続するカスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を備えています。

深さとシンプルさを両立したいユーザー向けに設計されており、直感的なレイアウトとデータ収集機能のバランスにより、デジタルブレインを整理して実用的な状態に保つことができます。

🌟 これが気に入る理由:

関連するメモやタスクをリンクして、接続された知識管理を構築

優先度を定期的に見直して、勢いを維持しましょう。

プロジェクトを優先度、ステータス、タイムライン、期限でビュー

メモとタスク間のタグ付けとリンクをサポートし、接続を確認してセカンドブレインをダイナミックに保つことができます。

🔑 理想的なユーザー： 複数の仕事を同時に進めている学生やチーム。

10. ADHD向けセカンドブレイン by Lester Yim

viaNotion

Lester Yim による ADHD 向けセカンドブレインテンプレート は、 ADHD を持つ個人向けに慎重に作成されており、プロジェクトを管理するための柔軟で完全なシステムを提供しています。カンバンボード、ジャーナル、および迅速な記録用のスクラッチパッドを備えたすっきりとしたインターフェースを提供しています。定期的なアップデートにより、神経多様性を持つユーザーの固有のニーズに合わせてシステムが確実に進化します。

🌟 これが気に入る理由:

専用のスクラッチパッドでタスクや新しいアイデアを即座に記録

視覚的なカンバンボードを使用してプロジェクトを整理し、明確化

重要でないアイテムやタスクをアーカイブして、スペースをすっきり整頓しましょう。

🔑 こんな方に最適：ADHD の方で、毎日のタスクや長期プロジェクトを管理するための、カスタマイズ可能で直感的なシステムをお探しの方。

Notion の制限事項

Notion はセカンドブレインツールとしてさまざまな強みがありますが、生産性を妨げるいくつかの制限もあります。

大規模化に伴うパフォーマンスの低下： セカンドブレインが大きくなるにつれて、Notion の動作が著しく遅くなります。ユーザーからは、ページを切り替えたり、何百、何千ものエントリーを含むデータベースをロードしたりする際に、遅延が発生するという報告が多く寄せられています。

タスク管理機能に制限あり： Notion には、時間追跡やガントチャートなど、プロジェクト管理に欠かせない機能が備わっていない。回避策は存在するが、手動でのセットアップやサードパーティのツールとの統合が必要になる。

モバイル UX はパワーユーザーには不向き： モバイルアプリは、簡単な編集やタスクの確認には機能的ですが、頻繁に使用するにはあまり適していません。モバイルで新しいテンプレートの作成、データベースの操作、複雑なシステムのナビゲーションを行うのは、依然として面倒です。

エンドツーエンドの暗号化はありません：Notion は、2 要素認証などの重要な機能を提供していません。有料バージョンではセキュリティ機能が強化されていますが、無料バージョンではまだ適切なセキュリティ対策が欠けています。

プロジェクト管理および個人使用のための 10 種類の Notion セカンドブレインテンプレートの代替案

よりパワフルで優れたNotion の代替ツールをお探しなら、ClickUp が最適です。

仕事のための「すべて」のアプリである ClickUp は、高度な機能とセカンドブレインテンプレートを誇り、あなたのセカンドブレインがあなたとともに成長し、適応することを保証します。

最高のテンプレートを見てみましょう。

1. ClickUp ナレッジベーステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ナレッジベーステンプレートを使用して、重要な情報を一元的に管理するリポジトリを構築しましょう。

社内の知識を集中管理することで、チームは毎日、必死に情報を探す時間を大幅に節約できます。ClickUp ナレッジベーステンプレートは、チームが社内の FAQ、製品ドキュメント、SOP を構造化するのに役立ちます。また、記事を検索、編集、許可管理が可能なフォーマットで保存します。

継続的な更新をサポートするように設計されており、従来の Notion Second Brain のセットアップを、運用上のスケーラビリティを備えたものに置き換えます。最大のメリットは、このナレッジベースデモテンプレートには例コンテンツが予め入力されているため、一から作成する必要がないことです。

🌟 これが気に入る理由:

重要な知識を構造化されたセクションやカテゴリに整理

列、サブページ、リッチテキストでカスタマイズおよび拡張

チームメンバーがコンテンツの投稿や更新を行えるよう、コラボレーションを促進します。

デジタル製品の文書化、オンボーディングの効率化、全社的な知識リファレンスとしての活用など、さまざまな用途にご利用いただけます。

🔑 理想的なユーザー：会社の知識とリソースを一元化し、簡単にナビゲートできるリポジトリの構築を目指すチーム。

2. ClickUp イノベーションアイデア管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のイノベーションアイデア管理テンプレートで、革新的なアイデアをキャプチャして管理しましょう。

大きなアイデアは、実行されて初めて価値があります。ClickUp のイノベーションアイデア管理テンプレートは、その実現を支援します。社内の提案から投資家向けプレゼンテーションまで、あらゆる情報を収集するために開発されたこのテンプレートは、革新的なアイデアの収集、評価、実行のための明確なプロセスを提供します。

限定コミュニティのメンバーは、サインアップシートフォーマットでアイデアを提出できます。これらのアイデアは、メイントスクデータベース内でフィルタリングされ、追跡されます。各アイデアには、影響、努力、次のステップに関するリンクされたフィールドが含まれています。

🌟 これが気に入る理由:

組み込みのフォーム、カラフルなバナー、ステータスボードやタイムラインなどのインタラクティブなビューを提供

研究者を割り当て、進捗を追跡し、影響レベルを色分けして、追求する価値のあるものを即座に確認することができます。

共有フォームを使用して、新しいアイデアを収集し、時間的制約のある機会を優先順位付けします。

ステータスボードとタイムラインで、進捗状況を視覚的にリアルタイムで追跡

実際の費用、担当者、アイデアの種類などのカスタムフィールドを使用して、アイデアをより適切に管理しましょう。

🔑 理想的なユーザー：革新的なアイデアを管理、実装するための、整理された柔軟なシステムを求める学生やチーム。

🎥 動画で確認

3. ClickUp バブルマップテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp バブルマップテンプレートでアイデアを視覚化

ClickUp バブルマップテンプレートは、考えを整理するための視覚的なアプローチを提供します。中心的な概念を中央に配置し、関連するアイデアをブランチで分岐させることで、全体像と複雑な詳細を同時に把握することができます。

プロジェクトをプランニングする場合も、週次レビューの戦略を立案する場合も、複雑な情報を整理する場合も、テンプレートを使えば、点と点を結びつけることができます。各バブルはタスクまたはメモに対応しており、さらにカテゴリに分類することができます。

🌟 これが気に入る理由:

🔑 対象者: アイデアを効果的に整理し可視化したい方。

📣 お客様の声：TravelLocal のプロダクトマネージャー、Thomas Clifford 氏が ClickUp の使用について次のように述べています。 当社は、すべてのプロジェクトおよびタスクの管理、ならびにナレッジベースに ClickUp を使用しています。また、OKR フレームワークのモニタリングと更新、フローチャートや休暇申請フォーム、ワークフローなど、その他のいくつかのユースケースにも採用されています。1 つの製品でこれらすべてに対応できることは、各要素を非常に簡単に相互に関連付けることができるため、素晴らしいことです。 当社は、すべてのプロジェクトおよびタスクの管理、ならびにナレッジベースに ClickUp を使用しています。また、OKR フレームワークのモニタリングと更新、フローチャートや休暇申請フォーム、ワークフローなど、その他のいくつかのユースケースにも採用されています。1 つの製品でこれらすべてに対応できることは、各要素を非常に簡単に相互に関連付けることができるため、素晴らしいことです。

4. ClickUp チーム Wiki テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp チームウィキテンプレートを使用して、簡単にアクセスできるチームウィキを構築しましょう。

ClickUp のチーム Wiki テンプレートは、チーム全体が信頼できる社内 Wiki を構築するための、すっきりとした中央のスペースを提供します。プロセス、オンボーディングのステップ、ツールガイド、その他チームが頻繁に参照する必要のある情報を文書化するのに最適です。

🌟 これが気に入る理由:

トピック、所有権、更新日によってフィルタリングされたビューにアクセス

各機能やチームごとにセクション分けされたドキュメントを含む wiki を作成

チームの役割に応じて可視性と編集アクセス権を付与し、インラインコメントや編集機能を使ってリアルタイムで共同作業を行うことができます。

新しいファイルを切り替えることなく、単一のソースから情報を取得できます。

ネストされたページ、ライブ編集、豊富なフォーマット、さらにはページの共有まで、この wiki テンプレートを使えば、ワークスペース内ですべてを行うことができます。

タスクへのリンク、貢献者の割り当て、ツールを切り替えることなくすべてのバージョン管理が可能

🔑 理想的なユーザー：社内の知識を整理するための強力な wiki を必要とするチーム。

5. ClickUp マスター Wiki テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp マスターウィキテンプレートを使用して、参照やリンクを含むマスターウィキを作成しましょう。

ClickUp マスター Wiki テンプレートは、洗練された、よく整理された Wiki を設定するプロセスを効率化します。従来のイントラネットや Notion スタイルの Wiki ドキュメントを、タスクデータベースに直接接続する構造化されたフォーマットに置き換えます。

このテンプレートは、会社のポリシーからプロジェクトガイドまで、あらゆる情報を、ナビゲーションしやすい構造でチームに収集するために設計されています。完全にカスタマイズ可能で、ワークフローやブランドに合わせてステータス、タグ、カスタムフィールドを追加することができます。コンテンツの追加や更新も簡単なので、チームの成長や変化に合わせて、wiki の関連性を維持することができます。

🌟 これが気に入る理由:

法務、人事、マーケティング、技術関連のコンテンツを、一貫性とナビゲーションの容易さを実現する標準化されたフォーマットで 1 か所に保存できます。

チーム内の知識を整理し、アクセスしやすい、操作しやすいナレッジベースで管理しましょう。

チームメンバーに wiki の各部分の作成を割り当て、定期的に更新しましょう。

テンプレートを、会社のブランドやビジョンに合わせてカスタマイズできます。

フィルタリングされたビューは許可ベースのアクセスをサポートし、生涯にわたるアップデートにより、新しいポリシーが登場しても常に最新の状態を維持できます。

🔑 理想的なユーザー：一元化され、整理され、アクセスしやすい知識リポジトリの構築を目指すチーム。

💡 プロのヒント：ClickUp Brainを使用すると、スマートタグ、AI ライター、関係のマッピング、AI 搭載の検索などの強力な機能で、メモ、タスク、ドキュメントを簡単にリンクして、セカンドブレインを強化できます。 ClickUp Brain を使用して、メモ、タスク、ドキュメントをリンクして、セカンドブレインを強化しましょう。

6. ClickUp デイリーメモテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デイリーノートテンプレートで考えやアイデアを記録しましょう。

アイデアは、思いもよらない瞬間に浮かぶものです。ClickUp の「デイリーノート」テンプレートを使えば、そのアイデアを確実に記録しておくことができます。セットアップが簡単で、すっきりとしたレイアウトのこのテンプレートを使えば、考えや ToDo リスト、思いついたアイデアを即座に記録することができます。

フォームビューはまさに魔法のような機能です。携帯電話、ブラウザ、受信トレイに保存しておけば、いつでもワンタップでメモを取ることができます。送信ボタンを押すと、メモはタイプとタイムスタンプごとにグループ分けされ、整頓されたリストに直接フローされます。

🌟 これが気に入る理由:

あなたの仕事の進捗状況を記録する、個人的なアーカイブを構築しましょう。

すべてのメモをタイプごとにグループ化して、簡単に分類できます。

各メモにコンテキスト、コメント、添付ファイルを追加

デイリーノート、スタートガイド、ノートリストなど、複数のビューで開くことができます。

🔑 理想的なユーザー：毎日、頭の中を整理して生産性を維持するための明確なスペースを求めている方。

7. ClickUp チームドキュメントテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp チームドキュメントテンプレートを使用して、チームメンバーと協力して関連性の高い wiki を作成しましょう。

デジタル製品を作成するには、チーム内での頻繁なコラボレーションやドキュメント作成が必要になることがよくあります。ClickUp Team Docs テンプレートは、チームの情報を一元管理するのに最適な、カスタマイズ可能なスペースです。

ミーティングのメモからプロジェクトガイドラインまで、すべてが適切な場所に整理されるため、コラボレーションがスムーズになり、情報の検索も簡単になります。さまざまなユーザーが、ドキュメント内でリアルタイムに共同編集、コメント、フォローアップの割り当てを行うことができます。

🌟 これが気に入る理由:

プロセス、ミーティングのメモ、スタンドアップ用のネストされたページを作成

タスクとリアルタイムの更新をドキュメントセクションに埋め込む

組織図の作成、有用なリソースへのリンク、参考用の添付ファイルの追加が可能です。

コンテンツを整理して、情報検索に費やす時間を削減

ドキュメントはタグ付けされ、フィルタリングされ、中央のタスクデータベースに保存されます。また、無期限アクセスなので追加料金もかかりません。

🔑 理想的なユーザー：ドキュメントのプロセスを効率化し、知識の共有文化を育むことを目指しているチーム。

8. ClickUp 会社 Wiki テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の会社 Wiki テンプレートを使用して、新入社員に会社の価値観やプロセスを迅速に理解させましょう。

ClickUp Company Wiki テンプレートは、すべての重要な情報を一元的に保存するためのハブを提供します。これにより、チームメンバーは、膨大なドキュメントをいちいち確認することなく、必要な情報を簡単に見つけることができます。

このテンプレートを使用して、支払い情報、コンプライアンス文書、チーム基準などを保管してください。旧式のイントラネットにうんざりしているチームにとって、これは信頼できるホームベースとなります。さらに、直感的な構造により、新入社員はすぐに業務に慣れることができ、ベテラン社員も重要な資料に簡単にアクセスできます。

🌟 これが気に入る理由:

専用の更新セクションでチームメンバーに最新情報を提供

従業員マニュアルやニュースレターなどの整理されたリソースを活用して、オンボーディングを効率化しましょう。

明確に定義された使命と価値を通じて、連携を促進しましょう。

ページを部門、ユースケース、更新頻度で分類

🔑 理想的なユーザー：透明性を高め、一元化された wiki の構築を目指す組織。

9. ClickUp For Dummies ブックテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp For Dummies Book Template を使用して、一貫性があり、よく構成された本を作成しましょう。

ハウツーマニュアルや説明ガイドの草案を作成する場合でも、ClickUp For Dummies Book Templateは、親しみやすい知識ベースの構造を提供します。人気の「For Dummies」シリーズから着想を得たこのテンプレートは、複雑な情報を簡略化し、考えを整理し、章のプランを立て、本全体の整合性を維持するのに役立ちます。

🌟 これが気に入る理由:

デモビデオのリンク、テンプレート、用語集、チュートリアルビデオ、視覚的な例も掲載しています。

カスタムフィールド（初期草案、進捗、最終草案、レビュー担当者など）を使用して、書籍の進捗状況を視覚化できます。

書籍の章ごとに整理され、一貫性のある構成を保つことができます。

アイコン、タグ、コールアウトを使用して、複雑なトピックを明確に表現

カスタマイズ可能なステータスとフィールドにより、ブレインストーミングから最終編集までの進捗状況を追跡できます。

🔑 対象：包括的でよく整理されたガイドブックを作成したい方。

10. ClickUp マーケティングチーム運営テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp マーケティングチーム運営テンプレートを使用して、マーケティングキャンペーンを成功させましょう。

ClickUp マーケティングチームオペレーションテンプレートは、キャンペーン概要、戦略文書、プロジェクト追跡を統合します。個別のサインアップシート、デモビデオ、Google スプレッドシートを使用する代わりに、このオールインワンテンプレートは、チームオペレーションの統一されたホームを作成します。

役割、責任、タイムラインを明確に構造化できます。さらに、コミュニケーションとドキュメント作成のための統合ツールにより、チームは調整作業に費やす時間を減らし、創造性に集中することができます。

🌟 これが気に入る理由:

リアルタイムの進捗追跡で目標を設定し、整理しましょう。

マーケティング Wiki、組織図、ミーティング議事録、チームドキュメントなど、6 種類のビューで開くことができます。

編集スケジュールをプランニングし、四半期ごとのパフォーマンス目標を追跡

「完了」、「計画中」、「レビュー中」、「進行中」などのカスタムステータスでタスクを作成

🔑 理想的なユーザー： 連携の強化、効率の向上、コラボレーション環境の整備を目指すマーケティングチーム。

ClickUp でセカンドブレインを構築

Notion セカンドブレインテンプレートは、生活を整理するための素晴らしい出発点となります。柔軟でミニマルなテンプレートは、知識、タスク、アイデアを管理するための構造を構築するのに役立ちます。

しかし、ニーズが拡大するにつれて、システムの複雑さも増していきます。

そこでClickUpが登場します。強力なテンプレート、組み込みの自動化機能、共同編集可能なドキュメント、ダイナミックなビューを備えた ClickUp は、セカンドブレインを真に一元化するための、よりスケーラブルでカスタマイズ可能なオールインワンソリューションを提供します。

今すぐ無料で登録しましょう！