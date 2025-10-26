2025年にワークフローを自動化するための13のベストAIエージェントビルダー

これは警告ではありません。チャンスなのです。

営業引き継ぎが自動で行われ、レポート作成が自ら作成され、オンボーディングチェックリストが依頼する前に完了する姿を想像してみてください。AIはもはや仕事を実行するだけではありません——今や仕事そのものをやることし始めているのです。

ノーコード／ローコードのAIエージェントビルダーを使えば、コーディング不要で、ツールを横断して思考し、判断し、行動するデジタルチームメイトを作成できます。

このガイドでは、今すぐ使える最強のAIエージェントビルダーを厳選。時間を節約し、手作業の努力を削減し、重要な業務に集中するためのツールをご紹介します。

疲れを知らないデジタル協力者たちで構成される、あなたの未来のチームをご紹介します。

AIエージェントビルダーを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

一部のAIエージェントは基本業務を自動化します。他のエージェントはツール間の仕事連携を支援します。最高のエージェントは、最初からあなたのチームのために構築されたかのように感じられるでしょう。

選ぶ際に重要なポイントはこちら 👇

マルチステップロジック: *AIエージェントは「if-this-then-that」を超えられるか？ブランチワークフロー、条件付きトリガー、決定木をサポートするツールを探そう。これがAIエージェントを真のオペレーターに変える方法だ

ツールとの連携性: Slack、Salesforce、Notion、Zapierなど、使用中のツールに関わらず、エージェント機能がネイティブ連携またはAPIレベルでの連携をサポートしているか確認しましょう。シームレスな連携は、拡張性のあるエージェント開発の鍵となります。

自然言語インターフェース: ワークフローを平易な英語で記述（そして実行）できるビルダーは、セットアップを大幅に高速化し直感的です。このAI機能により、些細な変更ごとに技術チームに依頼する必要がなく、自身で調整が可能です。

コンテキスト認識: 記憶やコンテキスト追跡機能を備えたエージェントは、特に顧客対応ユースケースにおいて、よりスムーズな体験を実現します。これによりエージェントのパフォーマンスも時間とともに向上します

*セキュリティと許可制限：エージェントが顧客データや内部ファイルを扱う場合、ガードレールと企業レベルのセキュリティが必要です。選択するエージェントプラットフォームには、役割ベースアクセス、データ暗号化、監査ログが備わっていることを確認してください。

AIエージェントビルダー一覧

コードを書かずにインテリジェントなAIエージェントを構築できる最高のツールを、簡単にご紹介します。

ツール* 最適 主な機能 価格* ClickUp 内部生産性と状況認識型タスクエージェントチームサイズ：スタートアップ、クロスファンクショナルチーム、企業に最適 オートパイロットエージェント、ClickUp Brain、ネイティブ自動化、マルチモデルAI、組み込みワークフロー Free Forever；企業向けカスタム対応 Crew AI* 役割ベースのマルチエージェントオーケストレーションチームサイズ：研究、プラン、分析ワークフローに最適 エージェントの役割（例：リサーチャー、プランナー）、順次/並行フロー、ベクトルメモリ 無料；有料プランは月額25ドルから UiPath 企業グレードのRPA＋AIエージェント自動化チームサイズ： IT、財務、カスタマーサービスチームに最適 エージェントビルダー、オーケストレーター、ヒューマンインループ、AIセンター統合 有料プラン：月額25ドルから Postman AIエージェントビルダー ビジュアルAPI接続型AIワークフローチームサイズ: プロダクト、API、DevOpsチームに最適 ドラッグ＆ドロップ式フロー、マルチLLMテスト、18,000以上のAPI連携 カスタム価格設定 Vertex AI エージェントビルダー Google Cloudエコシステム内の企業エージェントチームサイズ： GCPを利用するデータチームやエンタープライズ開発者に最適 エージェント開発キット、事前構築済みコネクタ、サーバーレスエージェントエンジン カスタム価格設定 Zapier AIエージェント* 自然言語駆動型自動化チームサイズ： 運用部門、マーケティング部門、中小企業に最適 6,000以上の連携機能、多ステップAIエージェント、内部APIアクセス Freeプラン；有料プランは月額29.99ドルから LangChain モジュール式で開発者向けのエージェントフレームワークチームサイズ: カスタムロジックを構築するAIエンジニアに最適 ツールチェーニング、LangGraphオーケストレーション、50以上の統合機能 Free（従量課金制）；プラスプラン：月額39ドル～ Botpress 多言語対応会話型AIエージェントチームサイズ：カスタマーエクスペリエンス（CX）チームや自動化チームに最適 ビジュアルフローエディター、NLU/NLPエンジン、セルフホスティング、API/データベースアクセス Free（従量課金制）；プラスプラン：月額89ドル～ Haystack 検索拡張生成（RAG）パイプラインチームサイズ： AI研究チームや企業検索チームに最適 モジュール型エージェント、ToolInvoker、マルチリトリーバーサポート、可観測性 無料（オープンソース） AutoGen Pythonベースのマルチエージェント連携チームサイズ：研究や開発ワークフローの自動化を行う技術チームに最適 UserProxyパターン、アシスタント＋批評家のループ、モデル非依存設定 無料（オープンソース） Voiceflow 音声/チャットAIエージェントの設計と導入チームサイズ： プロダクト、サポート、CXチームに最適 ビジュアルエージェントビルダー、マルチモーダルインターフェース、Dialog APIエクスポート Freeプラン；有料プランは月額60ドルから Microsoft Copilot* Microsoft 365 統合型 AI エージェントチームサイズ: 企業向け生産性と IT 運用に最適 コパイロット スタジオ、自然言語エージェントビルダー、Microsoft Graph 月額20ドル/ユーザーから Relevance AI ノーコードAIエージェントによる運用チーム向けワークフォースチームサイズ：営業、マーケティング、バックオフィス業務の自動化に最適 ドラッグ＆ドロップビルダー、ベクターストア、事前構築済みエージェント（AI BDRなど） Freeプランあり；有料プランは月額19ドルから

最高の/AIエージェントビルダー

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順を以下に説明します。

AIは仕事の完了の仕方を変革しており、新たなプラットフォームの波により、チームが独自のスマートで自律的なエージェントを構築することが容易になりました。

変革をリードする最高のAIエージェントビルダーをいくつかご紹介します 👇

ClickUp（社内チームの生産性向上とタスク管理に最適）

ClickUp Autopilot Agentsでコンテキスト認識型AIエージェントを構築し、意思決定を自動化

ClickUpは、仕事のすべてをカバーするオールインワンアプリ。チームがワークスペース内で直接AIエージェントを構築することを可能にします。

ClickUp Autopilot Agentsでは、文脈に基づいて判断を行うカスタムAIエージェントを構築できます。

ClickUp Autopilot Agentsでワークフローに沿ったインテリジェントなAIエージェントを作成

例、誰かがSlackにメッセージを投稿したりフォームを送信したりすると、エージェントはその入力を分析し、タスク条件を確認して適切な次のステップを割り当てます。指示を設定し、ワークスペースの知識を組み込み、Docs、Tasks、Commentsなどのネイティブツールを活用することで、エージェントをチームの一員のように感じさせることができます。

⚡ クイックハック：ClickUpでカスタムAIエージェントを構築する： エージェントを配置したいスペース、フォルダ、リストに移動してください

上部の オートパイロットエージェント アイコンをクリック

新規エージェント を作成

トリガー、条件、アクション、指示の設定（指示の作成でお困りですか？ Ask Brainでヘルプ をクリック）

エージェントに名前を付けて、 作成 をクリック

一度テストし、必要に応じて調整すれば完了です

これと密接に関連するのがClickUp Brainです。ワークフローの中心にAIを組み込み、実際の業務（タスク、ドキュメント、コメント）と接続。タスク要約の作成、電子メール下書きの生成、大規模プロジェクトのサブタスク分解を支援します。

ClickUp Brainでタスクとサブタスクを自動生成

ルーチン仕事には、ClickUp Automationsが最適です。自動化ルールを設定し、所有者の割り当て、期日の設定、ステータスの更新といった反復作業を処理できます。

ただし、ステータス変更やフィールド更新やフィールド更新にリミットされません。ClickUpはWebhook、カスタムアクション、タスク作成トリガーをサポートしているため、ClickUpのイベントを外部システムに連携したり、Autopilotエージェントを直接トリガーしたりできます。

例：フォーム提出がタスクを生成すると、Autopilotエージェントが自動的にリクエストを要約し、緊急度をタグ付けし、担当者を提案します。

ClickUp内でネイティブに動作する自動化は、サードパーティ製コネクタへの依存関係や遅延が発生しません。実行タイミング、適用範囲（フォルダ/リスト/スペース）、出力結果を自由に制御できます。

タスク、文書、チャット、AIといった別々のツールを継ぎ接ぎでつなぎ合わせることにチームが疲れているなら、ClickUpが解決策です。業務を理解するエージェントと共に、構築・管理・自動化をすべて一元的に行える場所を提供します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

カスタムの多さに初めて利用するユーザーは圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューによれば、

ClickUpで最も気に入っている点は、そのカスタマイズ性と柔軟性です。マーケティングやウェブ開発など異なるチーム向けに特化したワークフローの作成、カスタムフィールドを用いたプロジェクト詳細の追跡、反復作業の自動化など、あらゆる場面で当社のニーズに完全に適合させられます。全てを一元管理できるため、チーム間のプロジェクト管理やコミュニケーションがシームレスになります。さらに、連携機能と自動化により大幅な時間短縮が実現し、真に重要な業務に集中できるのです。

2. Crew AI（記憶機能と人間への引き継ぎを備えた役割の/AIエージェントのオーケストレーションに最適）

viaCrew AI

Crew AIは単発エージェントを超え、リアルタイムで連携可能な自律型AIエージェントチームを構築します。各エージェントには「リサーチャー」「プランナー」「レビュアー」などの役割とツール／スキルセットが割り当てられ、共有目標に向けて仕事をします。

これはマルチエージェントAIエージェントプラットフォームであり、Pythonフレームワークです。レポート作成、製品調査、マーケティングキャンペーンプランなど、専門エージェント間の連携が不可欠な多ステップワークフローの調整に適しています。

このタイプのAIエージェントは協働的で目標指向であり、構造化された役割分担と調整を通じて複雑なワークフローを処理するよう設計されています。

Crew AIの主な機能

CrewおよびSequential/ConcurrentFlowクラスを使用して、連続的またはブランチ型のワークフローを構築し、マルチエージェント協働を構造化します。

CLIで生成されたプロジェクト構造とYAML設定を活用し、調査/レポート作成パイプラインを迅速にデプロイ

FAISSやChromaなどのベクトルデータベースを用いてエージェントの記憶機能を設定し、文脈記憶を可能にするとともに、タスク間の繰り返しを削減します。

Crew AIの制限事項

エージェントの出力に一貫性がなく、最終結果の解釈が困難な場合、実用性がリミットされる可能性があります

Crew AIの価格

ベーシック： 無料

プロフェッショナル: 月額25ドル

*企業: カスタム価格

Crew AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

AIエージェントを構築することは一つのこと——それを効果的に活用することはまた別のことです。 🎥 このビデオでは、スケジュール管理、メッセージ作成、日常タスクの処理など、AIをパーソナルアシスタントとして活用する方法を紹介します。優れたエージェントビルダーが実現する可能性を具体的にご覧いただけます。

3. UiPath（企業グレードのAIエージェントオーケストレーションに最適）

viaUiPath

UiPathはロボティックプロセスオートメーション（RPA）と新たなエージェント型AI機能を統合。UiPath Agent Builderにより、ビジネスは文脈認識型のエンドツーエンドプロセス（請求書処理や顧客対応など）を処理する低コードAIエージェントを構築可能。

スケーラブルかつコンプライアンス対応のAIエージェント構築を目的に設計されています。UiPath Orchestratorと組み込みセキュリティを基盤とし、決定論的自動化と意思決定AIを融合。企業ワークフロー向けのカスタムAIエージェントに最適です。

UiPathの主な機能

ツール化されたワークフローを自動化し、組み込みのヒューマン・イン・ザ・ループサポートで人間オペレーターへエスカレーション

UiPath Studioロボット、API、インテリジェント文書処理、外部AIモデルとシームレスに連携

OrchestratorとMaestroを活用し、企業環境において複数のエージェントを展開、監視、調整する

UiPathのリミット

コンテキストの取得・適用方法に対する透明性と制御がリミットであるため、ガイダンスなしでは複雑なワークフローの微調整が困難です。

UiPathの価格

基本プラン: 月額25ドル

標準価格： カスタム価格

*企業: カスタム価格

UiPathの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

実際のユーザーはUiPathについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは、

UiPathプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェース、ドラッグ＆ドロップによるワークフロー設計、企業アプリケーションとの優れた連携機能を提供します。自動化開発を加速し、再利用可能なコンポーネントによる迅速な展開を実現します。OrchestratorはRPAプロセスに対する堅牢な制御と監視機能を提供し、AI Centerはインテリジェントオートメーションへの扉を開きます。

4. Postman AI Agent Builder（ビジュアルワークフローとLLMを活用したAPI接続エージェント構築に最適）

viaPostman AI Agent Builder

Postman AIエージェントビルダーを使えば、チームはAPIを呼び出し、複雑なワークフローを処理し、リアルタイムロジックを扱うカスタムAIエージェントを、コードを1行も書かずに作成できます。

Postman Flowsを基盤とするAIエージェントビルダーでは、ドラッグ＆ドロップブロックで大規模言語モデルとAPIを接続し、メモリを追加、条件を設定、エージェントテンプレート出力をデバッグする操作を同一インターフェース内で実行できます。

Postman AIエージェントビルダーの主な機能

複数のモデル（GPT、Claude、Geminiなど）を同時にテストし、応答品質、レイテンシ、コストをPostman内で直接比較できます。

18,000以上の公開APIから探索し、AI Protocolを活用してトップクラスのLLMとシームレスに連携

Postman Public API Network上のあらゆるAPIを自動的に「エージェント対応」ツールに変換し、 LLM駆動ワークフロー をサポートするサーバーコード（MCP）を生成します。

Postman AIエージェントビルダーの制限事項

大規模なコレクションを処理する際、特に低スペックマシンではフリーズやクラッシュが発生する可能性があります

Postman AIエージェントビルダーの価格

カスタム価格設定

Postman AIエージェントビルダーの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Vertex AI Agent Builder（Google Cloudエコシステム内で企業対応のAIエージェント構築に最適）

Vertex AI Agent Builder経由

Vertex AI Agent Builderは、Googleエコシステム内で相互に会話し、企業データを連携させ、共同でタスクを完了できるスマートなAIエージェントの構築を支援します。

シンプルなPythonでエージェントの動作を定義できる使いやすいエージェント開発キット（ADK）、異なるツールで構築されたエージェント間の連携を可能にするAgent2Agentなどのオープン標準のサポート、内部システムからのデータ取り込み用事前構築済みコネクタが提供されます。

Vertex AI Agent Builderの主な機能

ADKを活用し、100行未満のPythonコードでマルチエージェントワークフローを構築。ロジック、ガードレール、オーケストレーションを定義します。

MCPと100以上のGoogle Cloud事前構築コネクタを活用し、エージェントを企業データやツールに接続してリアルタイム基盤を構築

サーバーレスのAgent Engineでデプロイし、マネージドスケーリング、ステートフルメモリ、本番環境監視、デバッグを保証します

Vertex AI Agent Builder のリミット事項

ブラックボックスモデルの挙動は、出力の解釈・最適化・微調整を困難にします

Vertex AI エージェントビルダーの価格

カスタム価格設定

Vertex AI Agent Builderの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Vertex AI Agent Builderについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Capterraのレビューによれば、

Vertex AIの最大の利点は、低コードでスケーラブルかつ効率的なインフラを備えた、すぐに使えるAutoML機能です。プラグインと統合プラットフォーム機能により、統合、調整、結果のモニタリングが容易になります。

6. Zapier AIエージェント（自然言語エージェントによるビジネスワークフローの自動化に最適）

viaZapier AI Agents

Zapier AIエージェントは従来のZapsを強化し、自然言語による自動化を実現します。

個々の自動化を手動で作成する代わりに、例えば「見込み客がフォームに入力したらAsanaにタスクを作成する」といった自然な日本語で要件を記述するだけで、AIが自動化を構築します。これらのビジネス向けAIエージェントは論理的推論を行い、APIを呼び出し、スタック内の他のツールへタスクを引き継ぐことも可能です。

Zapier AIエージェントの主な機能

Gmail、HubSpot、Notion、Salesforceなど6,000以上の連携サービスで、複数ステップのアクションを実行するエージェントを展開

各エージェントに目標を割り当て、データクエリ、記録更新、電子メール送信など、自律的に動作させましょう。

Zapierの開発者プラットフォームを活用し、プライベートアプリを統合したり、エージェント利用向けに内部APIを公開したりできます。

Zapier AIエージェントの制限事項

一部の複雑なワークフローでは、AI生成のZapではエッジケースや依存関係を見落とす可能性があるため、従来の手動Zapセットアップが依然として必要です。

Zapier AIエージェントの価格

Free Forever

プロフェッショナル: 月額29.99ドル

チーム: 月額103.99ドル

企業版：*カスタム見積もり

Zapier AIエージェントの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Zapier AIエージェントについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは、

Zapierの使いやすさと、他の人に構築方法を説明するのが非常に簡単である点が本当に気に入っています。主に自動化に使用していますが、時間ができたらAIエージェントとテーブル機能も試す予定です。最も気に入っているのは、接続可能なアプリの多さです。珍しいアプリでも通常はトリガーが用意されており、これが非常に便利です。Zapierは高価だという意見もありますが、組み込みツールを適切に活用すれば、実は価値に優れ、設定も非常に簡単です。最後に、数回だけ接続したカスタマーサポートは素晴らしく、心から役立つ対応をしてくれました！

7. LangChain（言語モデル連鎖によるモジュール式・多ステップ/AIエージェント構築に最適）

viaLangChain

従来の固定パラメーター内で応答するチャットボットとは異なり、LangChainで構築されたAIエージェントはプランを立て、推論し、複数ステップのアクションを実行できるため、文脈を認識します。オープンソースのフレームワークを採用しています。

コンポーネント（チェーン、エージェント、メモリ、ツール）を組み合わせて、思考し、行動し、反復する多ステップアシスタントを構築することも可能です。モジュール設計により、AIエージェントは外部ツール、API、ファイルにアクセスして高度なタスクを完了することができます。開発者は特定のロジック、ワークフロー、意思決定経路に沿ってAIエージェントをカスタムし、独自のユースケースに適合させることができます。

LangChainの主な機能

ReActスタイルの意思決定やカスタムチェーンロジックを用いてLLMとツール呼び出しを組み合わせ、複雑な自律型ワークフローをサポート

検索エンジン、ファイルローダー、ベクターデータベース、API、Bash実行など50以上のツールを標準サポート

LangChainのオーケストレーション層であるLangGraphを活用し、開発者がLLMを用いたステートフルなマルチアクターアプリケーションを構築するのを支援します

LangChainの制限事項

頻繁なバージョン更新により、開発者は最新バージョンに対応するためコードを書き直す必要がある

LangChainの価格

開発者向け: 無料（従量課金制）

追加料金： 月額39ドル（従量課金制）

*企業: カスタム価格設定

LangChainの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

LangChainについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは、

生成AIフィールドで大規模言語モデルを活用するために必要な最高のパッケージの一つであり、容易に適応でき、驚くほどスムーズに仕事します。最新の技術に対応するため、常に自己進化を続けています。

8. Botpress（NLUとビジュアルフローエディターを備えた多言語対応の会話型AIエージェントに最適）

viaBotpress

Botpressは、開発者がエージェントの設計・展開・ローカライゼーションを完了する形で制御できるように構築されたオープンソースの会話型AIプラットフォームです。

自然言語理解（NLU）とビジュアル会話スタジオを統合し、膨大なコードを書かずにロジック、インテント、アクションを管理可能。WhatsApp、Messenger、カスタムUIなど多様なチャネルにエージェントを展開でき、対話ロジックのあらゆる側面をカスタマイズできます。

Botpressの主な機能

ビジュアルフローエディターを活用し、条件分岐、スロット、イベントを用いた複雑な会話ロジックを構築

エージェントをローカル、クラウドプラットフォーム、エッジデバイスにデプロイ。Docker、Kubernetes、または組み込みのBotpress Cloudを活用。

ネイティブコードフックやHTTP呼び出しを活用し、フロー内で外部APIやデータベースを直接統合

Botpressのリミット事項

ベクターデータベースは、新しいドキュメントをアップロードするたびにすべてのドキュメントを再最適化します

Botpressの価格

従量課金制: 月額0ドル + /AI利用分

追加料金： 月額89ドル＋/AI利用料金

チーム: 月額495ドル + /AI

*企業プラン: 月額2000ドルから（3年契約）

Botpressの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはBotpressについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューによれば、

Botpressの機能の多様性が気に入っています。優れた組み込みツールに加え、カスタムコードを埋め込むことも可能です。

📚 詳細はこちら：機械学習と人工知能の違い

9. Haystack（文書、API、ベクトルデータベースからカスタムRAGパイプラインを構築するのに最適）

viaHaystack

DeepsetのHaystackは、開発者が本番環境対応のLLMエージェントを構築するために設計されたオープンソースのAIオーケストレーションフレームワークです。複雑な検索拡張生成（RAG）パイプライン、検索システム、多ステップエージェントワークフローの構築に適しています。

モジュール式コンポーネント（リトリーバー、ジェネレーター、ツール）、JSONスキーマ検証、並列ツール実行、組み込みモニタリングを備えたHaystackは、クラウドとオンプレミス環境を横断したインテリジェントアプリケーションの設計、テスト、デプロイ、スケーリングを支援します。

Haystackの主な機能

高密度（埋め込みベース）と低密度（キーワードベース）の検索アルゴリズムを組み合わせて、大規模テキストコレクションから正確な回答を提供します

リトリーバー、ジェネレーター、ToolInvoker、バリデーターなどを接続して、カスタムAIワークフローを構築

Haystackのエージェントを活用し、プラン、ツール選択、API呼び出しの実行、ドキュメント取得、ループ処理を行い、動的で知的な動作を実現します。

ヘイスタックのリミット

HaystackはElasticsearchに大きく依存しており、大規模な作業負荷ではパフォーマンスが低下する可能性があります

Haystackの価格設定

オープンソースフレームワーク

Haystackの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはHaystackについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは、

Haystackは、自然言語処理（NLP）パイプライン構築のための強力なオープンソースPythonフレームワークです。一般的なNLPタスク向けの事前構築済みコンポーネントの範囲に加え、様々な事前学習済み言語モデルや深層学習フレームワークをサポートしています。これにより、チャットボット、文書検索エンジン、質問応答システムなど、高度なNLPアプリケーションの構築とデプロイが容易になります。

10. AutoGen（Pythonチームが自律的にコードを実行するマルチエージェントシステムを構築するのに最適）

viaAutoGen

Microsoftリサーチが開発したAutoGenは、自然言語の指示で動作する会話型エージェントシステムの構築を支援します。

典型的なセットアップでは、「UserProxy」エージェント（目標を保持し結果を評価）と複数のChatCompletionまたはAssistantエージェント（研究者、コーダー、批評家）を組み合わせます。これらはイベントループを介して会話を行い、UserProxyが作業完了を判断するまで継続します。これにより、調査レポート、データ分析、反復的なコーディングセッションを自動化するためのパターンが得られます。

AutoGenの主な機能

「アシスタント＋批評家」ループを実行：1つのエージェントがコードを記述し、別のエージェントが実行前にエラーを捕捉してレビューする

Pythonツール呼び出しを実行し、エージェントがライブラリをインポートしたり、ウェブサイトをスクレイピングしたり、セキュリティサンドボックス内でデータ分析を実行できるようにします

単一の設定行でLLMバックエンド（OpenAI、Azure OpenAI、ローカルモデル）を切り替え、パイプラインをモデル非依存に保つ

AutoGenのリミット

マルチホップ質問などの複雑なタスクには対応が難しく、カスタム対応アプリケーションには適していません

AutoGenの価格

オープンソースフレームワーク

AutoGenの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

11. Voiceflow（チャネル横断型会話型AIエージェントの設計・テスト・展開に最適）

viaVoiceflow

Voiceflowは会話型AIツールビルダーであり、チームがビジュアルでノーコードのインターフェースを使用して音声またはチャットエージェントを設計・起動できるようにします。

マルチモーダルインターフェース（音声、テキスト、ボタン、ビジュアル）をサポートし、リアルタイムプロトタイピングとエンジニアリングへの容易な引き継ぎを実現。クロスファンクショナルチームがAlexa、Google Assistant、ウェブサイト、メッセージングアプリなど多様なプラットフォーム向けに動的なアシスタントを共同開発する一元化されたhubです。

Voiceflowの主な機能

OpenAI、Claude、Cohere、またはカスタムAPIを連携させ、静的フローと生成AIを融合させてよりスマートな会話を実現

ロジックを再構築することなく、ウェブサイト、モバイルアプリ、スマートスピーカー、メッセージングプラットフォームにアシスタントを展開

フローをDialog APIまたはカスタムコード経由でエクスポートし、エージェントをアプリや電話システムに直接組み込み可能

Voiceflowのリミット

偶発的なバグ、機能更新、非推奨化により既存ワークフローが破損する可能性があり、チームはエージェントの一部を再構築するか、エージェント作成の側面を見直す必要が生じます

Voiceflowの価格

スターター: Free (100クレジット)

プロ版: 月額60ドル（10,000クレジット）

ビジネスプラン: 月額150ドル（30,000クレジット）

企業: *カスタム価格（年額課金）

Voiceflowの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Voiceflowについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは、

使いやすさ、親しみやすいユーザーインターフェース、多くのユーザーとボイスフローコミュニティにより、行き詰まった時のサポートが非常に容易です。私自身毎日使用し、既に数多くのエージェントを構築してきましたが、正直なところ誰にでもお勧めします。実装に必要なのは設定からコードを1つ追加するだけで完了です。[原文ママ]

12. Microsoft Copilot（Microsoft 365アプリ全体でのAIエージェント構築・展開に最適）

viaMicrosoft Copilot

Microsoft Copilotは、GPT-4ベースのAIの力をMicrosoft 365全体でのネイティブ統合と組み合わせます.

Copilot Studioを使えば、チームはシンプルな自然言語プロンプトやドラッグ＆ドロップツールで生産性向上のAIエージェントを構築し、Teamsチャット、SharePoint、Outlook、Wordに展開してタスクの自動化、質問への回答、業務の効率化を実現できます。

Microsoft Copilotの主な機能

「説明」タブで必要な内容を記述しエージェントを構築。Copilot Studioがそれを仕事ロジックに変換します

Microsoft Graph、SharePoint、またはWebデータを追加し、開発リソースなしでアクションやAPIトリガーを統合

使用状況を追跡し、キャパシティを管理し、デプロイメントオプションを制御する——あるいは使用量を計測してコスト超過を防止する

Microsoft Copilotの制限事項

コパイロットは文脈やニュアンスを誤って解釈する場合があり、手動での編集が必要となることがあります

Microsoft Copilot の価格

月額20ドル/ユーザー

Microsoft Copilotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Microsoft Copilotについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Redditのレビューによると、

社内では実際に活用しています。自社専用の検索エンジンのようなものです。文書を要求したり、ドキュメント外の情報を検索させたりできます。会話や電子メールの要約も得意です。過去24時間分の電子メールをまとめて要約するよう依頼すると、重要なポイントを的確に伝えてくれます。

13. Relevance AI（ノーコードAIエージェントの構築・管理を行う運用チームに最適）

viaRelevance AI

Relevance AIは、オペレーションチーム、スタートアップ、開発者向けに構築されたノーコードプラットフォームです。AIエージェントは、営業、マーケティング、サポート、バックオフィス業務にわたる多ステップワークフローを自動化できます。

エージェントはアップロードしたファイルやURLを用いて社内プロセスを学習でき、ドラッグ＆ドロップインターフェースで視覚的に展開されます。CRM、電子メール、Slackなどとのプラグアンドプレイ統合により、本番環境レベルの自動化を迅速に実現します。

Relevance AIの主な機能

ドラッグ＆ドロップロジックと事前構築済みエージェント（例：ミーティング予約用「Bosh」、ライフサイクルマーケティング用「Lima」）でマルチエージェントシステムを設計

AI BDRエージェントのような専門エージェントは、リード調査、見込み客の選定、フォローアップを含む営業開拓の自動化を実現します。

テキスト、画像、音声データを管理するベクターストア。非構造化データセット向けの感情分析と類似性検索をサポートします。

関連性/AIの制限事項

ユーザーはカスタム上の困難に直面することが多く、これによりプロジェクト統合が遅延し、複雑なワークフローにおける柔軟性がリミットされる可能性があります。

Relevance AIの価格設定

Free Forever

Pro : 月額19ドル

チームプラン*: 月額199ドル

ビジネスプラン*: 月額599ドル

*企業: カスタム価格

関連性/AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRelevance AIについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは、

Relevance AIの柔軟性と、エージェントにカスタムPythonコードを追加できる点が非常に気に入っています。他のツールとの連携も簡単です。

ClickUpで未来の仕事体験

AIエージェントは既に、貴社に代わって顧客と対話し、洞察を提示し、データエントリーを自動化し、さらにはワークフロー全体を調整しています。これらは従来、大規模なチームで対応していたタスクです。

この変革の中心にあるのがClickUpです。もはや単なるプロジェクト管理ツールではありません。オートパイロットエージェント、ClickUp Brain、自然言語自動化により、タスクをアクションへ、アイデアを実行へと変えるために必要なすべてを提供します。

もはや仕事を管理する時代ではありません。代わりに、その仕事を代行するシステムを設計する時代です。

ClickUpに登録して、今日から最初のインテリジェントエージェントを作成しましょう。