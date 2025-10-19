2025年に試すべきMonday.comマーケティングプランテンプレートトップ

マーケティングチームはキャンペーンプランに何日も費やし、戦略が後回しになることがよくあります。スプレッドシートに埋もれながら。Monday.comのマーケティングテンプレートは、その問題を解決するために存在します。

さて、実際のマーケティングの仕事が待っています。

テンプレートはまさにこのために存在します。Monday.comをご利用なら、適切なマーケティングプランテンプレートが準備時間を数時間、場合によっては数日も節約できるでしょう。

本記事では、混沌とした状況を整理するのに役立つMonday.comマーケティングプランテンプレートの厳選候補をご紹介します。さらに、より実践的なワークスペース構築に役立つClickUpテンプレートもいくつかご紹介します。🎯

優れたMonday.comマーケティングプランテンプレートの条件とは？

優れたMonday.comマーケティングプランテンプレートを使えば、散らばったツールやファイルを掘り起こすことなく、マーケティング活動の全体像を把握できます。

戦略的プランテンプレートで重視すべきポイント：

Monday.com マーケティングプランテンプレートの概要

10のMonday.comマーケティングプランテンプレート

ここでは、仕事を効率化し、チームを同期させ、キャンペーンを遅滞なく開始するための、最も有用なマーケティングプランテンプレート10選を厳選しました。👀

1. マーケティング戦略テンプレート

マーケティング戦略テンプレートは、中核となるマーケティング施策を四半期ごとに整理したシンプルな構成です。第1四半期から第4四半期までの主要キャンペーンの計画立案、チームメンバーの割り当て、進捗状況の更新による追跡、タイムラインの可視化を支援します。

優先度、予算、目標を管理する組み込みフィールドを備えたこのMonday.comマーケティングプランテンプレートを使えば、チームが最も重要な事項に集中し、問題が深刻化する前にボトルネックを発見することが容易になります。

📌 こんな方に最適：四半期ごとのキャンペーンやマーケティングコミュニケーション戦略のプランを立てるマーケティングマネージャーや代理店リーダー。

2. 代理店向けクライアントキャンペーンテンプレート

Monday.comのマーケティングプランテンプレートは、企業が「いつ何をローンチするか」「各キャンペーンの進捗状況」「どのチャネルが最も注目を集めているか」を、整理された色分けレイアウトで可視化するのに役立ちます。

キャンペーンリクエストやチャネル別支出のウィジェットも用意されており、パフォーマンスと優先度を一目で把握できます。そしてもちろん、単調さを打破する遊び心のあるラマのウィジェットも隠れています（少しの楽しみは決して害になりません）。

3. ソーシャルメディアプランナーテンプレート

Monday.comのソーシャルメディアプランナーテンプレートは、色分けされたカレンダーで、日別・投稿タイプ別にソーシャルコンテンツのスケジュール管理と分類を可能にします。

個人向け投稿、楽しいキャンペーン、エンゲージメント促進の質問、高パフォーマンスのお気に入りコンテンツを整理すれば、コンテンツの空白を避け、安定した公開リズムを維持できます。シンプルでありながら効果的です。

📌 こんな方に最適：キャンペーン管理ツールでコンテンツ構成の概要を素早く可視化したいマーケティングチームやソーシャルメディア担当者

4. イベント管理テンプレート

Monday.comのイベント管理テンプレートは、マーケティングチームや代理店がイベント連動型キャンペーンを明確にプラン・追跡・評価するのに役立ちます。予算管理、実績支出、キャンペーンのタイムラインを視覚的なダッシュボードに集約し、一目で把握でき共有も容易です。

特に役立つのは年間キャンペーンビューです。プラン中のキャンペーンと完了するキャンペーンを分離表示するため、カレンダーを通じた進捗ペースと成果を監視できます。

📌 こんな方に最適：季節限定プロモーション、ブランド活性化、クライアントイベントを担当するマーケティング担当者や代理店プロフェッショナル。

5. Facebook広告連携テンプレート

コストやインプレッションからクリック率、総結果まで、Monday.comのFacebook広告連携テンプレートではすべてが整理され、キャンペーングループを一覧で比較できます。

組み込みのステータス列でキャンペーンの稼働状況や一時停止状態を追跡可能。要約行では広告費総額と結果が自動集計されるため、レポート作成や予算の即時最適化に最適です。

📌 こんな方に最適：複数のFacebookキャンペーンを管理するマーケティングリードや有料メディアチーム

💡 プロの秘訣：テンプレートを単なるチェックリストではなく仮説検証ツールとして扱ってください。機械的に項目を埋めるのではなく、各セクションを活用して自身の仮定に疑問を投げかけましょう。キャンペーン目標が安全すぎるように感じたら、こう問いかけてみてください：この目標の10倍の結果を上げる可能性のある、最もリスクの高いバージョンは何か？

6. イベント後機会テンプレート

Monday.comの「イベント後フォローアップ機会」テンプレートは、チームがイベント後の対応を集中的な追跡可能な次のステップへと変換することを支援します。イベントリード、チケット販売実績、参加者フィードバック、総合満足度を一目で把握できます。

特に、育成に値する見込み客の特定や、イベントが期待値に対してどう評価されたかの分析に有用です。

📌 こんな方に最適：イベント効果の評価、見込み客のフォローアップ、参加者のフィードバック収集を望むマーケティングマネージャーやクライアント対応チーム。

7. コンテンツカレンダーテンプレート

Monday.comコンテンツカレンダーテンプレートは、混乱なくコンテンツをプラン・公開したいチーム向けです。ステータス更新、所有権情報、公開プラットフォームと同期するカレンダービューで、いつ・どこで・誰が公開を担当しているかを常に把握できます。

さらに、公開済みや承認済みといったステータス別にコンテンツをビューできるため、レビューや締切の調整がより容易になります。

📌 こんな方に最適：複数のコンテンツを様々な現代的なプロジェクト管理プラットフォームで管理するコンテンツ・キャンペーンマネージャー

8. マーケティングプランテンプレート

このMonday.comマーケティングプランテンプレートは、大規模キャンペーンと週次実行計画を整理します。進行中のプロモーションをカレンダービューで表示し、キャンペーン固有の支出と実績ウィジェットを統合しています。

ダッシュボードは予算内訳、チャネル配分、キャンペーンリクエストを統合表示。全体像と詳細を瞬時に把握できます。さらにYouTube、Instagram、Mailchimpなど各プラットフォームでのスケジュール状況と実績を追跡。

9. プロダクトマーケティングローンチテンプレート

Monday.comのマーケティングプランテンプレートは、メッセージ開発からPR発表、キャンペーン実行まで、すべて業務の司令塔として機能します.

ダッシュボード上部では、進捗、CTR、支出、チャネル別配分（便利な円グラフ付き）といった健康状態を素早く確認できます。タイムラインビューでは、作業中、予定済み、公開といったステータスごとに色分けされたキャンペーンフェーズを詳細に確認可能です。

📌 こんなチームに最適：プロダクトマーケター、ローンチマネージャー、クロスファンクショナルチーム

10. コミュニケーション＆PRテンプレート

Monday.comのマーケティングプランテンプレートは、散らかったドキュメントや受信トレイの過剰な負荷を解消し、誰が何を担当しているか、各プレスリリースや提案書の進捗状況、そして期限を明確に示す整理されたボードを提供します。

さらに、ステータス、所有者、期限、チャネルといった重要な詳細情報を管理する列も備えているため、インフルエンサーキャンペーンやPR活動から社内コミュニケーション、経営陣の声明まで、あらゆる業務を管理できます。

📌 こんな方に最適：コミュニケーションチーム、PRエージェンシーのプロフェッショナル、ブランドリーダー。

Monday.comのマーケティングプロジェクトにおけるリミット

Monday.comには確かにマーケティングテンプレートが用意されていますが、実際に使い始めると、実際のキャンペーンに必要な柔軟性や深みを完全にはサポートしていないことに気づくかもしれません。

ここでリミットが明らかになります。👇

入力検証機能の欠如 によりデータエントリーが困難です。必須フィールドの指定やフィールドの制限（最小価値・最大価値の設定など）ができないため、情報の不一致や不完全さが生じがちです

許可制限は依然として基礎的すぎます。 特定のユーザーから特定のフィールドを非表示にしたり、細かい編集権限を割り当てたりできないため、アクセス、セキュリティ、透明性に関する課題が生じます。

ユーザーインターフェースは必ずしも直感的ではありません*。プラットフォームは視覚的にすっきりしていますが、新規ユーザーは圧倒されがちで、レイアウトはチームのワークフローに合わせてカスタマイズできません。

セットアップに時間がかかるため、*チームは予想以上にトレーニングを必要とし、オンボーディングが遅れるケースが多発します

ビジネスの成長に伴い、スケーリングが困難になります。その硬直的なテンプレートと柔軟性のリミットが、複雑な部門横断型ワークフローの管理を難しくするためです。

Monday.comマーケティングプランテンプレートの代替案

チームがより柔軟な運用、優れたキャンペーン追跡、円滑なコラボレーションを必要とする時、ClickUpが最適な選択肢となります。高次元のマーケティング戦略から日々のコンテンツタスクまで、あらゆる仕事を処理するために設計されたオールインワン仕事アプリです。

実際のマーケティングワークフローに合わせて設計されたテンプレートで、プラン・実行・調整を途切れることなく進められます。

あるユーザーはこう語っています：

ClickUpを使えば、マーケティング施策の進捗を地域別ビューやキャンペーンビューで可視化できます。実施中の活動の種類や、どのファネルフェーズにタグ付けしたかまで確認可能です。これにより経営陣もプロジェクトのステータスを即座に把握できます。

それでは、ClickUpのマーケティングプランテンプレートオプションを詳しく見ていきましょう！

1. ClickUp マーケティングプランテンプレート

ClickUpマーケティングプランテンプレートは、キャンペーン・目標・タイムラインを横断した優先度を可視化する、色分けされた明快な構造を提供します。これにより、ウェブトラフィックの増加、ブランド認知度の向上、ユーザー体験の強化といった主要施策の進捗追跡が容易になります。

各タスクには、期日、四半期、ステータス、努力レベル、影響チャネル（ソーシャルメディア、ウェブサイト、モバイルなど）のフィールドが含まれており、マーケティングロードマップを包括的な360°ビューで把握できます。努力やタスクタイプ（鍵 結果など）用の組み込みラベルにより、チームはパフォーマンス向上につながる要素に集中できます。

📌 こんな方に最適：マーケティングマネージャー、チームリーダー、代理店プロフェッショナルで、すぐに使えるキャンペーンプランナーをお探しの方。

2. ClickUp イベントマーケティングプランテンプレート

ClickUpのイベントマーケティングプランテンプレートは、最初の電子メールから最終的な収益レポート作成まで、キャンペーン全体を整合させるために設計された、実用的なフェーズベースのシステムです。仕事を直感的な3つのフェーズに分割します：プランニング、実行、そして評価。

このテンプレートの特筆すべき点は、コミュニケーションスペシャリストやイベントマーケティングスペシャリストといった具体的な役割まで明確に所有権を割り当て、各タスクごとの予算可視性と連動していることです。誰が何を、いつまでにやることになり、どれだけ支出（または節約）したかが一目で把握できます。

📌 こんな方に最適：イベントマーケティング担当者、ブランドマネージャー、マルチチャネルイベントプロモーションをプランするコミュニケーションチーム

💡 プロのコツ：他の作業を始める前に、まずポジションセクションから着手しましょう。キャンペーンに対してターゲット層にどう感じてもらいたいかを明確にし、そのトーンを基軸にプラン全体を構築します。これにより、メッセージ、チャネル、アセット全体に一貫性が生まれます。

3. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート

ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレートは、あらゆるフェーズにわたるキャンペーンを柔軟に、視覚的に整理する方法です。タスクをフェーズ（プラン、制作、ローンチ、評価、維持）ごとにグループ化することで、チームは「何をすべきか」「担当者は誰か」「期限はいつか」を明確に把握できます。

各カードにはマーケティングチャネル（ソーシャルメディアや内部など）、チーム（マーケティングチーム、ソーシャルメディアチーム）、成果物の種類がラベル付きで明確に表示され、曖昧さを減らしチームの連携を強化します。さらに詳細な管理のためにサブタスクを追加することも可能です。

📌 こんな方に最適：マーケティングマネージャー、チームリーダー、複数フェーズのキャンペーンを調整する代理店

4. ClickUp ソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート

ソーシャルメディアコンテンツを整理するClickUpソーシャルメディアコンテンツプランテンプレート

ClickUpソーシャルメディアコンテンツプランテンプレートは、月単位で魅力的な投稿をマップするための実用的なツールです。キャンペーンのアイデアを1つのビューで一元管理し、投稿タイプ、テーマ（バレンタインデーや黒人歴史月間からスーパーボウル・フライデーまで）、期日、添付ファイルの追跡を驚くほど簡単にします。

このテンプレートは季節性や文化的な関連性のあるキャンペーンに特に効果的です。投稿タイトルと公開日があらかじめ設定されているため、チームは毎週ゼロから始める必要がなく、すぐに作業を開始できます。

📌 こんな方に最適：ソーシャルメディア管理者、コンテンツ作成者、マーケティングアシスタント。日々の投稿をプラン・追跡・整理するためのシンプルで即戦力となるテンプレートが必要な方へ。

🧠 豆知識：KFCのソーシャルチームがTwitterでフォローしていたのは、なんと11人だけでした（11種類のハーブ＆スパイスにちなんで、わかりますか？）。その内訳はスパイス・ガールズの5人と、ハーブという名前の男性6人。このさりげないジョークが発見されると、瞬く間に拡散し、数百万ドル相当の宣伝効果を生み出しました。

5. ClickUp マーケティングアクションプランテンプレート

ClickUpマーケティングアクションプランテンプレートは、構造化された目標達成型のアプローチで、マーケティング戦略を確実に実行に移すための道筋を提供します。

SMARTフレームワーク（具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限付き）に基づいたこのテンプレートは、明確な意図と実行の明確さをもってキャンペーンをマップするのに役立ちます。キャンペーンの「なぜ」と「どのように」を接続したいチームに最適です。

📌 こんな方に最適：目標を最優先にしたマーケティングプランテンプレートが必要な、マーケティングチームのリーダー、プロジェクトマネージャー、コンサルタント。

6. ClickUp戦略的マーケティングプランテンプレート

ClickUp戦略的マーケティングプランテンプレートは、OKR（目標と主要成果）手法に基づいて構築されており、マーケティング活動を測定可能な成果と連動させる体系的なアプローチを提供します。企業リブランディングなどの主要目標を定義し、四半期ごとの進捗バーで追跡可能な実行可能な主要成果に分解する作業を容易にします。

また、順調、危険、達成済みの進捗状況をリアルタイムで可視性があるため、期限前に障害を素早く特定し、軌道修正が可能です。

📌 こんな方に最適：戦略的マーケティングリーダー、CMO、成長チームが、キャンペーン・コンテンツ・デジタルチャネル全体で測定可能な結果をもたらす高次元の目標を管理するために。

🎥 行き当たりばったりのキャンペーンはもうやめましょう。この短いビデオでは、測定可能な目標の設定、キャンペーンカレンダーの作成、ICPの定義、KPIのリアルタイム追跡、チーム連携の維持を実現する5つのステップと即戦力テンプレートを紹介。最後に登場する「RACE」は、プレイブックを将来に通用させるシンプルなフレームワークです。最後までご覧ください。

7. ClickUp コンテンツマーケティングプランテンプレート

ClickUpコンテンツマーケティングプランテンプレートは、作成するコンテンツの種類、公開先、公開時期をマップするスマートな色分けシステムを提供します。

ブログ記事の執筆、ポスターのデザイン、ビデオの編集、インフォグラフィックの公開など、あらゆる作業をコンテンツタイプ・プラットフォーム・部署・レイアウト方向で整理できるテンプレートです。

すべてが月単位で整理されているため、キャンペーンを時間軸、チャネル（Instagram、Facebook、LinkedIn、YouTubeなど）、オブジェクト（プロモーション、教育、エンゲージメント向上など）ごとに素早く把握できます。

📌 こんな方に最適：コンテンツマネージャー、クリエイティブリーダー、クロスファンクショナルなマーケティングチーム。

8. ClickUpコンテンツプランテンプレート

ClickUpコンテンツプランテンプレートでコンテンツ目標と目的を明確にマップしましょう

ClickUpコンテンツプランプランテンプレートは、複数のキャンペーンを同時に管理するコンテンツマーケターのための強力なビジュアルプランです。

各カレンダーブロックには、コンテンツタイトル、承認ステータス（例：承認済み、 保留中、確認待ち）、コンテンツタイプ（投稿、ブログ、ショートクリップ、ロングビデオ*）、必要な素材（インフォグラフィック、ショートクリップなど）、および該当するコンテンツの柱（例：ハウツー、ユーザー向けヒント、製品、週間テーマ）を整理して表示します。

📌 こんな方に最適：週次・月次の成果物を鳥瞰したいマーケティングマネージャー、ソーシャルメディアチーム、コンテンツストラテジスト

9. ClickUp 電子メールマーケティングキャンペーンテンプレート

ClickUp電子メールマーケティングキャンペーンテンプレートで件名とメッセージを整理しましょう

ClickUpメールマーケティングキャンペーンテンプレートは、高いコンバージョン率を実現する電子メールキャンペーンをプランするための戦略的フレームワークです。目標設定、魅力的な見出しの作成、簡潔なコピーの維持、ビジュアルの埋め込みなど、実行しやすいサブタスクにワークフローを分解します。

明確なマーケティングキャンペーンのチェックリストアイテムは、見込み客、顧客、またはオーディエンスの再エンゲージメントをターゲットとする場合でも、キャンペーン全体の一貫性を確保します。

📌 こんな方に最適：電子メールマーケター、中小企業所有者、コンテンツチーム。キャンペーン作成の効率化を図りつつ、エンゲージメントとコンバージョン向上を目指す方へ。

10. ClickUp広告スケジュールテンプレート

ClickUp広告スケジュールテンプレートは、様々なマーケティングチャネルにわたる広告努力を整理するための効率的なプランツールです。

タスクはマーケティング種別（ソーシャルメディア、印刷物、調査、地域）ごとに整理され、各エントリーには開始日・期日、ステータス（未処理、承認待ち、完了、却下）、会計四半期、具体的なマーケティング目標といった主要なキャンペーン詳細が表示されます。

📌 こんな方に最適：マーケティングコーディネーター、広告担当者、および全てのキャンペーン接点の centralized view が必要なクロスファンクショナルチーム。

💡 プロのコツ：「実施しない項目」を明記しましょう。多くのテンプレートは「含まれる内容」を問いますが、意図的に除外する項目（例：「インフルエンサープロモーションなし」「早期アクセスキャンペーンなし」）を明記することで、期待値の調整とスコープクリープの防止に役立ちます。

11. ClickUpブランディングテンプレート

ClickUpブランディングテンプレートで一貫したブランディングを維持

ClickUpブランディングテンプレートは、プランプロセスをオンボーディングやブリーフィングといった明確なフェーズに分割。各フェーズには事前定義されたタスクが用意されており、チーム間の協業を効率化します。

タスクに割り当てられた「プロジェクトマネージャー」や「財務」といった明確な役割、色分けされた承認プロセス（例：社内承認 vs. クライアント承認）により、創造的な作業と管理業務の両方のワークフローをサポートする設計です。

📌 こんな方に最適：ブランディングキャンペーンを整理するシンプルなソリューションが必要なマーケティングマネージャー、チームリード、代理店プロフェッショナル。

12. ClickUp 営業・マーケティングプランテンプレート

ClickUpの営業・マーケティングプランテンプレートは、収益目標を市場動向と実行可能なタスクに整合させるのに役立ちます。営業・マーケティングプランを収益目標、アクションアイテム、バイヤーペルソナ、PEST分析、競合分析といった論理的なカテゴリーに整理します。

各カードには関連日付、ビジュアル、サブタスクが記載され、視覚的に魅力的で部門横断的なプランに実用的です。単に「何を」行うかを示すだけでなく、経済動向の追跡や競合調査といった要素をワークフローに組み込み、「なぜ」行うのかを理解する手助けをします。

📌 こんな方に最適：データに基づいた販売戦略やキャンペーン戦略を構築するマーケティングマネージャー、チームリーダー、代理店プロフェッショナル。

📮 ClickUpインサイト：管理者の55%は、マーケティングプロジェクトの「目的」を説明する際、タスクをより大きな課題や目標に紐づけています。 つまり、45%のチームメンバーが「目的」よりも「プロセス」をデフォルトで優先してしまうと、モチベーションや意欲の低下を招く可能性があります。優秀な人材でさえ、自分の仕事がどのように重要であるかを理解し、その意味を見出さなければなりません。 ギャップを埋める時が来ました。 ClickUpで個々のタスクを包括的な 目標・目的と結びつけましょう。組み込みの「関係性」と「依存関係」を活用し、あらゆる努力が全体像にどう貢献するかを可視化。チームの全員にとってタスクがより意味あるものになります。 💫 実証済み結果：カートゥーン ネットワークはClickUpのソーシャルメディア管理機能を活用し、コンテンツ公開を4ヶ月前倒しで完了。同じチームサイズで2倍のソーシャルチャネルを管理することに成功しました。

13. ClickUp マーケティングカレンダーテンプレート

ClickUpマーケティングカレンダーテンプレートでタスクをスムーズに管理

ClickUpマーケティングカレンダーテンプレートは、タスク・締切・イベントを直感的なカレンダーフォーマットで整理し、マーケティングスケジュールの包括的かつ視覚的な概要を提供します。さらに、ワークフロー自動化とキャンペーン進捗のリアルタイム更新により生産性を向上させます。

そのデザインは積極的なプランを促し、マーケティングキャンペーンの全要素が効果的に連携されることを保証します。

📌 こんなチームに最適：マーケティングチーム、コンテンツストラテジスト、キャンペーンマネージャー

ClickUpで成功するマーケティングキャンペーンを構築する

Monday.comのマーケティングテンプレートライブラリは拡充中ですが、柔軟性や高度なカスタム、スマートな自動化が必要な場合、限界を感じることもあるでしょう。

ClickUpが際立つのはここです。

あらゆるマーケティングワークフローをサポートする完全カスタマイズ可能なワークスペースです。キャンペーン計画やクリエイティブ制作から、ローンチタイムラインやパフォーマンス追跡まで対応。すぐに使えるマーケティングプランテンプレートに加え、独自のプロセスを自由に構築できます。

